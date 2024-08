Analisamos as melhores ferramentas de teste de e-mail em 2024

Estudos recentes mostram que você pode ver um retorno de quase US$ 36 para cada dólar gasto em uma campanha de marketing por e-mail. Embora esse número represente uma oportunidade incrível, ele está longe de ser o resultado da maioria das campanhas de marketing por e-mail.

É aí que entram as ferramentas de teste de e-mail. Essas ferramentas podem reduzir a lacuna e aproximá-lo da obtenção do ROI desejado. Com uma ferramenta de teste de e-mail, você pode criar campanhas de e-mail com bom desempenho, ótima aparência e que contornem os incômodos filtros de spam.

As ferramentas de teste de e-mail mais populares atualmente oferecem uma série de benefícios. Elas não apenas ajudam a gerenciar sua caixa de entrada as empresas de e-mail podem ajudar você a criar conteúdo atraente, testar linhas de assunto e criar e-mails que se destaquem. Eles também podem ajudá-lo a encontrar o e-mail perfeito modelos de boletins informativos .

Nesta postagem, analisaremos as 10 melhores ferramentas de teste de e-mail disponíveis em 2024. Vamos nos aprofundar.

O que você deve procurar nas ferramentas de teste de e-mail?

Ao avaliar as ferramentas de teste de e-mail, aqui estão alguns recursos importantes que você deve procurar:

Compatibilidade e renderização: Escolha uma ferramenta de teste de e-mail que mostre como seu e-mail ficará em vários clientes e dispositivos. Isso é fundamental porque os e-mails de provedores de serviços de e-mail populares, como Gmail, Outlook ou dispositivos móveis, podem aparecer de forma diferente em diferentes clientes de e-mail

Escolha uma ferramenta de teste de e-mail que mostre como seu e-mail ficará em vários clientes e dispositivos. Isso é fundamental porque os e-mails de provedores de serviços de e-mail populares, como Gmail, Outlook ou dispositivos móveis, podem aparecer de forma diferente em diferentes clientes de e-mail Teste de spam: Garanta que seus e-mails cheguem aos destinatários pretendidos e não sejam marcados como spam. Portanto, a ferramenta escolhida deve ser capaz de avaliar a linha de assunto, o conteúdo do e-mail e a reputação do remetente para garantir altas taxas de entregabilidade

Garanta que seus e-mails cheguem aos destinatários pretendidos e não sejam marcados como spam. Portanto, a ferramenta escolhida deve ser capaz de avaliar a linha de assunto, o conteúdo do e-mail e a reputação do remetente para garantir altas taxas de entregabilidade Validação de links e imagens: Opte por uma ferramenta que identifique links quebrados e problemas de imagem, para garantir que ogerenciamento da caixa de entrada. Se ela também oferecer insights da caixa de entrada e visualização de e-mail, melhor ainda

Opte por uma ferramenta que identifique links quebrados e problemas de imagem, para garantir que ogerenciamento da caixa de entrada. Se ela também oferecer insights da caixa de entrada e visualização de e-mail, melhor ainda Análise do tempo de carregamento: Certifique-se de que sua ferramenta de teste de e-mail analise os elementos que afetam o tempo de carregamento, como o tamanho da imagem e os scripts externos. Isso ajuda a reduzir as taxas de abandono - um fator crítico para quem gerenciaconvites para reuniões e outros e-mails sensíveis ao tempo

Certifique-se de que sua ferramenta de teste de e-mail analise os elementos que afetam o tempo de carregamento, como o tamanho da imagem e os scripts externos. Isso ajuda a reduzir as taxas de abandono - um fator crítico para quem gerenciaconvites para reuniões e outros e-mails sensíveis ao tempo Interface do usuário e facilidade de uso: Uma ferramenta de teste que seja fácil de navegar e usar, mesmo para aqueles que não são tecnicamente inclinados, pode melhorara produtividade do e-mail *Recursos de integração: Você também deve considerar o grau de integração da ferramenta com sua plataforma atual de marketing por e-mail e outras ferramentas. Uma boa integração pode otimizar ainda mais seu fluxo de trabalho

