10 exemplos de diagramas para qualquer tipo de projeto

Todos nós já ouvimos a frase qualidade sobre quantidade, certo?

Enquanto lutava com unhas e dentes durante o ensino médio, esse era o mantra pelo qual viver e, mesmo agora, esse sentimento ainda soa verdadeiro quando se trata de muitas coisas na vida.

Mas esse é o ponto! Agora sabemos que qualidade e quantidade são elementos necessários e constantes da vida.

Independentemente de suas informações serem qualitativas ou quantitativas, precisamos olhar para esses itens como entidades separadas para entendê-los adequadamente. É aí que os gráficos e diagramas são úteis.

As informações numéricas são representadas por elementos como colunas, gráficos de linhas, gráficos de barras ou - o meu favorito - gráficos de pizza.

Já os dados qualitativos (informações não definidas por um único número) são mais bem representados por diagramas como Mapas mentais ou Gráficos de Gantt .

Ambos são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio saudável, mas, às vezes, encontrar os diagramas certos para transmitir melhor as informações qualitativas é difícil. É por isso que você vai adorar este blog.

Considere este artigo como seu novo guia para os 10 principais diagramas que você precisa conhecer para qualquer tipo de fluxo de trabalho, incluindo quando usá-los, exemplos, depoimentos reais e truques indispensáveis para torná-los mais rápidos.

10 tipos de exemplos de diagramas para sua equipe

Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer uma coisa. _O que são dados qualitativos?

Dados qualitativos são todas as informações que não podem ser expressas com um valor numérico ou contadas. Isso pode incluir etapas em um fluxo de trabalho, membros de uma organização, imagens, conceitos, linhas do tempo e muito mais.

Assim como os dados quantitativos, há uma maneira certa e uma errada de expressar os dados qualitativos, dependendo do que você está tentando fazer com eles. É por isso que é fundamental determinar a finalidade de suas informações antes de se comprometer com um tipo específico de diagrama.

Isso pode parecer uma tarefa difícil, mas para todos os meus colegas aprendizes visuais, isso fará muito mais sentido quando você vir exemplos reais - que temos para você!

Portanto, sem mais delongas, aqui estão nossos 10 diagramas favoritos com exemplos.

p.S.: modelos superúteis estão à frente_.

1. Diagrama de mapa mental

Se você já usou um software gratuito de gerenciamento de projetos como Clique emUp você provavelmente já ouviu falar desse popular diagrama de fluxo de trabalho. Os mapas mentais são uma excelente ferramenta para diagramação planejamento de fluxos de trabalho, visualização de dados, brainstorming de novos processos -e se sentir criativo ao fazer isso!

Esses diagramas geralmente começam com uma ideia principal ou com um objetivo final em mente para se ramificar, e seu diagrama toma forma naturalmente a partir daí. Eles são altamente visuais, e os melhores também são flexíveis, personalizáveis e colaborativos.

Como uma teia ou até mesmo um fluxo de consciência, os mapas mentais conectam ideias (nós) para transmitir visualmente como uma ideia é apresentada fase do projeto leva à próxima.

Crie um fluxo de trabalho para apresentar uma visão panorâmica do processo de documentação técnica com o ClickUp Mind Maps

E essa não é a melhor parte! Os mapas mentais podem ser tão estruturados ou livres quanto você quiser. Com recursos como quadros brancos digitais se você tiver um mapa mental, poderá construí-lo como faria com qualquer rabisco do dia - adicionando formas, conectores, mídia e até mesmo trazendo toda a equipe para a mistura.

Quando usar um diagrama de mapa mental?

Embora esse seja um diagrama popular para o planejamento de novos processos ou projetos comerciais, os mapas mentais também são usados para coisas como mapas de rede que descrevem diferentes funções em uma empresa, brainstorming de possíveis respostas a uma pergunta central ou exploração de subtópicos de um tema maior.

Não se deixe levar pelas regras, pois os mapas mentais devem ser personalizados. Além disso, com a ajuda de um dos muitos modelos gratuitos de mapas mentais e recursos disponíveis, você nunca se sentirá sozinho no processo de criação do seu primeiro mapa mental.

