10 melhores softwares de mapeamento mental em 2024

A jornada da ideia à execução nunca é uma linha reta! Pense nisso. Quer você esteja criando um novo logotipo ou planejando o próximo show da Taylor Swift, tudo começa com uma faísca, uma ideia.

O caminho para a execução é pavimentado com dezenas, se não centenas, de marcos e ideias conectadas. Como você documenta, rastreia, gerencia e desenvolve cada nó de informação associado a cada ideia?

Resposta: Mapas mentais

Como escritor, mapas mentais são uma ótima maneira de registrar meus pensamentos, fazer conexões e transformá-los em uma narrativa coerente. Como sou uma pessoa que usa caneta e papel, visualizar minhas ideias em um caderno mudou fundamentalmente minha capacidade de executá-las.

Entretanto, trabalhar em equipe, cadernos e quadros brancos físicos podem ser restritivos.

Felizmente, temos dezenas de soluções de software de mapeamento mental digital para escolher. Eu mesmo experimentei dezenas deles e selecionei os dez melhores.

O que é um mapa mental?

Um mapa mental é uma representação visual e diagramática de informações em torno de uma hierarquia de relacionamentos. Os mapas mentais são excelentes para brainstorming e ideação porque são:

Não lineares : Você pode ir e voltar debatendo uma ideia e acrescentando informações sem as limitações de uma abordagem linear

: Você pode ir e voltar debatendo uma ideia e acrescentando informações sem as limitações de uma abordagem linear Abertos : Você pode usá-los como uma tela em branco para iniciar e expandir suas ideias da forma que desejar

: Você pode usá-los como uma tela em branco para iniciar e expandir suas ideias da forma que desejar Colaborativo : Você pode capturar contribuições de várias pessoas sem afetar a estrutura/integridade da ideia

: Você pode capturar contribuições de várias pessoas sem afetar a estrutura/integridade da ideia Adaptativo: Você pode expandir as ideias e adicionar mais informações posteriormente

Aqui está minha lista de considerações ao escolher um software de mapeamento mental.

Como escolher um software de mapeamento mental?

Ao escolher o software de mapeamento mental certo, procurei os seguintes recursos e benefícios.

Nós e conexões

No nível básico, garanta que você possa criar pontos de dados [nós] e desenhar conexões entre eles. Com base em suas necessidades, você deve ser capaz de criar diferentes tipos de nós.

Por exemplo, se você estiver mapeando mentalmente os critérios de aceitação de um recurso que está desenvolvendo, precisará de nós para:

Persona do usuário

História do usuário

Lista de verificação de necessidades

Dados de teste

Procure um software de mapa mental que lhe permita criar todos esses tipos de nós e conexões.

Flexibilidade

Os mapas mentais são de vários tipos. Professores/treinadores criam mapas mentais para visualizar conceitos para facilitar o aprendizado. As equipes de análise de dados os utilizam para visualização de dados. Consultores e gerentes desenham mapas mentais na forma de árvores de decisão para resolver problemas.

Como escritor, precisei mapear artigos como o que você está lendo, bem como um romance policial no qual estou trabalhando clandestinamente! Portanto, a flexibilidade é fundamental.

Colaboração

A maior vantagem de um software de mapeamento mental digital é que as equipes de diferentes localizações geográficas podem adicionar, editar, remover ou expandir ideias em conjunto. Isso literalmente garante que todos estejam na mesma página!

Ao trabalhar com equipes de todo o mundo, eu precisava que o aplicativo de mapeamento mental incluísse recursos de colaboração, como compartilhamento, edição em tempo real e muito mais.

Capacidade de ação

Um mapa mental é uma ótima maneira de passar de uma ideia para um plano de ação. Entretanto, para agir, você precisa de um conjunto diferente de recursos.

O mais importante de todas as minhas considerações foi que a ferramenta de mapeamento mental funcionasse com a minha ferramenta de gerenciamento de projetos para vincular/converter ideias em:

Tarefas para trabalhar

Documentos para compartilhar e consultar

Comentários para acompanhar o progresso

Notas adesivas e lembretes

Com as expectativas de um software de mapeamento mental definidas, vamos dar uma olhada nas melhores opções disponíveis no mercado atualmente.

Os 10 melhores softwares de mapeamento mental em 2024 [Gratuito e pago]

Quando eu disse que já experimentei dezenas de softwares de mapeamento mental, você deve estar se perguntando se realmente existem mais de doze deles no mercado. Vamos esclarecer isso primeiro.

