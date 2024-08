10 modelos de planos de ação gratuitos

Se você está buscando um objetivo profissional ao desenvolver um produto ou construir uma casa, você sempre começa com um plano detalhado para orientar suas próximas etapas.

Um poderoso software de gerenciamento de projetos é a chave para criar e supervisionar planos de ação abrangentes. E escolher o modelo certo de plano de ação para o seu software é a chave para economizar tempo nesse processo passo a passo e, ao mesmo tempo, garantir que você cubra todas as bases! 🔑

Até mesmo projetos e metas simples exigem planos de ação organizados, e os modelos de planos de ação fornecem a estrutura perfeita para ajudá-lo a transformar esses planos em realidade! Embora existam muitos modelos à sua disposição, cada um deles tem um conjunto exclusivo de recursos e valores, dependendo do tamanho da sua equipe, projeto ou meta.

Em vez de vasculhar páginas e páginas de resultados de pesquisa, comece aqui, com 10 dos melhores modelos de planos de ação para ClickUp excel e Word. Você pode acessar cada modelo diretamente deste blog, e já mencionamos que todos são totalmente gratuitos... 💸

O que é um modelo de plano de ação?

Seu plano de ação é um modelo detalhado de lista de verificação de itens que devem acontecer para concluir um projeto ou atingir uma meta. Você pode criar um plano de ação para praticamente qualquer coisa e provavelmente já o fez!

Pense em seu plano de ação como uma lista completa de todas as tarefas incluídas em um fluxo de trabalho ou etapas de um processo. Mas o que torna seu plano de ação diferente de uma simples lista de tarefas é a quantidade de organização, informações e detalhes envolvidos.

Seu plano justifica o "quem", "o quê", "onde" e "quando" do seu projeto e mostra como cada tarefa relacionada se vincula a essas ideias. Isso ajuda os gerentes de projeto a otimizar os fluxos de trabalho e garante que cada item de ação é absolutamente necessário.

Veja seu plano de ação ganhar vida no ClickUp com formas, tarefas completas e mídia que você arrasta e solta no quadro branco

Os modelos de plano de ação eliminam a necessidade de configuração do seu roteiro. Seu modelo pode vir na forma de um fluxograma, lista, documento ou tabela pré-construídos, nos quais você pode basicamente conectar e inserir as informações do seu projeto nas áreas adequadas para orientar as próximas etapas do processo.

Eles são excelentes recursos para se ter à mão para desenvolver novas ideias, durante avaliações de desempenho dos funcionários quando estiver planejando o crescimento profissional e muito mais. Além disso, os modelos de plano de ação podem ser personalizados para casos de uso mais específicos e são projetados para ajudá-lo a pensar de forma mais proativa e estratégica sobre processos de construção .

10 modelos de planos de ação gratuitos

Agora que você já sabe o essencial, é hora de colocar sua busca em movimento! Felizmente, o gerenciamento de projetos é algo que nos interessa. 🤓

Fizemos nossa lição de casa para trazer a você 10 dos melhores modelos de plano de ação de projeto para ClickUp, Excel, Word e outros. E a melhor parte? Você pode baixá-los diretamente deste blog sem gastar um centavo sequer. 💰

1. Modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp

Reservar um tempo para criar um plano com etapas acionáveis pode fornecer uma estrutura inestimável para projetos simples e complexos!

O plano Modelo de plano de ação do ClickUp prepara o cenário para revisar os planos de ação diariamente, semanalmente, mensalmente e trimestralmente em um quadro branco. Esse processo ajudará a facilitar a definição de metas, fornecendo uma maneira simples de estruturar os itens de ação, determinar prazos e recursos e acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos.

Se esta for sua primeira vez usando um quadro branco digital não se preocupe! O guia de Introdução dentro deste modelo o orientará sobre como configurar sua tela. 🎨 Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Um Plano de Ação Corretiva (CAP) é um plano de ação estruturado que descreve as etapas necessárias para resolver problemas e melhorar o desempenho de uma função, processo ou sistema.

