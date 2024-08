10 modelos gratuitos de matriz de habilidades em Excel e ClickUp

O que faz um grande líder? Fazer o que for preciso para garantir o sucesso de cada membro de sua equipe. 🎉

Os líderes de grandes empresas sabem que é essencial investir no crescimento e no desenvolvimento de cada funcionário. Como? Garantindo que os indivíduos não fiquem estagnados em suas carreiras, adquiram constantemente novas habilidades e aumentem consistentemente seu nível de especialização.

Uma matriz de habilidades é uma ferramenta usada pelas equipes de RH e pelos líderes de departamento para registrar, monitorar e, em última análise, melhorar as habilidades de cada membro da equipe. Uma matriz de habilidades cria uma grade de cada membro do departamento ou projeto, seguida das habilidades necessárias para o cargo correspondente. Com o tempo, uma matriz de habilidades pode ser usada para melhorar os processos de contratação, alocação de recursos e treinamento e desenvolvimento . 👏👏

Quer saber como criar uma matriz de habilidades? Continue lendo. Se você deseja criar uma matriz de habilidades, não precisa começar do zero. A seguir, vamos nos aprofundar no que é uma matriz de habilidades, o que torna um modelo excelente e 10 modelos de matriz de habilidades para aproveitar em sua empresa. 📚

O que é um Modelo de matriz de habilidades ?

Simplificando, uma matriz de habilidades mapeia quais habilidades sua equipe precisa ter para ser bem-sucedida. Profissionais de recursos humanos e chefes de departamento costumam usar matrizes de habilidades para oferecer uma representação visual de quais habilidades são necessárias, cobertas e ausentes em cada projeto. 👍

Uma matriz de habilidades (às vezes chamada de matriz de competências) cria uma grade das habilidades ou características necessárias para cada departamento ou projeto. Embora cada matriz de habilidades varie de acordo com a especificidade da sua organização, um modelo de amostra pode listar um membro da sua equipe para cada coluna e os conjuntos de habilidades desejados para cada linha. A partir daí, os líderes de equipe podem identificar rapidamente as lacunas de habilidades dentro da organização.

Você pode encontrar um modelo de matriz de habilidades pago na maioria dos software de monitoramento de funcionários plataformas. Ou você pode encontrar muitos modelos gratuitos para download on-line. Basta fazer o download do modelo para o Excel, Word ou outra ferramenta, personalizar os conjuntos de habilidades de acordo com sua organização e atualizá-lo regularmente para monitorar o progresso dos funcionários.

O que faz um bom Modelo de matriz de habilidades ?

As melhores habilidades modelos de matriz ajudam sua organização a alocar melhor as tarefas e responsabilidades entre os membros da equipe. O modelo certo deve ser fácil de entender, fácil de atualizar e oferecer uma visão geral de 360 graus dos pontos fortes e das oportunidades de habilidades de cada departamento. 👊

Com a matriz de habilidades correta, a liderança da empresa estará mais bem equipada para:

Tomar melhores decisões de contratação: Uma matriz de habilidades é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões de contrataçãoferramenta de gerenciamento de funcionários. Se uma determinada habilidade estiver ausente em toda a sua equipe, isso pode ser um sinal de que você precisa fazer uma nova contratação

Uma matriz de habilidades é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões de contrataçãoferramenta de gerenciamento de funcionários. Se uma determinada habilidade estiver ausente em toda a sua equipe, isso pode ser um sinal de que você precisa fazer uma nova contratação Realize novos treinamentos: Se uma determinada habilidade estiver presente apenas em alguns membros da equipe, isso pode ser uma oportunidade de aumentar suas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Considere a possibilidade de organizar um almoço e aprender ou um dia de treinamento interno para que os membros da equipe se atualizem

Se uma determinada habilidade estiver presente apenas em alguns membros da equipe, isso pode ser uma oportunidade de aumentar suas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Considere a possibilidade de organizar um almoço e aprender ou um dia de treinamento interno para que os membros da equipe se atualizem Ofereça promoções: Se você encontrar um determinado membro da equipe cujo nível de habilidade seja mais avançado do que o de seus colegas, ele pode ser mais adequado para uma função de gerência

