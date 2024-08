Testamos os 10 melhores softwares de base de conhecimento em 2024

"Conhecimento é poder."

Todos nós já ouvimos alguém dizer isso ou lemos a citação na Internet. É um clichê, mas por um bom motivo.

Com as organizações gerando uma quantidade absurda de dados - vídeos de treinamento, documentos da empresa, informações de clientes, artigos da central de ajuda on-line - diariamente, é fundamental manter essas informações organizadas e prontamente disponíveis.

Na atual economia baseada no conhecimento, entender como otimizar e fazer bom uso das informações à sua disposição é o verdadeiro poder.

No entanto, as organizações geralmente deixam dinheiro na mesa por não terem as ferramentas ou os processos certos para criar, gerenciar e compartilhar o conhecimento organizacional com seus clientes e funcionários.

Entre no software de base de conhecimento!

O que é o software de base de conhecimento?

O software de base de conhecimento é uma ferramenta que reúne todo o conhecimento da sua empresa e as informações relacionadas a projetos em um hub centralizado para facilitar o armazenamento e o gerenciamento.

Dessa forma, todas as partes relevantes podem acessar e compartilhar qualquer informação de que precisem de forma fácil e conveniente.

Tanto seus funcionários quanto seus clientes podem usar o sistema de gerenciamento de conhecimento . Os novos funcionários podem usar o repositório para saber mais sobre sua organização e seus produtos (base de conhecimento interna), enquanto os novos clientes podem usá-lo para encontrar soluções rápidas para suas dúvidas sem precisar ligar para o suporte ao cliente (base de conhecimento externa).

Aqui está uma pesquisa que certamente o surpreenderá:

44% dos funcionários são ruins ou muito ruins na transferência de conhecimento, de acordo com Ernst & Young .

Essa não é nem mesmo a pior parte. Os funcionários gastam 7-20% de suas horas de trabalho replicando soluções existentes para outras pessoas.

Se essas estatísticas servirem de referência, fica claro que as organizações precisam muito de ferramentas que possam ajudá-las a gerenciar melhor seu tempo e os dados em constante crescimento, além de eliminar redundâncias de processos.

Uma rápida pesquisa no Google sobre o melhor software de base de conhecimento encontrará dezenas, possivelmente centenas de resultados. Como determinar qual é o software de base de conhecimento ideal para a sua equipe?

Estamos aqui para ajudar. Vasculhamos a Internet, viramos tudo de cabeça para baixo (literalmente!) e selecionamos 10 das melhores ferramentas de base de conhecimento que você poderá usar em 2024.

10 melhores ferramentas de software de base de conhecimento em 2024

Organize, colabore, escreva, edite, atribua tarefas, comente e muito mais com o ClickUp Docs

Bem, você ficaria surpreso se não nos classificássemos como o software de base de conhecimento nº 1, certo?

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com todos os elementos essenciais para uma equipe interna ou externa equipe remota precisa armazenar, visualizar e organizar seu trabalho.

É o centro onde as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, Documentos do ClickUp , Bate-papo , Objetivos , Quadros brancos e muito mais.

Portanto, sim, o ClickUp não é apenas um ferramenta líder de gerenciamento de projetos é também uma ferramenta de base de conhecimento que vale seu peso em ouro.

A melhor parte é que você pode usá-la como base de conhecimento interna e externa pesquisável ou pode usá-la para substituir todas as ferramentas de produtividade da sua equipe!

principais recursos do #### ClickUp

Armazene os documentos no mesmo local que seu trabalho . Como cada um desses documentos é armazenado junto com seus projetos relevantes, eles são facilmente acessíveis a todos

. Como cada um desses documentos é armazenado junto com seus projetos relevantes, eles são facilmente acessíveis a todos **Use o ClickUp AI para um gerenciamento de conhecimento simplificado . Com o ClickUp Brain, você pode otimizar sua base de conhecimento sem esforço, categorizando, marcando e organizando informações automaticamente.

