10 melhores softwares de integração de funcionários para equipes de RH em 2024

Tendo liderado muitas equipes ao longo da minha carreira, posso dizer, sem sombra de dúvida, que a fase de integração muitas vezes pode parecer uma corda bamba. Equilibrar uma avalanche de papelada, uma série de e-mails, tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, garantir o mínimo de erros humanos pode ser absolutamente esmagador, não apenas para os novos funcionários, mas também para nós, gerentes e pessoal de RH.

É exatamente por isso que o surgimento de um software de integração parece ser uma lufada de ar fresco. 🧘

Equipadas para promover uma transição perfeita para todos os novos contratados, essas soluções de software eliminaram com sucesso os fluxos de trabalho antigos, baseados em papel, economizando inúmeras horas no processo.

Aqui, vamos nos aprofundar nas 10 principais soluções de software de integração de funcionários que garantem que a experiência de seus funcionários (e as tarefas de RH) passem de medíocres a incríveis!

Os 10 melhores softwares de integração de funcionários para usar em 2024

O processo de integração não precisa ser terrível. Em vez disso, você pode aumentar o envolvimento dos funcionários com uma experiência sólida de integração - tudo com a ajuda de um software de RH poderoso e personalizável.

Aqui está nossa lista com curadoria das 10 melhores ferramentas de software de integração do mercado - cada uma delas foi cuidadosamente analisada quanto aos principais recursos, limitações e, o mais importante, feedback dos usuários para orientar sua tomada de decisão.

1. ClickUp - Melhor para integração de funcionários

O ClickUp oferece todos os modelos de que você precisa para uma integração eficaz de funcionários

Já ouviu falar do ditado coma sua própria ração de cachorro ?

Bem, na ClickUp, levamos isso a sério. Nossa equipe de pessoal usa o ClickUp para integrar novos membros da equipe todos os meses. Isso ressalta nossa confiança em Nos robustos recursos de RH do ClickUp e prova que é possível gerenciar sem problemas um monte de novas contratações de uma só vez! 🏆

Agora, falando de recursos robustos, vamos nos aprofundar em onde tudo começa: Formulários ClickUp .

Crie o formulário dos seus sonhos e melhore seu processo de admissão com o recurso de formulário personalizável do ClickUp

Esse recurso é absolutamente revolucionário quando se trata de coletar e organizar todas as informações necessárias sobre seus novos contratados. Além disso, é uma ótima maneira de obter feedback após a conclusão da integração de um novo funcionário, permitindo que você refine o processo para a próxima onda de contratações.

Passando da coleta de feedback para o compartilhamento de informações, o ClickUp também não decepciona. Conheça Documentos do ClickUp a ferramenta que facilita o gerenciamento de documentos.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Com isso, você pode criar e compartilhar recursos como materiais de treinamento de funcionários, manuais de funcionários e procedimentos operacionais padrão (SOPs) . Ao manter tudo em um só lugar, os novos funcionários podem encontrar rapidamente o que precisam desde o primeiro dia. 🔎

O ClickUp também oferece um abrangente gerenciamento de tarefas para otimizar seus fluxos de integração e ajudar sua equipe a se manter organizada e no caminho certo. Use campos personalizados para capturar detalhes específicos da tarefa, como responsável, data de vencimento, prioridade e progresso.

E com diferentes opções de visualização, todos podem configurar e visualizar seu espaço de trabalho de acordo com suas preferências.

Melhores recursos do ClickUp:

Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Limitações do ClickUp:

Os recursos abrangentes do ClickUp têm um pouco de curva de aprendizado

O plano gratuito é limitado a 100 MB de armazenamento

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário pago anualmente; $10/mês por usuário pago mensalmente

$7/mês por usuário pago anualmente; $10/mês por usuário pago mensalmente Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp for onboarding?