Em 2024, o G2 lista 65 produtos de software na categoria de mapeamento mental [mais de cinco dúzias, se você quiser]. Se há uma coisa que aprendi experimentando todos eles, é que nem todos os softwares de mapeamento mental são criados iguais.

Por isso, submeti essas ferramentas a testes rigorosos para encontrar o melhor software de mapas mentais para sua consideração. Vamos examiná-las uma a uma.

1. ClickUp

Mapas mentais de vários nós com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta abrangente, flexível e multifuncional para a criação de mapas mentais software de gerenciamento de projetos repleto de recursos de inovação e colaboração, incluindo mapas mentais excepcionais. Mapas mentais do ClickUp permite documentar ideias, desenhar conexões, mapear fluxos de trabalho e vincular conceitos, tudo em um só lugar. No entanto, o recurso mais poderoso do ClickUp Mind Maps é sua capacidade de levá-lo da ideia à ação.

Utilizei o ClickUp Mind Maps para trabalhar com equipes de produtos/mercado, coletar ideias para artigos, criar esboços e, em seguida, convertê-los em tarefas, definir prazos, designá-los para revisão e acompanhá-los até a publicação.

O principal diferencial do ClickUp Mind Maps é que ele é parte integrante do fluxo de trabalho de produtividade. Enquanto a maioria das ferramentas especializadas permite o mapeamento mental pelo simples fato de mapear a mente, o ClickUp permite que você use o mapeamento mental para atingir suas metas de trabalho, ou seja, da ideia à ação.

Melhor para mapeamento mental com gerenciamento de projetos

Se estiver trabalhando com várias partes interessadas, gerenciando grandes projetos, fazendo malabarismos com várias iniciativas paralelas, o ClickUp Mind Maps é a melhor ferramenta para inserir um pouco de criatividade e colaboração, sem afetar os fluxos de trabalho regulares.

Com o ClickUp, você pode:

Brainstorm : Identificar uma ideia central e explorar possibilidades livremente

: Identificar uma ideia central e explorar possibilidades livremente Fazer conexões : Vincular documentos, tarefas, listas de verificação, etc.

: Vincular documentos, tarefas, listas de verificação, etc. Criar plano de ação : Converta os nós em tarefas e organize-os em projetos/espaços de trabalho

: Converta os nós em tarefas e organize-os em projetos/espaços de trabalho Implementar: Usar ogerenciamento visual de projetos para rastrear, monitorar e executar seus projetos

Se você ainda não conhece o mapeamento mental, o ClickUp tem tudo o que você precisa. Escolha entre uma variedade de modelos de mapas mentais e comece a trabalhar imediatamente. Aqui estão alguns para você começar.

Arquive as ideias principais e separe-as com o modelo de mapa mental em branco para quadro branco do ClickUp Modelo de quadro branco de mapa mental em branco do ClickUp : Abra uma tela em branco e anote o que você está explorando. Adicione formas, texto, conexões e muito mais.

Modelo de mapa mental simples do ClickUp : Crie um mapa mental simples baseado em nós ou tarefas com este modelo. Personalize o modelo para visualizar suas tarefas e conceitos do seu jeito!

Melhores recursos do ClickUp

Capacidade de vincular o mapeamento mental ao gerenciamento de projetos

Recursos emQuadro branco ClickUp para permitir também o mapeamento mental

Possibilidade de adicionar notas adesivas, fazer upload de imagens, desenhar à mão livre ou vincular artefatos do ClickUp

Modelos abrangentes para vários casos de uso, comomapeamento de impacto,mapeamento de processos,mapeamento de fluxo de valore mais

Limitações do ClickUp

Como uma plataforma abrangente de local de trabalho, o ClickUp oferece uma ampla gama de recursos avançados, um dos quais é o mapeamento mental. Para pessoas que precisam apenas de um simples mapeamento mental, o ClickUp pode ser um pouco difícil de aprender.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial:Entre em contato para obter preços* ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

O que os usuários dizem sobre o ClickUp?

"O ClickUp é uma ferramenta que nos dá facilidade de uso. Podemos navegar facilmente pelas tarefas, configurar projetos e atribuir tarefas que são incrivelmente intuitivas, mesmo para aqueles que são novos nas ferramentas de gerenciamento de projetos. Ele também nos oferece uma interface amigável, o que é um divisor de águas para nossa equipe, pois nos ajuda a gerenciar projetos sem problemas, sem nenhum aprendizado adicional." - Avaliação do Certified G2 "Gosto do fato de que, como gerente, ele me dá uma visão geral de todos os projetos em que a minha equipe está trabalhando" - Avaliação certificada do G2

2. Miro

Source: Miro

O Miro é um software de mapeamento mental projetado para fins específicos, focado em possibilitar a inovação organizacional. Para isso, ele oferece recursos para workshops, mapeamento de processos e fluxos de trabalho, gerenciamento visual de projetos e visualização de dados.

