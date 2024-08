A lista sempre atualizada das 50 melhores ferramentas de IA em 2024

Quer apimentar sua conversa no jantar de domingo? Basta mencionar a IA. 😜

O que são ferramentas de IA e suas funções?

As ferramentas de inteligência artificial usam o aprendizado de máquina para gerar respostas ou executar tarefas básicas com base nos critérios inseridos por você. Essas respostas podem incluir (e não estão limitadas a) resumir ou criar conteúdo longo ou curto, edição ou design de imagens, vídeo e edição, transcrição de áudio, verificação de linhas de código e muito mais.

Apesar de tudo o que A Space Odyssey: 2001 fez você acreditar, a IA complementa nossas habilidades e pontos fortes, mas não pode replicá-los completamente (desculpe, Dave). Na verdade, é provável que você já tenha usado essa tecnologia sem nem mesmo perceber.

Aplicativos de tradução, software de mapeamento, serviços de streaming, ferramentas de marketing por e-mail sites de comércio eletrônico e plataformas de mídia social já estavam usando alguma forma de IA para enriquecer nossas experiências com feeds, anúncios e sugestões selecionadas.

Mas com as recentes atualizações da OpenAI, qualquer pessoa pode usar sua API para criar uma ferramenta para os casos de uso mais específicos e de nicho. Para empresas em crescimento e profissionais de qualquer área, isso pode ser extremamente benéfico, especialmente quando se trata de encontrar soluções para toda a empresa hacks de produtividade .

Benefícios do uso de software de aprendizado de máquina e IA para aumentar a produtividade Gerenciamento de projetos e IA andam de mãos dadas. Se você já conhece os fluxos de trabalho automatizados ou as correções gramaticais e de sintaxe, a adoção de um software de IA parecerá um próximo passo natural. Aqui estão algumas das infinitas maneiras pelas quais a IA pode aumentar significativamente seu impacto diário:

Use o ClickUp AI para gerar postagens de blog no ClickUp Docs com prompts baseados em funções para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

Geração de conteúdo criativo : De múltiplas variações de design a vídeos animados, umaFerramenta de criação de conteúdo com IA gera qualquer tipo de mídia, inclusive protótipos e modelos de produtos quase instantâneos. As ferramentas de copywriting com IA podem ser fundamentais para encontrar inspiração, superar o bloqueio do escritor e alcançar um ponto de partida substancial para qualquer projeto criativo.

: De múltiplas variações de design a vídeos animados, umaFerramenta de criação de conteúdo com IA gera qualquer tipo de mídia, inclusive protótipos e modelos de produtos quase instantâneos. As ferramentas de copywriting com IA podem ser fundamentais para encontrar inspiração, superar o bloqueio do escritor e alcançar um ponto de partida substancial para qualquer projeto criativo. Detecção e correção de erros : Essas ferramentas foram projetadas para examinar seus arquivos de cópia, áudio ou vídeo em busca de mais do que apenas erros de digitação, mas também para identificar atividades fraudulentas em demonstrativos financeiros, conteúdo prejudicial em áudio ou vídeos ou gargalos em seu fluxo de trabalho diário.

: Essas ferramentas foram projetadas para examinar seus arquivos de cópia, áudio ou vídeo em busca de mais do que apenas erros de digitação, mas também para identificar atividades fraudulentas em demonstrativos financeiros, conteúdo prejudicial em áudio ou vídeos ou gargalos em seu fluxo de trabalho diário. Análise de dados e previsões : Para trabalhos que precisam de correções, o software de inteligência artificial pode inspecionar dados e pesquisas para prever uma ampla gama de tendências. Com a validação cruzada de outras fontes, reconhecimento de padrões e sistemas baseados em regras, essas ferramentas podem descobrir possíveis tendências de mercado, comportamentos de clientes, manutenção de equipamentos e muito mais para tomar decisões informadas mais rapidamente.

: Para trabalhos que precisam de correções, o software de inteligência artificial pode inspecionar dados e pesquisas para prever uma ampla gama de tendências. Com a validação cruzada de outras fontes, reconhecimento de padrões e sistemas baseados em regras, essas ferramentas podem descobrir possíveis tendências de mercado, comportamentos de clientes, manutenção de equipamentos e muito mais para tomar decisões informadas mais rapidamente. Comunicação simplificada: O Processamento de Linguagem Natural (NLP) em IA facilita a comunicação clara entre qualquer pessoa com resumos de documentos e automação de tarefas baseadas em linguagem em vários idiomas ou na voz específica de sua marca.

As 50 melhores ferramentas e softwares de IA disponíveis atualmente em 2024

A principal conclusão aqui é que a IA complementa seu processo de negócios - ela não o substitui.

As ferramentas de inteligência artificial são tão poderosas quanto a pessoa que as utiliza, por isso é importante fazer uma pesquisa antes de introduzi-las em sua equipe ou em seu fluxo de trabalho. E estamos aqui para ajudar, trazendo tudo o que você precisa saber sobre as 50 melhores ferramentas e softwares para produtividade.

Para facilitar a navegação em nossa lista, agrupamos as ferramentas nas seguintes categorias:

Melhores ferramentas de IA para redação e criação de conteúdo

Melhores ferramentas de IA para codificaçãoMelhores ferramentas de IA para reuniões que são categorizadas por caso de uso e incluem links e descrições de produtos!

Melhores ferramentas de IA para redação e criação de conteúdo Ferramentas de IA para assistente de redação são provavelmente o primeiro tipo de aplicativo que vem à sua mente quando você pensa em software de IA - além de qualquer outra coisa que você possa ter visto em um filme de ficção científica, é claro. 😉

As ferramentas de IA a seguir são flexíveis o suficiente para serem usadas por qualquer pessoa, mas são mais adaptadas a escritores, profissionais de marketing e designers para produzir conteúdo envolvente e informativo. Desde fazer perguntas simples até redigir e-mails de campanha, Ferramentas de redação de IA têm todas as características de seu próprio ghostwriter pessoal.

Faça perguntas gerais ao ClickUp Brain, perguntas específicas sobre seu Workspace ou como usar o ClickUp Brain

O ClickUp é o único software de produtividade poderoso o suficiente para reunir todo o seu trabalho entre aplicativos em um hub de trabalho centralizado. Com centenas de aplicativos flexíveis recursos de gerenciamento de projetos com a ajuda de uma vasta biblioteca de modelos e uma variedade de integrações, o ClickUp tem sido o destino ideal para as equipes simplificarem e gerenciarem cada centímetro de seu trabalho.

Agora, o ClickUp está levando esse sentimento ainda mais longe com o lançamento do Cérebro ClickUp : Uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções disponíveis em todos os lugares no ClickUp.

Aproveite o AI Knowledge Manager, o AI Project Manager e o AI Writer for Work para obter mais economia de tempo e percepções contextuais sobre seu espaço de trabalho. Quer você precise de assistência organizacional ou de um primeiro rascunho, o ClickUp Brain ajuda você a trabalhar mais rápido em qualquer tarefa!

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O ClickUp Brain é a única solução de IA baseada em funções com prompts apoiados por pesquisas para ajudá-lo a alcançar seus melhores resultados mais rapidamente. E seu poder ganha vida em Documentos do ClickUp . Basta escolher sua função, selecionar seu caso de uso, e o ClickUp Brain fará o trabalho a partir daí!

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp está repleto de centenas de recursos avançados que podem levar algum tempo para serem dominados. Felizmente, o ClickUp oferecewebinars, suporte e documentos de ajuda para facilitar sua experiência de integração

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece uma avaliação gratuita para dar a cada pessoa a oportunidade de testar o ClickUp AI, independentemente de ser um novo usuário ou estar no plano Free Forever. Quando estiver pronto para se comprometer, você poderá adicionar o ClickUp AI a qualquer espaço de trabalho pago por apenas US$ 5 por membro, por mês. ⚡️

Além dessa vantagem, o ClickUp também oferece uma série de planos de preços repletos de recursos :

Free Forever Plan : Membros do plano gratuito ilimitado, sem necessidade de cartão de crédito

: Membros do plano gratuito ilimitado, sem necessidade de cartão de crédito Plano Ilimitado : uS$ 7 por membro, por mês

: uS$ 7 por membro, por mês Plano Empresarial : uS$ 12 por membro, por mês

: uS$ 12 por membro, por mês Plano Empresarial: Entre em contato com a ClickUp para obter opções de preços personalizados o *ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

2. ChatGPT

via ChatGPT Vamos ser realistas: sabemos que você sabe ChatGPT .

Quer você tenha pedido a ele para contar uma piada por curiosidade ou o tenha usado para escrever o discurso do jantar de ensaio do seu amigo (eca!), o ChatGPT é um dos chatbots mais acessíveis e fáceis de usar da Internet.

Essa ferramenta de redação usa inteligência artificial para criar praticamente qualquer coisa. Participe de conversas, explique tópicos complexos, ajude em pesquisas e crie conteúdo de qualquer tipo - até mesmo gerar código. Sua interface é simples, do tipo "o que você vê é o que você obtém", mas há muita coisa acontecendo sob a superfície para tornar o ChatGPT tão versátil e útil.

