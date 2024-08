10 melhores ferramentas de priorização de trabalho em 2024

Não há tempo suficiente no dia de trabalho para concluir todas as tarefas diárias, muito menos os projetos em andamento com várias etapas e obstáculos. É por isso que a priorização do trabalho é uma habilidade incrivelmente valiosa a ser aprendida. Felizmente, você não precisa ser um especialista em produtividade! Existem muitas ferramentas que simplificam o processo.

Neste artigo, exploraremos as melhores ferramentas de priorização do trabalho disponíveis atualmente. Cada uma tem seus prós, contras e recursos exclusivos. Vamos encontrar as melhores ferramentas de priorização para a sua equipe você possa fazer as coisas na ordem mais otimizada possível.

O que você deve procurar em uma ferramenta de priorização?

Cada equipe terá necessidades diferentes quando se trata de ferramentas de priorização, mas esses são itens obrigatórios comuns que valem a pena observar ao criar sua própria lista.

As melhores ferramentas de priorização ajudam as equipes:

Criar uma lista principal de cada atividade planejada ou solicitação de atualização de produto

Identificar tarefas sensíveis ao tempo e de prioridade máxima e deixar as de baixa prioridade para outro dia

Reunir dados e percepções dos clientes para tomar decisões informadas

Encontrar e usar suas própriashacks de produtividade* Ver se eles têm tempo suficiente para enviar uma atualização de produto com base nos recursos

Simplificar aprocesso de tomada de decisões priorizando as tarefas

Tomar decisões estratégicas sobrealocação de recursos e gerenciamento de carga de trabalho* Remover preconceitos pessoais em favor de métricas do mundo real

Concentre-se em atualizações de alto impacto, tarefas urgentes e ganhos rápidos

Simplifique o processo commodelos de gerenciamento de tarefas* Planeje visualmente de uma forma que funcione para eles - seja em quadros Kanban ou gráficos de Gantt

Usar técnicas padronizadas de priorização ou criar sua própria matriz de prioridades

Encontrar uma forma de organizar as tarefas de acordo com suas preferências metodologia de gerenciamento de projetos -como Agile ou Scrum

Veja rapidamente o que precisa acontecer em seguida para evitar bloqueios e cumprir prazos

Realizar trabalhos importantes rapidamente e da maneira mais eficaz

Use esta lista quando estiver analisando as possíveis ferramentas. Descubra o que a sua equipe precisa e o que é menos importante e, em seguida, use este guia para ajudá-lo a encontrar a ferramenta ideal melhor ferramenta de produtividade ou processo de priorização de carga de trabalho para você.

As 10 melhores ferramentas de software de priorização

A ferramenta certa priorização de projetos pode ajudá-lo a concentrar sua atenção nas tarefas de maior valor e mais importantes, para que você possa trabalhar melhor todos os dias. Encontrar a melhor ferramenta para a sua equipe nem sempre é fácil, mas reunimos algumas das nossas favoritas para ajudá-lo a tomar uma decisão.

Explore nossa lista das melhores ferramentas de software de priorização de produtos e tarefas disponíveis atualmente. Conheça seus recursos, prós e contras, preços e classificações.

Decida no que trabalhar em seguida com o modelo de matriz de prioridades do ClickUp

O ClickUp é uma plataforma que pode ajudar a substituir várias ferramentas da sua equipe, oferecendo um local central para organizar, comunicar e trabalhar. É ideal para equipes que trabalham de forma colaborativa, valorizam a produtividade e desejam obter melhores resultados concentrando-se no que é importante.

A flexibilidade dos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp significa que você pode organizar e otimizar suas tarefas críticas da maneira que fizer mais sentido para sua equipe. Aprenda como priorizar tarefas no trabalho e, em seguida, aproveite nossos modelos para agilizar o processo.

