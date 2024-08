Como implementar fluxos de trabalho de automação de e-mail bem-sucedidos

Skirmantas Venckus é escritor durante o dia e leitor durante a noite e o CMO da Sender.net o provedor de marketing por e-mail que se concentra na facilidade de uso, acessibilidade e utilidade.

O cenário do marketing de comércio eletrônico está em constante mudança, e é difícil acompanhar esse ritmo.

Como profissional de marketing de comércio eletrônico, você provavelmente se sente desafiado pelo fato de que seu trabalho nunca termina. Todos os dias surgem novos desafios e obstáculos a serem superados, especialmente quando se lida com tarefas repetitivas e não criativas, como o agendamento de e-mails em massa ou o envio de mensagens personalizadas para novos assinantes.

Bem, adivinhe só? Você não precisa abordar o marketing de comércio eletrônico de um ponto de vista não criativo. Você pode automatizar alguns processos e tirar uma parte do trabalho de seu prato. Quer saber como?

Ao longo deste artigo, você aprenderá o que é e-mail automação de marketing é, como funciona, exemplos para ajudá-lo e dicas sobre como ter sucesso com ela.

O que é automação de e-mail?

A automação de e-mail é um fluxo de trabalho autorregulável que ajuda os profissionais de marketing a a enviar automaticamente e-mails oportunos, personalizados e relevantes para os assinantes. O uso de um fluxo de trabalho automatizado permite que você encontre os assinantes no lugar certo, com as informações corretas, no momento certo.

Um fluxo de trabalho de e-mail automatizado funciona com acionadores - é por isso que eles também são chamados de e-mails acionados. Um disparador é uma ação ou comportamento que inicia a automação. Seu acionador pode ser o envio de um formulário, a interação com um aplicativo, um limite de compra, etc.

Os profissionais de marketing de comércio eletrônico valorizam os e-mails automatizados porque permitem que eles enviem e-mails altamente personalizados aos assinantes sem gastar tempo extra.

Hostinger via GIPHY

Benefícios dos e-mails automatizados

E-mail automação do fluxo de trabalho o pioneiro é uma campanha de marketing por e-mail oportuna, personalizada e hiper-relevante

Automatizadae-mails comportamentais e campanhas de gotejamentocom base na interação dos usuários com e-mails enviados anteriormente, podemajudar os clientes a se sentirem satisfeitos com seu serviço

Bem elaboradocampanhas automatizadas de marketing por e-mailuma sequência de e-mails de nutrição de leads, impulsionam as vendas de clientes potenciais e existentes

Os e-mails de gatilho automatizados são enviados após uma ação predefinida do usuário e podem ajudar os profissionais de marketing de comércio eletrônico a eliminar tarefas repetitivas de sua lista de tarefas e aumentar seus negócios rapidamente

E-mails informativos automatizados oupodem ajudar a posicionar sua marca como líder de pensamento e a criar credibilidade entre clientes potenciais e consumidores

Em geral, a automação do fluxo de trabalho de e-mail ajuda os líderes de comércio eletrônico a programar mensagens direcionadas com acionadores para fazer com que os consumidores tomem ou concluam a ação desejada.

Como funciona a automação de e-mail

Os e-mails automatizados funcionam com acionadores. Por exemplo, se você quiser fazer com que os abandonadores de carrinho voltem a comprar, precisará destacar o ponto exato da jornada de compra em que pretende encontrá-los.

Você quer que seus e-mails automatizados incentivem os consumidores que pararam de carregar o carrinho na metade do caminho a fazer o contrário? Ou gostaria de usar incentivos para fazer com que os clientes que pararam no checkout voltem e concluam a compra?

Crie um fluxo de trabalho e defina gatilhos quando você souber o ponto exato em que deseja que seus e-mails cheguem a eles. Como estamos usando "e-mails de carrinho abandonado", você pode definir acionadores com limite de tempo, talvez de 6 a 24 horas após o abandono do carrinho. Dessa forma, seu e-mail chega às pessoas que abandonaram o carrinho, com um incentivo ou um leve empurrãozinho, exatamente quando elas precisam.

Bônus *Alternativas de e-mail* !

Criando um fluxo de trabalho de e-mail

Certifique-se de usar modelos personalizáveis e linguagem envolvente. Para economizar tempo, recomendamos que você experimente o remetente omnichannel para obter os modelos de e-mail mais atraentes e estéticos. Com essa ferramenta acessível, mas de alta qualidade, você poderá escolher entre uma ampla variedade de modelos de e-mail atraentes ou criar um você mesmo!

via Sender.net

Definir um acionador

Use o software de automação de e-mail para definir condições que acionem automaticamente sua campanha. Destaque um conjunto de ações ou comportamentos que os consumidores precisam adotar para acionar a campanha. Por exemplo, para e-mails de boas-vindas automatizados, seu acionador pode ser envio de formulário de novos assinantes.

