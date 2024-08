Como usar um diagrama de fluxo cumulativo para o gerenciamento de projetos

Como diz o velho provérbio chinês, "para mover uma montanha, você precisa começar retirando pequenas pedras todos os dias" Como uma equipe de projeto, sua visibilidade geralmente é de curto prazo, concentrando-se em tarefas, subtarefas e no essencial.

O verdadeiro progresso do projeto, no entanto, está em como esses aspectos essenciais se somam a um todo significativo. Em outras palavras, o progresso do seu projeto é melhor medido cumulativamente.

Nesta publicação do blog, discutiremos como você pode usar o diagrama de fluxo cumulativo (CFD) para demonstrar com precisão e eficácia o sucesso do projeto.

O que é um diagrama de fluxo cumulativo?

Um diagrama de fluxo cumulativo mostra o acúmulo de progresso ao longo do tempo. No desenvolvimento ágil, os diagramas de fluxo cumulativo mapeiam uma tarefa/evento no eixo vertical (eixo Y), com o tempo plotado no eixo horizontal (eixo X).

Vejamos o exemplo de um projeto de engenharia. Você pode mapear qualquer métrica acumulada, como tarefas concluídas, bugs resolvidos ou rendimento. Também é possível rastrear várias métricas no mesmo diagrama de fluxo cumulativo.

Diagrama de fluxo cumulativo no ClickUp em que a linha verde indica o trabalho concluído e a linha cinza representa o que resta

Uma equipe ágil típica usa diagramas de fluxo cumulativo para monitorar três métricas principais:

Tempo de ciclo : Tempo necessário para concluir uma tarefa, do início ao fim, de ponta a ponta

: Tempo necessário para concluir uma tarefa, do início ao fim, de ponta a ponta Trabalho em andamento : Número de tarefas atualmente em andamento

: Número de tarefas atualmente em andamento Taxa de transferência: Número de tarefas que uma equipe pode concluir em um determinado período de tempo

Benefícios do uso de um diagrama de fluxo cumulativo em projetos ágeis

Na metodologia Kanban, o diagrama de fluxo cumulativo é uma ferramenta analítica avançada. Ele funciona como um

ferramenta de visualização de dados

proporcionando maior clareza e controle.

Como uma

ferramenta de wireframing

que ajuda a visualizar a estrutura básica de um aplicativo, um diagrama de fluxo cumulativo ideal mostra os fundamentos do progresso. Aqui estão alguns dos principais benefícios do diagrama de fluxo cumulativo.

Monitoramento do progresso: Em uma visualização de painel único, os diagramas de fluxo cumulativo demonstram o progresso alcançado e as tarefas que ainda precisam ser concluídas.

Fique de olho na saúde de um projeto usando análises avançadas no ClickUp

Melhor visibilidade: Em um visual simples, o CFD oferece visibilidade clara do fluxo de trabalho geral, atuando como uma visão panorâmica do projeto.

Estimativa de esforço: Usando o CFD, você pode calcular o

tempo de espera

para itens do backlog e estimar o esforço/tempo necessário para concluir histórias de usuários adicionais.

Gerenciamento da carga de trabalho: Quando você traça tarefas atribuídas e tarefas concluídas no mesmo diagrama de fluxo cumulativo, pode comparar a taxa de progresso. Se o diagrama estiver muito distorcido, isso mostra que há um problema de gerenciamento da carga de trabalho.

Otimização do fluxo de trabalho

: O CFD ajuda a rastrear a distribuição do projeto nos estágios do processo, permitindo que você veja a estabilidade do fluxo de trabalho. Por exemplo, se o diagrama mostrar o acúmulo de tarefas em um determinado estágio, você poderá ter uma carga de trabalho desproporcional.

Identificação de gargalos: Quando a taxa de progresso cai (ou seja, o gráfico fica plano), você pode rastrear imediatamente os problemas. Com a análise da causa-raiz, você pode identificar gargalos e desafios de forma eficaz.

Otimização de processos

: As equipes podem analisar tendências e padrões ao longo do tempo para manter o aprimoramento contínuo do processo.

Melhoria do desempenho: As equipes podem traçar métricas em dois períodos diferentes no mesmo gráfico para comparar o desempenho e traçar estratégias de melhoria.

Como criar um diagrama de fluxo cumulativo

Por ser uma ferramenta essencial no gerenciamento de projetos Agile, todo gerente de projeto deve aprender a criar diagramas de fluxo cumulativo. Você pode fazer isso com qualquer um dos

ferramentas de diagrama de afinidade

. Veja como.

Rastrear itens de trabalho

Para começar, insira todas as suas tarefas e subtarefas em um sistema de gerenciamento de projetos como o ClickUp. Escreva descrições detalhadas para garantir que os membros da equipe entendam o que se espera deles.

Em seguida, categorize-as em pastas de acordo com suas necessidades. Certifique-se de que todas as novas tarefas também sejam carregadas no ClickUp.

Estabeleça relações entre as tarefas

Embora qualquer projeto seja uma coleção de tarefas, elas não existem isoladamente. As tarefas estão interconectadas umas às outras, alimentando as atividades posteriores.

