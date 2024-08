As 10 principais alternativas ao Miro: Analisando os prós, contras e preços

Conversas, reuniões, gerenciamento de projetos - quase tudo está digitalizado agora.

Naturalmente, os quadros brancos também se juntaram ao clube, e agora temos lousa digital aplicativos como o Miro. Eles permitem que você faça brainstorming e colabore com sua equipe em tempo real usando recursos visuais em uma tela em branco.

Mas o Miro está lhe causando dificuldades? Ou você está simplesmente testando o mercado e procurando alternativas para o Miro?

De qualquer forma, você encontrará sua resposta hoje.

Neste artigo, discutiremos as 10 principais alternativas ao Miro que você pode usar!

Vamos lá.

Por que procurar uma alternativa ao Miro?

Videoconferência em Miro Miro é um quadro branco on-line aplicativo usado para colaboração visual .

Perfeita para o trabalho remoto, a plataforma oferece vários recursos para uma sólida brainstorming sessões. Por exemplo, ele permite que você crie wireframes simples sem nenhuma experiência em design, algo que não pode ser feito em um quadro branco físico.

E, embora isso pareça legal, o Miro tem algumas desvantagens impressionantes.

Veja a seguir alguns dos principais problemas que você enfrentará nessa plataforma de quadro branco virtual e por que talvez seja melhor procurar outra plataforma:

Ele não é compatível com todas as plataformas

O Miro é compatível com as plataformas Windows e Mac. Isso significa que não há espaço para o infame debate entre Windows e Mac!

Mas por que não estamos incluindo Linux, Miro?

Se você trabalha com desenvolvimento de software, onde os sistemas Linux estão na moda, você se sentirá excluído.

Não há controle de tempo de tarefas

O Miro tem um cronômetro de contagem regressiva que ajuda a limitar o tempo das suas sessões de quadro branco. Mas eles não adicionaram um rastreador de tempo regular à plataforma.

O cronômetro do Miro faz a contagem regressiva na barra de navegação

Você sabe, como aquele que conta minutos e horas para tarefas ou atividades específicas. ⏰

De que outra forma você poderia monitorar como a sua equipe gasta o tempo, especialmente com pessoas que trabalham remotamente? Afinal de contas, é assim que você pode cobrar os clientes e pagar as pessoas com precisão!

Ele tem uma versão gratuita limitada

O Miro é uma ferramenta gratuita e isso é uma ótima notícia.

Mas sua lista de recursos gratuitos é muito limitada.

Por exemplo, você só tem direito a três quadros editáveis por vez. Isso significa que você terá que esperar sua vez enquanto outras três pessoas terminam o brainstorming.

E nem precisamos começar a falar sobre o que está faltando no plano gratuito. Não há cronômetro de contagem regressiva. Não há bate-papo por vídeo. Não há compartilhamento de modelos personalizados.

O resultado final é que o Miro não é o melhor quadro branco gratuito nem o melhor aplicativo de gerenciamento de documentos ferramenta de colaboração que existe. E é por isso que estamos passando para suas alternativas.

As 10 principais alternativas ao Miro em 2024

Se você tem dúvidas ou está curioso para saber quais são as outras alternativas disponíveis, veio ao lugar certo. Analisamos as 10 principais alternativas ao Miro disponíveis para ver os melhores recursos, os maiores contras e os preços.

Os ClickUp Whiteboards oferecem todos os recursos criativos e de colaboração de que você precisa para construir os fluxogramas dos seus sonhos

O ClickUp é a ferramenta de ferramenta de produtividade e gerenciamento de projetos mais bem avaliada do mundo usada por dezenas de milhares de pequenas empresas iniciantes e grandes empresas .

E o que o torna a melhor alternativa gratuita ao Miro é que O ClickUp tem recursos avançados de quadro branco para ajudá-lo a planejar e organizar visualmente ideias, tarefas, fluxos de trabalho e muito mais. Sua funcionalidade simples de arrastar e soltar facilita a configuração de fluxos de trabalho, a organização de pensamentos ou a conexão visual de tarefas a equipes.

Mais recursos do ClickUp Whiteboards

As plataformas visuais geralmente exigem a necessidade de se comunicar visualmente. Clipe no ClickUp é um recurso simples que permite gravar sua tela em um vídeo digerível. Se você quiser mostrar aos novos funcionários onde encontrar um documento de integração ou dar à sua equipe um detalhamento visual de um novo processo, use o Clip para iniciar uma gravação de tela e compartilhe-a diretamente no ClickUp.

