10 modelos de folha de pagamento gratuitos no Excel & ClickUp

Quando chega a hora de pagar seus funcionários pelo trabalho árduo, é fundamental ter um processo organizacional em vigor. Você quer ter certeza de que está pagando a eles pelo número correto de horas e também que está acompanhando o histórico de pagamentos da organização.

Embora você possa fazer isso manualmente usando uma calculadora, há maneiras mais rápidas e melhores de realizar o trabalho. Contar as horas de cada funcionário em uma empresa de grande porte simplesmente não é um bom uso do seu tempo. É aí que entram os modelos de folha de pagamento.

O uso de um modelo de folha de pagamento garante a precisão, fornece um valioso histórico de dados de pagamento e simplifica o gerenciamento do seu orçamento. E o melhor de tudo é que o tempo que você economiza fazendo as tarefas da folha de pagamento manualmente pode ser melhor aproveitado em atingir metas e desenvolver seus negócios.

Neste artigo, você aprenderá mais sobre o que é um modelo de folha de pagamento e como escolher um que funcione para sua empresa. Compartilharemos 10 modelos de folha de pagamento gratuitos do ClickUp e do Excel para você experimentar hoje e começar a pagar os funcionários com mais eficiência. 💪

O que é um modelo de folha de pagamento?

Um modelo de folha de pagamento é uma ferramenta que rastreia e documenta as taxas horárias e as taxas de impostos no estado e no país de cada funcionário. Ele também contabiliza as deduções para que você possa pagar seus funcionários corretamente. Há opções de modelos de folha de pagamento semanais, mensais e anuais, facilitando o envio de pagamentos para diferentes tipos de contratos.

Os modelos de folha de pagamento normalmente incluem informações básicas sobre o funcionário, como nome, horas trabalhadas, remuneração devida e detalhes do domicílio fiscal. Essas informações essenciais são duplicadas automaticamente de uma semana para outra ou de um mês para outro, para que você possa criar um cronograma de pagamento contínuo.

A maioria dos modelos também inclui seções para folga remunerada (PTO), licença médica e horas extras. Essas categorias adicionais ajudam a rastrear seus funcionários e a manter o processo de folha de pagamento organizado.

Essencialmente, os modelos de folha de pagamento são uma ótima opção para proprietários de empresas que não querem desembolsar muito dinheiro para

terceirizar o gerenciamento de projetos

ou tarefas contábeis. Os modelos de gerenciamento de folha de pagamento permitem que você assuma o controle dos orçamentos, evite erros de cálculo e garanta que os pagamentos sejam enviados no prazo, tudo isso economizando dinheiro. 🙌

O que faz um bom modelo de folha de pagamento?

Pronto para encontrar o modelo de folha de pagamento perfeito para sua empresa? Antes de nos aprofundarmos em alguns dos modelos que usamos regularmente, é bom saber o que procurar ao escolher um. 👀

Um bom modelo de folha de pagamento deve incluir:

Relatórios de padrões e tendências: Um ótimo modelo oferecerá rastreamento de relatórios de presença, reembolsos e registros de folha de pagamento. Você pode usá-los para identificar padrões e comportamentos de funcionários em toda a empresa

Um ótimo modelo oferecerá rastreamento de relatórios de presença, reembolsos e registros de folha de pagamento. Você pode usá-los para identificar padrões e comportamentos de funcionários em toda a empresa pagamento líquido e pagamento bruto : Qualquer modelo de folha de pagamento que se preze terá detalhes sobre o salário bruto e líquido, incluindo benefícios de estipêndios e bônus de seguro-saúde e quaisquer subsídios de moradia e transporte

Qualquer modelo de folha de pagamento que se preze terá detalhes sobre o salário bruto e líquido, incluindo benefícios de estipêndios e bônus de seguro-saúde e quaisquer subsídios de moradia e transporte Automatização: Os modelos de folha de pagamento foram criados para facilitar a vida. Escolha um que automatize as tarefas recorrentes da folha de pagamento e as atribua aos membros corretos da equipe

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Recursos de colaboração: Administre a folha de pagamento sem problemas entre os departamentos de contabilidade e de recursos humanos (RH) com um modelo que permite a colaboração em tempo real

Administre a folha de pagamento sem problemas entre os departamentos de contabilidade e de recursos humanos (RH) com um modelo que permite a colaboração em tempo real Opções de personalização: Todas as empresas têm necessidades exclusivas, e algumas podem ter de aderir a conformidades estatutárias . Escolha um modelo personalizável para criar a documentação e os sistemas necessários para pagar seus funcionários corretamente

10 modelos de folha de pagamento para levar ao banco em 2024

Agora que você sabe o que procurar em um modelo de folha de pagamento, é hora de considerar suas opções e escolher o melhor para sua empresa.

