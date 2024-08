Lucidchart vs Visio: Qual ferramenta de diagrama será melhor em 2024?

Seja você um gerente de projetos, um empresário ou um estudante muito organizado, às vezes é melhor fazer um pouco de brainstorming antes de executar uma ideia. Antigamente, as maiores mentes do mundo anotavam suas ideias em guardanapos; hoje em dia, elas usam ferramentas de diagrama.

Mas em vez de diagramar em um caderno de rascunho antiquado, você pode colaborar com outras pessoas com uma plataforma de diagramação em tempo real. Software de diagramação possibilita o brainstorming de ideias de produtos, o mapeamento de um organograma e a visualização de dados, seja por conta própria ou com um grupo de pessoas. O único limite é sua imaginação. ✨

Se estiver procurando a melhor ferramenta de diagramas, talvez tenha restringido sua pesquisa ao Lucidchart e ao Visio. Essas opções são populares entre usuários individuais e empresas, mas ainda têm seus prós e contras.

Neste guia, daremos a você uma visão geral e detalhada do confronto entre o Visio e o Lucidchart. Saiba mais sobre suas principais funcionalidades, preços e como as duas plataformas se diferenciam para encontrar a opção certa para sua situação.

Ah, e também lhe apresentaremos uma alternativa sólida ao Lucidchart e ao Visio que o deixará muito feliz. Vamos lá! 🕺

O que é o Lucidchart?

Via LucidchartLucidchart é um aplicativo de diagramação baseado exclusivamente na Web. O Lucidchart foi projetado especificamente para colaboração em tempo real que permite que até mesmo as maiores equipes visualizem ideias complexas em um só lugar. Se precisar colocar uma equipe grande na mesma página, o Lucidchart permite que todos entrem e editem o diagrama ao mesmo tempo.

As equipes usam o Lucidchart para:

Criar mapas de processos

Mapear jornadas de usuários

Organizar equipes

Determinar fluxos de dados

Diagramas UML

Essa ferramenta de arrastar e soltar também vem com formatação condicional fácil de usar para que você possa criar gráficos sofisticados rapidamente.

Os usuários de Mac e Linux adoram o Lucidchart porque ele opera na nuvem. Esse software é conhecido por sua compatibilidade com praticamente qualquer dispositivo (inclusive Androids) ou sistema operacional.

Recursos do Lucidchart

Ao comparar o Lucidchart com o Visio, é importante analisar o que você recebe em troca do dinheiro. Aqui estão os recursos mais atraentes do Lucidchart.

Coautoria remota

Na ausência de um quadro branco literal, o Lucidchart é uma ótima opção para equipes remotas que precisam de um ferramenta de quadro branco . Mas também é uma ótima opção para os alunos que planejam uma apresentação em conjunto, especialmente se você não quiser atravessar o campus para se reunir com seu grupo.

Independentemente do seu caso de uso, o recurso de coautoria remota do Lucidchart significa que todos colaboram no mesmo gráfico ao mesmo tempo. Ele inclui um bate-papo no editor onde todos compartilham suas ideias, além de uma seção de comentários onde é possível marcar os membros da equipe.

bônus:_ *software de diagramaUML* _!**_

O recurso de cursor colaborativo do Lucidchart destaca todos os participantes do arquivo em tempo real

Melhor ainda, o Lucidchart também tem cursores colaborativos, para que você possa ver quem está onde no Lucidchart.

Contextualização de dados

Não há necessidade de copiar e colar dados no Lucidchart. Ele permite que você conecte fontes de dados e métricas à plataforma para criar diagramas com muitos dados rapidamente.

Basta configurar a vinculação de dados para conectar seus dados manualmente. Ou, se estiver com pressa, permita que a ferramenta de visualização automática do Lucidchart monte tudo para você.

Armazenamento de documentos

Documente seu conhecimento institucional em vez de deixá-lo isolado nas caixas de entrada de e-mail ou unidades locais da sua equipe. O Lucidchart armazena documentos e os disponibiliza para todos em um ambiente de nuvem em tempo real. Pense nisso como um local centralizado para gerenciar todos os seus diagramas e documentos.

