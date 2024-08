10 Alternativas e concorrentes do Draw.io/Diagrams.net 2024

Imagine-se sentado em uma mesa com um quebra-cabeça de mil peças espalhado à sua frente. Agora pense em resolver esse quebra-cabeça sem a imagem na caixa para orientá-lo.

Softwares de diagramação como o Draw.io funciona como um paradigma visual ou guia de imagens para o complexo quebra-cabeça que é o gerenciamento visual de projetos . Mas e se houver outro tipo de guia visual no mercado ou uma ferramenta que atenda melhor ao seu estilo?

Junte-se a nós e veja como reunimos algumas das melhores alternativas do Draw.io, cada uma oferecendo uma maneira única de ajudá-lo a transformar o caos do seu projeto em uma obra-prima perfeitamente montada.

O que você deve procurar nas alternativas ao Draw.io?

Como gerente de projeto, pode haver alguns pontos fracos potenciais do Draw.io que podem ser frustrantes. Embora o Draw.io seja uma excelente solução de diagramação, ele pode não ser adaptado especificamente às necessidades de gerenciamento de projetos. Considere os seguintes recursos como alternativas ao Draw.io:

Ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos: Procure uma ferramenta de diagramação que inclua um recurso de quadro branco on-line,alocação de recursoscontrole de progresso e recursos de criação de linha do tempo ou gráfico de Gantt.

Integração com ferramentas populares: Escolha uma plataforma que se integre a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, comunicação e compartilhamento de arquivos que sua equipe possa estar usando.

Colaboração robusta em tempo real: Certifique-se de que o software permita uma colaboração perfeita, incluindo recursos avançados como mensagens no aplicativo, compartilhamento de arquivos, anotações, controle de acesso e a capacidade de cocriarQuadros brancos.

Controle de versão: Opte por uma ferramenta de diagrama que ofereça controle de versão, permitindo acompanhar as alterações e reverter para versões anteriores quando necessário.

Personalização e dimensionamento: Encontre uma solução que possa ser personalizada e dimensionada de acordo com os requisitos do seu projeto e o tamanho da equipe.

Relatórios e análises: Procure uma solução de diagramação que ofereça recursos integrados de relatórios e análises para ajudá-lo a monitorar o progresso do projeto, identificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.

Segurança e privacidade de dados: Verifique se o software está em conformidade com as práticas de segurança e privacidade de dados padrão do setor para proteger os dados do seu projeto.

As 10 melhores alternativas ao Draw.io

Elaboramos uma lista das melhores alternativas ao Draw.io para adicionar à sua pilha de tecnologia de gerenciamento de projetos.

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu Whiteboard para construir seu fluxograma no ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade que oferece recursos de diagrama incorporados para criar fluxogramas ou gráficos de Gantt. Com sua interface flexível e personalizável, os gerentes de projeto podem criar diagramas ou gráficos de Gantt com eficiência fluxogramas simples e visualizar elementos visuais complexos por meio de sua ferramenta Whiteboard.

Sua imaginação é o único limite para a exemplos de diagramas que você pode criar para melhorar seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos. O ClickUp não é apenas uma excelente ferramenta para ideação visual e uma das melhores alternativas desta lista, mas também oferece às equipes um espaço centralizado para colaboração. Isso permite que as equipes simplifiquem os processos de tomada de decisão e permanecer na mesma página.

melhores recursos do #### ClickUp

Quadros brancos : Use uma tela infinita para capturar ideias, diagramar fluxos de trabalho, criar fluxogramas e colaborar em equipe com edição ao vivo.

: Use uma tela infinita para capturar ideias, diagramar fluxos de trabalho, criar fluxogramas e colaborar em equipe com edição ao vivo. Mapas mentais : Organize sessões de brainstorming e projetos em esboços visuais lógicos com este criador de fluxogramas. Converta nós em tarefas e vincule tarefas diretamente aos mapas mentais para uma experiência perfeita.

