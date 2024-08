10 modelos gratuitos de mapas conceituais no Google Docs & ClickUp

Antes de iniciar qualquer tipo de projeto, é fundamental saber onde você quer chegar.

Todos os envolvidos devem estar alinhados com as metas de longo prazo e poder acessar as informações corretas do projeto para chegar lá. A pesquisa inicial, o brainstorming e as maquetes são apenas uma fração da chave documentação do projeto que torna isso possível. Mas como entender todas essas partes móveis?

Mapeamento de conceitos, é claro. 🙂

Esses diagramas ajudam as equipes a dar sentido às suas ideias ao estabelecer relações entre elas que as vinculam ao tópico maior. Especialmente nos estágios iniciais do desenvolvimento do produto, quando novas ideias estão sendo lançadas como bolas de futebol, essas conexões ajudam os designers e engenheiros a avaliar uma estrutura geral para levar para a próxima fase.

Além disso, o mapeamento de conceitos abre espaço para que cada membro explore adequadamente suas ideias mais criativas. 🎨

Embora você sempre possa começar do zero a criação do seu próximo mapa conceitual, a melhor maneira de aproveitar ao máximo esse recurso é criar um mapa conceitual estratégia de ideação é aplicar um modelo de mapa conceitual pronto. O uso de um modelo de mapa conceitual pré-criado facilita a aprimorar seu processo de brainstorming s com uma estrutura na qual você conecta e reproduz suas ideias complexas à medida que avança.

Eles também costumam ser incorporados em seu software de brainstorming ou que se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia atual, para que você não precise pagar o cartão da empresa para comprar um software de brainstorming criador de mapas conceituais . Este artigo é o lugar perfeito para começar. Não só vamos nos aprofundar em como criar mapas conceituais, mas também fizemos o trabalho de trazer a você os 10 melhores modelos de mapas conceituais para qualquer projeto. ✅

O que é um modelo de mapa conceitual?

Um modelo de mapa conceitual usa tabelas, gráficos, quadros ou, na maioria das vezes, diagramas pré-construídos para representar informações visualmente, relacionando-as a uma ideia abrangente. Esses modelos fornecem uma estrutura para ajudar as equipes a definir os detalhes de alto nível de um projeto em uma estrutura hierárquica, em que as ideias mais importantes e complexas ficam no topo.

Cada ideia ou seus principais conceitos são representados por diferentes formas em seu mapa conceitual, que podem ser editadas para refletir os detalhes do seu projeto - quase como uma biblioteca maluca. Quase.

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu Whiteboard para construir seu fluxograma no ClickUp

Por serem altamente visuais, os modelos de mapas conceituais são excelentes ferramentas para serem introduzidas logo no início da fase de ideação e mantidas para uso futuro adesão das partes interessadas . O design do seu mapa conceitual requer uma mentalidade de mapeamento de estradas para conectar ideias, construir uma estrutura hierárquica e conectar informações complexas em um documento apresentado visualmente.

Além disso, você pode usar mapas conceituais para ilustrar tudo, desde ideias básicas até procedimentos e sistemas específicos. Em última análise, essas visualizações o ajudam a mapear e concluir uma série de tarefas, seja para desenvolver novos produtos, campanhas de marketing ou reestruturar o departamento.

Tipos de modelos de mapas conceituais

Fatores como o tipo de projeto, os requisitos, a pilha de tecnologia atual e o estilo de trabalho influenciarão o tipo de modelo de mapa conceitual mais adequado para você. E como há muitas maneiras de criar seus mapas conceituais, há algo para todos!

O importante é encontrar a melhor opção. Então, que tipo de modelo de mapa conceitual você deve procurar? Fluxogramas ilustram fluxos de trabalho e processos, enquanto os mapas conceituais de sistemas ajudam a visualizar diferentes tipos de sistemas simples ou complexos. Você também pode usar mapas de aranha para formar uma "teia" de ideias ou ramificar a partir de um diagrama existente para se concentrar em um tópico específico por meio de modelos de mapas mentais.

Personalize seu Mind Map do zero no ClickUp com o Blank Mode

Os mapas hierárquicos são outro estilo de mapa conceitual criativo que é útil para determinar as prioridades ou a autoridade dos itens. Ou seja, para transmitir dependências de tarefas ou para quebrar a cadeia de comando em seu departamento.

