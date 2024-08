10 Modelos de Diagrama Espinha de Peixe no Word, Excel, & ClickUp

As sessões de brainstorming podem ser divertidas. Ainda assim, quando ocorre um grande problema, elas facilmente se transformam em maratonas de pensamento intensas e estressantes. 🏃

É aí que entram os diagramas de espinha de peixe. Embora simples, eles são ferramentas valiosas para desvendar problemas complexos, identificar suas causas e encontrar soluções viáveis.

Você nem precisa fazer um você mesmo. Você pode usar um dos muitos modelos de diagrama de espinha de peixe pré-existentes e começar a trabalhar em minutos. Compartilharemos alguns de nossos favoritos, portanto, fique atento!

O que são modelos de diagrama espinha de peixe?

O diagrama espinha de peixe é um método de visualização para ajudar você e sua equipe a identificar as causas de um problema ou defeito. Ele é semelhante a um mapa mental mas se concentra especificamente em análise de causas-raiz . Os modelos de diagrama espinha de peixe são documentos prontos que o ajudam a iniciar sessões de brainstorming em vez de ficar olhando para um quadro branco por horas. 🤔

É uma estrutura que você pode usar para começar a analisar as causas de um problema específico em sua empresa, seja ele relacionado à qualidade do produto, restrições de recursos a solução para o problema pode ser um problema de saúde, ineficiência do processo ou insatisfação do cliente. Uma vez concluído, o diagrama fornece uma linha de base sólida para a criação de uma solução mapa do processo e planejar sua execução .

O que faz um bom modelo de diagrama espinha de peixe?

Um criador ou modelo eficaz de diagrama espinha de peixe deve ser:

Limpo e simples : Ter uma estrutura e rótulos claros e ser fácil de entender para todos

: Ter uma estrutura e rótulos claros e ser fácil de entender para todos Adaptável : Fornecer espaço suficiente para problemas de complexidade variável

: Fornecer espaço suficiente para problemas de complexidade variável Acessível : Permitir que você o acesse e edite em vários dispositivos

: Permitir que você o acesse e edite em vários dispositivos Visualmente atraente: Inclua cores e outros elementos visuais para torná-lo mais interessante

10 modelos de diagrama espinha de peixe para usar em 2024

Se estiver procurando uma maneira eficaz de iniciar sua próxima sessão de brainstorming de análise de causa, confira nossa lista dos 10 melhores modelos de diagramas espinha de peixe em ClickUp , Word e Excel.

Eles o ajudam a analisar relações de causa e efeito e a reconhecer suas complexidades. Como resultado, você pode resolver problemas rapidamente e manter sua empresa funcionando como uma máquina bem lubrificada! ⚙️

1. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe ClickUp

Este clássico modelo de diagrama ClickUp Fishbone é o primeiro passo ideal para a solução de problemas

Poucos modelos são tão vívidos e dinâmicos quanto este Modelo de diagrama espinha-de-peixe do ClickUp . É uma das abordagens mais divertidas para a análise de causas, simples, mas poderosa, com várias cores e formas para representar diferentes categorias.

Depois de executar o modelo, consulte a legenda na parte superior esquerda do peixe para ver o que cada elemento representa. Você pode consultar o documento Getting Started se tiver dúvidas sobre o uso do modelo.

O modelo do ClickUp segue a estrutura padrão do diagrama de espinha de peixe, mas você pode modificá-lo para se adequar a qualquer situação e contexto. Esse modelo é um quadro branco, portanto, é totalmente personalizável .

Clique nas formas para alterar a cor e o contorno ou clique duas vezes no texto para editá-lo. Você pode arrastar e soltar objetos e agrupá-los para agilizar a reorganização.

O restante do quadro também está à sua disposição - você pode desenhar, criar fluxogramas e mapas mentais, insira imagens e cartões de sites ou vá aonde sua imaginação o levar! 🤩 Faça o download deste modelo

2. Modelo de causa e efeito do ClickUp

O modelo de causa e efeito do ClickUp ajuda você a determinar as causas de qualquer problema

Se você prefere árvores a peixes, talvez este Modelo de causa e efeito do ClickUp será mais adequado para você. Sua finalidade é a mesma do exemplo anterior do diagrama de espinha de peixe - ajudá-lo a identificar os fatores subjacentes que contribuem para um problema.