Crie gravações de tela informativas que podem ser compartilhadas via link com o Clip in ClickUp

O espaço de trabalho digital do Miro simplesmente não se compara ao ClickUp. Aqui você pode ver a atividade de cada membro da equipe e transformar brainstorms, ideias, tarefas e anotações em oportunidades de colaboração visual em uma tela criativa.

Além disso, Mapas mentais do ClickUp do ClickUp oferece uma maneira visual de dar vida a ideias e projetos. Por meio do modo Tasks, é simples criar, excluir e editar tarefas ou desenhar relações entre elas. Arraste os ramos para ajustar os locais dos nós e organize-os adequadamente para reorganizar seu espaço de trabalho.

Não quer que seu mapa mental seja relacionado a tarefas? Em vez disso, use o modo Blank. Aqui, os nós não se conectam a nenhuma estrutura de tarefa, permitindo que você seja tão criativo quanto quiser!

Personalize seu Mind Map do zero no ClickUp com o Blank Mode

Profissionais do ClickUp

Confira nosso_ roteiro de desenvolvimento **para ver o que está reservado

Preços do ClickUp

Escolha entre quatro opções de preços:

Free Forever Mais de 50 integrações nativas Tarefas ilimitadas Usuários ilimitados

Ilimitado ($7/usuário por mês) Colaboração em tempo real Sprints Armazenamento ilimitado de arquivos

Empresarial (US$ 12/usuário por mês) Metas Espaços ilimitados Visualizações personalizadas

Enterprise: (preço personalizado) Etiqueta branca Permissões avançadas Logon único (SSO)



Classificações de usuários do ClickUp

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.980 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.980 avaliações) G2: 4,7/5 (4.520+ avaliações)

2. Quadro branco da Microsoft

Colaboração em Quadro Branco da Microsoft O Microsoft Whiteboard é um aplicativo de tela digital ou quadro branco que faz parte do pacote Microsoft.

Para acessar a versão da Web no Windows, Mac e dispositivos móveis (iOS e Android), tudo o que você precisa é de uma conta gratuita do Microsoft ou uma conta do Microsoft 365. Entretanto, como se trata da Microsoft, não é a mesma coisa para as plataformas iOS e Mac.

Por exemplo, o recurso de pesquisa de imagens do Bing está ausente no aplicativo para iOS. Também não há um aplicativo de desktop para usuários de Mac, o que é praticamente um obstáculo.

Bônus: confira nosso guia definitivo para_ Gerenciamento de projetos da Microsoft .

Principais recursos do Microsoft Whiteboard

Adicionar e editar notas adesivas * Adicione documentos ao seu quadro branco

Oferece uma tela "infinita" ou sem fim

Profissionais do Microsoft Whiteboard

Oferece suporte a dispositivos Android e iOS

Você pode acessar o quadro branco em uma reunião do Microsoft Teams

Oferece suporte a vários quadros brancos

Limitações do Microsoft Whiteboard

Nenhuma integração com aplicativos que não sejam da Microsoft

Não é possível criar tarefas usando o quadro branco

Os modelos de quadro branco não estão disponíveis para os usuários do navegador da Web

Preços do Microsoft Whiteboard

Se você tiver uma conta da Microsoft, o Microsoft Whiteboard para Windows, Android e iOS estará incluído; caso contrário, você terá as seguintes opções:

Business Basic (US$ 5/usuário por mês) Microsoft Teams Troca SharePoint *Business Standard (US$ 12,50/usuário por mês) Outlook Word Excel

Business Premium (US$ 20/usuário por mês) :

PowerPoint Editora Proteção de informações do Azure

:

Avaliações de usuários do Microsoft Whiteboard

Capterra: 4,2/5 (mais de 60 avaliações)

4,2/5 (mais de 60 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Experimente estes_ **Alternativas ao Microsoft Whiteboard !

3. Painel conceitual

Adição de um modelo a um Quadro de conceitos quadro branco

O Conceptboard é um aplicativo de quadro branco fácil de usar que é ótimo para compartilhar ideias com quem trabalha remotamente.

Com sua tela infinita, sua criatividade e imaginação não terão limites. Mas, em seguida, ele o surpreende com o fato de não ter funcionalidade de controle de tempo ou calendário.

_Tempo é dinheiro, pessoal!

_Acredito que o Conceptboard não conseguiu entender esse conceito

Principais recursos do Conceptboard

Suporta comentários para feedback de comunicação

Diferentes níveis de acesso para vários usuários

Mostra uma visão geral completa de todas as atividades

Prós do Conceptboard

Adicionar e anotar imagens, vídeos, PFDs, etc., no quadro branco

Compartilhe quadros brancos usando links protegidos por senha

Usar modelos personalizáveis para o gráfico de Gantt,diagramas de espinha de peixequadro Kanban, etc.