Use um

software de mapeamento mental

para criar um quadro abrangente das conexões e dependências. Confira alguns dos mais eficazes

software de mapeamento mental para Mac

.

Mapas mentais baseados em tarefas no ClickUp

Durante a fase de planejamento,

Mapas mentais do ClickUp

pode ajudá-lo a criar fluxogramas que ilustram como cada tarefa se relaciona com as outras. Também é possível marcar as dependências entre as tarefas e os membros da equipe.

Definir estágios do fluxo de trabalho

Toda tarefa passa por vários estágios de processo em seu ciclo de vida. Os estágios de uma tarefa em projetos Agile podem ser: a fazer, em andamento, concluído, teste etc. Dependendo da natureza do software que você está desenvolvendo, você pode precisar de status personalizados, que podem ser adicionados sem esforço no ClickUp.

Status personalizados no ClickUp

Dados de registro

Agora que a configuração do seu projeto está concluída, é hora de registrar os dados de forma regular e consistente. Use o botão

Quadro branco do ClickUp

para fazer um brainstorming dos pontos de dados que você deseja capturar. Incentive a equipe a acompanhar esses dados ativamente.

O ClickUp permite o registro nativo de dados em várias métricas, como:

Datas de início e término

Estimativas de tempo

Rastreamento de tempo

Prioridade

Status da tarefa

Usuário que executa a tarefa

Certifique-se de que esses dados sejam tão precisos e em tempo real quanto possível para que o diagrama de fluxo cumulativo seja eficaz.

Gerar o diagrama de fluxo cumulativo

Use o ClickUp para criar diagramas de fluxo cumulativo codificados por cores para visualizar o progresso do seu projeto. O ClickUp Dashboard flexível permite que você crie os gráficos ou tabelas necessários.

Gráficos cumulativos

Plotagem do fluxo cumulativo do projeto no ClickUp

Crie gráficos de desempenho cumulativo para sprints, tarefas, recursos, bugs, etc. Escolha fontes de dados, como período de tempo e tipo de carga de trabalho, para relatórios personalizados.

Gráficos de regressão

Gráfico de queima no ClickUp

Use o ClickUp para acompanhar o progresso real de seu projeto em comparação com a meta. Obtenha previsões automáticas de quando você concluirá o projeto se seguir a mesma trajetória.

Gráficos de queima

Veja quanto trabalho você concluiu e o que resta em um diagrama de fluxo cumulativo de burn up no ClickUp.

Gráficos de velocidade

Gráficos de velocidade de desempenho da equipe no ClickUp

Acompanhe a taxa de conclusão de suas tarefas ao longo do tempo. Você pode fazer isso por dia, semana, sprint, mês ou mais no ClickUp. Use isso para identificar tendências em relação à produtividade geral e entender o que faz sua equipe se destacar.

Outros diagramas de fluxo cumulativo

Você pode acompanhar várias outras métricas cumulativamente no ClickUp. Alguns dos relatórios comuns usados pelas equipes ágeis são os seguintes.

Tarefa concluída: Acompanhe quantas tarefas foram concluídas por cada membro da equipe.

Tarefas trabalhadas: Rastreia a tendência das tarefas em que qualquer membro da equipe está trabalhando em um determinado momento. Os usuários devem ter realizado alguma ação na tarefa para serem considerados no relatório.

Tempo rastreado: Meça a produtividade da equipe com o relatório de tempo rastreado. Veja quanto tempo é gasto em cada tarefa, quantas horas os membros da equipe trabalham, etc. Use isso para gerenciar melhor a carga de trabalho. Você também pode usar esses dados para rastrear o tempo médio do ciclo.

Pontos do espaço de trabalho: Gamifique o projeto incentivando os membros da equipe a limpar mais notificações, adicionar/resolver mais comentários, trabalhar em mais tarefas de alta prioridade, criar

Documentos do ClickUp

para documentação, etc. Veja os pontos acumulados para cada membro neste relatório.

Analisar e otimizar

Analise o diagrama de fluxo cumulativo e otimize as métricas de falha. Isso pode envolver a redefinição de estágios, a redistribuição de recursos ou a implementação de novas estratégias para gerenciar efetivamente o trabalho em andamento.

Não tem certeza de quais relatórios você precisa? Escolha entre

Modelos de diagrama de fluxo de dados do ClickUp

. Personalize-os de acordo com suas necessidades e integre-os em seus projetos.

Dirija seu projeto na direção certa com o ClickUp

Os recursos do ClickUp

software de gerenciamento de projetos visuais

foi projetado para oferecer uma visão panorâmica, bem como visibilidade dos intrincados trabalhos diários do projeto com seus inúmeros recursos de relatório.

O diagrama de fluxo cumulativo, um poderoso recurso de relatório, representa visualmente as tendências de alto nível. O

Quadro Kanban

permite que você se aprofunde e faça ajustes granulares. Ele capacita os membros da equipe a verem seu desempenho em relação aos resultados esperados e a escalarem de acordo.

Como uma chave

técnica de gerenciamento de projetos

ele cria transparência e visibilidade em toda a equipe, capacitando-a a ajudar e apoiar uns aos outros.

Veja seu trabalho através de uma lente mais nítida.

