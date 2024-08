10 modelos de matrizes para organizar suas ideias de gerenciamento de projetos

Um projeto desorganizado leva ao caos - e o caos leva a um trabalho abaixo da média. 😵‍💫

Os gerentes de projeto já têm muito o que fazer, você não precisa reinventar a roda para entregar um trabalho de alta qualidade com rapidez, eficiência e pontualidade. ⚙️

Em vez disso, concentre seus esforços na sua equipe e nas cargas de trabalho dela, contando com uma solução dinâmica de gerenciamento de projetos projetada para fazer o trabalho pesado para você.

Isso não é novidade -nós sabemos como é adequado software de gerenciamento de projetos podem melhorar os níveis de estresse de qualquer gerente de projeto diariamente, mas essas ferramentas são tão poderosas quanto as pessoas que as utilizam! Falando sério, de que adianta investir em todos esses recursos se você não sabe como integrá-los aos seus fluxos de trabalho e compartilhá-los com a equipe?

É aí que os modelos entram em ação. 🙌🏼

Atualmente, há modelos para tudo, e eles podem ser recursos poderosos para simplificar alguns dos aspectos mais demorados do gerenciamento de projetos, como desenvolver novas ideias, planejar projetos inteiros e gerenciamento de fluxos de trabalho .

Se você está enfrentando exatamente esses pontos problemáticos, está procurando atualizar seus processos atuais ou simplesmente precisa fazer as coisas andarem o mais rápido possível, este blog é para você. Vasculhamos o mar de modelos para trazer a você esta lista selecionada de 10 modelos de matriz para gerenciar, organizar e agir em seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos a partir de do brainstorming à execução . 📈

O que é um modelo de matriz?

Os modelos de matriz ajudam a organizar e priorizar suas ideias de acordo com a viabilidade do projeto e o valor para o usuário. Ou seja, seu modelo de matriz o ajudará a criar o processo e o sistema de gerenciamento para determinar quais projetos potenciais têm maior probabilidade de acontecer e ser bem-sucedidos.

A boa notícia é que, independentemente do seu estilo de trabalho, você poderia usar um diagrama_de_matriz/%href/_ **Para qualquer caso de uso

Talvez você queira adicionar colunas ou linhas extras ao seu diagrama matricial para acomodar coisas como grandes conjuntos de dados, detalhes adicionais, mídia ou contexto. Mas nada é obrigatório, tudo depende do que funciona melhor para você! Planilhas eletrônicas , tabelas e diagramas são excelentes estruturas para criar sua matriz, o que torna ferramentas como o Microsoft Excel e o PowerPoint destinos comuns para esses recursos. Mas o fato de essas ferramentas serem populares não significa que sejam as mais funcionais, intuitivas ou flexíveis. 👀

Em parte, é por isso que os modelos de matriz são pontos de partida essenciais. Eles estabelecem a base para ajudá-lo a começar a usar essas ferramentas com mais eficiência e, o que é mais importante, ajudam a criar seu diagrama de matriz mais rapidamente!

P.S., incluímos modelos para Excel, PowerPoint e outros, para que você não precise mudar seu software preferido e começar a aproveitar ao máximo seu modelo de matriz

Mas como é, de fato, um bom modelo de matriz? E quais são os elementos essenciais que você precisa conhecer antes de fazer o download? Nós mostraremos a você. 🤓

O que procurar em seu próximo modelo de matriz

Os melhores modelos de matriz são:

Personalizáveis

Colaborativos

Fácil de editar

Altamente visuais

Intuitivo para uso e leitura

Essas qualidades podem parecer óbvias, mas é mais difícil do que parece encontrar modelos que se destaquem em cada uma dessas áreas.

Se o seu modelo não for personalizável, então, na verdade, ele não é um modelo. Os modelos de matriz fornecem uma estrutura pronta para a criação de seu diagrama de matriz. Eles não apenas fornecem espaço para que você preencha os detalhes do seu projeto, mas também o instruem sobre quais informações devem ser colocadas onde.

