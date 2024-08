11 técnicas e métodos eficazes de ideação para sua equipe (com modelos!)

Lembra-se daquele episódio de Bob Esponja em que ele tem de escrever 500 palavras sobre o que não fazer em um semáforo e acaba passando horas fazendo qualquer outra coisa porque não consegue pensar no que escrever?

TBH, as técnicas de ideação e o processo geral podem parecer assim às vezes, especialmente quando a pressão para continuar produzindo novas ideias é tão real. Para se manter no topo das tendências do setor - e à frente da concorrência - as empresas buscam manter um suprimento inesgotável de ideias novas e inovadoras. Mas isso não é tão fácil quanto parece...😅

Criar "a próxima grande novidade" é um trabalho árduo, e é preciso mais do que um bloco de três horas em sua agenda e uma sala de conferência aberta para que isso aconteça. Estratégia e cuidado planejamento estão por trás de todo sucesso sessão de brainstorming. Por quê?

Porque o desenvolvimento de ideias exclusivas e comercializáveis requer uma abordagem bem facilitada, exercícios adequadamente projetados e os recursos certos.

Para sua surpresa (e satisfação), você não precisa se identificar como uma pessoa criativa para ter ideias criativas. O desenvolvimento de ideias é mais complexo do que parece. Muito pouco disso se resume a instinto pessoal ou intuição.

As sessões de ideação bem-sucedidas são eficazes e agradáveis, e cada sessão compartilha algumas semelhanças distintas. Acompanhe conosco tudo o que você precisa saber para facilitar suas próprias sessões de ideação - pessoalmente ou em casa -, incluindo o que é ideação, suas 11 principais técnicas e nossas favoritas modelos úteis favoritos . 🤓

O que são técnicas de ideação?

Ideação é o processo de formação de ideias ou conceitos - é a fonte de novas ideias. Há inúmeras vantagens, que vão desde a solução de problemas mais rápida e flexível até promover a união da equipe . Além disso, isso evita que você fique estagnado.

Tornar a ideação sua missão aumenta a produtividade, estimula e incentiva a equipe e ajuda a entender melhor o rumo que a empresa deve tomar com suas Metas SMART . 💜

A ideação é fundamental para o sucesso da empresa e taxas gerais de ideação mais altas estão ligadas ao aumento da receita! Tudo se resume à cultura de trabalho: crie uma melhoria contínua para, em última análise, encontrar soluções melhores e tornar o gerenciamento dessas soluções uma prioridade máxima.

Um dos maiores obstáculos à apresentação de novas ideias é simplesmente criar um espaço seguro para compartilhá-las. O medo de feedback negativo e as hierarquias de liderança desiguais, entre outros motivos, levam os membros a se sentirem desconfortáveis ou hesitantes nessas sessões. E a pressão exercida sobre a equipe pelos superiores para resolver os desafios não fará com que as ideias certas apareçam por mágica.

Além disso, como líder, você deve garantir que a equipe se sinta confortável o suficiente para compartilhar ideias em todos os momentos, não apenas quando o calendário indicar. A solução é manter um ambiente profissional positivo em torno do compartilhamento de novas ideias, incentivando o feedback, a escuta e o apoio.

Você não está sozinho na busca desse objetivo. É por isso que temos 10 técnicas de ideação comprovadas para fazer fluir sua criatividade no caminho para o sucesso da ideação!

11 técnicas e estratégias de ideação para sua equipe

Considere o seguinte cenário: você está sentado em uma pequena e fria sala de reuniões, fazendo anotações, olhando para um quadro branco e ouvindo os conceitos lançados por seus colegas. O tempo passa, algumas ideias são escolhidas para serem seguidas na próxima semana e a reunião é encerrada. Mas e se houvesse uma abordagem mais prática para gerar ideias novas e práticas?

Quando a abordagem de brainstorming a abordagem de brainstorming foi lançada pela primeira vez em 1953 e foi baseada em quatro princípios fundamentais:

Gerar um número considerável de ideias Evitar críticas Incentivar ideias ousadas Expandir os conceitos uns dos outros

Porém, nas últimas décadas, os avanços tecnológicos levaram os especialistas em inovação e criatividade a defender uma abordagem mais sistemática para a geração, o refinamento e a execução de ideias - tudo isso mantendo esses princípios fundamentais.

Como resultado, agora temos a ideação organizada, também conhecida como: atividades, métodos e modelos especializados para desenvolver ideias e acelerar o crescimento corporativo. E ela está se tornando cada vez mais popular.