. Com o ClickUp Brain, você pode otimizar sua base de conhecimento sem esforço, categorizando, marcando e organizando informações automaticamente. Vincule qualquer coisa com o recurso de Relacionamentos . Vincule documentos e tarefas de dentro de outro documento para ajudá-lo a fazer referência cruzada de recursos em qualquer lugar que precisar deles

. Vincule documentos e tarefas de dentro de outro documento para ajudá-lo a fazer referência cruzada de recursos em qualquer lugar que precisar deles **Adicione páginas aninhadas nos documentos para organizar o conteúdo. Em vez de colocar tudo em um único documento, divida-o em subpáginas menores aninhadas no documento principal

**Arquive documentos em vez de excluí-los: embora os documentos arquivados sejam ocultados automaticamente, eles ainda são salvos para que você possa encontrá-los posteriormente

**Use formatação de rich text: organize grandes blocos de textos com formatação como listas de alternância, fundos coloridos e colunas

Personalize os direitos de acesso a um documento . Aumente as medidas de segurança protegendo seus documentos contra edições indesejadas. Basta ativar a opção Protect this page (Proteger esta página) e adicionar contexto para seu público

. Aumente as medidas de segurança protegendo seus documentos contra edições indesejadas. Basta ativar a opção Protect this page (Proteger esta página) e adicionar contexto para seu público Pré-construídomodelos de base de conhecimentoUseModelo de base de conhecimento do ClickUp para começar.

Use este modelo para criar uma estrutura para sua equipe organizar uma biblioteca digital de informações

Prós do ClickUp

Flexível e personalizável

Interface fácil de usar com recursos on-line emodo off-line* Atribua comentários no Docs para garantir que os membros da equipe não percam itens de ação

Gerencie sua base de conhecimento usando nossoaplicativos móveis para iOS e Android

Aplique tags para filtrar e encontrar os documentos que você está procurando ainda mais rapidamente

Integra-se a vários softwares de terceiros, como oMicrosoft Teamsjira, Slack, Zoho emais Contras do ClickUp

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis e ao nível de personalização

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 4.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.100 avaliações)

2. Document360

via Documento360 O Document360 é um software avançado de base de conhecimento adequado para startups, equipes em crescimento e empresas.

Embora seja simples e intuitivo para começar a usar, o Document360 oferece uma ampla gama de recursos para permitir que você crie uma base de conhecimento com etapas simples.

De modo geral, se você puder se preocupar com o preço e não precisar de uma solução de atendimento ao cliente, essa seria uma ótima opção para a sua equipe.

Principais recursos do Document360

Escolha entre um editor Markdown e um editor WYSIWYG

Função de pesquisa avançada que combina termos com incidentes anteriores para obter melhores resultados

Suporte multilíngue para fornecer informações relevantes aos seus clientes globais

Configure sua base de conhecimento em modo público, privado ou misto

Personalize as páginas de destino para refletir as diretrizes de sua marca

Document360 pros

Interface intuitiva e fácil de usar

Integra-se a poderosas ferramentas de colaboração em equipe, como Slack, Microsoft Teams e Intercom

Funciona para bases de conhecimento internas e externas

Excelentes relatórios e análises

Visualize o histórico entre várias versões de artigos ou reverta para uma versão anterior sem complicações

Document360 contras

Bastante caro

As funções de pesquisa poderiam ser aprimoradas

Preços do Document360

Inicial: $119/mês (se cobrado mensalmente)

$119/mês (se cobrado mensalmente) Business: $299/mês (se cobrado mensalmente)

$299/mês (se cobrado mensalmente) Enterprise: US$ 599/mês (se cobrado mensalmente)

Avaliações de clientes do Document360

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 11 avaliações)

3. Ajuda

via Ajuda O Helpjuice é um software gratuito de gerenciamento de conhecimento usado por milhares de empresas para criar e organizar artigos de suporte. Ele oferece suporte a necessidades comerciais multilíngues e vem com uma variedade de opções de relatórios e análises. Ele também é um pouco mais caro do que outras ferramentas deste resumo, portanto, talvez você não consiga um bom negócio com o Helpjuice.