Comecei a usar o Miro quando precisei criar moodboards para as equipes de design, que estavam levando meu conteúdo para a produção. Desde então, sinto-me confortável o suficiente para usá-lo para todos os fins de solução de problemas visuais.

Um processo tem muitos gargalos? Mapeie-o. Um novo produto precisa de uma jornada do usuário? Mapeie-o. Não consegue pensar em tópicos para escrever? Puxe uma nuvem de palavras aleatórias para se inspirar.

Melhor para solução de problemas e inovação

A ferramenta de colaboração digital do Miro foi projetada para permitir a inovação e a solução de problemas. Ela é excelente para equipes que precisam voltar ao quadro branco para entender o contexto e documentar o estado atual, seja por meio do mapeamento de jornadas de clientes, mapas de sites, wireframing ou gerenciamento de retrospectivas.

Descobri um ótimo uso dos vários modelos de fluxo de trabalho eles também têm.

Melhores recursos do Miro

Capacidade de converter mapas mentais em apresentações ou gravá-los como vídeos interativos

mais de 300 modelos adaptáveis

Modo de layout automático para organizar mapas mentais alinhando as ramificações e os nós

Limitações do Miro

Para começar, o plano gratuito oferece apenas 3 quadros editáveis, o que pode ser limitante para indivíduos e pequenas empresas que não podem pagar assinaturas caras.

Em nossa observação, o Miro tem ótimos recursos de mapeamento mental. No entanto, ele é limitado no que se refere a permitir que você tome medidas e gerencie os projetos de inovação depois disso.

Preços do Miro

Gratuito: US$ 0

Starter: US$ 8/mês por usuário

Business: US$ 16/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Miro

O que os usuários dizem sobre o Miro?

"O Miro transformou profundamente a maneira como colaboramos e trabalhamos com outras pessoas. É muito fácil integrar até mesmo as partes interessadas externas. A tela infinita, visível e acessível a todos, nos ajuda a incorporar nossas diferentes especializações e conhecimentos.

A integração com o Google Drive ajudou na comunicação, pois podemos adicionar links da Web e arquivos e todas essas informações ficam acessíveis a todos." - Avaliação certificada G2 "Uso o Miro extensivamente na educação para projetos de colaboração em equipe. É fácil configurar modelos para os alunos usarem. É fácil para os alunos que nunca o utilizaram aprenderem." - Revisão certificada do G2 Bônus: Miro integra-se ao ClickUp para que você possa usar o primeiro para seu modelos de brainstorming e mova todos os seus itens de ação para o ClickUp

3. Coggle

Fonte: Coggle

O Coggle é um aplicativo de anotações visuais que vai além das listas com marcadores. Ele suporta a criação de mapas mentais, fluxogramas, processos de mapas, sistemas e algoritmos.

Meu primeiro uso do Coggle foi com tomada de decisões . Eu precisava de um fluxograma complexo de sins e nãos, que me levasse a uma decisão. Eu queria torná-lo visualmente atraente e entregá-lo à minha equipe de atendimento ao cliente para uso. O Coggle foi ótimo para isso.

Melhor para equipes que precisam de flexibilidade de recursos

O Coggle oferece mais recursos visuais do que a média dos softwares de mapas mentais. O que eu adorei foi o fato de ele me permitir criar loops, unir ramificações, adicionar vários pontos de partida e incluir imagens ilimitadas e texto flutuante.

Isso despertou em mim a personalidade artesanal e, às vezes, eu exagerava. Mas foi divertido!

Melhores recursos do Coggle

Painel de mensagens para adicionar/revisar comentários

Opção de salvamento automático para controle de versão. Você também pode criar uma cópia de qualquer uma das alterações anteriores e trabalhar nela

Upload ilimitado de imagens

Limitações do Coggle

Oferece um número limitado de cores para mapas mentais, o que dificulta o trabalho em projetos complexos que precisam de diversas variações

A interface do usuário parece muito minimalista, com menos espaço para a criatividade

Preços do Coggle

Grátis para sempre: US$ 0

Incrível: US$ 5/mês

Organização: US$ 8/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Coggle ratings and reviews

O que os usuários dizem sobre o Coggle?