Em vez do formato de peixe, ele segue uma estrutura mais simples, semelhante a uma árvore. 🌳

O problema principal é a raiz e as causas primárias são seus ramos de primeira camada. Em seguida, eles se dividem em sub-ramos, que representam a segunda camada, ou seja, causas mais profundas ou fatores contribuintes.

A árvore pode se ramificar o quanto você quiser. Como todos os Quadros brancos ClickUp você pode personalizar cada elemento do modelo com perfeição. Ao adicionar conectores entre os elementos, você pode garantir que eles permaneçam em relação, mesmo quando forem movidos.

Embora os diagramas espinha de peixe e de causa e efeito tenham muitas semelhanças, o último é um pouco mais flexível. É mais adequado para aqueles que não podem ou não querem encaixar suas causas em categorias distintas, como Método ou Materiais. Faça o download deste modelo

3. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Com os diagramas de espinha de peixe e os modelos de análise do ClickUp, você mergulha profundamente nos fatores subjacentes ou na causa raiz de uma declaração de problema

Os Modelo de análise de causa raiz do ClickUp não é um diagrama, mas uma ferramenta multifuncional abrangente para entender problemas, identificar suas causas e encontrar soluções.

Enquanto os modelos anteriores eram quadros brancos, este é uma lista que contém várias visualizações, a saber:

Getting Started Doc : Explica como usar o modelo

: Explica como usar o modelo Lista de problemas : Exibe todos os problemas agrupados por status

: Exibe todos os problemas agrupados por status Lista de prioridades : Ajuda a planejar agrupando os problemas com base em sua tag de urgência

: Ajuda a planejar agrupando os problemas com base em sua tag de urgência Quadro de necessidades de ação: Apresenta os problemas como cartões para melhor visualização

Na exibição de lista, você pode examinar e gerenciar todas as informações relacionadas a um problema. Por padrão, ela contém as seguintes colunas: prioridade, causas de 1 a 5, causas-raiz, gravidade da mudança e solução vencedora. Você pode personalizá-la alterando os rótulos e as categorias ou criando campos personalizados.

Se clicar em um problema, você verá informações adicionais, como o registro do histórico, listas de verificação e anexos. É possível discutir as especificidades com os colegas de equipe nos comentários. O ClickUp também permite que você adicione Automações personalizadas para otimizar seu fluxo de trabalho . Faça o download deste modelo

4. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do Microsoft Word por TemplateLab

Use este criativo Modelo de Diagrama Espinha de Peixe para Word da TemplateLab para desvendar as causas dos problemas e se divertir fazendo isso

Os diagramas espinha de peixe do TemplateLab para Word são documentos nos quais você pode rastrear as causas principais de uma declaração de problema . Embora possa não ser o mais repleto de recursos dos diagramas espinha de peixe desta lista, é o mais notável em termos de design. A ilustração de um peixe preocupado colocará um sorriso em seu rosto toda vez que você se sentar para discutir questões complexas, tornando-as menos intimidadoras!

Usar um diagrama eficaz não poderia ser mais simples. Você só precisa fazer o download e executá-lo no Microsoft Word e, em seguida, escreva a causa raiz nas caixas de texto dedicadas. Não é possível alterar o número de categorias principais, ou seja, causas, mas você pode fazer isso com as subcausas.

Remova uma ramificação selecionando a linha e o texto enquanto mantém pressionada a tecla Control e, em seguida, pressiona Delete. Para adicionar mais ramificações, você pode duplicar as ramificações existentes usando a seleção múltipla Ctrl mencionada acima, depois Copiar (Ctrl+C) e Colar (Ctrl+V). Faça o download deste modelo

5. Modelo de Diagrama Espinha de Peixe de Causa e Efeito da Creately

Aproveite a simplicidade deste modelo de causa e efeito da Creately

Outro ferramenta de diagrama útil para o diagnóstico de problemas é este modelo de diagrama de causa e efeito da Creately. Ele é minimalista e focado na praticidade acima de tudo. Ele segue o formato padrão de espinha de peixe com um eixo central que simboliza o problema e ramificações que descrevem as causas.

