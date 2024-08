10 melhores softwares de procedimentos operacionais padrão (SOP)

De gerenciamento de tarefas à otimização do trabalho em equipe, os procedimentos operacionais padrão (SOPs) podem reduzir erros, explicar os fluxos de trabalho atuais e garantir um nível básico de controle de qualidade.

Combine tudo isso e adicione uma pitada de ferramentas de priorização de trabalho e SOPs podem economizar dinheiro para toda a organização.

Mas, é claro, primeiro você precisa saber como criar esses processos de documentos. É aí que entra em jogo encontrar uma solução de software de POP.

Neste guia, abordaremos os principais softwares de POP para documentar, organizar e otimizar seus processos de negócios.

O que você deve procurar em um software de SOP?

O melhor software de POP facilita o processo de criação. Ele ajuda seu processo de ponta a ponta gerenciamento de processos com alguns recursos que você pode usar em seu processo de avaliação:

Modelos prontos para uso: Um conjunto de modelos estabelecidosModelos de SOP para implementar sem muita configuração

Tutoriais úteis: Diretosdocumentação de projetos e procedimentos que permite operações comerciais mais perfeitas

Colaboração: Compartilhamento de conhecimento baseado em nuvem que torna suabase de conhecimento e uma visão geral de seus processos de trabalho disponíveis para todos os seus funcionários

Integração: Uma conexão direta com seusoftware de gerenciamento de tarefas que permite integrações, como lembretes automáticos de tarefas com base em seus POPs

Fácil manutenção de POPs: A capacidade de criar facilmente políticas de operações para integração de funcionários e gerenciamento geral do conhecimento

Preço: Recursos gratuitos do software SOP para testar as funções antes de se comprometer com planos pagos

Acima de tudo, ele precisa simplificar a implementação e o compartilhamento de POPs para a sua organização. As boas notícias: A maioria das principais soluções de software de POP abaixo compartilha esses recursos essenciais.

Os 10 melhores softwares de procedimentos operacionais padrão em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos projetado para equipes de todos os tamanhos e setores. O que diferencia o ClickUp é a sua capacidade de criar documentos com controle de versão para os processos principais e, ao mesmo tempo, servir como um hub centralizado para a produtividade e a colaboração em toda a empresa.

E com o IA do ClickUp o ClickUp AI é uma ferramenta de gestão de conteúdo que permite que sua equipe tenha uma visão mais ampla do processo, exigindo menos esforço para manter a consistência e a qualidade à medida que os processos mudam com o tempo. Gere resumos rápidos, obtenha conteúdo pré-formatado e melhore a redação da sua equipe com apenas alguns cliques.

O ClickUp também se integra a milhares de outros aplicativos de trabalho, consolidando seus processos e dados em um único sistema!

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp permite a documentação de procedimentos com documentos dinâmicos e estáticos para um controle de versão eficaz

Uma biblioteca abrangente de modelos de software de POP que incluiModelo de SOP do ClickUp,declarações de trabalhoemapas de processos* Sua integração direta com a solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp transforma seus POPs em processos facilmente rastreáveis e repetíveis

Uma interface fácil de usar torna seus POPs disponíveis para todosmembros da equipe* Funções de usuário definidas e segmentadas tornam o software SOP utilizável por todos - inclusive líderes organizacionais

Limitações do ClickUp

A versão gratuita pode ser limitante para alguns recursos avançados do software SOP e para o espaço de armazenamento

Alguns usuários não gostam da interface, especialmente das opções de cores e fontes do software

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Coassemble

Via Coassemble Pode ser principalmente uma plataforma de treinamento, mas o Coassemble é capaz de se manter no campo do software de SOP.

Especificamente projetada para pequenas empresas, essa ferramenta funciona particularmente bem para documentos básicos, como um estatuto da equipe . Módulos personalizados e modelos permitem que os membros da equipe leiam os principais documentos de procedimentos, listas de verificação simples para trabalhar em conjunto e outros documentos.

