12 melhores modelos de campanhas de gotejamento para um e-mail marketing eficaz

Se você é um fã de rap, o termo "drip" pode tê-lo levado a acreditar que, neste artigo, falaremos sobre marcas de moda de alta qualidade, joias caras e estilos de vida luxuosos. E, embora não abordemos nada que esteja na moda em um sentido material, falaremos sobre uma estratégia de comunicação muito legal: campanhas de gotejamento por e-mail. 😎

Essas campanhas, quando executadas corretamente, podem ser extremamente benéficas para as empresas, pois vêm com taxas de cliques e de abertura mais altas em comparação com e-mails de envio único.

Além disso, as campanhas de e-mail de gotejamento são projetadas para fornecer informações relevantes no momento certo, o que é útil para atender ao cliente no ponto em que ele se encontra no processo de compra jornada do cliente e em cada ponto do funil de vendas.

Portanto, para ajudá-lo a iniciar seu trabalho e a realizar campanhas de e-mail bem-sucedidas, aqui estão 12 modelos úteis de campanhas de gotejamento, juntamente com um ferramenta de gerenciamento de projetos para manter seu marketing por e-mail no ponto certo!

O que é uma campanha de gotejamento por e-mail?

As campanhas de gotejamento por e-mail representam uma série de e-mails automatizados enviados a uma lista de assinantes como resposta às ações de um usuário. Com base em um conjunto de parâmetros predeterminados, esses e-mails são enviados em uma sequência e entregues em um determinado período cronograma definido .

Em um cenário real, uma campanha de gotejamento por e-mail seria mais ou menos assim:

Uma pessoa se torna assinante de sua lista de e-mails e, ao se inscrever, você envia a ela um e-mail inicial (na maioria dos casos, uma mensagem de boas-vindas)

Alguns dias depois, geralmente de dois a três, você envia um segundo e-mail apresentando seus recursos mais populares, caso um produto ou serviço seja o foco do seu negócio

Após cerca de cinco dias, você envia um terceiro e-mail contendo uma CTA que incentiva os destinatários a marcar uma demonstração, inscrever-se para uma avaliação gratuita ou simplesmente fazer uma compra

Então, qual é a vantagem de se dedicar tanto esforço apenas para enviar e-mails? Bem, são muitos! Com a campanha de e-mail de gotejamento e o software de campanha de gotejamento corretos, você conseguirá o seguinte:

Criar uma comunicação personalizada e direcionada

Nutrir leads e clientes emcada estágio da jornada do cliente Configureautomação emelhorar a produtividade Estabelecer uma comunicação consistente e oportuna

Aumentar as taxas de envolvimento, conversão e retenção

Obter insights valiosos e mensuráveis sobre seus esforços de marketing por e-mail

E muito mais

Exemplo de um fluxo de trabalho de campanha de e-mail criado com o ClickUp Whiteboards

E para facilitar o gerenciamento de marketing por e-mail, há gerenciamento de projetos e ferramentas de teste de e-mail disponíveis, juntamente com uma variedade de modelos de e-mail de gotejamento para economizar seu tempo e fornecer e-mails de gotejamento de qualidade.

Coordene com eficácia a sua equipe, simplifique a programação de conteúdo e o acompanhamento do desempenho dos e-mails e otimize seus e-mails fluxos de trabalho de marketing com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

**DICA PRO Mapeie um fluxo de trabalho de campanha de e-mail contínuo e sistemático em Quadros brancos do ClickUp e use o botão Modelo de marketing por e-mail do ClickUp para melhorar a colaboração da equipe e otimizar os fluxos de trabalho de marketing por e-mail.

12 modelos de campanhas de gotejamento por e-mail para aumentar a taxa de abertura e o envolvimento

Aqui estão 12 exemplos de campanhas de gotejamento por e-mail para ajudá-lo a iniciar sua campanha e dar ideias sobre como abordar sua mensagem e estratégia!

1. Campanha de gotejamento de e-mail de boas-vindas

Os e-mails de boas-vindas têm sido usados há décadas como as primeiras mensagens de funis de marketing por e-mail os e-mails de marketing são usados para saudar os novos assinantes e apresentá-los a uma empresa, produto ou serviço. Além disso, eles também são conhecidos por definir o tom de todas as comunicações futuras enviadas por uma empresa.

Quando usados no formato de uma sequência de gotejamento de e-mail, os e-mails de boas-vindas podem fornecer uma parte das postagens de blog de melhor desempenho de uma empresa ou conteúdo altamente relevante, como tutoriais úteis e estudos de caso. E, se estiver se sentindo generoso, você também pode adicionar um presente, como um código de desconto.

Comece sua campanha de e-mail da maneira correta usando o Modelo de campanha de gotejamento do ClickUp . Comece a trabalhar mais rapidamente com um esboço estruturado e crie facilmente seu e-mail de boas-vindas e outros e-mails de gotejamento no ClickUp Docs. Esse modelo também inclui três outras páginas para campanhas de e-mail de gotejamento, como ofertas promocionais, notificações de renovação e assinaturas.

O melhor de tudo é que esse modelo é personalizável; edite a página inteira, adicione cópia personalizada, incorpore links, imagens e muito mais.

Esta campanha de gotejamento oferece a você a opção de enviar uma sucessão de e-mails pré-planejados e automatizados para clientes novos e existentes, a fim de impulsionar a interação e as vendas

**DICA PRO Como esse modelo está disponível em Documentos do ClickUp você e sua equipe podem usar IA do ClickUp para criar, editar, resumir e até mesmo melhorar sua cópia. Além disso, o ClickUp Docs permite que você e suas equipes colaborem nas páginas do Doc - edite o texto e as alterações serão refletidas em tempo real e deixe comentários atribuídos para solucionar dúvidas. O recurso de IA do ClickUp ajudará a ajustar suas mensagens, enquanto seus recursos de colaboração acelerarão o processo de feedback para que você possa enviar e-mails mais rapidamente.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Para obter mais ideias de texto para e-mails de boas-vindas, dê uma olhada nos exemplos de campanhas de gotejamento abaixo:

EMAIL 1 Subject (Assunto): Bem-vindo à [Nome da sua empresa]! Prezado [First Name], Bem-vindo à [Nome da sua empresa]-estamos felizes por tê-lo a bordo!