Principais recursos do Helpjuice

Obtenha análises avançadas sobre cada equipe em sua base de conhecimento interna

Marque os artigos de sua base de conhecimento da maneira que desejar

Conteúdo interativo de solução de problemas com base em várias perguntas

Colaboração avançada em tempo real, incluindo a capacidade de copiar e colar do MS Word

Integrações como Slack, Olark e Zapier para conexões ilimitadas com outras ferramentas

Profissionais do Helpjuice

Funcionalidade de pesquisa avançada, semelhante à do Google

Editor fácil de usar com opções WYSIWYG e markdown

Integra-se a uma série de ferramentas, como Slack, Zapier e Teams

Recursos de colaboração, incluindo um recurso de comentários ao vivo

Localização/múltiplos idiomas

Contras do Helpjuice

Não há opção de importação de arquivos de documentos do Word, PDFs, XLS ou PPTs

Não oferece multimarcas

Não há sistema de pastas ou gerenciador de arquivos para imagens e outros arquivos de mídia

Preços do Helpjuice

Inicial: US$ 120 (até 4 usuários)

US$ 120 (até 4 usuários) Run-Up: $200 (até 16 usuários)

$200 (até 16 usuários) Premium Limited: $289 (até 60 usuários)

$289 (até 60 usuários) Premium Unlimited: $499 (usuários ilimitados)

Avaliações de clientes do Helpjuice

G2: 4,2/5 (9 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4. Base de conhecimento ProProfs

via Base de conhecimento ProProfs Um dos melhores softwares de base de conhecimento que você pode adquirir no momento é o ProProfs Knowledge Base.

Além do fato de ser gratuito, ele também é bastante completo no departamento de funcionalidade. Além disso, você não precisa de nenhuma habilidade de codificação para usar a ferramenta. E, sim, ela faz o que os professores de verdade fazem: avalia as coisas!

Ah, e eu mencionei que a Base de Conhecimento ProProfs vem com mais de 40 modelos diferentes que você pode usar conforme sua conveniência?

Principais recursos da Base de Conhecimento ProProfs

Direitos de acesso personalizáveis

Controles de senha e privacidade para manter seu conteúdo seguro

Tem muitas integrações para funcionalidades adicionais

Insights detalhados, incluindo pontuações de legibilidade para seu conteúdo

Suporta mais de 90 idiomas

Profissionais da Base de Conhecimento ProProfs

Editor semelhante ao MS Word para ajudá-lo a escrever e editar o conteúdo em qualquer lugar

Personalizações para adaptar obase de conhecimento ou wiki de acordo com suas necessidades específicas

Um sistema robusto de relatórios que compartilha informações úteis sobre o desempenho do artigo e as atividades do autor

Funciona em vários dispositivos e navegadores

Pode ser usado tanto por iniciantes quanto por especialistas

Contras da Base de Conhecimento ProProfs

Não é a melhor opção para equipes que buscam opções de coedição

Os recursos mais úteis não estão disponíveis no plano gratuito

A gama completa de recursos requer mais tempo para ser aprendida

Preços da Base de Conhecimento ProProfs

Gratuito

Essenciais: $30/autor por mês (cobrado anualmente)

$30/autor por mês (cobrado anualmente) Premium: $40/autor por mês (cobrado anualmente)

$40/autor por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Entre em contato com a ProProfs para obter preços personalizados

Avaliações de clientes da Base de Conhecimento ProProfs

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

5. Freshdesk

via Freshdesk O Freshdesk é uma ferramenta líder de suporte ao cliente com uma poderosa funcionalidade de software de gerenciamento de conhecimento.

Se você tiver uma equipe grande, poderá usar os fluxos de trabalho de aprovação da ferramenta para criar conteúdo de alta qualidade e sem erros.

No entanto, como o Freshdesk é voltado para o suporte ao cliente, seus recursos de base de conhecimento interno podem não ser tão úteis.

Então, será que essa ferramenta pode realmente dar um ar fresco à sua base de conhecimento?

É hora de descobrir..

