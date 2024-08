10 melhores alternativas e concorrentes do Lucidchart para diagramas em 2024

Nos últimos anos, a mudança do trabalho presencial para o trabalho híbrido e remoto criou uma enorme lacuna para as organizações e os líderes que desejam continuar colaboração eficaz da equipe . A desconexão fez com que aplicativos de diagramação superpopulares, como o Lucidchart, fossem essenciais para manter a colaboração da equipe - independentemente da localização física da equipe.

Eventualmente, as organizações passaram a confiar nas ferramentas de diagramação, mas muitas perguntaram se havia alternativas melhores ao Lucidchart. Processamento e criação de fluxogramas o processamento e a criação de fluxogramas, plantas baixas, organogramas ou outros diagramas da empresa requerem ferramentas acessíveis e fáceis de usar, especialmente com o aumento da trabalho remoto .

Infelizmente, os programas de diagramação diferem entre as ferramentas, e a escolha de uma depende de suas necessidades específicas. É por isso que elaboramos uma lista das 10 melhores alternativas ao Lucidchart em 2024, para que você tenha uma visão geral de todas as suas opções.

Mas, primeiro, vamos dar uma olhada em uma das opções mais populares, o Lucidchart.

Por que procurar uma alternativa ao Lucidchart?

O Lucidchart é uma ferramenta de diagramação baseada na web usada por pessoas de vários setores para criar diagramas detalhados a partir de imagens, dados ou modelos . Ele permite a colaboração com outros usuários e vem com várias integrações, incluindo Google Workspace e Atlassian, entre outras, para agilizar o seu processo.

via Lucidchart O Lucidchart está disponível em quatro planos:

Gratuito Individual (US$ 7,96 por mês) Equipe (US$ 9 por usuário por mês) Empresa (preço personalizado)

Cada um vem com seus limites e restrições de recursos. É por isso que alguns usuários acham que o Lucidchart é insuficiente.

Por exemplo, ele é totalmente baseado na Web e não tem nenhum aplicativo de desktop para usar. Essas áreas podem ser apenas desconcertantes para alguns e totalmente desanimadoras para outros.

Se essa ferramenta não atende a algum requisito específico, considere estas 10 alternativas ao Lucidchart para ajudá-lo a obter exatamente o que precisa.

10 melhores alternativas ao Lucidchart para diagramação em 2024

1. ClickUp

Os ClickUp Whiteboards oferecem todos os recursos criativos e de colaboração de que você precisa para construir os fluxogramas dos seus sonhos

Tarefas como diagramação, tarefas, documentos, planilhas, controle de metas, controle de tempo, alocação de recursos e até mesmo e-mail costumavam ser tratadas separadamente. O ClickUp as substitui, reunindo os melhores recursos de gerenciamento de projetos, colaboração e criação de fluxogramas aplicativos de produtividade em um hub centralizado.

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao Lucidchart porque tem os mesmos recursos de colaboração visual, mas é muito mais poderoso para aumentar a produtividade da equipe. Além disso, ele é bem avaliado e preferido por startups, gigantes e pequenas empresas no mundo todo.

O ClickUp é perfeito para equipes que desejam trabalhar de forma mais inteligente e eficiente em uma plataforma magistralmente intuitiva. É personalizável para qualquer tipo de fluxo de trabalho devido a seus vários recursos notáveis.

Ele pode diagramar e ajudar você a gerenciar produtos e projetos, rastrear bugs e gerenciar recursos acadêmicos e administrativos para alunos ou administradores. Aqui estão alguns de seus recursos mais notáveis:

Totalmente personalizável

Os proprietários ou administradores de um ClickUp Workspace podem escolher entre mais de 35 ClickApps para personalizar a experiência de sua equipe. Cada ClickApp adiciona uma funcionalidade diferente à plataforma, e você pode ativar quantos quiser! Alguns deles incluem:

Clipe : A gravação de tela permite criar vídeos da sua tela com um clique, sem sair da plataforma

Documentos Início: Organize e trabalhe em todos os seus documentos em um local central

LineUp : Dê a cada pessoa uma ordem de tarefas a serem realizadas em seguida ou esclareça à sua equipe o que está na fila de espera

Pulso : Veja quem está on-line, no que as pessoas estão trabalhando e o que fizeram hoje em tempo real

Rastreamento de tempo : Calcular o tempo que uma tarefa provavelmente levará com base em suas subtarefas

Todos esses ClickApps permitem que você aumente a produtividade da sua equipe!