Compilamos aqui uma lista de 10 modelos de folha de pagamento gratuitos para agilizar o processo de folha de pagamento. Quer você administre uma pequena empresa com poucos funcionários ou uma grande empresa com vários departamentos, há uma opção para facilitar o processamento da folha de pagamento. ✨

1. Modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp

Faça o download deste modelo

Evite erros de cálculo e agilize seus fluxos de trabalho de pagamento com o Modelo de relatório de folha de pagamento do ClickUp . A ferramenta facilita a coleta e o armazenamento de informações dos funcionários, incluindo o nome, o número de identificação, a função e as informações básicas de contato.

O modelo de folha de pagamento também apresenta seções para o departamento do funcionário, créditos de PTO e retenções de impostos.

Personalize o modelo para incluir o período de pagamento desejado, seja ele semanal, quinzenal, mensal ou anual. Liste os salários por hora, mensais ou anuais, juntamente com as taxas de pagamento de horas extras.

Um dos melhores recursos desse modelo do ClickUp é o controle de tempo incorporado. Faça com que seus funcionários registrem o tempo gasto em tarefas durante o horário de trabalho. Essas informações são preenchidas automaticamente em seu relatório de folha de pagamento para agilizar os pagamentos. Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de projeto de folha de pagamento do ClickUp

Faça o download deste modelo

Elimine erros, reduza o tempo que você gasta em tarefas administrativas e acelere o processamento da folha de pagamento com o Modelo de plano de projeto de folha de pagamento do ClickUp . Esse modelo é particularmente útil para empresas maiores ou pequenas empresas que têm necessidades mais complexas de folha de pagamento.

O modelo funciona como um plano de projeto para todos os seus procedimentos de folha de pagamento. Em primeiro lugar, use o modelo de orçamento da folha de pagamento para criar uma carta de projeto e documentar os procedimentos da folha de pagamento resultados e recursos que você precisará para lidar com o pagamento dos funcionários.

Em seguida, identifique os membros da equipe que desempenham uma função ativa no processo de folha de pagamento e crie automaticamente tarefas para eles. Essas tarefas podem ser únicas, como a criação de procedimentos de folha de pagamento e documentação para freelancers.

Há também opções para tarefas recorrentes e lembretes para procedimentos de pagamento padrão, como a folha de pagamento mensal. 🗓️ Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de projeto de implementação da folha de pagamento do ClickUp

Faça o download deste modelo

Se você ainda não tem um sistema de folha de pagamento, precisa de um. O Modelo de plano de projeto de implementação da folha de pagamento do ClickUp o modelo de plano de projeto de implementação da folha de pagamento do ClickUp /%ref/ é uma tarefa complexa e demorada, tornando-a mais fácil do que nunca. Ele cria um roteiro para todos os seus processos de folha de pagamento, garantindo precisão, conformidade e segurança.

Use o modelo para configurar seu sistema de folha de pagamento,

simplifique a integração de funcionários

e monitorar

entrada de dados

para todas as tarefas relacionadas a pagamentos. Para começar, faça uma pesquisa sobre o tipo de sistema de folha de pagamento ou

Software de RH

que você precisa para lidar com o pagamento dos funcionários.

Em seguida, use o modelo para identificar as partes interessadas em seus departamentos de contabilidade, RH e TI que desempenharão um papel no processo de pagamento. Em seguida, escolha um serviço ou software de folha de pagamento. Defina um cronograma e estimativas orçamentárias para colocar o sistema em funcionamento.