Uma ferramenta de teste que seja fácil de navegar e usar, mesmo para aqueles que não são tecnicamente inclinados, pode melhorara produtividade do e-mail *Recursos de integração: Você também deve considerar o grau de integração da ferramenta com sua plataforma atual de marketing por e-mail e outras ferramentas. Uma boa integração pode otimizar ainda mais seu fluxo de trabalho Suporte ao cliente: Procure ferramentas que ofereçam suporte robusto ao cliente, incluindo tutoriais, atendimento ao cliente, suporte por bate-papo e ajuda para solução de problemas. Um bom suporte é inestimável, especialmente quando se lida com problemas complexos gerenciamento de e-mail problemas

Procure ferramentas que ofereçam suporte robusto ao cliente, incluindo tutoriais, atendimento ao cliente, suporte por bate-papo e ajuda para solução de problemas. Um bom suporte é inestimável, especialmente quando se lida com problemas complexos gerenciamento de e-mail problemas Recursos de feedback e colaboração: Escolha uma ferramenta que permita que os usuários colaborem em atividades como o compartilhamento de testes e a coleta de feedback. Isso é especialmente importante se você trabalha em equipe

Selecione uma ferramenta que capture todos ou pelo menos a maioria dos fatores acima e você estará no caminho certo para criar campanhas de e-mail altamente eficazes.

As 10 melhores ferramentas de teste de e-mail para usar em 2024

A concorrência entre os softwares de teste de e-mail será acirrada em 2024. No entanto, descobrimos 10 das melhores ferramentas de teste de e-mail do mercado atual.

1. Litmus

via Litmus A Litmus oferece um software de marketing por e-mail fácil de usar com recursos avançados de teste. Ele ajuda a visualizar como seus e-mails aparecem na caixa de entrada de um destinatário em 90 aplicativos e dispositivos, para que você possa identificar e corrigir quaisquer inconsistências de exibição. Ele também fornece dicas para enviar e-mails sem erros.

O Litmus também simplifica a garantia de qualidade, verificando automaticamente links, imagens e elementos-chave para uma apresentação quase perfeita.

Além disso, o Litmus verifica a acessibilidade do seu conteúdo, garantindo que ele seja navegável para todos os usuários, inclusive aqueles com deficiências.

Melhores recursos do Litmus

Visualizar e-mails em várias plataformas e dispositivos

Automatizar verificações de qualidade para links e imagens

Garantir a acessibilidade do conteúdo do e-mail

Executar testes avançados de spam para melhorar a capacidade de entrega de e-mails

Integre-o perfeitamente a outras ferramentas de marketing

Limitações do Litmus

O aplicativo pode ser complicado de usar no Chrome

Somente planos pagos estão disponíveis

Preços da Litmus

Litmus Basic: US$ 99/mês por usuário

US$ 99/mês por usuário Litmus Plus : uS$ 199/mês para 5 usuários

: uS$ 199/mês para 5 usuários Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Litmus

G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

4,6/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

2. Testador de correio eletrônico

via Testador de correio eletrônico O Mail-Tester é uma ferramenta gratuita de teste de e-mail que você pode usar para testar a capacidade de entrega de seus e-mails. Para usar essa ferramenta de visualização de e-mail, basta enviar seus e-mails para um endereço designado fornecido pelo Mail-Tester. Em seguida, a ferramenta verifica vários aspectos do e-mail, inclusive o conteúdo da mensagem, o servidor de e-mail e o IP de envio, para avaliar sua pontuação de spam.

Ao concluir a análise, você recebe um relatório detalhado destacando as áreas de configuração adequada e sugerindo melhorias quando necessário. Essa ferramenta fácil de usar aprimora efetivamente a entrega de seus e-mails às caixas de entrada dos usuários, reduzindo assim o risco de serem sinalizados como spam ou relegados à pasta de lixo eletrônico.