Use os Modelo de matriz de prioridade do ClickUp ou Modelo de matriz de esforço de impacto para planejar visualmente o que fazer em seguida, ou organize suas tarefas com nosso Modelo Getting Things Done . Você também pode criar seu próprio sistema e usar nossos sinalizadores simples para ajudá-lo a priorizar o que deve ser feito em seguida.

melhores recursos do #### ClickUp

Defina a prioridade das tarefas com nosso sistema de sinalização fácil de usar

Classifique listas de tarefas por prioridade mais alta, nível de importância e datas de vencimento para ajudá-lo a priorizar

Veja onde estão os obstáculos com a ajuda das dependências

Crie seus próprios filtros para ajudá-lo a trabalhar melhor

Recursos avançados de gerenciamento de tarefas para colaborar, organizar e executar dentro do prazo

Votado recentemente#Software de gerenciamento de projetos nº 1 em 2023 pelo G2

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham o software muito complicado no início, por isso leva algum tempo para usá-lo em todo o seu potencial

O aplicativo móvel tem algumas limitações, mas isso está mudando com a chegada doClickUp 3.0 Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. ProductPlan

via Plano de produto O ProductPlan ajuda as equipes a obter uma melhor visão de sua estratégia de produto . Essa ferramenta de software foi projetada para ajudar os usuários a criar roteiros de produtos para tarefas individuais, iniciativas de equipe e projetos da empresa.

melhores recursos do #### ProductPlan

Defina valores e use-os para priorizar rapidamente as tarefas

Sincronize os dados de suas ferramentas mais usadas

Veja o que está acontecendo com um simples layout de tabela

Integre-se às ferramentas que você já usa, como GitHub ou Jira

Limitações do ProductPlan

Alguns recursos de edição são restritos apenas ao criador da planilha, o que pode ser um desafio para algumas equipes

Alguns usuários gostariam que fosse mais fácil compartilhar a visão geral com os membros e líderes da equipe

Preços do ProductPlan

Basic: US$ 39 por editor por mês

US$ 39 por editor por mês Profissional: US$ 69 por editor, por mês

US$ 69 por editor, por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ProductPlan avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

4,4/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

3. Escória

via EscóriaScoro é uma ferramenta de software de gerenciamento de trabalho completa, desenvolvida para ajudar agências e consultorias a otimizar seu trabalho. Essa ferramenta de priorização de tarefas ajuda os usuários a monitorar seu tempo, verificar se ele está sendo usado de forma otimizada e gerenciar projetos da maneira mais produtiva.

Melhores recursos do Scoro

Adote uma abordagem holística para o gerenciamento do tempo com gráficos de Gantt

Colabore em tarefas e projetos e veja o que está acontecendo

Acompanhe e analise a lucratividade e otimize cronogramas e atividades

Automatize tarefas repetidas e usemodelos de priorização para projetos e tarefas

Limitações do Scoro

Alguns usuários dizem que, para usar o software da melhor forma possível, é necessário treinamento

Alterar a prioridade ou a ordem das tarefas do mesmo dia pode consumir muito tempo

Preços do Scoro

Essencial: $28 por usuário por mês

$28 por usuário por mês Padrão: US$ 42 por usuário por mês

US$ 42 por usuário por mês Pro: $71 por usuário por mês

$71 por usuário por mês Ultimate: Entre em contato para saber o preço

Scoro ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4. Revelar

via Revelar O Reveall foi projetado com descoberta de produtos em mente. Ele foi desenvolvido para equipes que desejam trabalhar de forma mais holística na estratégia de produtos e nas percepções do cliente para oferecer um produto e uma experiência melhores.

