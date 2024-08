Comparação entre o Miro e o Lucidchart: O que é melhor para usar em 2024?

Levante a mão se um quadro branco on-line ou uma ferramenta de diagramação é indispensável para sua equipe. 🙋🏼‍♀️

Nós também! 🎨

As ferramentas de quadro branco e diagramação são essenciais para comunicar visualmente tópicos complexos, mapear o progresso, fazer brainstorming, apresentar fluxos de trabalho e muito mais. Felizmente, ao escolher sua ferramenta de diagramação e software de lousa digital você tem muitas opções!

A demanda por essas ferramentas é real e provavelmente não diminuirá tão cedo - e os maiores nomes dessa categoria, Miro e Lucidchart, estão no topo da lista.

Várias equipes recorrem a essas duas ferramentas para promover a colaboração em equipe. E, embora elas ofereçam muitos benefícios e funcionalidades para equipes remotas de vários tamanhos, elas têm suas próprias falhas.

Portanto, no confronto final entre o Miro e o Lucidchart, quem leva a melhor?

Mostraremos a você neste guia comparativo detalhado que explora os principais recursos, prós, contras, preços e limitações dessas duas ferramentas. Além disso, uma alternativa adicional de lousa digital para marcar as caixas que o Miro e o Lucidchart não marcam!

O que é o Miro?

Criado em 2011 e anteriormente conhecido como RealtimeBoard, o Miro é hoje uma das ferramentas de lousa virtual mais populares do mundo gerenciamento de projetos de quadro branco com mais de 35 milhões de usuários em todo o mundo. 🤯

A tela digital do Miro pode ser usada como auxílio visual em reuniões ou para planejar fluxos de trabalho inteiros com recursos de diagramação, ferramentas de apresentação e modelos pré-fabricados para colocar sobre o quadro e aprimorar a experiência de colaboração.

Principais recursos do Miro

Parte do atrativo do Miro para os usuários é a intuitividade de seu aprendizado. Lembrando os quadros brancos que crescemos usando na escola primária ou que agora usamos para gerenciar o calendário da família, o Miro oferece uma funcionalidade familiar com recursos para desenhar, fazer anotações e adicionar imagens.

Mas como o Miro ajuda as equipes com diferentes casos de uso a realmente fazer as coisas? Com esses quatro recursos essenciais. 🙂⬇️

1. Quadro branco infinito

Via Miro O quadro branco infinito é o principal recurso do Miro. As equipes podem usar essa tela digital para fazer tudo, desde brainstorming até a criação de quadros kanban de projetos. Você pode começar com uma tela em branco ou usar vários modelos do Miroverse. Você também pode adicionar notas adesivas, imagens, vídeos e PDFs ao seu quadro branco.

Os facilitadores da sessão podem atribuir ações diretamente do quadro branco usando @menções e, como tudo isso acontece em uma tela infinita, você nunca ficará sem espaço para expandir suas ideias.

O quadro branco do Miro mescla perfeitamente a colaboração digital e a antiga. Por exemplo, tire um instantâneo de um documento físico e converta imediatamente a foto em uma nota adesiva digital.

2. Diagramação

Via Miro

O Miro tem uma extensa biblioteca de formas básicas, ícones e conectores para ajudá-lo a criar fluxogramas, wireframes, gráficos de mapeamento de jornada e diagramas de processos .

_FYI: A diagramação avançada para AWS, Cisco e Azure só está disponível no Miro Smart Diagramming no plano Business

Você pode colaborar com sua equipe usando o Miro em tempo real. Por exemplo, os membros podem deixar comentários, fazer alterações ou fazer perguntas diretamente na tela de diagramação.

Você pode conectar o Miro a mais de 100 outros aplicativos e incorporar seus projetos em ferramentas como o Microsoft Office e o Confluence. Como alternativa, o Miro também permite que você exporte seus diagramas como imagens.