2. BambooHR - Melhor para centralizar as informações dos funcionários

via BambooHR O BambooHR é um software de RH abrangente e uma ferramenta de envolvimento do funcionário que centraliza as informações do funcionário e simplifica várias tarefas de recursos humanos e de integração. Isso inclui tudo, desde rastreamento de candidatos , pré-embarque e embarque, controle de tempo, processamento de folha de pagamento e avaliação de desempenho s.

A melhor parte? Você pode acessar todos esses recursos com esse aplicativo da Web do software de integração de funcionários ou em qualquer lugar com seu aplicativo móvel. 📱

Melhores recursos do BambooHR:

Experiência de usuário interativa e fácil de navegar para administradores e novos contratados

Permite criar e personalizar anúncios de emprego, rastrear candidaturas egerenciar entrevistas com funcionários e interações com candidatos* Possui um recurso de autoatendimento para que os funcionários visualizem e atualizem seus dados, acessem documentos da empresa e enviem solicitações de folga

Recurso de controle de tempo para registrar as horas trabalhadas e em quais tarefas foram trabalhadas

Os relatórios e as análises incluem funis de candidatos, satisfação dos funcionários e avaliações de desempenho

Limitações do BambooHR:

Não há plano gratuito ou avaliação gratuita

O preço não está disponível publicamente

A plataforma pode ficar lenta às vezes

Preços do BambooHR:

Entre em contato com a equipe do BambooHR para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do BambooHR:

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Deel - Melhor para integração de funcionários internacionais

Via Deel A Deel é uma plataforma global de folha de pagamento e conformidade que elimina o incômodo do processo de contratação internacional, desde a criação de contratos até a finalização das contratações e tudo o mais, tudo isso mantendo sua conformidade impecável.

Independentemente de você estar contratando funcionários em tempo integral, freelancers ou contatores no exterior, a Deel lida com as complexidades para que você possa se concentrar no que faz de melhor: formar equipes remotas de alto desempenho para expandir seus negócios. 📈

Melhores recursos do Deel:

Integre rapidamente novas contratações em mais de 150 países para uma experiência de integração alinhada

Gerencie facilmente a conformidade com as leis trabalhistas internacionais ao contratar globalmente

Integração com mais de 20 ferramentas externas, como Quickbooks, Xero e Netsuite

Pague a sua equipe em mais de 120 moedas diferentes

Permita que sua equipe retire ganhos por meio de métodos compatíveis, como PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase e outros

Limitações do Deel:

Pode demorar um pouco para que os novos usuários se sintam confortáveis com o processo de integração de funcionários e com a plataforma

Alguns usuários reclamaram da falta de suporte ao cliente

Há poucas integrações nativas

Preços do Deel:

Deel HR (gerencia tarefas administrativas para funcionários): Começa gratuitamente

Começa gratuitamente **EOR (contratar funcionários internacionais em mais de 100 países): a partir de US$ 599/mês

**Empreiteiros (gerenciar contrações internacionais): a partir de US$ 49/mês

Folha de pagamento global (administre a folha de pagamento em mais de 100 países): Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Imigração (gerenciar vistos de patrocinadores em mais de 25 países): Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Deel:

G2: 4,6/5 (703 avaliações)

4,6/5 (703 avaliações) Capterra: 4,2/5 (79 avaliações)

4. GroveHR - Melhor para processamento de folha de pagamento

via GroveHR Semelhante ao BambooHR, o GroveHR é uma solução de RH completa que mantém os registros de seus funcionários e da empresa em um só lugar. Ele também simplifica várias tarefas, como contratação, integração, controle de desempenho, controle de tempo e processamento da folha de pagamento .

