10 melhores ferramentas de IA para recursos humanos em 2024

De acordo com um estudo de 2021 sobre a adoção de IA em RH de acordo com o estudo, os benefícios das ferramentas de IA não se limitam à economia de tempo e custos. Elas também desempenham um papel significativo na eliminação de erros e preconceitos humanos, o que pode promover o engajamento e a produtividade no local de trabalho.

Com as ferramentas de Ferramentas de IA as equipes de RH podem facilitar as tarefas diárias, como otimizar o recrutamento, integração de novos funcionários e fortalecer o envolvimento dos funcionários. Isso deixa mais tempo para se concentrar em tarefas estratégicas e de alto valor.

Neste artigo, discutiremos as 10 melhores ferramentas de IA para RH disponíveis em 2024, explorando detalhadamente seus recursos e benefícios. Leia nossas mini análises para descobrir o software ideal para capacitar seu departamento de RH!

O que são ferramentas de IA para RH?

As ferramentas de IA para RH ajudam as equipes a aproveitar a inteligência artificial para dar suporte a várias tarefas relacionadas a pessoas. A inteligência artificial foi criada inicialmente para agilizar as tarefas administrativas que tomam uma boa parte do seu tempo, como a manutenção dos dados dos funcionários. Nos últimos anos, as ferramentas de IA foram aprimoradas para assumir uma série de tarefas e desenvolver perspectivas complexas.

Você encontrará essas ferramentas usando estruturas conceituais, como estudos comportamentais e respostas linguísticas, para remodelar os processos cognitivos de RH, como escrever descrições de cargos ou resumir avaliações de desempenho.

Como os departamentos de RH usam soluções de IA

Aqui estão os seis principais casos de uso de diferentes sistemas de IA para Equipes de RH :

Sistema de rastreamento de candidatos: A tecnologia pode ajudar a atrair os talentos certos, apoiando diferentes estágios do ciclo de contratação. As possíveis implementações incluem a criação de anúncios de emprego atraentes e a classificação inteligente de currículos Integração e desligamento de funcionários: Manter experiências positivas para os funcionários durante a transição de entrada e saída de pessoas da organização com recursos como listas de verificação geradas automaticamente Redução de preconceitos: Ajuda a remover fatores de preconceito como idade, gênero, raça e religião da maneira como você se comunica com candidatos e funcionários, o que, por sua vez, solidifica o apelo da sua marca Desempenho e engajamento dos funcionários: Integre ferramentas de análise preditiva em seus esforços de desempenho e engajamento para reduzir a taxa de rotatividade de funcionários Automação de tarefas: Automatiza tarefas como a verificação de currículos,escrever e-mails internose agregação de dados para reduzir a carga de trabalho do administrador Gerenciamento colaborativo de cronograma : Ajuda a bloquear os espaços ideais para reuniões por meio do processamento inteligente de agendas individuais

As 10 melhores ferramentas de IA para gestão de RH em 2024

Confira nossa lista das melhores ferramentas de AIHRs disponíveis no mercado. Desde a automação de tarefas rotineiras até o aprofundamento de insights, elas prometem uma gama de recursos para melhorar o gerenciamento dos funcionários em toda a organização! 🌐

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade e solução para profissionais de RH que buscam automatizar tarefas tediosas, envolver os funcionários e estruturar seus diversos fluxos de trabalho. 🛠️

Alavancagem IA do ClickUp um assistente de IA integrado nativo da plataforma, para simplificar seus esforços de comunicação. A ferramenta de IA ajuda você a usar prompts específicos de função integrados para analisar dados, gerar relatórios e recomendar possíveis soluções.

Os gerentes de RH adoram como o ClickUp AI pode alterar automaticamente o tom das mensagens e dos briefs, dependendo de com quem estão se comunicando!

Use as ferramentas de IA do ClickUp para encontrar prompts específicos de função prontos para uso

Use o assistente de IA em todas as etapas de seu fluxo de trabalho de RH. Por exemplo, ele pode ajudá-lo a gerar:

Descrições de cargos

Materiais de integração e conteúdo de treinamento

Manuais do funcionário

Guias de avaliação de desempenho

Resumos de tarefas

Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode armazenar todo o seu conhecimento de RH em um só lugar e gerenciar controles de acesso. Conecte documentos a fluxos de trabalho, visualize tarefas de equipe, planeje eventos internos e obtenha insights acionáveis para gerenciamento de desempenho na plataforma painel intuitivo .

Não se esqueça de usar o automações pré-criadas para agilizar tarefas repetitivas de RH, como o envio de notificações de aceitação de emprego para gerentes de contratação ou pesquisas de envolvimento dos funcionários para os colegas de equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Caixa de suco

Via: Caixa de suco O JuiceBox é um software de inteligência de negócios que aproveita a IA para estabelecer um processo de tomada de decisão baseado em dados. Os criadores da plataforma pretendem permitir a visualização de dados para usuários que talvez não sejam muito experientes em tecnologia.