Limitações do Conceptboard

Suporta apenas algumas integrações

Não há recurso de calendário

Falta de automações

Preços do Conceptboard

O Conceptboard tem três opções de preços:

Gratuito 500 MB de armazenamento de arquivos Moderação ao vivo Quadros ilimitados

Premium: ($6/usuário por mês) 20GB de armazenamento de arquivos Objetos de quadro ilimitados Suporte padrão

Business: (US$ 9,50/usuário por mês) 1 TB de armazenamento de arquivos Quadros ilimitados Projetos ilimitados



Avaliações de usuários do Conceptboard

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4. Mural

Visão geral do Mural de recurso de quadro branco O Mural é outro grande concorrente nesta lista de alternativas ao Miro .

É uma plataforma de colaboração em que sua equipe pode trabalhar em tempo real e desfrutar de várias opções de comunicação, incluindo compartilhamento, comentários, bate-papo por texto etc. No entanto, se você estiver procurando por um Alternativa sem Miro, o Mural não é o ideal .

É uma pena que o preço seja mais alto do que o de vários outros produtos software de gerenciamento de projetos especialmente quando algumas das ferramentas gratuitas mencionadas anteriormente podem fazer muito mais do que o Mural.

Principais recursos do Mural

Suporta desenho e escrita à mão livre

Acesso a uma biblioteca repleta de ícones

Super trava para manter os objetos no quadro branco no lugar enquanto você os move

Mural pros

Toneladas de modelos pré-criados para equipes ágeis e de design

Faça chamadas de voz rápidas para colaboração em equipe

Integra-se com o AzureDevOps, Microsoft Teams e Asana

Limitações do mural

Interface de usuário que pode ser difícil de navegar

Não há gerenciamento de fluxo de trabalho

Pode ser caro em comparação com os concorrentes para pequenas empresas

Preços do Mural

O Mural tem duas opções de preços:

Inicial (US$ 12/usuário por mês) Colaboradores ilimitados Reuniões remotas Todas as integrações

Plus (US$ 20/usuário por mês) Convidados ilimitados Suporte prioritário Biblioteca de modelos



avaliações de usuários do #### Mural

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) G2: 4,6/5 (970+ avaliações)

5. Explique tudo

Visão geral de Explicar tudo recursos do quadro branco

**O recurso Explain Everything (Explicar tudo) realmente faz jus ao seu nome.

Se você deseja usar um quadro branco para realizar uma sessão de planejamento de projeto, ministrar cursos, discutir designs, o Explain Everything pode ajudá-lo.

_Então ele é perfeito?

Não é bem assim. Talvez ele possa explicar tudo, mas certamente não pode fazer tudo. É uma ferramenta de quadro branco sem nada mais a oferecer.

Mais cedo ou mais tarde, você sentirá a necessidade de um gerenciamento de projeto adicional ou de um controle de tempo ferramentas. E então você acabará com várias ferramentas separadas para diferentes finalidades.

Principais recursos do Explain Everything

Grave em vídeo suas discussões no quadro branco

Criar clipart personalizado

Adicionar narração aos screencasts

Explain Everything pros

Faça download das gravações de vídeo do quadro branco no formato MP4

Compartilhe usando um link da Web ou código de acesso

O plano gratuito tem 500 MB de armazenamento

limitações do #### Explain Everything

Não há rastreador de tempo

Não há gerenciamento de fluxo de trabalho

Não há painel de atividades

Explain Everything preços

Essa ferramenta tem três planos de preços disponíveis:

Gratuito Um usuário Três projetos Bate-papo por vídeo

Individuais (US$ 6,99/mês) Gravação ilimitada Clipart padrão Segurança na nuvem

Equipes (US$ 11,99/usuário por mês) Suporte premium Relatórios avançados Colaboração global



Avaliações de usuários do Explain Everything

Capterra: 4,8/5 (6 avaliações)

4,8/5 (6 avaliações) G2: 4,4/5 (10+ avaliações)

6. Lucidspark

Gerenciar ideias em um quadro branco no Lucidspark Lucidspark digital software de quadro branco aprimora seu processo de brainstorming com vários recursos de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a colocar suas ideias em ação.