Principais recursos do Freshdesk

Interface amigável ao usuário

Recursos de SEO integrados

Armazenamento ilimitado, mesmo na versão gratuita

Crie e gerencie várias versões do mesmo documento em sua base de conhecimento

Publique conteúdo na forma de imagens, vídeos ou qualquer outro formato

Prós do Freshdesk

Bots alimentados por IA recomendam os artigos certos para assistência rápida

Um fórum da comunidade em que os clientes podem discutir problemas e obter soluções instantâneas

Recursos multilíngues para que você possa atender a um público global

Widget de ajuda proativa que mostra automaticamente as perguntas frequentes e os formulários de contato

Contras do Freshdesk

Recursos avançados, como fluxos de trabalho e controle de versão, só estão disponíveis nos planos premium

Oferecido como parte da suíte de suporte ao cliente, o que significa que você tem que pagar mais, mesmo que tudo o que você queira seja uma solução de gerenciamento de conhecimento

Preços do Freshdesk

Gratuito (até 10 agentes)

(até 10 agentes) Growth: $15/agente por mês (cobrado anualmente)

$15/agente por mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 49/agente por mês (cobrado anualmente)

US$ 49/agente por mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 79/agente por mês (cobrado anualmente)

Avaliações de clientes do Freshdesk

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

6. Zendesk

via Zendesk Zendesk? Freshdesk?

Alguém mais está sentindo aquela sensação de "homem-aranha se olhando no espelho" ou é só eu?

Além disso, o Zendesk é um software popular de gerenciamento de conhecimento que existe desde 2007. Com essa ferramenta, os clientes podem resolver suas dúvidas de forma conveniente, acessando o banco de dados de perguntas frequentes sempre que quiserem.

Assim como o Freshdesk, o Zendesk oferece seu sistema de gerenciamento de conhecimento como parte de sua suíte de suporte ao cliente.

Como se trata de uma ferramenta antiga, ela pode não ser tão chic quanto outras novas ferramentas de base de conhecimento.

No entanto, aqui estão alguns recursos clássicos que o colocam entre os melhores softwares de base de conhecimento da atualidade.

Principais recursos do Zendesk

Temas personalizáveis

Interface limpa e fácil de usar

Traduzir sua base de conhecimento para mais de 40 idiomas diferentes

Gerencie conteúdo reutilizável e atualize-o em todos os artigos

Permita que os agentes mantenham sua central de ajuda atualizada com opções de publicação em equipe

Completointegração com a suíte Zendesk de ferramentas, comobate-papo ao vivo e help desk (dê uma olhada emAlternativas ao ServiceNow)

Prós do Zendesk

Sugestões baseadas em IA para verificar o que está funcionando bem e o que não está

Você pode visualizar as personalizações antes da publicação final

Ele vem com um chatbot integrado chamado Answer Bot para ajudar a encontrar as respostas corretas em um chat ao vivo

Contras do Zendesk

Você só pode criar uma central de ajuda em seu plano básico

Não oferece uma solução autônoma de gerenciamento de conhecimento

Preços do Zendesk

Equipe: US$ 49/agente por mês (cobrado anualmente)

US$ 49/agente por mês (cobrado anualmente) Crescimento: US$ 79/agente por mês (cobrado anualmente)

US$ 79/agente por mês (cobrado anualmente) Profissional: US$ 99/agente por mês (cobrado anualmente)

US$ 99/agente por mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 150/agente por mês (cobrado anualmente)

Avaliações de clientes da Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.100 avaliações)

7. Hubspot

via HubSpot A Hubspot é outra excelente ferramenta para um sistema de base de conhecimento. A vantagem de usar essa ferramenta é que ela permite que você crie uma biblioteca robusta de informações e artigos da central de ajuda com base nas perguntas mais frequentes de seus clientes.

Como é otimizada para pesquisas avançadas, a Hubspot ajuda você e seus agentes de suporte a obter a resposta correta de forma rápida e eficiente.

