10 melhores ferramentas de software de compartilhamento de conhecimento para equipes em 2024

Na era digital de hoje, o poder do conhecimento compartilhado é indiscutível!

Portanto, para um trabalho em equipe eficiente, você precisa da melhor ferramenta de compartilhamento para ajudá-lo a se envolver com públicos internos e externos. Quer se trate de uma equipe de engenharia compartilhamento de equipe práticas de codificação ou marketing comunicação das diretrizes da marca os sistemas de gerenciamento de conhecimento garantem a criação e a disseminação rápidas de conteúdo.

Vamos dar uma olhada de perto nas melhores plataformas de compartilhamento de conhecimento.

O que é um software de compartilhamento de conhecimento?

O software de compartilhamento de conhecimento é uma plataforma digital projetada para capturar, organizar e disseminar informações em uma organização. Ele promove a colaboração, aumenta a produtividade da equipe e impulsiona a inovação ao tornar o conhecimento acumulado acessível a todos os membros.

O que você deve procurar em um software de compartilhamento de conhecimento?

Ao escolher uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento, considere os recursos do mecanismo de pesquisa, as ferramentas de colaboração, as integrações, a interface do usuário e o nível de segurança.

Por fim, você pode preferir uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos com software wiki incorporado que o ajuda a gerenciar projetos e oferece recursos avançados de colaboração.

Lembre-se de que a ferramenta certa de envolvimento do funcionário pode capacitar sua equipe e promover um ambiente de trabalho vibrante, colaborativo e produtivo!

Os 10 melhores softwares de gestão do conhecimento para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para equipes de todos os tamanhos e setores para centralizar o trabalho em um só lugar.

Externamente, o ClickUp amplia seus recursos para clientes, parceiros e partes interessadas. Crie Spaces dedicados para colaboração externa, concedendo acesso controlado ao conhecimento relevante. De guias de suporte ao cliente a atualizações de projetos, você pode preencher as lacunas de conhecimento fornecendo insights valiosos em tempo real.

Além disso, você pode selecionar e organizar o conteúdo sem esforço com a ferramenta Assistente de redação com IA do ClickUp e ferramentas de colaboração. Faça upload e gerenciar documentos os documentos podem ser usados para criar listas de tarefas, guias de instruções e recursos para acesso seguro. Aproveite o poder das listas de tarefas para delinear processos, práticas recomendadas e procedimentos operacionais padrão, mantendo todos alinhados!

melhores recursos do #### ClickUp

Integrações com mais de 1.000 outras ferramentas para otimizar seu trabalho em um só lugar

Edição em tempo real, páginas aninhadas, edição de rich text e recursos de formatação mais avançados emDocumentos do ClickUp* Relacionamentos para vincular documentos e tarefas para facilitar o acesso

Acesso granular e direitos de permissão para proteger o conteúdo contra alterações indesejadas

Limitações do ClickUp

Pode ter desempenho limitado no aplicativo móvel

Leva tempo para aprender a plataforma

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.331 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.331 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.739+ avaliações)

2. Fluxo

via Fluxo A Flowlu é uma plataforma de colaboração que ajuda as empresas a criar, organizar e compartilhar conhecimento em um só lugar.

Com os recursos de compartilhamento de conhecimento da Flowlu, é possível criar artigos, perguntas frequentes e outros recursos que podem ser acessados pela sua equipe. Você também pode colaborar em artigos da base de conhecimento em tempo real, para que todos estejam sempre na mesma página.

Os recursos de compartilhamento de conhecimento da Flowlu facilitam o compartilhamento de conhecimento entre a sua equipe, melhoram a colaboração e reduzem o risco de erros.

Melhores recursos do Flowlu

Software confiável e de alto desempenho

Fácil de aprender e simples de usar

Protocolo TLS seguro, armazenado e criptografado

Limitações do Flowlu

Não há portal do cliente

Alguns recursos exigem ajuda do suporte para serem configurados

Alguns avaliadores reclamam dos recursos limitados

Preço do Flowlu

**Gratuito

Equipe : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Empresarial : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Profissional : $119/mês

: $119/mês Empresarial: uS$ 199/mês

Flowlu ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 195 avaliações)

4,7/5 (mais de 195 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 302 avaliações)

3. Ajuda

via Ajuda A ferramenta de gerenciamento de conhecimento baseada em nuvem Helpjuice ajuda as empresas a criar, organizar e compartilhar conhecimento em um local central.

Com o Helpjuice, é possível criar artigos, perguntas frequentes e outros recursos que podem ser acessados pela sua equipe e pelos clientes.

Seus recursos de compartilhamento de conhecimento facilitam a colaboração em artigos da base de conhecimento em tempo real, para que todos estejam sempre na mesma página.