Use mapas mentais para elaborar planos ou estratégias para tarefas em sua vida pessoal e profissional, inclusive:

Crescimento dos negócios

OKRs

Brainstorming

Apresentações de infográficos

Integração

Roteiros

Gerenciamento de tempo

e muito mais!

Pronto para criar seu próprio mapa mental? Comece aqui com este Modelo de mapa mental simples do ClickUp e veja seu fluxo de trabalho ganhar vida. 💜

Simplifique o brainstorming de ideias com o modelo de mapa mental simples do ClickUp

2. Diagrama de hierarquia

Se você prestar atenção, quase poderá ouvir o unânime "Ahhhhh" e o aceno de cabeça agradável de todos os Usuário do ClickUp em todo o mundo . Adoramos diagramas de hierarquia - é a base da nossa plataforma!

Como uma boneca russa, os diagramas hierárquicos começam com um tópico abrangente (como toda a sua organização ou um grande departamento) e categorizam tudo o que está sob esse guarda-chuva, dividindo-o em partes semelhantes e mais gerenciáveis.

A hierarquia exclusiva do ClickUp oferece a flexibilidade de organizar equipes de qualquer tamanho

Poderíamos falar sobre nosso sistema Hierarchy por dias! Leia mais sobre como Hierarquia exclusiva do ClickUp pode ajudá-lo a criar a infraestrutura perfeita para expandir seus negócios.

Quando usar um diagrama de hierarquia?

Os diagramas hierárquicos são uma forma altamente visual de organizar tudo - de organizações a departamentos, projetos complexos e tarefas diárias.

Enquanto os organogramas mostram as relações entre as pessoas em cada função, os diagramas hierárquicos mostram como cada tarefa ou projeto diário se encaixa no quadro geral.

3. Diagrama de matriz

Você com certeza já viu esse tipo de diagrama antes - talvez até tenha usado um para entender uma situação complicada ou uma grande decisão!

Ideal para categorizar vários itens, os diagramas matriciais são compostos de quatro quadrantes em dois eixos. Cada quadrante representa uma categoria diferente, enquanto os dois eixos às vezes representam dois temas constantes opostos - ou seja, o desempenho de algo, se é bom ou ruim, o quanto algo ocorre ou não, etc. Ainda assim, os eixos não precisam necessariamente representar nada. Em alguns casos, os eixos servem simplesmente como limites para dividir visualmente os dados em quatro áreas.

Como nos mapas mentais, modelos de matriz são personalizáveis. As informações podem ser divididas em quadrantes em forma de lista ou plotadas em pontos específicos em relação ao que os eixos representam.

Quando usar um diagrama de matriz?

Os diagramas matriciais podem ser usados tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Os gerentes de projeto podem usar esse tipo de diagrama para:

Determinar o sucesso potencial de um novo projeto

Identificar áreas de necessidade em sua estratégia de negócios

Priorizar novas ideias

Comparar seus projetos ' competitividade própria em relação a projetos similares existentes

Use Modelo de matriz de rastreabilidade do ClickUp para rastrear todos os detalhes técnicos de sua empresa.

O modelo de matriz de rastreabilidade do ClickUp oferece uma maneira fácil de mapear esses relacionamentos de forma organizada e abrangente.

E já mencionamos que os diagramas matriciais são úteis em todos os setores?

Um dos principais diagramas que sempre utilizo e defendo é a Matriz de Atribuição de Responsabilidade, também conhecida como RACI (que significa Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) A matriz RACI faz parte do domínio mais amplo de_ gestão de partes interessadas e engajamento que permite que a equipe e o gerente de projeto se mantenham organizados. O objetivo da matriz RACI é avaliar as partes interessadas e documentar a função e a responsabilidade de cada pessoa em um projeto específico As matrizes RACI precisam ser simples e fáceis de digerir; qualquer membro da equipe deve ser capaz de visualizar e entender a matriz sem dificuldade. O principal colaborador de uma matriz RACI é o gerente de projeto e a equipe do projeto, pois o melhor uso desse diagrama é que cada membro responsabilize-se mutuamente por seu trabalho e, ao mesmo tempo, sirva de referência para que os gerentes de projeto delegar trabalho _para a pessoa correta.