Bônus:_ Mapas mentais versus mapas conceituais

O que faz um bom modelo de mapa conceitual?

Ao procurar modelos de mapas conceituais, há vários fatores a serem considerados. A aparência, a sensação e a funcionalidade corretas variam de uma equipe para outra, mas há alguns recursos que indicam a direção certa para que você não precise começar com um modelo de mapa conceitual em branco:

Facilidade de uso do seu modelo de mapa conceitual no momento em que você o baixa - não é necessário nenhum webinar adicional ou vídeo de instruções

do seu modelo de mapa conceitual no momento em que você o baixa - não é necessário nenhum webinar adicional ou vídeo de instruções Um layout flexível para adicionar ou editar a estrutura. Isso é útil se você tiver vários projetos em vários conceitos complexos

para adicionar ou editar a estrutura. Isso é útil se você tiver vários projetos em vários conceitos complexos Toneladas de ferramentas altamente visuais para adicionar cores, formas, objetos e conectores ao seu mapa conceitual

para adicionar cores, formas, objetos e conectores ao seu mapa conceitual **Recursos de colaboração para compartilhar, editar e apresentar seus mapas conceituais com a equipe

para compartilhar, editar e apresentar seus mapas conceituais com a equipe Múltiplas integrações para alinhar seu modelo de mapa conceitual com suas ferramentas de trabalho mais usadas

Considere o projeto em que está trabalhando para encontrar a solução mais adequada que possa atender aos seus requisitos exclusivos. E não é necessário ser mesquinho com sua lista de desejos de modelos! O mapeamento de conceitos é uma estratégia popular de diagramação e os recursos que listamos apenas arranham a superfície do que alguns desses recursos podem fazer por você.

10 modelos gratuitos de mapas conceituais

Com tantas opções disponíveis, você certamente encontrará o modelo de mapa conceitual certo. Mas não é preciso entrar nessa jornada por conta própria! Estamos aqui para ajudar com 10 dos nossos modelos de mapas favoritos para ajudá-lo a viver sua vida mais criativa!

1. Modelo de mapa conceitual da ClickUp

Modelo de mapa conceitual do ClickUp

Para criar diagramas de qualquer tipo, sempre sugerimos que você procure um modelo que se alinhe ao seu modelo favorito software de lousa digital . Nunca usou quadros brancos virtuais antes? Prepare-se para ficar maravilhado!

As lousas digitais tornam sua ideação e planejamento de projetos etapas mais impactantes, visuais e envolventes. Além disso, esse software foi criado para lidar com a criação de mapas conceituais por meio de diagramas, fluxogramas e estruturas de qualquer tipo.

E o Modelo de mapa conceitual do ClickUp organiza e expande todos os dados e informações em um apresentação visualmente atraente em quadros brancos . Crie mapas conceituais, personalize estruturas e codifique por cores cada conceito, subconceito ou ideia. Em seguida, você pode converter essas ideias diretamente em tarefas acionáveis nos mapas conceituais.

Você também pode adicionar texto entre cada ideia, conceito ou resultado de conexão para estabelecer ainda mais como cada um deles se conecta com os demais no mapa. Com tarefa, Doc e cartões da Web para incorporar ativos ao vivo em seu quadro, você pode começar a adicionar contexto instantaneamente a cada novo pensamento.

2. Modelo de mapa mental da ClickUp

Modelo de mapa mental do ClickUp

Não é do tipo que gosta de lousas digitais? Não tem problema! O mapeamento mental é uma alternativa igualmente visual e intuitiva para conectar suas ideias em mapas conceituais interativos.

O Modelo de mapa mental simples da ClickUp é o recurso perfeito para diagramadores experientes e iniciantes. Sua facilidade de uso e a capacidade de criar mapas conceituais com seus Mapa mental em um de dois modos: Modo de tarefa ou em branco.

Ambos os métodos o ajudam a explorar suas ideias com mais profundidade, com conectores codificados por cores e a funcionalidade de arrastar e soltar para editar, expandir e retrabalhar rapidamente seus diagramas ou mapas conceituais, mas cada um também tem seus próprios pontos fortes. O modo Tarefa foi projetado para ajudá-lo a organizar suas ideias em um fluxo de trabalho acionável, com cada ideia representando uma tarefa acionável no espaço de trabalho.

