13 melhores ferramentas e aplicativos de brainstorming para dar vida às suas ideias

Em reuniões de ritmo acelerado, é fácil esquecer ideias promissoras que simplesmente passam pela discussão.

Tomando anotações eficazes de reuniões definitivamente ajuda, mas não tanto quanto um poderoso software de brainstorming para levar suas ideias do conceito à criação.

Essas ferramentas são excelentes para ampliar sua abordagem de brainstorming, incentivar a criatividade e revelar novos métodos de planejamento de projetos que podem mudar completamente sua maneira de trabalhar.

Este blog destacará nossos 13 softwares de brainstorming favoritos, incluindo seus prós, contras, melhores recursos, preços e avaliações. 💪🏼

Quais são os benefícios das ferramentas de brainstorming?

Embora o software de brainstorming possa parecer um investimento de nicho, seus benefícios, na verdade, abrangem vários casos de uso.

Ter novas ideias nunca é algo ruim; na verdade, isso é incentivado!

Não importa se você está procurando mudar a maneira de lidar com um projeto, um lanche diferente para apimentar o seu dia ou um layout mais funcional para o seu querido escritório em casa - vivemos a emoção de descobrir algo novo.

E, para falar a verdade, o papel e a caneta antiquados simplesmente não são mais suficientes para desenvolver essas novas ideias.

O software de brainstorming foi projetado para ajudá-lo a expressar suas ideias, capturando-as digitalmente com o uso de ferramentas comprovadas de técnicas de brainstorming .

Uma das melhores e mais produtivas estratégias de brainstorming é o mapeamento mental.

Como uma sequência altamente visual de pensamentos, mapas mentais são uma excelente ferramenta para detalhar processos de várias etapas e planos de projeto. Pense nisso quase como uma árvore genealógica em que uma tarefa se conecta à seguinte, ramificando-se a partir de um ponto de partida ou objetivo claro. Software de mapeamento mental permite que você obtenha insights, faça brainstorming e dê vida às suas ideias em uma tela infinita - mas nem todas as mapeamento mental software é igualmente flexível ou rico em recursos.

Além disso, você pode criar de várias maneiras! Mesmo em um quadro branco digital . 🎨

Muito legal, não é? 🙂

Mas a grande questão ainda permanece: quem usa software de brainstorming?

A resposta é curta: todos.

O software de brainstorming e software de gerenciamento de projetos geralmente compartilham alguns recursos semelhantes. Colaboração, criatividade, estrutura e produtividade são fundamentais, mas isso não significa que você precisa ser um gerente de projetos para aproveitar os benefícios do software de brainstorming.

Escritores, estudantes, professores, profissionais de marketing e designers, todos dependem do processo de brainstorming em suas áreas. E, embora esses processos possam parecer diferentes no que diz respeito aos detalhes, as ferramentas e técnicas que eles usam são praticamente idênticas.

Então, vamos ao que interessa: quais são as melhores ferramentas de brainstorming da ATM no mercado?

13 melhores softwares de brainstorming para qualquer caso de uso

Antes de investir em qualquer software novo, é importante entender primeiro suas próprias necessidades.

Aqui estão 13 dos nossos softwares de brainstorming favoritos, além de seus principais recursos, benefícios, limitações, preços e avaliações, para ajudá-lo a fazer a melhor escolha possível para sua situação específica.

Adicione facilmente nós, tarefas e conexões ao seu ClickUp Mind Map intuitivo

O ClickUp é a plataforma de produtividade completa para equipes de qualquer tamanho centralizarem seu trabalho e colaborarem em novas ideias. Sua lista cada vez maior de recursos altamente funcionais inclui Mapas mentais altamente visuais do ClickUp e Quadros brancos ClickUp -perfeitos para desenvolver rapidamente novas ideias em roteiros detalhados e agir de acordo com esses planos instantaneamente.

Inicie seu novo Mapa mental do zero no modo em branco, escolha uma das opções modelo pré-criado ou desenhe-o à mão em seu Tela do quadro branco as possibilidades são realmente infinitas.

E ainda não contamos a você a melhor parte.

Você pode converter qualquer forma do seu Mapa Mental e Quadro Branco diretamente em uma tarefa do ClickUp, tornando mais fácil do que nunca começar a gerenciar suas ideias no mesmo lugar em que elas surgiram.

