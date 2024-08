Soluções de RH mais inteligentes: 10 melhores alternativas para o Deel em 2024

A contratação de talentos globais é como navegar em um labirinto complexo para as empresas. Você está fazendo malabarismos com as diversas leis trabalhistas de cada país, determinando a conformidade fiscal em vários níveis de renda e garantindo que os funcionários sejam pagos em suas moedas locais. É um turbilhão de partes móveis que exigem atenção. 🌪️

É aí que a Deel entra em cena como um Empregador de Registro (EOR) global, ajudando as empresas a simplificar a configuração de suas equipes internacionais. No entanto, a Deel tem sua parcela de desvantagens, como atrasos na folha de pagamento e erros de sistema, o que leva os usuários a buscar alternativas.

Neste artigo, exploraremos as 10 principais alternativas ao Deel, destacando seus melhores recursos, limitações e custos para ajudá-lo a encontrar o substituto ideal. Vamos nos aprofundar! 🔨

O que é o Deel?

A Deel oferece ferramentas para as empresas lidarem com a contratação e o pagamento de funcionários de todo o mundo. Ela ajuda as empresas a a gerenciar trabalhadores remotos os funcionários remotos, prestadores de serviços e freelancers, especialmente quando contratam de países onde não têm presença legal. 👩‍⚖️

via Deel Como Employer of Record (EOR), a Deel garante uma integração tranquila e ajuda a manter boas relações entre empregadores e empregados. Você pode contratar em mais de 150 países com facilidade.

A Deel cuida da conformidade global, da folha de pagamento e das tarefas de RH, permitindo que você se concentre na expansão de seus negócios. Além disso, tudo é acessível por meio de um painel de controle fácil de usar.

Para empresas, prestadores de serviços autônomos ou funcionários, a Deel ajuda com:

Seguir as leis internacionais de contratação, incluindo formulários de impostos e contratos localizados

Gerenciar cronogramas de pagamento e planilhas de horas

Lidar com vários métodos de pagamento em mais de 100 moedas

Garantir a conformidade do fornecimento de equipamentos aos funcionários

Criação automática de faturas

Dispersão de fundos usando transferências bancárias locais, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, etc.

O que você deve procurar nas alternativas ao Deel?

Se você estiver procurando no mercado uma plataforma como a Deel ou considerando mudar de sua plataforma atual para uma alternativa mais segura, você deve procurar por uma alternativa mais segura Software de RH se você não tiver um software de RH, estes são os principais fatores que deve ter em mente:

Interface do usuário: Opte por uma plataforma com um design simples e fácil de usar. Ela deve permitir que seus funcionários a utilizem com eficiência,aumentando sua produtividade *Recursos e funções: Encontre uma alternativa que se alinhe comas necessidades de sua organizaçãocomo, por exemplo, o processamento da folha de pagamento,gerenciamento de contratadostarefas administrativas e serviços de imigração

Opte por uma plataforma com um design simples e fácil de usar. Ela deve permitir que seus funcionários a utilizem com eficiência,aumentando sua produtividade *Recursos e funções: Encontre uma alternativa que se alinhe comas necessidades de sua organizaçãocomo, por exemplo, o processamento da folha de pagamento,gerenciamento de contratadostarefas administrativas e serviços de imigração Suporte ao cliente: O suporte ao cliente responsivo é crucial, especialmente para uma plataforma de gerenciamento de EOR ou de contratados. A equipe de suporte deve ser proativa e rápida para resolver problemas nas funções de RH

O suporte ao cliente responsivo é crucial, especialmente para uma plataforma de gerenciamento de EOR ou de contratados. A equipe de suporte deve ser proativa e rápida para resolver problemas nas funções de RH Custos e preços: Certifique-se de que os custos se ajustem ao seu orçamento. Vale a pena entender a estrutura de pagamento - a maioria das plataformas opera em um modelo de assinatura, com preços que variam de US$ 29 a mais de US$ 500