Principais recursos do Lucidspark

Reações de emojis, votação e recursos de registro para elogiar as boas ideias

Recurso de bate-papo no painel

Recurso de convocação para chamar vários membros da equipe para pontos específicos do quadro

Quadros de discussão para colaborar em pequenos grupos

Prós do Lucidspark

Muitos populares ferramentas de gerenciamento de projetos como controle de tempo, para manter o impulso criativo

Modelos pré-criados para adicionar estrutura ao seu quadro

Limitações do Lucidspark

É necessário investir em outro software ou integrar o Lucidspark a outra ferramenta para ver sua ideia durante todo o ciclo de vida do projeto

Não se integra com o ClickUp

Preços do Lucidspark

Há quatro opções de preços para escolher:

Gratuito Três quadros editáveis Recursos básicos de criação e colaboração Integrações básicas

Individual: ($7,95/usuário por mês) Quadros ilimitados Tags Agrupamento para organizar ideias

Equipe: ($9/usuário por mês) Recursos avançados de colaboração Modo de votação e cronômetro Controles básicos de administração

*Enterprise: (entre em contato para saber o preço) Integrações avançadas Controles avançados de administração SSO



Avaliações de usuários do Lucidspark

Capterra: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

4,7/5 (mais de 330 avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 1.850 avaliações)

Relacionado: **Comparar o Miro com o Lucidchart !

7. Limnu

Videoconferência em um Limnu quadro branco

O Limnu é uma ferramenta robusta de lousa digital para educadores e alunos que estão aprendendo remotamente. Os recursos de apresentação visual são o seu carro-chefe, e a videoconferência com a opção de modo de desenho solo é perfeita para uma sala de aula virtual.

Principais recursos do Limnu

Vários marcadores e ferramentas de desenho

Videoconferência com até oito participantes

Pode colaborar em um único quadro ou desenhar individualmente

Prós do Limnu

Interface de usuário simples

Ótimo para alunos de praticamente qualquer série

Oferece muita liberdade aos professores que fazem apresentações para turmas pequenas

Limitações do Limnu

Oito participantes é pouco para salas de aula ou sessões de brainstorming em equipe

Não há recursos de gerenciamento de tarefas para levar suas ideias de quadro branco adiante

Ferramenta gratuita limitada em comparação com os concorrentes

Preços do Limnu

Escolha entre cinco opções diferentes:

Gratuito: acesso de 14 dias a quadros brancos colaborativos ou individuais Colaboradores ilimitados Controles limitados de administração e segurança

Pro: ($5/usuário por mês) Quadros ilimitados Colaboradores ilimitados Opções de quadros privados e colaborativos

Equipe: (US$ 8/usuário por mês) Compartilhe quadros com colaboradores externos Quadros privados ou de equipe Controles de segurança da equipe

Empresa: (entre em contato para obter preços) Dedicado sucesso do cliente gerente Treinamento personalizado e programa de integração

API: (entre em contato para saber o preço) Não são necessários downloads Sem registro de usuário ou marca da Limnu A Limnu hospeda todos os aspectos do uso do quadro branco



Avaliações de usuários da Limnu

Capterra: 4.8/5 (10+ avaliações)

4.8/5 (10+ avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

8. Ziteboard

Um exemplo de um esboço feito em Ziteboard Pense no Ziteboard como seu bloco de desenho confiável. Criado para que tutores e designers de todos os setores criem wireframes, façam brainstorming, apresentações ou até mesmo equações gráficas em qualquer dispositivo, o Zitebaord é uma solução de quadro branco altamente visual e colaborativa.

Principais recursos do Ziteboard

Recurso anônimo para que colaboradores externos participem do seu quadro

Arquive seu quadro no Photoshop exportando-o para arquivos PNG ou SVG

O botão de confete aumenta o moral e comemora até mesmo as menores vitórias

Profissionais do Ziteboard

Vários recursos de colaboração

Várias maneiras de compartilhar suas ideias por meio de importação e exportação, ou em uma apresentação

Limitações do Ziteboard

Não conecta tarefas ao seu fluxo de trabalho, portanto, não há como agir com base nos designs criados no Ziteboard

Você precisará de outro software ou de uma integração poderosa para continuar desenvolvendo suas ideias

Versão gratuita limitada em relação aos concorrentes

Preços do Ziteboard

Inicial: (gratuito) Três quadros e cores Colaboradores ilimitados Importação de imagens de baixa resolução Importação limitada de PDFs

One Week Pro: (pagamento único de US$ 5) Quadros públicos e privados ilimitados Cores personalizadas Importação completa de PDFs Bate-papo por texto, quadros públicos e privados

Pro Mensal: (US$ 9 por mês) Todos os recursos do plano One Week Pro em uma base mensal

Annual Pro: (US$ 85 por ano) Todos os recursos do plano One Week Pro em uma base anual

*Enterprise: (entre em contato para obter preços) Personalizações Licença de marca branca SSO Servidor dedicado



Avaliações de usuários do Ziteboard

Capterra: 5/5 (3 avaliações)

5/5 (3 avaliações) G2: 4,4/5 (4 avaliações)

9. Google Jamboard

Esboços e recursos em Google Jamboard O Google Jamboard oferece software e hardware de quadro branco digital para desenhos, organização visual, fluxogramas e brainstorming.