Se você encontrar um determinado membro da equipe cujo nível de habilidade seja mais avançado do que o de seus colegas, ele pode ser mais adequado para uma função de gerência Atribua tarefas e responsabilidades: Vamos encarar os fatos: as pessoas gostam de realizar tarefas nas quais se destacam. Ao analisar as habilidades técnicas e sociais de cada membro da equipe, é possível atribuir tarefas de acordo com os pontos fortes individuais

Vamos encarar os fatos: as pessoas gostam de realizar tarefas nas quais se destacam. Ao analisar as habilidades técnicas e sociais de cada membro da equipe, é possível atribuir tarefas de acordo com os pontos fortes individuais Agilize as avaliações de desempenho: Avaliações de desempenho são mutuamente benéficas para supervisores e subordinados. A matriz de habilidades correta pode ajudar a informar os membros da equipe sobre quais habilidades devem ser trabalhadas

Avaliações de desempenho são mutuamente benéficas para supervisores e subordinados. A matriz de habilidades correta pode ajudar a informar os membros da equipe sobre quais habilidades devem ser trabalhadas Defina metas individuais: Para ajudar os funcionários a aprimorar suas habilidades trimestre após trimestre, use uma matriz de habilidades para definir metas aplicáveis a cada cargo

10 Modelos de matriz de habilidades para uso em 2024

Procurando um modelo de matriz de habilidades para se aprofundar nos pontos fortes de cada membro da equipe? Para obter uma representação visual das habilidades de cada departamento, considere utilizar estes modelos.

1. Modelo de matriz de habilidades do ClickUp Board

Meça a proficiência das habilidades de cada membro da equipe com este modelo de matriz de habilidades da diretoria da ClickUp

Procurando uma maneira incrivelmente simples de monitorar as habilidades de cada membro da equipe? A Modelo de matriz de habilidades do ClickUp Board tem um layout fácil de seguir que dedica uma linha para cada membro da equipe. Cada coluna é reservada para uma habilidade que você deseja monitorar, como liderança, educação financeira ou gerenciamento de riscos.

Se um funcionário demonstrar proficiência em uma determinada habilidade, basta marcar essa coluna com um sinal de visto. Você pode facilmente trocar os nomes dos funcionários para refletir as novas contratações ou adicionar, trocar ou excluir habilidades para melhor refletir as necessidades de cada departamento. Faça o download deste modelo

2. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Registre e monitore as habilidades técnicas e interpessoais de cada projeto ou membro da equipe com o modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Se quiser manter sua empresa funcionando sem problemas, você precisa combinar as pessoas certas com as tarefas certas. Como você faz isso? Entendendo onde estão seus pontos fortes.

Com Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp você pode identificar, rastrear e mapear o conjunto de habilidades exclusivas de cada funcionário. Basta listar cada membro da equipe (agrupado por departamento) e atribuir a eles uma classificação de um a cinco com base na proficiência de cada habilidade. Depois que o modelo for preenchido, você poderá identificar as lacunas de habilidades de cada indivíduo e do departamento como um todo.

Com o tempo, o modelo de mapeamento de habilidades pode ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre contratação, treinamento e oportunidades de desenvolvimento de aprendizagem. Faça o download deste modelo

3. Modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Simplifique o treinamento de funcionários e o planejamento da força de trabalho usando este prático modelo de matriz de treinamento do ClickUp

Deseja criar um programa de treinamento eficaz? Modelo de matriz de treinamento do ClickUp facilita o gerenciamento, o registro e o monitoramento dos conjuntos de habilidades da sua equipe. O uso regular do modelo pode ajudá-lo a otimizar seus programas de treinamento e desenvolvimento.