: Organize sessões de brainstorming e projetos em esboços visuais lógicos com este criador de fluxogramas. Converta nós em tarefas e vincule tarefas diretamente aos mapas mentais para uma experiência perfeita. Visualização do gráfico de Gantt : Simplifica o agendamento, o gerenciamento de dependências e apriorização de tarefas com uma linha do tempo flexível. Os cronogramas ajustáveis ajudam a cumprir prazos, evitar gargalos e criar dependências. Porcentagens de progresso,caminho crítico a visualização e as opções codificadas por cores oferecem uma visão de alto nível do status do projeto.

**Biblioteca de modelos gratuitos : Trabalhe com centenas demodelos de brainstorming em quadros brancos, mapas mentais, gráficos de Gantt,Documentose muito mais.

Limitações do ClickUp

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada do que algumas alternativas ao draw.io

Alguns usuários não preferem todas as notificações

A versão gratuita não inclui a ferramenta Mind Map

Preços do Clickup

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 6.670 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.670 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.640+ avaliações)

2. Lucidchart

O Lucidchart o recurso de cursor colaborativo do Lucidchart destaca todas as pessoas no arquivo em tempo real Lucidchart funciona como uma ferramenta versátil de diagramas on-line e uma plataforma de visualização. Ele está na lista de alternativas ao Draw.io porque permite que as equipes criem e compartilhem facilmente representações visuais cativantes de seus conceitos.

Produza rapidamente fluxogramas complexos, organogramas, diagramas de Venn ou um planejador de roteiro sem a necessidade de proeza artística ou conhecimento de codificação. Essa simplicidade é um dos cartões de visita deste software de diagramas pois ele ajuda as equipes a transmitir informações complexas em um formato de fácil digestão. Colaboração em tempo real permitem que os membros da equipe trabalhem simultaneamente no mesmo documento, promovendo um fluxo de trabalho bem organizado com maior clareza e propósito.

Além disso, o Lucidchart se integra perfeitamente a softwares como Jira, Confluence e Google Apps, simplificando ainda mais seu uso. Ao utilizar uma ferramenta como o Lucidchart, as equipes podem acelerar seu ritmo e tomar decisões mais informadas.

Melhores recursos do Lucidchart

Modelos de diagramas : Categorias que variam de "Brainstorm de ideias" a "Aumentar a eficiência das vendas" para ajudá-lo a se preocupar menos com os layouts e a diagramar mais.

: Categorias que variam de "Brainstorm de ideias" a "Aumentar a eficiência das vendas" para ajudá-lo a se preocupar menos com os layouts e a diagramar mais. Importação de dados : Pode importar do Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio e outras opções de software e exportar facilmente diagramas para Excel, PDF, JPG ou outros tipos de arquivos

: Pode importar do Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio e outras opções de software e exportar facilmente diagramas para Excel, PDF, JPG ou outros tipos de arquivos Funcionalidades de arrastar e soltar: Mova facilmente os elementos e escolha entre um grande número de símbolos, como setas e linhas, em seu criador de fluxogramas

Limitações do Lucidchart

Embora muitos usuários digam que é uma ótima ferramenta, alguns a consideram um pouco limitada

Alguns usuários dizem que querem mais guias editáveis, uma variedade maior de layouts e integrações mais abrangentes

A interface pode ser um pouco complicada em vários níveis

Preços do Lucidchart

Gratuito

Plano individual : uS$ 7,95/usuário

: uS$ 7,95/usuário Plano de equipe : uS$ 9/usuário

: uS$ 9/usuário Plano empresarial: Entre em contato com o Lucidchart para obter preços

Avaliações e resenhas do Lucidchart

G2 : 4.6/5 (mais de 2.150 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.890 avaliações)

Compare **Desenho.io vs. Lucidchart !

3. Miro

Modelo de roteiro de transformação ágil por MiroMiro oferece uma plataforma de quadro branco colaborativo on-line, perfeita para gerentes de projeto que desejam criar fluxogramas e colaborar em diagramas. Essa ferramenta de desenho visualmente envolvente facilita o brainstorming, o design thinking e o planejamento ágil, promovendo um ambiente de equipe criativo e unificado.

O Miro é uma das melhores alternativas ao Draw.io, pois pode decompor sistemas complexos e promover a solução inovadora de problemas em sua equipe.