Christian Figueroa gerente de projetos da Conselho Nacional dos Conselhos Estaduais de Enfermagem (NCSBN)

Exemplo de diagrama de matriz por Christian Figueroa para a NCSBN

4. Diagrama de círculo

Quase como a contrapartida qualitativa do gráfico de pizza clássico, os diagramas circulares mostram como diferentes elementos se unem para criar um produto ou ideia completa. Mas aqui está o ponto alto - em vez de transmitir quanto do círculo (ou torta) cada componente representa, as seções de um diagrama circular são todas divididas igualmente.

Os diagramas circulares podem ser criados usando um círculo dividido por um determinado número de categorias ou como um número de círculos, dispostos em um círculo. 🤯

Você pode personalizar seu diagrama circular com cores ou imagens relacionadas a cada componente. Você também pode classificar cada parte do diagrama circular usando círculos concêntricos para transmitir a hierarquia ou a importância de cada camada.

Adicione formas, texto, notas e até mesmo converta itens do diagrama circular em tarefas com o ClickUp Whiteboards

Quando usar um diagrama circular?

Esse tipo de diagrama é extremamente versátil. Quer você esteja mostrando as diferentes cidades que compõem um estado ou as fases necessárias para concluir um único projeto, os diagramas circulares são excelentes recursos visuais para se ter à mão em reuniões com partes interessadas no projeto ao apresentar novas ideias ou ao detalhar um processo de várias etapas.

Bônus:_ **Software de gerenciamento de acionistas !

5. Diagrama de análise SWOT

Os diagramas de análise SWOT são muito parecidos com os diagramas de matriz, e algumas equipes podem até usá-los de forma intercambiável. Ainda assim, os diagramas de análise SWOT têm um objetivo estritamente definido.

Muitos dos diagramas desta lista têm limites maravilhosamente borrados que podem ser dobrados e personalizados de acordo com suas necessidades, mas Diagramas SWOT não são necessariamente da mesma forma. Por exemplo, você pode ajustar seu diagrama de matriz para que se torne um diagrama SWOT, mas não o contrário. E isso se deve ao fato de que os limites desse diagrama estão explicitados em seu nome!

S: Pontos fortes W: Pontos fracos O: Oportunidades T: Ameaças

Como em um diagrama de matriz, você usará dois eixos para criar quatro quadrantes e, em seguida, rotulará cada quadrante para representar as quatro áreas da SWOT.

Os diagramas de análise SWOT são usados para determinar como sua empresa ou produto se compara a fatores internos e externos.

Quais são os pontos fortes de seu produto?

Há alguma área interna de fraqueza ou motivo que possa impedir um cliente de escolher seu produto?

Como você pode usar as oportunidades externas para crescer? Existem áreas claras sob seu controle que podem ser aproveitadas, como treinamento, pessoas ou recursos que podem ajudá-lo a melhorar?

Quais fatores externos estão ameaçando o desempenho do seu produto? Ou seja, alternativas mais baratas, obstáculos, concorrentes semelhantes, etc.

A criatividade do seu diagrama SWOT está na forma como você cria os quatro quadrantes, as cores, a mídia, as imagens e os detalhes que adiciona ao seu recurso. Essa é a beleza desse diagrama!

Eles são fáceis de configurar em papel ou em um quadro branco digital, o que lhe dá bastante tempo para preencher o diagrama como quiser. 🎨

Quando usar um diagrama SWOT?

Independentemente de sua empresa ou produto, os diagramas de análise SWOT são fundamentais para determinar aspectos como a adequação do produto ao mercado ou para comprovar seu sucesso futuro.