Com o modelo de matriz de treinamento, você pode monitorar as habilidades básicas e básicas de cada membro da equipe. Cada linha oferece espaço para escrever o nome do funcionário, a função, o departamento e as habilidades individuais. As funções e os departamentos são codificados por cores, enquanto os pontos fortes oferecem um sistema de classificação fácil de seguir.

Você pode criar exibições personalizadas para obter uma visão geral de alto nível do desempenho do funcionário. Além disso, você pode criar status personalizados para marcar as tarefas como concluídas, não pertencentes à empresa e em revisão. Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz de equipe do ClickUp

Tome decisões estratégicas de contratação e faça com que seus funcionários recebam as promoções que merecem com este modelo de matriz de pessoal da ClickUp

Você está expandindo sua empresa para o próximo nível? Antes de contratar um novo membro da equipe, você precisa saber quais conjuntos de habilidades deseja adicionar ao seu arsenal. Modelo de matriz de equipe do ClickUp detalha as habilidades necessárias para cada função específica. Para cada cargo, basta criar uma lista das características desejadas. A partir daí, você pode marcar cada habilidade específica, dando à gerência superior uma visão das habilidades que faltam em cada departamento.

O Staffing Matrix oferece um layout de grade em que você pode listar cada função, seguida da descrição do cargo, do departamento e das habilidades necessárias. Basta trocar cada campo personalizado ou criar seu próprio sistema exclusivo de codificação por cores para melhor atender à sua empresa. Faça o download deste modelo

5. Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Acompanhe as habilidades técnicas essenciais de toda a sua equipe usando este modelo simples de matriz de habilidades técnicas da ClickUp

Manter o controle das habilidades técnicas é fundamental para o crescimento de qualquer empresa, especialmente quando se trata dos departamentos de TI, engenharia ou gerenciamento de produtos. Se estiver procurando transformar seu processo de contratação ou treinamento interno, você deve aproveitar Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp .

Esse modelo de matriz de habilidades ajuda as equipes a lidar com as complexidades do gerenciamento de talentos. Cada departamento tem uma linha dedicada a cada funcionário. Em seguida, cada coluna se concentra em uma determinada habilidade, como desenvolvimento de software, linguagens de codificação, procedimentos de teste ou depuração.

O modelo oferece espaço para criar sua própria legenda de classificação de habilidades, classificando cada habilidade de um a quatro. Se um indivíduo for um especialista em uma determinada área, escreva um quatro. Se for um iniciante, escreva um.

O modelo se codifica automaticamente por cores com base na sua classificação, oferecendo uma visão geral de alto nível da proficiência técnica da sua equipe. Faça o download deste modelo

6. Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp

Registre, monitore e avalie exatamente quais são as habilidades essenciais de que seu departamento de TI precisa para ter sucesso usando este modelo de matriz de habilidades de TI da ClickUp

Todo departamento de TI precisa da combinação certa de habilidades e conhecimentos para ser bem-sucedido. Com a Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp com a Matriz de Habilidades de TI, você pode acompanhar os pontos fortes e fracos da sua equipe e as lacunas nas habilidades técnicas.

Essa grade oferece uma representação visual do grau de especialização de cada pessoa em seu departamento de TI. Para adicionar um novo conjunto de habilidades, basta ir para a visualização Skill Board, clicar no sinal de mais e adicionar a área de especialização. Você pode visualizar e avaliar as habilidades da sua equipe como um todo ou se aprofundar em cada indivíduo do seu departamento. Faça o download deste modelo

7. Modelo de matriz de habilidades do Excel da AIHR

via AIHR

Procurando uma maneira simples de avaliar e gerenciar as habilidades da sua equipe? As avaliações de habilidades ajudam a liderança da empresa a investir no desenvolvimento dos funcionários, a tomar decisões inteligentes de contratação e a alocar recursos para cada projeto.