Melhores recursos do ChatGPT

Uma interface de usuário intuitiva e minimalista que pode ser rapidamente dominada por qualquer usuário

Recursos de linguagem natural e de engenharia de prompts para uma sensação de conversação bidirecional

O ChatGPT suporta mais de 50 idiomas, incluindo inglês, francês, holandês, espanhol, italiano e japonês

Possui uma ampla base de conhecimento que abrange vários setores e assuntos

Limitações do ChatGPT

Suas respostas nem sempre são totalmente precisas e, muitas vezes, são genéricas ou estereotipadas O ChatGPT não tem muita criatividade e atenção aos detalhes que os seres humanos têm por natureza

A versão gratuita pode apresentar bugs em alguns momentos e pode travar ou atrasar devido a problemas de rede

Ele pode ser forçado a aceitar respostas erradas, o que pode afetar a validade de suas respostas futuras

ChatGPT preços

Gratuito

Mais: uS$ 20 por mês

3. Jasper

via Jaspor Se estiver procurando respostas mais coerentes e envolventes de sua ferramenta de redação de IA, Jasper pode ser sua melhor aposta. O Jasper é especializado na criação de conteúdo longo, como artigos de blog, scripts, esboços e muito mais.

Melhores recursos do Jasper

Crie rapidamente esboços detalhados em sua própria voz e deixe que o Jasper preencha o restante a partir daí

Interface de usuário fácil de navegar

Você pode adaptar suas respostas a qualquer tipo de tom, incluindo redação profissional, acadêmica ou técnica

Gere ideias rapidamente e em sua própria voz com o recurso de bate-papo

Limitações do Jasper

A redação de textos longos pode ser complicada, e até mesmo o conteúdo do Jasper exigirá uma leitura adicional para fins de edição, precisão e tom

Uma avaliação gratuita limitada pode dificultar a decisão sobre o valor da ferramenta em sua pilha de tecnologia antes de se comprometer com um plano pago

Preços do Jasper

Creator: US$ 49 por mês para um usuário, cobrado anualmente

US$ 49 por mês para um usuário, cobrado anualmente **Equipes: $125 por mês para três usuários, cobrados anualmente

Empresas: Entre em contato para obter preços

4. GrammarlyGO

via GrammarlyGO O GrammarlyGo é A ferramenta de criação de conteúdo com IA da Grammarly para brainstorming de ideias, construção de esboços, elaboração de rascunhos e até mesmo para dar nova vida ao seu trabalho antigo.

Como a maioria dos softwares de redação com IA da concorrência, o GrammarlyGo permite que você insira seus próprios critérios para gerar conteúdo, mas o que é único nessa ferramenta é o recurso de sugestão incorporado para modificar ainda mais seu trabalho. Portanto, de certa forma, você pode solicitar o GrammarlyGo, e ele pode solicitar você de volta. 😅

Melhores recursos do GrammarlyGO

Produza conteúdo em segundos usando seus próprios avisos exclusivos ou uma das sugestões do Grammarly

Especifique o grau de formalidade e o tom para alinhar seu conteúdo com sua voz escrita

Um detector de plágio integrado para atribuição e originalidade adequadas

Pode ser usado com outras ferramentas de trabalho, incluindo o Microsoft Word e outros aplicativos baseados em navegador, como Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn e outros

Limitações do GrammarlyGO

No momento, o GrammarlyGO só é compatível com o idioma inglês

Você está limitado a um número predefinido de solicitações por mês com base em seu plano de preços

Como oferece apenas assistência geral à redação, essa ferramenta pode não ser a opção mais confiável para áreas técnicas ou altamente especializadas

Preços do GrammarlyGO

**Gratuito

Premium: $12 por mês para uso individual

$12 por mês para uso individual Business: $15 por membro, por mês para equipes

5. Copy.ai

via Copy.aiCopy.ai é uma ferramenta de escrita assistida por IA para produzir praticamente qualquer tipo de conteúdo. Seu modelo avançado de linguagem de IA se presta a um conteúdo mais criativo e exclusivo do que o de seus concorrentes, o que o torna uma ferramenta essencial para tudo, desde publicações em mídias sociais até descrições de produtos.

melhores recursos do #### Copy.ai

Tecnologia de aprendizado de máquina para produzir conteúdo criativo sem erros

O copywriter de IA é conhecido por gerar uma variedade maior de conteúdo em comparação com outras ferramentas de inteligência artificial

Sua interface é direta e fácil de usar para proporcionar uma experiência de usuário tranquila

Ele pode fornecer sugestões geradas por IA se você estiver sofrendo de bloqueio de escritor

limitações do #### Copy.ai

O nível de serviço do Copy.ai frequentemente oscila entre GPT-3 e GPT-4

Ele não oferece os recursos de atendimento ao cliente mais favoráveis

Preços da Copy.ai

Gratuito: Até 2.000 palavras por mês

Até 2.000 palavras por mês Pro: $49 por mês, com palavras ilimitadas (limitado a 1 usuário)

$49 por mês, com palavras ilimitadas (limitado a 1 usuário) Empresa: Entre em contato com a Copy.ai para saber o preço

6. Wordtune

via Wordtune Se você estiver procurando um assistente de redação com IA sem todos os recursos, experimente o Wordtune. Essa ferramenta adota uma abordagem casual e simples em sua interface de usuário para que você possa se concentrar no que é mais importante - economizar tempo e manter-se dentro do orçamento enquanto elabora o conteúdo perfeito.

Melhores recursos do Wordtune

O Wordtune se integra a ferramentas de trabalho comuns, como Microsoft Word, iOS e Google Chrome, para uma experiência de edição e redação ainda mais rápida

Seu recurso de sinônimos ajuda a encontrar novas maneiras de dizer palavras e frases diferentes

Você pode facilmente redirecionar o conteúdo de vídeo para blogs escritos usando o recurso de resumo do YouTube

Limitações do Wordtune

O Wordtune não tem funcionalidades mais avançadas, inclusive recursos e modelos adicionais de configuração de voz

Seu recurso de reformulação às vezes altera o significado do texto original

Preços do Wordtune

Gratuito : uS$ 0 com 10 iterações por dia

: uS$ 0 com 10 iterações por dia Premium : uS$ 9,99 por mês com criação ilimitada de conteúdo para um usuário

: uS$ 9,99 por mês com criação ilimitada de conteúdo para um usuário Premium para equipes: Preços personalizados para equipes de criadores de conteúdo

7. Writesonic

via Writesonic Profissionais de marketing - essa ferramenta foi criada pensando em você. 🗣️ Writesonic é especializada na produção de blogs, anúncios, e-mails e páginas da Web otimizados para pesquisa desde o início. Essa ferramenta é executada no modelo GPT-4 da OpenAI e também oferece um chatbot chamado Chatsonic para preencher especificamente as lacunas deixadas pelo ChatGPT. ☕️

Melhores recursos do Writesonic

Os planos pagos da Writesonic usam a tecnologia GPT-4 atualizada

É possível redirecionar o conteúdo para plataformas de mídia social com as integrações do Twitter e do LinkedIn

Recursos avançados, incluindo comandos de voz e detecção de plágio

Limitações do Writesonic

A avaliação gratuita é limitada a um usuário e a restrições de contagem de palavras

A Writesonic opera em um sistema de crédito que requer alguma estratégia antecipada para garantir que você obtenha todo o conteúdo necessário

Preços do Writesonic

Teste gratuito : Para suas primeiras 10.000 palavras

: Para suas primeiras 10.000 palavras **Profissional: a partir de US$ 12,67 por mês

Empresa: Entre em contato para obter preços

8. Rytr

via Retrato Não se deixe enganar pela marca Comic Sans Rytr cria conteúdo envolvente e otimizado para SEO em segundos usando seus robustos recursos de aprendizado de máquina. Você pode usar esse poderoso Ferramenta de redação de IA para verificar se há erros em sua redação acadêmica e profissional antes de um prazo maior ou criar novos rascunhos de qualquer tipo.

melhores recursos do #### Rytr

Vários modos de redação para gerar blogs, publicações em mídias sociais, descrições de produtos e muito mais

Sua interface de usuário é intuitiva e fácil de aprender, para que você possa se concentrar na criação de conteúdo o mais rápido possível

Suporta vários idiomas para tornar seu conteúdo mais acessível

Recursos de verificação gramatical e ortográfica para detectar erros antes que seu conteúdo seja publicado

Limitações do Rytr

O conteúdo da Rytr às vezes precisa de edição adicional para suavizar frases estranhas

Limitações de contagem de palavras em todos os planos de preços, até mesmo na opção "ilimitada"

Preços da Rytr

Plano gratuito

Plano econômico : uS$ 9 por mês ou US$ 90 por ano

: uS$ 9 por mês ou US$ 90 por ano Plano Ilimitado: $29 por mês ou $290 por ano

Melhores ferramentas de IA para codificação Ferramentas de codificação de IA tornam a escrita, a análise e a depuração de código muito mais fáceis de serem feitas sem um amplo conhecimento prévio. Esse tipo de software tem uma premissa semelhante à de muitas ferramentas de geração de conteúdo, mas, em vez de gerar conteúdo escrito, essas ferramentas usam linguagem natural para preencher automaticamente linhas inteiras de código! Fácil como uma torta. 🥧