Certifique-se de que os custos se ajustem ao seu orçamento. Vale a pena entender a estrutura de pagamento - a maioria das plataformas opera em um modelo de assinatura, com preços que variam de US$ 29 a mais de US$ 500 Escalabilidade e alcance global: Considere se a escalabilidade da plataforma está alinhada com seus planos de crescimento. Se seu objetivo for a expansão global, certifique-se de que a alternativa acomoda operações em vários países e oferece suporte a diferentes moedas e idiomas

As 10 melhores alternativas ao Deel para otimizar o RH global

Você acha a interface do Deel complicada ou o preço não está de acordo com o seu orçamento? Reunimos as melhores alternativas ao Deel que não apenas oferecem recursos semelhantes, mas também trazem vantagens exclusivas.

Pronto para explorar? Vamos dar uma olhada em seus pontos fortes, pontos fracos e detalhes de preços! 🧐

1. Remoto

Via: Remoto A Remote é uma plataforma de contratação que simplifica a contratação internacional, o gerenciamento de contratados e a folha de pagamento. É excelente para empresas de médio e grande porte gerenciamento de funcionários remotos em todo o mundo. 🌎

O que diferencia a Remote? Bem, seu sistema de folha de pagamento multinacional rivaliza com os recursos da Deel, mas com um alcance maior, abrangendo cerca de 180 países!

A plataforma se destaca ainda mais por oferecer consultas com seus especialistas jurídicos e de RH internos - um divisor de águas para empresas que precisam de orientação para navegar pelas complexidades do trabalho remoto em diferentes países.

O plano de empreiteiros da Remote é outro destaque, disponível em mais de 150 países. Ele agiliza a integração, simplifica as aprovações de pagamento e lida com faturas recorrentes, reduzindo as tarefas repetitivas. Além disso, o sistema gera contratos localizados, examinados legalmente para garantir a conformidade com as leis trabalhistas e tributárias locais, aliviando a carga de conformidade para as empresas.

melhores recursos do #### Remote

Gerenciamento da folha de pagamento

Benefícios específicos do país

Conformidade global

Relatórios personalizados de funcionários

Proteção remota de IP

Limitações remotas

O preenchimento de planilhas de horas poderia ser mais fácil para o usuário

O prazo fixo para pagamento de faturas pode ser muito curto para alguns usuários

Preços remotos

RHIS: Gratuito

Gratuito Contractor Management: $29/mês por contratante

$29/mês por contratante Empregador de registro: a partir de US$ 599/mês

a partir de US$ 599/mês Folha de pagamento global: US$ 50/mês por funcionário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Remote

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

2. Folha de pagamento Blue Marble

Via: Folha de pagamento da Blue Marble A Blue Marble Payroll é uma solução global de folha de pagamento que opera em mais de 145 países, oferecendo uma gama de serviços, incluindo contabilidade, RH, impostos e finanças. 💰

O WebGlobe, sua plataforma baseada em nuvem, proporciona às empresas o controle de sua folha de pagamento internacional. Ela oferece acesso em tempo real aos dados da folha de pagamento em todo o mundo, relatórios mensais personalizados e ferramentas para garantir a conformidade com as leis fiscais e trabalhistas locais. O software minimiza o risco de multas ou penalidades, garantindo a conformidade da folha de pagamento usando recursos dedicados e tecnologia de ponta.

A Blue Marble fornece relatórios consolidados dos custos da folha de pagamento em vários países. Acesse uma rede de consultores globais confiáveis que ajudam em tarefas como registro de empresas e recrutamento de talentos, desempenho dos funcionários e processos globais do sistema de informações de recursos humanos (HRIS).

