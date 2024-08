10 modelos gratuitos de planejamento de sucessão para equipes

Seja nos negócios ou na vida, você precisa aprender a navegar no turbulento vento da mudança. 🌬️

Sua melhor aposta é aceitá-la, ser proativo e fazer uma preparação séria. Quando se trata de mudanças na força de trabalho, os modelos de planejamento de sucessão são a sua salvação.

Discutiremos 10 dos nossos favoritos e mostraremos como cada modelo de plano de sucessão pode ajudar a garantir a continuidade e a transição de liderança tranquila . Eles são gratuitos, então por que não experimentá-los?

O que é um modelo de planejamento de sucessão?

O planejamento de sucessão é uma estratégia que as empresas usam para se preparar para mudanças de liderança resultantes de demissões, aposentadorias ou promoções. É um plano de longo prazo que deve seguir princípios de gerenciamento de escritório e requer muita reflexão antecipada.

Ele também precisa ser reavaliado e atualizado anualmente ou após cada transição. Algumas de suas principais etapas são:

Definir funções críticas e posições-chave

Identificação e avaliação de possíveis sucessores

Criar planos de desenvolvimento para cada sucessor em potencial

O planejamento de sucessão é uma estrutura que ajuda as empresas a mapear com eficácia as etapas para uma transição de liderança perfeita. Esses planos de contingência servem para simplificar as funções-chave e as mudanças na equipe, reduzindo o caos que geralmente acompanha um plano de sucessão detalhado.

O que faz um bom modelo de planejamento de sucessão?

Para ser eficaz, um modelo de planejamento de sucessão precisa:

Ser abrangente : Cobrir todos os aspectos cruciais do processo de planejamento de sucessão

: Cobrir todos os aspectos cruciais do processo de planejamento de sucessão Permitir a personalização : Ser escalável e adaptável a vários tipos de organizações e posições de liderança

: Ser escalável e adaptável a vários tipos de organizações e posições de liderança Ser fácil de usar : Simplificar o processo e ser fácil de usar por todos para manter a continuidade dos negócios

: Simplificar o processo e ser fácil de usar por todos para manter a continuidade dos negócios Facilitar a colaboração : Permita que todos coloquem suas opiniões e participem do processo de planejamento de sucessão

Forneça análises: Garanta o acompanhamento em tempo real do progresso e descreva todos os desafios comerciais

10 modelos de planejamento de sucessão para usar em 2024

O planejamento de sucessão não é uma tarefa fácil, mas com as ferramentas certas, ele pode ser realizado sem problemas. Use um destes 10 modelos para seu processo de planejamento de sucessão em ClickUp para criar um forte canal de candidatos e líderes em potencial e proporcionar estabilidade em tempos difíceis.

1. Modelo de planejamento de sucessão do ClickUp

O modelo de planejamento de sucessão do ClickUp é uma maneira fácil de se preparar para mudanças na liderança

Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que você pode usar o Modelo de planejamento de sucessão do ClickUp . Este modelo de plano de sucessão ajuda você a gerenciar talentos transições em cargos de liderança ou identificar posições-chave em um novo plano de sucessão.

É uma ferramenta organizacional multifuncional que facilita muito o planejamento. 💨

Se esta é a primeira vez que você trabalha com um Modelo ClickUp consulte o Guia de Introdução. Embora avançado, o modelo é intuitivo de usar e configurar. É uma pasta que contém duas listas: Membros da equipe e Atividades de desenvolvimento profissional.

A Lista de Membros da Equipe contém informações sobre cada funcionário, como o cargo atual, o departamento, os candidatos em potencial e a prontidão para a sucessão. Você pode personalizar esses campos para que reflitam melhor suas necessidades.

Se você prefere quadros no estilo Kanban em vez de listas, o ClickUp tem o que você precisa. No modo de exibição Quadro, os funcionários são representados como cartões e agrupados por posições potenciais ou críticas para ajudar na visualização.

Cada cartão exibe informações essenciais sobre os aspectos potenciais de contratação de suas funções de liderança, incluindo divertidas escalas de classificação de emojis para comunicação, habilidades de liderança e desempenho. Você pode alterar a aparência dos cartões, bem como seus métodos de agrupamento e classificação.