Melhores recursos do Miro

Contribuição em tempo real : Blocos de código, modelos e diagramas facilitam a contribuição dos colegas de equipe para os projetos

: Blocos de código, modelos e diagramas facilitam a contribuição dos colegas de equipe para os projetos Fácil de alternar modos: Alterne entre o modo de apresentação e o modo de trabalho, o que mantém as reuniões interativas e animadas - perfeito para manter as faíscas criativas acesas

Limitações do Miro

Compatível com Windows e Mac, mas não com Linux

Não há recursos realmente eficientes de controle de tempo

Preços do Miro

Gratuito

Inicial : uS$ 8/usuário

: uS$ 8/usuário Empresarial : $16/usuário

: $16/usuário Empresa: Entre em contato com Miro para obter preços

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.590 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.590 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4. Mural

Visão geral do Mural de recurso de quadro branco

O Mural é um espaço de trabalho digital projetado para colaboração visual, permitindo que os gerentes de projeto criem diagramas e organizem ideias com eficiência. Com sua coleção de modelos pré-criados e interface intuitiva, o Mural incentiva o pensamento criativo e o trabalho em equipe eficiente. O Mural é uma ótima ferramenta para estimular a inovação, alinhar a visão da sua equipe e agilizar a execução do projeto.

Melhores recursos do Mural

Quadros brancos : Permite que as equipes rabisquem, desenhem, ilustrem ou mapeiem suas ideias de qualquer maneira que faça sentido para seu estilo de aprendizagem

: Permite que as equipes rabisquem, desenhem, ilustrem ou mapeiem suas ideias de qualquer maneira que faça sentido para seu estilo de aprendizagem Recursos de bate-papo : Bate-papo por texto e vídeo com sua equipe sobre seus projetos

: Bate-papo por texto e vídeo com sua equipe sobre seus projetos Cronômetros : Acompanhe e mantenha as sessões de brainstorming em andamento

: Acompanhe e mantenha as sessões de brainstorming em andamento Ferramentas de votação: Obtenha um consenso mais rápido sobre as próximas etapas

Limitações do mural

Alguns acreditam que ele serve mais para planejamento do que para execução

Gerenciar arquivos, espaços de trabalho e equipes pode ser confuso

Opções móveis limitadas

Preços do Mural

Gratuito

Equipe: US$ 9,99/usuário

US$ 9,99/usuário Empresarial: US$ 17,99/usuário

US$ 17,99/usuário Empresa: Entre em contato com o Mural para obter preços

Mural ratings and reviews

G2 : 4.7/5 estrelas (mais de 1.320 avaliações)

: 4.7/5 estrelas (mais de 1.320 avaliações) Capterra: 4.6/5 estrelas (mais de 110 avaliações)

5. Visio

Microsoft Visio exemplo de produto

O Visio, um produto da Microsoft, permite que você crie diagramas profissionais e visualmente atraentes com facilidade. O Visio facilita o desenho de fluxogramas, organogramas, diagramas de rede e muito mais. Sua integração perfeita com Microsoft Office O Microsoft Office Suite simplifica a colaboração, garantindo a comunicação e a produtividade sem problemas. O Visio continua sendo uma das melhores alternativas ao Draw.io, pois a ferramenta pode elevar o apelo visual e a clareza de seu projeto.

Melhores recursos do Visio

Recursos de fluxograma de nível profissional: Fácil de criar diagramas visuais na ferramenta com funcionalidades de arrastar e soltar

Fácil de criar diagramas visuais na ferramenta com funcionalidades de arrastar e soltar Modelos incorporados : Oferece assistência valiosa na criação de fluxogramas

: Oferece assistência valiosa na criação de fluxogramas Integrações : Funciona bem com outros aplicativos da Microsoft e seus recursos de colaboração com vários usuários facilitam a execução do projeto

: Funciona bem com outros aplicativos da Microsoft e seus recursos de colaboração com vários usuários facilitam a execução do projeto Interface amigável ao usuário: Permite que indivíduos com experiência limitada em diagramação tenham uma experiência de navegação fácil

Limitações do Visio

Alguns relatam personalização limitada

Se você quiser um software de diagramação gratuito ouGráficos de Gantt para Macvocê terá que procurar uma alternativa

Preços do Visio

Plano 1: $5/usuário

$5/usuário Plano 2: $15/usuário

Visio ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (640+ avaliações)

: 4.2/5 (640+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (3.010+ avaliações)

6. SmartDraw

SmartDraw Exemplo de gráfico PERT

O SmartDraw é um software de diagramação robusto que acelera a criação de tudo, desde um simples fluxograma, tabelas sociais para um evento, mapas mentais ou organogramas.