Com o JuiceBox, sua equipe de RH pode automatizar o processo de coleta de dados de várias planilhas, como registros de funcionários, avaliações de desempenho e resultados de pesquisas. A IA proprietária da plataforma transforma conjuntos de dados complexos em histórias e relatórios contextuais.

Esses insights alimentados pelo processamento de linguagem natural podem revelar tendências e padrões no desempenho, engajamento e satisfação da equipe, o que, por sua vez, influencia suas práticas de RH.

Com base no pacote projetado para você, o JuiceBox pode vir com vários recursos integrados para Monitoramento de KPIs , scorecards de funcionários, benchmarking e importação e exportação de dados.

melhores recursos do #### JuiceBox

Histórias de dados coerentes para informações desorganizadas

Insights preditivos para orientar o processo de gerenciamento de talentos

Automação de tarefas de rotina para eliminar tarefas repetitivas

Ferramentas de geração de relatórios baseadas em IA

Limitações do JuiceBox

Encontrar métricas relevantes para uma situação pode ser confuso

Integrações e funcionalidades avançadas limitadas

Preços da JuiceBox

Disponível mediante contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas da JuiceBox

G2: 4,5/5 (menos de 5 avaliações)

4,5/5 (menos de 5 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

3. Funcionável

Via: Viável A Workable oferece um conjunto abrangente de ferramentas para apoiar os recrutadores. Com sua interface intuitiva e recursos alimentados por IA, você pode otimizar seu pipeline de contratação para a busca de candidatos.

A plataforma conta com uma pilha de tecnologia de automação de recrutamento completa. Publique suas vagas em mais de 200 sites de emprego, encontre perfis de candidatos que correspondam à sua descrição e contrate sem preconceitos. Adicione automação a cada estágio do processo de recrutamento, incluindo:

Organização de entrevistas

Atribuição de testes

Envio de e-mails de rejeição

Agendamento de chamadas telefônicas

Um dos recursos de IA de destaque da Workable é a triagem automatizada de candidatos. A IA pode prever o desempenho do candidato por meio da análise de currículos e qualificações, acelerando significativamente o processo de avaliação. Experimente a função de agendamento inteligente para alinhar a disponibilidade do candidato e do entrevistador. 🧑‍💼

Melhores recursos do Workable

Triagem automatizada de candidatos

Encontre os candidatos passivos mais adequados com IA

Otimizações de diversidade e inclusão

Análise em tempo real

Oferece suporte a modelos de contratação preditivos

Limitações viáveis

A plataforma pode ser lenta e apresentar erros em alguns momentos

Os recursos de pesquisa e filtragem de candidatos poderiam ser melhores

Preços viáveis

Inicial: $149/mês para até 50 funcionários

$149/mês para até 50 funcionários Standard: a partir de $299/mês

a partir de $299/mês Premier: a partir de US$ 599/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Workable

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 430 avaliações)

4. Toptal

Via: Toptal A Toptal é uma excelente plataforma de recrutamento e freelancer da nossa lista. A ferramenta é ideal para caçadores de talentos que procuram freelancers de todo o mundo, principalmente nas seguintes áreas:

Desenvolvimento de software Finanças Design e interface do usuário Gerenciamento de produtos Gerenciamento de projetos

Ele também oferece recursos de mapeamento de habilidades e benchmarking de desempenho que proporcionam mais insights sobre as equipes atuais e ajudam as organizações a tomar decisões inteligentes sobre o pessoal.

A maioria dos freelancers da Toptal presta seus serviços remotamente, mas você pode solicitar disponibilidade no local por um período específico.

Melhores recursos da Toptal

Correspondência automatizada de trabalhos

Análise preditiva para identificar lacunas de habilidades

Acompanhamento do desempenho e do envolvimento

Período de teste de duas semanas para cada compromisso

Limitações da Toptal

A interface do usuário poderia ser aprimorada

Alguns usuários não estão satisfeitos com o preço baseado em comissão

Preços da Toptal

Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas da Toptal

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

4,7/5 (mais de 250 avaliações) Trustpilot: 4,8/5 (mais de 1.600 avaliações)

5. Zoho Recruit

Via: Zoho Recruit O Zoho Recruit é uma ferramenta de recrutamento de IA inovadora e escalável que inclui recursos de ATS e de gerenciamento de relacionamento com candidatos (CRM) para sua equipe de RH ou agência de recrutamento. Como muitas outras plataformas em nossa lista, essa ferramenta usa análise preditiva para ajustar seu processo de contratação. 🤸

A plataforma oferece otimização da publicação de vagas e triagem automatizada de currículos para reduzir o trabalho manual durante o processo de contratação. Ela pode analisar automaticamente os currículos e extrair informações importantes, como habilidades, experiência e formação. Use o recurso Radius Search para encontrar candidatos em uma determinada área geográfica ou código postal.