Uma das principais vantagens de criar um diagrama de matriz é visualizar e transmitir claramente suas principais prioridades em ordem de urgência, importância e viabilidade. Com qualquer um dos modelos de matriz a seguir, você poderá começar a classificar ou filtrar suas ideias de projeto para investir seu tempo da maneira mais valiosa.

Portanto, sem mais delongas, vamos começar. 🛠

10 modelos de matriz que todo gerente de projeto precisa

Os diagramas de matriz pesam o risco potencial em relação à recompensa potencial de qualquer ideia. Em teoria, você poderia até criar um diagrama de matriz para determinar qual desses modelos é o ideal para você!

Embora você possa criar um diagrama matricial do zero, os modelos ajudam a acrescentar informações críticas adicionais, se necessário, e, o que é mais importante, ajudam a criar seu diagrama rapidamente. 💨

Além disso, eles são bonitos de se ver! Ao justificar suas escolhas para superiores ou principais partes interessadas, os modelos de matriz podem servir como um auxílio visual limpo e claro para apresentar ideias rapidamente.

Use qualquer um desses 10 modelos de matriz para trazer um elemento visual e colaborativo ao seu processo de tomada de decisões de gerenciamento de projetos usando o ClickUp, o PowerPoint e o Google Slides.

1. Modelo de matriz de decisão de grade de suposições do ClickUp

Use esta ferramenta de tomada de decisão para organizar ideias com base no nível de certeza e riscos

Seja para planejar o orçamento, gerenciar o departamento ou criar uma campanha de marketing, uma estratégia modelo de tomada de decisão é indispensável para qualquer pilha de tecnologia. Além de ser ClickUp a plataforma de produtividade definitiva para gerenciar esses projetos pesados, mas o Modelo de matriz de decisão de grade de suposições do ClickUp é o modelo definitivo para fazer as escolhas relacionadas com facilidade e confiança.

Esse modelo de matriz personalizável e flexível organiza suas ideias umas contra as outras com base na certeza e no risco usando Quadros brancos colaborativos do ClickUp . Nesse diagrama pré-criado, você pode adicionar contexto crítico a cada ideia em sua própria nota adesiva e, em seguida, classificá-las em uma matriz codificada por cores.

Esse diagrama de matriz abrange o básico e deixa espaço para que você adicione mais detalhes, cores e mídia à medida que suas ideias evoluem. Além disso, enquanto software de lousa digital é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos, os quadros brancos ClickUp são a única opção que lhe dá o poder de transformar qualquer ideia diretamente em uma tarefa acionável. Isso significa que você pode usar esse modelo para priorizar sua principal ideia e criar e atribuir instantaneamente tarefas para construir todo o fluxo de trabalho.

Outro grande benefício de usar esse modelo do ClickUp? Ele aplica automaticamente um Guia de Introdução Documento do ClickUp para orientá-lo em todos os detalhes e garantir que você esteja usando esse modelo em sua capacidade máxima.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de matriz de esforço de impacto da ClickUp

O uso de uma matriz de esforço de impacto permite que você crie uma representação visual do esforço necessário para cada recurso, de modo a priorizar melhor as tarefas e os recursos

A tomada de decisões estratégicas envolve a definição do problema, a coleta de informações, a identificação de alternativas e o monitoramento dos resultados. A Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp facilita esse processo, ajudando os gerentes de projeto a a identificar a causa raiz dos problemas e classificar as soluções com base no esforço e na probabilidade de impacto.

Também conhecido como matriz de prioridade de ação, esse modelo personalizável é tão popular entre os gerentes quanto entre as equipes, ajudando os membros a priorizar suas tarefas com mais eficiência e a identificar rapidamente onde seu tempo é mais bem gasto. Com cargas de trabalho mais estratégicas usando os quadros brancos do ClickUp, o modelo de matriz de impacto e esforço ajuda as equipes a otimizar suas cronogramas de projetos e recursos para atingir suas metas e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício de tempo ou esforço.

A versatilidade e o design intuitivo tornam esse modelo de matriz valioso para gerentes de projeto, líderes de equipe e scrum masters que buscam maximizar a produtividade da equipe.