"Primeiro, o backup de todo o meu trabalho é feito automaticamente por meio da minha conta do Google e, depois, também posso compartilhar o mapa mental com meus colegas ou praticamente qualquer pessoa que tenha uma conta do Google. A colaboração e as atualizações em tempo real nunca foram tão fáceis e sem complicações". - Revisão certificada Capterra "Como se trata de um aplicativo da Web, ele não se compara aos aplicativos nativos com todos os recursos disponíveis no mercado. Acho que ainda é um pouco difícil ou incômodo usá-lo para apresentações, especialmente para mapas mentais grandes, com dificuldade para recolher/focalizar os ramos." - Avaliação certificada da Capterra

4. MindMeister

Source: MindMeister

O MindMeister é uma das ferramentas de mapeamento mental colaborativo da OG. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos para um grande número de casos de uso e necessidades.

Minha experiência com softwares de mapeamento mental talvez tenha começado com o MindMeister. Eu estava na época de experimentar todas as ferramentas de gerenciamento de projetos e estava explorando o MeisterTask.

Eu usava muito o MindMeister para criar apresentações e visualizar ideias para as partes interessadas. Ele é visualmente atraente e moderno em sua abordagem.

Melhor para equipes criativas

O MindMeister oferece um amplo conjunto de ferramentas para equipes criativas, como belos temas, estilo de tópicos, estilo de linhas, sintaxe de marcação e muito mais. Ele permite que você converta mapas mentais em apresentações ou demonstrações, conforme necessário.

Melhores recursos do MindMeister

O modo de contorno permite uma visualização de lista, simplificando a visualização de vários mapas em um só lugar

O modo de foco ajuda a destacar os aspectos importantes, eliminando as distrações durante o brainstorming

Anexos e integrações com dezenas de ferramentas de produtividade

Limitações do MindMeister

O MindMeister oferece apenas planos semestrais e anuais, o que dificulta para as empresas que precisam dele por um tempo limitado

Preços do MindMeister

Básico: US$ 0

Pessoal: US$ 3,5/mês por usuário cobrado anualmente

Pro: US$ 5,5/mês por usuário cobrado anualmente

Business: US$ 8,5/mês por usuário cobrado anualmente

O MindMeister também oferece preços personalizados para instituições educacionais e ONGs.

Classificações e análises do MindMeister

O que os usuários dizem sobre o MindMeister?

"Usei a ferramenta para fazer brainstorming com minha equipe [Também é superdivertido], criar lições para crianças, programa de aula/viagem de aprendizagem e até mesmo um story board! O Mindmeister é muito flexível e há muito espaço para uso criativo." - Avaliação certificada do G2 "Bom para mapas mentais básicos, mas perde constantemente o conteúdo para mapas mentais profundos" - - Avaliação do Certified G2

5. MindNode

Fonte: MindNode

O MindNode é uma ferramenta visual de brainstorming projetada para ajudá-lo a se concentrar no que importa e minimizar as distrações. Ele ajuda os usuários a adotar uma abordagem organizada para o gerenciamento de informações.

O que me atraiu no MindNode foi o recurso de tags visuais, que ajudou a adicionar contexto ao que eu estava mapeando. O modo de foco garantiu que eu não perdesse de vista os detalhes, enquanto planejava o todo.

Melhor para equipes centradas em soluções

O MindNode foi projetado para ajudá-lo a se concentrar, mesmo quando estiver explorando uma ampla gama de ideias. O MindNode permite isso com:

Organização : Esboços e mapas mentais lado a lado

: Esboços e mapas mentais lado a lado Contexto : Etiquetas visuais para priorizar e agrupar ideias

: Etiquetas visuais para priorizar e agrupar ideias Modo de foco : Destaque para a ramificação atual

: Destaque para a ramificação atual Entrada rápida: Para registrar ideias que podem ser trabalhadas posteriormente

Melhores recursos do MindNode

Transforme os nós em tarefas e adicione-os ao Apple Reminders

Acessível para pessoas com necessidades especiais

Widgets para iOS e macOS

Temas prontos para uso

Limitações do MindNode

somente iOS, o que limita a colaboração com todos

Preços do MindNode

Editor gratuito: US$ 0

MiniNode plus: US$ 2,99/mês

Classificações e resenhas do MindNode

O que os usuários dizem sobre o MindNode?