Com o Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp com o modelo de plano de ação corretiva do ClickUp, é fácil consolidar dados e ideias para que tudo esteja em um só lugar. Os principais elementos de um PAC neste modelo de plano de ação de projeto do Whiteboard são organizados para reduzir o tempo necessário para identificar um erro e implementar uma solução:

Áreas para melhoria : Identificar os campos das operações de negócios ou do desempenho da equipe que precisam de mudanças e atenção

: Identificar os campos das operações de negócios ou do desempenho da equipe que precisam de mudanças e atenção Problemas e causas-raiz : Defina os desafios, os obstáculos e as informações de apoio de cada um para analisar e desenvolver uma solução

: Defina os desafios, os obstáculos e as informações de apoio de cada um para analisar e desenvolver uma solução Soluções possíveis : Considere todos os fatores envolvidos em seu plano corretivo e liste todas as soluções possíveis para fazer uma mudança para melhoria

: Considere todos os fatores envolvidos em seu plano corretivo e liste todas as soluções possíveis para fazer uma mudança para melhoria Medida de sucesso : Defina o sucesso mensurável por meio de indicadores-chave de desempenho ou métricas que sejam aplicáveis e benéficas para a sua equipe e para as operações em geral

: Defina o sucesso mensurável por meio de indicadores-chave de desempenho ou métricas que sejam aplicáveis e benéficas para a sua equipe e para as operações em geral Responsáveis pelas tarefas : Designe membros específicos da equipe para cada tarefa

: Designe membros específicos da equipe para cada tarefa Cronograma: Alocar tempo suficiente parapreparar as transições e aprimoramentos à medida que você for usando este modelo Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp

Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp

O modelo Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp é um documento repleto de exemplos para aumentar a satisfação e o envolvimento dos funcionários. Ele oferece instruções passo a passo para tirar o máximo proveito de seu modelo para medir o progresso em Metas de RH :

Estratégia de negócios

Estratégia de pessoal

Prioridades estratégicas

Planos de comunicação

E isso é só o começo! Você pode atribuir tarefas diretamente no Doc ou conectar o modelo de plano de ação do funcionário às tarefas e compartilhá-lo com as partes interessadas. Isso reduz o número de canais de feedback e diminui o tempo necessário para aprovar um plano ou atribuir tarefas aos membros da equipe.

Dica profissional: Use subpáginas para adicionar programas de treinamento, sistemas de recompensa e outras atividades relacionadas para manter todo o seu trabalho em um só lugar! Faça o download deste modelo

4. Modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp

Modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp

A Plano de ação de segurança cibernética é uma estrutura escrita que descreve as etapas e os recursos necessários para melhorar a postura de segurança. TechTarget define postura de segurança como "a força geral da segurança cibernética de uma organização e sua capacidade de prever, prevenir e responder a ameaças cibernéticas em constante mudança"

Um plano de ação abrangente de segurança cibernética começa com uma avaliação da postura de segurança atual de uma organização -análise das políticas, dos procedimentos, dos sistemas e da infraestrutura existentes para identificar lacunas ou áreas de vulnerabilidade.

Com base nessa avaliação, podem ser tomadas medidas para melhorar os aspectos técnicos e não técnicos da segurança, como a implementação de novas tecnologias, processos e práticas. ⚙️

Os Modelo de plano de ação de segurança cibernética do ClickUp é um documento com um belo design para qualquer equipe de segurança personalizar rapidamente para causar impacto e compreensão no público. Ao longo do processo do plano de ação, você pode colaborar com sua equipe em tempo real ou assíncrono!

Use este modelo gratuito para proteger facilmente sua equipe de segurança Documentos do ClickUp com os controles Privacy e Edit para evitar alterações indesejadas no conteúdo de suas Páginas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp SMART

O modelo Modelo de plano de ação SMART do ClickUp ajuda os gerentes de projeto a dividir tarefas complexas em etapas mais gerenciáveis, considerando as barreiras de tempo, recursos e conhecimento.

O acrônimo SMART significa Specific (específico), Measurable (mensurável), Achievable (realizável), Relevant (relevante) e Timely (oportuno). Esse modelo organiza cada Meta SMART e, ao mesmo tempo, fornece dicas úteis para o sucesso! Depois de preencher cada categoria, destaque seu texto para criar tarefas acionáveis e atribua uma data de conclusão.

A partir daí, você pode navegar facilmente entre o documento e as tarefas sem abrir mais guias do navegador.

Precisa ajustar ou fazer anotações mentais em seu plano de ação? Há uma seção neste modelo só para isso: a seção Follow Through. Anote a data de revisão, as principais realizações, as áreas de aprimoramento e o suporte necessário para manter o controle de todo o seu trabalho! Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Modelo de plano de ação diário do ClickUp

A Modelo de plano de ação diário do ClickUp é um rival digno de sua cobiçada lista de tarefas em seu bloco de notas com a marca da empresa.