Mind Maps Mapas mentais do ClickUp permitem planejar e organizar projetos, ideias ou tarefas existentes. Ele permite que você crie um

diagrama de fluxo de suas ideias e ilustra a relação e a hierarquia entre os conceitos. É perfeito para criar um plano de equipe, organizar ideias e visualizar estruturas de tarefas.

Usá-lo é tão fácil quanto desenhar no papel, só que tem a vantagem adicional de ser salvo imediatamente. Isso permite que você o compartilhe facilmente com toda a sua equipe, mantendo todos informados sobre o andamento do projeto.

Whiteboards

Os quadros brancos podem ser conectados diretamente a tarefas, o que facilita muito o planejamento de conteúdo

À medida que mais organizações mudam para ambientes de trabalho remotos e híbridos, há uma demanda maior por mais ferramentas essenciais para a colaboração. Uma dessas ferramentas é o quadro branco. Quadros brancos no ClickUp se destacam dos demais porque permitem que você transforme ideias em tempo real diretamente em projetos acionáveis. Ele permite que todos os membros da equipe colaborem em tempo real, e todos veem o movimento do cursor dos outros. Ele também permite que você adicione conteúdo ao quadro branco de várias maneiras, como textos, anotações, imagens e vídeos, entre outros.

Modelos de diagramação

Planeje cada etapa da experiência do usuário antes da fase de desenvolvimento com este modelo de quadro branco de mapeamento de histórias de usuários da ClickUp

Use o modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp para mostrar como as informações passam por qualquer sistema ou processo.

ClickUp pros

É muito fácil de usar e tem recursos avançados

Possui muitas ferramentas para simplificar o manuseio de várias tarefas e projetos

suporte de classe mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana

Pode ser usado para gerenciamento de projetos e tarefas, bem como para uma base de conhecimento

Pode ser acessado no celular, facilitando o acompanhamento dos projetos

Cons do ClickUp

Pode ser muito complexo para as necessidades de um indivíduo

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

#

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com suas Cargas de trabalho corporativas e processos, gostaríamos de ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Entre em contato com o departamento de vendas quando estiver pronto.

2. Draw.io

via Draw.io O Draw.io é um software de diagramação de código aberto, o que significa que é totalmente gratuito. Apesar de suas opções de design limitadas, é uma das melhores alternativas ao Lucidchart devido à sua natureza gratuita e aos diversos recursos. No entanto, suas opções limitadas de design o tornam perfeito para projetos mais simples.

Você pode usar o Draw.io para criar diagramas de rede, fluxogramas , Diagramas UML organogramas e modelos ER, entre outros.

O software é hospedado em um navegador e pode ser usado on-line ou off-line em todos os sistemas operacionais. Como ele se integra ao Google Drive, OneDrive, Confluence Server/Cloud, Dropbox e outros, é excelente para projetos que exigem colaboração.

Para simplificar a diagramação, ele tem vários modelos e suporta vários formatos de importação e exportação. Ele também tem uma função de pesquisa conveniente para permitir trabalhar em projetos mais rapidamente. Não é necessário criar uma conta para usar o Draw.io.

Compare Desenho.io vs. Lucidchart !

Prós do Draw.io

É totalmente gratuito

Integra-se ao Google Drive, OneDrive e GitHub, entre outros

Produz facilmente diagramas de boa qualidadeincluindo diagramas de afinidade* Permite o agrupamento de formas

Draw.io cons

Não tem os recursos avançados de outros nesta lista, como o ClickUp

Às vezes, ao abrir um diagrama existente, a visualização geralmente é totalmente ampliada, o que pode ser um pouco desconcertante

Preço do Draw.io

O uso do Draw.io é gratuito Dê uma olhada nessas alternativas do Draw.io !

