11 Modelos e técnicas de brainstorming

O brainstorming parece ser fácil, certo? Tudo o que você precisa fazer é lançar algumas ideias e ver o que se mantém. Mas, às vezes, adicionar um pouco de estrutura ao seu sessão de brainstorming pode ajudar no planejamento do projeto e colaboração da equipe .

Um modelo de brainstorming ajuda você e os membros da sua equipe a se manterem no caminho certo e a manter um registro escrito de todas as ideias brilhantes que surgirem

Portanto, deixe as notas adesivas de lado e confira nossa coleção de 11 modelos gratuitos de brainstorming no Word, Google Docs e ClickUp.

O que é um modelo de brainstorming?

Um modelo de brainstorming é um documento que o ajuda a gerar ideias, fazer anotações e promover o trabalho em equipe durante a sessão de brainstorming. Ele também pode ajudar na priorização de ideias para que você se concentre primeiro nas coisas mais importantes.

Um modelo de brainstorming pode ter a forma de um fluxograma, mapa mental ou qualquer outro formato, dependendo do caso de uso. Depois de encontrar uma técnica de brainstorming que lhe agrade, você pode personalizá-la para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Um modelo de brainstorming deve incluir bastante espaço em branco para anotações, mas não deve ser um quadro em branco. Cores, formas e símbolos podem ajudá-lo a manter suas ideias organizadas e a ver como elas se encaixam. 🛠️

O que faz um bom modelo de brainstorming?

Um bom modelo de brainstorming se concentra em um ponto específico técnica de brainstorming . Afinal de contas, ter ideias para um novo produto requer um conjunto diferente de técnicas de pensamento criativo do que a solução de problemas técnicos ou a execução de uma sprint de design .

Brainstorming comum e técnicas de ideação incluem:

Brainwriting: Em vez de gritar ideias e pedir a um facilitador que as anote, essa técnica de pensamento criativo envolve passar um documento impresso ou digital e pedir a cada membro da equipe que escreva suas próprias ideias - inclusive ideias que talvez tenham vergonha de compartilhar em voz alta na frente de toda a equipe.

A técnica criativa round robin é semelhante ao brainwriting, exceto pelo fato de que cada vez que o documento é distribuído, o próximo membro da equipe acrescenta seu feedback, resultando em uma série de perspectivas diferentes. 👀 O modelo crazy eights: O modelo crazy eights usa uma técnica de brainstorming com oito quadrados que os membros da equipe preenchem um a um. Você terá apenas um minuto por quadrado para incentivar o raciocínio rápido e a criação de conceitos em oito pontos de ideias.

As sessões de brainstorming têm tudo a ver com colaboração visual, portanto, use modelos que sejam fáceis de personalizar e que ofereçam integrações com outros ferramentas de gerenciamento de projetos e software de brainstorming . Para uma equipe remota, talvez você queira usar um modelo de quadro branco virtual ou mapa conceitual que os membros da equipe podem editar em tempo real.

Quando você usa uma técnica de brainstorming que se alinha com seus objetivos, pode esperar uma sessão de brainstorming mais produtiva e bem-sucedida.

11 modelos de brainstorming para usar em 2024

Se você precisa se concentrar na solução de problemas, na geração de ideias ou no pensamento geral, esses 11 modelos para 2024 o ajudarão a colocar os chapéus de pensamento da sua equipe para que você permaneça no caminho certo.

1. Modelo de brainstorming do ClickUp

Modelo de Brainstorming do ClickUp

Este modelo Modelo de brainstorming do ClickUp tem tudo a ver com estrutura e organização. Ele apresenta seis campos personalizados, incluindo "Descrição do problema", "Recursos" e "Solução vencedora", para que você possa acompanhar qual ideia principal se enquadra em qual categoria.

Você também pode escolher entre seis tipos diferentes de visualização, incluindo Timeline (Linha do tempo), Department (Departamento) e Priorities (Prioridades), o que o torna adequado para uma ampla gama de projetos para lidar com o maior número possível de ideias.

Este é um modelo amigável para iniciantes que suporta automações quando você cria uma nova tarefa, publica um comentário ou define um campo personalizado - para que todos tenham uma visão geral. Faça o download desse modelo

2. Modelo de ideias de brainstorming do ClickUp

Modelo de ideias do ClickUp Brainstorm

O modelo Modelo de ideias de brainstorming do ClickUp é um modelo simples e direto para coletar novas ideias dos membros da equipe e de outras partes interessadas. Você pode usá-lo para marketing, operações, gerenciamento de projetos e muito mais para gerar ideias rapidamente.