Um plano de ação diário é um projeto modelo para organizar e priorizar tarefas ao longo do dia. Ele nos ajuda a manter o foco e a produtividade, além de nos ajudar a gerenciar melhor nosso tempo. O processo envolve a criação de uma lista de tarefas que precisam ser realizadas todos os dias, a atribuição de um período de tempo para cada tarefa e, o mais importante, o compromisso de concluí-las dentro desse período de tempo. ⏳

Indivíduos ou equipes se beneficiarão do layout organizado e da visão conectada das metas organizacionais. Para começar, abra o guia de Introdução no modelo de plano de ação do projeto para torná-lo seu, de modo que possa usá-lo todos os dias!

Descubra mais_ Modelos de lista de tarefas ! Faça o download deste modelo

7. Modelo de quadro branco da matriz de prioridades de ação do ClickUp

Modelo de quadro branco da matriz de prioridades de ação do ClickUp

Uma Matriz de Prioridade de Ação é uma ferramenta de visualização que ajuda qualquer pessoa a avaliar e classificar as tarefas com base no esforço necessário e na importância da conclusão da tarefa para atingir a meta geral.

A matriz de prioridade de ação normalmente inclui quatro seções: item de ação/tarefa, nível de importância, cronograma e status de conclusão. Isso permite que as equipes classifiquem facilmente os itens de ação por importância para que possam garantir que as tarefas importantes sejam concluídas primeiro e dentro do prazo estipulado.

Tarefas com potencial para melhorar o desempenho ou mitigar riscos devem ter prioridade mais alta do que aquelas sem impacto direto. Da mesma forma, as tarefas com prazos de curto prazo devem ser tratadas como prioridade mais alta do que as metas de longo prazo no cronograma de um plano de ação.

As Modelo de quadro branco da matriz de prioridades de ação do ClickUp é perfeito para gerentes de projeto que buscam otimizar seus planos de ação para melhorar o desempenho ao longo do tempo. As equipes podem identificar mais facilmente quais tarefas precisam de atenção primeiro e acompanhar o progresso ao longo do caminho. O guia de introdução deste modelo inclui dicas de formatação e exemplos para preparar seu plano de ação no quadro branco!

Confira mais_ **Modelos de matriz e **Exemplos de estrutura de matriz . Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de ação de gerenciamento do ClickUp

Modelo de plano de ação de gerenciamento do ClickUp

Este modelo Modelo de plano de ação de gerenciamento do ClickUp foi criado para lidar com qualquer projeto, mas é especialmente útil para situações maiores ou mais complexas. Ele fornece uma estrutura para explicar suas abordagens e acompanhar o progresso!

O documento vem com dicas úteis e é organizado pelas seguintes seções:

Introdução para fornecer contexto sobre o problema

objetivos_ para listar os critérios de sucesso do plano e os resultados desejados

plano de ação_ para detalhar tarefas, projetos e membros da equipe específicos

revisão e aprovação_ para designar a parte responsável Faça o download deste modelo ### 9. Modelo de plano de ação do Microsoft Word

via Modelos online do Word Esse modelo detalhado modelo de plano de trabalho no Microsoft Word oferece um espaço organizado para documentar um processo de planejamento claro. Para acompanhar o progresso do seu modelo de plano de trabalho detalhado, considere o uso de uma plataforma de gerenciamento de projetos (como o ClickUp) para que você possa reunir os recursos necessários! Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de ação comercial do Excel

via Vértice42 Se você estiver procurando um modelo gratuito de plano de ação de vendas em Microsoft Excel recomendamos este! Ele vem com todas as categorias essenciais (Item de ação, Classificação, Prioridade, Proprietário, Atribuído, Vencimento, Concluído, Status e Notas) para desenvolver um plano de ação eficaz.

Listar os membros da equipe de vendas pode se tornar um fardo administrativo à medida que as funções mudam ou que novas contratações são feitas. (Experimente o modelo de plano de ação diário do ClickUp nº 6 para evitar esse problema!)

Você também pode usar isso como um modelo de plano de ação de vendas para acompanhar os orçamentos, a progressão e os funcionários de vendas. Usar isso como um modelo de plano de ação de vendas pode ser uma maneira mais rápida de acompanhar o trabalho de sua equipe. Faça o download deste modelo Explore outros modelos de plano de ação do ClickUp:

Como criar um plano de ação para concluir as tarefas?