9. Copiloto do GitHub

via Copiloto do Github O GitHub Copilot é um programador de pares de IA que transforma sua fala natural em código com sugestões de preenchimento automático em dezenas de idiomas, tudo a partir do seu editor. Essa ferramenta é alimentada pelo OpenAI Codex - outro software de codificação de IA - e, portanto, cria um código mais completo do que o Codex e oferece suporte a mais linguagens de programação.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Várias linguagens de programação, incluindo Python, JavaScript, TypeScript, Go e C++

Programação de pares de IA para gerar soluções relevantes usando tecnologia de aprendizado de máquina e prompts de conversação

Toneladas de integrações com ferramentas como Visual Studio Code, JetBrains IDEs e Neovim

Limitações do GitHub Copilot

O Copilot pode precisar de um pouco de tempo para aprender seus processos

Seu recurso de IA em tempo real cria código em um ritmo mais lento do que outras ferramentas semelhantes

O GitHub fornece alguma assistência de depuração, mas não oferece suporte aprofundado

Preços do GitHub Copilot

Individual : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Empresa: uS$ 19 por usuário, por mês

10. aiXcoder

via aiXcoder o aiXcoder é uma ferramenta com tecnologia de IA projetada para lidar com qualquer tipo de tarefa de codificação. Ele oferece suporte ao preenchimento automático e sugere trechos de código relevantes para ajudar os desenvolvedores a aumentar sua produtividade e, ao mesmo tempo, aproveitar seu amplo conhecimento de programação incorporado. O aiXcoder fornece recomendações em tempo real, avaliando o contexto e a sintaxe de suas solicitações, e se integra a outros editores de código populares para maior funcionalidade.

Melhores recursos do aiXcoder

Preenchimento inteligente de código de linha inteira e de várias linhas que pode prever sua próxima ação

Pesquisa de código adaptável do GitHub para encontrar linhas específicas de código e evitar desenvolvimento repetido

Várias medidas de privacidade e segurança para garantir a proteção de seus dados

o aiXcoder oferece suporte a várias linguagens de programação convencionais, incluindo Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript e Go

Limitações do aiXcoder

Versão gratuita limitada

Ocasionalmente, problemas de linguagem contextual podem levar a sugestões imprecisas

o aiXcoder depende muito de sua conexão com a Internet para funcionar corretamente, o que pode tornar seu modo off-line não confiável

preços do aiXcoder

**Gratuito

Entre em contato com a aiXcoder para obter todas as outras informações sobre preços

11. TabNine

via TabNine O TabNine usa IA para criar conclusões de código inteligentes para os desenvolvedores enquanto eles escrevem o código. Ele analisa seus comentários em linguagem natural para gerar sugestões relevantes, de modo que você possa aumentar sua eficiência com uma quantidade significativamente menor de digitação manual envolvida. O TabNine é compatível com vários editores de código, o que o torna uma ferramenta valiosa para desenvolvedores de diferentes linguagens e ambientes de programação.

Melhores recursos do TabNine

Autocompleta e sugere linhas de código

Transforma a linguagem natural em blocos de código

Pode ser adaptado localmente à sua base de conhecimento sem comprometer seu código

Combina conhecimento universal, práticas recomendadas e seu próprio estilo de codificação para obter o máximo de produtividade

Limitações do TabNine

Seu plano gratuito carece de funcionalidades valiosas em recursos importantes, como linguagem natural e conclusão de código de linha inteira, aprendizado de padrões e suporte

Curva de aprendizado acentuada para dominar a interface de usuário do TabNine e dificuldade para personalizar seu trabalho sem um conhecimento sólido da plataforma

Preços da TabNine

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 12 por mês, por usuário

: uS$ 12 por mês, por usuário Empresa: Entre em contato com a TabNine para obter preços personalizados

12. Figstack

via Figstack O Figstack oferece um conjunto de ferramentas de inteligência artificial para ajudar os desenvolvedores a entender e documentar o código com mais eficiência. Sua gama de recursos visa facilitar a codificação com um intérprete de linguagem natural que pode compreender códigos em praticamente qualquer linguagem de programação. O Figstack também pode gerar documentação e responder a perguntas relacionadas ao código para ajudar os usuários a ler e criar códigos sem se sentirem sobrecarregados durante o processo.

Melhores recursos do Figstack

O recurso Explain Code do Figstack pode entender qualquer linguagem de programação e traduzir códigos entre linguagens instantaneamente

Fornece assistência à funcionalidade do código para ajudar os usuários a operar a ferramenta com mais eficiência

Ele pode gerar documentação de código no local, economizando tempo crítico dos desenvolvedores

Limitações do Figstack

A assistência do Figstack não é tão consistente ou confiável se o código não for claro ou não tiver a documentação adequada

Nem sempre reflete atualizações em tempo real para levar em conta novas versões ou alterações nos dados em que foi treinado

Preços da Figstack

Teste gratuito

Entre em contato com a Figstack para obter todas as outras informações sobre preços

13. Cody by Sourcegraph

via Cody by Sourcegraph O que a ferramenta de inteligência artificial da Sourcegraph e seu primo de 10 anos têm em comum? Ambos se chamam Cody. 🤓

O Sourcegraph, por si só, é uma ferramenta de produtividade de pesquisa de código para ajudar os desenvolvedores a corrigir, navegar e automatizar o código, mesmo em vários repositórios. Seu recurso de IA, Cody, acrescenta a essa funcionalidade lendo toda a sua base de código, respondendo a perguntas e escrevendo código para você.

Melhores recursos do Cody

Bate-papo em linha para corrigir e otimizar rapidamente seu código usando linguagem de conversação

Fluxos de trabalho prontos para agilizar seu trabalho com a Cody. Escolha se você precisa que o código seja explicado em detalhes, nomes de variáveis aprimorados, traduções, resumos de alterações ou notas geradas

Autocompletar em tempo real para escrever código em segundos

Limitações da Cody

A experiência do usuário da Cody não é das mais amigáveis

Preços da Cody

O aplicativo Cody é gratuito para todos os usuários do Sourcegraph em um plano pago:

Plano comercial : uS$ 99 por usuário ativo, por mês

: uS$ 99 por usuário ativo, por mês Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

14. SpellBox

via SpellBox O SpellBox ajuda os desenvolvedores a colocar a qualidade em primeiro lugar, eliminando o trabalho pesado de criação de código, solução de problemas e depuração. Com o uso de comandos simples, o SpellBox gera o código exato que você está procurando e encontra soluções em segundos, para que você não perca horas críticas procurando respostas na Internet.

Melhores recursos do SpellBox

Recursos de explicação de código para obter uma compreensão profunda do código com o qual está trabalhando

Marcação de favoritos para salvar e recuperar trechos de código em um instante

Também disponível como uma extensão do VS code para uma experiência integrada em seus outros principais editores de código

Geração de código a partir de prompts de conversação

Limitações do SpellBox

Linguagens de programação limitadas - o SpellBox pode não oferecer funcionalidade em linguagens menos comuns

Falsos positivos e negativos ocasionais

Algumas dificuldades com a compreensão contextual para obter as sugestões mais precisas

Preços da SpellBox

Preço para Early Bird : uS$ 40 por cada licença de um ano

: uS$ 40 por cada licença de um ano Regular: uS$ 65 por cada licença de um ano

15. AskCodi

via AskCodi Das mentes que criaram o AskJarvis, vem sua contraparte para desenvolvedores, o AskCodi. Esse software assistente oferece um conjunto de três produtos: Com o AskCodi, os desenvolvedores podem usar solicitações escritas em idiomas como inglês, alemão, polonês e espanhol para gerar respostas de código em VB Script, Python, Java, C, HTML e muitos outros.

Melhores recursos do AskCodi

Interaja com a tecnologia de IA da Codi usando um diálogo interativo para receber assistência, sugestões e concluir tarefas

Gerar, testar, explicar e documentar códigos com facilidade

Você pode organizar seu código por idioma e linguagem de programação

Suporta mais de 50 linguagens de programação e frameworks

Também disponível como uma extensão para vários IDEs

Limitações do AskCodi

A funcionalidade do AskCodi com suas integrações varia. Certifique-se de que ela seja totalmente compatível com sua pilha de tecnologia antes de comprar

Pode ser necessário mais tempo para aprender e entender completamente os recursos da AskCodi para usar a ferramenta de forma eficaz

Preços da AskCodi

Gratuito

Premium: uS$ 9,99 por mês

16. BlackBox

via BlackBox Os desenvolvedores contam com a BlackBox para escrever código, encontrar os melhores trechos e criar produtos mais rapidamente. Em vez de sair do seu ambiente de codificação para procurar uma solução ou funções específicas, você pode perguntar à BlackBox em termos simples, e ela preencherá a resposta no código.