Agendamento de sua série de e-mails

Os e-mails automatizados permitem que você envie automaticamente e-mails únicos ou ofertas especiais para um segmento da sua lista sem o estresse ou o incômodo do agendamento manual.

7 Exemplos de casos de uso de automação de e-mail

Suponha que você já tenha olhado para um modelo de telefone enquanto fazia compras (o design elegante, a interface intuitiva e a tela em constante mudança), você sabe que o modelo é um exemplo, um padrão que mostra um estado ideal.

Vamos dar uma olhada em um punhado de "telefones modelo" do mundo da automação de e-mail .

1. E-mails de boas-vindas

Todos gostam de boas-vindas calorosas, especialmente quando visitam uma loja de comércio eletrônico que atrai despesas não planejadas.

Os e-mails automatizados de boas-vindas que cumprimentam os novos assinantes e mostram a sua loja definem o tom certo para a interação posterior.

Mantenha seu e-mail de boas-vindas curto, simples e sincero. Seu cliente em potencial não deve se sentir sobrecarregado ou desvalorizado no primeiro contato.

Use uma linha simples como "bem-vindo à nossa lista de e-mails" ou "obrigado por se inscrever para receber nossos e-mails" e uma breve descrição da sua loja em uma moldura polida e elegante.

Para contextualizar, dê uma olhada em como a Chipotle dá as boas-vindas a seus clientes com deliciosos burritos - com a promessa de que não decepcionará os consumidores.

Chipotle via reallygoodemails.com

2. E-mails promocionais

O consumidor médio tem que lidar com mais de 50 e-mails promocionais todos os dias. Portanto, por mais interessante que pareça o fluxo de trabalho de e-mails promocionais, você pode ter dificuldade em convencer os compradores sem uma série automatizada bem planejada.

Não existe uma estratégia infalível para o marketing promocional por e-mail. Melhor aposta: personalize seus e-mails promocionais segmentar sua lista e definir gatilhos fortes.

Não mergulhe no mundo dos e-mails promocionais automatizados porque seus concorrentes afirmam lucrar com isso - faça sua pesquisa destacando o que funciona e o que não funciona; essa é a única maneira de manter suas mensagens relevantes.

Use este e-mail promocional automatizado da Design Modo como um estudo de caso. Preços com desconto, gráficos atraentes e um estado de urgência aumentam a probabilidade de conversão do usuário.

Designmodo via reallygoodemails.com

Outro ótimo exemplo de e-mail promocional de alta conversão é da Aura, uma solução de segurança digital completa para toda a família. Esse e-mail faz parte da sequência automatizada que eles enviam para aqueles que chegaram à página de checkout, mas não converteram. Como você pode ver, o foco principal desse e-mail está em proteger a criança contra roubo de identidade .

Aura via reallygoodemails.com

3. E-mails de abandono de carrinho

Com que frequência você abandona carrinhos on-line?

Porque, realisticamente, podemos concordar unanimemente que somos todos culpados por isso. Entretanto, todos sabemos que o abandono do carrinho não significa necessariamente que não pretendemos comprar mais tarde.

Às vezes, o incentivo certo e um leve empurrãozinho são tudo de que precisamos.

Os e-mails automatizados de abandono de carrinho podem ajudá-lo a "ser gentil" com os clientes, levar os visitantes que abandonaram o carrinho para o fluxo de checkout e fazer com que os clientes em potencial pensem em fazer negócios com você novamente.

Mas, como sempre, somente uma campanha de e-mail de abandono de carrinho envolvente, apoiada por incentivos e uma forte estratégia de marketing por e-mail, pode fazer a mágica.

Veja como a barbearia Rudy's faz o truque com o frete grátis.

Rudy's Barbershop via reallygoodemails.com

4. E-mails de feedback pós-compra

Todos sabem que as lojas de comércio eletrônico prosperam mais com compradores recorrentes ou clientes fiéis.

Mas, com a concorrência acirrada e o setor em constante evolução, como fazer com que os consumidores queiram fazer negócios com você várias vezes?

Bem, os e-mails de feedback pós-compra não criarão clientes recorrentes, mas podem ajudá-lo a simplificar o processo.