O modo em branco é a alternativa de forma livre, em que você cria novos mapas conceituais para se ramificar em qualquer formação que possa imaginar! Perfeito para mapear um fluxo de usuário e uma sessão de brainstorming, o modo Em branco ainda lhe dá o poder de agir com base nas suas ideias quando estiver pronto para dar o próximo passo no seu projeto, convertendo os nós diretamente em Tarefas ClickUp .

3. Modelo de mapa de bolhas por ClickUp

Modelo de mapa de bolhas do ClickUp

O mapa Modelo de mapa de bolhas do ClickUp é um excelente recurso para dividir conceitos maiores em subconceitos menores - quantos você quiser! Como cada bolha se ramifica a partir de uma ideia central, você acompanha uma linha clara desde os menores detalhes até o objetivo maior. Para conceitos complexos em uma ferramenta de quadro branco digital, este modelo de mapa conceitual de bolhas é indispensável.

Bônus: confira nosso top_ **10 modelos sofisticados de mapa de bolhas para visualização e brainstorming A natureza altamente visual e que prioriza as ideias desse modelo é fundamental para identificar possíveis padrões que os profissionais de criação e os gerentes de projeto podem não ter percebido - padrões que podem ajudá-lo posteriormente a estabelecer fluxos de trabalho, marcos do projeto e dependências de tarefas !

O modelo de mapa conceitual de bolhas do ClickUp começa com uma estrutura semelhante a um floco de neve. Expanda ou simplifique facilmente as ideias, começando com uma bolha de categoria principal no centro e ramificações pré-conectadas para estimular seus processos de pensamento criativo. Em seguida, você pode conectar vários adjetivos para descrever cada subcategoria. Juntos, esses componentes ajudam você a explorar totalmente os conceitos relacionados.

4. Modelo de roteiro de produto da ClickUp

Modelo de roteiro de produto da ClickUp

Se estiver procurando mapas conceituais especificamente para o desenvolvimento de produtos, o Modelo de roteiro de produto do ClickUp é para você! Esse modelo facilita o mapeamento e o workshop de uma visão geral completa de todo o seu projeto, do início ao fim.

Ele oferece uma visão em nível macro de cada elemento do seu projeto, desde a visão e a direção até as várias iniciativas e recursos. É ideal para os gerentes de produto acompanharem cada fase do projeto e compartilhar o progresso com outras pessoas. Ele inclui tudo para ajudá-lo a concluir com êxito seu próximo projeto, como:

5. Modelo de mapa conceitual de enfermagem da ClickUp

Modelo de mapa conceitual de enfermagem da ClickUp

No entanto, os modelos de mapas conceituais não são apenas para criativos e gerentes de projeto! Para aplicativos e gerenciamento de pacientes no setor de saúde, os enfermeiros e outros profissionais de saúde podem usar o Modelo de mapa conceitual de enfermagem da ClickUp .

Esse modelo pode ajudá-lo a organizar todos os dados coletados em análises e avaliações de pacientes, identificar os problemas específicos que os pacientes enfrentam e explorar vários procedimentos de saúde. O modelo usa uma estrutura de mapa mental para ajudar os profissionais de saúde a manter o controle dos fatores que podem influenciar o tratamento de um paciente - até mesmo suas crenças culturais ou religiosas.

Como resultado, esses mapas conceituais são um componente crucial na execução de procedimentos da maneira correta para obter os melhores resultados para cada paciente.

Aprenda sobre_ Software de gerenciamento de projetos de saúde !

6. Modelo de mapa de processo da ClickUp

Modelo de mapa de processos da ClickUp

Se você adora a possibilidade de transformar objetos do seu quadro em tarefas usando os quadros brancos do ClickUp, então o Modelo de mapa de processo do ClickUp está aqui para ajudá-lo a dar um passo adiante! Com uma estrutura pré-construída, este modelo foi projetado para maximizar a produtividade das equipes, ilustrando o fluxo de atividades em cada etapa de um processo.

Você pode usar este modelo de mapa de processo para ter uma visão geral completa do seu projeto e eliminar as atividades menos importantes, permitindo que você se concentre apenas nas atividades mais importantes e nos itens de ação que o ajudam a atingir seus objetivos.