O modelo de matriz de impacto e esforço do ClickUp plota as atividades em relação a:

O nível de esforço : Mostrando a capacidade e os recursos necessários para alcançar o resultado desejado

: Mostrando a capacidade e os recursos necessários para alcançar o resultado desejado O nível de impacto: Para determinar o valor que o resultado terá no projeto ou na empresa

Faça o download deste modelo

3. Modelo de matriz de mensagens do ClickUp

Use este modelo para ajudar a lançar ideias de mensagens com um roteiro para o posicionamento de sua marca

Então, você passou meses desenvolvendo um novo produto - agora é hora de compartilhá-lo com o mundo! Antes do lançamento, certifique-se de escolher os canais adequados para atingir seu público-alvo.

Os Modelo de matriz de mensagens do ClickUp ajuda você a aproveitar as estratégias de mensagens mais eficazes com um roteiro pré-criado e personalizável para o posicionamento da sua marca.

As empresas geralmente se apóiam em campanhas promocionais para gerar buzz e entusiasmo em torno de seus produtos antes do lançamento. Esse modelo de matriz resume e sistematiza as mensagens da sua marca para garantir que qualquer conteúdo que você divulgue esteja alinhado à sua proposta de valor principal.

Este modelo repleto de Pasta usa recursos como tags, status personalizados e várias visualizações de projeto para ajudá-lo a cobrir os aspectos críticos do projeto itens de ação de um lançamento de produto bem-sucedido para e-mail, plataformas sociais, cópia do site e SMS.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de matriz Eisenhower por ClickUp

A Matriz Eisenhower do ClickUp pode ser editada em um modelo de quadro branco para visualizar suas ideias antes de criar itens de ação

O modelo Modelo de matriz Eisenhower por ClickUp é um ótimo ponto de partida para iniciantes em diagramas de matriz. Usando Quadros brancos ClickUp e Exibição de lista, esse modelo ajuda pensadores visuais e solucionadores de problemas a gerenciar tarefas, tempo e ideias.

De fato, esse modelo simples, porém eficaz, é um dos favoritos entre os gerentes de projeto para priorizar tarefas rapidamente usando Campos personalizados e desenvolvendo ideias a partir do estágio de planejamento em seu quadro branco colaborativo.

O ClickUp Modelo de matriz Eisenhower serve como uma fonte de verdade atualizada e confiável durante todo o processo de gerenciamento de projetos para ajudar as equipes a entender melhor as prioridades e as entregas em seus cronogramas de projetos .

Nosso diagrama de matriz do quadro branco consiste em quatro quadrantes baseados em Urgência e Importância para que os gerentes de projeto possam efetivamente excluir, delegar, fazer ou decidir sobre como avançar com os próximos itens de ação:

o Quadrante 1 é para tarefas importantes ou urgentes

é para tarefas importantes ou urgentes O quadrante 2 é para tarefas importantes, mas não urgentes

é para tarefas importantes, mas não urgentes O quadrante 3 é para tarefas menos importantes, mas urgentes

é para tarefas menos importantes, mas urgentes O quadrante 4 é para tarefas menos importantes e não urgentes

Faça o download deste modelo

bônus:_ *Quadrante de dívida técnica_/%href/_*

5. Modelo de matriz de prioridades do ClickUp

Use este modelo de Matriz de Prioridade do ClickUp para identificar tarefas críticas plotadas por urgência, impacto e importância

Se estiver procurando um modelo de matriz para classificar suas tarefas e garantir que nada importante seja acidentalmente colocado em segundo plano, você precisa do Modelo de matriz de prioridades da ClickUp ! Este modelo é uma ferramenta de tomada de decisões para ajudá-lo a se concentrar em metas de longo prazo fornecendo um esboço para priorizar as tarefas urgentes.