O assistente de IA e o chatbot da plataforma, Zia, atuam como casamenteiros entre você e os candidatos desejados, melhorando a experiência geral de recrutamento. Seus algoritmos avançados de aprendizado de máquina identificam padrões ocultos nos dados coletados para prever com precisão as melhores correspondências de candidatos em tempo real.

Melhores recursos do Zoho Recruit

Anúncios de emprego automatizados em mais de 100 quadros de empregos

Redução do tempo de contratação

O chatbot Zia mantém os candidatos informados

Ferramentas de automação incorporadas para lembretes, reuniões, etc.

A Análise de talentos configurável oferece inteligência em tempo real sobre os padrões de recrutamento

configurável oferece inteligência em tempo real sobre os padrões de recrutamento Ferramentas de aprendizado de máquina para previsão

Limitações do Zoho Recruit

Suporte técnico limitado

A experiência do usuário pode ser melhorada

Preços do Zoho Recruit

Para sempre gratuito

Padrão: $25/mês

$25/mês Profissional: $50/mês

$50/mês Enterprise: $75/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Recruit avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 850 avaliações)

6. Fetcher

Via: Busca O Fetcher é uma ferramenta completa de busca de talentos, cuja pesquisa escalável baseada em IA automatiza o processo de busca e contato. Você pode visualizar diferentes conjuntos de dados a cada execução, o que o ajuda a explorar um pool de talentos diversificado.

Você pode acessar os endereços de e-mail verificados de possíveis candidatos. Meça suas taxas de resposta com métricas como taxas de abertura, resposta e interesse.

Os check-ins de desempenho automatizados do Fetcher liberam os líderes de RH do monitoramento manual e da programação de tarefas que consomem muito tempo. Notavelmente, esses check-ins são ideais para fornecer feedback aos funcionários e ajudá-los a refinar suas estratégias de desempenho.

Melhores recursos do Fetcher

Obtenção automatizada de talentos

Otimização de talentos baseada em IA para comparar os perfis dos funcionários com os de seus pares

Check-ins de desempenho automatizados em intervalos personalizáveis

Rastreamento centralizado de KPIs, objetivos e muito mais

Loops de feedback colaborativo da equipe

Limitações do Fetcher

Os pools de pesquisa de candidatos de qualidade normalmente exigem alimentação intensiva de dados

O software e as integrações podem apresentar falhas em alguns momentos

Preços do Fetcher

Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas do Fetcher

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

7. TribalBase

Via: Base Tribal As equipes que usam o Slack para comunicação sabem como ele pode ficar bagunçado com vários canais compartilhados, tópicos, DMs e mensagens de bots inundando um dia de trabalho normal. A situação pode ser quase indutora de ansiedade para os gerentes de RH que lutam para acompanhar o metafórico "fluxo de consciência" do Slack. 💫

É aí que o TribalBase pode salvar o dia. Seu assistente do Slack aprimorado por IA reúne as conversas da sua equipe e as converte em um repositório de conhecimento. O banco de dados é indexado e pesquisável - basicamente, é um Google para o Slack!

Por exemplo, talvez você se lembre vagamente da Dina, do recrutamento, falando sobre o envio de guias de integração para os novos contratados. Basta perguntar ao bot do TribalBase: Nós enviamos guias de integração para os novos contratados? Você receberá uma resposta imediatamente!

A ferramenta tem tudo a ver com privacidade. Você seleciona as conversas que deseja indexar e, por padrão, ela exclui DMs e canais privados da mistura.

Melhores recursos do TribalBase

Transforma as mensagens do Slack em um recurso de informações

Dados indexados e pesquisáveis para simplificar os processos

Oferece suporte à pesquisa de histórico por meio de perguntas

Resume as conversas

Limitações do TribalBase

Por enquanto, só é compatível com o Slack

Tem um limite de usuários

Preços do TribalBase

Teste gratuito

Inicial: $29/mês

$29/mês Empresa: $299/mês

TribalBase ratings and reviews

Ainda não há classificações disponíveis

8. Effy

Via: Efetivamente Escrever avaliações de desempenho elaboradas ou formulários de feedback de 360 graus para os funcionários o dia todo prejudica sua resistência mental. Com o Effy AI, você pode lidar com qualquer trabalho de revisão em minutos! ⏱️

A plataforma oferece análises baseadas em IA para gerar insights valiosos e avaliações de desempenho. A Effy prepara você com 20 questionários cientificamente elaborados para quatro tipos de avaliações:

Avaliação do gerente Avaliação de pares Autoavaliação Avaliação ascendente

A plataforma se integra ao Slack e ao MS Teams para que os funcionários possam acessar o feedback facilmente. O Effy também ajuda nas tarefas de engajamento dos funcionários, como a configuração de reuniões individuais com a opção de enviar convites automaticamente para novos membros da equipe.