Além disso, o Mail-Tester é útil para verificar o status dos registros SPF (Sender Policy Framework) e DKIM (Domain Keys Identified Email), realizar testes no servidor de e-mail e no endereço IP e identificar qualquer conteúdo relacionado a spam que possa afetar negativamente a entrega de e-mails.

melhores recursos do #### Mail-Tester

Teste seus registros SPF e DKIM para obter a autenticação ideal de e-mail

Verifique a integridade do seu endereço IP e garanta uma comunicação segura por e-mail

Realize testes completos em seu servidor de e-mail para otimizar seu desempenho

Receba relatórios detalhados de configuração para identificar e implementar melhorias

Colabore perfeitamente com o SpamAssassin para aprimorar a detecção e a prevenção de spam em seus e-mails usando os recursos do Mail-Tester

Limitações do Mail-Tester

Os usuários podem realizar apenas 3 testes gratuitos em 24 horas

Preços do Mail-Tester

50 €: 500 testes

500 testes 80 €: 1.000 testes

1.000 testes 250 €: 5.000 testes

5.000 testes 700 €: 20.000 testes

20.000 testes 2.500 €: 100.000 testes

100.000 testes 20.000 €: 5000 testes

5000 testes 200 €: 1.000.000 de testes

avaliações e resenhas do #### Mail-Tester

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Wormly

via Sem-fim A Wormly oferece uma abordagem simples para testes de e-mail. Sua plataforma de teste de e-mail concentra-se no monitoramento do tempo de atividade e no rastreamento de métricas para reduzir o tempo de inatividade e, assim, aumentar o potencial de receita.

Ela oferece monitoramento de alta resolução em intervalos de 5 segundos para detectar rapidamente os problemas. Além disso, as métricas avançadas da ferramenta para serviços como Nginx, Apache, PHP-APC e Postfix são populares entre os usuários.

O Wormly fornece notificações rápidas de falhas por meio de vários canais, incluindo SMS e Slack, para que você possa responder rapidamente aos problemas.

Ao realizar testes de capacidade de entrega de e-mail, essa ferramenta de teste de e-mail simplifica o processo solicitando que você insira detalhes básicos, como o nome do host ou IP do provedor de serviços de e-mail, o endereço de e-mail e a porta TCP para iniciar o teste. Essa abordagem direta o ajuda a monitorar e manter sua infraestrutura de e-mail com facilidade.

Melhores recursos do Wormly

Monitore vários protocolos, inclusive HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP e outros para obter uma cobertura abrangente

Receba alertas instantâneos de falhas por meio de SMS, Slack, Telegram, chamadas de voz etc.

Crie várias contas de usuário para toda a sua equipe

Evite alertas em cascata e mantenha alertas precisos por meio da dependência de host

Gere relatórios detalhados de tempo de atividade com métricas de SLA para controle de desempenho

Limitações do Wormly

Pode ter limites de recursos em planos de nível inferior

Necessita de mais conhecimento técnico para configuração e personalização, o que pode ser um obstáculo para usuários menos experientes em tecnologia

Preços do Wormly

Inicialização : uS$ 44/mês por usuário

: uS$ 44/mês por usuário Agência : $107/mês por 3 usuários

: $107/mês por 3 usuários DevOps : $221/mês por 10 usuários

: $221/mês por 10 usuários Empresa: uS$ 562/mês por 50 usuários

Avaliações e resenhas do Wormly

NA

4. E-mail sobre ácido

via E-mail sobre Acid O Email on Acid também é uma ferramenta prática para testar e refinar seus e-mails de marketing. Ele permite que você visualize seus e-mails e identifique os elementos que levam aos filtros de spam.

A plataforma fácil de usar inclui vários recursos intuitivos que podem ser usados para aperfeiçoar seus e-mails. Assim, você pode compartilhar seus e-mails de teste com outras pessoas, obter aprovações e coletar comentários, tudo em um só lugar, tornando o teste de e-mail um processo colaborativo.

Além disso, o Email on Acid vai além da simples verificação do conteúdo do e-mail. Ele inclui recursos para verificar se o seu domínio está em alguma lista de bloqueio, para que você possa garantir que seus e-mails não cheguem à pasta de spam.

Além disso, essa ferramenta de teste de e-mail oferece análises úteis, como tempos de leitura, mapas de calor de envolvimento, dispositivos de destinatários etc., para que você possa otimizar ainda mais suas campanhas. A plataforma também ajuda você a verificar a apresentação visual dos e-mails em vários dispositivos e plataformas. Portanto, os e-mails terão a aparência desejada, independentemente de onde forem abertos.

Por fim, a Email on Acid simplifica os fluxos de trabalho das campanhas de e-mail com recursos como pré-verificações de campanha, validação de URL e otimização de imagens, para que você possa enviar seus e-mails mais rapidamente.