3. Reuniões e conferências virtuais

Recurso de chamada de vídeo no Miro

As lousas digitais são excelentes recursos visuais para apresentação durante as reuniões, e o Miro leva isso um passo adiante ao permitir reuniões ao vivo dentro do aplicativo. Os participantes da reunião podem votar, participar de atividades para quebrar o gelo e adicionar notas adesivas para expor seus pontos de vista ou desenvolver ideias.

Isso também torna o Miro útil para videoconferências e permite comentários ou sugestões rápidas com uma função de bate-papo integrada.

A edição do quadro branco com toda a equipe fica mais acessível com o rastreamento do cursor ao vivo no Miro.

E para garantir que todos os olhares estejam voltados para a área certa do quadro, os facilitadores da reunião podem usar o recurso Bring Everyone to Me para atrair automaticamente os participantes para um local específico do quadro branco. Os facilitadores também podem usar o cronômetro de contagem regressiva para garantir que todos participem da reunião e compartilhar reações usando emojis.

4. Mapas mentais

Como usar o modelo de mapa mental do Miro

_O que é uma ferramenta de quadro branco sem recursos de mapeamento mental?

Não muito, na verdade..

Felizmente, o Miro entende isso!

Há muitos recursos e modelos para criar mapas mentais usando o quadro branco do Miro. Você tem a opção de começar com uma interface limpa em que pode desenhar mapas simples por conta própria e, como o quadro nunca fica sem espaço, você pode criar quantos mapas quiser em um único quadro branco sem atingir um limite.

Adicione contexto ao seu mapa mental incorporando links externos ou dividindo o gráfico em vários quadros. Quando o mapa mental estiver concluído, você também terá a opção de compartilhar seu trabalho publicamente.

Preços do Miro

O Miro oferece vários planos, incluindo um plano gratuito para sempre.

**Gratuito

Inicial: US$ 8 por membro, por mês, cobrado anualmente

US$ 8 por membro, por mês, cobrado anualmente Empresarial :$16 por membro, por mês, cobrado anualmente

:$16 por membro, por mês, cobrado anualmente Empresa: Preços personalizados

O que é o Lucidchart?

Assim como o Miro, o Lucidchart não é exatamente o novo garoto do pedaço.

Com 15 milhões de usuários e 12 anos de história, o Lucidchart é uma ferramenta de diagramação para criar diagramas complexos e visuais exemplos de diagramas , gráficos e desenhos.

Principais recursos do Lucidchart

É fácil para as equipes trabalharem juntas em diagramas únicos usando as ferramentas de colaboração do Lucidchart, como comentários e acompanhamento de alterações em tempo real. Mas vamos dar uma olhada em outros recursos importantes que você pode esperar do Lucidchart. ⬇️

1. Diagramação

Via Lucidchart A diagramação é o principal recurso do Lucidchart. 🍞🧈

Essa ferramenta permite que você crie qualquer tipo de diagrama - não importa quão complexo, grande ou detalhado seja. O Lucidchart tem uma vasta biblioteca de formas com centenas de ícones e símbolos para diagramas de rede, diagramas entidade-relacionamento (ERD), organogramas , Unified Modeling Language (UML) e tudo mais.

Mas não para por aí: o Lucidchart também pode vincular dados ativos a seus diagramas. Por exemplo, você pode conectar seus diagramas a dados em uma planilha do Google.

Você pode gerar diagramas automaticamente usando o Lucidchart. Basta importar uma marcação de texto, e o Lucidchart criar uma sequência UML para você! Ele também oferece suporte à formatação condicional para diagramas com mais informações.

Quando terminar de criar seu diagrama, o Lucidchart oferece opções de exportação detalhadas para compartilhar seu diagrama como imagem (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX ou arquivo CSV. Você também pode publicar seus diagramas para torná-los acessíveis ao público, limitar o acesso de outras pessoas a somente visualização ou conceder permissão para editar seu documento.

