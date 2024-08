10 melhores ferramentas de software de fluxograma para Mac em 2024

Um fluxograma não é um diagrama comum - é um hack de vida

Se mapeamento de processos de negócios ou lutando contra gargalos nas vendas, um fluxograma ajuda a visualizar todas as variáveis e a salvar o dia com soluções lógicas. 🦸

No entanto, criar fluxogramas manualmente e do zero pode ser estressante, especialmente quando se lida com processos longos e fluxos de trabalho complexos . Felizmente, há várias ferramentas de fluxograma que podem ajudá-lo, mesmo que você seja um usuário de Mac!

Já se foi o tempo em que os usuários de Mac precisavam se esforçar para encontrar aplicativos decentes para diagramação. Explore nossa seleção dos 10 melhores softwares de fluxogramas para Mac e encontre seu parceiro de desenho perfeito! 🖌️

O que você deve procurar no melhor software de fluxogramas para Mac?

O melhor software de fluxogramas para Mac deve apresentar as seguintes qualidades:

Facilidade de uso: O software de fluxograma deve ter uma interface de arrastar e soltar para ajudá-lo a criar fluxogramas profissionais com o mínimo de esforço ou conhecimento técnico Integrações: Ele deve permitir integrações cruciais de aplicativos que o ajudem a incorporar fluxogramas em suas atividades profissionais Opções de colaboração: A ferramenta deve oferecer suporte à colaboração entre equipes. Por exemplo, uma equipe de estratégia pode querer fazer um brainstorming usando fluxogramas em tempo real Modelos incorporados: Você deve obter modelos ricos em recursos e esteticamente agradáveis para fluxogramas em diferentes setores e funções. Procure um software de fluxograma com diagrama incorporado/modelos de fluxogramas para que você não tenha que criá-los do zero Barra de ferramentas de edição prática: Com uma barra de ferramentas de edição bem projetada e bibliotecas integradas de imagens, formas e símbolos, você poderá capturar ideias e criar fluxogramas incríveis sem bagunça Escalabilidade: O software de fluxograma deve suportar dados em grande escala ou fluxogramas complexos à medida que sua empresa cresce

Os 10 melhores softwares de fluxogramas para Mac a serem usados em 2024

Com base nos critérios acima, você pode encontrar softwares de fluxogramas básicos e avançados para Mac. Nossa lista restringe os 10 produtos mais confiáveis que oferecem o melhor valor. 💝

Os ClickUp Whiteboards oferecem todos os recursos criativos e de colaboração de que você precisa para construir os fluxogramas dos seus sonhos

O ClickUp é um aplicativo gratuito software de gerenciamento de projetos que funciona como uma ferramenta de fluxograma para serviços pesados. Conte com a interface intuitiva da plataforma para criar um fluxo de trabalho impressionante de qualquer tipo ou complexidade. 😍

Comece sua aventura de fluxogramas com Quadros brancos ClickUp . Seja trabalhando em um projeto sozinho ou com uma equipe, os quadros brancos são suas telas para coletar informações em tempo real, ajudando-o a montar um fluxograma abrangente para qualquer finalidade.

O ClickUp oferece outra ferramenta fantástica de diagramação chamada Mapas Mentais que é mais adequado para cenários de estratégias complexas. Use Mind Maps para estruturar seus pensamentos e ideias ou facilitar sessões de brainstorming proveitosas com sua equipe! 🧑‍🤝‍🧑

A sofisticada barra de ferramentas do ClickUp transforma a edição em uma brincadeira de criança. Adicione imagens, links, documentos e vídeos, conecte objetos a criar uma linha do tempo desenhar relações, brincar com formas e símbolos e muito mais. Converta um elemento do seu quadro diretamente em uma tarefa e faça com que ela seja executada produtividade da equipe ? 🔥

Use o modelo de fluxograma Swimlane da ClickUp para visualizar processos e obter uma melhor compreensão de seus fluxos de trabalho e projetos

Se começar do zero o intimida, os modelos pré-construídos do ClickUp farão com que você crie diagramas em pouco tempo. Por exemplo, considere O modelo de fluxograma de raia do ClickUp para visualizar as partes móveis de um processo junto com os principais participantes ou departamentos. O modelo ajuda você a identificar e atribuir funções à equipe e facilitar a solução de problemas com partes interessadas, como clientes e investidores.