Na [Your Company Name], somos apaixonados por [What your company does or provides]. Nossa missão é [Declaração de missão de sua empresa].

Nas próximas semanas, enviaremos uma série de e-mails para ajudá-lo a se familiarizar com nossa empresa, nossos produtos/serviços e nossa equipe. Você pode esperar: [Breve descrição do primeiro e-mail da série] [Breve descrição do segundo e-mail da série] [Breve descrição do terceiro e-mail da série]

Se tiver alguma dúvida, preocupação ou feedback, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe está aqui para apoiá-lo em cada etapa do processo.

Obrigado por escolher [Your Company Name]!

Com os melhores cumprimentos, [Seu nome][Nome da sua empresa]

EMAIL 2 Subject: Bem-vindo a [Nome da sua empresa]

Olá [First Name]!

Como um novo membro de nossa comunidade, gostaríamos de verificar e oferecer algumas dicas para ajudá-lo a começar a usar a [Your Company Name].

Aqui estão três coisas que você pode fazer para aproveitar ao máximo sua associação: 1. Configure sua conta: Certifique-se de ter acesso a todas as nossas ferramentas e recursos configurando sua conta. Se precisar de ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte.

2. Explore nossos produtos/serviços: Oferecemos uma variedade de [produtos/serviços] para ajudá-lo a [o que seus produtos/serviços podem fazer por eles]. Reserve um tempo para navegar em nossas ofertas e ver o que mais lhe convém.

3. Conecte-se com nossa comunidade: Nossa comunidade é formada por [de quem sua comunidade é formada].

Conecte-se com outros membros, compartilhe suas experiências e aprenda uns com os outros.

Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho!

[Assinatura]

EMAIL 3 Assunto:_ Dicas e truques para [Nome da sua empresa]_

Olá [First Name],

Compilamos algumas dicas para ajudá-lo a ser mais produtivo e eficiente ao usar nossos produtos/serviços:

[Dica 1]: [Breve descrição da dica 1] [Dica 2]: [Breve descrição da dica 2] [Dica 3]: [Breve descrição da dica 3]

Se tiver alguma dúvida ou feedback, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe está aqui para apoiá-lo em cada etapa do processo!

[Assinatura]

EMAIL 4 Subject: Obrigado por escolher [Nome da sua empresa]

Olá [First Name],

Obrigado por nos escolher como sua [o que sua empresa oferece]!

Temos o compromisso de oferecer a melhor experiência possível. Reserve um momento para nos dar seu feedback respondendo a esta breve pesquisa: [Link para a pesquisa].

Obrigado por seu apoio!

[Assinatura]

2. Campanha de gotejamento por e-mail de abandono de carrinho

As campanhas de gotejamento por e-mail direcionadas a clientes potenciais que não finalizaram a compra dos itens em seus carrinhos podem ajudar a recuperar a receita perdida e a combater as taxas de abandono de carrinho de negócios de comércio eletrônico que, de acordo com Instituto Baymard pode chegar a 69%.

Na maioria dos casos, essas campanhas de gotejamento consistem em cerca de três e-mails, sendo que o primeiro é um lembrete sobre os itens do carrinho abandonado, o segundo apresenta algum tipo de oferta e o terceiro é um lembrete final sobre o carrinho e a oferta.

Lembre-se de que, ao elaborar sua campanha de gotejamento de e-mail sobre abandono de carrinho, você deve evitar uma linguagem excessivamente promocional e/ou complicada e, em vez disso, procurar algo que seja um lembrete ou acompanhamento sutil.

Aqui está um exemplo de campanha de gotejamento por e-mail para lembrar seus clientes de revisitarem o carrinho de compras:

EMAIL 1 Subject: Lembrete: Seu carrinho de compras o aguarda! Oi [First Name],

Percebemos que você deixou alguns itens em seu carrinho sem concluir a compra. Entendemos que a vida pode ser agitada, mas não queremos que você perca os produtos incríveis nos quais estava interessado.

Aqui está um rápido lembrete dos itens deixados em seu carrinho:

Produto 1 Produto 2 Produto 3

Não deixe escapar esses produtos fantásticos - conclua sua compra hoje mesmo!

Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato conosco. Nossa equipe está sempre pronta para ajudar.

[Assinatura]

EMAIL 2 Subject: Lembrete final: Não perca seu carrinho e sua oferta!

Oi [First Name]!

Você ainda tem itens em seu carrinho e, como agradecimento por considerar nossos produtos, estamos oferecendo a você [Código de desconto/Envio grátis/Outro negócio] para usar na finalização da compra.

Aqui está um rápido lembrete dos itens que ainda estão em seu carrinho:

Produto 1 Produto 2 Produto 3

Não deixe esses itens escaparem. Use o código de desconto e conclua sua compra hoje mesmo!

[Assinatura]

Bônus: **Modelos de anúncio & **Modelos de boletins informativos!

3. Campanha de gotejamento de e-mail de reengajamento

Fazer com que as pessoas ajam é o principal objetivo do marketing, especialmente se essas pessoas não fizeram nenhuma compra ou sequer abriram suas mensagens de marketing por e-mail recentemente.

Para reengajar clientes/assinantes inativos, acionar uma campanha de gotejamento de reengajamento é o caminho a seguir.