Melhores recursos da BlackBox

A BlackBox funciona com todos os IDEs, navegadores da Web e bancos de dados, e está disponível em mais de 20 linguagens de programação

Essa ferramenta foi criada para funcionar mesmo em uma velocidade de conexão muito baixa

Acesse seu trabalho pelo navegador ou pelo aplicativo de desktop do BackBox

Pesquisa mais de 100 milhões de repositórios de código para obter resultados mais precisos

Limitações do BlackBox

Pode haver uma falta de transparência na compreensão de como a BlackBox chegou às suas conclusões, dificultando a validação de sua precisão

Alguns usuários consideraram a BlackBox suscetível a vieses e tiveram que treinar novamente o modelo para evitar resultados injustos

Preços da BlackBox

Teste gratuito

Bom plano para desenvolvedores : uS$ 0,99 por mês

: uS$ 0,99 por mês Awesome Developer Plan : uS$ 1,99 por mês

: uS$ 1,99 por mês Plano de desenvolvedor lendário: uS$ 7,99 por mês para até 20 usuários

Melhores ferramentas de IA para reuniões

Você já saiu de uma longa reunião, foi à cozinha buscar água com gás e depois percebeu que já havia esquecido os próximos passos? Então você precisa de uma ferramenta de IA para reuniões em seu bolso.

As melhores ferramentas com tecnologia de IA para reuniões podem transcrever conversas faladas em tempo real, gerar tarefas automaticamente à medida que são mencionadas na discussão, fornecer análises avançadas e muito mais. Como ter um administrador pessoal em seu bolso, essa tecnologia torna cada reunião mais eficaz e acionável. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Espinafre

via Spinach.io O Spinach foi projetado com as equipes de desenvolvimento em mente e tem um nível de funcionalidade que deixaria outras folhas verdes tremendo de medo! 🥬

Como seu próprio AI Scrum Master pessoal, o Spinach pode executar suas reuniões diárias, criar resumos de reuniões e fazer sugestões de tíquetes com o clique de um mouse. Essa ferramenta de reunião ágil é executada na tecnologia GPT-4 e se integra a uma série de outras ferramentas de trabalho (incluindo o ClickUp) para processos mais eficientes. Em vez de gravações ou transcrições de reuniões, o Spinach gera resumos organizados para documentar os bloqueadores e incentivar sua equipe a agir.

Melhores recursos do Spinach

Várias integrações para ajudar no planejamento de sprint, nas reuniões diárias, nas retrospectivas de sprint e nas reuniões de preparação de backlog

Gerencia todas as atualizações escritas e destaques feitos em qualquer reunião, incluindo atas, anotações, itens de ação e decisões importantes

Sugere tíquetes de bugs ou recursos diretamente no Slack

Fornece aos participantes o contexto das reuniões apropriadas e cria sua agenda para você

Limitações do Spinach

Falta de vários recursos clássicos de reunião de IA que outras ferramentas têm para documentar discussões de maneiras adicionais

Preços do Spinach

Gratuito

Pro: uS$ 99 por mês

18. Montagem

via Montagem O Sembly gera mais do que anotações típicas de reuniões; ele gera insights acionáveis. Essa ferramenta de IA tem todas as características dos aplicativos de reunião com aprendizado de máquina mais comuns, mas o que faz o Sembly se destacar entre os concorrentes são seus recursos de tarefas, projetos e atividades para alinhar suas conclusões com sua lista de tarefas.

Melhores recursos do Sembly

Acompanhamentos automatizados com a capacidade de transmitir percepções da reunião para outras ferramentas de gerenciamento de tarefas

O Sembly pode "participar" de uma reunião para você e fornecer anotações da chamada, caso você esteja com uma agenda dupla

Use seu chatbot integrado para gerar transcrições, resumos ou e-mails com base nos tópicos abordados em qualquer reunião

Ele pode rastrear dados importantes, como KPIs e receitas mencionadas em suas reuniões

limitações do #### Sembly

Embora o Sembly ofereça alguns recursos de gerenciamento de tarefas e projetos, sua funcionalidade não se presta bem a processos ou fluxos de trabalho complexos

Preços do Sembly

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Profissional : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Equipe : uS$ 20 por usuário, por mês

: uS$ 20 por usuário, por mês Empresarial: Para mais de 40 usuários, entre em contato com a Sembly para obter preços

19. Vagalumes

via Fireflies.ai O Fireflies é um software assistente de reuniões com IA para anotações e transcrição de vozes em tempo real. Não importa se você está no meio de uma sessão de brainstorming ou carregando arquivos de uma entrevista com um cliente, o Fireflies pode capturar instantaneamente suas conversas por escrito.

Independentemente do sotaque, dialeto, setor ou idioma, esse assistente de reunião pode detectar até mesmo as menores diferenças na fala para obter transcrições precisas na primeira tentativa.

Melhores recursos do Fireflies

Integrações para conectar o Fireflies a outras plataformas de reunião, como Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype e muito mais

Recursos avançados de edição de texto para corrigir, comentar, fazer anotações e formatar transcrições conforme necessário

Resumos inteligentes para capturar os pontos principais, as próximas etapas, as perguntas e os destaques da discussão de sua reunião

Recursos de pesquisa e organização para isolar palavras, frases e tópicos em suas transcrições

Transcrições de voz para lidar com anotações e gerar atas de reuniões

Opções convenientes de compartilhamento por e-mail, link ou código QR

Limitações do Fireflies

A IA às vezes tem dificuldade para transcrever corretamente palavras e frases incomuns, pouco claras ou técnicas

Nem sempre capta sinais de comunicação não verbal, como tom, altura e volume

Possíveis preocupações com a privacidade em relação às suas medidas de segurança

Preços do Fireflies

Plano gratuito : Permite até 800 minutos de armazenamento por assento e acesso a conversas ilimitadas

: Permite até 800 minutos de armazenamento por assento e acesso a conversas ilimitadas Plano Pro : uS$ 10 por usuário, por mês, se cobrado anualmente

: uS$ 10 por usuário, por mês, se cobrado anualmente Plano comercial : uS$ 19 por usuário, por mês, se cobrado anualmente

: uS$ 19 por usuário, por mês, se cobrado anualmente Plano Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação personalizada

20. Krisp

via Krisp O cachorro de mais alguém parece latir apenas quando você está no meio da apresentação? Se esse cenário for muito familiar, o Krisp tem a solução. O Krisp é um assistente de reunião com IA sem bots, mais conhecido por seu silenciamento bidirecional para remover ruídos de fundo durante sua chamada de conferência on-line em tempo real.

Como outras ferramentas de IA para reuniões, o Krisp também pode captar mudanças de inflexão, locutor e idioma no meio da conversa para obter melhores transcrições e resumos da reunião.

Melhores recursos do Krisp

Cancelamento de ruído de fundo, voz e eco para um resultado mais nítido e profissional

Insights de chamadas para medir o equilíbrio, a inclusão e o envolvimento de suas reuniões

Transcrições de reuniões sem bots que funcionam com praticamente qualquer aplicativo de voz, sem necessidade de plugins

Modelos de reunião prontos para gerar pontos de discussão, itens de ação e muito mais

Limitações do Krisp

O cancelamento de ruído pode torná-lo menos consciente do ambiente ao seu redor. Embora possa proporcionar um áudio melhor durante suas reuniões, também pode ser um risco à segurança

Preços do Krisp

Gratuito

Pro : uS$ 8 por usuário, por mês

: uS$ 8 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato com a Krisp para obter preços personalizados

21. tl;dv

via tl;dv Abreviação de "too long, didn't view" (muito longo, não visualizado), o tl;dv é uma ferramenta com tecnologia GPT para acompanhar suas reuniões em minutos. Com recursos para transcrever e resumir suas chamadas, as equipes de recrutamento, vendas e sucesso do cliente podem economizar uma quantidade considerável de tempo usando o tl;dv com softwares de reunião populares, como o Google Meet ou o Zoom.

melhores recursos do tl;dv

Transcreve automaticamente suas reuniões em mais de 30 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão, japonês e outros

Ferramentas de edição intuitivas para extrair pequenos clipes de investidores ou clientes e destacar os melhores momentos da reunião

Pesquise tópicos discutidos durante reuniões em toda a empresa, caso você tenha ficado OOO ou tenha dormido demais

o tl;dv se integra a CRMs e plataformas de colaboração populares para alinhar suas reuniões com seus fluxos de trabalho

limitações do tl;dv

Atualmente, os recursos de gravação e transcrição do tl;dv são compatíveis apenas com o Google Meet e o Zoom. Portanto, se você usa o Microsoft Teams, está sem sorte nesse caso

Há um minuto de gravação de três horas por reunião. Se você atingir esse limite, precisará encerrar a reunião e recomeçar para continuar a gravação

Algumas de suas integrações são mais valiosas do que outras; certifique-se de que sua pilha de tecnologia seja totalmente compatível com o tl;dv antes de fazer tudo

preços do tl;dv

Gratuito

Pro : uS$ 20 por usuário, por mês

: uS$ 20 por usuário, por mês Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

22. Otter.ai

via LontraO Otter.ai ajuda você a conduzir suas reuniões com mais eficiência para que você possa permanecer presente na discussão o tempo todo. Essa ferramenta de transcrição de IA grava e transcreve seus principais pontos de discussão à medida que a reunião avança em tempo real e até mesmo envia um e-mail com as principais conclusões quando a chamada é concluída. Após a reunião, você também pode usar o Otter para converter arquivos de áudio ou vídeo em texto simples para consultá-los a qualquer momento.