Um gráfico de análise SWOT pode ser usado para identificar e avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de uma empresa Uma análise SWOT não é um exercício estático; ela deve ser realizada regularmente para garantir que as informações sejam precisas e atualizadas Em nosso caso, esse exercício é extremamente benéfico. Ele nos ajudou a concentrar nossos esforços nas áreas com maior probabilidade de sucesso e a desenvolver estratégias para lidar com possíveis problemas. Por exemplo, melhoramos muito nosso processo de integração de novos membros, o que resultou em uma integração muito mais rápida com a equipe._

Asako Ito, fundadora da Cílios Divinos

Exemplo de diagrama de análise SWOT por Asako Ito em Divine Lashes

Você não precisa ter seu próprio negócio para se beneficiar das análises SWOT, mas também pode usá-las para determinar suas próprias áreas de força e melhoria como líder, freelancer ou empreendedor.

Como estrategista de negócios, crio uma análise SWOT para minha empresa a cada trimestre e aconselho meus clientes a fazerem o mesmo. Uma análise SWOT lembra aos líderes os pontos fortes de seus negócios, mas também as áreas fracas que precisam ser trabalhadas, bem como as oportunidades e ameaças externas a serem observadas. Como o mundo dos negócios e, especialmente, o mundo on-line/digital está evoluindo muito rapidamente, uma análise SWOT trimestral ajuda as empresas a tirar proveito das tendências e a mudar sua estratégia de negócios ou de marketing em tempo hábil._

Jennifer Drago cEO e fundadora da Peak to Profit, LLC

Exemplo de diagrama de análise SWOT por Jennifer Drago em Peak to Profit

6. Diagrama de organograma

Semelhante a um diagrama de hierarquia, um organograma divide as funções e os relacionamentos entre cada posição em uma organização. Os organogramas podem ser representados de cima para baixo, horizontalmente, como um matriz organizacional ou, se preferir, de qualquer outra forma que faça sentido para você.

Pense em sua organograma como a árvore genealógica de sua empresa - expressando como a cadeia de comando flui por toda a organização e quem se reporta diretamente a quem.

Learn **Como criar um organograma no Planilhas Google!

Quando usar um diagrama de organograma?

Você pode achar que já tem uma noção bastante sólida da sua estrutura organizacional, mas é sempre uma boa ideia ter uma visão geral da organização organograma à disposição como recurso para outros membros da equipe, novos funcionários, possíveis investidores e partes interessadas.

Além disso, a única coisa constante na vida é a mudança. Ter um organograma à mão costuma ser a maneira mais eficaz de transmitir atualizações sobre a cadeia de comando, como as decisões afetam todo o grupo e as mudanças internas.

Além disso, um organograma atualizado e de fácil acesso é uma ótima maneira de incentivar o networking interno.

Permita que seus funcionários colaborem entre departamentos ou entrem em contato com possíveis mentores que, de outra forma, talvez nunca conhecessem!

Confira estas_ **Ferramentas de diagrama UML !

Como uma empresa iniciante, é importante alinhar todos na organização e ter funções claras de responsabilidade. Temos um organograma dinâmico para mostrar estruturas de relatórios claras para todos os funcionários da empresa. Quando todos entendem suas funções, responsabilidades e estruturas de reporte, trabalhamos juntos com mais eficiência, entendemos as expectativas uns dos outros e atingimos objetivos comuns enquanto nos comunicamos de forma honesta e aberta._

Chad Rubin cEO e fundador da Profasee

Exemplo de diagrama de organograma feito por Chad Rubin na Profasee

7. Diagrama de gráfico de Gantt

Outro favorito do ClickUp. 💖

A Diagrama de gráfico de Gantt representa a linha do tempo de um projeto, organizada horizontalmente em um gráfico de barras.

Assim como o diagrama matricial, os gráficos de Gantt estão dispostos em dois eixos. O eixo X está diretamente relacionado à linha do tempo - os dias, semanas ou meses necessários para cobrir todo o seu projeto. O eixo Y abriga cada tarefa necessária para concluir o projeto; cada tarefa é representada como uma barra em sua linha do tempo.