Com tarefas móveis em cada coluna codificada por cores e raias para diferenciar itens de ação, metas e atividades, esse modelo de mapa conceitual funciona essencialmente como um Quadro Kanban para seu processo de brainstorming. Ao mover suas ideias pelo quadro, você tem a opção de convertê-las em tarefas.

7. Modelo de quadro branco de mapa de processo da ClickUp

Modelo de quadro branco de mapa de processos da ClickUp

Se quiser adotar uma abordagem visual diferente para o seu mapa conceitual, você pode! Os mapas conceituais estão enraizados na criatividade e têm como objetivo fazer com que você pense fora da caixa. E, quando você estiver pronto para se expandir, o Modelo de quadro branco de mapa de processo da ClickUp está aí para facilitar sua vida.

Esse modelo de quadro branco amigável para iniciantes é essencial para solidificar os conceitos de fluxo de trabalho para equipes multifuncionais. Com a capacidade de visualizar seu processo do início ao fim e especificar quais objetos representam atividades, decisões e responsabilidades, ele pode ajudá-lo a mapear fluxos e processos de UX.

Usando esse mapa do processo você pode atribuir diferentes tarefas entre os departamentos e evitar começar com um modelo de mapa conceitual em branco! Basta adicionar novas linhas ou editar facilmente as seções existentes para personalizá-las de acordo com o seu projeto.

8. Modelo de mapa de fluxo de processos da ClickUp

Modelo de mapa de fluxo de processos da ClickUp

Este modelo Modelo de mapa de fluxo de processos da ClickUp é outra excelente ferramenta para ajudar a mapear adequadamente seus novos conceitos. Organizado em um fluxo de processo altamente visual, esse modelo lhe dá a capacidade de supervisionar cada estágio em um nível elevado.

Esse mapa conceitual divide sua ideia principal em cinco seções, cada uma com um ícone de identificação e um código de cores para ajudar na organização e identificação. Os diferentes estágios do mapa incluem Planejamento, Desenvolvimento, Execução, Gerenciamento e Avaliação. Cada uma delas ajuda você a concluir com êxito o processo designado e a avaliar os resultados.

9. Modelo de fluxograma de raia de natação da ClickUp

Modelo de fluxograma de raia de natação da ClickUp

A Modelo de fluxograma de raia de natação do ClickUp oferece mais uma maneira de ver o o escopo do trabalho para todo um conceito. Esse fluxograma cria recursos visuais para cada estágio de um processo, fornecendo atualizações sobre indivíduos ou departamentos responsáveis por várias atividades e tarefas.

Atribua tarefas ao longo do processo a indivíduos ou equipes específicas e obtenha uma compreensão geral mais profunda de todo o processo. Além disso, ele está pronto para ser apresentado para compartilhar e facilitar a colaboração com todas as partes interessadas envolvidas!

Você pode começar nomeando seu processo e cada função na coluna "Atribuído". Em seguida, indique onde o processo começa e termina e defina todos os terminais, tarefas e decisões necessários para concluir o projeto.

10. Modelo de mapa conceitual da Figma

Modelo de mapa conceitual via Figma

Outro modelo de mapa conceitual criativo que sua equipe pode adorar é o modelo de mapa conceitual da Figma. Esse criador de mapas conceituais fácil de usar permite organizar todas as ideias e conceitos em um espaço amplo, onde você pode criar livremente um diagrama conectando todos os itens relevantes.

Comece com um conceito central no centro do mapa e, em seguida, divida essa ideia em diferentes subconceitos interconectados e ideias correspondentes. Ou indique como cada ideia se conecta para dar contexto a cada conexão no mapa.

Obtenha tudo o que você precisa com o modelo de mapa conceitual certo

Qualquer um desses mapas conceituais dará início ao seu processo de gerenciamento de projetos com o pé direito. Mas se você estiver procurando um modelo para estruturar grandes ideias em diagramas claros, o ClickUp é perfeito para você. 🙂

Com sua vasta Biblioteca de modelos o ClickUp é a única plataforma realmente poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho e economizar tempo ao fazê-lo!

Acesse todos os modelos do ClickUp nesta lista, além de centenas de outros recursos altamente visuais e colaborativos quando você se inscrever no ClickUp hoje . 🏆