O que é ótimo nesse modelo de matriz de quadro branco é que ele pode ser personalizado e aplicado a praticamente qualquer caso de uso, tornando-o ideal para equipes ocupadas, departamentos inteiros ou gerentes que desejam aumentar a produtividade geral. No verdadeiro estilo de diagrama de matriz, esse modelo pré-criado ajuda a analisar as tarefas, separando-as em quatro quadrantes:

Quadrante 1 para tarefas urgentes para Fazer Primeiro

para tarefas urgentes para Quadrante 2 para tarefas importantes, mas não urgentes, que você pode fazer mais tarde

para tarefas importantes, mas não urgentes, que você pode Quadrante 3 para não importantes, mas urgentes tarefas a serem delegadas

para não importantes, mas urgentes tarefas a serem Quadrante 4 para tarefas que podem ser Eliminadas

Faça o download deste modelo

6. Modelo de quadro branco da matriz BCG da ClickUp

Experimente o Modelo de Matriz BCG da ClickUp para visualizar seu processo de tomada de decisão sobre produtos com alto ou baixo crescimento

Também conhecida como matriz de crescimento compartilhado, a Modelo de quadro branco da matriz BCG da ClickUp é uma estrutura de gerenciamento de portfólio para empresas de médio e grande porte gerenciarem suas linhas de produtos.

Esse modelo de matriz BCG organiza os produtos do portfólio em categorias gerenciáveis com base em fatores como preço (popularidade), qualidade (premium) e funcionalidade. Esse modelo é especialmente útil para gerentes de projeto por sua facilidade de uso e capacidade de transmitir visualmente informações complexas e abstratas.

O crescimento e a participação no mercado são as duas principais métricas para determinar o sucesso de um produto usando esse modelo e são representados ao longo dos dois eixos para criar os quatro quadrantes da matriz:

Cash Cows : Representa produtos com alta participação de mercado, mas em uma categoria de baixo crescimento

: Representa produtos com alta participação de mercado, mas em uma categoria de baixo crescimento **Cães: Representam produtos com baixa participação de mercado e baixo lucro em um setor maduro que deve ser descontinuado

**Estrelas: São produtos de alto desempenho que exigem investimento constante para superar a concorrência e manter a participação no mercado

Pergunta Marcações: Os produtos dessa categoria precisam de uma análise aprofundada. O investimento pode transformar esses produtos em vacas leiteiras ou fracassar e degenerar em cães

Faça o download deste modelo

7. Análise das partes interessadas por ClickUp

O Modelo de Matriz de Análise de Partes Interessadas do ClickUp ajuda você a entender como se envolver com várias partes envolvidas em seus negócios

Independentemente do tempo e da pesquisa que você tenha feito para criar o caso de sua nova iniciativa, tudo depende de parte interessada no projeto aprovação. 😳

É imperativo garantir a adesão e a aprovação das partes interessadas em seus projetos, sejam elas colegas, colegas de trabalho, superiores ou clientes. As partes interessadas precisam entender de forma rápida e fácil como o seu projeto se encaixa no cenário comercial mais amplo.

O Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp ajuda as equipes e os gerentes de projeto a determinar como se envolver adequadamente com líderes, clientes ou possíveis partes interessadas com base em poder, influência e interesse.

Essa análise abrangente usa um diagrama de matriz para identificar e priorizar os principais participantes com base na influência e no interesse de cada pessoa. A análise das partes interessadas a análise das partes interessadas, neste caso, prepara você para a defesa de interesses necessária e para a possível oposição que poderá encontrar.

Também chamada de grade de interesses de poder, essa análise ClickUp Gerenciamento de projetos em quadro branco ajuda você a:

Conquistar confiança para obter adesão a projetos futuros

Reunir informações vitais para um projeto bem-sucedido

Planejar com antecedência e preparar-se para possíveis contratempos

Garantir recursos e investimentos para manter-se no caminho certo

Faça o download deste modelo

8. Modelo de PowerPoint de Matriz

Via SlideBazaar Se você estiver criando uma avaliação de projeto ou um Diagrama SWOT o Modelo de PowerPoint Matriz dará conta do recado. 💪🏼

Esse modelo personalizável realmente se destaca se você estiver procurando mostrar os processos de desenvolvimento de produtos, destacar o fluxo de informações ou criar diagramas de matriz complexos que ponderam ideias em relação a vários fatores diferentes.