Melhores recursos do Coassemble

Os módulos de treinamento pré-criados permitem que os novos membros da organização aprendam sobre o procedimento operacional padrão e outros conhecimentos estabelecidos da equipe que beneficiarão o trabalho deles

As segmentações de usuários em nível de coorte para a criação de listas de verificação e módulos se alinham com o conhecimento existente dos usuários da plataforma

Estruturas de permissões flexíveis garantem que as pessoas certas tenham o acesso certo aos POPs certos

A integração com sua pilha de tecnologia existente permite atribuir tarefas e comunicar seus POPs digitais com mais facilidade

Sua ênfase visual torna a implementação de procedimentos operacionais padrão atraente para os usuários

Limitações do Coassemble

Não é um verdadeiro software de procedimento operacional padrão, o que significa que você precisará dessas integrações em seus esforços para criar e comunicar seus processos padronizados

O upload de conteúdo, especialmente conteúdo visual, como imagens, pode ser complexo no software

O registro em massa de novos usuários pode ser complexo, resultando em tarefas mais longas e repetitivas para os administradores

A plataforma não otimiza o controle de versões no back-end, o que complica o gerenciamento de POPs em organizações maiores

Preços do Coassemble

Pro 10 : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Pro 20 : uS$ 120/mês

: uS$ 120/mês Premium 20 : uS$ 160/mês

: uS$ 160/mês Pro Unlimited: É necessária uma cotação personalizada

Avaliações e resenhas do Coassemble

G2: 4,7/5 (166 avaliações)

4,7/5 (166 avaliações) Capterra: 4,5/5 (34 avaliações)

3. SweetProcess

Via SweetProcess Aqui, temos nosso primeiro software SOP dedicado. O SweetProcess ajuda especificamente a monitorar e aprimorar seus processos monitorar as responsabilidades e gerenciar as tarefas adequadamente.

O objetivo do software é exatamente o que o software de POP correto precisa atingir: criar um manual operacional on-line para todos acessarem, que lhe permita criar POPs, otimizar suas tarefas diárias e cometer menos erros no processo de criação e implementação contínua de POPs.

Melhores recursos do SweetProcess

Documenta facilmente seus procedimentos, políticas e processos em uma visão geral simples do painel

O software ajuda a sua equipe a implementar os POPs por meio de fluxos de trabalho simples e tarefas automatizadas

O software cria uma base de conhecimento pública ou privada para comunicar qualquer POP que outras pessoas precisem conhecer

Configura equipes dentro das funções de usuário para simplificar a comunicação e a atribuição de tarefas

O software fornece modelos gratuitos para qualquer coisa, desde eventos a simulações de incêndio, fluxos de trabalho de conformidade e muito mais

Limitações do SweetProcess

Esse software dedicado torna a integração com ferramentas de gerenciamento de negócios mais amplas mais desafiadora

Essa plataforma limita as importações a documentos e imagens do Word, deixando outros tipos de arquivos para trás

A adição de equipes a um processo não é necessariamente intuitiva e exige trabalho manual no software

Preços do SweetProcess

uS$ 99/mês para equipes com até 20 membros ativos

uS$ 5/mês extra para cada membro adicional da equipe além desse limite

Avaliações e resenhas do SweetProcess

G2: 4,3/5 (5 avaliações)

4,3/5 (5 avaliações) Capterra: Ainda não há avaliações

4. Tallyfy

Via Tallyfy O Tallyfy é um software de POP benéfico que ajuda a documentar e automatizar qualquer tarefa em sua organização. De formulários a aprovações, integração e até mesmo tarefas voltadas para o cliente, ele conquistou seu lugar como uma das principais opções de software de POP existentes.

O conceito por trás do software é simples. Capture seus POPs mais importantes e melhores em um único sistema e crie projetos para que todos saibam o que fazer. Em seguida, crie processos de autoautomação para fazer seu trabalho corretamente todas as vezes.