Os melhores recursos do Email on Acid

Garanta a consistência da aparência do e-mail em diferentes dispositivos e plataformas

Validar URLs e otimizar imagens para melhorar o desempenho dos e-mails

Execute listas de verificação essenciais, incluindo validação de UTM e conformidade com ADA

Aprimore a capacidade de entrega de e-mails com verificações de spam e acesso a domínios na lista negra

Facilite a verificação da lista de e-mails em mais de 20 filtros de spam populares

Limitações do Email on Acid

Não há versão gratuita

A renderização pode ser inconsistente

Preços do Email on Acid

Basic: $74/mês por usuário

$74/mês por usuário Premium: $134/mês por 3 usuários

$134/mês por 3 usuários Enterprise: Preços personalizados

E-mail sobre classificações e resenhas do Acid

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4 (mais de 25 avaliações)

5. Brevo

via Brevo A Brevo, antiga Sendinblue, é uma plataforma de marketing por e-mail que integra vários recursos essenciais para o gerenciamento eficaz de campanhas de e-mail. No entanto, suas principais funcionalidades são a criação, o envio e o monitoramento de campanhas de e-mail.

A interface de usuário do Brevo foi projetada para facilitar a navegação, com um layout limpo que lhe dá acesso a contatos, campanhas e conversas. O editor de e-mail de arrastar e soltar da plataforma simplifica ainda mais o processo de criação de e-mail.

O Brevo também oferece mais de 40 modelos de e-mail responsivos, facilitando a criação de e-mails com aparência profissional. Além disso, a plataforma permite a personalização detalhada dos elementos do e-mail, incluindo texto, fontes, cores e links.

Um dos principais pontos fortes do Brevo é a capacidade de entrega de e-mails. Para isso, a Brevo implementa vários métodos, incluindo a navegação no filtro de spam e a manutenção da reputação do remetente, que garantem que seus e-mails cheguem à caixa de entrada principal.

O Brevo também oferece suporte à segmentação de listas de e-mail para esforços de marketing direcionados e oferece recursos de automação para um gerenciamento de campanha mais eficiente

Melhores recursos do Brevo

Execute campanhas de e-mail multicanal com segmentação avançada

Enviar e-mails com altas taxas de entrega

Explore uma ampla gama de personalizações e recursos de marketing por e-mail

Trabalhe de forma eficiente com seu painel de controle fácil de usar e modelos prontos

Limitações do Brevo

Integrações limitadas em comparação com alguns concorrentes

Pode ser difícil de configurar para alguns usuários

Preços do Brevo

Gratuito para sempre

Iniciante: $25/mês

$25/mês Negócios: $65/mês

$65/mês BrevoPlus: Preços personalizados

Brevo ratings and reviews

G2: 4,5/5 (680+ avaliações)

4,5/5 (680+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.920 avaliações)

6. GlockApps

via GlockApps A GlockApps é uma sofisticada plataforma de teste e análise de e-mail que melhora a capacidade de entrega de e-mail e a reputação do remetente.

Projetada especialmente para profissionais de marketing, profissionais de TI e gerentes de campanhas de e-mail, essa ferramenta fornece insights detalhados sobre como os e-mails são processados por diferentes ISPs (Internet Service Providers) e clientes de e-mail.

O GlockApps identifica possíveis problemas de capacidade de entrega ao simular o envio de e-mails, permitindo que os usuários os resolvam preventivamente antes de lançar campanhas ao vivo. A simulação identifica os acionadores de spam, fornece classificações de pontuação de spam e também analisa o conteúdo do e-mail quanto aos elementos que afetam a capacidade de entrega.

Além disso, o GlockApps monitora a reputação do remetente - um fator crucial na capacidade de entrega de e-mails - e oferece feedback abrangente sobre protocolos de autenticação como SPF, DKIM e DMARC.

Com sua interface intuitiva e análise robusta, o GlockApps é uma ferramenta de teste de e-mail essencial para otimizar as campanhas de e-mail.