Basta compartilhar o modelo com a sua equipe e ver as ideias criativas que eles apresentam. Esse modelo incentivará os membros da equipe a definir suas melhores ideias usando Critérios SMART e tem espaço para descrever as grandes ideias em mais detalhes. Faça o download deste modelo

3. Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do Sprint do ClickUp

Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do ClickUp Sprint

O modelo Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do ClickUp Sprint é um modelo intermediário de brainstorming compatível com o ClickUp's recurso de quadro branco virtual do ClickUp . Ele deve ser usado após um design sprint para que você possa identificar o que deu certo e o que não deu.

Esse modelo vem com colunas codificadas por cores para separar itens de ação, metas de retrospectiva e outras categorias, e tem instruções claras sobre como usá-lo.

É excelente para startups, equipes ágeis e outras organizações que desejam aprimorar sua abordagem de gerenciamento de projetos e documentação do projeto . Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro branco ClickUp 5 Whys

Modelo de quadro branco do ClickUp 5 Whys

O modelo Modelo de quadro branco do ClickUp 5 Whys é um modelo de atividade de brainstorming para iniciantes voltado para a solução de problemas. Ao responder repetidamente à pergunta "Por quê?" sobre cada problema, você poderá percorrer o gráfico até chegar à sua causa principal.

Esse modelo de 5 porquês incorpora a funcionalidade Whiteboard do ClickUp, por isso é excelente para equipes remotas, webinars e sessões virtuais de brainstorming para gerar as melhores ideias.

Use modelos como esse para chegar ao fundo dos problemas que você não consegue resolver com outra técnica típica de brainstorming. Faça o download deste modelo

5. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Modelo de Brainstorming do ClickUp Squad

O modelo Modelo de brainstorming do ClickUp Squad ajuda a acompanhar as ideias de membros individuais da equipe, o que é ótimo se você gerencia uma equipe remota. Ele inclui categorias como Saúde da Equipe, Ritmo da Equipe e Consenso da Equipe para que você possa ver como essas ideias se encaixam nas metas gerais da equipe.

Use modelos como este para reuniões de equipe relacionadas a vendas, projetos criativos e de design, execução de projetos e muito mais. Faça o download deste modelo

6. Modelo de brainstorming de negócios do ClickUp

Modelo de Brainstorming de Negócios do ClickUp

O modelo Modelo de brainstorming de negócios do ClickUp é um modelo divertido e atraente para colaboração visual que se concentra em quatro áreas principais:

O que você ama

O que você sabe

O que o mundo precisa

Pelo que as pessoas pagarão

Cada membro da sua equipe pode escrever suas ideias em cada categoria, ajudando-o a identificar os pontos fortes da equipe, as áreas de interesse e as novas ideias de negócios por meio dessa atividade criativa de brainstorming. Faça o download deste modelo

7. Modelo de gerenciamento de ideias de inovação do ClickUp

Modelo de gerenciamento de ideias do ClickUp Innovation

Use o Modelo de gerenciamento de ideias de inovação do ClickUp para manter o controle das ideias de projetos em vários estágios de desenvolvimento, classificando-as em seis colunas principais:

Aprovadas

Avaliação

Nova ideia

Em espera

Rejeitada

Pesquisa

Cada ideia recebe oito campos personalizados nos quais você pode incluir detalhes como o tipo de ideia, o custo, a facilidade de implementação e o impacto. Isso pode ser usado para atividades de design thinking ou para criar um processo para concretizar os conceitos.

Classifique suas ideias de projeto por status, data de lançamento e outros tipos de visualização para que você possa acompanhar o progresso e ver o crescimento delas. 🌻 Faça o download deste modelo

8. Modelo de mapeamento de projeto ClickUp

Modelo de mapeamento do projeto ClickUp

O modelo Modelo de mapeamento do projeto ClickUp é um tipo de mapeamento mental que é útil no início do projeto estágios de um projeto quando você precisa ver como todo o processo se encaixa.

Você pode dividir os elementos do projeto em categorias como Entregáveis, Métricas e Operações, e usar status como Cancelado, Concluído ou Em andamento para determinar quais tarefas devem ser priorizadas no processo e quais já foram realizadas.

As ideias são vinculadas com linhas coloridas para que você possa mostrar como tudo está conectado de forma natural. Use este modelo de brainstorming junto com um roteiro do projeto para dar início a um novo projeto e entrar em sintonia com outras partes interessadas e participantes. Faça o download deste modelo Bônus:_ **Modelos de mapa de bolhas para visualização e brainstorming

Modelo de diagrama de afinidade do ClickUp

Modelo de diagrama de afinidade do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para organizar ideias e percepções, facilitando discussões aprofundadas e sessões de brainstorming.

