Como escrever metas SMART eficazes em 2024 (com exemplos!)

"Talvez eu só assista a mais um episódio." "Começarei a trabalhar nele amanhã." "É melhor desistir. Nunca vou melhorar."_

Se você já disse a si mesmo alguma dessas coisas, sabe como pode ser difícil atingir metas.

Você pode se distrair com a Netflix ou ficar desmotivado porque sua meta de fazer abdominais rindo por horas acabou não sendo realista. 😢

Felizmente, você pode usar um objetivo estrutura de definição de metas como SMART goals para definir metas eficazes e manter-se motivado.

mas o que significa meta SMART e como você pode usá-la para alcançar o sucesso?

Não se preocupe!

Neste artigo, exploraremos o que Metas SMART o que são metas SMART, como escrevê-las, alguns exemplos e a melhor ferramenta de definição de metas para ajudá-lo a atingir suas metas. Também abordaremos os principais benefícios das metas SMART.

Pronto, definido, metas!

O que é uma meta SMART?

Se você acha que uma meta SMART é apenas uma meta superinteligente que alguém inventou, você não está totalmente errado.

**As metas SMART ajudam você a definir metas alcançáveis e bem pensadas. O acrônimo de meta SMART define um conjunto de critérios que permite que equipes e indivíduos mantenham a realidade, literalmente

SMART significa metas que são:

Específicas2. Mensurável3. Attainable (Atingível)4. Relevante5. Limitado pelo tempo Se você já trabalhou para atingir uma meta vaga sem nenhuma forma de acompanhar o progresso, precisa definir metas SMART. Sejam elas pessoais ou metas profissionais se você não tiver uma meta realista, os critérios SMART podem ajudá-lo a criar uma meta realista, estabelecer um cronograma claro e identificar quaisquer metas perdidas.

Como escrever uma meta SMART

Lembre-se de que uma meta SMART significa sespecífica, measurable, attainable, relevant, e t time-bound goals. Para escrever metas SMART, você precisará trabalhar com todos os cinco elementos para criar metas claras e rastreáveis.

Vamos agora examinar cada etapa da estrutura de metas SMART:

1. Específica

Para evitar definir uma meta geral, você precisa criar um plano de ação específico.

Tudo o que você precisa fazer é responder às perguntas "w" comuns:

What: dar uma descrição detalhada do que exatamente você deseja alcançar

dar uma descrição detalhada do que exatamente você deseja alcançar **Quem: liste as pessoas que precisam fazer parte de sua meta. Isso é fundamental se você estiver trabalhando para uma equipe meta de desempenho

Quando: escolha a data de início e a data de término de sua meta definida

escolha a data de início e a data de término de sua meta definida Onde: se for o caso, você precisará selecionar um local para sua meta

se for o caso, você precisará selecionar um local para sua meta **Por que: defina o motivo pelo qual deseja atingir essa meta específica. Você deve obter insights sobre como seu objetivo se alinha com o que você quer ser no futuro

Que: determine quaisquer desafios ou requisitos que afetarão o progresso da meta para saber se você definiu uma meta alcançável. Por exemplo, se sua meta for lançar um novo site mas você não tem experiência em desenvolvimento web, provavelmente encontrará alguns obstáculos

Exemplo de meta específica: Aumentar o tráfego orgânico para seu website em 10%.

2. Mensurável

A próxima etapa é decidir como você vai medir o progresso em direção à sua meta.

Quando você define essas métricas, sua meta se torna mais tangível, pois você pode ver claramente o quanto está perto de alcançá-la.

Além disso, se você definiu uma meta de longo prazo, pode se motivar definindo milestones

**O que são marcos?

Marcos são as principais realizações ao longo da linha do tempo de sua meta. Por exemplo, se sua meta for lançar um site de compras, a criação da interface do usuário pode ser um marco.

Comemorar seus marcos pode ajudá-lo a manter-se motivado para atingir ainda mais metas! 🥳

Exemplo de meta mensurável: Verifique as análises mensalmente para aumentar o tráfego orgânico do seu site em 10% até o final do primeiro trimestre.