Além disso, o ClickUp se integra com mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho incluindo G Suite, Dropbox e GitHub, tornando seus mapas mentais muito mais valiosos para sua equipe desde o início.

Principais recursos

DinâmicaDocumentos do ClickUp para criar guias, blogs e wikis compartilháveis

Compartilhe atualizações, links, itens de ação e muito mais com o bate-papo e os comentários encadeados do ClickUp

Sobre15 maneiras exclusivas de visualizar seu trabalho, incluindo Gantt, Calendário, Lista, Linha do tempo e muito mais

Gerencie projetos de qualquer dispositivo ou janela com o aplicativo móvel do ClickUp eExtensão para Chrome* Leve seu mapa mental mais longe vinculando tarefas, desenhando relações entre tarefas e opções de compartilhamento

Recursos avançados de diagramação com o Blank Mode, ClickUp Whiteboards e seus diversos modelos

Pros

Rápido de configurar e fácil de aprender com sua interface de arrastar e soltar

Rico em recursosPlano gratuito para sempre* Toneladas de ferramentas de colaboração para alinhar toda a equipe

Recursos totalmente personalizáveis que se adaptam a qualquer estilo de trabalho e são dimensionados à medida que você cresce

Mais de 1.000 integrações para otimizar seu fluxo de trabalho

Contras

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)

Pode haver um pouco de curva de aprendizado para se adaptar a tantos recursos avançados

Preços

Gratuito para sempre: Quadros brancos, mapas mentais, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

Quadros brancos, mapas mentais, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, Dashboards ilimitados

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, Dashboards ilimitados Business (US$ 12 por membro, por mês): Equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado

Equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado Business Plus (US$ 19 por membro, por mês): Criação de funções personalizadas, permissões personalizadas, aumento das automações

Criação de funções personalizadas, permissões personalizadas, aumento das automações Empresa (entre em contato com a equipe de vendas para obter preços): API corporativa, integração guiada, gerente de sucesso dedicado

Classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 4.510 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.270 avaliações)

2. Miro

Via MiroMiro é um projeto colaborativo software de lousa digital para equipes remotas criarem mapas mentais, organogramas e roteiros em uma única tela infinita. É útil para desenvolvedores de produtos, equipes remotas e até mesmo pesquisadores de UX que podem trabalhar de forma assíncrona em grandes projetos.

O Miro se integra a mais de 70 aplicativos para ampliar seus recursos com ferramentas para criar pesquisas, acompanhar tarefas no quadro, incorporar documentos e aumentar o armazenamento de arquivos.

Principais recursos

Centenas de modelos predefinidos para fluxogramas, mapas mentais e muito mais

Recursos integrados de vídeo e bate-papo

Amplie áreas específicas em seu quadro branco no modo de apresentação do Miro

Chamada de vídeo com a equipe a partir do seu quadro

Organização de pastas para manter o controle dos quadros brancos

Prós

Altamente visual e fácil de usar

Várias ferramentas de colaboração diretamente de seu quadro

Integra-se facilmente com outros serviços

Contras

Os proprietários do quadro não podem conceder acesso de edição

Recursos limitados no plano gratuito e opções caras no plano pago

Pode ser um pouco complicado se você for iniciante em quadros brancos digitais

Preços

**Gratuito

Equipe: US$ 8 por membro, por mês

US$ 8 por membro, por mês Empresarial: US$ 16 por membro, por mês

US$ 16 por membro, por mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 3.670 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 710 avaliações)

3. Lucidchart

Via LucidchartO Lucidchart é uma ferramenta de diagramação digital para empresas que desejam fazer brainstorming e visualizar sistemas ou estruturas complexas. Assim como em outras ferramentas de quadro branco populares, os usuários podem criar mapas mentais no Lucidchart usando suas diversas formas, modelos e funcionalidade de arrastar e soltar.