Ao estender cada barra (tarefa) pelos dias ou semanas necessários para concluí-las, seu gráfico de Gantt toma forma. O início de cada barra representa a data de início de cada tarefa e o final da barra representa seu prazo final.

Agrupe, filtre ou oculte tarefas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0 para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todo o seu trabalho

Parte da beleza dos gráficos de Gantt é a quantidade de informações que podem ser transmitidas em uma única tela. Dependendo do software de gerenciamento de projetos que você estiver usando ou do modelo escolhido, os gráficos de Gantt podem comunicar visualmente:

Relações e dependências de tarefas

Marcos da tarefa

Vários projetos ao mesmo tempo

Datas de vencimento planejadas versus reais

E muito mais 🤯

Parece muito legal, não é? Os diagramas de Gantt são o sonho de todo gerente de projeto, e nós temos o melhor Guia de gráficos de Gantt para que você saiba exatamente por que precisa deles em sua vida.

Quando usar um diagrama de Gantt?

Os diagramas de Gantt são fáceis de ler e simples de configurar, o que os torna ideais para praticamente qualquer caso de uso, incluindo projetos de construção campanhas de marketing, educação, tarefas diárias, planejamento de eventos e muito mais.

E com a ajuda de um modelo flexível nunca foi tão fácil criar seu próprio gráfico de Gantt! Este simples Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp é o ponto de partida perfeito para quem deseja mergulhar na fonte dos gráficos de Gantt.

Identifique os bloqueadores logo no início e tome medidas imediatas para a conclusão tranquila do projeto com o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

8. Diagrama de fluxo de trabalho

A beleza dos dados qualitativos é que eles podem ser expressos de muitas maneiras diferentes! Você já deve ter notado algumas semelhanças entre os diferentes exemplos de diagramas desta lista, ou já deve ter percebido como é possível usar dois tipos de diagramas para representar o mesmo conjunto de informações.

Vários desses diagramas são úteis para planejar fluxos de trabalho até certo ponto, mas diagramas de fluxo de trabalho têm um objetivo final mais específico e exigem algumas informações não negociáveis.

Os diagramas de fluxo de trabalho ajudam você a gerenciar o tempo e as tarefas envolvidos no alcance de uma meta, dividindo as coisas em:

O que precisa ser feito

O que está em andamento

O que já foi concluído

Esses diagramas podem assumir muitas formas e formatos, dependendo da complexidade de seus processos existentes, mas todos seguirão uma lógica, fluxo de tarefas do início ao fim em relação a uma linha do tempo para garantir que você esteja no caminho certo.

Algumas características comuns de diagramas de fluxo de trabalho incluem swimlanes para definir quem é responsável por quais tarefas e setas ou conectores para mostrar as relações entre as tarefas.

Bônus:_ **Exemplos de gráficos RACI & **Modelos de gráficos_RACI !

Quando usar um diagrama de fluxo de trabalho?

Os diagramas de fluxo de trabalho são populares no gerenciamento de projetos, mas também podem se referir a praticamente qualquer processo pessoal, como seu dia de trabalho, metas trimestrais, planejamento educacional ou até mesmo o treinamento de seu novo cão.

Ao mapear claramente cada fase de um projeto ou meta, você pode ajudar a evitar gargalos antes que eles aconteçam, melhorar a comunicação entre a sua equipe, aumentar a eficiência e ter mais propriedade sobre as coisas que realiza. Nós adoramos isso.

Bônus:_ **Modelos de diagrama de afinidade & **Ferramentas de diagrama de afinidade !