Os e-mails automatizados de feedback pós-compra podem ajudá-lo a destacar o comportamento do cliente e sua experiência de compra, identificando o que causou atrito e o que facilitou a decisão de compra.

Os e-mails de feedback permitem que você registre as queixas e reclamações, deixando espaço para avaliações e depoimentos de clientes que tenham sido bem-sucedidos.

Neste caso, é a Withings.

Withings via reallygoodemails.com

5. E-mails de reposição de estoque

A maioria dos produtos de comércio eletrônico tem uma "vida útil"

Por quanto tempo você acha que os clientes usariam seu produto antes de precisar reabastecê-lo?

Estimar e conhecer o prazo de validade do seu produto pode ajudá-lo a definir gatilhos precisos para a automação do fluxo de trabalho de e-mail.

Uma série de e-mails bem automatizados de reposição de estoque ajuda os consumidores a tomar ações decisivas e cria espaço para compradores recorrentes.

Use e-mails de reposição de estoque para compartilhar ofertas e incentivos interessantes. Defina gatilhos para informar aos clientes existentes que você está de volta ao estoque. E, quando possível, compartilhe recomendações de produtos.

Precisa de um exemplo? Aqui vai OFF HOURS com The Homecoat de volta.

OFFHOURS via reallygoodemails.com

6. E-mails de reengajamento

É hora de reanimar os usuários sobrecarregados e fazer com que os clientes existentes ajam.

A automação de fluxos de trabalho de reengajamento permite que você apresente adequadamente um novo recurso ou benefício, dando aos assinantes inativos um motivo para passear e explorar.

No entanto, embora a maioria dos profissionais de marketing diga que os e-mails de reengajamento são mais bem servidos com uma dose de FOMO (fear of missing out, medo de ficar de fora), nós dizemos que o fluxo de trabalho de reengajamento deve ser projetado de acordo com o que é melhor para você e seus clientes.

Quer saber como? Dê uma olhada no e-mail de reengajamento da Moment.

Moment via reallygoodemails.com

7. E-mails baseados em ocasiões

O que você está comemorando? Aniversário, uma confraternização ou uma festa de fim de ano?

Ou melhor ainda, o que o mundo está comemorando? Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, Ramadã ou... o que quer que seja!

Para e-mails de fluxo de trabalho baseados em ocasiões, use uma comemoração específica como ponto de contato e mostre aos clientes que você se importa e valoriza seu relacionamento.

Essa é uma maneira infalível de estender suas saudações em uma época de amor, fazendo com que os consumidores saibam que você existe para atendê-los melhor.

E, embora não haja problema em criar uma série de e-mails baseados em ocasiões sobre vendas, os melhores fluxos de trabalho de e-mail baseados em ocasiões reiteram a beleza da estação sem motivos ocultos.

Um exemplo de um e-mail automatizado baseado em ocasiões da Wildist.

Wildist via reallygoodemails.com

7 dicas para o sucesso da automação de e-mail

A automação de e-mail suporta uma fluxo de trabalho automático em que mensagens personalizadas são colocadas na frente dos clientes certos no momento certo. Parece complexo?

Abaixo estão dicas para ajudá-lo a maximizar o poder das campanhas de e-mail, automatizar fluxos de trabalho, elaborar uma estratégia de marketing por e-mail que gere confiança e conquistar novos clientes.

1. Crie sua lista

Sua lista é sua força motriz.

Você pode criar uma lista sustentável com um formulário de captura de leads. Os formulários de captura de leads são questionários ou formulários em seu site que você pode usar para coletar informações sobre o consumidor e aumentar seus esforços de marketing.

Destaque uma oferta gratuita que você sabe que os consumidores adorariam receber. Torne-a útil e não intrusiva e compartilhe-a em troca dos e-mails deles.

Certifique-se de que sua oferta tenha um impacto profundo em seu público-alvo; você não quer um e-mail aleatório ocupando espaço em sua lista.

2. Mantenha suas mensagens rápidas, claras e simples

Depois de criar uma lista com sucesso, é hora de redigir sua mensagem.

A automação do fluxo de trabalho de e-mail permite que você envie mensagens personalizadas para inúmeros consumidores. Você pode adicionar o nome do cliente, o local e algumas outras variáveis.

Ao redigir sua mensagem, evite palavras estereotipadas. Tente mostrar aos seus consumidores que alguém dedicou tempo para redigir esse e-mail e que ele não é genérico.