2. Colaboração em tempo real

O recurso de cursor colaborativo do Lucidchart destaca todos os participantes do arquivo em tempo real

No Lucidchart, vários usuários podem trabalhar em um diagrama simultaneamente sem confundir ou deixar ninguém para trás usando o recurso de cursor colaborativo do Lucidchart colaboração em tempo real recursos que incluem @menções, cursores personalizados e uma caixa de bate-papo ao vivo.

3. Modo de apresentação

Modo de apresentação do Lucidchart

Pronto para apresentar seu progresso aos executivos?

Não é preciso se atrapalhar com um PowerPoint, pois o Lucidchart permite transformar seu diagrama em um conjunto de slides - perfeito para reuniões e apresentações de partes interessadas. Basta alternar o aplicativo para o modo de apresentação e você terá uma apresentação de slides perfeita para trabalhar.

4. Formas personalizadas

Crie ou edite formas personalizadas no Lucidchart

O Lucidchart é um recurso valioso para pessoas que desejam economizar tempo ao criar diagramas.

Se a sua equipe depende principalmente de um tipo de diagrama, é possível criar elementos como formas personalizadas na sua biblioteca para acessar rapidamente e arrastar para novas telas a qualquer momento.

Preços do Lucidchart

O Lucidchart tem uma versão gratuita para novos usuários e estende um teste gratuito para cada uma de suas opções pagas.

Gratuito

Individual : uS$ 7,95 por mês

: uS$ 7,95 por mês Equipe : uS$ 9,00 por usuário, por mês

: uS$ 9,00 por usuário, por mês Empresa: Preços disponíveis mediante solicitação

Miro vs. Lucidchart: Quem ganha?

Bem, depende de quem você perguntar. 🧐

Embora ambas as ferramentas compartilhem muitas semelhanças, elas são únicas em seu próprio direito e atraem públicos diferentes. Aqui está uma análise dos prós e contras de cada ferramenta para ajudá-lo a decidir qual é o software vencedor da sua equipe.

1. Experiência do usuário e interface

A interface do usuário desempenha um papel fundamental na escolha de uma ferramenta de diagramação ou quadro branco. O ideal é que você queira algo simples, mas que não careça de funcionalidade. Veja como o Miro e o Lucidchart se comparam:

Miro

O Miro tem tudo a ver com simplicidade e intuitividade.

O painel de controle do aplicativo é limpo e direto, permitindo que novos usuários aprendam o Miro rapidamente. Todas as suas ferramentas para adicionar conexões, desenhos, textos e ícones são facilmente acessíveis no lado esquerdo do quadro e identificadas visualmente.

Você pode organizar seus quadros, visualizar atualizações recentes e filtrar seus quadros com o recurso de barra de pesquisa do Miro. De modo geral, a interface de usuário do Miro é simples, mesmo para iniciantes em lousa digital .

Lucidchart

A interface do Lucidchart é simples de usar, mas parece um pouco desatualizada em comparação com o Miro.

De certa forma, o Lucidchart compensa isso de outras maneiras, incluindo uma poderosa função de pesquisa para classificar as tags, modelos de diagramas de afinidade , atividade recente e comentários nos diagramas.

Você pode iniciar projetos no Lucidchart clicando no botão novo. Essa ação lhe dará automaticamente a opção de começar com um modelo, mas você também pode optar por um quadro em branco se preferir começar seu projeto do zero.

2. Diagramação

As melhores ferramentas de diagramação facilitam a criação de diagramas simples e complexos sem a necessidade de aplicativos adicionais. O Miro e o Lucidchart compartilham essa funcionalidade, mas qual deles realmente domina quando se trata de diagramas?

Miro

Se estiver usando o plano gratuito, você sentirá as limitações do Miro nessa categoria. Para acessar uma biblioteca mais extensa de formas e conectores e ferramentas avançadas de diagramação, você será obrigado a fazer o upgrade para uma das assinaturas pagas do Miro.