Dentro da campanha, você pode incluir coisas como uma venda/oferta de retorno, mencionar melhorias que você fez em seu produto/serviço, bem como listar os benefícios que acompanham seu produto/serviço. Apenas certifique-se de manter as coisas amigáveis e respeitosas.

Além disso, lembre-se de que enviar uma campanha de reengajamento por gotejamento por destinatário é suficiente e, se eles não demonstrarem interesse, é hora de removê-los da sua lista de contatos.

Aqui está um exemplo de campanha de gotejamento para reengajamento e reativação de clientes:

EMAIL 1 Assunto: Volte e economize [Percentage] em sua próxima compra_

Olá [Nome do cliente],

Sentimos sua falta!

Como um cliente valioso, queremos mostrar nossa gratidão com uma venda especial de retorno.

Somente por tempo limitado, economize [Percentage] em sua próxima compra conosco. Use o código [Code] na finalização da compra para obter seu desconto.

Não perca essa oportunidade incrível. Mal podemos esperar para vê-lo novamente na [Company Name]!

[Assinatura]

EMAIL 2 Assunto: Notícias empolgantes! Nosso produto/serviço acabou de ficar melhor_ Olá [Nome do cliente]!

Na [Company Name], estamos sempre aprimorando nossos produtos/serviços para oferecer a melhor experiência. Estamos felizes em compartilhar algumas das atualizações que fizemos desde sua última visita.

[Insira melhorias específicas, como envio mais rápido, materiais atualizados, recursos aprimorados, etc.]

Temos certeza de que essas mudanças farão uma grande diferença em sua experiência conosco. Gostaríamos muito de ouvir seu feedback sobre nossos aprimoramentos recentes.

[Assinatura]

EMAIL 3 Subject: Não se esqueça de nossos excelentes benefícios de produtos/serviços

Olá [Nome do cliente],

Esperamos que esta mensagem o encontre com boa saúde e bom humor!

Como um estimado patrono da [Company Name], queremos reiterar os benefícios excepcionais de nosso produto/serviço.

Nossas ofertas apresentam [Insira benefícios específicos como conveniência, confiabilidade, qualidade, preço acessível, etc.] incomparáveis e nossa equipe está constantemente se esforçando para aprimorar e inovar para proporcionar a melhor experiência ao cliente.

Entendemos que você tem várias opções - obrigado por nos escolher como seu fornecedor preferencial e estamos ansiosos para atendê-lo novamente em breve!

[Signature]

4. Campanha de gotejamento de e-mail de nutrição de leads

Segurar a mão do seu público durante o processo de vendas é uma maneira de criar confiança e credibilidade e aproximá-lo do objetivo final: fazer uma compra.

Esse apoio figurativo pode ser feito por meio de Fluxo de trabalho de CRM campanhas de nutrição de leads, que devem explicar efetivamente como seu produto/serviço agrega valor.

Como primeiro e-mail em sua campanha de gotejamento de nutrição de leads, você pode enviar algum material educacional. No e-mail seguinte, inclua alguma prova social, por exemplo, histórias de sucesso fornecidas por seus clientes atuais. E, como seu terceiro e potencialmente último e-mail, envie uma oferta especial para finalizar.

Aqui está um exemplo de campanha de gotejamento de e-mail para nutrição de leads:

EMAIL 1 Subject: [Topic] 101: Tudo o que você precisa saber

Olá [Lead Name]

Obrigado por manifestar interesse em [Your Company Name] e [Your Product/Service]. Sabemos que entender o [tópico] pode ser complicado, por isso elaboramos um guia abrangente para ajudá-lo a navegar nesse tópico complexo.

[Insira um breve resumo do material educacional, como uma publicação de blog, e-book, white paper ou vídeo.]

Esperamos que este material seja útil em sua busca para saber mais sobre [tópico]. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre nossas ofertas, não hesite em entrar em contato.

[Assinatura]

EMAIL 2 Subject: Ouça nossos clientes satisfeitos Olá [Lead Name]!

Sabemos que escolher um fornecedor de [produto/serviço] pode ser uma decisão difícil, e queremos ajudar a facilitar o processo para você. É por isso que estamos entrando em contato para compartilhar alguns depoimentos de nossos clientes satisfeitos.

[Insira depoimentos de clientes que destaquem benefícios específicos e experiências positivas com seu produto/serviço.]

Esperamos que ouvir os depoimentos de nossos clientes satisfeitos o ajude a se sentir mais confiante em sua decisão de escolher a [Nome da empresa]. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre nossas ofertas, não hesite em entrar em contato conosco!

[Assinatura]

EMAIL 3 Assunto: [Nome da sua empresa] Oferta exclusiva só para você_ Olá [Nome do lead]!

Agradecemos seu interesse na [Your Company Name] e queremos lhe oferecer uma oferta especial como agradecimento por considerar nossas ofertas.

Por um período limitado, estamos oferecendo [oferta específica, como desconto, avaliação gratuita ou consulta] aos novos clientes que se inscreverem até [data]. Basta usar o código [Code] na finalização da compra para receber sua oferta.

Esperamos que essa oferta exclusiva o ajude a dar o próximo passo em sua jornada com a [Company Name]!

[Assinatura]

5. Campanha de gotejamento por e-mail baseada em eventos

A promoção de um evento, especialmente se for um evento grande, exigirá o agendamento de mais de um e-mail em seu calendário de marketing . Portanto, enviar uma campanha de gotejamento por e-mail baseada em eventos será sua melhor aposta.

Com esses tipos de campanhas, você pode aumentar a lista de participantes e enviar comunicações pré e pós-evento.

Para o primeiro e-mail de sua campanha de gotejamento por e-mail com base em eventos, você pode usar algo como uma mensagem de "reserve a data" e, em seguida, enviar o convite propriamente dito.