3. Creately

via Creately O Creately é uma ferramenta de diagramação que funciona tão bem quanto o Lucidchart, se não for melhor, mas é mais econômica.

Ele vem com uma interface fácil de usar, organizada e livre de desordem. Também apresenta uma extensa biblioteca de modelos para todos os tópicos e setores, além de recursos de automação e de arrastar e soltar para criar fluxogramas e outros diagramas de forma rápida e fácil. A barra de ferramentas contextual que sugere as formas que você pode usar ao desenhar não está disponível no Lucidchart.

O Creately tem vários colaboração em tempo real ferramentas como a videoconferência. Elas permitem que você trabalhe de forma integrada com seus colegas e acompanhe as alterações quando necessário. Ele também é compatível com todos os dispositivos para que você possa levar seu trabalho para onde quer que vá.

O software tem mais de 50 tipos de diagramas e é compatível com vários idiomas. Ele se integra ao Slack, portanto, se a sua equipe trabalha muito no Slack, isso é uma grande vantagem.

Prós muito bons

Muito fácil de usar, com excelentes recursos de colaboração

Todos podem ver as alterações feitas por outros imediatamente, o que simplifica a resposta e a decisão

A versão gratuita vem com vários recursos

É acessível em comparação com outras opções desta lista

Instintivo e simples de usar

Criticamente contras

É difícil importar um registro SVG

Os usuários relatam dificuldade em fazer com que as formas e linhas se conectem bem

Preços bastante altos

Plano gratuito

Plano pessoal a US$ 4/mês

Plano de equipe a US$ 4,75/mês/por usuário

Plano corporativo (preço personalizado)

Verifique isto_ Ferramentas de diagrama UML !

4. Visio

via Visio Nenhuma lista de alternativas ao Lucidchart estaria completa sem um dos nomes mais conhecidos da diagramação visual, Visio da Microsoft .

O Visio é de propriedade da Microsoft e faz parte dos conjuntos de ferramentas do 365. É uma ferramenta de diagramação muito poderosa que permite colaborar facilmente em projetos graças aos recursos de anotações, coautoria e integração com o Skype. Ele permite a colaboração em tempo real para aumentar a produtividade da equipe.

Esse software tem uma interface intuitiva. Em comparação com o Lucidchart, ele tem mais modelos, formas personalizáveis e diagramas iniciais.

Todos os diagramas criados no Visio são acessíveis a todos devido aos seus vários recursos de acessibilidade, como o narrador. Seus recursos notáveis incluem alta segurança, modelagem de processos de negócios, diagramas de fluxo de dados e mapas 3D, entre outros.

Visio pros

Pode utilizar milhares de símbolos de várias categorias, como dispositivos, fluxos, etc.

Possui vários recursos que são fáceis de usar

A integração com outros produtos do Office é excelente

É fácil encontrar recursos do Visio on-line.

Visio cons

A formatação é um desafio quando você tem projetos grandes, e é difícil visualizar todos eles

É muito caro

Tem menos integrações

Visio preço

O Visio padrão custa US$ 309,99, e o Visio professional custa US$ 579,99 para uma compra única. Você pode assinar o plano 1 do Visio por US$ 5 por usuário por mês, ou o plano 2 do Visio por US$ 15 por mês por pessoa

Compare **Visio para Lucidchart !

5. Gliffy

via Gliffy Um dos motivos pelos quais o Gliffy é tão popular é a facilidade de uso para iniciantes. Ele tem uma interface fácil de arrastar e soltar, e você não precisa ter experiência com uma ferramenta de diagramação para usá-lo, graças a seus vários modelos e temas.

O Gliffy é uma das alternativas mais convenientes do Lucidchart porque você pode baixar uma versão para o Chrome quando não tiver uma conexão com a Internet.

Embora não tenha uma API para permitir que você crie suas soluções de integração, ele se integra a aplicativos populares, como JIRA, WordPress e Confluence.

