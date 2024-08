Os 10 melhores criadores de fluxogramas on-line em 2024

O gerenciamento de projetos fica mais fácil com os fluxogramas, pois eles são excelentes para visualizar processos complexos.

Os fluxogramas são o ponto de partida para projetar processos e fluxos de trabalho e ajudam a solucionar problemas e corrigir desvios à medida que o projeto avança.

Quer se trate de gerenciamento de fluxo de trabalho por exemplo, o lançamento de um produto ou uma campanha de mídia social - todos os processos têm partes móveis. Um fluxograma bem projetado facilita a compreensão de como cada componente interage.

Atualmente, o software facilitou muito a criação de um fluxograma. Com as ferramentas certas, você pode criar fluxogramas, fazer alterações e colaborar com eficiência.

No entanto, com tantas ferramentas on-line software de fluxogramas opções, escolher a correta exige tempo e esforço.

Para simplificar, compilamos uma lista dos 10 melhores criadores de fluxogramas.

O que você deve procurar nos criadores de fluxogramas?

Os recursos disponíveis em um criador de fluxogramas afetarão significativamente sua usabilidade e eficácia. Embora cada empresa tenha seus requisitos exclusivos, algumas funções são indispensáveis.

Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve procurar em um software de fluxogramas on-line:

Interface intuitiva: Procure uma ferramenta com uma interface amigável, que ofereça funcionalidades de arrastar e soltar, fácil entrada de dados, opções de gráficos e funcionamento intuitivo

Procure uma ferramenta com uma interface amigável, que ofereça funcionalidades de arrastar e soltar, fácil entrada de dados, opções de gráficos e funcionamento intuitivo Elementos gráficos: O software de mapeamento de processos deve incluir vários elementos visuais. Um bom criador de fluxogramas deve hospedar várias formas, conectores e fontes

O software de mapeamento de processos deve incluir vários elementos visuais. Um bom criador de fluxogramas deve hospedar várias formas, conectores e fontes Personalização: Adapte os fluxogramas personalizando cores, formas e estilos de acordo com sua preferência. Quanto maior o nível de personalização, mais fácil será criar diagramas complexos

Adapte os fluxogramas personalizando cores, formas e estilos de acordo com sua preferência. Quanto maior o nível de personalização, mais fácil será criar diagramas complexos Colaboração: Escolha um criador de fluxogramas que permitacolaboração em tempo real para compartilhar seus diagramas com os membros da equipe e trabalhar juntos na criação de processos

Escolha um criador de fluxogramas que permitacolaboração em tempo real para compartilhar seus diagramas com os membros da equipe e trabalhar juntos na criação de processos Modelos : A capacidade de criar modelos de fluxogramas - ou uma biblioteca de modelos de fluxogramas - ajuda a economizar algumas etapas. Inicie seus projetos com mais rapidez escolhendo rapidamente os temas e personalizando os elementos

: A capacidade de criar modelos de fluxogramas - ou uma biblioteca de modelos de fluxogramas - ajuda a economizar algumas etapas. Inicie seus projetos com mais rapidez escolhendo rapidamente os temas e personalizando os elementos Integração com outras ferramentas: Considere um criador de fluxogramas que se integre perfeitamente a outras ferramentas usadas pela sua equipe, como um software de gerenciamento de projetos, software de mapeamento mentalsoluções de armazenamento em nuvem ou outros software de diagramas Além disso, procure ferramentas de fluxograma que sejam fáceis de usar por todos os membros da equipe, independentemente do conhecimento técnico.

Os 10 melhores criadores de fluxogramas para usar em 2024

Simplifique sua pesquisa com nossa lista selecionada dos 10 melhores criadores de fluxogramas on-line gratuitos, adaptados a diversas necessidades e preferências.

1. ClickUp

Use o ClickUp para projetar fluxos de trabalho com recursos úteis, como quadros brancos, mapas mentais, automações e vários modelos

O ClickUp é mais do que uma ferramenta para fluxogramas. Com o Mapas Mentais do ClickUp com o ClickUp, criar fluxogramas inteligentes, colaborativos e profissionais leva menos de alguns minutos.

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais

Use o quadros brancos interativos para começar a criar fluxogramas junto com sua equipe, mesmo que você trabalhe remotamente. Os quadros interativos permitem que você colaborar com os colegas em tempo real para criar fluxos de trabalho e mapear processos.