Lucidchart

O Lucidchart leva a melhor sobre o Miro quando se trata de funcionalidade de diagramação. O Lucidchart não apenas estende centenas de formas e uma biblioteca de formas personalizadas, mas também oferece a opção de vincular dados em tempo real e usar formatação condicional em seus diagramas.

3. Software de quadro branco

Os quadros brancos digitais são uma ferramenta colaborativa, criativa, envolvente e funcional. Todos os tipos de equipes podem se beneficiar dessa ferramenta, mas é importante pensar bem antes de investir em um software de quadro branco em vez de outro, pois cada ferramenta pode ser muito diferente. Então, onde o Miro e o Lucidchart se enquadram no espectro da lousa virtual?

Miro

O Miro é uma das principais ferramentas do setor quando se trata de software de quadro branco. Ele se destaca nessa categoria por sua interface intuitiva e direta que também permite a colaboração - o essencial do quadro branco!

O Miro permite incorporar notas adesivas, imagens, vídeos, links e PDFs, mas seu principal recurso de quadro branco são os recursos de videoconferência e bate-papo por vídeo.

Lucidchart

Por outro lado, o Lucidchart é, em primeiro lugar, uma ferramenta de diagramação e, em segundo lugar, uma ferramenta de quadro branco, o que torna sua experiência de quadro branco on-line menos perfeita do que a do Miro.

Como em um quadro branco digital, você pode incorporar imagens, vídeos e documentos na tela de desenho do Lucidchart. Além disso, você pode vincular seus recursos visuais a dados em tempo real - algo que o Miro não oferece. O Lucidchart também tem um recurso de bate-papo ao vivo, mas, ao contrário do Miro, não tem videoconferência integrada.

4. Integrações

Seu software perfeito o ajudará a reduzir sua pilha de tecnologia e se integrará a outras ferramentas de trabalho para ajudar a otimizar seus processos. O Miro e o Lucidchart têm inúmeras integrações essenciais com as principais ferramentas, incluindo Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira e muito mais.

Portanto, quando se trata de integrações, o Lucidchart e o Miro compartilham a coroa. 👑

Miro vs. Lucidchart no Reddit

Fomos até o Reddit para ver onde as pessoas chegam com relação ao Miro Vs. Lucidchart. Quando você pesquisa Miro vs Lucidchart no Reddit no entanto, muitos usuários concordam que a flexibilidade do Lucidchart é difícil de ser superada:

"Concordo com isso. O LucidChart é uma ótima ferramenta e muito flexível para uma variedade de usos."

Outros usuários Usuários do Reddit observam que o Miro é uma ótima opção para equipes menores:

"O Miro é ótimo, mesmo com a versão gratuita, se você tiver uma equipe pequena com a qual deseja compartilhá-lo..."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Miro e ao Lucidchart

Embora o Lucidchart e o Miro tenham recursos avançados que os ajudaram a subir na escada do quadro branco, eles não são comparações um a um e atendem a cada caso de uso de forma diferente.

Portanto, se você estiver se comprometendo de qualquer maneira, qual é a verdadeira solução de software de quadro branco e diagramação?

Vamos lhe dar uma dica: é ClickUp . 😎

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um para sua equipe criar e gerenciar quadros brancos virtuais, diagramas de fluxo de trabalho e organogramas. Equipes de qualquer tamanho e setor confiam no ClickUp para obter soluções de ponta a ponta com seus rico conjunto de recursos personalizáveis e a capacidade de centralizar o trabalho em todos os aplicativos em um único espaço de trabalho colaborativo.

Vamos explorar esses recursos com mais detalhes. 🧭

1. Quadros brancos

Converta suas ideias em tarefas no recurso ClickUp Whiteboard Quadros brancos do ClickUp incentivam a criatividade e permitem que sua equipe colabore em projetos em tempo real. Se você estiver facilitando uma sessão de brainstorming analisando o progresso do projeto ou atualizando seu roteiro, os quadros brancos farão com que você aja mais rapidamente com base em suas ideias, conectando-as ao seu fluxo de trabalho diretamente do quadro.