Pouco antes do evento, envie um e-mail com as informações necessárias e outro com um lembrete.

Quanto à comunicação pós-evento, ela pode ser uma mensagem de "obrigado por participar" com uma recapitulação do evento e um link para um formulário de coleta de feedback dos participantes.

Bônus:_ **Software de calendário de marketing !

Aqui está um exemplo de campanha de gotejamento para e-mails baseados em eventos:

EMAIL 1 Subject: Save the Date - [Nome do evento] Olá [First Name],

Marque na sua agenda - temos o prazer de anunciar que a [YCompany Name] realizará o [Event Name] em [Event Date] e gostaríamos muito que você estivesse presente!

[Inclua breves detalhes sobre o evento, como o local, o tema e quaisquer palestrantes ou atividades notáveis.]

Enviaremos mais informações sobre o evento em breve, mas, por enquanto, guarde a data e fique atento ao nosso convite oficial nas próximas semanas!

[Signature]

EMAIL 2 Assunto: Informações importantes sobre [Nome do evento]_ Olá [First Name],

Como o [Event Name] se aproxima rapidamente, gostaríamos de garantir que você tenha todas as informações necessárias para tornar sua experiência a mais agradável possível.

\Inclua quaisquer detalhes importantes, como instruções de estacionamento, informações sobre acessibilidade, instruções ou solicitações especiais

Se tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato. Estamos ansiosos para vê-lo em breve!

[Assinatura]

EMAIL 3 Subject: Não se esqueça - [Nome do evento] é esta semana! Olá [First Name],

Apenas um lembrete amigável de que o [Event Name] está acontecendo esta semana! Mal podemos esperar para ver você lá.

[Inclua um breve lembrete dos detalhes do evento e qualquer informação importante.]

Se você ainda não confirmou sua presença, faça-o até [RSVP Deadline] para garantir seu lugar.

[Assinatura]

EMAIL 4 Assunto: Obrigado por participar do [Nome do evento]_ Olá [First Name],

Esperamos que você tenha gostado do [Nome do evento]!

[Inclua quaisquer destaques ou momentos notáveis do evento.]

Valorizamos sua opinião e ficaríamos muito gratos se você pudesse dedicar alguns minutos para compartilhar seu feedback conosco.

[Inclua um link para uma pesquisa ou formulário de feedback.] Seu feedback nos ajudará a melhorar e continuar a oferecer eventos de alta qualidade. Agradecemos antecipadamente por seu tempo e suas percepções.

Agradecemos seu apoio e esperamos vê-lo em nossos futuros eventos. Mantenha-se em contato e siga-nos na [Plataforma de mídia social] para obter atualizações e notícias!

[Assinatura]

6. Campanha de gotejamento de e-mail de integração

Ao comprar um produto ou se inscrever em um serviço, a maioria das pessoas precisa de integração se o produto/serviço tiver um pouco de complexidade.

Esse processo de integração também pode ser concluído com o uso de uma campanha de gotejamento por e-mail de integração, que geralmente consiste em uma introdução, um tutorial de uso, bem como um código de desconto ou outra forma de presente para novos clientes/usuários.

As campanhas de gotejamento de e-mail de integração facilitam as coisas para os clientes/usuários, garantem que eles fizeram a escolha certa e os incentivam a permanecer na sua empresa.

E, embora compartilhem algumas semelhanças com as campanhas de gotejamento por e-mail de boas-vindas, as campanhas de gotejamento por e-mail de integração são diferentes no sentido de que se concentram mais em fornecer informações práticas em vez de apenas uma recepção calorosa.

Aqui está um exemplo de campanha de gotejamento por e-mail para integração de clientes:

EMAIL 1 Linha de assunto: Bem-vindo ao [nome do seu produto/serviço]_

Olá [First Name],

Bem-vindo ao [nome do seu produto/serviço]!

Nossa missão é proporcionar a você a melhor experiência possível. Com isso em mente, criamos uma série de e-mails para orientá-lo durante o processo, incluindo dicas e um código de desconto especial como sinal de nossa gratidão.

Obrigado por nos escolher!

[Assinatura]

EMAIL 2 Linha de assunto: Primeiros passos com [Nome do seu produto/serviço]_

Olá [First Name],

Agora que você teve a chance de explorar [Your Product/Service Name], gostaríamos de ajudá-lo a começar.

Primeiro, você deve saber que [Insira os principais recursos ou benefícios]. Esses recursos o ajudarão a atingir a meta principal de [Your Product/Service Name]. Elaboramos um tutorial passo a passo para orientá-lo no uso desses recursos.

[Insira as etapas do tutorial ou o link do tutorial em vídeo]

Esperamos que isso seja útil e, em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte!

[Assinatura]

EMAIL 3 Linha de assunto: Desconto exclusivo para novos clientes [Nome do seu produto/serviço]_

Olá [First Name],

Como agradecimento por escolher [Nome do produto/serviço], temos o prazer de lhe oferecer um código de desconto exclusivo para sua próxima compra!

Use o código [Código de desconto] no checkout para receber [Inserir porcentagem de desconto ou brinde]. Esse código é válido somente para o próximo [Insira o período de tempo], portanto, certifique-se de usá-lo antes que ele expire!

[Assinatura]

7. Campanha de gotejamento de e-mail de venda cruzada/up-sell

Não é novidade que manter um cliente existente custa menos do que adquirir um novo, o que significa que as campanhas de venda cruzada ou de up-sell podem ajudar a economizar seu orçamento.

No primeiro e-mail de sua campanha de gotejamento de e-mail de venda cruzada/up-sell, você ou sua equipe de vendas deve apresentar produtos/serviços ou upgrades complementares ao que o destinatário comprou, bem como os benefícios da oferta.