Melhores recursos do Reveall

Um sistema de pontuação útil ajuda os usuários a identificar as tarefas e melhorias mais valiosas

Priorizar sugestões e atualizações de produtos de forma mais eficaz

Acompanhar os resultados juntamente com as metas relacionadas ao produto

Integrações disponíveis com sua pilha de ferramentas de software existente

Limitações do Reveall

Alguns usuários gostariam que o design da ferramenta fosse mais moderno e contemporâneo

Apresentar relatórios a clientes ou líderes de equipe de uma forma visualmente impactante pode ser um desafio

Preços do Reveall

Iniciante: US$ 24 por usuário por mês

US$ 24 por usuário por mês Empresarial: US$ 49 por usuário por mês

US$ 49 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Reveall avaliações e comentários

G2: 3,5/5 (1 avaliação)

3,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,7/5 (5+ avaliações)

5. Quadro de produtos

via Painel de produtos O Productboard foi projetado tendo em mente equipes de produtos com visão de futuro. Essa ferramenta ajuda as equipes a identificar o que é importante para os clientes e, em seguida, priorizar o que deve ser desenvolvido. Os recursos de insights e priorização ajudam a tornar isso mais fácil.

Melhores recursos do Productboard

Organize sua lista de tarefas de recursos de produtos de forma simplificada

Personalize as fórmulas de priorização para dar mais peso ao que é importante para você

Veja as pontuações e priorize as tarefas com base nas percepções dos clientes

Acompanhe todos os seus projetos e veja o status deles em um só lugar

Limitações do Productboard

O número de opções e a personalização podem ser excessivos para algumas pessoas

Alguns usuários gostariam que fosse mais fácil fazer apresentações ou compartilhar dados de forma visual

Preços do Productboard

Essenciais: US$ 25 por usuário por mês

US$ 25 por usuário por mês Pro: US$ 90 por usuário por mês

US$ 90 por usuário por mês Escala: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Verifique estes_ Concorrentes do painel de produtos !

6. airfocus

via foco no ar O Airfocus é um plataforma de gerenciamento de produtos projetada para ajudar as equipes a trabalhar no que é mais importante. Ferramentas de priorização de produtos, como a Airfocus, auxiliam seu processo de tomada de decisão. Seu modelo de priorização vem com recursos que levam em conta o feedback do cliente, a estratégia e a priorização eficaz de tarefas.

melhores recursos do airfocus

Organize seu roteiro e fluxo de trabalho em torno das tarefas mais importantes

Use estruturas de priorização incorporadas ou personalizadas para trabalhar com mais eficiência

Identifique tarefas que desperdiçam tempo e oportunidades ocultas em seu backlog de produtos

Organize sessões de "Priority Poker" para priorizar tarefas e pontuá-las de forma colaborativa

limitações do airfocus

Alguns usuários relatam que gostariam que houvesse mais opções de apresentação

A curva de aprendizado pode ser bastante acentuada para novos usuários

preços do airfocus

Essencial: $23 por usuário por mês

$23 por usuário por mês Avançado: $83 por usuário por mês

$83 por usuário por mês Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

airfocus avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Aha!

via Ahá!Aha! é uma ferramenta de priorização criada com as equipes de desenvolvimento de produtos em mente. Seus recursos facilitam aos usuários a criação de roteiros de produtos, o crowdsource de ideias e o gerenciamento e otimização da entrega de atualizações de produtos.

Melhores recursos do Aha!

Crie roteiros de produtos altamente visuais

Pontuação e priorização de recursos do processo com base em suas próprias pontuações de valor do produto

Crie um local para ver e usar os insights dos clientes a seu favor

Simplifique a entrega com quadros de fluxo de trabalho que conectam as equipes de produto e engenharia

Limitações do Aha!

Alguns clientes expressam um desejo por maisautomação do fluxo de trabalho recursos

A natureza flexível do produto significa que ele pode ser muito complicado no início

Preços do Aha!

A Aha! divide seus preços por produto. Você pode assinar a(s) área(s) da plataforma que sua equipe está interessada em usar.

Aha! Roadmaps: A partir de US$ 59 por usuário por mês

A partir de US$ 59 por usuário por mês Aha! Ideas: A partir de US$ 39 por usuário por mês

A partir de US$ 39 por usuário por mês Aha! Create: Plano gratuito disponível com planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês

Plano gratuito disponível com planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês Aha! Develop: A partir de US$ 9 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Aha!

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Compare **Aha Vs. Jira !