Por fim, prepare a documentação para cada etapa, incluindo planilhas de horas dos funcionários, recibos de pagamento e modelos de registro de folha de pagamento. Use

Documentos do ClickUp

para armazenar esses documentos e criar tarefas para os funcionários preencherem seus cartões de ponto e para os membros da equipe de contabilidade processarem os pagamentos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp

Faça o download desse modelo Modelo de relatório de resumo da folha de pagamento do ClickUp permite registrar todos os dados e custos da folha de pagamento em um único local conveniente. Visualize rapidamente os pagamentos acumulados no ano, verifique os créditos de folgas pagas e adicione observações para circunstâncias especiais ou para anotar problemas de pagamentos anteriores.

Use o Modelo de RH para documentar as informações da folha de pagamento, inclusive as informações de contato e os salários dos funcionários. Registre a frequência com que o funcionário será pago, seja mensalmente para horistas ou quinzenalmente para funcionários assalariados. Preencha as informações sobre as deduções da folha de pagamento, incluindo o Seguro Social e as retenções de imposto de renda.

Todas essas informações são fundamentais para manter-se dentro do orçamento de sua folha de pagamento. Esse modelo oferece insights detalhados sobre quem está recebendo o quê e rastreia os pagamentos de itens como PTO e licença médica, para que o gerenciamento da folha de pagamento seja totalmente controlado.

Além disso, são informações vitais caso haja alguma questão legal relacionada a horas de trabalho ou salários. 👩🏽‍💼 Faça o download deste modelo

5. Modelo de histórico de pagamento do ClickUp

Faça o download desse modelo

Se você administra uma pequena empresa ou precisa controlar as despesas em uma empresa maior, Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp simplifica o gerenciamento da folha de pagamento. Use-o para rastrear todos os pagamentos feitos por sua empresa, quer esteja concentrado em pagamentos de funcionários assalariados ou pagando freelancers por trabalhos em projetos específicos.

Use a visualização Client Table para listar todos os funcionários e o total do pagamento. Você também pode preencher o método de pagamento e carregar uma cópia da fatura de pagamento.

Passe para a visualização All Items (Todos os itens) para ver uma lista de todos os pagamentos que você fez. Filtre por funcionário para ver instantaneamente um registro de seu histórico de pagamentos, ou restrinja-o por departamento para obter insights sobre o orçamento.

Crie fórmulas para calcular rapidamente impostos sobre a folha de pagamento ou taxas de pagamento com base em parâmetros semanais, mensais ou por hora. Use o formulário de recibo de pagamento para adicionar instantaneamente novos registros de pagamento à lista. Compartilhe o formulário com prestadores de serviços e freelancers para que eles possam adicionar automaticamente suas solicitações de pagamento à fila. Faça o download desse modelo

6. Modelo de contrato de pagamento simples do ClickUp

Faça o download desse modelo

Os Modelo de contrato de pagamento simples do ClickUp é uma maneira fácil de estabelecer termos e expectativas para a folha de pagamento da empresa. Também é útil para empresas que precisam registrar os termos de empréstimo ao trabalhar com freelancers como parte de sistemas de gerenciamento de prestadores de serviços .

Esse modelo apresenta um layout simples com linguagem padrão de acordo de pagamento. Preencha as informações básicas, incluindo datas, nomes e valores de pagamento. Informe o cronograma de pagamento e liste as condições para o não pagamento. Faça o download deste modelo

7. Modelo de formulário de pagamento ClickUp

Faça o download desse modelo Modelo de formulário de pagamento do ClickUp facilita o controle de faturas e pagamentos feitos a funcionários ou clientes. Para usá-lo como parte de seu processo de folha de pagamento, comece criando um formulário de pagamento usando o modelo. Preencha as informações sobre o nome do funcionário, as informações de contato e o método de pagamento.

Configure as automações para que um formulário preenchido acione uma nova tarefa para processar o pagamento. Personalize as automações de acordo com suas necessidades comerciais e atribua tarefas aos departamentos corretos. 👨🏽‍💻

Em seguida, acesse a visualização Payment Tracker para ver uma lista de todos os formulários de pagamento atuais e anteriores. Use filtros para restringir a visualização por método de pagamento, funcionário ou preço. Faça upload de recibos para rastrear todas as informações relevantes em um painel simples e fácil.