Ao gerenciar um programa de coaching em grupo ou coorte, pode parecer que todas as partes de sua administração, desenvolvimento de currículo, entrega e suporte ao aluno estão desorganizadas. Como consultor de fundadores de programas educacionais e de certificação on-line, descobri que a criação de programas coesos gerenciamento de programas é essencial para a eficiência no gerenciamento da educação on-line. Dentro do ClickUp, criei um espaço principal no fluxo de trabalho "Coaching em grupo" com várias pastas organizadas com base nesse tópico específico. Ao usar a visualização de calendário para todo o espaço e organizar as listas e pastas por cor no ClickUp, posso identificar quais sessões ao vivo estão sendo realizadas, quais e-mails estão em qual status e quais postagens estão sendo agendadas ou escritas para o grupo da comunidade. Esse fluxo de trabalho faz mais sentido para experiências de aprendizagem virtual, mas também pode ser modificado para acomodar o treinamento educacional presencial._

Melody Johnson, fundadora do The Course Consultant

Exemplo de diagrama de fluxo de trabalho criado no ClickUp por Melody Johnson no The Course Consultant

9. Diagrama de fluxograma Semelhante a um diagrama de fluxo de trabalho,

os fluxogramas visualizam o caminho que você percorrerá em um processo específico.

Primeiro, defina um ponto claro de início e fim para o diagrama e, em seguida, use formas para representar cada etapa do processo. Conecte essas formas com linhas e setas para expressar a ordem das operações.

Os ClickUp Whiteboards oferecem todos os recursos criativos e de colaboração de que você precisa para construir os fluxogramas dos seus sonhos

Quando usar um diagrama de fluxograma?

Embora os fluxogramas sejam normalmente usados para mapear uma série de eventos do início ao fim, você também pode adicionar opções de sim ou não às formas para acrescentar processos adicionais ao diagrama, caso algo mude.

Em cargos da área de saúde em que você está voltado para o paciente, no suporte ao cliente ou resolvendo um problema, isso pode ser muito útil!

Para gerentes de projetos, os fluxogramas são um excelente ponto de partida para avaliar o tempo, os recursos e as etapas envolvidas na conclusão de novos empreendimentos.

Use Modelo de fluxograma de raia do ClickUp para seu próximo projeto!

Aproveite ao máximo seus fluxos de trabalho usando quadros brancos com o modelo de fluxograma Swimlane do ClickUp

10. Diagrama de gráfico PERT

Os últimos da nossa lista são Diagramas de gráficos PERT que são como mapas mentais que se concentram principalmente na marcos do projeto que compõem seu caminho crítico .

Como os fluxogramas, Gráficos PERT conectam formas (tarefas) com setas para transmitir o fluxo de eventos em um projeto, mas são mais usados para definir relacionamentos de tarefas do que para fornecer atualizações sobre o processo de um projeto.

Porém, com o software de gerenciamento de projetos correto, você pode levar os gráficos PERT muito longe! Abreviação de Program Evaluation Review Technique (Técnica de Revisão de Avaliação de Programas), os gráficos PERT podem ajudá-lo a visualizar vários caminhos para a conclusão e a priorizar as tarefas mais importantes.

Uma desvantagem dos gráficos PERT é que eles podem ser um pouco demorados para serem configurados, editados e atualizados. Felizmente, um modelo intuitivo e dinâmico como este Modelo de gráfico PERT da ClickUp foi criado para enfrentar exatamente esse desafio.

O modelo de gráfico PERT da ClickUp ajuda a criar uma linha do tempo visual detalhada para o seu projeto, para que você possa manter o controle e garantir que nenhum detalhe seja esquecido.

Quando usar um diagrama de gráfico PERT?

Os diagramas PERT são uma visão de alto nível de um projeto. Esses diagramas são úteis para o planejamento do projeto principais marcos do projeto ou estabelecer seu caminho crítico. Além disso, os gráficos PERT podem lhe dar uma ideia de quanto tempo cada tarefa pode levar, especialmente se você não estiver entrando no projeto com uma estimativa de tempo clara em mente.

bônus:_ *Alternativas ao Draw.io* > Usamos um gráfico PERT ao criar nosso aplicativo da Web para nossa empresa. Não sou engenheiro, mas meu cofundador é, então foi vital para ele criar um gráfico que mostrasse o fluxo de nossos sistemas e como eles são dependentes/independentes uns dos outros > > Isso me permite visualizar o fluxo de dados, a renderização de aplicativos e a linha do tempo para o fluxo de dados em nossos diferentes sistemas. Usando esse gráfico, meu cofundador pode articular facilmente onde estão surgindo problemas com nosso aplicativo e compartilhá-los com outras pessoas e comigo em nossa equipe.