Prós do Gliffy

Você pode usá-lo off-line

Fácil de configurar e usar

Você tem acesso ilimitado aos modelos

Fácil de compartilhar seu trabalho

Gliffy contras

Sua personalização de objetos é limitada e não possui recursos essenciais para diagramação complexa

Não tem uma versão gratuita

Não é uma ferramenta de diagramação tão versátil quanto o ClickUp ou o Lucidchart

Gliffy preço

uS$ 8/mês/por 1-9 usuários

uS$ 6/mês/por 10-50 usuários

Enterprise (preço personalizado)

6. Xmind

via Xmind O XMind é uma ótima opção para linhas do tempo, mapas mentais e fluxogramas. Com recursos como linha do tempo, matriz e gráfico de espinha de peixe ele tem vantagens consideráveis sobre o Lucidchart quando se trata de mapeamento mental. O XMind tem recursos minimalistas de fluxograma para inspirar a criatividade e gerar ideias. Portanto, se você quiser fazer um brainstorming, o XMind é mais adequado para isso do que o Lucidchart. Ele também oferece várias maneiras de capturar pensamentos e estruturá-los para manter a organização.

Você não precisa estar on-line para usar o XMind porque ele é um aplicativo que pode ser instalado em todas as plataformas. Isso permite que você distribua projetos de forma integrada para aumentar a eficiência e a produtividade.

Há duas versões disponíveis: a XMind 8, mais antiga e simples, e a XMind 2020, mais robusta e complicada. A última tem mais recursos e opções de personalização.

XMind pros

É compatível com todos os dispositivos

Diagramas visualmente agradáveis

Os usuários têm várias opções de como estruturar seus mapas mentais

Interface de usuário rápida e responsiva

Geração de arquivos Markdown para os mapas mentais

Cons do XMind

São necessárias algumas etapas para marcar um rótulo para cada ramo personalizado

Precisa de mais opções de personalização

Preços do XMind

uS$ 39,99/6 meses

uS$ 59,99/anual

7. Mestre da Mente

via Mestre da Mente O Mindmeister é uma ferramenta versátil com dois recursos que o tornam tão apreciado quanto é. Primeiro, sua interface simples e intuitiva facilita a criação de mapas mentais. Segundo, ao contrário do Lucidchart, que é cobrado por usuário, o Mindmeister é cobrado por mês. Isso significa que uma equipe inteira pode usar uma única conta em vez de pagar por cada usuário, o que o torna mais acessível do que a maioria. Ele também tem várias opções de personalização e ótimos recursos de colaboração.

Alguns recursos notáveis recursos do Mindmeister incluem backup 24 horas por dia, 7 dias por semana, colaboração em equipe, priorização de projetos e gerenciamento, além de ferramentas de criação de apresentações. Ele também permite que você defina prazos para o projeto.

Há uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita permite publicar e compartilhar um link para desenhos de diagramas, mas é necessário fazer upgrade para a versão paga para exportá-los.

Mindmeister pros

É fácil de usar e tem bons resultados

Você pode incorporar cálculos de custos, links da Web e anotações

É possível exportar suas criações em vários formatos

Suporta diferentes tipos de mídia, além de texto

Cons do Mindmeister

Só pode ser usado on-line

As opções de exportação só estão disponíveis em contas pagas

Preços do Mindmeister

Plano gratuito

Plano pessoal : uS$ 2,49/mês/por usuário

: uS$ 2,49/mês/por usuário Plano Pro : uS$ 4,19/mês/por usuário

: uS$ 4,19/mês/por usuário Plano comercial: uS$ 6,29/mês/por usuário

8. Miro

via Miro Se quiser outra alternativa popular do Lucidchart que o ajude a colaborar de forma eficaz e centralizar a comunicação com toda a equipe ou organização, não procure mais: Miro .

O Miro tem um conjunto robusto de ferramentas que permite à sua equipe faça um brainstorming de ideias mapear processos e desenvolver estratégias. Ele também vem com estruturas inteligentes e muitos modelos para acelerar as operações. Entre seus recursos notáveis estão notas adesivas, tela infinita e vídeos incorporados.

Esse aplicativo se integra a mais de 70 aplicativos e a uma API para ajudá-lo a otimizar vários aspectos dos seus produtos. Ele também oferece segurança avançada (como criptografia SSL e registro de auditoria) para manter seu trabalho e seus arquivos seguros.