No entanto, isso não significa que todos podem acessar todos os arquivos do Lucid. Os administradores podem personalizar o acesso à conta, portanto, se você precisar manter o nível executivo sessões de quadro branco em segredo, essa é uma opção.

Integrações

Com o Lucidchart, você pode continuar com sua pilha de tecnologia atual. Esta plataforma tem conectores para:

Google Workspace, incluindo o Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Você também pode incorporar documentos do Lucidchart na tecnologia que sua equipe já usa, ou importar arquivos para o Lucidchart para facilitar a colaboração.

Lucidscale

Esse recurso é mais voltado para o pessoal de TI e dados, mas se você é assim, vai adorar o Lucidscale. É um desdobramento do Lucidchart que visualiza dados no AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Se precisar de ajuda com a governança de dados, ele visualiza todos os cantos e recantos do seu ambiente de nuvem.

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 7,95/mês por usuário

US$ 7,95/mês por usuário Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

O que é o Visio?

Via VisioMicrosoft Visio é uma solução de diagramação que existe desde 1992. Você pode comprar o Visio como um aplicativo autônomo, mas ele também vem com todos os Microsoft Office 365 assinatura comercial.

Ao se inscrever no Visio, você obtém acesso instantâneo a milhares de modelos e formas personalizáveis. Se precisar de um diagrama, mas não quiser criar o seu próprio, basta usar um modelo ou forma do Visio na biblioteca e você estará pronto para as corridas.

O Visio inclui recursos de colaboração em tempo real entre membros aprovados da equipe. Os administradores controlam quem vê o quê, por isso a plataforma é conhecida por ser privada e segura.

Recursos do Visio

O Visio compartilha muitas semelhanças com o Lucidchart como um software de fluxograma, mas vários recursos o destacam.

Biblioteca de formas e modelos

Criação de fluxogramas no Visio

Você não precisa de habilidades de design gráfico aqui. O Visio é excelente para iniciantes e vários usuários, pois vem pré-carregado com 250.000 formas em sua biblioteca, incluindo:

Fluxogramas

Diagramas de rede

Organogramas

Plantas baixas

Processos de negócios

No entanto, lembre-se de que você precisará de uma assinatura atualizada do Visio para acessar formas e modelos premium. Talvez você precise pagar mais se quiser modelos de diagramas mais complexos, como mapas de arquitetura de nuvem ou processos de negócios.

Fontes de dados

Se você já é um cliente da Microsoft, é fácil alimentar o Visio com dados para diagramação. Ele transfere dados do Excel ou do SQL Server, mas também pode gerar automaticamente um diagrama e conectá-lo de volta ao seu arquivo do Excel. Quando os recursos de diagramação do Excel não são suficientes, o Visio preenche as lacunas.

Integrações

A Microsoft é a favor de manter as coisas em seu ambiente, e nós respeitamos isso. Os usuários existentes da Microsoft podem ter certeza de que os arquivos do Visio se conectarão perfeitamente a outras propriedades da Microsoft, incluindo:

Teams

Power BI

Power Automate

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Acessibilidade

As configurações de acessibilidade do Visio recebem um A+ de nossa parte. Toda assinatura do Visio vem com recursos de acessibilidade incorporados, incluindo:

Narrador

Verificador de acessibilidade

Visuais de alto contraste

Se sua empresa está comprometida com a acessibilidade e a inclusão, o Visio certamente torna os diagramas mais acessíveis a todos.

Aplicativo para Web e desktop

O Visio oferece um aplicativo da Web para todos os assinantes, embora a assinatura atualizada também inclua acesso à versão para desktop.

Enquanto a versão da Web está sempre acessível e atualizada, a versão para desktop gera automaticamente imagens de fontes de dados como o Excel ou o Azure.

Ela também é ideal para dispositivos habilitados para toque, se você quiser rabiscar com o dedo em vez do mouse. E se você quiser editar diagramas off-line, isso está disponível na versão para desktop.