Sua formatação inteligente, modelos abrangentes e automação avançada fazem do SmartDraw a escolha ideal para gerentes de projeto que buscam eficiência e precisão. Use o SmartDraw para comunicar ideias, aprimorar a colaboração e promover o sucesso do projeto.

Melhores recursos do SmartDraw

Forte atendimento ao cliente : Excelente atendimento ao cliente com foco no setor de construção e design de residências

: Excelente atendimento ao cliente com foco no setor de construção e design de residências Múltiplas opções de modelos : Comece a partir de vários diagramas e projetos

: Comece a partir de vários diagramas e projetos Salvamento de arquivos: Os usuários podem salvar arquivos localmente ou usar integrações com Dropbox, Google Drive, Box e OneDrive

Limitações do SmartDraw

Alguns usuários relatam problemas de estabilidade

O software usa muita memória e pode travar inesperadamente

As dicas de ferramentas não são claras

Não há opção realmente gratuita para a ferramenta (***Alternativas ao SmartDraw*)

Preços do SmartDraw

Individual: US$ 9,95/usuário

US$ 9,95/usuário Equipe: $9,95/usuário

$9,95/usuário Site: US$ 2.995/ano

SmartDraw ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 110 avaliações)

7. Jamboard

Google Jamboard exemplo de produto Jamboard é um quadro branco interativo baseado em nuvem desenvolvido pelo Google, que oferece uma plataforma dinâmica para que os gerentes de projeto criem e colaborem em diagramas. Com sua interface fácil de usar, o Jamboard promove brainstorming, solução de problemas e tomada de decisões eficazes.

Integre o Jamboard ao seu kit de ferramentas de gerenciamento de projetos para incentivar a criatividade e promover um ambiente de equipe coeso com software de fluxograma .

Melhores recursos do Jamboard

Brainstorming : Funciona como uma ótima ferramenta para equipes pequenas que precisam fazer um brainstorming rápido em uma interface limpa

: Funciona como uma ótima ferramenta para equipes pequenas que precisam fazer um brainstorming rápido em uma interface limpa Repleto de recursos básicos : Use a caneta, a borracha, notas adesivas, formas e símbolos, uma caixa de texto ou uploads de fotos

: Use a caneta, a borracha, notas adesivas, formas e símbolos, uma caixa de texto ou uploads de fotos Opção gratuita: Poderoso e gratuitoSoftware de fluxograma para Mac que pode ser usado gratuitamente em nível individual

Limitações do Jamboard

Experiência exclusivamente on-line, o que limita onde e quando você pode usá-lo

Falta de algumas ferramentas básicas de administração

Tem limites para o tamanho do quadro e o número de slides por quadro

Preços do Jamboard

Ferramenta gratuita para usuários individuais

Entre em contato com o Google para obter preços para equipes

Avaliações e resenhas do Jamboard

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 90 avaliações)

Compare **Miro Vs Jamboard !

8. Esboço

Via Esboço O Sketch se tornou uma ferramenta essencial para os designers devido à sua simplicidade, desempenho e funcionalidade baseada em vetores. Ele usa edição vetorial, o que significa que os designs são independentes da resolução e podem ser dimensionados sem perda de qualidade. Isso é particularmente valioso para o design de ícones e outros elementos gráficos que precisam ser exibidos em diferentes tamanhos de tela. Os designers usam o Sketch para criar mockups bonitos e de alta fidelidade.