A segunda lista, Professional Development Activities (Atividades de desenvolvimento profissional), permite acompanhar e gerenciar todas as tarefas e subtarefas necessárias para garantir transições tranquilas durante o planejamento da sucessão. Faça o download deste modelo

2. Modelo de planejamento de sucessão corporativa do ClickUp

O modelo de planejamento de sucessão corporativa do ClickUp facilita o planejamento e a colaboração, mesmo para grandes empresas

No âmbito corporativo, uma estrutura de planejamento de sucessão sólida funciona como um escudo contra a instabilidade e a interrupção. Devido ao tamanho dessas organizações, também é fácil se perder em meio a todos os dados e deixar que os cargos sênior e os líderes sênior ideais passem despercebidos.

Com esse Modelo de planejamento de sucessão corporativa do ClickUp você pode se manter no topo do jogo. Ele organiza e simplifica o processo de planejamento de contas independentemente do tamanho de sua empresa.

O modelo de plano de sucessão é uma pasta que contém três listas:

Atividades de treinamento: Inclui o treinamento que os possíveis sucessores concluíram ou planejam concluir no futuro Candidatos em potencial: Contém informações sobre todos os sucessores em potencial e sua prontidão para cargos mais altos Sucessão corporativa: Identifica as funções críticas dentro da empresa, descreve suas responsabilidades e propõe um plano de transferência para os candidatos à sucessão

Cada lista vem com uma visualização de Lista e Quadro para sua conveniência. Crie tarefas, subtarefas e listas de verificação para concretizar seus planos.

Adapte o modelo às necessidades de sua empresa, alterando o método de classificação e criando categorias e campos personalizados. Introduza novas visualizações, como Gantt e Workload, para uma gestão eficaz do tempo e do trabalho gerenciamento de equipes . Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de pessoal do ClickUp

Use este modelo para entender melhor os vários tipos de pessoal que sua empresa precisa para atingir seus objetivos

O planejamento de sucessão pode não ser uma tarefa cotidiana, mas Operações de RH estão sempre em andamento. Felizmente, o Modelo de plano de pessoal do ClickUp permite que você se mantenha atualizado com sua força de trabalho, seja ela a equipe operacional de hoje ou os futuros líderes.

Esse modelo de plano de sucessão é amigável para iniciantes e não requer instruções. Mas se precisar de orientação, você pode encontrá-la no bom e velho documento Start Here.

O modelo Staffing é um quadro branco composto de duas partes - um fluxograma do processo de plano de pessoal e um organograma para identificar as principais funções e a hierarquia da gerência sênior em sua organização.

O esboço do processo de alocação de pessoal permite que você defina as etapas exatas do seu plano de sucessão. Por padrão, essas etapas incluem:

Avaliação da capacidade atual

Identificação das necessidades da empresa

Desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de RH

Abaixo de cada etapa, você pode encontrar notas adesivas que permitem criar subtarefas e advertências.

O organograma representa uma hierarquia de pessoas em sua organização. Codificado por cores para melhor visualização, o organograma vem com quatro níveis de senioridade.

Como em outros Quadros brancos ClickUp você pode personalizar todos os elementos. Insira imagens, adicione conectores para indicar relacionamentos e agrupe funcionários para formar equipes multifuncionais e departamentos.

Os quadros brancos também lhe dão a liberdade de rabiscar e introduzir elementos adicionais, como mapas mentais e sites para dar aos planos de sucessão tudo o que eles precisam para - bem, ter sucesso! Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Equipe os funcionários com as informações e habilidades necessárias para novas funções/responsabilidades usando nosso Modelo de lista de planos de desenvolvimento de funcionários

Sem o desenvolvimento dos funcionários, o planejamento da sucessão seria complicado na melhor das hipóteses e caótico na pior. 😵

É por isso que você precisa de um plano de treinamento sólido **para seus futuros líderes. E não há maneira melhor e mais rápida de criar um plano do que com o Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp . É uma ferramenta simples que qualquer pessoa pode usar, independentemente do nível de habilidade.

Ela está em forma de lista, mas tem várias exibições, incluindo:

Guia de introdução : Instruções sobre como usar o modelo de plano de sucessão

: Instruções sobre como usar o modelo de plano de sucessão Resumo do funcionário : Uma lista principal de todos os funcionários e seus planos de desenvolvimento

: Uma lista principal de todos os funcionários e seus planos de desenvolvimento Plano de departamento : O mesmo que a lista anterior, mas organizado por departamentos

: O mesmo que a lista anterior, mas organizado por departamentos Status de desenvolvimento : Planos de funcionários no formulário de quadro ágil

: Planos de funcionários no formulário de quadro ágil Lista de funcionários: Uma tabela com informações básicas sobre cada membro da equipe

Por padrão, o modelo contém campos personalizados, como status, linha do tempo do plano, tags de tipo de método de desenvolvimento, resultado da avaliação e muitos outros.