A maneira mais fácil de editar esse modelo é diretamente no Creately. Você pode fazer isso gratuitamente com uma conta de demonstração, embora com recursos limitados.

Como o ClickUp, o Creately permite que você personalize quase todos os aspectos do modelo. Você pode alterar as cores, inserir novos elementos e adicionar conectores para criar relacionamentos.

Navegue por sua vasta biblioteca de formas, molduras e adesivos e, em seguida, introduza-os no modelo arrastando e soltando. O aplicativo também permite que você colabore com a sua equipe em tempo real.

Se você se tornar um cliente pagante, poderá exportar e usar o modelo em programas externos, como o Excel. Atualmente, ele é compatível com os seguintes formatos:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de organizador gráfico Fishbone do Microsoft Word por Template.net

Use este modelo de organização gráfica Fishbone da Template.net para fazer um brainstorming sobre as possíveis fontes de um problema

Se roxo é a sua cor, este diagrama será perfeito para você! Mesmo que não seja, você pode alterá-lo em segundos depois de abrir o modelo no Word.

O modelo de organizador gráfico Fishbone da Template.net permite que você contemple problemas e suas causas com estilo. Ele é simples e elegante, sem sinos ou apitos à vista.

Para usá-lo, baixe o arquivo e execute-o no Word. Clique nas caixas de texto para editar seu conteúdo e mova os objetos clicando e arrastando. Além do Word, esse modelo pode funcionar no PowerPoint, Google Docs google Slides e Adobe Illustrator.

Lembre-se de que você precisa ser um assinante pagante do Template.net para fazer o download do arquivo. Você pode editá-lo diretamente no site, mas a opção de exportação está bloqueada pelo acesso pago. Baixar este modelo

7. Modelo de diagrama de quadro branco Fishbone da Template.net

Com o modelo de diagrama de quadro branco Fishbone da Template.net, você pode dividir qualquer problema em partes gerenciáveis

Em vez de ficar remoendo o problema, escreva seus pensamentos neste modelo de diagrama de quadro branco Fishbone da Template.net para torná-los mais claros. Embora ele não possa resolver o problema por você, pode ajudá-lo a organizar suas ideias e elaborar a melhor estratégia de resolução possível.

O modelo inclui as seis categorias de causas padrão e um espaço para você descrever seu problema. Seu design extravagante acrescenta um toque de criatividade às suas discussões analíticas, tornando-as menos monótonas.

Assim como o modelo anterior, você pode editá-lo gratuitamente na plataforma da Template.net. Para usar esse criador de diagramas espinha de peixe no Word, você deve optar pelo plano Business ou Pro. Faça o download desse modelo

8. Modelo de Diagrama Ishikawa Espinha de Peixe do Excel por QIMacros

Este Modelo de Diagrama Ishikawa Espinha de Peixe para Excel da QIMacros é repleto de recursos e altamente

O Modelo de Diagrama Ishikawa Espinha de Peixe em Excel da QIMacros é um dos modelos mais versáteis de seu tipo. Ele é repleto de recursos e vem em quatro variações e cinco estilos, o que o torna adaptável a problemas de todos os tamanhos e em vários contextos .

Para usar o modelo, você deve instalar o suplemento QIMacros. No novo menu do Excel, selecione o Diagrama Espinha de Peixe. Se precisar de ajuda para se orientar, consulte a guia Instruções.