Melhores recursos da GlockApps

Avalie o desempenho dos e-mails em diferentes provedores de e-mail

Detectar e corrigir elementos em e-mails que podem acionar filtros de spam

Obtenha insights sobre como otimizar o conteúdo do e-mail para que você possa aumentar as taxas de abertura e de cliques

Seja notificado sobre problemas de capacidade de entrega pelo Slack e por e-mail

Manter uma forte reputação de remetente para melhorar a capacidade de entrega de e-mails a longo prazo

Limitações do GlockApps

Preços relativamente mais altos, o que pode ser uma barreira para pequenas empresas ou usuários individuais

Alguns usuários esperam mais granularidade no posicionamento da caixa de entrada do Gmail

Preços da GlockApps

Gratuito para sempre

Essencial : uS$ 85/mês

: uS$ 85/mês Growth : $142/mês

: $142/mês Enterprise: uS$ 185/mês

GlockApps ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 10 avaliações)

4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

7. Stripo

via Stripo O Stripo é uma plataforma dinâmica de design de e-mail feita sob medida para equipes que buscam criar e-mails responsivos sem esforço, independentemente de sua experiência em HTML.

Em seu núcleo está um editor de modelos de e-mail fácil de arrastar e soltar, complementado por blocos básicos pré-construídos para criar e-mails atraentes sem codificação. Além disso, o Stripo foi um dos primeiros a adotar a tecnologia AMP para e-mail, aprimorando seus recursos de e-mail interativo.

O Stripo também simplifica o processo de envio de e-mails processo de design com fluxos de trabalho automatizados e bibliotecas de módulos personalizados.

Ele também oferece amplas opções de personalização, incluindo HTML personalizado para maior interatividade. Além disso, é compatível com exportação de e-mail, rastreamento de conversões e integração perfeita com mais de 60 ESPs/CRMs.

Com essa versatilidade, os usuários podem integrar e-mails a sistemas de automação com um simples clique.

Melhores recursos do Stripo

Utilize a edição de arrastar e soltar e blocos básicos para criação de e-mails fácil e sem codificação

Implementar AMP para e-mail para conteúdo de e-mail mais envolvente e dinâmico

Teste e visualize e-mails em mais de 90 plataformas

Incorpore código HTML personalizado e acesse mais de 1.000 modelos gratuitos, responsivos e prontos para uso para experiências de e-mail personalizadas

Conecte-se com mais de 60 ESPs/CRMs para automação e rastreamento eficientes de e-mails

Limitações do Stripo

Você precisa de acesso premium para usar vários templates

Não há visualização do modo escuro disponível

Preços do Stripo

Gratuito para sempre

Básico: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Premium: $45/mês por 3 usuários

$45/mês por 3 usuários Pro: $95/mês por 10 usuários

Stripo avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

4,8/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

8. Armadilha de correio

via Armadilha de correio O Mailtrap é um sandbox de e-mail avançado projetado para inspecionar e depurar e-mails em ambientes de preparação, desenvolvimento e controle de qualidade. Essa ferramenta garante que os e-mails sejam examinados e aperfeiçoados antes de chegarem aos destinatários finais.

Essa ferramenta de teste de e-mail é um campo de testes seguro para que os usuários visualizem e-mails, verifiquem suas pontuações de spam e verifiquem a integridade de HTML/CSS. A capacidade da Mailtrap de exibir como os e-mails são renderizados em vários clientes de e-mail, incluindo Web, iOS e Android, é particularmente vantajosa.

Ao incorporar um servidor SMTP falso, a Mailtrap cria um ambiente de teste seguro para que você possa evitar o envio não intencional de e-mails para clientes reais. A ferramenta também é fácil de automatizar, simplificando o processo de teste de e-mail em ambientes de preparação.

Além disso, sua API de teste robusta aprimora sua funcionalidade.

O Mailtrap oferece suporte à automação de controle de qualidade e integrações com linguagens de programação populares, como Ruby, Python, PHP, Node.js e .Net. Além disso, ele oferece várias caixas de entrada para diferentes projetos e inclui gerenciamento abrangente de usuários e opções de logon único (SSO).