Melhores recursos do Tallyfy

Não é necessário codificar. A abordagem do Tallyfy para o SOP aprimora os esforços colaborativos, em parte porque é muito simples

Sua maior transparência permite que todos na organização vejam não apenas seus POPs, mas também como a plataforma os executa diariamente

Seu suporte ao cliente rápido e eficaz ajuda a personalizar sua própria plataforma de software de POP usando a plataforma Tallyfy

A automação de tarefas com base em seus POPs transforma as melhores práticas teóricas em melhorias reais no trabalho

Limitações do Tallyfy

A interface do usuário pode ser um pouco lenta às vezes, especialmente em documentos, processos e SOPs complexos

O gerenciamento de tarefas é relativamente superficial, pois o Tallyfy não consegue gerenciar processos mais complexos dentro da sua equipe

As sugestões de IA podem ajudar a melhorar os fluxos de trabalho, mas também podem se tornar excessivas se você já souber quais tipos de processos deseja criar

Preços do Tallyfy

Tallyfy Docs: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Tallyfy Pro: uS$ 30/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Tallyfy

G2: 5/5 (3 avaliações)

5/5 (3 avaliações) Capterra: 4,4/5 (11 avaliações)

5. Como fazemos

Via Como fazemos Esse software é uma ferramenta para grandes organizações, franquias e outras empresas com vários locais onde a comunicação dos POPs pode ser um desafio. Como resultado, seus recursos tendem a se inclinar para o lado mais detalhado, desde a integração para vídeo e apresentações até fluxogramas complexos.

melhores recursos do #### Way We Do

Os modelos de POP prontos simplificam a criação de sua biblioteca desde o início

Os fluxos de trabalho de aceitação permitem que os líderes organizacionais assinem os novos POPs e ajudam a verificar se diferentes membros da equipe leram o que precisavam ler

Listas de verificação ativadas para que os membros novos e estabelecidos da organização acompanhem seus materiais de treinamento e leitura

Um painel de controle personalizado inclui itens da lista de verificação, tarefas vencidas e novos POPs com os quais você pode se familiarizar

Way We Do limitations

É relativamente caro em comparação com algumas das outras opções desta lista

Há uma longa curva de aprendizado em relação à complexidade do software, em parte devido à sua otimização para organizações maiores e mais complexas

A interface do usuário nos fluxos de trabalho nem sempre é intuitiva

A documentação de treinamento às vezes está desatualizada e se refere a processos mais antigos de aprendizado do software

Way We Do pricing

Entrada : uS$ 99/mês para 10 usuários da equipe

: uS$ 99/mês para 10 usuários da equipe Empresa: Entre em contato para saber o preço

Way We Do avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (8 avaliações)

4,6/5 (8 avaliações) Capterra: 4,9/5 (11 avaliações)

6. Trainual

Via Treinamento O Trainual é um software de transferência de conhecimento projetado principalmente para treinamento de funcionários novos e contínuos.

Na melhor das hipóteses, ele é um manual de treinamento virtual e interativo que pode ser usado para compartilhar o conhecimento organizacional. É ainda melhor se você também o usar como software de POP.

Melhores recursos do Trainual

Seu processo intuitivo transforma os POPs existentes em documentação de treinamento passo a passo para suas equipes

As atribuições de funções gerenciam a propriedade de POPs individuais e as responsabilidades de treinamento

Ele pode incorporar facilmente conteúdo externo, como PDFs, GIFs e vídeos

Sua ampla biblioteca de integração de ferramentas inclui Loom, Slack e uma variedade de softwares de gerenciamento de projetos

Limitações do Trainual

O foco no treinamento e na integração limita um pouco a capacidade de usar o Trainual como um software SOP dedicado

Os logins podem ser complexos, com vários módulos exigindo logins diferentes em vez de uma solução mais centralizada

Essa plataforma contém opções de teste de conhecimento um tanto limitadas em comparação com outros softwares de treinamento

Preços do Trainual

Train : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Escala: uS$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários do Trainual

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

7. ProcessKit

Via ProcessKit Projetado para agências, o ProcessKit ajuda qualquer pessoa que trabalhe com clientes externos a facilitar a integração. Esse software cria POPs especificamente para a integração de novos clientes, permitindo que agências e empresas semelhantes sigam essas etapas facilmente.