Principais recursos

Layout automatizado para criar rapidamente diagramas orientados por dados

Mais de 500modelos de mapas mentais* Uma vasta biblioteca de formas para simplesmente arrastar e soltar em seu mapa mental

Prós

Uma grande variedade de modelos

Gera entradas que podem ser perfeitamente integradas

Importação de dados de aplicativos populares, incluindo Zapier, Excel e Salesforce

Contras

Funcionalidade off-line limitada

Interface com aparência desatualizada

Versão gratuita limitada

Preços

**Gratuito

Individual : A partir de US$ 7,95

: A partir de US$ 7,95 Equipe : A partir de US$ 9 por usuário

: A partir de US$ 9 por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações do Lucidchart

G2: 4,5/5 (mais de 670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Lucidchart !

4. Infinito

Via Infinito O Infinity é um software de gerenciamento de projetos com várias exibições personalizáveis para desenvolver ideias. Os recursos de colaboração incorporados ao Infinity ajudam as equipes a levar novos conceitos além da fase de brainstorming com calendários, tabelas, gráficos de Gantt, listas e colunas para gerenciar dados em conjunto.

Principais recursos

Várias visualizações de projeto para ajudar suas ideias a tomar forma

Atribuições personalizadas para adicionar contexto às suas ideias

O espaço de trabalho pode organizar e armazenar dados facilmente

Pros

O sistema de hierarquia ajuda a dividir os projetos em uma estrutura semelhante a um mapa mental

Várias opções para compartilhar facilmente seus projetos

Vários modelos predefinidos

Contras

Não há plano gratuito

Recursos limitados para aproveitar ao máximo as diversas visualizações de projeto do Infinity

Integrações limitadas

Permissões e configurações pessoais limitadas

Preços

Duo (dois membros) : Básico a partir de US$ 99, pode ser atualizado para o Pro por US$ 149

: Básico a partir de US$ 99, pode ser atualizado para o Pro por US$ 149 Equipe (cinco membros) : Básico a partir de US$ 199, pode ser atualizado para o Pro por US$ 299

: Básico a partir de US$ 199, pode ser atualizado para o Pro por US$ 299 **Start-up (10 membros): Básico a partir de US$ 299, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 399

Business (25 membros) : Básico a partir de US$ 499, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 699

: Básico a partir de US$ 499, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 699 Empresa (50 membros) : Básico a partir de US$ 999, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 1.299

: Básico a partir de US$ 999, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 1.299 Ilimitado (membros ilimitados) : Básico a partir de US$ 1.999, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 2.499

: Básico a partir de US$ 1.999, pode fazer upgrade para o Pro por US$ 2.499 Empresarial: Preços personalizados

Infinity Ratings

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

5. MindMeister

Gerencie ideias em mapas mentais em MindMeister O MindMeister é uma ferramenta de mapeamento mental para organizar suas ideias e aumentar sua criatividade em sessões de brainstorming. O software alinha automaticamente os nós, tornando a criação de mapas mentais rápida e fácil. Ele permite o pensamento criativo e ajuda os usuários a colaborar em tempo real, fazer anotações, debater ideias e planejar projetos.

principais recursos do ####

Vários temas com estilos, cores e opções de formatação

Modo de apresentação em tela cheia

Recurso de comentários para colaboração em equipe

Ferramentas de diagramação

Prós

Temas de mapas mentais personalizáveis

Várias opções de exportação

Simples de aprender

Contras

Integrações limitadas

Recursos limitados no plano gratuito

Não há recursos de rastreamento para acompanhar suas ideias

Preços

Plano Básico: Gratuito

Básico: Gratuito Plano pessoal : A partir de US$ 4,99 por mês

: A partir de US$ 4,99 por mês Plano Pro : A partir de US$ 8,25 por mês

Pro : A partir de US$ 8,25 por mês Plano empresarial : A partir de US$ 12,49 por mês

Avaliações do MindMeister

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 220 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao MindMeister!

6. WiseMapping

Via WiseMapping O WiseMapping é um software gratuito de brainstorming que se concentra no mapeamento mental em espaços de trabalho públicos e privados. É um software baseado na Web que permite aos usuários criar mapas mentais complexos.