A visualização Board ajuda na visualização, exibindo apenas as principais informações sobre o funcionário para evitar a desordem visual. Você pode alterar os modos de classificação e agrupamento, modificar as categorias e adicionar novos campos. Faça o download deste modelo

5. Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Descubra a melhor maneira de aprimorar as habilidades de seus funcionários com o modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Depois de escolher os substitutos para cargos de liderança essenciais, você quer ajudá-los a se destacar. Se você não tiver certeza de como fazer isso, use o Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp !

A ferramenta é o seu balcão único para o planejamento do desenvolvimento de habilidades. Enquanto você avalia, analisa e aprimora as habilidades de seus futuros líderes, o modelo funciona como uma ponte que mantém tudo unido. 🌉

Ele contém várias visualizações de lista e uma visualização de quadro, exibindo os detalhes dos funcionários e informações sobre suas habilidades, agrupadas por diferentes fatores - departamento, tipo de habilidade e prioridade. Além das informações básicas do funcionário, como o cargo, essas listas têm campos dedicados para pontuações de importância de habilidades, classificações de habilidades e notas de recomendação de ação.

Depois de avaliar os funcionários, insira as pontuações na lista e use fórmulas para calcular as pontuações totais ou médias. O modelo vem com uma fórmula predefinida para a Pontuação de lacuna, que representa a diferença entre as pontuações Alvo e Total. Sinta-se à vontade para introduzir fórmulas personalizadas também. Faça o download desse modelo

6. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Colete e organize facilmente informações sobre as habilidades de seus funcionários com o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Embora seja um ingrediente essencial do planejamento de sucessão, a avaliação de habilidades é uma refeição satisfatória por si só. Para desenvolver as habilidades de seus funcionários e permitir que eles e a empresa cresçam, você precisa saber onde eles estão. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp permite que você faça isso sem esforço. Trata-se de uma plataforma para autoavaliação e documentação e visualização de pontuação com várias exibições, incluindo um formulário de avaliação e listas que mostram os resultados usando diferentes critérios de classificação.

A primeira etapa é encaminhar o formulário aos seus funcionários. Depois que eles o preencherem, consulte uma das exibições de lista para ver os resultados. Você também pode criar outros formulários e coletar diferentes tipos de informações, como feedback de 360 graus.

Lembre-se de que você deve se inscrever no Plano ilimitado ou até formulários de compartilhamento.

Na exibição de lista, as pontuações são representadas com emojis divertidos, acrescentando um toque lúdico ao processo de avaliação de habilidades, muitas vezes temido. Você pode personalizar emojis, categorias e campos para tornar o formulário mais identificável e menos intimidador. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Gerencie programas de treinamento de sucessão com o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Quando o treinamento de sucessão estiver em andamento, você precisará de um sistema sólido para gerenciar programas e acompanhar o progresso. Com o Modelo de plano de implementação do treinamento ClickUp com o ClickUp Training Plan, você pode ficar por dentro de todas as informações e planejar as próximas etapas com clareza e confiança. 💪

Embora repleto de recursos, esse modelo é fácil de usar. Trata-se de uma lista com muitas visualizações que abrangem vários aspectos do gerenciamento de treinamento.

A visualização principal oferece uma lista completa de programas de treinamento agrupados por tipo. As colunas incluem instrutores, responsáveis, datas de início e de vencimento, recursos e modalidades, mas você pode personalizá-las, se necessário.

A visualização Schedule exibe a linha do tempo dos eventos para ajudá-lo a gerenciar o tempo e coordenar programas de treinamento para garantir uma implementação eficiente. A visualização do quadro da Modality mostra os cursos como cartões, permitindo uma maneira visualmente atraente e intuitiva de organizar as tarefas. Faça o download deste modelo

8. Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Acompanhe as habilidades técnicas e as competências essenciais de sua força de trabalho com o modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Enquanto o modelo anterior permite o agendamento eficiente de treinamentos, este permite que você acompanhe os resultados da avaliação. Você pode revisar pontuações, adicionar classificações, calcular médias e comparar resultados para escolher o melhor sucessor para qualquer cargo.