Em seguida, em um e-mail de acompanhamento, crie um senso de urgência com frases como "desconto por tempo limitado", "esgotando rapidamente" etc., para que o destinatário fique mais inclinado a aceitar a oferta.

Apenas certifique-se de que sua campanha seja acionada logo após a compra do cliente para obter o máximo de eficácia.

Aqui estão os modelos de e-mail para ajudá-lo a criar suas próprias campanhas de e-mail de venda cruzada e venda adicional:

EMAIL 1 Linha de assunto: Melhore sua experiência com o [nome do produto/serviço] hoje mesmo!_ Olá [First Name],

Como cliente valioso da [Product/Service Name], gostaríamos de lhe oferecer algumas opções novas e interessantes para aprimorar sua experiência conosco. Selecionamos cuidadosamente alguns produtos/serviços ou upgrades que acreditamos ser o complemento perfeito para sua compra atual.

Aqui estão algumas de nossas recomendações:

[Inserir lista de produtos/serviços complementares ou upgrades com descrições]

Esses acréscimos elevarão sua experiência conosco a um novo patamar ao [Inserir benefícios]. Você pode adicionar facilmente qualquer uma dessas opções à sua compra existente clicando no link abaixo.

[Inserir botão ou link de chamada para ação]

Agradecemos seu apoio contínuo e esperamos que você aproveite os benefícios adicionais desses produtos/serviços ou upgrades!

[Assinatura]

EMAIL 2 Linha de assunto: Não perca! Oferta por tempo limitado de [produto/serviço de cortesia ou upgrade]_

Oi [First Name]!

Boas notícias! Por um tempo limitado, estamos oferecendo um desconto especial no Complimentary Product/Service ou Upgrade que sugerimos em nosso último e-mail. Essa é uma excelente oportunidade para você aproveitar benefícios e recursos adicionais por um valor ainda melhor.

Não espere muito tempo! Essa oferta está disponível somente para o próximo [Inserir período de tempo]. Aqui está o link para adicionar o produto/serviço de cortesia ou upgrade à sua compra existente:

[Inserir botão de chamada para ação ou link]

Acreditamos que isso aprimorará ainda mais sua experiência conosco e não queremos que você perca essa oportunidade especial. Obrigado por ser um cliente valioso da [Product/Service Name]!

[Assinatura]

8. Recomendação de campanha de gotejamento por e-mail

Compartilhando muitas semelhanças com as campanhas de gotejamento por e-mail de vendas cruzadas/up-sell, as campanhas de gotejamento por e-mail de recomendação podem ser usadas tanto para leads quanto para clientes existentes.

Para os clientes existentes, essas campanhas devem ser acionadas quando uma compra é feita e consistem em e-mails com recomendações de produtos/serviços altamente relevantes com base na compra.

Para os clientes potenciais, por outro lado, você pode basear essas recomendações nos produtos que eles visualizaram em seu site e/ou deixaram em sua lista de desejos.

Com as campanhas de gotejamento por e-mail de recomendação, você pode aumentar potencialmente as conversões, mas também fazer com que os clientes potenciais e os clientes se sintam especiais, pois você está enviando e-mails personalizados, bem como recomendações e antecipando as necessidades deles, em vez de simplesmente recomendar seu produto/serviço mais caro ou lucrativo.

Aqui estão os modelos de e-mail que você pode usar para criar seus próprios e-mails de gotejamento de recomendação:

EMAIL 1 **Assunto: Produtos recomendados só para você!

Olá [First Name]!

Obrigado por sua recente compra na [Company Name]. Esperamos que esteja gostando do seu produto e gostaríamos de recomendar alguns itens relacionados que achamos que você vai adorar!

Confira nossa coleção de [produtos relacionados]. No momento, estamos oferecendo um [desconto/promoção] nesses itens.

Compre agora e use o código [code] na finalização da compra para receber seu desconto!

[Assinatura]

EMAIL 2 Subject: Mais vendidos em [Categoria do produto]

Olá [First Name], Esperamos que esteja gostando de sua compra recente da [Company Name]. Como um cliente valioso, gostaríamos de recomendar alguns de nossos best-sellers na categoria [categoria de produto].

Nossas principais opções incluem [product 1], [product 2] e [product 3]. Esses itens são muito bem avaliados por nossos clientes e acreditamos que você também os adorará!

Não se esqueça de que oferecemos frete grátis para todos os pedidos acima de [quantidade].

Obrigado por escolher [Nome da empresa]!

[Assinatura]

9. Campanha de gotejamento de e-mail de cancelamento de assinatura

Quando perceber que o relacionamento com um cliente está chegando ao fim, seja porque ele cancelou a assinatura ou porque simplesmente não está engajado, você pode fazer uma última tentativa de reconquistá-lo por meio de uma campanha de gotejamento de e-mail de cancelamento de assinatura.

A campanha pode ser simples, com uma mensagem "lamentamos sua saída" como o foco principal do primeiro e-mail. Depois disso, você deve enviar, no máximo, um ou dois e-mails de acompanhamento: um para obter feedback sobre a experiência do cliente e o que pode ser melhorado e outro para lembrá-lo de que ele sempre pode se inscrever novamente.

OPÇÃO 1 Assunto: Lamentamos sua saída_ Oi [First Name],

Valorizamos sua privacidade e entendemos que o excesso de e-mails pode ser desgastante.

Siga-nos nas mídias sociais ou confira nosso blog para obter atualizações. Agradecemos seu apoio anterior e esperamos que continue conectado conosco de outras formas.

[Assinatura]

OPÇÃO 2 Assunto: Gostaríamos muito de ouvir seu feedback_

Olá [First Name],

Percebemos que você cancelou recentemente sua inscrição em nossa lista de e-mails e gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para obter alguns comentários sobre sua experiência conosco.