"Aqueles que usam e apreciam o ecossistema da Apple certamente se sentirão à vontade e muito confortáveis em seu uso, graças a uma atenção especial aos detalhes, gráficos e recursos disponibilizados." - Avaliação certificada da Capterra "O Mindnode me ajuda a organizar minha esfera privada no trabalho ou em minha vida pessoal. No entanto, ele não permite muita colaboração com outras pessoas." - Avaliação certificada da Capterra

6. Xmind

Fonte: Xmind

O Xmind é um software gratuito de mapas mentais - um canivete suíço para o pensamento e a criatividade. Ele permite que as equipes capturem ideias em uma tela, organizem-nas em pods conectados e personalizem para um melhor compartilhamento.

Embora a força fundamental de um mapa mental seja uma tela livre, o Xmind o torna um pouco mais organizado com estruturas, muitas delas extremamente envolventes e até mesmo peculiares. Na única vez em que comecei com uma estrutura que não era adequada para mim, aprendi que podia mudar rapidamente - o que salvou minha vida!

Melhor para o pensamento estruturado

O Xmind foi projetado para simplificar processos de pensamento complexos. Ele inclui várias estruturas no mesmo ramo, ordem hierárquica e recursos de narração de histórias para uma compreensão abrangente das ideias que estão sendo exploradas.

Melhores recursos do Xmind

Múltiplas estruturas para mapeamento mental, incluindo gráficos lógicos, mapas de brace, gráficos de espinha de peixe, linhas de tempo e muito mais

Rótulos, anotações, marcadores e limites no kit de ferramentas

Comandos LaTeX para apresentar fórmulas matemáticas e químicas

Limitações do Xmind

Tem uma experiência de integração abaixo do ideal devido à falta de fluxos de trabalho predefinidos

Pode ser confuso para quem não está acostumado com os recursos avançados do Xmind

Alguns usuários se queixam de ser pesado e lento

Preços da Xmind

Plano gratuito

Pro: US$ 59,99/ano/assento ou US$ 19,99/trimestre/assento

Pro multiusuário: Descontos se você comprar 5 licenças ou mais

Academia: US$ 34,99/ano/assento

NPOs/ONGs/ Governo: US$ 41,99/ano/sala

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Xmind

O que os usuários dizem sobre o Xmind?

"O XMind é indispensável para qualquer pessoa que queira aumentar sua produtividade e criatividade. Tenho tudo o que preciso para fazer brainstorming, organizar meus pensamentos e colaborar com outras pessoas."

- Avaliação certificada da Capterra "O Xmind é uma excelente ferramenta que se encarrega de expressar suas ideias de forma divertida e eficaz graças à sua plataforma acessível a qualquer pequena empresa graças ao seu valor econômico. "

- Revisão certificada do G2

7. FigJam

Fonte: FigJam

O FigJam é o produto de mapeamento mental e planejamento visual da Figma, a ferramenta de design colaborativo. O FigJam permite que as equipes criem produtos em conjunto, documentando ideias, considerando possíveis decisões e discutindo o feedback - tudo no espaço de trabalho visual.

Enquanto eu trabalhava com designers que usavam o Figma para seus protótipos, o FigJam era o lugar certo. Especialmente para compartilhar feedback, de forma visual e clara, o FigJam tem tudo o que você precisa.

Embora tenha começado com o feedback, sua facilidade de uso e acesso o tornou intuitivo para todas as atividades de brainstorming, ideação e mapeamento mental.

Melhor para feedback e tomada de decisão colaborativa

O FigJam foi criado como uma forma de as equipes oferecerem feedback uns aos outros sobre os projetos. Ele suporta feedback como bate-papo ao vivo, comentários, emojis, selos, notas adesivas e até mesmo arquivos de áudio!

Tudo o que você precisa para colaborar no contexto!

Melhores recursos do FigJam

O mapeamento mental multiplataforma também funciona muito bem no aplicativo para iPad

Integrações com as principais ferramentas de produtividade e desenvolvimento de produtos

Jambot, um bot de IA para ajudar no brainstorming de ideias ou automatizar fluxos de trabalho

Limitações do FigJam

Não permite que os usuários adicionem tabelas aos mapas mentais

Portanto, ele também não permite funções ou fórmulas dentro dele

Além da nota de áudio, os usuários também esperam opções de videoconferência

Preços do FigJam:

Iniciante: gratuito

Profissional: US$ 3/mês/assento [gratuito para estudantes e educadores]

Organização: US$ 5/mês/assento

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do FigJam:

O que os usuários dizem sobre o FigJam?