O modelo Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp é uma ferramenta útil para entender o potencial de cada funcionário. Com categorias codificadas por cores, é fácil identificar pontos fortes, áreas de melhoria e lacunas de habilidades em sua equipe. Embora projetado para habilidades técnicas, esse modelo pode ser modificado para outras finalidades, como avaliações de habilidades sociais e feedback de 360 graus.

O modelo contém várias visualizações, incluindo:

Habilidades técnicas : Uma lista de todos os funcionários e como eles pontuam em várias habilidades técnicas, como desenvolvimento e depuração de software

: Uma lista de todos os funcionários e como eles pontuam em várias habilidades técnicas, como desenvolvimento e depuração de software Competências essenciais : Uma lista de todos os funcionários e como eles pontuam em competências essenciais, comogerenciamento de projetos e habilidades analíticas

: Uma lista de todos os funcionários e como eles pontuam em competências essenciais, comogerenciamento de projetos e habilidades analíticas Análise de lacunas: Uma tabela que destaca os funcionários com lacunas de habilidades que devem ser abordadas em seus cargos-chave

Para identificar rapidamente os funcionários com melhor desempenho, calcule as pontuações médias ou totais usando fórmulas. Especifique as necessidades gerais de desenvolvimento selecionando uma categoria no menu suspenso. Você pode adicionar documentos de apoio no campo Referências para acompanhar tudo em seus planos de sucessão futuros ou passados. Faça o download deste modelo

9. Modelo de matriz de seleção de contratação ClickUp

Se você está procurando uma maneira de tornar a contratação menos cansativa, confira nosso modelo de matriz de seleção de contratação que é perfeito para a triagem de um grande número de candidatos

Encontrar novas pessoas é, às vezes, mais conveniente do que contar com recursos internos e tentar encaixar peças quadradas em buracos redondos. Nesses casos, você deve selecionar vários candidatos para encontrar a combinação perfeita. Com o Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp esse processo se torna mais gerenciável.

Trata-se de um documento com várias visualizações criado para ajudá-lo a rastrear os candidatos e seu progresso. Na lista Candidate Database (Banco de dados de candidatos), você pode encontrar todas as informações necessárias, incluindo currículos, detalhes de contato e classificações dos avaliadores.

A lista Registro de chamadas a visualização de quadro mostra os candidatos como cartões, agrupados pelo estágio de contratação em que se encontram. Os cartões representam perfis simplificados de candidatos, mas você pode revelar mais informações clicando neles. Para gerenciar reuniões consulte as agendas de entrevistas Visualização do calendário no ClickUp . Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp

Use o Modelo de Plano de Ação de Engajamento de Funcionários do ClickUp para descrever sua estratégia e suas metas de pessoal

O modelo Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp é um documento simples que ajuda em seus esforços para aumentar a retenção, a satisfação e a produtividade dos funcionários. 📚

Ele começa com um espaço para o nome de sua empresa, logotipo, nome do departamento e data. Na próxima seção, Principais áreas de foco, você pode declarar suas:

Estratégia de negócios: Seus valores e o problema que sua empresa ou departamento pretende resolver Estratégia de pessoas: Suas metas quando se trata deengajamento de talentos em sua empresa e como planeja atingi-las Prioridades estratégicas: Resumo dos pontos essenciais das duas seções anteriores, organizados em uma tabela

A seção a seguir se concentra em medir o sucesso. Você pode inserir suas expectativas para cada objetivo na tabela e, em seguida compará-las com os resultados reais para avaliar o progresso . Por fim, crie um plano de comunicação, especificando os canais preferidos, o público e a frequência das atualizações para cada meta.

Em comparação com outros exemplos de planos de sucessão desta lista, este modelo permite que você aprimore o documento inserindo gráficos ou imagens interessantes, brincando com as fontes e personalizando o esquema de cores para combinar com sua marca. Faça o download deste modelo

Modelos de planejamento de sucessão empresarial - uma visão geral

Confira um breve resumo de todos os modelos e seus benefícios:

Use estes modelos de planejamento de sucessão para se manter à frente do jogo

Nas palavras do grande Miguel de Cervantes, "Estar preparado é metade da vitória" Essa sabedoria atemporal também é válida no âmbito do planejamento de sucessão.

Com a abordagem e as ferramentas certas, você pode facilitar uma transição de liderança bem-sucedida em sua empresa. Use esses modelos para planejamento de sucessão e permita que sua organização triunfe, independentemente da circunstância. 👑

O planejamento da sucessão empresarial não precisa ser um desafio. Obtenha o ClickUp hoje mesmo e veja por que tantas empresas confiam na plataforma para documentação e planejamento.