Melhores recursos do Blue Marble Payroll

Garantia de conformidade global da folha de pagamento

Serviços de gerenciamento de tesouraria e conversão de moedas

Agregação de relatórios globais da folha de pagamento

Calendário para folha de pagamento multinacional

Plataforma baseada em nuvem

Limitações do Blue Marble Payroll

A navegação entre as folhas de pagamento estrangeiras não é muito simplificada

A configuração pode demorar mais para alguns países

Preços do Blue Marble Payroll

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Blue Marble Payroll

G2: 4,3/5 (15+ avaliações)

3. Ondulação

Via: Ondulação A Rippling é uma plataforma completa que abrange RH, TI e finanças, com folha de pagamento global e serviços de contratação que abrangem vários países. Ela se destaca por lidar com conformidade, impostos e contratos para seus clientes. 📝

Embora a Rippling gerencie a folha de pagamento em pouco mais de 50 países (em comparação com os mais de 100 países da Deel), sua vantagem está na administração de benefícios. Ela se destaca por centralizar todos os benefícios - seguro-saúde, planos 401(k) e outros - em um sistema unificado.

Os usuários têm acesso a mais de 4.000 planos das principais operadoras, o que facilita a comparação, a obtenção de cotações e a inscrição. Para maior orientação, os usuários podem integrar seu corretor preferido.

Melhores recursos do Rippling

Permissões automatizadas flexíveis e baseadas em funções

Serviços EOR equilibrados

Rastreamento de referências

Despesas dos funcionários

Controle de inventário

Limitações de oscilação

A funcionalidade de pesquisa do software não é tão avançada

O atendimento ao cliente poderia ser melhorado em comparação com outras alternativas do Deel nesta lista

Preços do Rippling

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. BambooHR

Via: BambooHR O BambooHR simplifica todas as suas tarefas de RH em uma única plataforma de fácil utilização. Ele abrange a folha de pagamento, gerenciamento de tempo benefícios, processos de contratação, integração, avaliações de desempenho e relatórios.

Precisa encontrar, contratar e integrar sem problemas os melhores talentos? O BambooHR está ao seu lado com um robusto sistema de rastreamento de candidatos e ferramentas proativas de integração. Isso garante uma experiência notável para o candidato e um melhor começo para as novas contratações.

Como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de dados, ele oferece relatórios instantâneos, fluxos de trabalho automatizados e análises detalhadas. É o seu recurso de referência para gerenciar informações com eficiência e manter as coisas em movimento.

O BambooHR também o equipa com ferramentas para obter feedback aumentar a satisfação dos funcionários e promover o crescimento profissional na sua equipe. 🌱

Melhores recursos do BambooHR

Relatórios de dados ao longo do ciclo de vida do funcionário

Fácil integração para gerenciamento de funcionários

mais de 125 integrações, como Slack e Checkr

Rastreamento de candidatos para facilitar as necessidades de gerenciamento de RH

Aplicativo móvel

Limitações do BambooHR

Os anúncios poderiam usar mais opções de personalização

Alguns usuários acham o aplicativo móvel difícil de navegar

Preços do BambooHR

Disponível mediante solicitação

BambooHR classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2500+ avaliações)

5. Gusto

Via: Gosto Embora o Gusto não funcione como um EOR como o Deel, ele se destaca como um software de RH altamente elogiado e fácil de usar. Use-o para lidar com todos os aspectos de sua equipe - contratação, pagamentos e gerenciamento - em uma plataforma unificada. Ele conta com várias ferramentas automatizadas que otimizam a folha de pagamento, economizando tempo, esforço e riscos potenciais para as organizações. ⚠️

O Gusto sincroniza e calcula perfeitamente as horas de trabalho, PTO e feriados da sua equipe diretamente na sua folha de pagamento. Além disso, ele ajuda a manter a conformidade, fornecendo alertas e integrando várias soluções de software.