Use a visualização Board para obter uma visão geral de todos os pagamentos em andamento, novos pedidos e pagamentos concluídos. Abra um cartão de tarefa para obter informações mais detalhadas sobre o pagamento específico em questão. Faça o download deste modelo

8. Modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Faça o download desse modelo

O controle da folha de pagamento e o desenvolvimento de processos de pagamento podem ser complexos, principalmente se você precisar pagar as pessoas com base nos serviços que elas prestam. É por isso que Modelo de planilha de horas de serviços do ClickUp está disponível.

Use essa planilha de horas para controlar as horas e os serviços faturáveis de um funcionário. Isso facilita a criação de um cronograma de pagamento e mantém todas as informações importantes de pagamento em um só lugar.

Comece criando uma planilha no Google Sheets ou no Excel não se esqueça de incluir colunas para as datas, horários de início e término, tipos de serviços prestados, nome do funcionário e número de horas trabalhadas. Registre os dados à medida que o funcionário presta serviços e calcule o total de horas para determinar o pagamento semanal ou mensal.

O modelo também fornece informações sobre o quanto você está gastando em todos os projetos. Use-o para informar como alocar recursos e gerenciar as expectativas orçamentárias. Acesse a visualização Board para obter uma visão geral de todos os serviços prestados e pagamentos efetuados, filtrados por tipo de projeto ou funcionário. Faça o download deste modelo

9. Modelo de planilha de horas do Excel para folha de pagamento

via Microsoft 365 Modelos de planilha de horas são uma ótima maneira de controlar a quantidade de tempo que um funcionário passa realizando tarefas para o trabalho. O modelo de planilha de horas do Excel para folha de pagamento do Microsoft 365 é uma planilha simples de usar, projetada para uso no Microsoft Excel.

Atribua uma planilha de horas a cada funcionário e peça que eles preencham o horário de entrada e saída todos os dias. Certifique-se de que eles documentem seus intervalos para almoço. Insira fórmulas na mini calculadora de folha de pagamento para que ela gere automaticamente o número total de horas trabalhadas por semana.

Inclua seções para preços e quaisquer retenções no modelo de folha de pagamento do Excel. Use o modelo de folha de pagamento para gerar pagamentos semanais, quinzenais ou mensais para cada funcionário.

Esse modelo é melhor para pequenas empresas ou firmas que trabalham com prestadores de serviços e freelancers. Como é apenas uma planilha de horas e não faz parte de uma ferramenta maior de gerenciamento de projetos, pode ser simples demais para organizações com vários departamentos e muitos funcionários assalariados. Faça o download deste modelo

10. Modelo de folha de pagamento de funcionários em Excel da Vertex42

via Vertex42

Se você tiver um contador ou um serviço de folha de pagamento on-line, mas ainda quiser uma documentação interna, como um registro da folha de pagamento dos funcionários, use o modelo de folha de pagamento de funcionários em Excel da Vertex42. O modelo de folha de pagamento em Excel foi projetado para proprietários de pequenas empresas que precisam apenas manter o controle das informações da folha de pagamento e não precisam realmente emitir os pagamentos.

Use a guia Employee Info para registrar o nome do funcionário, as informações de contato, a data de contratação, as informações salariais e os subsídios. Na guia Planilha de registro da folha de pagamento, documente o número de horas trabalhadas pelo funcionário, as datas de pagamento e as informações fiscais.

Preencha o modelo de orçamento da folha de pagamento para obter um detalhamento mais ordenado do seu orçamento. Faça o download deste modelo

Simplifique a folha de pagamento e crie processos eficientes

Quer você administre uma grande empresa com dezenas de funcionários ou gerencie uma pequena empresa com uma mistura de prestadores de serviços, freelancers e funcionários assalariados, você precisa de um processo simplificado de folha de pagamento. Use esses modelos de folha de pagamento para criar um sistema de folha de pagamento personalizado que funcione para sua empresa. Faça o download do ClickUp hoje mesmo para começar a usar processos de folha de pagamento mais suaves e eficientes. De simples formulários de pagamento para freelancers a sistemas mais complexos projetados para registrar todos os pagamentos da folha, há algo para impulsionar sua empresa. 🛠️