Nick Cotter fundador da Crescimento

Exemplo de diagrama de gráfico PERT por Nick Cotter em Growann

Criar diagramas usando o ClickUp

Ok, foram muitos diagramas - e, em algum momento, você provavelmente precisará usar todos eles! Mas há uma luz no fim desse túnel cheio de trabalho, pois você tem ClickUp . 😊

O ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva e completa para gerenciar projetos, criar belos diagramas e trabalhar com a equipe sem precisar abrir outra guia. Entre a lista cada vez maior de recursos totalmente personalizáveis do ClickUp estão as ferramentas incorporadas de mapas mentais, Gantt e quadros brancos digitais - o que mais você poderia pedir?

Mostraremos a você como elas funcionam. 🤓

Visualização de Gantt no ClickUp

O ClickUp foi projetado para otimizar seus processos e economizar seu tempo, independentemente do tamanho da sua equipe ou do setor. Normalmente, há muito trabalho envolvido na simples criação de um gráfico de Gantt e na atualização manual para garantir que ele continue sendo útil para você! Mas no ClickUp, esse não é o caso. 👏 Visualização de Gantt no ClickUp está diretamente conectada ao seu fluxo de trabalho e é atualizada automaticamente para refletir todo e qualquer progresso que você fizer.

Mostrar mais itens, como responsáveis, datas de vencimento e outros, na barra lateral da exibição de Gantt

Sua linha do tempo tomará forma naturalmente à medida que você adicionar tarefas, prazos e datas de início ao seu projeto.

Mapas mentais do ClickUp Mapas mentais do ClickUp são perfeitos para criar diagramas de rede que descrevem a progressão de seu projeto. Os Mind Maps também são ideais para organogramas, fluxogramas, gráficos PERT, gráficos de fluxo de trabalho e muito mais - eles são muito versáteis!

Planeje e organize visualmente ideias, tarefas, fluxos de trabalho e muito mais, com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar do ClickUp. Em seguida, arraste as ramificações para mostrar as relações e dependências das tarefas ou ajuste os locais dos nós para organizar e reorganizar o espaço de trabalho.

E se você não quiser que seu Mind Map seja tudo sobre as tarefas, experimente o modo Blank! Os nós não estarão vinculados a nenhuma estrutura de tarefa específica, portanto, você poderá ser tão criativo quanto desejar. ❤️‍🔥

Personalize seu Mind Map do zero no ClickUp com o Blank Mode

ClickUp Whiteboards Software de lousa digital está na moda no momento, mas você sabia que o ClickUp é uma das poucas plataformas que permite criar nosso próprio recurso de quadro branco internamente, do zero? 🍪

Quadros brancos do ClickUp fornecem uma tela infinita para desenhar gráficos e diagramas de qualquer tipo - até mesmo mapas mentais, matrizes, SWOT, diagramas circulares e praticamente tudo o mais. Além disso, o ClickUp oferece vários modelos de diagramas especificamente para seus quadros brancos colaborativos para ajudá-lo a economizar tempo e comece o mais rápido possível.

Adicione formas que se convertem diretamente em tarefas do ClickUp e se conectam ao seu fluxo de trabalho e, em seguida, desenhe conexões entre elas para mostrar facilmente a ordem das tarefas.

Converta formas em tarefas em seu ClickUp Whiteboard para começar a colocar seu fluxograma em ação instantaneamente

Independentemente de seu nível de experiência, conforto com a criatividade ou tipo de diagrama desejado, o ClickUp Whiteboards será seu novo brinquedo favorito.

E já mencionamos que todos esses recursos são totalmente gratuitos ?

Comece a tornar seu processo de diagramação mais fácil, mais visual e intuitivo com mapas mentais, visualização de Gantt e quadros brancos no ClickUp! 📈