Algumas outras opções incluem modelos para Diagrama de espinha de peixe , Diagrama de campo de força e Diagrama de parentesco Quadro branco . 📈

Melhores recursos do ClickUp

Biblioteca crescente de modelos personalizáveis

Quadros brancos e mapas mentais de alta qualidade com ferramentas de edição excepcionais

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos e programas como Miro, Zapier e Google Drive

Todos os tipos de mídia podem ser adicionados aos fluxogramas

Interface intuitiva de arrastar e soltar

Disponível em todos os dispositivos (além do Mac, você pode usar o ClickUp em dispositivos Linux, Windows, iOS e Android)

Limitações do ClickUp

A exploração de todos os recursos de diagramação leva tempo

Alguns usuários acham difícil navegar no aplicativo móvel ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : $5/mês por usuário

: $5/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. EdrawMax

via EdrawMax O EdrawMax é um software de diagramação completo para criar diagramas de espinha de peixe, mapas mentais, gráficos e muito mais. Ele oferece vários designs, recursos e ferramentas para a criação de fluxogramas, infográficos e diagramas de rede e do setor.

O design de arrastar e soltar é incrivelmente fácil de entender e permite combinar vários elementos de fluxogramas com apenas alguns cliques. A barra de ferramentas é funcional e especialmente útil para quem tem experiência com aplicativos de design gráfico e editoração eletrônica.

Com o EdrawMax, você pode começar do zero ou usar um dos vários modelos da ferramenta como base. O aplicativo também vem com símbolos padrão do setor para criar fluxogramas com aparência profissional. Tudo é altamente personalizável, portanto, você não terá problemas para visualizar seus planos, projetos e designs. 🎨

O EdrawMax é uma excelente opção para designers experientes, mas os usuários novatos podem achar a interface da plataforma um pouco complicada.

Melhores recursos do EdrawMax

Anexos podem ser adicionados aos fluxogramas

Interface de arrastar e soltar

Centenas de modelos

Ampla biblioteca de símbolos

Limitações do EdrawMax

Poderia se beneficiar de mais integrações

Alguns usuários de Mac mencionaram problemas com a sensibilidade do mouse ao usar a plataforma

Preços do EdrawMax (Team & Business)

Plano anual de equipe : uS$ 505,75 (para cinco usuários, cobrado anualmente)

: uS$ 505,75 (para cinco usuários, cobrado anualmente) Plano Empresarial: Entre em contato para saber o preço

EdrawMax avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 150 avaliações)

3. Miro

via Miro Miro é um dos melhores ferramentas de produtividade que oferece muitas opções para colaboração visual. Um de seus principais recursos é um Infinite Whiteboard com zoom de alto nível para a criação de fluxogramas. Você pode criar um fluxograma para qualquer finalidade, seja para apresentar fluxos de trabalho complexos, dividir processos em fases ou mapeamento de jornadas de clientes .

O Miro permite que os usuários escolham um modelo pré-criado para começar. Há uma vasta galeria de opções a serem exploradas, incluindo modelo de fluxograma, modelo de diagrama de lótus e modelo de diagrama de fluxo de dados.

Se você optar por um plano pago, poderá criar fluxogramas personalizados do zero e até mesmo compartilhá-los com outros usuários na galeria da comunidade Miroverse.

No que diz respeito às integrações, O Miro, assim como seus principais concorrentes funciona bem com aplicativos populares de produtividade e comunicação, como Zoom, Slack, Google Workspace e Atlassian.

Melhores recursos do Miro

Recursos avançados de colaboração visual

Recursos de integração decentes para criar fluxogramas

Galeria da comunidade de modelos criados pelo usuário

Quadro branco infinito para fluxogramas, mapeamento mental e brainstorming

Modelos personalizáveis (para usuários pagos)

Limitações do Miro

Usuários sem canetas stylus podem achar a plataforma difícil de usar

Poderia ter mais alguns modelos para diferentes casos de uso em seu software de fluxograma

Preços do Miro

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 8/mês por membro

: uS$ 8/mês por membro Empresarial : uS$ 16/mês por membro

: uS$ 16/mês por membro Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.500 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart é um software de diagrama para ter ao seu lado se quiser criar fluxogramas, mockups, mapas mentais e Diagramas da Linguagem de modelagem unificada (UML) .