"O FigJam realmente se desenvolveu de forma positiva no último ano, mais ou menos, desde que foi lançado. A integração com o Figma é, obviamente, um dos principais prós, permitindo que você mantenha todos os seus arquivos em um só lugar." - Avaliação certificada da Capterra "Adoro o fato de o FigJam ser incrivelmente flexível. Quer eu esteja facilitando uma reunião com minha equipe de produtos, administrando um estúdio de design, tendo uma sessão de inspiração/hangout ou acompanhando meu Brag Doc, posso usar o FigJam para TUDO!" - Avaliação certificada do G2

8. InVision

Fonte: InVision

A InVision é uma das primeiras e mais populares plataformas de colaboração visual. Embora tenha começado como um software de prototipagem há uma década, agora também está sendo amplamente utilizado para mapeamento mental e quadro branco.

A mão livre da InVision era uma ótima maneira de colaborar no planejamento, na formação de equipes e até mesmo na revisão de documentos ou projetos. Podíamos selecionar partes específicas e deixar comentários, como faríamos no Google Docs. O recurso de votação é uma fortuna para acelerar as decisões!

Acredito que seja uma pena que o Freehand tenha sido vendido para o Miro, que é uma ferramenta poderosa por si só. Mas, suponho, dois pelo preço de um.

Melhor para equipes de design

As equipes de design e de desenvolvimento de produtos que já usam o InVision o acharão um impulso para suas técnicas de brainstorming. Também é um aplicativo maravilhoso para converter ideias de produtos em protótipos visualmente atraentes.

Melhores recursos do InVision

Espaço de trabalho colaborativo com tela de vários jogadores, compartilhado entre as partes interessadas internas e externas

Vários tipos de nós, como notas adesivas, tabelas, destaques, cronômetros, emojis e muito mais

Integrações bidirecionais com as principais ferramentas de produtividade, como Slack, Zoom, Teams etc.

Limitações da InVision

Muito focado no design de produtos para dar suporte ao mapeamento mental generalizado

Os usuários não familiarizados com ferramentas de colaboração visual terão uma curva de aprendizado acentuada

Preços do InVision

A InVision tem duas ofertas de produtos com estruturas de preços diferentes, discutidas abaixo.

Produto 1 - InVision Freehand [Vendido para a Miro no ano passado]

Gratuito para sempre

Pro: US$ 4,95/mês/usuário

Produto 2 - InVision Cloud

Gratuito para sempre

Pro: US$ 7,95/mês/usuário

Classificações e resenhas da InVision

O que os usuários dizem sobre a InVision?

A maioria das avaliações e comentários sobre a InVision gira em torno da ferramenta de prototipagem. Isso também acontece porque a ferramenta de mapeamento mental agora é propriedade da Miro. Aqui estão algumas análises sobre a InVision como um produto geral.

"Estou maravilhado com essa ferramenta desde que a utilizei. Usamos essa ferramenta para criar maquetes de design e também wireframes sugestivos para discussões com o cliente" - Avaliação certificada do G2 "A melhor parte do aplicativo Invision é como ele é integrado ao seu próprio espaço de trabalho. Ele é simplesmente excelente para mostrar aos clientes meus protótipos de design Avaliação certificada da Capterra

9. MindGenius

Fonte: MindGenius

O MindGenius é um aplicativo de mapeamento mental focado na criação de clareza e percepção para os usuários. Ele permite que as empresas organizem, visualizem, simplifiquem e executem ideias de forma colaborativa.

E se você tivesse dezenas de procedimentos operacionais padrão [SOPs] e uma vasta base de conhecimento, mas tudo isso estivesse trancado em documentos isolados? Bem, uma vez resolvi esse problema com o Mind Genius. Os recursos de gerenciamento de riscos foram um bom bônus.

Melhor para gerenciamento de conhecimento

A filosofia por trás do MindGenius é criar clareza compartilhada para as equipes. Portanto, ele tem recursos abrangentes para consolidar dados, gerenciar recursos, expandir tópicos complexos, identificar lacunas de conhecimento e muito mais.

Melhores recursos do MindGenius

Inclusividade : O MindGenius inclui um módulo inclusivo e acessível para indivíduos neurodiversos

: O MindGenius inclui um módulo inclusivo e acessível para indivíduos neurodiversos Navegador de mapas : Ajuda as equipes a entender ideias complexas, dividindo-as em conceitos pequenos, simples e centrais

: Ajuda as equipes a entender ideias complexas, dividindo-as em conceitos pequenos, simples e centrais Painéis visuais: Para acompanhar o progresso, identificar gargalos e resolver problemas

Limitações do MindGenius

Não é compatível com uma ampla gama de plataformas/tipos de dispositivos

A interface pode ser confusa para novos usuários

Preços do MindGenius

Teste gratuito: 14 dias

Equipes individuais/pequenas: US$ 12 por assento/mês

Desconto por volume: Disponível com base no número de licenças

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do MindGenius

O que os usuários dizem sobre o MindGenius?