Além da folha de pagamento, o software oferece recursos de RH adequados a todos os tamanhos de empresa. Entre eles estão o controle de tempo nativo, a administração de benefícios e o gerenciamento de talentos e desempenho. Ele também tem benefícios adicionais, como a identificação de créditos fiscais ocultos para dar às empresas uma vantagem financeira.

melhores recursos do #### Gusto

Opções de autoatendimento para funcionários

Sistema de alerta para conformidade

Administração de seguro-saúde

Controle de horas para equipes internas ou remotas

Geração de processos de folha de pagamento, relatórios de tempo livre e gerenciamento de conformidade para funcionários em tempo parcial ou integral

Impostos sobre a folha de pagamento e software de contabilidade para necessidades de gerenciamento financeiro

Limitações do Gusto

Alguns usuários têm dificuldades ao fazer login no aplicativo

A inserção de informações e processos históricos da folha de pagamento pode ser complicada

Preços do Gusto

Simples: US$ 40/mês mais US$ 6/mês por usuário

US$ 40/mês mais US$ 6/mês por usuário Plus: US$ 80/mês mais US$ 12/mês por usuário

US$ 80/mês mais US$ 12/mês por usuário Premium: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Gusto ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)

6. Gerenciamento de capital humano do Workday

Via: Workday Human Capital Management O Workday Human Capital Management (HCM) automatiza a remuneração, a folha de pagamento, a programação, o controle de tempo e os benefícios, além de reunir dados inteligentes sobre habilidades. O software integra o Workday Skills Cloud, empregando o aprendizado de máquina para alinhar os talentos às oportunidades adequadas. Isso permite que as organizações promovam a agilidade em sua força de trabalho em uma escala mais ampla. 🏇

O software não se trata apenas de gerenciar dados - trata-se de criar uma força de trabalho feliz. Ele facilita a escuta do feedback dos funcionários e a criação de experiências que repercutam neles. A análise aumentada dentro da plataforma destaca insights de conjuntos de dados extensos, apresentando tendências e as forças por trás delas.

As ferramentas de remuneração e benefícios são flexíveis, permitindo que você crie planos que atendam a vários tipos de funcionários.

Melhores recursos do Workday HCM

Automações simplificadas

Planejamento estratégico da força de trabalho para equipes internas e remotas

Processamento da folha de pagamento

Análise de tendências

Limitações do Workday HCM

Os relatórios se beneficiariam de opções de personalização para seus recursos de gerenciamento de RH

Pode levar algum tempo para carregar grandes conjuntos de dados em comparação com outras alternativas do Deel

Preços do Workday HCM

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Workday HCM

G2: 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

7. Sábio

Via: Sábio A Wise, anteriormente conhecida como TransferWise, é uma plataforma on-line projetada para gerenciar dinheiro entre fronteiras. Ela funciona como uma conta para a qual você pode enviar dinheiro internacionalmente e receber pagamentos em várias moedas. 💲

Quando você transfere dinheiro para o exterior, você inicia a transação pagando a sua moeda local na conta local da Wise. Em seguida, a conta da Wise correspondente no país do destinatário envia o dinheiro em sua moeda local.

A plataforma oferece diferentes opções de contas empresariais, atendendo a comerciantes individuais, pequenas e médias empresas e empresas. Além disso, as contas empresariais da Wise se integram perfeitamente com o software de contabilidade on-line Xero para aqueles que desejam simplificar as tarefas administrativas.

Melhores recursos do Wise

Solução voltada para a folha de pagamento

Suporta várias moedas

Transferências internacionais simples

Sem taxas ocultas

Transferência rápida de dinheiro

limitações da #### Wise

A interface pode ser difícil de navegar

A transferência de fundos nem sempre é feita em tempo hábil

Preços da Wise

**Gratuito

Avaliações e resenhas da Wise

G2: 4/5 (mais de 60 avaliações)

4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

8. Onipresente

Via: Onipresente A plataforma digital da Omnipresent simplifica a conformidade, a folha de pagamento e os benefícios obrigatórios para equipes remotas em mais de 160 países! 🌐

A plataforma simplifica a contratação de funcionários remotos em todo o mundo, oferecendo-lhes acesso a benefícios locais, como assistência médica e contribuições sociais, enquanto trabalham em uma equipe global. Seus serviços abrangem a integração de novos contratados, o desligamento, o suporte de RH e gerenciamento da folha de pagamento para equipes globais.