Principais recursos do Hubspot

Painel de relatórios integrado para medir o impacto de suas páginas

Várias opções de marca e personalização

Ferramenta de CRM que marca automaticamente quais artigos de suporte foram visualizados ou abertos pelos clientes

Profissionais da Hubspot

Integrações poderosas da Hubspot

Escalável para empresas em crescimento

Interface intuitiva e fácil de usar

Contras da Hubspot

A personalização não é tão flexível quanto as outras opções desta lista

Os usuários relataram recentemente casos de bugs e/ou falhas

Bastante caro, considerando que seus recursos são limitados

Preços da Hubspot

Iniciante: $45 por mês (2 usuários pagos incluídos)

$45 por mês (2 usuários pagos incluídos) Profissional: $450 por mês (5 usuários pagos incluídos)

$450 por mês (5 usuários pagos incluídos) Empresarial: $1200 por mês (10 usuários pagos incluídos)

Avaliações de clientes da Hubspot

G2: 4,4/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. Zoho Desk

via Zoho Desk O Zoho Desk é essencialmente uma solução de central de ajuda que também oferece recursos de autoatendimento. Como um dos melhores softwares de base de conhecimento existentes, a ferramenta permite que você adapte cada elemento da central de ajuda a seu gosto usando HTML e CSS.

A melhor parte?

O Zoho Desk oferece suporte a fóruns e comunidades, proporcionando ao seu público uma plataforma centralizada para compartilhar ideias e fazer perguntas.

Principais recursos do Zoho Desk

Aumento da produtividade dos agentes de suporte

Colaboração em toda a empresa

Uso de meta títulos e palavras-chave para otimização de mecanismos de busca

Permitir que os usuários enviem tíquetes de dentro do sistema de base de conhecimento

Controle o acesso dos usuários à sua central de ajuda e garanta segurança de alto nível

Configure um domínio personalizado para sua central de ajuda

Sugira automaticamente artigos relevantes e ajude os agentes a resolver os tíquetes mais rapidamente.

Prós do Zoho Desk

Integra-se bem com o Jira, Slack, G-Suite e muitos outros

Modelos e layouts predefinidos permitem que você personalize facilmente sua central de ajuda

Seu assistente com tecnologia de IA é capaz de detectar sentimentos para ajudar os agentes com respostas fáceis e adequadasgerenciamento de tíquetes Contras do Zoho Desk

Armazenamento limitado por usuário, mesmo no plano premium

Não é ideal para equipes grandes

Preços do Zoho Desk

Gratuito (para até 3 agentes)

(para até 3 agentes) Padrão: $14/agente por mês (cobrado anualmente)

$14/agente por mês (cobrado anualmente) Profissional: $23/agente por mês (cobrado anualmente)

$23/agente por mês (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 40/agente por mês (cobrado anualmente)

Avaliações de clientes do Zoho Desk

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

9. Confluência

via Atlassian Existente como parte do Atlassian Suite of SaaS (Software as a Service), Confluence é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento pesquisável muito popular.

Ela oferece um espaço de trabalho em equipe amigável e remoto, no qual seus funcionários podem gerenciar informações, colaborar em projetos e manter-se conectados com os colegas. As equipes podem escolher entre os vários modelos disponíveis e começar a criar bases de conhecimento internas imediatamente!

No entanto, para aproveitar ao máximo o Confluence, você precisará usar outras ferramentas da suíte, e isso pode ser um pouco demais.

Principais recursos do Confluence

Sistema de pesquisa avançada

Funções e permissões avançadas

Envio de notificações em tempo real para manter as equipes atualizadas

Categorização de documentos para ajudá-lo a agrupar documentos relacionados para facilitar o acesso

Modelos de práticas recomendadas para ajudá-lo a iniciar processos de gerenciamento de conhecimento com facilidade

Profissionais do Confluence

Integra-se bem com o restante das ferramentas da suíte Atlassian, como Jira e Trello

Plano gratuito para até 10 usuários

Contras do Confluence

Alguns usuários relatam problemas com migração de dados e backups

Embora a navegação seja flexível, nem sempre é intuitiva

Um grande número de opções pode ser esmagador para novos usuários

Preços do Confluence

Gratuito (para até 10 usuários)

(para até 10 usuários) Padrão: US$ 5,5/usuário por mês

US$ 5,5/usuário por mês Premium: US$ 10,50/usuário por mês

Avaliações de clientes do Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.300 avaliações)

10. HappyFox

via HappyFox O HappyFox é um software de base de conhecimento fácil de usar que funciona como uma plataforma única para todas as solicitações de clientes omnicanal. Você pode converter facilmente solicitações por e-mail, telefone, chat, mídia social e Web em tíquetes e mantê-los organizados em um único local.