Entendemos que as necessidades de cada pessoa são diferentes e gostaríamos de saber o que poderíamos ter feito melhor para mantê-lo envolvido. Seu feedback é importante para nós e nos ajudará a aprimorar nossos serviços para futuros clientes.

Se estiver disposto a compartilhar suas ideias, clique no link abaixo para responder a uma breve pesquisa. Isso levará apenas alguns minutos do seu tempo, e seu feedback é totalmente anônimo.

[Insira o link da pesquisa]

Obrigado por seu tempo e consideração.

[Assinatura]

10. Campanha educativa de gotejamento por e-mail

Quando se trata das tarefas obrigatórias de marketing por e-mail as campanhas educativas de gotejamento por e-mail são uma delas.

Com essas campanhas, você pode oferecer informações valiosas aos assinantes e se posicionar como uma empresa confiável e especializada. Além disso, como o conteúdo educacional ajuda as pessoas a resolver problemas por meio de conselhos, dicas, instruções etc., ele constrói um forte relacionamento entre sua empresa e os assinantes, aumentando as chances de que eles queiram comprar de você.

As campanhas educativas de gotejamento por e-mail podem ser enviadas para novos clientes/usuários logo após eles se inscreverem na sua lista de e-mails ou para clientes/usuários e leads existentes quando você lança um novo produto/serviço.

Uma campanha de e-mail de gotejamento educacional padrão consistiria no seguinte:

Um e-mail de convite para um curso, workshop etc., que fornece uma visão geral dos e-mails/conteúdo que você enviará nos próximos dias ou semanas

E-mails dedicados a cada etapa do curso/workshop

Um e-mail de encerramento com uma visão geral de tudo o que foi abordado, bem como um link para um arquivoformulário de feedback incentivando os participantes a deixarem suas opiniões

EMAIL 1 Subject: Participe de nosso [Curso/Workshop] e aprimore seu conhecimento

Olá [First Name],

Temos o prazer de convidá-lo para nosso próximo Curso/Workshop! Esse programa o equipará com o conhecimento e as habilidades necessárias para atingir suas metas educacionais.

Nos próximos dias/semanas, enviaremos a você uma série de e-mails informativos e envolventes que abordarão cada etapa do curso/workshop. Aqui está uma breve visão geral do que você pode esperar de cada e-mail:

[Insira aqui uma breve visão geral de cada e-mail]

Após a conclusão do curso/workshop, enviaremos a você um e-mail de encerramento resumindo tudo o que foi abordado e fornecendo um formulário de feedback. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos e opiniões, pois eles nos ajudarão a melhorar as ofertas futuras.

Para se inscrever no curso/workshop, clique neste link: [Inserir link aqui].

Obrigado por considerar a [Name of Institution/Organization] para suas necessidades educacionais. Estamos entusiasmados em embarcar nessa jornada de aprendizado com você!

[Assinatura]

EMAIL 2 Assunto: [Curso/Workshop] Etapa 1: [Insira o título aqui]_

Oi [First Name],

Estamos animados para dar início à primeira etapa do nosso [Curso/Workshop] e compartilhar com você informações, dicas e recursos valiosos que o ajudarão a atingir suas metas educacionais.

Neste e-mail, abordaremos [Insira uma breve visão geral aqui]. Ao final desta etapa, você terá adquirido uma compreensão mais profunda de [Insira os resultados do aprendizado e as informações adicionais aqui]

Esperamos contar com sua participação no curso/workshop e ajudá-lo a atingir suas metas educacionais.

[Assinatura]

EMAIL 3 Assunto: [Curso/Workshop] Etapa 2: [Insira o título aqui]_

Oi [First Name],

Esperamos que esteja gostando do curso/workshop até agora. Estamos animados em compartilhar com você a segunda etapa do nosso [Course/Workshop], que se baseará no conhecimento e nas habilidades adquiridas na primeira etapa.

Este e-mail aborda [Insira uma breve visão geral aqui]. Ao final desta etapa, você terá adquirido uma compreensão mais profunda de [Insira os resultados do aprendizado e as informações adicionais aqui]

Agradecemos sua participação contínua no curso/workshop e esperamos ajudá-lo a atingir suas metas educacionais!

[Assinatura]

EMAIL 4 Assunto: [Curso/Workshop] Resumo e feedback_

Olá [First Name],

Parabéns por ter concluído nosso Curso/Workshop! Esperamos que o conhecimento e as habilidades que você adquiriu o ajudem a atingir suas metas educacionais.

Como conclusão, aqui está uma visão geral de tudo o que foi abordado. Deixe seus pensamentos e opiniões em um formulário de feedback. Seu feedback é valioso e nos ajuda a melhorar as ofertas futuras.

Para fornecer feedback, clique neste link: [Insira o link aqui]

Obrigado por escolher [Name of Institution/Organization] para sua educação. Desejamos a você tudo de melhor em seus empreendimentos futuros!

[Assinatura]

11. Campanha de gotejamento de e-mails pós-compra

O envio de um e-mail de agradecimento após uma compra é padrão. Mas isso não significa que seja suficiente.

Em vez disso, o que você deve enviar após cada compra é uma campanha de e-mail de gotejamento destinada a confirmar o pedido/assinatura, agradecer aos clientes, listar detalhes de rastreamento e também coletar feedback do cliente e fornecer recomendações.

E se quiser ir além com sua campanha de gotejamento por e-mail pós-compra, você também pode incluir um convite para seu programa de compradores frequentes e dicas para aproveitar ao máximo um produto/assinatura.

Dessa forma, você pode continuar retendo seus clientes antigos, demonstrar apreço, fazer vendas cruzadas/up-sell, obter feedback, educar e fazer muito mais com apenas uma campanha de gotejamento.

E-MAIL 1 Assunto: Obrigado por sua compra!_ Oi [First Name],

Obrigado por escolher [Nome da empresa] e por sua recente compra!