No centro de suas ofertas está a OmniPlatform, uma solução de RH projetada para integrar e gerenciar talentos internacionais. É uma solução global software de gerenciamento de funcionários que coleta as informações necessárias, armazena documentos cruciais, aprova despesas e gerencia o tempo livre.

melhores recursos do #### Omnipresent

Suporte de RH

Conformidade regulatória

Gerenciamento da folha de pagamento

Fácil integração e desligamento

Navegador de contratação global

Limitações da onipresença

Nenhuma opção para visualizar pagamentos programados (como bônus) fora do salário padrão

A comunicação pode ser mais lenta em alguns países

Preços do Omnipresent

Premium: A partir de US$ 499/mês por funcionário

A partir de US$ 499/mês por funcionário Escala: A partir de US$ 399/mês por funcionário

A partir de US$ 399/mês por funcionário Solução sob medida: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Omnipresent ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Trustpilot: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

9. Justworks

Via: Trabalhos justos A Justworks alivia a carga de trabalho dos gerentes e da equipe de RH. A plataforma oferece serviços de folha de pagamento e recursos de automação, abrangendo benefícios, salários, licenças e aspectos relacionados aos funcionários. A Justworks garante pagamentos imediatos e precisos para todos os tipos de funcionários, inclusive em tempo integral, meio período, clientes, vendedores e fornecedores. 🚚

Você pode estabelecer políticas para os funcionários de acordo com os regulamentos e padrões de conformidade da sua empresa para licenças, folgas, férias e feriados. Além disso, seus funcionários têm painéis personalizados onde podem acessar seus perfis e métricas de desempenho, além de visualizar seus detalhes de pagamento, solicitar folgas e se inscrever em programas da empresa.

Melhores recursos do Justworks

Integração rápida

Automações

Painéis de controle para todos os funcionários

Relatórios contínuos

Suporte de RH

Limitações do Justworks

O recurso de relatório dedicado para folha de pagamento poderia ser aperfeiçoado

A adição de mais integrações e parceiros seria benéfica

Preços da Justworks

Básico: US$ 59/mês por funcionário

US$ 59/mês por funcionário Plus: US$ 99/mês por funcionário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Justworks ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

10. Papaya Global

Via: Papaya Global A Papaya Global oferece ferramentas analíticas abrangentes, fornecendo às empresas insights orientados por dados para a tomada de decisões informadas nas operações de folha de pagamento e RH.

A plataforma integra Ferramentas de automação orientadas por IA para garantir a precisão e reduzir os riscos nos procedimentos de folha de pagamento e conformidade. Em uma única solução fácil de usar, as organizações podem executar tarefas de folha de pagamento, processar pagamentos, gerar relatórios e supervisionar os procedimentos de integração e contratação. 💼

A Papaya Global enfatiza os serviços de conformidade adaptados ao país de cada trabalhador. Sua equipe de especialistas, localizada em todo o mundo, oferece orientação e assistência jurídica em tempo real.

Melhores recursos da Papaya Global

Alertas de conformidade

Permissões de usuário, fluxos de trabalho e cadeias de aprovação personalizáveis

Pagamentos automatizados em moeda local

Facilita o pagamento de impostos por terceiros

Suporte à folha de pagamento em mais de 160 países

Limitações do Papaya Global

A navegação e a otimização do site poderiam ser melhoradas

A documentação de faturamento poderia ser mais detalhada

Preços da Papaya Global

Serviço completo de folha de pagamento: A partir de US$ 12/mês por funcionário

A partir de US$ 12/mês por funcionário **Licença da plataforma de folha de pagamento: a partir de US$ 3/mês por funcionário