Embora o PowerPoint já tenha estilos de matriz embutidos, eles são bastante antiquados. Este modelo fará com que seu diagrama pareça mais estético e fácil de ler, com a opção de vários estilos de design para se adequar a diferentes projetos.

Baixe este modelo

9. Modelo de matriz de tomada de decisão para PowerPoint

Via Caçador de slides Como gerente de projeto, você terá uma quantidade razoável de escolhas difíceis para fazer, mas este modelo fornece uma estrutura clara para ajudar a eliminar a emoção e a adivinhação do seu processo de tomada de decisão.

O modelo Decision Making Metrix pode ser usado no PowerPoint ou no Google Slides e vem com três designs de slides, o que o torna um recurso visual útil para justificar grandes escolhas para gerentes e partes interessadas em reuniões.

Especialmente ao apresentar avaliações de risco, modelar uma matriz de decisão ponderada ou propor uma análise de causa raiz, esse modelo o ajudará a chegar e comunicar conclusões viáveis para uma ampla gama de tópicos.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de matriz de comunicação

Via SlideModel O que é ótimo nesse modelo é que ele pode ser usado no Google Slides, PowerPoint ou Keynote! O modelo de matriz de comunicação é útil sempre que um gerente de projeto, departamento de RH ou líder de equipe quiser comunicar a quem pertence qual etapa de um projeto e os resultados esperados.

Esse modelo é ótimo para criar uma plano de ação para distribuir em seu departamento. Você pode personalizar cada coluna, dependendo do seu caso de uso específico, para transmitir coisas como os próximos itens de ação, áreas de oportunidade ou planejamento orçamentário e, em seguida, detalhar as pessoas envolvidas nas próximas etapas.

Esse também é um ótimo visual para adicionar aos seus POPs detalhando os canais de comunicação apropriados e sugerindo diretrizes de comunicação interna com outros departamentos, gerentes ou partes interessadas.

Nesse modelo de matriz, diferentes categorias de comunicação interna são organizadas em colunas separadas, incluindo:

Formato : Meios de comunicação como e-mail, chamada de vídeo, bate-papo e mensagens

: Meios de comunicação como e-mail, chamada de vídeo, bate-papo e mensagens Frequência : Com que frequência você deve enviar mensagens

: Com que frequência você deve enviar mensagens Proprietário : Os chefes de departamento responsáveis pelo processamento das solicitações

: Os chefes de departamento responsáveis pelo processamento das solicitações Distribuição : Os departamentos envolvidos

: Os departamentos envolvidos Escalonamento: Maneiras de processar e encaminhar perguntas ou solicitações

Verificar estes_ **Modelos de plano de comunicação !

Faça o download deste modelo

Recursos relacionados

A solução "única" para suas necessidades de modelos de matriz

Os modelos de matriz editáveis oferecem às equipes um caminho claro e direto para melhorar a comunicação e a colaboração.

Seja entre as principais partes interessadas ou entre alguns membros da equipe, esclarecer suas necessidades de comunicação e colaboração é fundamental objetivos do projeto e ideias aumentam significativamente suas chances de cumprir os prazos - porque, convenhamos, ninguém gosta de trabalhar em um projeto mal comunicado.

Felizmente, o ClickUp oferece os recursos, as integrações e a potência necessários para realizar tudo isso e muito mais.

Os modelos de matriz apresentados nesta lista apenas arranham a superfície quando se trata do número de maneiras pelas quais o ClickUp pode agilizar os processos de cima para baixo. Suas biblioteca de modelos em constante crescimento atende a todos os casos de uso e, como o ClickUp inclui vários recursos poderosos em todos os planos de preços, esse pacote completo ferramenta de produtividade fornece soluções de ponta a ponta para toda a sua empresa.

Acesse esses modelos de matriz personalizáveis, um rico conjunto de recursos de colaboração , mais de 1.000 integrações , tarefas ilimitadas e muito mais quando você se inscreve no Plano gratuito para sempre do ClickUp . E desbloqueie ainda mais funcionalidades com planos pagos a partir de apenas US$ 5. Registre-se no ClickUp gratuitamente para começar a organizar seus projetos e colocar suas ideias em prática hoje mesmo.