O software de fluxograma é muito fácil de usar, mesmo para iniciantes - com apenas alguns cliques, você estará criando diagramas de nível executivo como um profissional! 🦾

O processo de integração do Lucidchart é bastante favorável. A plataforma oferece ferramentas e modelos personalizados com base no tipo de setor que você especificar ao se cadastrar. Você também pode importar dados para seus fluxogramas e brincar com o design, as formas, as fontes e as cores para obter os resultados desejados.

A colaboração avançada em tempo real é um dos pontos fortes do Lucidchart: adicione comentários, compartilhe projetos com membros da equipe, crie tarefas e incorpore-as ao fluxograma!

Muitos usuários adoram o recurso de alinhamento automático do Lucidchart, que permite alinhar um objeto recém-adicionado com a borda de outro objeto - uma verdadeira alegria para os perfeccionistas! 🤓

Embora o Lucidchart seja principalmente uma plataforma on-line, os usuários do Chrome podem sincronizar alguns documentos para uso off-line.

Compare **Lucidchart versus Microsoft Visio !

Melhores recursos do Lucidchart

Suporta a importação e exportação de arquivos (para programas como o Microsoft Visio e o OmniGraffle)

Excelente experiência do usuário

Modo off-line (se estiver usando o Chrome em seu Mac)

Alinhamento automático de objetos paracriar diagramas UML e muito mais

Impressionante biblioteca de modelos

Limitações do Lucidchart

O desempenho pode ser prejudicado ao lidar com diagramas grandes e complexos

O compartilhamento de um único documento pode ser confuso em comparação com outros softwares de fluxogramas para usuários de Mac

Preços do Lucidchart

Gratuito : $0

: $0 Individual : A partir de US$ 7,95

: A partir de US$ 7,95 Equipe : A partir de US$ 9 por usuário

: A partir de US$ 9 por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Lucidchart avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 2.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Lucidchart_ !

5. Gerenciador de mentes

via MindManager O MindManager é um programa de mapeamento mental (duh!) para criar ativos visuais como mapas conceituais mapas conceituais, matrizes e fluxogramas. Seu objetivo é centralizar as informações e transformar ideias estratégicas em projetos e planos acionáveis que evoluem com seus negócios.

O MindManager ajuda a gerar fluxogramas em um piscar de olhos, graças aos seus inúmeros recursos, que incluem:

Marcadores de prioridade Arrastar e soltar Modelos incorporados Filtros para diagramas

Colaborar no MindManager é fácil com ferramentas como aceleradores de texto que permitem adicionar menções (@nome) ou tags (

recurso) para tornar seus fluxogramas digeríveis para equipes multifuncionais .

A opção de co-edição é outro toque agradável - permite trabalhar em fluxogramas com outras pessoas e ver as alterações em tempo real, em comparação com outros softwares de fluxogramas para usuários de Mac.

Vale a pena observar que o MindManager foi desenvolvido principalmente para Windows. Embora esteja disponível no Mac, a experiência do usuário pode ser diferente devido aos recursos e integrações limitados.

Melhores recursos do MindManager

Opção de co-edição no criador de fluxogramas

Interface fácil de usar para diagramas de fluxo de processos

Possibilidades de integração decentes, especialmente com aplicativos do MS Office

Enorme coleção de modelos de fluxogramas

Perfeito para brainstorming e mapeamento mental

Limitações do MindManager

Alguns usuários não gostaram dos anúncios constantes publicados na tela

Os usuários de Mac têm menos recursos e integrações do que os usuários de Windows

Não é uma ótima opção se você estiver procurando um software de fluxograma gratuito

Preços do MindManager

Essencial : uS$ 99/ano

: uS$ 99/ano Profissional : $179/ano

: $179/ano Empresarial: Entre em contato para obter preços

MindManager avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

6. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Lançado em 1992, o Microsoft Visio é uma das mais antigas ferramentas de diagramação e gráficos vetoriais existentes. Ao longo das décadas, ele adicionou várias ferramentas e modelos para ajudá-lo a criar fluxogramas técnicos fáceis de seguir.