Licença da plataforma de dados e insights: A partir de US$ 150/mês por local

A partir de US$ 150/mês por local Pagamentos como serviço: A partir de US$ 3/mês por funcionário

A partir de US$ 3/mês por funcionário Empregador de registro: A partir de US$ 650/mês por funcionário

A partir de US$ 650/mês por funcionário Gerenciamento de contratados: A partir de US$ 2/mês por funcionário

A partir de US$ 2/mês por funcionário Serviços especializados globais: A partir de US$ 190/mês por funcionário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Papaya Global ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Outras ferramentas de RH

Embora o Deel e suas alternativas geralmente ajudem na folha de pagamento e na conformidade em vários países, eles podem não suportar todas as funções de RH.

Você precisa de plataformas de gerenciamento de projetos como a ClickUp para obter suporte de ponta a ponta em áreas como planejamento de recursos de RH, gerenciamento de documentos, integração de funcionários e acompanhamento de desempenho. Vamos descobrir como essa plataforma simplifica suas operações de RH para facilitar a vida profissional! ✌

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Simplifique seu trabalho sem esforço KPIs de RH e operações com Equipes de RH do ClickUp o ClickUp HR Teams é um software de gestão de pessoas que revoluciona a forma como você lida com a contratação, a integração e a promoção do crescimento dos funcionários. Mergulhe em uma experiência perfeita enquanto acompanha e aprimora o desempenho e o envolvimento dos funcionários por meio de visualizações personalizadas e adaptáveis. 📖

Personalize suas visualizações com Campos personalizados que permitem rastrear detalhes e documentos dos funcionários. Crie fluxos de trabalho com status personalizados para obter uma visão geral clara de cada estágio - contratação, integração e desenvolvimento. Garanta uma sequência estruturada de todos os estágios, definindo dependências de tarefas.

Use automações de tarefas para reduzir o trabalho manual e economizar tempo com modelos pré-projetados para simplificar os processos de RH, como integração de funcionários e desenvolvimento de talentos .

Aumente a precisão e agilize seus processos de pagamento com o Modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp . Essa ferramenta simplifica a coleta e o armazenamento de detalhes cruciais dos funcionários, como nome, número de identificação, função, informações de contato, créditos de PTO e retenções de impostos. ✅

Aproveite o modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp para criar registros de pagamento com maior precisão e sem esforço

Personalize este modelo gratuito de RH para alinhar-se com seu período de pagamento preferido: semanal, quinzenal, mensal ou anual. Use o recurso de controle de horas incorporado para registrar a duração das tarefas durante o horário de trabalho. Esses dados se integram perfeitamente ao seu relatório de folha de pagamento, agilizando o processo de pagamento.

Para um repositório centralizado de dados da folha de pagamento, aproveite o Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp . Esse modelo de documento permite que você acompanhe facilmente os pagamentos acumulados no ano, monitore os créditos de PTO disponíveis e inclua observações para situações específicas ou preocupações com pagamentos anteriores. 💸

Use o modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp para documentar todas as informações da folha de pagamento dos funcionários em um hub centralizado

O ClickUp também permite planejar entrevistas, reuniões e reuniões individuais por meio de um calendário flexível sincronizado com o Google, Outlook e Zoom. Além disso, você pode aprimorar a comunicação entre a liderança, a gerência e as equipes usando comentários de tarefas, menções e o Visualização do bate-papo .

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Pode parecer difícil encontrar uma alternativa ao Deel, mas nossa lista das 10 melhores alternativas ao Deel está à altura da tarefa. Depois de identificar sua opção preferida, por que não dar uma chance ao ClickUp ? Como uma solução completa, ele simplifica as operações de RH e gerenciamento de tarefas e torna a contratação, a integração e o envolvimento dos funcionários mais fáceis do que nunca! 💖