Aproveite ao máximo seus fluxos de trabalho usando quadros brancos com o modelo de fluxograma do ClickUp

Além disso, aproveite Os modelos de fluxograma do ClickUp para demonstrar um mapa da jornada do cliente ou roteiro de produto.

O modelo Modelo de fluxograma de raia de natação do ClickUp ajuda você a visualizar fluxos de trabalho e identificar funções em projetos

Melhores recursos do ClickUp

Inicie seus projetos mais rapidamente com uma rica biblioteca de modelos de fluxogramas, incluindo Modelo de fluxograma de processo do ClickUp eexemplos de diagramas* Colabore em tempo real com os membros da equipe com quadros brancos e mapas mentais

Vincule elementos do fluxograma a tarefas e listas de tarefas, o que ajuda a criar uma conexão coesa entre a visualização do processo e a execução do projeto

Limitações do ClickUp

Desafio para criar fluxogramas em dispositivos móveis

Devido aos vários recursos do ClickUp, há uma curva de aprendizado para dominar a interface

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/ mês por usuário

$7/ mês por usuário Empresarial: $12/ mês por usuário

$12/ mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Fluxograma Zen

via Fluxograma Zen O Zen Flowchart é um criador de fluxogramas gratuito, leve e robusto, para criar fluxogramas, gráficos e diagramas de alta qualidade.

Essa ferramenta apresenta vários cliparts, elementos e temas para aprimorar seu processo de criação de fluxogramas. Use elementos de arrastar e soltar e crie nós com um único clique.

Um recurso que se destaca é o compromisso da ferramenta com a privacidade do usuário. O Zen Flowchart não requer nenhuma informação pessoal, permitindo que os usuários criem fluxogramas sem nenhum envio de dados preliminares. No entanto, os modelos de fluxogramas são limitados.

Para aqueles que estão familiarizados com as ferramentas do Microsoft Drawing, a transição para o Zen Flowchart é perfeita, graças às suas estruturas de design semelhantes.

Melhores recursos do Zen Flowchart

A interface de usuário simples e sem frescuras do Zen facilita a criação de fluxogramas

Aprimore o design do fluxograma usando a rica biblioteca de clip arts, elementos e temas

Mergulhe diretamente no processo criativo sem enviar informações pessoais

Limitações do Zen Flowchart

Os usuários consideram limitante a falta de recursos avançados ou de opções de personalização

A funcionalidade off-line é um pouco restrita

A versão gratuita permite apenas três documentos por conta

Preços do Zen Flowchart

Gratuito para sempre

Plus: $6,3/mês por usuário

$6,3/mês por usuário Pro: $7,95/ mês por usuário

$7,95/ mês por usuário Equipe: $9/ mês por usuário

Zen Flowchart avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Paradigma visual

via Paradigma visual O Visual Paradigm é uma ferramenta versátil de criação de fluxogramas feita sob medida para equipes de desenvolvimento de produtos e software. A ferramenta vai além do fluxograma tradicional, oferecendo vários recursos de modelagem e diagramação.

Uma vantagem vital dessa ferramenta é o suporte à linguagem de modelagem unificada (UML), que permite aos usuários criar fluxogramas e outros diagramas essenciais para o design de software e a arquitetura de sistemas, como diagramas de classe, diagramas de sequência e muito mais.

Colabore com os membros da sua equipe com edição em tempo real, comentários e tópicos de discussão.

melhores recursos do #### Visual Paradigm

Integra-se a outras ferramentas populares de desenvolvimento e gerenciamento de projetos, o que é especialmente útil para desenvolvedores de software

Armazena designs com seu criador de colagens e álbuns de fotos embutido

Biblioteca extensa para ajudá-lo a escolher o modelo de fluxograma mais adequado

Limitações do Visual Paradigm

Modelos personalizáveis limitados

Curva de aprendizado lenta

O extenso conjunto de recursos pode exigir muitos recursos

Preços do Visual Paradigm

Modelador : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Standard: $19/mês

$19/mês Profissional: $35/mês

$35/mês Enterprise: $89/mês por usuário

Visual Paradigm avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não listado no Capterra

4. Miro

via Miro O Miro é um criador de fluxogramas confiável e intuitivo. O que diferencia o Miro é seu sistema de design robusto, uma extensa biblioteca de modelos e diferentes recursos que atendem a necessidades comerciais específicas.

Isso fornece aos usuários as ferramentas para criar fluxogramas, organogramas e outros recursos visuais.

O Miro apresenta recursos robustos de colaboração. O inovador sistema de quadro branco do Miro permite que vários usuários editem simultaneamente, com indicadores claros do cursor, para que todos permaneçam em sincronia.