Não importa se você precisa de um organograma, um diagrama de rede para projetos de API e sistemas ou uma planta de construção - o Visio é aquele velho e fiel amigo que está sempre ao seu lado! 🗝️

O Visio é pró-colaboração - você pode adicionar coautores aos seus projetos, visualizar simultaneamente as alterações em tempo real e usar comentários para discutir conflitos. Embora seja uma configuração interessante, as sessões de coautoria são propensas a atrasos ou travamentos no sistema criador de fluxogramas .

Por ser um produto da Microsoft, o Visio se integra perfeitamente a aplicativos como Google Sheets, PowerPoint e Excel. Ele tem compatibilidade limitada com softwares que não são da Microsoft o que pode ser um ponto problemático para alguns usuários.

Infelizmente, o Visio não oferece um aplicativo de desktop designado para dispositivos Mac. Ainda assim, você pode usar o navegador Safari ou Chrome para acessar a versão web da plataforma e visualizar, criar e editar diagramas.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Acesso à Web para usuários de Mac

Opções de coautoria

Integra-se bem com outros aplicativos e programas da Microsoft

O criador de fluxogramas é adequado para gráficos técnicos, diagramas de fluxo de dados e até mesmo organogramas

Limitações do Microsoft Visio

Pode não ser o mais fácil de usar para iniciantes

Vários usuários relataram problemas de formatação e falhas frequentes

Para software de fluxogramas para Mac, esse criador de fluxogramas pode não ser sua opção favorita

Preços do Microsoft Visio

Plano 1 do Visio : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Plano Visio 2: uS$ 15/mês por usuário

Microsoft Visio avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. Mitra

via Mitra A Mitra é uma startup sediada no Brasil que oferece análise e business intelligence de autoatendimento. É um item único em nossa lista, pois é mais um software de planejamento de recursos empresariais (ERP) do que uma ferramenta somente de fluxograma.

A plataforma ajuda a visualizar análises de negócios, fluxos de processos, gerenciamento de produção e planejamento orçamentário - um de seus recursos é usar diagramação para substituir o gerenciamento de dados por planilhas. Os gráficos resultantes oferecem informações valiosas sobre o funcionamento de uma empresa, ajudando-o a identificar áreas de melhoria.

Com o Mitra, você está basicamente aproveitando dados de planilhas para criar fluxogramas. Você pode estabelecer regras de negócios usando fórmulas e criar processos visuais conectados a um banco de dados central. Configure fluxogramas personalizados para quase todas as atividades críticas da empresa, como planejamento, orçamento e gerenciamento de capacidade. 👷

O Mitra é personalizável e se integra ao seu programa ERP ou software de dados atual.

melhores recursos do #### Mitra

Diagramação centrada em processos

Ajuda a visualizar planilhas eletrônicas

Plataforma sem código

Integra-se a qualquer software de dados

limitações do #### Mitra

Pode não estar disponível em todos os países

É uma startup relativamente nova com um grupo limitado de usuários

Preços da Mitra

Entre em contato para obter preços

Mitra ratings and reviews

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem comentários

8. OmniGraffle

via OmniGraffle Procurando por criadores de fluxogramas específicos para Mac? Você encontrou! 💻

O OmniGraffle é um dos melhores softwares de fluxogramas para dispositivos Mac. Crie diagramas, wireframes, quadros e fluxogramas do zero ou use centenas de modelos gratuitos para começar. Se você gosta mais de estênceis, visite Graffletopia, o centro de recursos da plataforma, para explorar mais de 10.000 arquivos de estêncil para seus documentos do OmniGraffle.

Você tem total liberdade para personalizar suas criações. Brinque com a interface de arrastar e soltar e use a abundância de cores, formas e fontes para garantir que seu fluxograma seja agradável aos olhos. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

O que o Microsoft Visio é para o Windows, o OmniGraffle é para o Mac. Mas, ao contrário de sua contraparte da Microsoft, que mantém seus recursos técnicos, o OmniGraffle se aventura no território estético e oferece mais opções de design!

Se você estiver mudando do Windows para o Mac como um usuário do Visio, o OmniGraffle permite importar seus arquivos existentes, mas com limitações. Você precisa de um plano Pro para usar essa opção, e o programa não pode exportar para os formatos mais recentes do Visio.