Melhores recursos do Sketch

Recursos para celular : Alternativa poderosa ao Draw.io com seu foco no design de aplicativos móveis

: Alternativa poderosa ao Draw.io com seu foco no design de aplicativos móveis Experiência de design perfeita : Atualizações contínuas dos desenvolvedores e várias integrações com ferramentas como Autolayout, Magic Mirror, Git e Sketch

: Atualizações contínuas dos desenvolvedores e várias integrações com ferramentas como Autolayout, Magic Mirror, Git e Sketch Gráficos vetoriais fáceis de usar: Escolha entre vários gráficos e trabalhe com uma comunidade de usuários ativa que oferece recursos de aprendizado e solução de problemas.

Limitações do Sketch

Sem armazenamento na nuvem

Exclusividade para Mac

Não é compatível com vários usuários simultaneamente

Não há versão realmente gratuita para a criação de fluxogramas

Preços do Sketch

Padrão: US$ 9/usuário

US$ 9/usuário Empresarial: $20/usuário

Avaliações e críticas do Sketch

G2 : 4.5/5 (mais de 1.180 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.180 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 760 avaliações)

9. Creately

Criamente exemplo de diagrama de produto

O Creately é uma ferramenta intuitiva para comunicação visual que oferece colaboração em tempo real, o que o torna perfeito para gerentes de projeto que buscam alinhar suas equipes em torno de uma visão compartilhada. Com sua vasta biblioteca de modelos e formas, o Creately permite que você crie diagramas profissionais sem esforço. Opte pelo Creately para impulsionar o trabalho em equipe, esclarecer conceitos e impulsionar o sucesso do projeto.

Melhores recursos do Creately

Ferramentas visuais : O Creately se destaca por fornecer ferramentas para visualizar processos, identificar os pontos fortes e fracos da equipe e delinear as etapas do projeto

: O Creately se destaca por fornecer ferramentas para visualizar processos, identificar os pontos fortes e fracos da equipe e delinear as etapas do projeto Opção gratuita : O software de diagramas e fluxogramas oferece uma versão gratuita

: O software de diagramas e fluxogramas oferece uma versão gratuita Recursos de colaboração: Garante o trabalho em equipe sem problemas, mesmo em fusos horários diferentes

Limitações do Creately

Pode apresentar alguns bugs e ser lento às vezes

Alguns usuários relatam dificuldade para navegar no aplicativo

Preços do Creately

**Gratuito

Iniciante: $5/usuário

$5/usuário Empresarial: $89/usuário

$89/usuário Enterprise: Entre em contato com a Creately para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Creately

G2 : 4.3/5 (520+ avaliações)

: 4.3/5 (520+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

10. Cacau

Via nuLab O Cacoo é um software de diagramação baseado na Web que permite aos gerentes de projeto criar, compartilhar e colaborar em representações visuais. Sua interface fácil de usar permite que as equipes trabalhem juntas sem problemas. Considere o Cacoo para melhorar a comunicação do projeto, agilizar os fluxos de trabalho e atingir suas metas de projeto.

Melhores recursos do Cacoo

Edição simultânea : Recursos de edição colaborativa e trabalho em equipe

: Recursos de edição colaborativa e trabalho em equipe Biblioteca de ícones: Oferece uma grande biblioteca de ícones para diagramação versátil

Limitações do Cacoo

Alguns problemas relatados com a conexão de objetos, agrupamento de imagens e busca de formas

Não possui arquiteturas de aprendizado de máquina ou integrações LATEX

Não há versão realmente gratuita

Preços do Cacoo

Mais: $6/usuário

$6/usuário Equipe: $6/usuário

$6/usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Cacoo avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 140 avaliações)

ClickUp: A peça final do quebra-cabeça do gerenciamento de projetos

E aí está: assim como um quebra-cabeça, cada ferramenta de diagramação se encaixa para criar uma imagem clara e coesa da trajetória do seu projeto. Encontrar a melhor alternativa ao Draw.io deve ser uma decisão fácil agora.

Do brainstorming à produção, eles orientam cada etapa, garantindo que nada se perca na tradução. Mas não se limite a apenas entender como essas ferramentas funcionam - experimente-as em primeira mão. Leve seu gerenciamento de projetos para o próximo nível com o ClickUp. Use suas ferramentas inovadoras e comece a usar o ClickUp gratuitamente.