Melhores recursos do Miro

Colabore de qualquer lugar e entre dispositivos usando o aplicativo Miro

Integrar ferramentas de software de gerenciamento de tarefas com o Miro

Use os vários modelos de fluxogramas oferecidos para começar a criar seus fluxogramas

Limitações do Miro

Não há recurso de controle de tempo de tarefas

Tem uma versão gratuita limitada

Não é compatível com todas as plataformas, obrigando os usuários a procurar por Alternativas ao Miro Preços do Miro

**Gratuito

Iniciante: US$ 8/mês

US$ 8/mês Empresarial: $16/ mês

$16/ mês Empresa: Preço personalizado

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

5. Gliffy

via Gliffy O Gliffy é um criador de fluxogramas on-line fácil de usar que oferece uma experiência excelente tanto para iniciantes quanto para usuários experientes. Embora alguns possam inicialmente considerá-lo limitado a designs básicos, o Gliffy surpreende com seu impressionante suporte a recursos de nível profissional.

Por exemplo, para criar um fluxograma de processo, os usuários podem acessar várias ferramentas e funções, incluindo diferentes formas, elementos, esquemas de cores personalizáveis e muito mais, por meio do editor do Gliffy.

A Gliffy permite que os usuários explorem seus recursos sem nenhum custo. Use os recursos de criação de gráficos e diagramas da ferramenta inscrevendo-se em uma conta gratuita.

Melhores recursos do Gliffy

Integração com o Google Drive, Confluence e Jira

Crie fluxogramas com uma interface fácil de navegar e amigável

Aproveite o suporte a recursos de fluxogramas de nível profissional, como integração SSO e automação de diagramas de fluxo de dados

Personalize os fluxogramas com esquemas de cores personalizáveis

Limitações do Gliffy

Os modelos são restritos aos planos premium

A interface pode apresentar desafios para a criação de diagramas intrincados e complexos

Preços do Gliffy

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 6 a US$ 8/mês por usuário

US$ 6 a US$ 8/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Gliffy:

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

6. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart está entre os mais populares criadores de fluxogramas on-line gratuitos.

O criador de fluxogramas on-line tem vários modelos e recursos, permitindo que os usuários importem dados e personalizem as formas dos gráficos. Crie fluxogramas diferenciados e adaptados às necessidades de sua empresa.

Ele também tem uma interface amigável. O recurso de formatação automática garante uma experiência perfeita de criação de fluxogramas, ajustando automaticamente o design com perfeição à medida que você trabalha.

O Lucidchart também permite o compartilhamento ininterrupto com os membros da equipe. Faça comentários em formas individuais, garantindo que todos estejam na mesma página durante o processo de colaboração.

Melhores recursos do Lucidchart

Funciona em várias plataformas: Mac, Linux e Windows

Integra as principais plataformas, como o Office ou o Google Workspace

Crie rapidamente com uma ferramenta de desenho simples que alinha automaticamente os itens a elementos predefinidos

Limitações do Lucidchart

Recursos limitados no plano gratuito

O recurso de vinculação de dados pode ser difícil de usar para iniciantes, o que os faz procurar por Alternativas ao Lucidchart Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: $7,95/ mês

$7,95/ mês Equipe: US$ 9,00/mês por usuário

US$ 9,00/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Draw.io

via Draw.io O Draw.io é um criador de fluxogramas on-line gratuito que coloca você no modo de criação instantaneamente. Não é necessário fazer login ou pagar - basta iniciar a ferramenta e criar o fluxograma no quadro branco.

O charme do criador de fluxogramas está em sua simplicidade; sua maior limitação é o conjunto de recursos comparativamente limitado, que pode não ser adequado para equipes com grandes necessidades de diagramação.

Melhores recursos do Draw.io

Personalize de acordo com suas necessidades com essa ferramenta de fluxograma de código aberto

Importe formas e edite off-line usando seus recursos de bloco de rascunho

Salvar diagramas em vários locais, como o Google Drive ou o GitHub

Compatível com outros aplicativos comuns, como SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox e outros

Limitações do Draw.io

Recursos limitados em comparação com outras ferramentas de criação de fluxogramas

Falta de recursos de colaboração em equipe

Preços do Draw.io

**Gratuito

Avaliações e críticas do Draw.io

G2: 4,3/5 (390+ avaliações)

4,3/5 (390+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (740+ avaliações)

8. Canva

via Canva O Canva é sinônimo de design, mas também é uma ótima opção para quem busca uma abordagem mais criativa para a criação de fluxogramas.