Os melhores recursos do GroveHR:

Os recursos são gratuitos para até 50 funcionários

Permite criar e compartilhar tarefas de integração e listas de verificação com os novos contratados para fornecer instruções claras sobre suas tarefas e responsabilidades

Fluxos de trabalho e lembretes automatizados garantem que a equipe de integração fique em dia com os prazos

O recurso de delimitação geográfica permite que você acompanhe a presença dos funcionários monitorando quando eles entram ou saem de locais específicos

O recurso de autoatendimento permite que os funcionários atualizem convenientemente os detalhes pessoais, solicitem férias e gerenciem outras tarefas de integração relacionadas ao RH

Limitações do GroveHR:

O aplicativo móvel às vezes é lento

Relatórios e análises limitados

Falta o recurso de mensagens embutido

Preços do GroveHR:

Plano gratuito

Essentials: $3,75/funcionário/mês

$3,75/funcionário/mês Performance: $5/funcionário/mês

$5/funcionário/mês Engage: $7,5/funcionário/mês

GroveHR ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (69 avaliações)

4,5/5 (69 avaliações) Capterra: 4,4/5 (67 avaliações)

Via Gosto

5. Gusto - Melhor para gerenciamento de benefícios

O Gusto é uma ferramenta de gerenciamento de RH que oferece uma gama de recursos para contratação e processo de integração de funcionários, bem como folha de pagamento de serviço completo, gerenciamento de benefícios, insights e relatórios e avaliações de desempenho.

Com o Gusto, você pode automatizar os cálculos de impostos sobre a folha de pagamento, os pagamentos e o arquivamento em todos os 50 estados dos EUA. Seus recursos fáceis de usar tornaram o Gusto uma escolha popular entre as pequenas e médias empresas dos EUA.

Melhores recursos do Gusto:

Integra-se com plataformas como Slack, Xero e Quickbooks

Permite que você gerencie os benefícios dos funcionários, como seguro de saúde, planos 401(k), HSAs e FSAs e poupança para a faculdade

Oferece uma opção de pagamento de contratante internacional para fazer pagamentos internacionais em mais de 90 países

Recurso de relatório integrado para coletar e exportar vários insights, como folha de pagamento, custo da força de trabalho e pesquisas com funcionários

O aplicativo Gusto Wallet permite que os funcionários acompanhem suas finanças pessoais

limitações do #### Gusto:

Não há plano gratuito, mas há uma avaliação gratuita de 1 mês

O aplicativo móvel tem recursos limitados para sua experiência de integração

Não consegue lidar com grandesequipes espalhadas em vários locais Preços do Gusto:

Simple: US$ 40/mês (+ US$ 6/mês/pessoa)

US$ 40/mês (+ US$ 6/mês/pessoa) Plus: US$ 80/mês (+ US$ 12/mês/pessoa)

US$ 80/mês (+ US$ 12/mês/pessoa) Premium: Entre em contato para obter detalhes

Gusto ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.700 avaliações)

6. Eddy - Melhor para rastreamento de candidatos

via Eddy O Eddy é um aplicativo de fácil utilização Ferramenta de RH que combina várias funcionalidades para simplificar as operações de RH. Oferece recursos como publicação de vagas, sistema de acompanhamento de candidatos, armazenamento de documentos e mensagens automatizadas com candidatos.

Os usuários adoram a solução de integração do Eddy, que lhes permite convidar novos contratados, enviar mensagens de boas-vindas e lidar com a papelada digital com assinaturas eletrônicas. ✍️

Melhores recursos do Eddy:

Interface de usuário e experiência de integração limpas e sem desordem

Equipe de suporte ao cliente responsiva e prestativa

Os funcionários têm acesso fácil às informações de seus perfis pessoais, o que lhes permite fazer atualizações em seus detalhes

Capacidade de criar uma lista de tarefas para os novos contratados e acompanhar seu progresso à medida que as concluem no processo de integração

Fácil de gerenciar e aprovar solicitações de folga dos funcionários

Limitações do Eddy:

Não há plano gratuito

Não oferece suporte a agendamento

Recursos de relatório limitados

Preços do Eddy:

A partir de US$ 6/pessoa/mês, entre em contato com a equipe do Eddy para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do Eddy:

G2: 4,8/5 (19 avaliações)

4,8/5 (19 avaliações) Capterra: 4,6/5 (40 avaliações)

7. Workday - Melhor para grandes empresas

via Dia de trabalho O Workday é uma solução de RH projetada para empresas grandes e de rápido crescimento. Ele oferece um conjunto de recursos para gerenciar tarefas de RH, como aquisição de talentos, software de integração, gerenciamento de dados de funcionários e administração de benefícios, gerenciamento de desempenho e aprendizado e desenvolvimento.