Desde a criação de uma abordagem de marketing até a reformulação de um produto, essa abordagem sistemática da ideação ajuda as equipes de todos os setores a lidar com praticamente qualquer problema. Aqui estão algumas técnicas de brainstorming em equipe que tornam suas sessões de ideação mais inclusivas, envolventes e eficazes:

1. IA para ideação

A IA pode ser usada como uma técnica de ideação, gerando novas ideias com base em grandes quantidades de dados e identificando padrões e associações que os humanos podem não reconhecer. IA do ClickUp pode ajudar seu processo de ideação, aproveitando algoritmos de aprendizado de máquina para analisar seus dados e fornecer insights que podem informar sua tomada de decisão . Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais o ClickUp AI pode ajudar na ideação:

Geração de ideias: O ClickUp AI pode analisar seus dados para gerar novas ideias e conceitos com base em padrões e associações que os humanos podem não reconhecer. Ao extrair dados dos projetos, tarefas e atividades de sua equipe, o ClickUp AI pode sugerir novas abordagens ou soluções que podem ter sido ignoradas. Análise de tendências: O ClickUp AI pode analisar seus dados para identificar tendências emergentes e oportunidades de inovação. Isso pode ajudar sua equipe a ficar à frente da curva e desenvolver novos produtos e serviços que atendam às necessidades em evolução dos clientes. Personalização: O ClickUp AI pode personalizar produtos e serviços com base em preferências e comportamentos individuais. Ao analisar os dados sobre as preferências do cliente, o ClickUp AI pode sugerir produtos e serviços personalizados que atendam a necessidades e preferências específicas. Otimização: A IA do ClickUp pode analisar seus processos e sistemas para identificar áreas de melhoria e sugerir novas abordagens. Isso pode ajudar sua equipe a simplificar as operações, reduzir o desperdício e aumentar a eficiência. Assistência ao brainstorming: A IA do ClickUp pode ajudar nas sessões de brainstorming, fornecendo sugestões automáticas com base nas informações fornecidas pela sua equipe. Isso pode ajudar a estimular novas ideias e incentivar o pensamento criativo.

2. Mapeamento mental

A mapa mental é uma ferramenta de diagrama que o ajuda a registrar e vincular ideias para recordar e gerar novos conceitos mais rapidamente. Pense nele quase como uma teia para ajudá-lo a acompanhar sua linha de pensamento e lembrar como uma ideia evoluiu ou se conectou a outra.

mapeie todo o fluxo de seu projeto e mostre como cada tarefa progride para a próxima com os mapas mentais do ClickUp_

Você pode desenhar seu mapa mental à mão em um quadro branco ou usar um modelo para tornar o processo um pouco mais fácil. Além disso, há várias ferramentas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu mapa mental, conectando-o ao seu fluxo de trabalho em um software gratuito de gerenciamento de projetos como Clique emUp ! Mapas mentais do ClickUp são ferramentas altamente visuais para criar caminhos lógicos entre tarefas que podem ser organizadas, editadas e excluídas com apenas alguns cliques. Você pode criar um do zero no Blank Mode ou se apoiar em Modelo de mapa mental simples do ClickUp como um recurso para economizar tempo ao criar seu diagrama e, em seguida, transforme os nós em tarefas para começar a agir de acordo com suas ideias, instantaneamente.

Crie seu mapa mental do zero e otimize sua criatividade com o Blank Mode no ClickUp

Essa é, sem dúvida, a maior vantagem do criar seu mapa mental em um software de gerenciamento de projetos designado - eliminando a área cinzenta entre ter uma ótima ideia e transformá-la em um plano acionável.

Além disso, eles são extremamente versáteis. Casos de uso de mapas mentais variam de gerenciamento educacional a Testes de SEO -até mesmo recursos humanos e planejamento de reforma de casas. Os mapas mentais dão a você a liberdade de personalizar como seus planos fluem de uma fase para a outra e são facilmente personalizáveis, de modo que não há pressão para que nada seja definido como definitivo à medida que você avança.

3. Método 6-3-5

Primeiramente: você precisa de uma equipe de seis pessoas para este método.

Esse é um esforço totalmente colaborativo e você pode acabar com um número bastante significativo de ideias com esse método se estiver procurando uma nova abordagem para um problema ou uma lista de possíveis soluções. Aqui está o detalhamento:

cada participante apresenta três recomendações para compartilhar com o grupo

a equipe trabalha para expandir cada recomendação ao longo de cinco iterações

Portanto, são seis pessoas, três ideias cada, cinco iterações: 6-3-5.