Melhores recursos do Otter.ai

As transcrições do Otter são sincronizadas com suas gravações e são destacadas no ritmo do orador quando reproduzidas

Há marcas de tempo e rótulos claros para diferentes falantes em sua transcrição

Você pode diminuir ou aumentar a velocidade de reprodução e até mesmo pular pausas desnecessárias

O OtterPilot participa, grava e transcreve automaticamente as reuniões do Google Meet para você

Destaque e comente suas transcrições para colaborar com sua equipe ou atribuir itens de ação

Diversas opções de exportação, incluindo .mp3, .txt, .pdf, docx e .srt

limitações do #### Otter.ai

O Otter só é compatível com os idiomas inglês dos EUA e do Reino Unido

Você só pode fazer três transcrições por meio de upload de arquivo de áudio no plano gratuito

Sua detecção de áudio nem sempre capta todas as palavras ou mudanças nos alto-falantes

A transcrição exigirá edição e ajustes de sua parte para ser 100% precisa

Otter.ai preços

**Gratuito

Pro: US$ 16,99 por mês para uso individual

US$ 16,99 por mês para uso individual Business: US$ 30 por usuário, por mês, para equipes

US$ 30 por usuário, por mês, para equipes Enterprise: Entre em contato para saber o preço

23. Fathom

via Fathom O Fathom é uma ferramenta de inteligência artificial para indivíduos e equipes, que automatiza o trabalho pesado envolvido em chamadas de conferência virtuais. Independentemente de você estar usando o Zoom, o Microsoft Teams ou o Google Meet, o Fathom pode destacar, transcrever, resumir e formatar instantaneamente suas principais conclusões.

Ele também oferece vários recursos adaptados à sua equipe! O Fathom atua como um repositório pesquisável de chamadas para isolar tópicos e pode agrupar os pontos principais de suas reuniões em "listas de reprodução" para acelerar os processos de treinamento.

Melhores recursos do Fathom

Gera e sincroniza automaticamente suas anotações de chamadas com vários softwares de CRM

Criar uma "lista de reprodução" dos destaques da reunião para compartilhar apenas os clipes mais interessantes

Plano gratuito generoso para pessoas que estão testando os recursos comuns do assistente de reunião com IA pela primeira vez

Recursos voltados para a equipe para uma experiência de vendas mais eficiente e simplificada para todos os envolvidos

Limitações do Fathom

Compatibilidade limitada de idiomas em comparação com outras ferramentas semelhantes

Alguns usuários acham a interface muito complicada no início

Preços do Fathom

Gratuito : Para uso individual

: Para uso individual Entre em contato com a Fathom para obter outros detalhes sobre preços

Melhores ferramentas de IA para design de imagens

O software de geração de imagens pode ser extremamente útil Ferramentas de IA para startups e pequenas empresas que talvez não tenham o orçamento de marketing para produzir ativos criativos de alta qualidade. Elas também são excelentes recursos para os designers se apoiarem em seus próprios processos criativos para fazer esboços iniciais, explorar novos estilos artísticos e encontrar inspiração.

Se você deseja criar visualizações de dados, editar fotos ou solidificar o estilo artístico da sua marca, essas ferramentas de geração de imagens com IA têm tudo o que você precisa.

24. Midjourney

via Viagem intermediária O Midjourney é uma ferramenta geradora de imagens com tecnologia de IA que permite que as pessoas liberem sua criatividade e adotem um amplo espectro de estilos artísticos. Basta descrever sua visão, e o bot do Discord do Midjourney fará o trabalho a partir daí. Com a capacidade de transformar prompts de texto em gráficos, indivíduos e equipes podem usar a IA generativa para criar tudo, desde designs detalhados da Web até campanhas de mídia social.

Melhores recursos do Midjourney

Interface de usuário fácil de usar e envolvente

Houve melhorias significativas na qualidade dos gráficos da Web desse aplicativo

O Midjourney tem uma forte comunidade por trás dele, pois existe no Discord

Limitações do Midjourney

Sua ferramenta de solicitação pode aprimorar imagens, mas pode danificar o design original no processo

Se você for novo no Discord, o Midjourney pode parecer um pouco confuso

Preços do Midjourney

Teste gratuito

Plano básico: US$ 10 por mês

US$ 10 por mês Plano Standard: $30 por mês

$30 por mês Plano Pro: $60 por mês

25. DALL-E 2

via DALL-E 2 Desenvolvido pela OpenAI, DALL-E 2 é uma ferramenta popular de geração de imagens para produzir imagens realistas e criativas com base em suas solicitações de texto. Recursos como Outpainting dão ao DALL-E a capacidade de suportar uma gama maior de imagens em vários formatos de mídia, incluindo estilos de arte realistas, pinturas a óleo e ilustrações.

Melhores recursos do DALL-E 2

O DALL-E 2 pode criar imagens surreaisArte gerada por IA que é interessante de se ver

Sua interface de usuário é amigável e facilita a criação de uma obra-prima

Você pode misturar e combinar as diferentes mídias do DALL-E 2 para criar imagens exclusivas e estilizadas

Limitações do DALL-E 2

A qualidade não é consistente em todos os estilos artísticos. Algumas imagens ficarão mais pixeladas ou borradas do que outras

Conceitos artísticos de IA mais complexos exigem tempos de processamento mais longos

Preços de DALL-E 2

Esta ferramenta de geração de imagens de IA opera em um modelo de preço de crédito. Cada prompt de texto custa aproximadamente um crédito, e atualmente você pode comprar créditos em blocos de 115.

Gratuito

115 créditos: $15

26. Café noturno

Via NightCafe O NightCafe "gamifica" a abordagem típica de geração de imagens por meio de desafios amigáveis entre seus usuários regulares para criar uma comunidade mais forte. Você também pode acessar diferentes algoritmos de IA do NightCafe para experimentar ferramentas semelhantes, incluindo DALL-E 2 e Stable Diffusion, sem sair do aplicativo.

Melhores recursos do NightCafe

O NightCafe permite que você escolha seu próprio estilo artístico

Você pode acessar outros algoritmos de aprendizado de máquina

Desafios artísticos diários para promover uma comunidade unida de usuários

Limitações do NightCafe

Menos acesso ao atendimento ao cliente e às opções de suporte

Alguns filtros são muito mais sensíveis do que outros ao gerar arte

Preços do NightCafe

Gratuito: 5 créditos por dia mais bônus por participar de eventos da comunidade

5 créditos por dia mais bônus por participar de eventos da comunidade Iniciante na IA: $5,99 por 100 créditos por mês

$5,99 por 100 créditos por mês AI Hobbyist: $9,99 por 200 créditos por mês

$9,99 por 200 créditos por mês Entusiasta da IA: $19,99 por 500 créditos por mês

$19,99 por 500 créditos por mês Artista da IA: $49,99 para 1400 créditos por mês

Os usuários também têm a opção de comprar créditos adicionais fora de sua assinatura, a partir de US$ 7,99 para cada 100 créditos.

27. BlueWillow

via BlueWillow Os recursos de geração de arte com IA da BlueWillow possibilitam a criação de logotipos de marcas, ativos de marketing e gráficos em um piscar de olhos. Essa ferramenta pode ser acessada com uma conta Discord verificada e cria quatro imagens para cada descrição de texto que você inserir. Quanto mais detalhada for a descrição, melhores serão os resultados!

melhores recursos do #### BlueWillow

Uma forte comunidade Discord com mais de 300 milhões de usuários

Você pode aprimorar a qualidade do resultado do BlueWillow ou reorganizar seus resultados para outras quatro imagens se o aplicativo errar o alvo

Salve suas imagens do BlueWillow diretamente no seu computador

Diferentes estilos artísticos para criar gráficos ou imagens foto-realistas

Limitações do BlueWillow

Você precisa ter uma conta do Discord para usar o BlueWillow

Essa ferramenta pode ser melhor para solicitações de arte individuais do que para campanhas profissionais de branding ou de rolamento

Preços do BlueWillow

Gratuito

Willower : uS$ 5 por mês

: uS$ 5 por mês Blue Angel : $10 por mês

: $10 por mês Sapphire: $20 por mês

28. Bria

via Bria O Bria aproveita a IA para criar conteúdo visual personalizado e ético em escala e com facilidade. Ele foi projetado para equipes profissionais, empresas, artistas e desenvolvedores que precisam de textos de marketing visualmente atraentes, ativos de mídia social, conteúdo publicitário ou qualquer outro projeto criativo.

Usado corretamente, o Bria tem o poder de simplificar o processo de criação de conteúdo, permitindo que as equipes economizem tempo e esforço sem sacrificar a qualidade.