Além das principais funcionalidades de RH, a Workday oferece recursos avançados de ferramentas avançadas de análise e geração de relatórios que fornecem insights valiosos sobre tendências da força de trabalho, métricas de desempenho e engajamento dos funcionários .

Melhores recursos do Workday:

Projetado para lidar com fluxos de trabalho complexos de RH

Defina metas de equipe, acompanhe o progresso e monitore o desempenho da equipe

Gerenciar a folha de pagamento global nos EUA, Canadá, Reino Unido e França

O recurso de controle de horas inclui geofencing, que permite o controle com base em limites de localização física

Aproveite a poderosa análise do Workday para obter melhorias estratégicas na aquisição de talentos e na experiência dos funcionários

O módulo de aprendizado oferece suporte ao desenvolvimento profissional contínuo dos funcionários

Limitações do Workday:

Não há plano gratuito

Configuração complexa

Preços não transparentes

O aplicativo móvel pode travar às vezes

Preços do Workday:

Entre em contato com a equipe do Workday para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas da Workday:

G2: 4,0/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,0/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

8. Rippling - Melhor para empresas de médio porte

via Ondulação A Rippling oferece uma plataforma de RH baseada na nuvem com recursos que incluem integração de funcionários, controle de folgas, gerenciamento global da folha de pagamento, retenção de impostos e administração de benefícios. É a escolha ideal para empresas de médio porte que buscam uma combinação de recursos robustos e uma interface fácil de usar. 🌻

Melhores recursos do Rippling:

Processo de configuração fácil

Permite que você automatizea integração de funcionáriostransição e desligamento de funcionários

Garante a conformidade com as normas locais, estaduais e federais para que você não tenha que lidar com questões legais

Integra-se a ferramentas populares como Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira e Zendesk

Limitações do Rippling:

Não há plano ou avaliação gratuita

Planos de preços ocultos

Alguns recursos importantes precisam ser adquiridos como complementos

Preços de Rippling:

A partir de US$ 8/usuário/mês, entre em contato com a equipe da Rippling para obter uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do Rippling:

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Zenefits - Melhor para pequenas empresas

via Zenefits O Zenefits é uma ferramenta de RH para pequenas empresas que desejam gerenciar suas funções de RH, incluindo integração e desligamento, administração de benefícios, folha de pagamento gerenciamento de processos o sistema automatiza as principais tarefas de RH (por exemplo, promoções, transferências de equipe, rescisões). Ele automatiza as principais tarefas de RH (por exemplo, promoções, transferências de equipe, rescisões), permitindo que você se mantenha organizado e economize um tempo valioso.

Melhores recursos do Zenefits:

Fácil configuração e navegação na plataforma

Suporte ao cliente responsivo e prestativo

Funciona com dispositivos móveis Android e iOS

Gera e armazena automaticamente cartas de oferta, documentos fiscais e de folha de pagamento e muito mais

Recurso de autoatendimento para que os funcionários gerenciem suas informações pessoais

Pode gerenciar os benefícios dos funcionários, como seguro-saúde, 401(k)s, HSAs e FSAs

Limitações do Zenefits:

Não há plano gratuito

Os planos pagos são cobrados para um mínimo de 5 funcionários

Os principais recursos, como folha de pagamento, administração de benefícios e recrutamento, devem ser adquiridos como complementos