Principais recursos

Estilo e formatação de texto

Várias opções de compartilhamento e exportação

Vários recursos específicos para educadores e uso em sala de aula

Funcionalidade de arrastar e soltar

A opção de um espaço de trabalho colaborativo ou pessoal

Pros

Gratuito para uso pessoal

Grande ênfase em casos de uso educacional

Foco no desenvolvimento de ideias por meio de mapas mentais

Contras

Os recursos de brainstorming são limitados a mapas mentais

Não há edição colaborativa em tempo real

Projetado para salas de aula e não para gerentes de projeto ou de produto

Preços

O WiseMapping é gratuito para uso pessoal e comercial.

Avaliações do WiseMapping

G2: 4,3/5 (8 avaliações)

Capterra: N/A

7. Mentalidade

Via Mentalidade A Mindly permite que você crie mapas mentais digitais exclusivos para capturar ideias, fazer brainstorming, planejar projetos ou se preparar para reuniões.

Principais recursos

Proteção por senha para acessar seus mapas mentais

Esquemas de cores e elementos de mapas personalizados

Área de transferência visual para reorganizar ideias e opções de estilo

Prós

Várias opções de exportação

Acessível em vários dispositivos

Excelente para criar uma hierarquia visual de ideias

Contras

Recursos limitados na versão gratuita

Não há recursos de tarefas ou de gerenciamento

Integrações limitadas

Preços

A Mindly oferece uma opção gratuita, mas o preço de sua versão completa varia de acordo com seu dispositivo.

Avaliações do Mindly

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Coggle

Via Coggle O Coggle é um software intuitivo de mapeamento mental digital e software de fluxograma para planejar processos e decompor ideias. Para iniciantes em mapas mentais, é fácil pegar o jeito, mas o software pode ser limitante para usuários mais experientes que desejam planejar projetos complexos.

Principais recursos

Desenho colaborativo e edição em tempo real

Faça anotações no mapa mental com texto, mídia e imagens flutuantes

Histórico de edição salvo de todas as alterações

Organização automática de ramificações

Prós

Compartilhamento conveniente via URL

Interface intuitiva com ramificações que se organizam automaticamente para uma elaboração rápida

Várias maneiras de vincular tópicos relacionados em um único mapa

Contras

Os mapas mentais na versão gratuita do Coggle são automaticamente públicos

Poucas outras ferramentas de brainstorming além dos mapas mentais

Não há aplicativo móvel

Preços

**Gratuito para sempre

Incrível : A partir de US$ 5 por mês

: A partir de US$ 5 por mês Organização: A partir de US$ 8 por membro, por mês

Avaliações do Coggle

G2: 4,4/5 (mais de 5 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

9. Scapple

Via Roupas O Scapple é um software de brainstorming que oferece aos usuários uma tela digital para escrever suas ideias e voltar a elas mais tarde. Pense nele como um caderno virtual para anotar ideias, frases e notas rápidas para quando você estiver em trânsito. Ideal para profissionais criativos, como compositores, escritores e profissionais da área literária, o Scapple é usado com mais frequência para fazer listas de tarefas e criar mapas mentais simples com setas, bolhas de texto e formas.

Principais recursos

Conecte notas no Scapple com sua interface de arrastar e soltar

Agrupar notas com base em formas e planos de fundo

Organize notas de ideias relacionadas em um estilo de nuvem de palavras

Recursos de importação e exportação de dados

Prós

Fácil de usar e rápido de aprender

Interface simples e limpa

Contras

Não há teste gratuito e os planos pagos são caros

Não há suporte para uso móvel

Pode ser muito simples para ideias e projetos complexos

Preços

O Scapple oferece uma avaliação gratuita de 30 dias

Licença padrão: Para macOS e Windows, US$ 18

Licença educacional: Para macOS e Windows, US$ 14,40

Avaliações do Scapple

G2: 4,5/5 (mais de 2 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

10. Placa de tempestade

Via Quadro de tempestades O Stormboard é uma solução de quadro branco digital para equipes remotas colaborarem, realizarem reuniões e monitorarem projetos. Como um quadro de avisos acessível em praticamente qualquer dispositivo, o Stormboard tem vários recursos elementos visuais, como notas adesivas imagens, links e recursos de apresentação para estimular sua criatividade durante as sessões de brainstorming.