Melhores recursos do Mailtrap

Utiliza um servidor SMTP falso para testes seguros de e-mail

Verificar e validar a consistência do código HTML e do CSS

Identificar e-mails que provavelmente irão para as pastas de spam

Permitir visualizações claras de e-mails para garantir a qualidade antes do envio

Integre-se com Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net e muito mais

Limitações do Mailtrap

Não é uma boa opção para e-mails em massa, pois pode tornar o processo mais lento

O preço é relativamente alto

Preços do Mailtrap

Gratuito para sempre

Individual: $14,99/mês por usuário

$14,99/mês por usuário Equipe: $34,99/mês por 20 usuários

$34,99/mês por 20 usuários Empresarial: $64,99/mês por 40 usuários

$64,99/mês por 40 usuários Premium: $129,99/mês por 80 usuários

$129,99/mês por 80 usuários Enterprise: $399,99/mês por 999 usuários

Mailtrap avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 55 avaliações)

4,8/5 (mais de 55 avaliações) Capterra: 5/5 (mais de 30 avaliações)

9. Moosend

via Moosend O Moosend, um serviço versátil de marketing por e-mail, oferece várias ferramentas para criar, automatizar, testar e enviar campanhas de e-mail.

Esse software de teste de e-mail é excelente na criação de e-mails, geração de leads e gerenciamento de listas. Ele também se destaca por seus sofisticados recursos de teste de design e entrega. Além disso, você pode visualizar e-mails em vários dispositivos e avaliar o desempenho dos seus e-mails em relação aos filtros de spam populares.

Com ferramentas de teste A/B e análises integradas, o Moosend oferece insights abrangentes sobre o desempenho da campanha de e-mail, além de integrações perfeitas com várias ferramentas de teste e verificação de e-mail.

Melhores recursos do Moosend

Teste e visualize designs de e-mail em desktops e dispositivos móveis

Utilize o recurso de teste de spam de conteúdo para avaliar a compatibilidade do e-mail com filtros de spam populares

Acesse análises e métricas detalhadas para avaliar o sucesso das campanhas de e-mail

Implementar ferramentas de teste A/B para otimizar o conteúdo e a estratégia de e-mail

Conectar-se a várias ferramentas de teste e verificação de e-mail para aumentar a eficácia da campanha

Limitações do Moosend

Não há plano gratuito

Interface de usuário um pouco mais lenta em comparação com outras ferramentas de teste de e-mail

Alguns dizem que o Moosend tem recursos analíticos limitados

Preços do Moosend

Teste gratuito por 30 dias

Pro : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Enterprise: Preço personalizado

Moosend avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 650 avaliações)

4,6/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,6/5 (190 avaliações)

10. SocketLabs

via SocketLabs O SocketLabs é um mecanismo robusto de entrega de e-mail projetado para simplificar o envio de e-mails de marketing e transacionais.

Ele oferece um serviço avançado de entrega de e-mail por meio de uma API flexível compatível com todas as linguagens usuais de desenvolvedor. O SocketLabs é uma ferramenta de marketing por e-mail fácil de usar que pode aumentar o envolvimento do usuário. Entre seus principais recursos estão a alta capacidade de entrega e o desempenho confiável. Além da análise de e-mail e dos alertas em tempo real, a ferramenta fornece uma pontuação de integridade do e-mail em mais de 30 pontos de dados.

O SocketLabs também apresenta análises robustas, capacitando várias equipes a tomar decisões baseadas em dados. Além disso, para empresas que precisam enviar grandes volumes de e-mails, suas soluções no local oferecem uma combinação perfeita de velocidade, personalização e escalabilidade, garantindo a entrega eficiente de e-mails transacionais.

Melhores recursos do SocketLabs

Tenha a garantia de segurança de nível empresarial e permissões de usuário

Envie e-mails de forma segura e escalonável por meio de uma API flexível e avançada

Entenda e otimize o desempenho dos e-mails com o StreamScore

Adapte soluções no local para entrega de e-mail escalável e de alto volume

Limitações do SocketLabs

Possui uma interface complexa e não tem acesso para vários usuários

Alguns usuários dizem que os relatórios precisam ser mais detalhados e mostrar a entrega e as falhas em tempo real

Preços do SocketLabs

Core: $39,95/mês

$39,95/mês Pro: $79,95/mês

$79,95/mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Suite: Preços personalizados

SocketLabs ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de e-mail

Embora essas plataformas se concentrem em testes de e-mail e entrega eficaz, as ferramentas de gerenciamento de e-mail, como o ClickUp, oferecem mais recursos com tecnologia de IA para otimizar seu fluxo de trabalho criativo, melhorar a colaboração e gerenciar campanhas de e-mail.