Com esse modelo simples de matriz de habilidades em Excel da AIHR, sua organização pode facilmente manter sua gerenciamento de habilidades atualizado. Basta escrever o nome de cada funcionário na parte superior das colunas e dedicar uma habilidade a cada linha. Em seguida, registre a proficiência e o nível de interesse de cada membro da equipe em cada habilidade. Faça o download deste modelo

8. Modelo de matriz de habilidades do Excel por AG5

via AG5

O controle das habilidades dos funcionários não precisa ser um processo complicado. Com este modelo gratuito da AG5, você pode monitorar as habilidades técnicas e interpessoais dos funcionários com facilidade.

A matriz de habilidades está disponível para download nos formatos de arquivo Excel, Microsoft Word e PDF. Basta fazer o download no formato escolhido e, em seguida, preencher os nomes dos membros da equipe e as habilidades disponíveis. O modelo vem com uma paleta de cores integrada, com cada indivíduo classificado em um dos seguintes status: sem conhecimento, iniciante, independente, especialista ou instrutor. Faça o download desse modelo

9. Modelo de matriz de habilidades do Excel da Skilltree

via Skilltree

Aqui está outro modelo que não requer software de matriz de habilidades e pode ser usado diretamente no Excel. Além disso, o download é gratuito.

Esse modelo de Excel da Skilltree contém tudo o que você precisa para fazer uma análise da lacuna de habilidades da sua empresa. Basta listar o nome, o sobrenome e a função de cada funcionário e, em seguida, as habilidades físicas e sociais desejadas. Cada funcionário tem sua própria linha, onde você pode registrar facilmente os níveis de proficiência para cada habilidade que estiver analisando.

O modelo oferece uma visualização dos pontos fortes e das lacunas de habilidades de cada projeto ou departamento. Nas sessões de revisão trimestrais, os funcionários podem preenchê-lo como uma ferramenta de autoavaliação, ou os líderes podem documentar os níveis de proficiência para atribuir tarefas conceder promoções ou designar líderes de projeto. Faça o download deste modelo

10. Modelo de matriz de habilidades do Excel por CIToolkit

via CIToolkit

Os modelos de matriz de habilidades podem ser uma ferramenta inestimável ferramenta de comunicação entre os funcionários e os líderes de departamento. Uma matriz de habilidades pode identificar facilmente lacunas no treinamento, nas certificações ou na educação dos funcionários de toda a equipe. A partir daí, a liderança da empresa pode reformular o processo de integração, promover o ensino superior ou até mesmo oferecer treinamento no local.

Para iniciar a conversa, considere fazer o download do modelo de matriz de habilidades do Excel do CIToolkit. Esse modelo simples permite avaliar os conjuntos de habilidades de toda a sua equipe. Basta registrar os nomes dos membros da equipe na coluna da esquerda e adicionar uma habilidade no início de cada linha.

Essa matriz pode ser facilmente personalizada para atender às necessidades de sua empresa. A partir daí, você pode renovar suas necessidades de treinamento para ajudar seus funcionários a adquirir novas habilidades. Faça o download deste modelo

Invista em Desenvolvimento de Funcionários Usando os Modelos de Matriz de Habilidades do ClickUp

O sucesso de sua empresa depende do sucesso de cada funcionário individualmente. Para garantir que os membros da sua equipe estejam aprimorando as habilidades necessárias, use um modelo de matriz de habilidades. 🤩

Um modelo de matriz de habilidades é essencial ferramenta de gerenciamento de equipes aproveitada por profissionais de RH e líderes de equipe. Ao registrar a proficiência de cada funcionário em habilidades técnicas e interpessoais, é possível tomar melhores decisões de contratação, melhorar a integração dos funcionários e garantir que nenhum membro da equipe esteja sobrecarregado.

Para começar a usar um modelo de matriz de habilidades, use o ClickUp. Com o ClickUp, você pode trocar facilmente os campos personalizados, alternar entre diferentes visualizações e, por fim, personalizar o modelo de acordo com sua organização. Além disso, você obterá mais do que um modelo de matriz de habilidades com um conjunto completo de recursos de gerenciamento de projetos, mais de 1.000 integrações, 100 MB de armazenamento, tarefas ilimitadas e recursos gratuitos para sempre. Experimente o ClickUp hoje mesmo .