Com o ClickUp Whiteboards, você pode incorporar notas adesivas, imagens, textos, vídeos e muito mais! Além disso, a comunicação é facilitada com O bate-papo no aplicativo do ClickUp do ClickUp, cursores ao vivo e opções de compartilhamento .

Mas o que realmente diferencia o ClickUp Whiteboards é o fato de ser a única ferramenta no mercado capaz de converter qualquer forma do seu quadro em uma tarefa acionável. 🙌🏼

2. Mapas mentais do ClickUp

Faça um brainstorming de ideias e desenhe um mapa mental de forma livre no modo Blank do ClickUp Mapas mentais no ClickUp são a ferramenta perfeita para criar diagramas de forma livre ou orientados a tarefas para visualizar fluxos de trabalho de projetos, novos processos ou ideias complexas.

Você pode escolher entre o modo Task ou Blank para criar seu mapa mental do zero, adicionando nós, tarefas e links diretamente à tela para obter um contexto instantâneo, mesmo em um piscar de olhos.

Com o ClickUp, você tem controle total sobre a cor, as formas e os conectores do seu Mind Map e pode editar o mesmo diagrama junto com sua equipe, sem sobreposição, a qualquer momento.

3. Modelos de diagramação pré-construídos Biblioteca de modelos do ClickUp é realmente incomparável, com centenas de modelos de diagramas pré-construídos e personalizáveis para todos os casos de uso, para que sua equipe comece a trabalhar mais rapidamente, usando os recursos do ClickUp em toda a sua extensão.

O modelo de árvore de decisão do ClickUp é a ferramenta perfeita para avaliar rapidamente cada caminho e resultado potencial

Se você está criando um diagrama de afinidade árvore de decisão ou um mapa mental simples o ClickUp está constantemente criando maneiras novas e flexíveis de aumentar sua produtividade da maneira que funciona melhor para sua equipe.

O modelo de diagrama de afinidade do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para organizar ideias e percepções, facilitando discussões aprofundadas e sessões de brainstorming

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece uma extensa Plano gratuito para sempre com vários recursos premium e planos pagos que podem ser dimensionados conforme o crescimento da sua equipe. Aqui está um detalhamento:

Plano Forever gratuito : Seus três primeiros quadros brancos, mapas mentais, tarefas ilimitadas, membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

: Seus três primeiros quadros brancos, mapas mentais, tarefas ilimitadas, membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Unlimited (US$ 7 por membro, por mês) : Visualizações de projeto mais avançadas, armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, Dashboards ilimitados, relatórios Agile e muito mais

: Visualizações de projeto mais avançadas, armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, Dashboards ilimitados, relatórios Agile e muito mais Business (US$ 12 por membro, por mês) : SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais

: SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais Plano Enterprise (entre em contato com a equipe de vendas para obter preços): Etiqueta branca, API corporativa, integração guiada, gerente de sucesso dedicado

Diagramas, quadros brancos e centenas de ferramentas funcionais

Miro e. O Lucidchart tem muitas qualidades vencedoras, mas o verdadeiro campeão vem do campo esquerdo - ClickUp!

Em vez de escolher entre um software de quadro branco e uma ferramenta de diagramação, invista em uma plataforma de produtividade que ofereça a funcionalidade de ambos - e muito mais - sem depender de integrações básicas para que isso aconteça.

Impulsione a colaboração, a eficiência, a criatividade e muito mais com a lista de recursos dinâmicos e os planos de preços avançados do ClickUp.

Acesse quadros brancos, mapas mentais e centenas de modelos, mais de 1.000 integrações e muito mais quando você se inscrever no ClickUp hoje ! 💯