ClickUp

Obtenha uma visão completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

O ClickUp é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos versátil e dinâmica, adequada para equipes de todos os tamanhos e de vários setores. Espaço de trabalho do ClickUp integra de forma exclusiva o gerenciamento de e-mail em sua plataforma, permitindo que os usuários enviem e recebam e-mails diretamente, eliminando assim a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas.

Para aqueles que lidam com vários projetos - algo com que os designers e profissionais de marketing de e-mail certamente podem se identificar - isso significa menos alternância de contexto e, portanto, mais produtividade.

Você também pode usar o inovador IA do ClickUp para elaborar e-mails envolventes, criar variações de texto para testes A/B, criar questionários e muito mais.

Seja você um indivíduo, parte de uma equipe ou uma organização inteira, o ClickUp pode ser facilmente personalizado para simplificar seu trabalho de criação de estratégias e execução de campanhas de e-mail.

Maximizando a produtividade de e-mail com o ClickUp

Enfrente suas tarefas com a renovada caixa de entrada do ClickUp - projetada para navegar rapidamente por suas prioridades e realizar o trabalho

Mas o ClickUp não se destaca apenas no gerenciamento de projetos. Entendemos que executar campanhas de e-mail significa fazer malabarismos com várias partes móveis. Portanto, Visualizações ClickUp permite que você personalize seus fluxos de trabalho para gerenciar tarefas com mais eficiência e aumentar a produtividade.

Você pode escolher entre mais de 15 visualizações personalizadas para organizar e visualizar seu trabalho da maneira que melhor lhe convier. Personalize cada aspecto do seu ClickUp Workspace com os campos personalizados para obter o que você precisa, seja uma campanha de e-mail para 50 ou 5000 pessoas. Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp combina perfeitamente a correspondência por e-mail com o gerenciamento geral de projetos. Com uma transição fluida entre o gerenciamento de e-mails e a supervisão das tarefas do projeto, o ClickUp é uma excelente opção para equipes que buscam uma solução completa.

Além disso, ele é um dos melhores alternativas de e-mail que permite que você se comunique com sua equipe mais rapidamente sem sair da sua plataforma de trabalho. Você pode iniciar um bate-papo com uma ou mais pessoas, trocar mensagens instantaneamente, compartilhar atualizações rapidamente em tempo real, vincular recursos e consolidar a comunicação da equipe, tudo em um só lugar.

melhores recursos do #### ClickUp

Envie e-mails e anexos diretamente do ClickUp

Receba e-mails no ClickUp, vincule-os a tarefas e notifique ou atribua membros da equipe

Automatize e-mails com base em eventos, campos e envios de formulários específicos

Promova a colaboração e a comunicação em tempo real entre os membros da equipe

Integre-se perfeitamente a uma vasta gama de aplicativos, como Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox e outros

Use a automação pré-criada para simplificar tarefas repetitivas e manter processos consistentes

Aproveite a IA do ClickUp para gerar e-mails sem erros, idealizar estratégias de campanha e automatizar respostas

Escolha entre mais de 1.000 modelos de produtividade personalizáveis, adequados para várias equipes e cenários

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: A IA pode ser adicionada a qualquer espaço de trabalho por US$ 5 por membro

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O teste de e-mail é uma prioridade máxima

O e-mail ainda tem o melhor desempenho quando se trata de canais de marketing eficazes. Mas, se for mal feito, é um desperdício do seu dinheiro de marketing. Portanto, você precisa de uma solução abrangente que ajude sua equipe a idealizar, criar e acompanhar o conteúdo envolvente de e-mail que seus clientes adoram e ao qual respondem. E o ClickUp é essa solução.

Negligenciar um software de teste de e-mail adequado pode levar a resultados adversos, desde a perda dos principais KPIs da estratégia de marketing até possíveis problemas legais.

No entanto, uma ferramenta como o ClickUp oferece uma abordagem holística para o gerenciamento de e-mails. A versatilidade e os recursos eficientes de gerenciamento da caixa de entrada do ClickUp ajudam a otimizar os fluxos de trabalho de gerenciamento de e-mail para obter o máximo de eficiência. Registre-se no ClickUp para uma avaliação gratuita hoje.