Se tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco. Nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre disponível para ajudá-lo.

[Assinatura]

EMAIL 2 **_Subject: Seu pedido foi enviado!

Oi [First Name],

Fique animado - seu pedido foi enviado!

Aqui estão seus detalhes de rastreamento: [Insira os detalhes de rastreamento aqui]

[Assinatura]

EMAIL 3 Assunto:_ Yseu pedido foi entregue!

Olá [First Name],

Esperamos que esteja gostando da sua recente compra [Lista de itens do nome da empresa]!

Gostaríamos muito de ouvir seus comentários sobre sua experiência - seus comentários são valiosos para nós e nos ajudarão a aprimorar nossos produtos e serviços para futuros clientes. Reserve alguns minutos para preencher nosso formulário de feedback:

[Insira o link do formulário de feedback aqui]

Obrigado por seu tempo e por escolher a [Name of Business]!

[Assinatura]

12. Campanha de gotejamento de e-mail de renovação

Quando se trata de renovações manuais de assinaturas, as campanhas de gotejamento podem ser úteis para lembrar o assinante e, assim, envolvê-lo no processo de renovação.

Elas também são uma ótima oportunidade para aumentar as vendas de clientes de avaliações gratuitas para planos pagos ou de planos básicos para planos mais premium.

Para renovações automáticas, você pode enviar alertas por e-mail sobre a cobrança futura na conta e incluir informações de contato do atendimento ao cliente, bem como links para a central de ajuda ou páginas de recursos para tornar a experiência do cliente a mais tranquila possível.

E para os assinantes que fizerem as renovações, certifique-se de enviar um e-mail de agradecimento e talvez um de acompanhamento oferecendo um incentivo para que convidem amigos e familiares a se inscreverem também.

EMAIL 1 **Assunto: Sua assinatura está expirando em breve - atualize agora para obter mais benefícios!

Oi [First Name],

Sua assinatura do Product/Service Name expirará em [Data de expiração]. Não deixe que seu acesso a [Benefícios do produto/serviço] acabe!

Para garantir que você continue a receber o melhor valor, estamos oferecendo a você um upgrade exclusivo para nossos planos de assinatura mais altos. Com [Subscription Plan Name], você terá ainda mais [Product/Service Benefits], inclusive [Additional Features/Benefits].

Não perca essa oportunidade de maximizar sua experiência com o [Nome do produto/serviço]. Clique no botão abaixo para saber mais e fazer o upgrade de sua assinatura.

[Inserir link de upgrade]

Obrigado por ser um assinante valioso. Estamos ansiosos para atendê-lo ainda mais!

[Assinatura]

EMAIL 2 Assunto: Obrigado por renovar sua assinatura do [Nome do produto/serviço]_

Olá [First Name],

Obrigado por renovar sua assinatura do [Product/Service Name]. Agradecemos sua confiança e apoio contínuo!

Como assinante fiel, você continuará a desfrutar do [Product/Service Benefits]. Se tiver alguma dúvida ou comentário, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

Valorizamos seu negócio e esperamos oferecer a melhor experiência possível com o [Product/Service Name]!

[Assinatura]

EMAIL 3 Compartilhe [Nome do produto/serviço] com seus amigos e familiares e seja recompensado!_

Olá [First Name],

Esperamos que esteja gostando da sua assinatura do [Nome do produto/serviço]. Você sabia que pode compartilhá-la com seus amigos e familiares e ser recompensado?

Para cada pessoa que você indicar e assinar o [Product/Service Name], você receberá um [Reward/Benefit]. Além disso, seus amigos e familiares receberão um [Desconto/Teste gratuito/Outro benefício] quando se inscreverem.

É uma situação em que todos saem ganhando! Clique no botão abaixo para saber mais e começar a compartilhar [Product/Service Name] com sua rede.

[Inserir link de indicação]

Obrigado por ser um assinante valioso. Agradecemos seu apoio e esperamos recompensá-lo por compartilhar [Product/Service Name] com outras pessoas!

[Assinatura]

7 etapas principais para executar uma campanha de gotejamento por e-mail

Por trás de cada sequência de gotejamento por e-mail, há uma série de etapas que precisam ser concluídas para que sua execução ocorra sem problemas. As etapas mais comuns são as seguintes:

1. Determinar o público-alvo 🎯

Suas mensagens de campanha de gotejamento por e-mail só serão eficazes se chegarem às caixas de entrada certas. Por esse motivo, é fundamental determinar seu público-alvo e segmentá-lo.

Depois de fazer isso, você poderá personalizar a mensagem especificamente para cada segmento e usar também os acionadores apropriados.

E, já que estamos falando de acionadores, certifique-se de estar familiarizado com os de ação e os demográficos, sendo que os primeiros são coisas como assinatura, compra, download etc., e os últimos são o aniversário, a data de nascimento, a localização etc. de uma pessoa.

**DICA PRO Está procurando maneiras de se envolver melhor com seus clientes? A ChatGPT Prompts para modelo de segmentação de público-alvo da ClickUp pode ajudá-lo a criar campanhas direcionadas que aumentarão o engajamento e as conversões.

Crie facilmente campanhas segmentadas, reúna insights e dados para identificar tipos de clientes e gere ideias de conteúdo e promoções para aumentar o envolvimento e as conversões com o Chat GPT Prompts for Audience Segmentation da ClickUp

2. Defina metas claras 🏁

A definição de metas é importante não apenas para ter um senso de direção, mas também para poder atingir o segmento certo com a mensagem certa e acompanhar os resultados posteriormente.

Quando se trata de campanhas de gotejamento por e-mail, essas metas podem ser qualquer coisa, desde dar boas-vindas e educar até promover, vender etc.