O HappyFox é conhecido por seus recursos multilíngues que permitem dar suporte a clientes de todo o mundo. Os usuários podem criar facilmente artigos de base de suporte em vários idiomas e oferecer assistência 24 horas por dia.

principais recursos do #### HappyFox

Crie e gerencie qualquer tipo de conteúdo usando o sistema de gerenciamento de conteúdo incorporado

Mantenha todos os membros da equipe informados com notificações automatizadas

Aproveite os chatbots com tecnologia de IA para desviar tíquetes de suporte

Organize melhor os tíquetes com categorias de tíquetes predefinidas

Crie respostas prontas para responder aos clientes com um único clique

Profissionais do HappyFox

Sugestões de pesquisa geradas automaticamente

É totalmente otimizado para dispositivos móveis (iOS e Android)

Contras do HappyFox

O suporte telefônico está disponível somente no plano Enterprise Plus

Os planos básicos não oferecem suporte nem mesmo por e-mail

Preços do HappyFox

Mighty: $26/agente por mês

$26/agente por mês Fantastic: $39/agente por mês

$39/agente por mês Enterprise: $52/agente por mês

$52/agente por mês Enterprise Plus: $64/agente por mês

Avaliações de clientes da HappyFox

G2: 4,5/5 (3 avaliações)

Capterra: N/A

Como escolher as soluções corretas de software de base de conhecimento

Escolher o melhor software de base de conhecimento significa ser inflexível com relação aos recursos que você deseja.

Uma ferramenta sólida incorpora todos os recursos de uma ferramenta de base de conhecimento padrão. Mas, para entrar na sua lista das 3 melhores, ela precisa ir além.

Evitar o design arcaico, adicionar novos recursos de vez em quando e manter nossos valores permitiram que o ClickUp se destacasse em um mercado altamente competitivo.

Por exemplo, qualquer concorrente real ao primeiro lugar em sua lista precisará ter:

Um editor on-line fácil para escrever, editar e estilizar sem complicações

Sistema de controle de acesso e recursos de gerenciamento de funções

Bases de conhecimento internas e externas pesquisáveis

Um design simples e altamente intuitivo

Um sistema de relatórios robusto

Um aplicativo móvel conveniente

Integrações com terceiros

Preços razoáveis

Segurança de dados

_Estamos exigindo demais de uma ferramenta de base de conhecimento?

Ceda aos seus sentidos de aranha e se contente com a ferramenta nº 1 desta lista. Agradeça-nos mais tarde!

Tipos de software de gerenciamento de conhecimento

Bases de conhecimento internas

As bases de conhecimento internas são repositórios de informações da empresa aos quais somente os funcionários têm acesso. Elas são usadas para integração de funcionários, treinamento e como uma ferramenta de referência.

Bases de conhecimento externas

As bases de conhecimento externas referem-se ao banco de dados de informações da empresa que está disponível para clientes ou consumidores. Ao fornecer uma base de conhecimento externa, as empresas podem reduzir os custos de atendimento ao cliente e melhorar a satisfação do cliente, permitindo que os clientes resolvam seus problemas por conta própria.

Bases de conhecimento públicas

As bases de conhecimento públicas são sistemas de base de conhecimento de acesso gratuito que não exigem credenciais de login. Elas são um excelente recurso para pessoas que procuram informações sobre um determinado tópico, mas não são necessariamente clientes ou funcionários da empresa.

Leve sua base de conhecimento para o próximo nível

Sua base de conhecimento deve reduzir o tempo de treinamento, complementar sua central de serviços e armazenar com segurança as informações da empresa para uso futuro.

E, embora o software de base de conhecimento possa ajudá-lo a criar o repositório dos seus sonhos, não adianta obter uma ferramenta que complique ainda mais o processo.

É por isso que você precisa do ClickUp.

Com recursos organizacionais detalhados, recursos de formatação de documentos de nível superior e opções avançadas de compartilhamento de conhecimento, o ClickUp tem tudo o que você precisa para uma solução de base de conhecimento. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para atingir todas as suas metas de gerenciamento da base de conhecimento!