Juntamente com o recurso Whiteboard do ClickUp, as equipes podem visualizar conexões, categorizar pensamentos e priorizar ações de forma eficiente, tudo em tempo real. Essa combinação robusta é particularmente eficaz para equipes remotas que desejam se envolver na solução colaborativa de problemas e na geração de ideias, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e que as ideias sejam completamente exploradas. Faça o download deste modelo

10. Modelo de mapa mental de brainstorming do Google Docs por GDOC

Via GDOC

O modelo de brainstorming de mapa mental do Google Docs da GDOC tem um layout "minimalista" que pode ser usado para orientar sua sessão de brainstorming. Esse formato ajuda todos a usarem seus chapéus de pensamento para criar conceitos a partir de uma sessão de brainstorming.

Ele inclui etapas como "Find Idea" (Encontrar ideia) e "Manage Topics" (Gerenciar tópicos) - embora você possa precisar de mais espaço para descrever suas ideias com mais detalhes e resolver conceitos mais aprofundados.

Como ele foi criado no Google Docs, você ou qualquer participante pode personalizar o tamanho, a forma, as fontes e outras características e exportá-lo para uso no PowerPoint e no Keynote. Essa é uma ótima solução para equipes que trabalham no G Suite para gerar ideias. Faça o download deste modelo

11. Modelo de mapa mental de negócios simples do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

Este modelo de Mapa Mental de Negócios Simples do Microsoft Word Modelo de mapa mental da Template.net é voltado para empresas, com sugestões como Finanças, Produto e Vendas e Marketing.

Cada categoria ampla inclui subtópicos que você pode usar para fazer um brainstorming de ideias de financiamento, planos de negócios, marketing digital e muito mais.

Esse modelo não é apenas para o Microsoft Word. Você também pode baixá-lo para PowerPoint, Google Docs, Apple Pages ou como PDF para usar em sua próxima sessão de brainstorming e estimular a criatividade. Baixe este modelo

Técnicas e exemplos para sessões de brainstorming

As técnicas de brainstorming são uma ótima maneira de trazer à tona as melhores ideias da sua equipe e ajudá-la a pensar fora da caixa. Com os recursos avançados do ClickUp, você pode usar esses modelos em sua próxima sessão de brainstorming!

Gerar ideias com IA

A IA revoluciona a maneira como as equipes fazem brainstorming, oferecendo vantagens exclusivas como análise instantânea de dados, reconhecimento de padrões e geração de ideias inovadoras com base em vastos repositórios de informações.

Ao aproveitar a IA, as equipes podem superar obstáculos comuns de brainstorming, como bloqueios criativos e pensamento de grupo, permitindo uma exploração mais diversificada e abrangente das ideias. Ferramentas de IA podem sugerir novas perspectivas e soluções que os participantes humanos talvez não considerem, criando uma sessão de brainstorming mais criativa e produtiva. Cérebro ClickUp o assistente de IA do ClickUp ajuda as equipes a gerar ideias, fornecendo sugestões perspicazes com base nos dados do projeto e ajudando a priorizar tarefas, o que o torna uma ferramenta inestimável para qualquer sessão de brainstorming.

Brainstorming melhor com o Assistente de IA do ClickUp

Organize ideias com mapas mentais

Os mapas mentais são uma excelente maneira de organizar visualmente e conectar ideias. Use Mapas mentais do ClickUp para criar uma representação visual de sua sessão de brainstorming. Você pode arrastar e soltar nós, adicionar descrições e até mesmo gerar novas tarefas diretamente do mapa.

Crie mapas mentais no ClickUp para detalhar as principais ideias

Use quadros brancos para Brainwriting Quadro branco do ClickUp do ClickUp permite que as equipes façam brainstorming virtualmente, da mesma forma que fariam em uma sala de reunião tradicional. Essa ferramenta de colaboração visual incentiva o fluxo livre de ideias e oferece uma maneira mais rápida de visualizar as conexões entre os conceitos.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Explore novas ideias com estes modelos de brainstorming gratuitos

Ter novas ideias de forma criativa é apenas parte do processo. Os melhores modelos de brainstorming são ferramentas organizacionais que ajudem você ou suas perspectivas a desenvolver novas ideias e anotá-las. Dessa forma, você poderá voltar a elas mais tarde e acompanhar seu progresso.

Você pode usar esses modelos para resolver problemas, promover a colaboração ou simplesmente manter um registro de todas as suas ideias sobre um projeto específico.

Experimente você mesmo um dos 11 modelos gratuitos acima ou visite o site Centro de modelos do ClickUp para obter ainda mais soluções.