Principais recursos do Google Jamboard

Muito simples de começar a usar o Jamboard se você tiver uma conta do Google

Diferentes planos de fundo para formatar seu Jamboard

Extraia trabalhos do Google Docs, Sheets e Slides, ou arraste imagens da Web

Prós do Google Jamboard

Se sua empresa já usa o G Suite, o Jamboard é uma solução econômica para recursos básicos de lousa digital

O uso do Jamboard com o outro pacote de produtos do Google aprimora seus recursos

Limitações do Google Jamboard

O Jamboard por si só é bastante básico, você precisará de outras ferramentas para torná-lo mais poderoso

Uma quantidade limitada de mídia pode ser trazida para o quadro - nenhum vídeo ou som disponível ainda

Preços do Google Jamboard

O preço Aplicativo Google Jamboard e a plataforma estão disponíveis com um Conta do Google Workspace que oferece quatro opções de planos.

Gratuito para uso pessoal 15 GB de armazenamento por usuário no Google Drive

Business Starter: (US$ 6/usuário por mês) 30 GB de armazenamento em nuvem por usuário E-mail comercial personalizado Suporte padrão

Business Standard: ($12/usuário por mês) 2 TB de armazenamento em nuvem por usuário E-mail sem anúncios Quadro branco digital

Business Plus: ($18/usuário por mês) 5 TB de armazenamento em nuvem por usuário Aceitação automática de convites Construtor de sites

Empresa: Planos do Google Workspace disponíveis

Avaliações de usuários do Google Jamboard

Capterra: 4.3/5 (mais de 70 avaliações)

4.3/5 (mais de 70 avaliações) G2: 4,3/5 (3 avaliações)

Compare **Jamboard e Miro !

10. Fibra

Criação de um fluxograma em um Fibra quadro branco

O Fibery é uma colaboração, ferramenta de gerenciamento de projetos sem código para agências, desenvolvedores de software e startups. Como muitas de suas plataformas favoritas de gerenciamento de tarefas e projetos, o Fibery oferece várias visualizações, um editor de documentos e quadros brancos digitais.

Principais recursos do Fibery

Recursos de fluxogramas, brainstorming e jornada do cliente no quadro branco do Fibery

Recursos de gerenciamento de projetos, como documentos colaborativos e quadros Kanban, tornam seu quadro branco digital mais valioso

Profissionais do Fibery

Os recursos de gerenciamento de projetos ajudam você a fazer mais com suas ideias no Fibery

Muito acessível - ou oferece um desconto generoso - para empresas ucranianas, algumas startups, organizações sem fins lucrativos, educadores e muito mais

Limitações do Fibery

Diversos recursos, mas sua interface é bastante ocupada e não intuitiva

Curva de aprendizado acentuada

É possível criar tarefas a partir de documentos, mas não a partir dos quadros brancos do Fibery

Preços do Fibery

Solo: (gratuito) Um usuário 90 dias de histórico de versões Cinco usuários somente leitura

Padrão: (US$ 10/usuário por mês) Usuários somente leitura ilimitados

*Pro: (US$ 17/usuário por mês) Histórico de versões ilimitado Permissões de grupo SAML



Avaliações de usuários do Fibery

Capterra: 4,7/5 (3 avaliações)

4,7/5 (3 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

Entre na onda do ClickUp!

O Miro é definitivamente bom no que faz, mas tem alguns problemas importantes.

Em vez de esperar que eles sejam corrigidos, você pode sair na frente usando o ClickUp - uma ferramenta que compensa as falhas do Miro e faz muito mais.

O ClickUp é a ferramenta definitiva de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo no gerenciamento de tarefas, na configuração de fluxos de trabalho ágeis, na tomada de notas, na gravação de tela e até mesmo no seu quadro branco on-line.

Tudo ao mesmo tempo.

Que legal é isso?

Então pegue ClickUp gratuitamente hoje mesmo para visualizar todas as suas ideias maravilhosas.