"O MindGenius é um software que estamos usando há algum tempo e que resultou no aprimoramento do calibre de nosso trabalho e nos ajudou a gerenciar nossos projetos diariamente. Agora somos capazes de manter nossos clientes atualizados." - Revisão do G2 certificado "Usamos esse software para visualizar estruturas patrimoniais complexas para indivíduos de alto patrimônio líquido. Ele funciona bem para isso e os clientes gostam de ver as coisas dessa forma." - Avaliação certificada da Capterra

10. Criamente

Fonte: Creately

O Creately é um novo participante do setor de software de mapeamento mental. Ele oferece um quadro branco infinito para a visualização de vários conceitos/ideias.

Um dos meus maiores problemas com algumas das ferramentas que eu estava testando era o tamanho da tela. Por exemplo, ao fazer planos anuais de conteúdo, preciso inserir centenas de pontos de dados [ideias de artigos, formulários, autores, editores, etc.] em uma tela.

Quando uma ferramenta tem espaço limitado, eu era forçado a reduzir o tamanho da fonte etc. para encaixar tudo. O Creately resolveu esse problema com sua tela infinita. Eu podia facilmente mover ou dar zoom na parte em que queria me concentrar e diminuir o zoom para ver o quadro geral.

Melhor para mapeamento mental colaborativo

O Creately foi projetado para que grandes equipes trabalhem juntas, independentemente da complexidade de suas ideias. Ele inclui recursos como:

Compartilhamento on-line com controle de acesso

Cursores de texto e ponteiros em tempo real para rastrear participantes no mesmo espaço de trabalho

Capacidade de seguir outros colaboradores

Melhores recursos

mais de 50 tipos de diagramas, incluindo fluxogramas, mapas conceituais, mapas de jornada e muito mais

milhares demodelos de quadro branco para escolher

sincronização bidirecional por meio de integrações com várias das principais ferramentas de produtividade

Limitações de criação

A ampla variedade de recursos pode ser excessiva para novos usuários

Curva de aprendizado acentuada

Não otimizado para uso em dispositivos móveis

Preço muito alto

Grátis para sempre

Pessoal: US$ 5/mês

Equipe: US$ 5/mês/usuário

Business [para equipes maiores]: $89/mês

Empresarial: Preços personalizados

Criar classificações e avaliações

G2: 4.4/5 [1.238 avaliações]

Capterra: 4.2/5 [163 avaliações]

O que os usuários dizem sobre o Creately?

"Para uma colaboração de visualização ideal, o Creately é a plataforma a ser usada. A plataforma oferece uma abordagem amigável para seus usuários e ferramentas altamente poderosas. Devido à sua natureza simples, os usuários podem rapidamente pegar o jeito e usá-la com proficiência." - Avaliação do G2 certificado "Eu uso o Creately para uma ampla gama de necessidades de projetos. O mapeamento das casas dos entrevistados para o censo do nosso projeto não precisava mais ser feito à mão livre e com papéis. O Creately resolveu isso para mim. Sou capaz de criar os diagramas e fluxogramas mais complexos para representar sistemas complicados de fluxo de trabalho e estruturas de equipe." - Avaliação certificada da Capterra Com isso, chegamos ao fim das melhores ferramentas de mapeamento mental do mercado atual. Animado para começar imediatamente? Aqui estão alguns casos de uso populares que você pode experimentar.

Casos de uso de mapeamento mental

Comecei a fazer mapas mentais como uma forma de lidar com a sobrecarga. Quando parece que há muita coisa para fazer, muitos itens para manipular, ajuda colocar tudo em uma tela para que eu possa priorizar e lidar com isso de forma eficaz.

Isso pode se aplicar ao design de seus convites de casamento ou ao próximo produto inovador de IA.

Resolução de problemas

Toda solução precisa dos seguintes componentes:

Definição do problema : O que exatamente estamos procurando mudar?

: O que exatamente estamos procurando mudar? Contexto : Por que e como chegamos ao estado atual

: Por que e como chegamos ao estado atual Componentes de influência : Fatores e suposições dados

: Fatores e suposições dados Soluções potenciais: Possibilidades e as consequências/pagamentos de cada solução

Use o mapa mental para representar tudo isso em uma tela. Destaque os fatores de influência e adicione peso a cada um deles com o design. Atribua usuários a cada nó para trabalhos futuros.