Ele tem um editor intuitivo de arrastar e soltar que transforma modelos em fluxogramas impressionantes em questão de minutos. Você também pode personalizar os designs com a ampla biblioteca de ilustrações e ícones do Canva, garantindo que seu fluxograma seja informativo e exclusivo.

O Canva enfatiza muito a colaboração perfeita. Para criar algo como um fluxograma de processo - adicionando comentários ao compartilhamento de designs -, a ferramenta simplifica todo o processo para a sua equipe. Os usuários também podem criar versões diferentes do mesmo design, simplificando ainda mais os esforços de colaboração.

Melhores recursos do Canva

Crie de forma rápida e fácil com o editor de arrastar e soltar fácil de usar do Canva

Acesse o trabalho de qualquer dispositivo, pois ele opera em uma plataforma baseada na nuvem

Crie designs consistentes usando os modelos personalizáveis

Transforme apresentações em fluxogramas com recursos avançados

Limitações do Canva

Lento de usar e, às vezes, difícil de manter organizado

Menos intuitivo em comparação com outros criadores de fluxogramas

Preços do Canva

Gratuito

Pro: $12,99/mês por usuário

$12,99/mês por usuário Equipes: US$ 14,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Canva

G2: 4,7/5 (4400+ avaliações)

4,7/5 (4400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (11500+ avaliações)

9. Caprichoso

via Extravagante O Whimsical é uma ferramenta criativa de IA para criar fluxogramas, wireframes e documentos criativos.

O criador de fluxogramas tem recursos como uma interface de arrastar e soltar, colaboração em tempo real com membros da equipe e integrações com aplicativos populares.

Entre seus recursos, há uma ferramenta integrada de mapeamento mental com IA que sugere novos tópicos para aprimorar seu mapa mental . Embora não seja necessariamente fundamental para o processo de construção do fluxograma, ele acrescenta um toque agradável e contribui para a singularidade do Whimsical.

Melhores recursos do Whimsical

Interface rica em recursos com modelos personalizáveis e opção de wireframing

Recursos de prototipagem interativa

Colaboração em tempo real com vários usuários trabalhando simultaneamente no design

Integração de ferramentas como Figma, Slack e muito mais

Limitações caprichosas

Falta de recursos integrados de gerenciamento de projetos

Opções limitadas de cores para criar fluxogramas

Preços caprichosos

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Organização: $20/ mês por usuário

Whimsical avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

10. SmartDraw

via SmartDraw O SmartDraw é um criador de fluxogramas que permite aos usuários gerar mais de 70 tipos de diagramas, desde fluxogramas até esquemas. Seu ponto forte está nos recursos avançados de personalização e colaboração.

Com recursos avançados, como desenhos CAD, o SmartDraw vai além dos fluxogramas e diagramas simples para atender a requisitos de projeto mais complexos.

Melhores recursos do SmartDraw

Obtenha recursos de design profissional com CAD

Use modelos de design inteligentes e modernos que dão uma ótima aparência aos diagramas

Crie diferentes diagramas diretamente com as extensões incorporadas

Limitações do SmartDraw

Inclui vários recursos que não são necessários para a criação de fluxogramas

Uma curva de aprendizado acentuada

Preços do SmartDraw

Usuário único: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Equipes: US$ 8,25/mês por usuário

Avaliações e críticas do SmartDraw

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Selecione um criador de fluxogramas que funcione melhor para você

Desenhar fluxogramas manualmente não é uma opção para a maioria das equipes; consome muito tempo, é difícil de armazenar e impossível de melhorar e colaborar.

Com um criador de fluxogramas gratuito, é fácil desenhar rapidamente e colaborar com sua equipe. Além disso, os recursos que permitem desenhar diagramas com um editor intuitivo, conectar formas automaticamente, redimensionar formas dinamicamente e inserir e editar texto agregarão valor.

Com a adição de modelos predefinidos, recursos avançados de design e integrações, a criação e o aprimoramento de processos se tornam mais fáceis e rápidos.

A melhor maneira de avaliar um software é testando-o em primeira mão, e o ClickUp é uma ótima opção para isso! Crie diagramas, colabore com sua equipe e acompanhe seu progresso sem sair do navegador.

Experimente Quadro branco interativo do ClickUp e modelos de fluxogramas de processos hoje mesmo, gratuitamente, e descubra como ClickUp funciona como um balcão único para todas as suas necessidades de fluxogramas.