Alguns usuários relataram dificuldades de integração com aplicativos externos, como Quickbooks e Xero

Preços do Zenefits:

Essentials: $10/funcionário por mês

$10/funcionário por mês Growth: $20/funcionário por mês

$20/funcionário por mês Zen: $27/funcionário por mês

$27/funcionário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Zenefits ratings and reviews:

G2: 4,0/5 (453 avaliações)

4,0/5 (453 avaliações) Capterra: 4,2/5 (813 avaliações)

10. Freshteam - Melhor para a integração externa

via Trabalhos frescos Freshteam é uma Software de RH solução projetada principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Desenvolvido pela Freshworks, ele ajuda as equipes de RH a gerenciar o recrutamento, a integração e o desligamento, o tempo livre e as informações dos funcionários, tudo em um só lugar. O Freshteam é fácil de usar e intuitivo, e pode ser facilmente integrado a outras ferramentas para tornar as tarefas de RH mais simplificadas e eficientes.

Melhores recursos do Freshteam:

Acesse a plataforma em dispositivos móveis

Gerencie processos de recrutamento, como publicação de vagas, triagem, acompanhamento e entrevistas

Configure fluxos de trabalho de integração personalizados para novas contratações

Aproveite a análise para obter insights da força de trabalho sobre suas ofertas de emprego, produtividade dos funcionários e absenteísmo

Integre facilmente o Freshteam com outros produtos da Freshworks, como Freshservice, Freshdesk e Freshchat

Limitações do Freshteam:

O plano gratuito é bastante limitado

Suporte ao cliente inconsistente

Os relatórios são complexos e difíceis de personalizar

Preços do Freshteam:

Plano gratuito

Growth: $71/mês (+$1,20/funcionário por mês)

$71/mês (+$1,20/funcionário por mês) Pro: $119/mês (+2,40/funcionário por mês)

$119/mês (+2,40/funcionário por mês) Enterprise: $203/mês (+$4,80/funcionário por mês)

Avaliações e resenhas do Freshteam:

G2: 4,4/5 (284 avaliações)

4,4/5 (284 avaliações) Capterra: 4,4/5 (207 avaliações)

Como o software de integração pode melhorar o processo de integração de funcionários?

A escolha do software de integração correto não apenas agiliza as tarefas administrativas, mas também molda a primeira impressão que o novo funcionário tem da sua empresa. Aqui está uma lista de verificação útil para ajudá-lo a encontrar a plataforma de integração certa:

Interface simples e intuitiva para facilitar a configuração e a navegação

Acessibilidade na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Flexibilidade para se adaptar a seus processos e fluxos de trabalho específicos

Integração perfeita com outros softwares usados em sua empresa

Automação de tarefas rotineiras e repetitivas

Insights detalhados sobre o processo de integração

Rastreamento de tarefas, notificações e lembretes para execução oportuna de tarefas

Crie listas de verificação para que os novos contratados concluam as tarefas e automatize o processo para evitar o trabalho manual de cada novo funcionário

Encontre as soluções de software de integração de funcionários certas para sua equipe

E assim terminamos! 🎬

Estas são 10 das melhores soluções de integração, cada uma com recursos e pontos fortes exclusivos para atender a necessidades comerciais específicas. Mas, se você estiver procurando uma ferramenta que possa fazer tudo isso, dê uma olhada no ClickUp. 👀

O ClickUp é uma das poucas ferramentas de integração (se não a única) que equilibra perfeitamente uma interface simples e moderna com um conjunto robusto de recursos para agilizar os processos de RH - desde a integração e o desligamento até o gerenciamento de tarefas, manuseio de documentos e monitoramento de desempenho. 🌻

E, melhor ainda, o ClickUp é pesado em recursos e leve no bolso. Inscreva-se no plano gratuito e permanente do ClickUp hoje mesmo - seus gerentes de contratação, futuros contratados e negócios agradecerão por isso.