Melhores recursos do Bria

Incentiva o desenvolvimento ético de IA para que os artistas possam manter controle total sobre sua arte

Gerador de plano de fundo e gerador de objetos para personalizar seu conteúdo até o último detalhe

Capacidade de ajustar expressões faciais, aparência e pessoas apresentadas em seu conteúdo

Acesso aberto a organizações sem fins lucrativos e acadêmicos

limitações do #### Bria

Pode ser um pouco desafiador aprender a interface de usuário do Bria no início

Pode não ser compatível com seus sistemas operacionais ou pilha de tecnologia atuais para uma experiência totalmente simplificada

Os planos pagos podem ser bastante caros

Preços do Bria

Inicial : Gratuito

: Gratuito Basic : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Pro : $290 por mês

: $290 por mês Ultimate: Entre em contato para obter preços

29. Estoque

via Stockimg.ai A Stockimg usa IA para gerar imagens profissionais e de alta qualidade em segundos. De imagens de estoque a capas de livros, pôsteres e muito mais, a Stockimg pode fornecer soluções criativas de marca para uma ampla gama de casos de uso. Ao fornecer descrições ou entradas de texto, os usuários podem acessar facilmente imagens personalizadas que se alinham com seus requisitos específicos.

Melhores recursos do Stockimg

Crie seu próprio design ou escolha em uma galeria de imagens de estoque criadas por IA para uso rápido

O Stockimg foi projetado para gerar imagens de banco de imagens, capas de livros, pôsteres, papéis de parede, logotipos, ilustrações, ícones e até mesmo interfaces de usuário para Web ou dispositivos móveis

Uma interface de usuário limpa e intuitiva que é fácil de aprender

Limitações do Stockimg

Não há muitas maneiras de personalizar o resultado gerado pela IA

O Stockimg às vezes tem dificuldade para entender imagens que exigem texto (ou seja, capas de livros, gráficos e pôsteres) e gera texto sem sentido

Preços do Stockimg

Plano gratuito

Plano inicial : uS$ 19 por mês

: uS$ 19 por mês Plano Premium : uS$ 29 por mês

: uS$ 29 por mês Plano Empresarial: Entre em contato com a Stockimg para obter informações

Melhores ferramentas de IA para vídeo

Como um cruzamento entre a geração de imagens por IA e o software de assistente de escrita, as ferramentas de IA para vídeo têm a funcionalidade de criar, analisar e aprimorar suas gravações.

30. Fliki

via Fliki O Fliki converte texto em arquivos de áudio e vídeo para simplificar o processo criativo por trás de vídeos, podcasts ou audiolivros. Ele pode criar narração gerada por IA com base em artigos de blog, scripts ou qualquer outro texto e oferece mais de 1.000 vozes em 75 idiomas. O Fliki foi projetado para ser amigável ao usuário, facilitando a geração de conteúdo de áudio e novos vídeos sem grandes habilidades técnicas.

Melhores recursos do Fliki

Conversão de texto em fala e texto em vídeo para criar vozes em uma ampla variedade de tons, idiomas e dialetos para maior precisão

O Fliki também pode detectar vários idiomas em suas solicitações para atender a um público global

Ampla biblioteca de imagens e vídeos para obter ativos pré-fabricados sem problemas legais

Limitações do Fliki

É necessário comprar um dos planos de preços mais altos para acessar toda a funcionalidade, mas, mesmo assim, há limitações de recursos e qualidade

A qualidade das locuções feitas pela IA do Fliki é inconsistente e pode não ser tão natural ou envolvente quanto a de uma pessoa real

Preços do Fliki

**Gratuito

Basic (somente áudio): uS$ 6 por mês

(somente áudio): uS$ 6 por mês Standard : uS$ 21 por mês

: uS$ 21 por mês Premium: uS$ 66 por mês

31. Lumen5

via Lumen5 A Lumen5 é uma ferramenta útil de criação de vídeo que usa IA para gerar ou reutilizar vídeos envolventes para fins educacionais, notícias, entretenimento ou qualquer necessidade de marketing. A edição de vídeo não é uma tarefa fácil, mas para pequenas empresas sem orçamento para investir em editores profissionais para liderar seu processo criativo, a Lumen5 é um verdadeiro salva-vidas. Essa ferramenta é perfeita para equipes que não têm habilidades avançadas de produção de vídeo, mas precisam aperfeiçoar seu conteúdo antes de colocá-lo no ar.

Melhores recursos da Lumen5

Independentemente de sua experiência com a ferramenta ou nível de habilidade, a Lumen5 pode ajudá-lo a criar vídeos em questão de minutos

Biblioteca de mídia nativa com fotos, músicas e clipes de licença aberta para aprimorar seu vídeo

Sua saída de vídeo final terá uma resolução de até 1080p

Diversos modelos de vídeo personalizáveis e uma interface de arrastar e soltar para máxima eficiência

Legendas geradas automaticamente e personalizáveis ou adicione comentários aos vídeos para edição colaborativa

Limitações da Lumen5

O plano gratuito tem algumas desvantagens importantes: há um número limitado de modelos disponíveis no plano gratuito da Lumen5, a resolução máxima é de apenas 720p e seu vídeo final terá uma marca d'água

Alguns vídeos demoram um pouco mais para serem compilados

Opções de personalização limitadas para conceitos mais complexos

Preços da Lumen5

**Gratuito

Básico: US$ 29 por mês

US$ 29 por mês Starter: $79 por mês

$79 por mês Profissional: $199 por mês

$199 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

32. Synthesia

via Síntese O Synthesia é uma poderosa ferramenta de IA baseada em navegador que transforma, sem esforço, texto simples em vídeos envolventes em questão de minutos. Com esse aplicativo intuitivo de criação de conteúdo, você pode produzir facilmente vídeos de nível profissional para casos de uso como capacitação de vendas e marketing, tudo completo com narração e um avatar humano gerado por IA.

Ele também suporta 120 idiomas localizados para um alcance global e incentiva a colaboração da equipe por meio de feedback no processo de produção de vídeo.

melhores recursos do #### Synthesia

Criação de conteúdo baseado em texto para transformar seus scripts em vídeos de alta qualidade apresentados por avatares de IA realistas

Locuções e closed captions em mais de 120 idiomas

Recursos convenientes de gravação de tela

Recursos de personalização para alinhar seu vídeo com o logotipo, a fonte, as cores e muito mais da sua marca

Limitações do Synthesia

A edição de vídeos e legendas pode consumir muito tempo em cenas com muitos diálogos

O número de cenas que você pode adicionar a cada vídeo é limitado pelo nível do seu plano de preços

Preços do Synthesia

Pessoal : Para pessoas físicas, a US$ 30 por mês

: Para pessoas físicas, a US$ 30 por mês Empresarial: Plano personalizado para equipes. O preço é baseado no número de assentos

33. IA do DeepBrain

via DeepBrain AI Studios O DeepBrain AI é especializado em fornecer soluções de geração de vídeo e é usado com mais frequência por seus avatares de IA de conversação. Em vez de contratar âncoras ou atores para facilitar seus vídeos de treinamento, você pode usar o DeepBrain para personalizar um avatar realista de acordo com a identidade e as diretrizes de sua marca.

Melhores recursos do DeepBrain AI

Recursos de conversão de texto em fala para converter scripts em narrações e legendas automáticas

Capacidade de criar vídeos e avatares a partir de uma descrição de texto

Possui uma interface de usuário intuitiva e vários modelos de vídeo para uma sensação de plug-and-play ao usar o aplicativo

Suporta mais de 80 idiomas e 100 avatares de IA

Limitações de IA do DeepBrain

Pode ser muito caro, especialmente se você precisar desse tipo de vídeo para várias iniciativas

Preços do DeepBrain AI

Inicial : A partir de US$ 30 por 10 minutos por mês, até US$ 180 por 60 minutos por mês

: A partir de US$ 30 por 10 minutos por mês, até US$ 180 por 60 minutos por mês Pro : A partir de US$ 225 por 90 minutos por mês, até US$ 600 por 240 minutos por mês

: A partir de US$ 225 por 90 minutos por mês, até US$ 600 por 240 minutos por mês Empresarial: Entre em contato com a DeepBrain para obter preços

34. Pista

via Pista de pouso A Runway oferece várias "ferramentas mágicas" de IA para gerar vídeos, imagens, animações em 3D e aprimoramentos de áudio por uma fração do custo de projetos conduzidos por humanos. Se estiver procurando transformar uma imagem existente, apagar objetos indesejados ou mudar o estilo dos seus vídeos, a Runway tem uma solução para você.