O Helpjuice também oferece recursos importantes, como pesquisa, marcação e análise, para ajudá-lo a encontrar e gerenciar o conteúdo da sua base de conhecimento.

Melhores recursos do Helpjuice

Interface intuitiva e fácil de usar

A poderosa funcionalidade de pesquisa facilita a localização de itens

Interface altamente personalizável

Limitações do Helpjuice

As avaliações mencionam que a documentação de suporte poderia ser melhorada

Vários revisores mencionam recursos limitados de edição de artigos

Preços do Helpjuice

Inicial : uS$ 120/mês

: uS$ 120/mês Negócios : $200/mês

: $200/mês Premium Limited : uS$ 289/mês

: uS$ 289/mês Premium Unlimited: uS$ 499/mês

Avaliações e resenhas do Helpjuice

G2: 4,3/5 (mais de 16 avaliações)

4,3/5 (mais de 16 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 92 avaliações)

4. Guru

via Guru A plataforma de gerenciamento de conhecimento Guru ajuda as equipes a criar, organizar e compartilhar conhecimento em um só lugar.

Sua pesquisa AI Enterprise, Wiki, software de intranet e as ferramentas de base de conhecimento estão preparadas para ajudar as empresas a criar ecossistemas de compartilhamento de conhecimento em grande escala.

Os recursos de compartilhamento de conhecimento do Guru facilitam o compartilhamento de informações entre a sua equipe, melhoram a colaboração e reduzem o risco de erros.

Melhores recursos do Guru

Função conveniente de pesquisa por palavra-chave

Acesso à pesquisa com tecnologia de IA

Muitos avaliadores mencionam sua prestativa equipe de suporte

limitações do #### Guru

Permissões de colaboração limitadas

Curva de aprendizado pesada para a maioria das pessoas

Algumas limitações editoriais, pois as pessoas não podem editar da maneira que preferem

preços do #### Guru

Gratuito

Ilimitado : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Empresarial: Entre em contato para obter preços

Guru ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.514 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.514 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

5. Confluência

via Confluência O software de compartilhamento de conhecimento Confluence, da Atlassian, centraliza as informações técnicas para um gerenciamento perfeito dos requisitos de TI.

Ele captura e organiza ativos valiosos para fazer atualizações e planos de projeto facilmente acessíveis.

O Confluence inclui ferramentas de colaboração e rastreamento que facilitam a localização das informações de que você precisa. Com uma interface intuitiva e um design fácil de usar, a ferramenta de compartilhamento de conhecimento incentiva a produtividade e promove o trabalho em equipe nas organizações.

A maioria dos planos do Confluence é baseada na nuvem, mas a plataforma também oferece um plano de Data Center para equipes que buscam uma solução autogerenciada.

Melhores recursos do Confluence

Excelente para rastreamento de problemas

Organiza perfeitamente grandes volumes de documentação

Interface de usuário limpa e simples que é agradável de usar

Limitações do Confluence

Recursos limitados de formatação no programa em comparação com a maioria das ferramentas de gerenciamento de conhecimento

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas, se você estiver procurando um programa integrado de gerenciamento de tarefas

Vários usuários relatam dificuldades com a formatação e exportação de PDFs

Preços do Confluence

Gratuito

Ilimitado : uS$ 5,75/mês por usuário

: uS$ 5,75/mês por usuário Premium : $11/mês por usuário

: $11/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Data Center: Entre em contato para saber o preço

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.644 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.644 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.055+ avaliações)

Confira estes_ Alternativas de influência !

6. Bloomfire

via Bloomfire A Bloomfire é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda as empresas a maximizar seus esforços de gerenciamento de conhecimento.

Ela fornece um repositório central e pesquisável de conhecimento que facilita o compartilhamento e a colaboração de informações.

Além disso, permite que os usuários façam e respondam perguntas, comentem sobre o conteúdo e sigam especialistas para tornar o compartilhamento de conhecimento mais envolvente.

Melhores recursos do Bloomfire

Você pode fazer upload de conteúdo em qualquer formato

Cada palavra é profundamente indexada para uma capacidade de pesquisa abrangente (inclusive áudio)

Estética agradável e muito fácil de usar

Limitações do Bloomfire

Muitos usuários relatam que o programa leva algum tempo até parecer intuitivo

Alguns usuários acham a navegação um pouco confusa

Alguns avaliadores gostariam de ter controles mais fortes sobre as credenciais de login

Preços do Bloomfire

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Bloomfire

G2: 4,6/5 (mais de 475 avaliações)

4,6/5 (mais de 475 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 216 avaliações)

7. Tettra

via Tettra O Tettra é um sistema de gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA que torna o conhecimento disperso uma coisa do passado. Chega de responder a perguntas repetitivas!

Com a Tettra, você pode reunir todas as informações da sua empresa em uma única base de conhecimento.