Melhores recursos do ProcessKit

Modelos simples de processos de integração de clientes ajudam qualquer agência a começar rapidamente

A lógica condicional na criação de fluxos de trabalho permite situações mais personalizadas sem comprometer a automação

Sua visualização Kanban intuitiva rastreia a integração de vários clientes sem confusão

A delegação de tarefas envolve vários membros da sua equipe na execução dos POPs de integração

Limitações do ProcessKit

A natureza personalizável do software significa que o processo de configuração inicial levará um tempo significativo

Seus recursos estão relacionados exclusivamente à integração de clientes, limitando seu uso como software de POP mais amplo

Preços do ProcessKit

Plano único: uS$ 49/mês para até três membros, US$ 19/mês para cada membro adicional e contas ilimitadas de convidados, como contatos de agências

Avaliações e resenhas do ProcessKit

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 5/5 (2 avaliações)

8. Dozuki

Via Dozuki As organizações de manufatura sobrevivem ou fracassam com base na otimização e na conformidade com SOPs individuais. A Dozuki vem em seu socorro.

Com o software de POP projetado especificamente para esse setor, a Dozuki simplifica a fabricação.

Melhores recursos do Dozuki

Seu poderoso processo de criação de guias pode lidar até mesmo com os documentos mais técnicos do setor de manufatura

Seus programas de treinamento escalonáveis levam seus POPs para o campo

Seus recursos de tradução integrados para organizações multinacionais levam seus POPs para o exterior

Limitações de Dozuki

Ele tem uma capacidade complexa e um tanto limitada de controlar o acesso a diferentes POPs, dependendo das funções do usuário

Por ser um software complexo, a integração nem sempre é intuitiva para novos usuários

Ele pode integrar restrições em vídeos e imagens em documentos individuais

Preços do Dozuki

Entre em contato para obter preços

Dozuki ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

4,4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (12 avaliações)

9. Roteador de trabalho

Via Roteador de trabalho O JobRouter baseia sua proposta de valor em três pilares: automação de processos, gerenciamento de documentos e gerenciamento de dados. Essa plataforma parece ser a ferramenta perfeita para funcionar também como software de procedimento operacional padrão.

Melhores recursos do JobRouter

Sua implementação rápida e intuitiva permite que você comece a usar a ferramenta em poucos dias

Oferece atendimento ao cliente de alto nível para usuários novos e existentes

A criação de formulários e processos é flexível, especialmente quando se vai além da GUI para alterar modelos no núcleo

Limitações do JobRouter

Tecnicamente, não é um software SOP, exigindo alguma personalização para funcionar com essa finalidade

Os tempos de carregamento podem ser lentos, especialmente ao alternar entre diferentes recursos da plataforma

Preços do JobRouter

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do JobRouter

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Nenhuma avaliação até o momento Capterra: 4,5/5 (11 avaliações)

10. Potência enxuta

Via Poder enxuto O Lean Power permite que você pegue processos e pacotes de trabalho em papel e PDF e os converta em versões digitais e procedimentos baseados em computador. Dessa forma, ele pode funcionar bem como uma ferramenta de software SOP para otimizar suas instruções de trabalho, economizando tempo e trabalho.

Melhores recursos do Lean Power

Seu aplicativo para desktop permite que você trabalhe fora do navegador e até mesmo no modo off-line

Seu processo de digitalização simplificado funciona especialmente bem em um setor legado que depende de instruções em papel, como o de manufatura

O monitoramento e a análise em tempo real ajudam a entender como a sua equipe implementa os SOPs na prática

Limitações do Lean Power

Seu objetivo não é criar novos POPs digitais no software, mas concentrar-se na digitalização dos POPs existentes

A digitalização é feita somente em inglês, o que a torna menos utilizável em operações multinacionais

Preços do Lean Power

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Lean Power

G2: 3,3/5 (3 avaliações)

3,3/5 (3 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

Crie um Procedimento Operacional Padrão no ClickUp

Criar e documentar procedimentos operacionais padrão é uma ótima maneira de manter-se atualizado e informado sobre os fluxos de trabalho individuais e de equipe. Com o ClickUp, você pode armazenar facilmente SOPs em um local central, mantendo todos informados.

Esse método também permite o acesso rápido a informações e instruções importantes sempre que necessário, facilitando o acompanhamento das tarefas pelos membros da equipe.

Pronto para começar? Crie uma conta gratuita hoje mesmo !