Destaque o ponto problemático básico, o recurso ou o benefício que deseja vender no título e na linha de assunto; certifique-se de que cada palavra reflita a jornada de seus clientes.

Mensagens rápidas, simples e claras criam intuitivamente confiança e deixam os consumidores animados para fazer negócios com você.

3. Defina gatilhos mensuráveis com limite de tempo

Os e-mails automatizados giram em torno de acionadores com limite de tempo.

Para que a automação do fluxo de trabalho de e-mail funcione, você deve definir acionadores mensuráveis com limite de tempo que reflitam com precisão o fluxo de suas mensagens.

Por exemplo, digamos que você queira enviar e-mails de abandono de carrinho. Defina seu acionador de e-mail para três a cinco dias após o abandono do carrinho, dependendo do envolvimento do cliente nesse período.

Com acionadores com limite de tempo, você tem uma garantia inabalável de que sua série de e-mails automatizados enviará a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo.

4. Trabalhe com um plano de conteúdo

Se você mergulhou na automação do fluxo de trabalho de e-mail sem antes definir uma meta ou detalhar seus planos, não é tarde demais para começar.

Um plano de conteúdo bem elaborado traz à mente as prováveis oportunidades e desvantagens da automação de e-mail. Não fique de fora.

Reserve um tempo para elaborar um plano de conteúdo. Anote o que você deseja alcançar, defina objetivos mensuráveis e trabalhar com uma estratégia de marketing por e-mail.

Além disso, não se esqueça de avaliar seu orçamento e fazer os ajustes necessários ao criar seu plano de conteúdo.

5. Não pense demais em recursos sofisticados

É fácil se deixar levar por modelos sofisticados e designs elegantes ao automatizar fluxos de trabalho de e-mail.

Por favor, não se sinta culpado; isso acontece com os melhores profissionais de marketing de comércio eletrônico, mas isso não significa que você deva deixar que continue assim.

Na verdade, um modelo bonito fará com que sua campanha de e-mail automatizada fique impecável e, com sorte, atrairá mais engajamento.

Entretanto, como podemos concordar unanimemente que o tempo é essencial no marketing por e-mail, não seja muito exigente - seja rápido em suas decisões de design.

6. Não se esqueça de incluir um botão de cancelamento

Independentemente dos detalhes, do cuidado e da precisão que você coloca na criação da lista, nem todos na sua lista apreciarão seus e-mails.

E não há nada de errado nisso - afinal, sempre haverá algumas pessoas que não estão interessadas em sua oferta, produto ou serviços, e tudo bem.

Apenas tente fazer o favor de incluir um botão de cancelamento em seus e-mails para esse grupo esperado de assinantes hostis.

Um botão de cancelamento também garante que seus e-mails automatizados não cheguem às pastas de spam.

7. Automatize, analise e teste

Como você deve ter adivinhado, não existe uma estratégia infalível para a automação do fluxo de trabalho de e-mail.

Sua melhor aposta de sucesso é continuar automatizando, analisar os fluxos de trabalho e testes.

Você pode seguir os modelos de marcas com histórico formidável ou, melhor ainda, contratar um profissional de marketing por e-mail qualificado para executar suas campanhas de e-mail.

Gerencie seu trabalho e seus e-mails no mesmo lugar

Neste ponto, está claro que você tem todas as informações necessárias para configurar um fluxo de trabalho de e-mail automatizado. Antes de encerrarmos, temos algo para você.. ClickUp . 🚀

ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece uma recurso de e-mail que permite criar tarefas a partir de e-mails, configurar a automação, anexar e-mails a qualquer tarefa e conectar-se com todas as pessoas que você não consegue alcançar no espaço de trabalho do Slack.

Com o ClickUp, você pode acompanhar perfeitamente o que está acontecendo ou o que foi dito em um thread de e-mail enquanto gerencia o trabalho relevante na mesma guia.

Envie e receba e-mails em qualquer lugar do ClickUp. Crie tarefas a partir de e-mails, configure automações, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais.

Expanda seus negócios gastando menos

A automação do fluxo de trabalho de e-mail ajuda você a expandir seus negócios estrategicamente, transformar novos visitantes em compradores recorrentes, criar confiança e atrair superfãs - sem sacrificar aquele toque pessoal especial.

No entanto, fazer com que os vendedores confiem em você às vezes pode parecer uma eternidade. E como "para sempre" não é viável, você precisa ser rápido em seus esforços de marketing.

E é por isso que recomendamos que você otimize seu fluxo de trabalho com um software de automação de e-mail que o ajude a expandir seus negócios gastando muito menos.