Melhores recursos do OmniGraffle

Criador de fluxogramas projetado para dispositivos Mac

Suporta importação e exportação do Visio

Uma grande variedade de estênceis e modelos

Desenho de arrastar e soltar na ferramenta de fluxograma

Limitações do OmniGraffle

As configurações de impressão poderiam ser aprimoradas

Alguns usuários relataram problemas ao salvar arquivos

A manipulação de linhas de conexão pode ser complicada

Preços do OmniGraffle

Assinatura : uS$ 12,49/mês

: uS$ 12,49/mês Licença padrão : uS$ 149,99 (pagamento único)

: uS$ 149,99 (pagamento único) Licença Pro: uS$ 249,99 (pagamento único)

Avaliações e resenhas do OmniGraffle

G2 : 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

9. Creately

via Creately O Creately é uma plataforma de gerenciamento de trabalho sem código que vem com uma lona visual inteligente. Crie fluxogramas e diagramas para ilustrar os diferentes estágios de um processo, delinear estruturas de gerenciamento de projetos , visualizar fluxos de trabalho ou dê vida a ideias de negócios abstratas! 💸

A criação de fluxogramas é um passeio com a interface intuitiva do Creately. Suas ferramentas são exibidas no menu superior e você pode trabalhar com cursores em tempo real para colaborar com sua equipe, rastrear alterações e exibir visualizações sincronizadas para garantir que você esteja por dentro das alterações mais recentes.

Os usuários do Mac podem exportar seus fluxogramas em vários formatos, como PNG e PDF, ou usar os complementos do Google ou da Microsoft para compartilhá-los.

Em termos de criadores de fluxogramas, o Creately oferece um plano gratuito com limitações - você não pode acessar todas as funções e tudo o que você cria é tornado público, o que não é realmente uma opção para quem trabalha com informações confidenciais.

Melhores recursos do Creately

Tela visual inteligente

Rastreamento do cursor em tempo real

Modelos gratuitos para criar coisas como diagramas de fluxo de trabalho, organogramas e formas de fluxogramas

mais de 1.000 formas e conectores

Os usuários de Mac desfrutam das integrações com Github, Slack, Google Workspace e Confluence

Limitações do Creately

A navegação na tela pode ser desafiadora se você estiver trabalhando em um projeto complexo

Seus fluxogramas se tornam públicos se você usar a versão gratuita

Preços do Creately

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $89/mês (usuários ilimitados)

: $89/mês (usuários ilimitados) Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários do Creately

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

10. Diagramas.net

via Diagramas.net Recursos avançados e sofisticados e multifuncionalidade podem ser atraentes. Mas, às vezes, tudo o que você precisa é de uma ferramenta simples que lhe permita desenhar imediatamente - o Diagrams.net (draw.io) joga todas as complicações pela janela.

Esqueça o login, a criação de senhas e o gerenciamento de assinaturas. Basta acessar o site, pressionar Start now e começar a trabalhar em seu fluxograma - é muito fácil!

As formas disponíveis estão localizadas à esquerda da tela, enquanto as opções de personalização estão à direita. Quando terminar, escolha o formato de exportação e salve o diagrama em um local de sua escolha.

Os usuários de Mac podem até baixar o aplicativo Diagrams para criar fluxogramas off-line! Essa plataforma tem uma interface de diagramação simplificada, o que significa que ela não tem recursos extensivos de colaboração ou ferramentas de documentação como o ClickUp ou o Miro.

melhores recursos do #### Diagrams.net

Interface minimalista que usa objetos simples de fluxograma

Sem necessidade de login ou configuração

Seleção sólida de formas

Capacidade de importar formas

Fácil de criar fluxogramas de processos simples e organogramas do zero

limitações do #### Diagrams.net

Falta de recursos avançados em comparação com alguns aplicativos profissionais de diagramas e fluxogramas de dados

Número limitado de formas e símbolos

Preços do Diagrams.net

**Gratuito

Avaliações e críticas do Diagrams.net

G2 : 4.4/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 700 avaliações)

Ainda não conseguiu decidir sobre os melhores criadores de fluxogramas?

Escolher o melhor software de fluxogramas para Mac é como comprar um carro novo e elegante - você quer esses recursos, mas também tem em mente o estilo e a estética. Muitos dos programas listados aqui oferecem uma versão de avaliação gratuita ou uma versão gratuita, portanto, faça um test drive se ainda estiver em dúvida! 🚗