Miro pros

Possui recursos avançados de segurança

É gratuito e fácil de registrar e começar a usar

Proporciona uma boa experiência de colaboração com os membros da sua equipe

Tem a flexibilidade necessária para apresentar ideias diferentes para pessoas e objetivos diferentes

Miro contras

Algumas opções de edição para diferentes ferramentas são limitadas

Não é fácil mudar o quadro

O preço é alto

Miro preço

Assim como a maioria dos produtos desta lista, há quatro planos que você pode usar para adquirir o Miro:

Plano gratuito

Plano de equipe : uS$ 8/mês/por usuário

: uS$ 8/mês/por usuário Plano de negócios : $16/mês/por usuário

: $16/mês/por usuário Empresarial: (preço personalizado)

Compare Miro para Lucidchart & **Miro para Mural !

9. OmniGraffle

via OmniGraffle Se você já tem habilidades de design e experiência com diagramação, deve considerar o OmniGraffle. Em termos de alternativas ao Lucidchart, esse aplicativo é exclusivo para usuários de Mac e iOS. Se você tiver Windows ou Android, dê uma olhada nas outras opções desta lista.

O OmniGraffle é um aplicativo off-line com muitas opções de personalização para ajudar a alcançar o resultado desejado. Além de prototipagem e diagramação, ele também permite desenhar vetores, de modo que você pode desenhar quase tudo o que quiser usando formas.

O Omni Group, desenvolvedor do aplicativo, oferece vários aplicativos que podem ser usados para complementar o OmniGraffle.

Prós do OmniGraffle

Integra-se e é complementado por outros aplicativos do desenvolvedor

Possui várias ferramentas e opções de personalização

Pode ser usado on-line

Você pode desenhar quase tudo o que quiser a partir de formas

Cons do OmniGraffle

Não é para iniciantes

Seus modelos são limitados

É exclusivo para usuários de Mac

Preços do OmniGraffle

uS$ 12,49/mês

uS$ 124,99/anual

10. Coggle

via Coggle Alguns software de diagrama pode ser um pouco complexo demais, especialmente se comparado a algumas das alternativas do Lucidchart nesta lista. No entanto, o Coggle tem uma construção simples para criar seu processo de design o mais simples possível.

O Coggle permite que você crie e compartilhe facilmente seus fluxogramas e mapas mentais. Ele também permite que você colabore facilmente, pois pode convidar os membros da sua equipe para colaborar nas tarefas. Além disso, todos os projetos que você compartilha aparecem instantaneamente no navegador de todos.

Com o Coggle, você pode criar diagramas flexíveis com loops e ramos de união e criar vários pontos de partida para seus diagramas com mais de 1.600 ícones. Você também recebe uploads ilimitados de imagens, textos flutuantes e imagens para fazer anotações em seu mapa. Ele vem com uma ampla seleção de modelos para ajudá-lo a começar rapidamente.

Você pode integrar o Coggle ao Google Drive para proteger seus dados.

Prós do Coggle

É visualmente atraente

Fácil de pegar e usar

Pode ser acessado de qualquer dispositivo a qualquer momento

Funciona perfeitamente com os serviços do Google

Coggle contras

Pode ser difícil de usar para apresentações

Tem um número limitado de cores

O Coggle pode ficar desajeitado ou lento quando o mapa mental fica muito grande

Preço do Coggle

O Coggle tem três planos de preços:

Gratuito para sempre

Plano incrível : uS$ 5/mês/por usuário

: uS$ 5/mês/por usuário Plano de organização: $8/mês/por usuário

Hora de mudar para a melhor alternativa ao Lucidchart

A melhor alternativa para você é aquela que responde a todos os problemas que você enfrenta no seu dia a dia. As 10 alternativas do Lucidchart acima são ótimas para diagramação e podem lidar com várias outras tarefas. Esperamos que você encontre uma que atenda às suas necessidades.

Mas se tivéssemos que indicar uma, seria o ClickUp!

Ele lida não apenas com diagramação, mas com muitas funções, como automação, gravação de tela e outras ferramentas para gerenciar sua equipe e seus projetos. Você pode assumir o controle e criar um conta ClickUp gratuita !