Melhores recursos do Effy

Ferramentas de suporte à avaliação de desempenho

Resumo da avaliação gerado por IA com base nas respostas

Vários questionários de avaliação

Estrutura de menu de navegação personalizada com base na função

Adesivos de memoji e avatares de animais legais

Limitações do Effy

Análise integrada limitada

Não há integração com o Google Agenda

Preços do Effy

Gratuito para até cinco avaliações

para até cinco avaliações Pro: $540/ano para até 30 avaliações

$540/ano para até 30 avaliações Enterprise: Entre em contato com o suporte

Effy ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

9. Recrooit

Via: Recorrer O Recrooit é uma ferramenta de IA de RH que ajuda as equipes a eliminar todos os tipos de atrito dos processos de recrutamento. A plataforma permite que você crie seu próprio quadro de requisitos de trabalho sem conhecimento prévio de codificação.

Aproveite a descrição do cargo do Recrooit Gerador de IA para criar descrições pontuais com o título correto da vaga, informações da empresa e palavras-chave. Tudo o que você precisa fazer é preencher o modelo fornecido com detalhes cruciais, e a IA criará um anúncio de vaga com aparência profissional, claro e abrangente em pouco tempo!

Publique vagas em seu painel de controle com apenas alguns cliques. Você pode compartilhar o ID da vaga em suas contas de mídia social para atrair talentos de sua rede.

Você também pode ser um recrutador autônomo com o Recrooit. Indique amigos e colegas para empregos e receba sua chamada "bounty" via PayPal ou transferência direta!

Melhores recursos do Recrooit

Gerador de descrição de vagas habilitado para IA

Permite o compartilhamento de empregos nas mídias sociais

Oferece suporte a recrutadores autônomos

Limitações do Recrooit

A capacidade de resposta em telefones e tablets poderia ser melhor

Métodos de pagamento limitados

Preços da Recrooit

Básico: $99/mês

$99/mês Plus: $249/mês

$249/mês Business: $589/mês

Recrooit ratings and reviews

G2: 5/5 (Menos de 5 avaliações)

10. Texto

Via: Texto A Textio é uma plataforma de redação aumentada que ajuda os profissionais de RH a otimizar e melhorar as ofertas de emprego. Sua sofisticada tecnologia de análise fornece feedback em tempo real, identificando lacunas tonais na descrição da vaga e sugerindo uma linguagem neutra em termos de gênero para expandir seu público-alvo.

O objetivo do Textio é facilitar um funil de contratação inclusivo. Os recrutadores adoram acompanhar o Textio Score para descobrir a diversidade do funil que estão mantendo. A ferramenta integrada de Interrupção de Preconceito detecta se a sua publicação não é atraente para um grupo específico, como candidatos acima de 40 anos ou candidatos com deficiência.

As diligentes proteções de IA do Textio podem ajudá-lo a evitar o uso de palavras de gatilho sem saber, marcando-as como laranja. 🟠

Por exemplo, se o seu anúncio de emprego usar a palavra "tribo," a ferramenta pode apontar que ela pode ser degradante para as comunidades indígenas e sugerir que você escolha uma alternativa contextualmente versátil.

Melhores recursos do Textio

Suporte de redação aprimorado para postagens de emprego

Revela palavras tendenciosas ou inadequadas

Análise de IA para monitorar a inclusão na contratação

Amplo menu de extensões e integrações

Limitações do Textio

Suporte limitado ao cliente

Relativamente caro para seu conjunto de recursos em comparação com outras ferramentas com IA

Preços do Textio

Disponível quando você solicita uma demonstração

Avaliações e resenhas do Textio

G2: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

4,2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Testemunhe o grande aperto de mão de RH e IA

Como vimos, a IA está deixando uma marca indelével em vários processos de RH. E as ferramentas de IA de RH têm tudo a ver com o apoio às tarefas cotidianas que consomem nosso tempo e energia mental do trabalho que move a agulha.

Portanto, experimente uma ou mais de nossas soluções baseadas em IA listadas e facilite a carga de trabalho de seus gerentes de RH! E se você precisar de uma plataforma holística que integre o poder da IA em um espectro de tarefas de RH, inicie um espaço de trabalho gratuito no ClickUp hoje mesmo!