Em seguida, use-a para responder a perguntas no Slack e no MS Teams e mantenha-a atualizada e organizada com automação. Ele também faz um ótimo trabalho para tornar seu processo de integração mais suave.

A Tettra é usada por equipes de todos os tamanhos, de startups a grandes empresas.

Melhores recursos da Tettra

As integrações incluem Slack, Google Drive e MS Teams

Facilita a contribuição de conteúdo

Permite mídia, links e formatação avançada

Limitações do Tettra

À medida que cresce, pode ser difícil ver novas atividades

Resulta em conteúdo duplicado quando se tenta listar um documento em dois lugares

As imagens nas listas oferecem formatação limitada

Preços da Tettra

Início: Gratuito

Gratuito Escalonamento: US$ 8,33/mês por usuário

US$ 8,33/mês por usuário Profissional: US$ 16,66/mês por usuário

Tettra avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 89 avaliações)

4,6/5 (mais de 89 avaliações) Capterra: 4,1/5 (9+ avaliações)

8. Noção

via Noção A plataforma de colaboração e produtividade baseada em nuvem do Notion é um excelente software de base de conhecimento para equipes. Wikis, documentos e projetos se reúnem no Notion, um espaço de trabalho conectado alimentado por IA.

Com o Notion, você pode criar bancos de dados, documentos e wikis que armazenam e organizam todo o conhecimento da sua equipe.

Use-o para criar modelos de estratégia de marketing de conteúdo e fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e compartilhar informações com facilidade.

melhores recursos do #### Notion

Grande variedade de ferramentas disponíveis, integração perfeita com outros produtos da Microsoft

Ambiente altamente colaborativo para equipes

Bancos de dados personalizáveis possibilitam a adaptação do programa às suas necessidades

Limitações do Notion

Os avaliadores mencionam lentidão e falhas ocasionais

Os avaliadores dizem constantemente que o aplicativo móvel não é tão bom quanto o aplicativo para desktop

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Notion ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 4.747 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.747 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.773 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas de noções !

9. SharePoint

via SharePoint O SharePoint da Microsoft é uma plataforma de colaboração baseada na Web e um software de base de conhecimento que permite aos usuários armazenar, organizar e compartilhar documentos, arquivos e outros conteúdos.

A plataforma integra vários Ferramentas de IA para aprimorar seu gerenciamento de conhecimento, incluindo um construtor de IA, Copilot e Viva Insights.

Ele fornece wikis, listas, partes da Web e um mecanismo de pesquisa avançado para alimentar sua base de conhecimento.

O SharePoint faz parte do pacote de produtos do Microsoft Office 365, portanto, integra-se perfeitamente a outros produtos da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint.

Limitações do SharePoint

Programa complexo que pode ser difícil de gerenciar

Os revisores mencionam lentidão frequente devido à sincronização

Os usuários gostariam de ver uma interface de usuário aprimorada e mais amigável

Preços do SharePoint

Plano 1 do SharePoint : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Plano 2 do SharePoint : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Office 365 E3: uS$ 23/mês por usuário

SharePoint ratings and reviews

G2: 4.0/5 (8.279+ avaliações)

G2: 4.0/5 (8.279+ avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao SharePoint !

10. Sabio

via Sabio O software Sabio Knowledge Management permite que você crie ferramentas de base de conhecimento em um ambiente multicanal.

Sua extensão de navegador, o Sabio Integrator, permite importar sua base de conhecimento para outros aplicativos da Web sem a necessidade de iniciar projetos de desenvolvimento completos.

Faça upload ou insira conteúdo, organize-o e armazene-o em estruturas de árvore de conhecimento e compartilhe informações com perfeição em vários canais.

O Sabio oferece gerenciamento de direitos e funções, além de uma API aberta. Além disso, seu poderoso mecanismo de busca permite que você encontre o que precisa, quando precisa.

Melhores recursos do Sabio

O Sabio é uma plataforma dedicada à gestão do conhecimento (desde 2000)

Estão disponíveis webinars e sessões de treinamento

Algoritmos inteligentes que aprendem com as interações dos usuários para aprimorar constantemente suas ferramentas de pesquisa

Limitações do Sabio

Alguns usuários acham que a plataforma poderia ser mais intuitiva

As alterações editoriais podem levar tempo para serem processadas

Preços do Sabio

Equipe: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresarial: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Sabio ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 27 avaliações)

4,8/5 (mais de 27 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Crie bases de conhecimento poderosas no ClickUp

As 10 melhores ferramentas de compartilhamento de conhecimento acima oferecem diversos recursos para que os membros da sua equipe possam compartilhar, colaborar, aprender uns com os outros e crescer com mais eficiência. Você também pode conferir exemplos de automação comercial e exemplos de fluxo de trabalho para ajudar a levar seu software de gerenciamento de conhecimento para o próximo nível!