**DICA PRO Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o Metas do ClickUp .

3. Escolha uma plataforma que facilite a automação de marketing 🦾

Como os e-mails de campanha de gotejamento são essencialmente e-mails automatizados, você precisará de uma plataforma que facilite sua criação. ClickUp é um popular aplicativo tudo-em-um software de gerenciamento de projetos com recursos avançados capazes de cuidar das tarefas de rotina e, assim, aumentar sua produtividade.

No ClickUp, você pode enviar e receber e-mails do ClickUp com base em campos personalizados, envios ou eventos de tarefas. Dessa forma, você ou os membros da sua equipe não precisarão fazer nenhuma entrada manual, permitindo que você se concentre em tarefas não rotineiras.

Envie e receba e-mails no ClickUp para otimizar o gerenciamento de e-mails

**DICA PRO Integre qualquer conta de e-mail do Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP para otimizar as comunicações por e-mail - acesse e gerencie todos os seus e-mails em um só lugar.

4. Criar o conteúdo do e-mail 📝

Agora vamos à parte principal: o conteúdo. Ao elaborar seus e-mails, você terá de escolher cuidadosamente o texto, a linha de assunto, as imagens, os links, bem como todos os outros elementos que compõem o e-mail. Tudo isso precisa ser relevante, envolvente, atraente e convencer os destinatários a realizar a ação desejada.

Além disso, como cada segmento de seu público-alvo é diferente, será necessário criar um conteúdo de e-mail diferente ou, pelo menos, variações do mesmo conteúdo.

**DICA PRO Está procurando maneiras de tirar o máximo proveito de suas campanhas de marketing por e-mail? A Prompts do ChatGPT para marketing por e-mail do ClickUp pode ajudá-lo a ter ideias para linhas de assunto e conteúdo eficazes e a criar e-mails envolventes e eficazes.

5. Conecte o ClickUp a um aplicativo de automação de fluxo de trabalho 🧩

Envie seus e-mails diretamente do ClickUp ou integre o ClickUp a aplicativos de automação de fluxo de trabalho para lidar com campanhas de e-mail de gotejamento mais complexas.

Crie um fluxo de trabalho automatizado e contínuo conectando o ClickUp a uma plataforma de marketing por e-mail por gotejamento, como o Drip, usando um aplicativo de automação de fluxo de trabalho como o Faça e Zapier .

6. Teste sua campanha de e-mail 🧑🏻‍🔬

A última etapa a ser concluída antes de lançar uma campanha de e-mail de gotejamento é submetê-la a alguns testes para garantir que tudo pareça e funcione bem, e que os e-mails se adaptem bem a diferentes tamanhos de tela.

Uma excelente solução de teste de e-mail é oferecida por Mailtrap mailtrap, a plataforma de entrega de e-mail que abrange todas as necessidades relacionadas a e-mail em um só lugar.

O Email Testing da Mailtrap destina-se à inspeção e à depuração seguras de e-mails em ambientes de preparação, desenvolvimento e controle de qualidade e não oferece risco de enviar spam aos destinatários com e-mails de teste.

A solução de teste inclui uma série de recursos, inclusive visualização de e-mails, análise de modelos de e-mail HTML/CSS, verificação de pontuação de spam, relatórios de listas negras e muito mais para ajudá-lo a garantir que seus e-mails tenham a aparência planejada e não sejam marcados como spam.

Então, quais são as etapas para começar a inspecionar e depurar com o Mailtrap Email Testing?

Primeiro, crie um Armadilha de correio eletrônico e localize o endereço de e-mail dedicado da caixa de entrada virtual do Email Testing que você deseja enviar um e-mail de teste.

Teste suas campanhas de e-mail com a Mailtrap

Em seguida, envie o e-mail de teste de sua plataforma de automação de marketing por e-mail com o endereço de e-mail mencionado acima como destinatário.

Por fim, encontre o e-mail de teste na caixa de entrada virtual e comece a fazer as verificações necessárias.

Verifique e inspecione seus e-mails com a Mailtrap antes de enviá-los aos seus clientes

7. Acompanhe e analise os resultados 📈

Sua campanha de gotejamento por e-mail foi lançada e agora é hora de descansar, certo? Bem, não é bem assim!

Para saber se todo o esforço que você dedicou a uma campanha valeu a pena, é preciso comparar o desempenho dela com as metas que você definiu.

Esse desempenho é medido observando-se métricas como taxas de abertura, taxas de cliques e taxas de conversão. E se elas estiverem em um nível insatisfatório, então é hora de pensar sobre quais elementos de e-mail você precisa ajustar e talvez também analisar seus segmentos de público-alvo para ver se eles precisam ser refeitos.

Bônus:_ **Software de marketing por e-mail !

Personalize a comunicação, alimente os leads e economize recursos com modelos de campanha de gotejamento

Agora que você está repleto de novos conhecimentos sobre exemplos e modelos de campanhas de gotejamento por e-mail, é hora de trabalhar no seu estratégia de marketing por e-mail e crie sua própria campanha.

Use os modelos de e-mail de gotejamento acima para começar mais rapidamente e use o ClickUp para ajudar a eliminar o estresse de gerenciamento de campanhas de marketing . Ele foi desenvolvido com centenas de recursos avançados e personalizáveis para ajudar a planejar, acompanhar, gerenciar e monitorar seu trabalho, além de melhorar a colaboração da equipe, gerenciar recursos de marketing de forma eficaz e otimizar todos os seus processos de marketing por e-mail.

E, é claro, não se esqueça de executar testes com a Mailtrap para garantir que nenhum erro menor ou maior de conteúdo ou de link não tenha sido resolvido e que seus e-mails de gotejamento tenham uma aparência impressionante, desde as linhas de assunto até o conteúdo, independentemente do dispositivo ou do cliente de e-mail em que estejam sendo visualizados. ---