Criar um plano de ação eficaz é uma etapa essencial para as empresas que buscam atingir metas estratégicas e melhorias operacionais. É nesse ponto que um modelo abrangente de plano de ação empresarial se torna inestimável. Use as etapas abaixo junto com um (ou mais!) dos modelos de plano de ação do ClickUp acima para começar!

Etapa 1: Defina sua meta final

Antes de mergulhar no processo de planejamento, é fundamental ter uma compreensão clara do que você pretende alcançar com o projeto. Esse objetivo abrangente orientará todas as ações e decisões subsequentes, garantindo que cada tarefa contribua efetivamente para o objetivo final.

Etapa 2: Divida a meta em tarefas gerenciáveis

Uma vez sua meta estiver definida faça uma lista de todas as tarefas que precisam ser concluídas para atingir a meta. Dividir a meta em tarefas menores e mais gerenciáveis tornará o plano de ação mais acessível e mais fácil de gerenciar.

Etapa 3: Organize as tarefas em uma linha do tempo

Após a identificação das tarefas, organize-as em uma sequência lógica com uma data de início e de término. Considere as dependências entre as tarefas e garantir que haja um cronograma realista que contemple possíveis atrasos ou desafios.

Etapa 4: Atribuir responsabilidades

Determine quem na sua equipe está mais bem equipado para assumir cada tarefa. Atribuir tarefas a indivíduos ou equipes com base em suas habilidades e carga de trabalho para garantir uma distribuição equilibrada das responsabilidades.

Etapa 5: definir métricas de sucesso

É fundamental estabelecer métricas claras de sucesso para avaliar o progresso e a conclusão das tarefas. Isso ajudará a manter o projeto no caminho certo e a garantir que os resultados atendam aos padrões esperados.

Etapa 6: Revisar e adaptar o plano

Um plano de ação deve ser um documento vivo. Revise periodicamente o plano para avaliar o progresso e fazer ajustes conforme necessário. Isso permite que você resolva prontamente quaisquer problemas e se adapte às circunstâncias em constante mudança.

Etapa 7: Comunicar e implementar o plano

Certifique-se de que todos os membros da equipe entendam o plano de ação e suas funções dentro dele. Comunicação clara é fundamental para uma implementação eficaz. Quando todos estiverem de acordo, coloque o plano em ação.

Etapa 8: Monitore o progresso e atualize-o conforme necessário

À medida que as tarefas forem executadas, monitore continuamente o progresso em relação ao cronograma e às métricas de sucesso do plano. Atualize o plano conforme necessário para refletir quaisquer alterações ou mudanças na estratégia.

Etapa 9: concluir e revisar

Após a conclusão de todas as tarefas, faça uma revisão final do projeto em relação às suas metas iniciais. Esse é o momento de avaliar a eficácia do plano de ação e reunir percepções para projetos futuros.

Quais são os recursos de um bom modelo de plano de ação?

Quais são os melhores recursos que você deve procurar em seu próximo modelo de plano de ação? Em resumo, há muitas coisas para se ter em mente.

Visualize suas tarefas com mais de 15 visualizações no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

Um modelo de plano de ação ajuda a manter o controle dos seus fluxos de trabalho e a ser mais estratégico na forma de abordá-los. E como os projetos variam em complexidade, setor, escopo e cronogramas, não há dois modelos de plano de ação com a mesma aparência ou funcionamento. É por isso que é tão importante certificar-se de que você está procurando o modelo que melhor atenda às suas necessidades, em vez daquele que está apenas fazendo o máximo.

Uma boa regra geral é se ater a essas cinco qualidades:

Múltiplas visualizações : A capacidade de escolher a maneira de visualizar e concluir tarefas colocará o poder de volta em suas mãos quando se trata de estruturar e executar seus projetos. Cada membro da equipe trabalha de forma diferente e, quer você seja um aprendiz visual ou prefira trabalhar com uma lista, as múltiplas visualizações possibilitam a preferência de cada pessoa.

: A capacidade de escolher a maneira de visualizar e concluir tarefas colocará o poder de volta em suas mãos quando se trata de estruturar e executar seus projetos. Cada membro da equipe trabalha de forma diferente e, quer você seja um aprendiz visual ou prefira trabalhar com uma lista, as múltiplas visualizações possibilitam a preferência de cada pessoa. Altamente visual : Especialmente durante as sessões de brainstorming e P&D, ter a opção de mapear as etapas de um processo é um recurso importante. Se a sua equipe estiver usando umquadro branco digital ousoftware de mapa mentalcom fluxogramas e diagramas altamente visuais, transforma o planejamento de ações em uma experiência mais colaborativa.