Melhores recursos do Runway

Solicitação de texto para vídeo e de vídeo para vídeo para criar ou melhorar diferentes tipos de mídia

Criado para grandes corporações e artistas

Você pode treinar seu próprio modelo de IA para corresponder ao estilo da sua marca e às diretrizes do assunto

Limitações da pista

As interpretações de prompts de texto do software baseado em nuvem nem sempre são precisas ou coerentes

Preços da Runway

Básico : Gratuito

: Gratuito Standard : uS$ 12 por usuário, por mês

: uS$ 12 por usuário, por mês Pro : uS$ 28 por usuário, por mês

: uS$ 28 por usuário, por mês Ilimitado : uS$ 76 por usuário, por mês

: uS$ 76 por usuário, por mês Empresarial: Entre em contato para obter detalhes sobre preços

35. Vitória

via Fotos O Pictory AI é um software de criação de vídeo orientado por IA que simplifica e permite o processo de transformar conteúdo escrito em vídeos envolventes. Ele usa recursos, inclusive filmagens, músicas e narrações, para transformar longas postagens de blog ou conteúdo escrito em vídeos visualmente atraentes com apenas alguns cliques.

melhores recursos do #### Pictory

Crie, salve e compartilhe seu conteúdo de marca criado por IA

Seleção automática de imagens e vídeos para encontrar mídias que correspondam às suas solicitações escritas

Acesso a mais de três milhões de recursos visuais isentos de royalties

Personalização rápida para alterar o resultado do Pictory de acordo com suas solicitações

Resuma vídeos longos ou extraia os destaques em segundos

Limitações do Pictory

Algumas de suas opções de narração soam mais robóticas do que outras

Os vídeos com IA do Pictory podem não ter originalidade

O Pictory processa principalmente o inglês e pode ter dificuldades para entender adequadamente outros idiomas

Preços do Pictory

Teste gratuito

Padrão : uS$ 19 por mês

: uS$ 19 por mês Premium : uS$ 34 por mês

: uS$ 34 por mês Teams: uS$ 99 por mês

Melhores ferramentas de IA para suporte ao cliente e vendas

As equipes de suporte ao cliente e de vendas podem encontrar muito valor no uso de uma combinação de ferramentas de inteligência artificial em seus fluxos de trabalho. Talvez você já esteja familiarizado com chatbots e assistentes virtuais para responder às perguntas frequentes e às consultas básicas dos clientes, mas há vários outros aplicativos para otimizar os processos nos bastidores das funções essenciais da sua organização voltadas para o cliente.

36. SecondBrain (anteriormente MagicChat)

via SecondBrain.fyi Anteriormente conhecido como MagicChat, o SecondBrain ajuda você a criar bots do tipo ChatGPT com amplo conhecimento de sua empresa ou produto para apoiar suas vendas e esforços de atendimento ao cliente. Usando diferentes conteúdos, páginas da Web, arquivos e documentos, você pode treinar seu bot para fornecer suporte em tempo real aos usuários que visitam seu site com perguntas sobre seus serviços.

Melhores recursos do SecondBrain

Treine seu chatbot com vários recursos de aprendizagem e incorpore-o ao seu site com um simples widget de bate-papo

Seu chatbot pode ser treinado com fontes escritas em mais de 90 idiomas

Permite respostas rápidas e precisas às perguntas imediatas de seus clientes

Você pode criar vários bots ao mesmo tempo, dependendo do seu plano de preços

Limitações do SecondBrain

O plano gratuito limita você a criar um chatbot

A qualidade das respostas do seu bot depende inteiramente do volume de dados que ele recebe para aprender

Preços do SecondBrain

Iniciante: $0

$0 Hobby: US$ 19 por mês

US$ 19 por mês Power: $49 por mês

$49 por mês Pro: $99 por mês

37. IA do Chatfuel

via Chatfuel O software de chatbot Chatfuel introduziu seu próprio recurso de IA para simplificar o processo de criação de bots para várias plataformas de mensagens. Sem um extenso histórico de codificação, você pode criar facilmente bots com conhecimento que interagem com seus clientes usando respostas geradas por IA e linguagem natural. Muito legal, não é?

Melhores recursos de IA do Chatfuel

Criado usando a tecnologia GPT-4 da OpenAI para obter resultados mais exatos

Funciona nas plataformas de mensagens mais populares, incluindo Facebook Messenger, Instagram, Telegram e o site da sua empresa

Configuração fácil para começar a usar a ferramenta rapidamente

Limitações da IA do Chatfuel

Há algumas limitações nas descrições e no conhecimento da empresa que você pode usar para treinar a IA do Chatfuel

O número de mensagens de IA que seu bot envia por mês é determinado por seu plano de preços

Preços do Chatfuel AI

Início : uS$ 29 por mês

: uS$ 29 por mês Crescimento : uS$ 79 por mês

: uS$ 79 por mês Pro : $149 por mês

: $149 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

38. Segunda Natureza

via Segunda natureza O Second Nature AI é uma solução SaaS que oferece software de treinamento de vendas usando IA de conversação para imitar os padrões de fala de clientes reais. Ele fornece simulações de vendas imersivas em linguagem natural, permitindo que os representantes de vendas aprimorem suas habilidades e tenham melhores conversas com os clientes.

melhores recursos do #### Second Nature

Armazena relatórios e análises de treinamento de vendas para medir o sucesso de suas simulações

Avaliação baseada em IA e certificações de vendas para gamificar a experiência de treinamento

Vários tipos de situações de treinamento para simular cenários da vida real ou os mais importantes para sua empresa

Limitações do Second Nature

Alguns usuários acham que a experiência de treinamento robótico pode levar algum tempo para se acostumar

Compatibilidade limitada de idiomas para quem não fala inglês

Preços do Second Nature

Entre em contato com a Second Nature para obter todas as informações sobre preços

39. Cliente

via Cliente O Kustomer é uma plataforma de atendimento ao cliente com um recurso de IA integrado para otimizar o suporte ao cliente. Ao automatizar as perguntas frequentes e as respostas do chatbot, o Kustomer otimiza as interações com o cliente e permite que as empresas ofereçam atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a análise preditiva, o Kustomer pode prever o tempo de espera, detectar o tom e fornecer recomendações personalizadas para aprimorar a experiência geral do cliente.

Melhores recursos do Kustomer

Implante bots personalizados em bate-papo, plataformas sociais e aplicativos de mensagens para automatizar solicitações de serviço repetitivas

Use modelos de IA de autoaprendizagem para recomendar as melhores respostas com base em dados históricos

Detecção de intenção e tom para determinar como os clientes estão se sentindo com base em seus textos

Identifique o idioma dos clientes e encaminhe-os para um agente nativo ou para uma mensagem traduzida

Limitações do Kustomer

O Kustomer é voltado para grandes empresas e corporações; pode ser caro para empresas de pequeno e médio porte

Preços do Kustomer

Enterprise : uS$ 89 por usuário, por mês

: uS$ 89 por usuário, por mês Ultimate: $139 por usuário, por mês

O recurso de IA da Kustomer é oferecido como um complemento aos seus planos pagos a partir de US$ 15 por mês.

40. Resposta automática

via Resposta automática O AutoResponder se conecta aos principais aplicativos de mensagens para enviar respostas automáticas de bate-papo aos seus clientes. Você pode usar o ChatGPT, o GPT-4 ou o Dialogflow AI para processar mensagens do seu servidor da Web e criar quantas regras e mensagens personalizadas desejar. Até mesmo solicitações fora do escritório. 👋🏻

melhores recursos do #### AutoResponder

Ideal para empresas com uma base global de clientes que se comunicam principalmente por meio de ferramentas de mensagens móveis, como o WhatsApp

Cria respostas automatizadas para os principais aplicativos, incluindo Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp e outros

Limitações do AutoResponder

Não é tão eficaz para empresas maiores com várias maneiras de se conectar com os clientes

Não é uma maneira de se conectar ou fazer conexões significativas com clientes em potencial

Preços do AutoResponder

O download do AutoResponder é gratuito.

41. MagicForm

via MagicForm O MagicForm é uma plataforma de conversação baseada em IA que aumentou o envolvimento e as conversões dos clientes ao gerar respostas personalizadas e semelhantes às humanas para as consultas dos clientes.

Melhores recursos do MagicForm

O MagicForm aprende instantaneamente tudo o que precisa saber sobre sua empresa para ajudar os clientes por conta própria

A ferramenta de pesquisa usa aprendizado de máquina para permitir que o MagicForm melhore à medida que você o utiliza mais

Compreende e "fala" em mais de 30 idiomas

Acompanhamento automatizado, respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana e perguntas personalizadas para melhorar a experiência do cliente

Limitações do MagicForm

Plano gratuito limitado com apenas 50 conversas permitidas por mês

Planos pagos caros - não são ideais para pequenas empresas

Preços do MagicForm

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Enterprise: $249 por mês

42. Conversa

via Conversa O Conversica é uma ferramenta de atendimento ao cliente com IA que implementa "Assistentes Digitais de Receita" para lidar com conversas difíceis. Essa ferramenta de conversação bidirecional tem como objetivo aumentar a receita, conectando-o a mais leads e acompanhando cada ponto de contato.

Melhores recursos do Conversica

O Conversica foi projetado para construir relacionamentos com novos clientes usando personas cuidadosamente elaboradas para conduzir a conversa

Tem como objetivo melhorar a retenção de funcionários ao lidar com as conversas no topo do funil, para que sua equipe possa se concentrar em negócios mais adiante no pipeline

Qualifica seus MQLs antes de entregá-los às vendas

Complementa seus processos de geração de demanda para engajar seus clientes potenciais desde o início com alcance personalizado

Limitações do Conversica

Há muita coisa envolvida nessa ferramenta, o que torna sua interface de usuário um tanto desafiadora para ser usada com eficácia no início

Preços do Conversica

Entre em contato com a Conversica para obter todas as informações sobre preços

43. Candide

via Candide Anteriormente chamado de Looti AI, o Candide eleva o nível do seu CRM com recursos para encontrar o público e os candidatos ideais da sua empresa com seu inovador software de geração de leads.