Design da marca

O design da marca vai muito além do logotipo. Ele significa o objetivo, a busca e a energia de cada marca. Portanto, ao trabalhar em projetos de design de marca, precisei considerar uma ampla gama de fatores e tomar decisões difíceis.

Os mapas mentais ajudam a capturar todos os fatores que influenciam uma marca. Com um mapa mental, você pode documentar requisitos, criar protótipos, discutir feedback, retrabalhar, iterar e projetar uma marca que reflita você.

Mapeamento de processos/viagens

Os mapas mentais são uma ótima maneira de mapear processos. Seja o processo de logística de comércio eletrônico ou a jornada de um cliente pelo seu aplicativo móvel, os mapas mentais podem cristalizá-los na tela.

Você pode usar um fluxograma simples ou um gráfico de espinha de peixe para lidar com fatores tangenciais. Você pode torná-lo tão simples ou tão complexo quanto o seu processo para refletir com precisão o que está acontecendo no local.

Modelo de diagrama espinha de peixe do ClickUp

Storyboarding

O Storyboarding é meu recurso favorito de mapeamento mental. Eu o uso para mapear todos os personagens ou pontos da trama do meu romance. Crio um detalhamento de cenas para meu roteiro. Às vezes, trabalho com desenvolvedores ajudando-os a escrever histórias de usuários.

Para este artigo, comecei com um mapa da estrutura, dos elementos, das metas e dos itens não negociáveis. Isso ajudou a simplificar este artigo para que ele seja informativo e atraente para você!

Dessa forma, as técnicas de mapeamento mental podem ser aplicadas a qualquer caso de uso para extrair benefícios extraordinários.

Benefícios do uso de mapas mentais para o gerenciamento de projetos

Por muito tempo, eu vi o gerenciamento de projetos como uma atividade analítica e organizacional, enquanto o mapeamento mental era um esforço criativo ou abstrato. Até recentemente, eu não havia pensado em juntá-los em uma mesma página.

Se o gerenciamento de projetos é sobre rastreamento e monitoramento de tarefas, um mapa mental é o precursor disso. Boas práticas de mapeamento mental podem aprimorar o gerenciamento de projetos das seguintes maneiras.

Ganhar clareza

Os mapas mentais ajudam as equipes a se reunirem para obter um entendimento comum sobre os conceitos, problemas e possibilidades. Eles esclarecem as confusões e eliminam as distrações.

Permitir o fluxo

As técnicas de mapeamento de processos e de fluxo de trabalho possibilitam o movimento e o impulso. Os mapas mentais ajudam as equipes a passar de uma etapa para outra, orientando a ideia para uma ação efetiva.

Criar estrutura

Os mapas mentais podem ser usados para eliminar a desordem em sua mente. Você pode classificar diversos conceitos em uma estrutura organizada para que possa dar os próximos passos com confiança.

Facilitar a memória

É mais provável que as pessoas se lembrem de elementos visuais do que de textos comuns. Especialmente no caso de processos complexos, como a jornada de um cliente ou um fluxo de trabalho de automação, os mapas mentais são uma ótima maneira de facilitar a memorização.

Processar dados

A visualização de dados é um ótimo caso de uso para o mapeamento mental. Ela ajuda a organizar dados complexos e abrangentes em recursos visuais que são fáceis de consumir e entender.

Já está pronto para experimentar o mapeamento mental?

Inclua o melhor software de mapeamento mental em sua pilha de ferramentas de produtividade

A pilha de tecnologia de toda organização precisa de uma ferramenta flexível de mapeamento mental. Desde tomar notas em reuniões até mapear o processamento multidimensional, um software robusto de mapeamento mental pode simplificar até os problemas mais complicados.

Ferramentas como o InVision são ótimas para equipes de design. O Miro é voltado para a solução de problemas de inovação. O FigJam atende melhor às equipes que precisam oferecer feedback e iterar em projetos. Qualquer um dos melhores software de quadro branco é ótimo para mapas mentais.

Se você precisar de algo especial, considere o ClickUp.

O software de mapeamento mental do ClickUp foi projetado para integrar sem esforço a ideação com o gerenciamento de projetos. Ele permite que você passe de uma ideia vaga para um plano de projeto robusto em um instante.

O ClickUp Mind Maps é a superpotência de um gerente de projeto.