O diagrama vem em quatro variantes:

Pequena: Uma versão simplificada do diagrama com quatro espinhas de peixe Médio: Diagrama de espinha de peixe padrão com seis espinhas **Grande: Um diagrama complexo com seis ossos e ramos e sub-ramos principais adicionais **Love Bug (Inseto do amor): Semelhante ao diagrama padrão, mas com a coluna vertebral e os ossos em ambos os lados da cabeça

Cada variante tem uma guia Outline (Esboço) na qual você pode inserir as informações, ou seja, o problema e as causas. Você pode escolher o estilo do diagrama para ajustá-lo à sua área de especialização:

Saúde

Manufatura

Marketing

Processos

Serviços

Depois de preencher o esboço, selecione a opção Create Fishbone (Criar espinha de peixe) no lado direito da Declaração do problema, e o diagrama será exibido. Para enfatizar as causas principais, crie uma elipse ou qualquer outra forma ao redor delas. A revisão do diagrama é simples - basta editar os dados no esboço e, em seguida, selecionar Create Fishbone novamente. Faça o download deste modelo

9. Modelo de diagrama espinha-de-peixe simples do Excel por Someka

Use o Modelo de Diagrama Espinha de Peixe Simples do Excel da Someka para examinar as causas de qualquer problema, independentemente do tamanho

Este Modelo de Diagrama Espinha de Peixe Simples em Excel da Someka tem tudo o que você precisa para uma análise de problemas rápida e eficaz. Ele consiste em dois diagramas. O primeiro é básico e o segundo é uma versão ampliada que pode suportar grandes quantidades de dados e um exame mais aprofundado.

Para obter o arquivo, você deve fornecer seu endereço de e-mail. Clique no link do e-mail da Someka para fazer o download do modelo. Observe que, se você for um usuário gratuito, só poderá acessar a versão limitada do modelo. As versões completa e multiusuário estão ocultas por trás de um acesso pago.

Depois de abrir o modelo, você será recebido pela tela Input (Entrada). Ela contém seis categorias e muito espaço para causas principais e adicionais, mas você também pode personalizá-las. Anote todas as suas ideias na tabela, escolha a versão e selecione-a. E pronto, o diagrama aparecerá junto com os dados que você inseriu Faça o download deste modelo

10. Modelo de diagrama de espinha de peixe do Canva

O modelo de diagrama espinha de peixe do Canva não é apenas visualmente atraente, mas também incrivelmente útil para a solução de problemas

Visualmente, este modelo é o mais agradável do grupo. O modelo de diagrama espinha de peixe do Canva - que usa o modelo de diagrama de Ishikawa -oferece uma integração perfeita de criatividade e fluxo de trabalho, permitindo que você agilize seu processo de solução de problemas.

O diagrama contém apenas quatro categorias de causas, mas é facilmente personalizável. Você pode adicionar não apenas mais formas, mas também adesivos, gráficos e grades. Você pode até mesmo incluir música para animar o ambiente e tornar o diagrama mais atraente sessão de brainstorming mais divertida e produtiva. Adicione animações peculiares para criar um visual interessante que certamente envolverá os espectadores.

O Canva oferece várias funcionalidades. Você pode apresentar o modelo em tela cheia, compartilhá-lo com colegas de equipe ou exportá-lo como imagem ou arquivo PDF. Faça o download deste modelo

Os 10 principais modelos de diagrama espinha de peixe - uma visão geral

Confira uma breve visão geral de todos os modelos e seus benefícios na tabela abaixo:

Benefícios de usar um modelo de diagrama espinha de peixe

O uso de um modelo de diagrama espinha de peixe traz muitas vantagens. As mais notáveis são:

Eficiência: O modelo fornece uma estrutura para a rápida resolução de problemas,simplificando seu fluxo de trabalhoe ajuda você a acompanhar aslinha do tempo do projeto2. Visualização: Você pode registrar seus pensamentos e organizá-los de forma lógica e compreensível Colaboração: Com todas as informações resumidas e agrupadas, é mais fácil discutir as próximas etapas e tomar decisões colaborativas Melhoria: Ter um processo otimizado de solução de problemas permite que sua empresa resolva rapidamente os problemas e continue crescendo

Experimente estes modelos de diagrama espinha de peixe e veja por si mesmo

Nenhum problema é muito difícil de entender. Alguns são difíceis de resolver, mas a maioria deles pode ser resolvida se for dividida em partes pequenas. Quando você descobrir as causas potenciais, será mais fácil encontrar a solução. 🎣

Um criador de diagramas espinha de peixe pode prepará-lo para o sucesso, ajudando-o a navegar nas profundezas da análise de problemas e a emergir com uma visão clara - pronto para agir!