3. Atingível

Agora, você precisará determinar o quão atingível é o seu objetivo.

Embora definir uma meta super desafiadora (como um meta ambiciosa ) poderia ajudá-lo a ter um desempenho ainda melhor, mas poderia desmotivá-lo se não conseguisse atingi-la.

Em vez disso, você deve pensar em novas habilidades e mudanças de atitude, software de definição de metas equipamentos, cursos, etc., que você precisará para atingir sua meta.

Se você descobrir que está faltando uma habilidade ou certificação, precisará determinar como obtê-las.

Mas lembre-se de pensar em suas restrições financeiras e de tempo!

Exemplo de meta atingível: Para expandir seu negócio on-line, você provavelmente precisará contratar desenvolvedores da Web. Mas também precisará decidir se pode pagar a esses desenvolvedores. 💰

4. Relevante

Definir objetivos relevantes ajuda a garantir que você defina um bom objetivo que realmente faça sentido para o seu futuro.

Se você definir metas SMART que não se alinham com o desenvolvimento de sua carreira ou com sua meta pessoal de longo prazo, provavelmente se sentirá muito "mal" quando alcançá-las.

Por exemplo, se você se imagina administrando seu próprio negócio de varejo on-line nos próximos meses, deve estabelecer metas para fazer cursos de vendas e marketing.

Mas, em vez disso, se você estabelecer como meta fazer cursos de stand-up comedy nos próximos três meses..

Depois de concluir todos esses cursos, você não se sentirá mais próximo de seu objetivo final.

Relevante Exemplo de meta: Com base nos dados de que o tráfego orgânico do seu site cresceu 8% no último trimestre, faz sentido definir uma meta para aumentar o tráfego orgânico em 10% neste trimestre.

5. Com prazo determinado

As metas devem ter um prazo.

Sem um, suas metas se estenderão até o infinito e além, junto com seu procrastinação !

Por exemplo, para criar um cronograma realista para um negócio on-line, você precisa considerar aspectos como:

Preciso recrutar membros para a equipe?

Preciso alugar um espaço?

Que tipo de documentos administrativos preciso apresentar?

Quanto tempo levará para conseguir fornecedores?

Exemplo de meta com prazo determinado: Aumentar o tráfego orgânico em seu website em 10% até o final do primeiro trimestre.

Depois de responder a essas perguntas, você saberá quanto tempo precisa para atingir sua meta.

Benefícios de escrever metas SMART

Aqui estão dois benefícios fantásticos do uso de metas SMART:

1. As metas SMART podem melhorar o autodesenvolvimento

Uma estrutura de definição de metas como As metas SMART nos ajudam psicologicamente. Antes de definirmos uma meta SMART, precisamos entender nossa valores essenciais e garantir que o objetivo que definimos esteja alinhado a esses valores. Dessa forma, é mais provável que nos beneficiemos de nossas metas no longo prazo.

Além disso, quando definimos um plano de ação de meta SMART, precisamos aceitar nossas habilidades e definir expectativas realistas para nós mesmos.

Por exemplo, se você deseja se tornar um gerente de marketing sênior, precisa ter certeza de que possui as certificações necessárias para não acabar em uma situação como essa:

Mas quando alcançamos o sucesso, nos sentimos mais confiantes e motivados para estabelecer e alcançar mais metas!

2. É fácil trabalhar com metas SMART

Os critérios das metas SMART são muito fáceis de entender e você não precisa de muito treinamento ou de ferramentas caras de definição de metas para colocá-los em ação.

É por isso que esse é um excelente processo de definição de metas para indivíduos e equipes de todos os tamanhos.

Por exemplo, você pode alinhar suas metas pessoais com suas metas do gerenciamento de projetos & KPIs para acompanhar o progresso sem gastar uma fortuna.

**Vamos ficar espertos com isso!

A estrutura SMART trata da criação de um plano estratégico que o ajudará a se concentrar em objetivos alcançáveis.