Melhores recursos do Candide

O Candide agrupa e analisa seus dados para identificar seu público-alvo

Vários filtros para ajudá-lo a encontrar os candidatos perfeitos mais rapidamente

Limpe seu CRM de leads não qualificados em segundos

Limpeza de dados integrada para manter seu aplicativo funcionando sem problemas

Limitações do Candide

O Candide é mais voltado para usuários corporativos do que para indivíduos ou pequenas empresas

Seus recursos mais recentes se concentram mais na assistência virtual geral do que no suporte a CRM

Essa ferramenta ainda está em fase beta e de testes

Preços do Candide

Básico : Somente teste gratuito

: Somente teste gratuito Eficiente: uS$ 8 por mês

44. WARMER.ai

via Warmer.ai O WARMER é um redator de e-mails automatizado que usa inteligência artificial para gerar e-mails personalizados voltados para vendas. Usando prompts simples para saber mais sobre seu objetivo e público, o WARMER foi projetado para obter respostas mais rápidas do que nunca.

Melhores recursos do WARMER.ai

Interface de usuário simples para aprender rapidamente a plataforma

O WARMER analisa o LinkedIn, páginas da Web e CSVs para saber mais sobre seus clientes potenciais e escrever e-mails personalizados

Ele pode processar listas de várias pessoas e ainda entregar uma mensagem de alta qualidade

Limitações do WARMER.ai

Seus planos pagos são caros

Preços do WARMER.ai

Entre em contato com a WARMER.ai para obter todos os detalhes de preços

Melhores ferramentas de IA para RH e recrutamento

As equipes de RH e de recrutamento estão presentes em quase todos os departamentos da organização. Embora elas certamente possam se beneficiar de muitas das ferramentas já mencionadas nesta lista, há também muitas ferramentas de IA criadas especificamente para essas equipes.

45. Paradox

via Paradoxo O Paradox.ai é um software de IA para recrutamento e recursos humanos para automatizar tarefas no processo de contratação, como triagem de candidatos, agendamento de entrevistas e integração. Com sua assistente de IA conversacional Olivia, o Paradox.ai ajuda as empresas a capturar os melhores candidatos, melhorar as conversões e fornecer respostas a perguntas comuns. Ele oferece recursos como integração de aplicativos móveis, triagem automatizada e gerenciamento de experiência para aumentar a eficiência do RH e do recrutamento.

Melhores recursos do Paradox

Mensagens de texto bidirecionais e bate-papo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para interagir com os candidatos nos termos deles

Triagem automatizada de candidatos para conectá-lo com os melhores membros potenciais da equipe

Gerenciamento de eventos e cronogramas para facilitar o processo de entrevista e integração

Avaliações móveis para reduzir a rotatividade de funcionários a curto prazo

Limitações do Paradox

Algumas aprovações de ida e volta entre a empresa e o Paradox durante o teste de possíveis funcionários

A Paradox oferece várias integrações, mas elas não são tão valiosas ou fáceis quanto sua própria plataforma

Preços do Paradox

Entre em contato com a Paradox para obter todas as informações sobre preços

46. Textos

via Texto A Textio é uma ferramenta de aquisição de talentos com IA que se concentra na geração de descrições de cargos e orientações de avaliação de desempenho para eliminar o preconceito do processo de contratação e criar uma força de trabalho mais diversificada.

Melhores recursos do Textio

Sugestões automáticas para otimizar publicações de vagas, e-mails, campanhas de mídia social e muito mais com base em insights orientados por dados

Recursos para ajudar os gerentes a escrever feedbacks justos e acionáveis

Relatórios detalhados sobre a qualidade do feedback de desempenho organizados por grupo demográfico e equipe

Integrações com ferramentas comuns de RH para orientação contínua em outras plataformas

Limitações do Textio

Nem todas as integrações são igualmente poderosas - certifique-se de que sua pilha de tecnologia atual esteja alinhada com o Textio antes de introduzir outra ferramenta em seus processos

Melhor para empresas de médio porte do que para pequenas empresas ou usuários individuais

Preços do Textio

Entre em contato com a Textio para obter todas as informações sobre preços

47. HiredScore

via HiredScore O HiredScore é uma ferramenta de orquestração de talentos que usa IA, integrações profundas e automação para fornecer recomendações acionáveis às suas equipes de recrutamento. Ela usa os dados históricos da sua equipe e o conhecimento da sua situação atual para alinhar automaticamente suas metas com as principais prioridades do momento. Suas sugestões abrangem todo o processo de contratação para ajudar na produtividade do recrutador, retenção interna, diversidade e inclusão, descoberta de talentos e muito mais.

Melhores recursos do HiredScore

Aumento da triagem para identificar os melhores candidatos e reduzir o viés no processo de contratação

Pesquisa em ATS anteriores, CRM, funcionários, VMS e bancos de dados externos para fazer sugestões justas para cada função

Limitações do HiredScore

Não é tão eficaz em outros idiomas além do inglês

Pode ser lento para carregar

Preços do HiredScore

Entre em contato com a HiredScore para obter todas as informações sobre preços

48. Juicebox (PeopleGPT)

via Caixa de suco O PeopleGPT da Juicebox é um mecanismo de busca com tecnologia de IA para tarefas de aquisição de talentos, como recrutamento, descoberta de clientes, pesquisa e muito mais. O PeopleGPT usa o modelo de IA GPT-4 para entender e obter perfis do LinkedIn para identificar seus melhores candidatos.

Melhores recursos do PeopleGPT

O PeopleGPT cria sua própria estratégia de busca de candidatos com recursos como uma lista de empresas semelhantes, localizações de candidatos, cargos relevantes e muito mais

Você pode examinar mais de perto os parâmetros usados para gerar suas respostas e ajustá-los diretamente

Entre em contato com os candidatos por e-mail diretamente da plataforma do PeopleGPT com mensagens personalizadas e geradas automaticamente

Limitações do PeopleGPT

Seus recursos dão suporte às equipes de aquisição de talentos no processo de busca de candidatos, mas não podem ajudá-las no processo de contratação

Preços do PeopleGPT

Entre em contato com a PeopleGPT para obter todas as informações sobre preços

49. Atrair

via Attract.ai Seguindo uma premissa semelhante à do PeopleGPT, o Attract é uma plataforma de busca e engajamento de talentos com tecnologia de IA projetada para ampliar os recursos da sua equipe de RH para atrair e gerenciar talentos.

Melhores recursos do Attract

Ferramentas para gerenciar seus fluxos de trabalho de busca de talentos para fortalecer sua marca de empregador e criar experiências mais memoráveis para os candidatos

Sugestões automatizadas para atrair, desenvolver e reter seus talentos

Usa inteligência artificial para otimizar suas publicações de vagas e realizar triagens de currículos

Limitações do Attract

O Attract é mais adequado para empresas maiores do que para pequenas empresas ou indivíduos

Alguns usuários acham a interface do usuário difícil de navegar

Preços do Attract

Entre em contato com a Attract para obter todas as informações sobre preços

50. Effy

via Effy Effy é um gerenciamento de desempenho software para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento das organizações. Ele usa tecnologia de IA para facilitar o feedback de 360 graus, reuniões individuais, avaliações e planos de desenvolvimento com modelos prontos para uso para uma experiência de usuário otimizada.

Melhores recursos do Effy

Análises e insights gerados por IA para uma melhor compreensão de suas avaliações de desempenho

Mais de 20 modelos de questionários pré-criados para feedback

Você pode conduzir seus processos de avaliação diretamente do Slack ou do Microsoft Teams

Limitações do Effy

Planos pagos caros tornam o Effy inacessível para empresas menores

Depende de integrações para desbloquear alguns recursos de análise e relatórios

Preços do Effy

Gratuito

Pro : uS$ 540 por um ano de acesso

: uS$ 540 por um ano de acesso Empresa: Entre em contato com a Effy para obter preços

Assuma o controle de sua própria inovação com as principais ferramentas de inteligência artificial

Você não pode errar ao investir em qualquer uma dessas ferramentas de IA.

Dito isso, é fácil sobrecarregar seus processos (e sua carteira) com aplicativos demais para fazer uma diferença positiva em seu dia a dia.

Não importa quantas ferramentas de IA você introduza em seu fluxo de trabalho, elas nunca substituirão o apoio e as contribuições suas ou de qualquer outro membro da equipe. Nosso conselho? Em vez de carregar sua pilha de tecnologia com todas as ferramentas de ponta, invista seu orçamento e seu tempo no único aplicativo que garantirá o aumento de sua produtividade - o ClickUp.

O ClickUp é a única solução de IA baseada exclusivamente em funções, com prompts regularmente otimizados e apoiados por pesquisas, incorporados diretamente em sua plataforma. Com a capacidade de resumir tópicos de comentários de qualquer lugar do seu espaço de trabalho, personalizar o conteúdo de acordo com seu caso de uso específico e traduzir textos em mais de 10 idiomas, o ClickUp Brain é o recurso definitivo para todas as equipes.

Mesmo com toda a funcionalidade que o ClickUp já oferece, há mais no horizonte! Este é apenas o começo do ClickUp Brain e, com sua avaliação gratuita, todos têm a oportunidade de experimentá-lo. Experimente o ClickUp AI hoje mesmo