Principais recursos

Recursos de gerenciamento de ideias, como pastas e prioridades de tarefas

Painel de navegação para se concentrar em áreas específicas do seu quadro

Acompanhamento de projetos e gerenciamento de pendências

Prós

Altamente visual e interativo

Muitos modelos

Acesso para celular e desktop

Contras

Plano gratuito limitado, especialmente para equipes de médio porte

A grande quantidade de recursos pode levar algum tempo para ser aprendida

Preços

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Inicial: $5 por usuário, por mês

$5 por usuário, por mês Empresa: $10 por usuário, por mês

$10 por usuário, por mês Empresa: US$ 16,67 por usuário, por mês

Avaliações do Stormboard

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

11. Quadro de conceitos

Via Quadro de conceitos O Conceptboard é uma ferramenta de quadro branco digital para que as equipes façam brainstorming e desenvolvam novas ideias juntas, com clientes, grupos e parceiros externos, como se estivessem na mesma sala.

Adicione estilo ao seu quadro com formas, notas adesivas, desenhos e mídia e, em seguida, apresente suas ideias com recursos de colaboração como ponteiros ao vivo, videoconferência e compartilhamento de tela.

Principais recursos

Várias opções de estilo visual

Modelos pré-fabricados personalizáveis

Compartilhe seu quadro com um link protegido por senha

Prós

Interface limpa e intuitiva

Chamadas de vídeo e áudio e compartilhamento de tela

Contras

Poucos recursos para gerenciar ideias além da fase de brainstorming

Ferramentas limitadas de edição de texto

Preços

**Gratuito

Premium: $6 por usuário, por mês

$6 por usuário, por mês Business: US$ 9,50 por usuário, por mês

US$ 9,50 por usuário, por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço, mínimo de 250 licenças

Avaliações do Conceptboard

G2:4.5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

12. Mindnode

Via MindNode O Mindnode é um aplicativo digital de brainstorming para organizar, capturar e compartilhar novas ideias na forma de um mapa mental. O Mindnode facilita aos usuários a expressão visual de seus pensamentos e o estabelecimento de conexões entre diferentes ideias.

Principais recursos

Escolha capturar suas ideias como texto ou como imagem

Compartilhe documentos publicamente por meio do serviço MyMindNode

Pros

Interface limpa

Fácil de usar

Contras

Modelos e ícones limitados para escolher

Só permite edição básica na versão gratuita do Mindnode

Não é ideal para projetos ou ideias complexas

Preços

O Mindnode oferece edição básica gratuita. Para acessar o Mindnode em seu iPad, iPhone ou Mac, você precisará do plano pago, que começa em US$ 2,49 por mês por usuário.

Avaliações do Mindnode

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

13. Ayoa

Via Ayoa Ayoa é um mapeamento mental com ferramentas de produtividade como quadros kanban, quadros brancos, mensagens instantâneas e gerenciamento de tarefas. Ele é adequado para usuários que desejam uma maneira visual de manter o controle das tarefas. A plataforma permite convidar colaboradores para trabalhar em tempo real e permite que os usuários se comuniquem facilmente com os membros da equipe.

principais recursos do ####

Quadros brancos colaborativos

Ferramentas de colaboração e bate-papo em tempo real

Compartilhamento de mapas mentais públicos

Pros

É fácil de usar

As tarefas podem ser visualizadas de diferentes maneiras

Contras

A interface pode parecer um pouco ocupada

Preços

Teste gratuito : Sete dias

: Sete dias Mapa mental : A partir de US$ 10 por usuário, por mês

: A partir de US$ 10 por usuário, por mês Task : A partir de US$ 10 por usuário, por mês

: A partir de US$ 10 por usuário, por mês Ultimate: A partir de US$ 13 por usuário, por mês

Avaliações de Ayoa

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Use o software de brainstorming para sua próxima sessão de brainstorming

O software de brainstorming deve ajudá-lo a pensar grande, ser criativo e colocar suas ideias em movimento. Embora existam inúmeras ferramentas que beneficiam um conjunto limitado de casos de uso, você deve procurar a plataforma que o ajudará a ir além da sua situação atual.

Ou seja, procure o ClickUp. 🤓

Número um nesta lista e em nossos corações, o ClickUp é o único software com quadros brancos e mapas mentais integrados que podem transformar suas ideias em tarefas acionáveis. Registre-se no ClickUp gratuitamente, para sempre, e eleve seus processos de brainstorming a novos patamares. 🏔