Preços do Visio

Plano 1: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Plano 2: US$ 15/mês por usuário

Visio vs. Lucidchart: Comparação de recursos

Na batalha entre o Lucidchart e o Visio, é difícil escolher um vencedor claro. Ambas as plataformas têm seus prós e contras, portanto, a melhor ferramenta de diagramação depende de seus objetivos e preferências.

Tanto o Lucidchart quanto o Visio permitem que você:

Criar diagramas em uma interface de usuário intuitiva, do tipo arrastar e soltar

Criar diagramas em coautoria em tempo real

Integrar dados de outras fontes

Gerenciar o acesso de usuários

Dito isso, eles diferem em algumas áreas importantes.

Integrações: O Lucidchart se integra com um punhado de aplicativos de terceiros, enquanto a Microsoft só se integra com suas ferramentas proprietárias. Isso é bom se você já é um usuário da Microsoft, mas se estiver usando uma mistura de diferentes tecnologias, o Visio pode ser mais limitante

O Lucidchart se integra com um punhado de aplicativos de terceiros, enquanto a Microsoft só se integra com suas ferramentas proprietárias. Isso é bom se você já é um usuário da Microsoft, mas se estiver usando uma mistura de diferentes tecnologias, o Visio pode ser mais limitante Desktop vs. Web: O Lucidchart se orgulha de ser um aplicativo baseado na Web, portanto, você pode acessá-lo em qualquer dispositivo ou plataforma. Você pode acessar o Visio na nuvem, portanto, não jogue fora seu Macbook ainda. Mas se você quiser a versão desktop mais poderosa do Visio, precisará de um computador Windows

O Lucidchart se orgulha de ser um aplicativo baseado na Web, portanto, você pode acessá-lo em qualquer dispositivo ou plataforma. Você pode acessar o Visio na nuvem, portanto, não jogue fora seu Macbook ainda. Mas se você quiser a versão desktop mais poderosa do Visio, precisará de um computador Windows Acessibilidade: O Lucidchart tem alguns recursos de acessibilidade, mas não os coloca em primeiro plano tanto quanto o Visio. Se você depende de um leitor de tela ou de outra tecnologia de assistência, o Visio é mais compatível

O Lucidchart tem alguns recursos de acessibilidade, mas não os coloca em primeiro plano tanto quanto o Visio. Se você depende de um leitor de tela ou de outra tecnologia de assistência, o Visio é mais compatível Modelos : O Visio tem mais modelos do que o Lucidchart, mas você precisa fazer o upgrade para a assinatura mais cara para ter acesso a todos eles

: O Visio tem mais modelos do que o Lucidchart, mas você precisa fazer o upgrade para a assinatura mais cara para ter acesso a todos eles Preço : A assinatura autônoma do Visio é um pouco mais barata que a do Lucidchart, embora ambas sejam bastante acessíveis. O problema é que o Visio oferece recursos premium exclusivos, portanto, talvez seja necessário pagar por uma conta de US$ 15/mês para acessar o que você precisa, o que é o dobro do preço do Lucidchart. Como o Visio faz parte do pacote da Microsoft, talvez você já tenha acesso a ele se tiver uma assinatura comercial do Microsoft 365

Se não tiver certeza de qual dessas ferramentas de fluxograma funcionaria melhor para você, aqui está o nosso voto com base em diferentes necessidades.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Lucidchart vs. Visio

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Reconhecemos que o Lucidchart e o Visio têm suas vantagens. Mas, por mais úteis que sejam, essas duas plataformas ainda não se comparam à nossa plataforma de produtividade que combina todos os seus diagramas, tarefas, conversas, relatórios e modelos. 🕯️

O ClickUp é uma plataforma exclusiva e completa que reúne todos os seus dados e ferramentas de colaboração em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre diferentes plataformas ou softwares - basta entrar no ClickUp para fazer tudo.