: Especialmente durante as sessões de brainstorming e P&D, ter a opção de mapear as etapas de um processo é um recurso importante. Se a sua equipe estiver usando umquadro branco digital ousoftware de mapa mentalcom fluxogramas e diagramas altamente visuais, transforma o planejamento de ações em uma experiência mais colaborativa. IU intuitiva : O seu modelo pode ter todos os recursos certos, mas se a equipe não conseguir descobrir como usá-los, o valor desaparecerá! Certifique-se de que seu modelo de plano de ação seja fácil de navegar, personalizar e editar.

: O seu modelo pode ter todos os recursos certos, mas se a equipe não conseguir descobrir como usá-los, o valor desaparecerá! Certifique-se de que seu modelo de plano de ação seja fácil de navegar, personalizar e editar. Colaborativo e compartilhável : Um modelo de plano de ação pode ser para toda a equipe, não apenas para o gerente de projeto. Todos os envolvidos (inclusive os participantes) devem ter acesso fácil ao seu modelo e a capacidade de adicionar atualizações conforme necessário.

: Um modelo de plano de ação pode ser para toda a equipe, não apenas para o gerente de projeto. Todos os envolvidos (inclusive os participantes) devem ter acesso fácil ao seu modelo e a capacidade de adicionar atualizações conforme necessário. Toneladas de integrações: As integrações ampliam a funcionalidade do seusoftware de gerenciamento de projetos e preenchem as lacunas de recursos que seu modelo possa ter.

E isso é só para citar alguns! Sua equipe ou projeto pode precisar de alguns outros recursos mais específicos, mas começar com esses cinco garantirá um modelo poderoso e útil modelo de plano de ação empresarial .

Tipos de modelos de planos de ação

No mundo do gerenciamento de projetos, diferentes projetos exigem diferentes planos de ação. Veja a seguir alguns dos tipos mais comuns de modelos de planos de ação que você pode encontrar:

1. Modelos de planos de ação de negócios: Esse tipo de modelo é ótimo para delinear as etapas necessárias para atingir metas e iniciativas de negócios. Isso pode incluir coisas como o lançamento de um novo produto, a expansão para um novo mercado ou a redução de custos indiretos.

2. Modelos de plano de ação pessoal: Esses modelos são perfeitos para pessoas que desejam planejar metas pessoais, como perder peso, planejar férias ou aprender uma nova habilidade.

3. Modelos de plano de ação de vendas: Se você deseja aumentar as vendas, este modelo pode ajudar descrevendo os métodos e técnicas a serem usados para atingir suas metas de vendas e como acompanhar seu progresso ao longo do caminho.

4. Modelos de plano de ação de emergência: São vitais para as empresas planejarem com antecedência possíveis situações de emergência, garantindo que todos os membros da equipe saibam quais ações devem ser tomadas para a segurança e a continuidade dos negócios.

5. Modelos de plano de ação de envolvimento do funcionário: Com foco em medidas para melhorar o envolvimento do funcionário dentro da empresa, esses modelos geralmente envolvem etapas para aumentar o moral, melhorar a comunicação e aumentar a satisfação no trabalho.

Comece a planejar com modelos de planos de ação de projetos

Qualquer um desses 10 modelos dará início ao planejamento do seu projeto com o pé direito. Mas, embora todos eles tenham semelhanças, alguns poucos se destacam por sua facilidade de uso, capacidade de personalização, poder e funcionalidade..

Modelos do ClickUp. 🙌🏼

O ClickUp é mais do que uma ferramenta comum de gerenciamento de projetos - é a plataforma de produtividade definitiva e o único software suficientemente poderoso para centralizar seu trabalho em vários aplicativos em um único hub colaborativo.

De fato, Quadros brancos ClickUp , Docs, e seu mais de 15 visualizações exclusivas de projetos são apenas alguns dos motivos pelos quais as equipes de todos os setores confiam no ClickUp e como ele torna seus planos de ação mais valiosos do início ao fim.

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

Acesse os modelos relacionados acima e centenas de outros em Biblioteca de modelos do ClickUp e muitos outros recursos recursos de gerenciamento de projetos em todos os plano de preços . Além disso, o ClickUp se integra a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para otimizar ainda mais os processos de negócios. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja seus planos de ação ganharem vida. 🏆