8. Craft.io

via Craft.io A Craft.io é uma plataforma completa de gerenciamento de produtos que ajuda as equipes a criar produtos mais fortes, graças a decisões de desenvolvimento de produtos baseadas em evidências. Os recursos de priorização da plataforma facilitam para as equipes o planejamento de ciclos de lançamento de produtos mais eficazes - para que você gerencie todas as tarefas em um quadro no estilo de lista de tarefas.

Melhores recursos do Craft.io

Use facilmente o tipo de priorização que você preferir - incluindo MoSCoW, WSJF, RICE e muito mais

Use o criador de fórmulas para criar seu próprio sistema de priorização de produtos

Dê peso a áreas de excelência fora do padrão com pontuações de priorização específicas da equipe

Planeje ciclos de produtos com base na sua priorização do que é importante

Limitações do Craft.io

Alguns usuários expressam que a interface do usuário pode ser muito pesada às vezes

A plataforma é fortemente voltada para equipes de gerenciamento de produtos, o que pode não atender às necessidades de outras pessoas

Preços da Craft.io

Essencial: $49 por usuário por mês

$49 por usuário por mês Profissional: $109 por usuário por mês

$109 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Craft.io

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

9. Google Keep

via Google KeepGoogle Keep é a versão do gigante do software de um aplicativo de anotações. Embora não seja tão completo quanto outras ferramentas de priorização no mercado, o Google Keep pode ser uma ótima alternativa gratuita se a sua equipe estiver procurando algo muito leve e fácil de usar.

Melhores recursos do Google Keep

Escreva e compartilhe anotações com o restante da sua equipe em um só lugar

Priorize tarefas e ações fixando-as em seu Google Keep

Defina lembretes com base no tempo para se manter no caminho certo

Integra-se perfeitamente com o restante do pacote de produtos do Google

Limitações do Google Keep

Faltam ferramentas tradicionais de priorização de produtos, portanto, alguns usuários podem achar que faltam recursos

A pontuação e a priorização são baseadas em seus pensamentos pessoais, e não em um sistema de pontuação sofisticado

Preços do Google Keep

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Keep

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Equipes do Evernote

via Equipes do EvernoteEquipes do Evernote é a versão do aplicativo de anotações para equipes, projetado com foco na colaboração. Os usuários podem escrever e compartilhar notas, trabalhar de forma colaborativa e armazenar o conhecimento da equipe, tudo em um único local. Embora seja principalmente para anotações e compartilhamento de conhecimento, ele pode ser usado como um aplicativo leve de priorização ou ferramenta de planejamento de projetos .

Melhores recursos do Evernote Teams

Colabore mais facilmente em tempo real ou de forma assíncrona com notas compartilhadas

Use modelos para criar sua própria matriz de priorização

Compartilhe seu processo de priorização com as partes interessadas fora do aplicativo

Crie seu próprio wiki da empresa que aconselha sobre como priorizar tarefas e atualizações

Limitações do Evernote Teams

Ele não foi criado estritamente como uma ferramenta de priorização, portanto, qualquer ferramentas de gerenciamento de projetos são limitadas

Alguns usuários gostariam que houvesse mais opções de personalização

Preços do Evernote Teams

A partir de US$ 14,99 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Evernote Teams

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Concentre-se no que importa com a ajuda de ferramentas de priorização

Se você quiser se apoiar em um método de priorização padronizado ou criar o seu próprio, essas ferramentas de software o ajudarão a fazer isso. Use este guia para ajudá-lo a encontrar as melhores ferramentas de priorização para a sua equipe, para que você possa priorizar o trabalho da maneira mais eficaz.

Se a sua equipe estiver pronta para investir em um sistema de gerenciamento de projetos ou tarefas que vá além de ajudá-lo a priorizar, experimente o ClickUp . Nosso recurso de Prioridades de Tarefas facilita a definição do que deve ser feito em seguida e faz parte do nosso sistema completo de produtividade e gerenciamento de projetos.