Claro, temos diagramas, mas o ClickUp é muito mais do que uma ferramenta de diagramação. Se você preferir ferramentas de fluxo de trabalho de mapeamento de processos personalizáveis, nós as temos. Mapas mentais e gráficos de Gantt? O ClickUp tem uma coleção robusta de modelos de diagramas prontos para otimizar seriamente seu dia de trabalho. 🤩

Brainstorming melhor com mapas mentais

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual Software de mapeamento mental possibilita a visualização de uma ideia antes de executá-la de fato. Esse é um recurso indispensável para projetos ou processos complicados. Afinal de contas, você não quer investir muito tempo em uma ideia se for mudar de ideia mais tarde.

Antes de fazer qualquer coisa, mapeie-a com um Mapa mental do ClickUp . Conecte ideias, tarefas e fluxos de trabalho em seu painel do ClickUp e converta-os em projetos acionáveis com apenas alguns cliques. Tudo também pode ser compartilhado com a sua equipe, para que você possa parar de brincar de etiqueta de e-mail e concentrar sua energia em cuidar dos negócios.

Os mapas mentais do ClickUp são baseados em tarefas ou em nós:

Baseado em tarefas: Se você já tem suas tarefas conectadas ao ClickUp e só precisa determinar um fluxo de trabalho ou uma ordem para as coisas, crie um mapa mental baseado em tarefas. O ClickUp facilita a adição, a edição e a exclusão de tarefas do mapa mental sem a necessidade de sair de sua sessão de brainstorming

Se você já tem suas tarefas conectadas ao ClickUp e só precisa determinar um fluxo de trabalho ou uma ordem para as coisas, crie um mapa mental baseado em tarefas. O ClickUp facilita a adição, a edição e a exclusão de tarefas do mapa mental sem a necessidade de sair de sua sessão de brainstorming Baseado em nós: Não sabe por onde começar? Não tem problema. Gere ideias como nós em um documento de brainstorming. Quando estiver satisfeito com seu mapa mental, converta os nós em tarefas para que todos comecem a trabalhar o mais rápido possível

Colaborar visualmente com quadros brancos

Adicione formas, texto, objetos e até mesmo converta itens do seu diagrama circular em tarefas com o ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards é uma ferramenta de diagramação baseada em nuvem. Assim como o Lucidchart e o Visio, permitimos que sua equipe colabore em tempo real. Adicione mais contexto fazendo upload de imagens, adicionando links ou conectando ativos aos seus Whiteboards.

Use os quadros brancos para:

Sessões de brainstorming

Elaboração de estratégias

Wireframing

Mapeamento de dados

Criação de fluxos de trabalho

Diagramação de contexto

O ClickUp é o único quadro branco virtual do mundo que oferece a possibilidade de criar diagramas e convertê-los em tarefas na mesma tela. Estamos aqui para acelerar o processo de ideação para que você possa pular para a parte boa: executar suas grandes ideias. 💡

Economize tempo com modelos

Exiba seu diagrama espinha de peixe personalizando um dos muitos modelos do ClickUp

Sem querer ser arrogante, mas o ClickUp é famoso por seus modelos. É sério. Temos um modelo para quase tudo.

Claro, o Lucidchart e o Visio oferecem modelos para diagramas, mas eles também têm modelos para gerenciamento de agências, RH, planejamento de TI ou programação? Temos tudo isso e muito mais. Modelos do ClickUp reduzem o tempo que você gasta criando e formatando documentos. Com o ClickUp, você insere seus belos diagramas e volta rapidamente ao trabalho. Que tal isso para facilitar o uso?

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Reúna tudo no ClickUp

Quando se trata de Lucidchart vs. Visio, ambos são opções populares para diagramação em tempo real. Mas, mesmo com essas plataformas, você está pulando entre gerenciamento de tarefas software, bate-papos com a equipe e documentação. Isso parece bastante agitado para nós.

Acabe com a loucura e traga todo o seu trabalho (e queremos dizer todas as coisas) para um único lugar com o ClickUp. Economize tempo com uma configuração intuitiva que trabalha duro para que você não precise fazer isso. 🌻

Não está convencido? Experimente você mesmo. Crie um espaço de trabalho ClickUp agora -é grátis para sempre!