A meta é gerar o maior número possível de conceitos para uma única edição - não necessariamente que cada ideia seja extremamente detalhada ou bem pensada. Esse método tem mais a ver com quantidade do que com qualidade, mas a ideia é que você terá tantas ideias que será capaz de encontrar pelo menos uma boa.

Bônus:_ Software de mapeamento de conceitos

4. Round Robin

Essa abordagem pode soar como algo que você já fez antes, mas com um pequeno toque. Esse método começa propondo o problema na forma de uma pergunta que começa com "como poderíamos _____ ?" Isso também é conhecido como a pergunta HMW.

Cada membro da equipe desenhará (ou escreverá) uma solução para a pergunta HMW e, em seguida, passará sua ideia para a esquerda. A pessoa à esquerda basicamente iterará essa nova ideia e apresentará seus problemas e soluções daqui para frente.

Quando cada pergunta do HMW for passada para a esquerda, essa pessoa anotará um ou mais motivos pelos quais a solução pode falhar. Em seguida, ela apresentará o conceito e seus desafios e, como grupo, encontrará maneiras de evitar que a solução fracasse.

A ideia é melhorar a sinergia da equipe usando as ideias uns dos outros em um ambiente de ritmo acelerado. Esse também é um ótimo método para obter feedback sobre algo em que já se está trabalhando e uma nova perspectiva, caso haja alguma lacuna na lógica ou nos recursos.

No entanto, um possível obstáculo é que o round-robin é melhor executado pessoalmente. No entanto, uma maneira de remediar essa solução é usar uma ferramenta de colaboração avançada ou um quadro branco digital .

Compartilhe suas ideias no momento em que elas surgirem e desenvolva-as com sua equipe no ClickUp Whiteboards

Em vez de passar um pedaço de papel entre o grupo, compartilhe o ideias em uma tela infinita com cursores ativos e edição em tempo real para trabalharem lado a lado sem sobreposição. Além disso, os quadros brancos virtuais têm muitas opções de upload de mídia, formatação, desenho à mão livre e formas para aumentar a clareza e contexto às suas ideias.

E já mencionamos que os quadros brancos ClickUp se conectam diretamente ao seu fluxo de trabalho e lhe dar o poder de transformar qualquer forma no quadro em uma tarefa? Apenas algumas ideias para você. 🧠

Bônus:_ Modelos de estatuto da equipe!

5. Storyboarding Storyboarding é um processo de brainstorming para criar uma narrativa visual sobre um problema. Como você contaria a história sobre o problema que está enfrentando?

Dar vida à história permite que os participantes se aprofundem no problema e apresentem soluções viáveis. Além disso, todos nós digerimos as informações de forma diferente.

Nosso cérebro foi criado para compreender várias imagens ao mesmo tempo e, ao compartilhar a história do seu projeto, a equipe pode entender e organizar melhor a sequência de eventos. Isso, por si só, ajuda a revelar a raiz do problema e as possíveis soluções.

6. Brainstorming negativo

Também conhecido como brainstorming reverso, esse método é a combinação de brainstorming e abordagem negativa. O objetivo do brainstorming negativo é descobrir maneiras de agravar um problema a fim de encontrar novas maneiras de resolvê-lo.

A ideia é que, ao mudar seu foco para o lado oposto do espectro, você pode ser mais criativo na maneira de chegar a uma solução. Pode parecer um pouco confuso, mas também muito legal! 😎

Quando é difícil encontrar respostas diretas para um problema, o brainstorming negativo deve ser sua opção. Geralmente é um procedimento divertido que pode revelar falhas em um método ou produto. Se a sua equipe tiver batido na parede proverbial, mude sua perspectiva. _O que tornaria esse problema ainda pior?

Isso o obriga a dar uma pausa ao seu cérebro, e você pode se surpreender com o quanto essa atualização momentânea o levará longe! É quase como responder àquela pergunta antiga: o que você faria se o dinheiro não fosse uma opção?

Ainda não tem certeza do que isso significa? Não se preocupe, os quadros brancos ClickUp vêm com um reverso modelo de brainstorming !

Adicione instantaneamente estrutura à sua criatividade com um dos nove modelos de quadro branco do ClickUp projetados para maximizar seu processo de ideação

7. Crazy 8's

Uma das técnicas de ideação que adoramos é a Crazy 8's. Primeiro, divida uma folha de papel em branco em oito seções. defina um cronômetro de 8 minutos.

O objetivo dessa atividade é que cada pessoa desenhe um conceito em cada quadrado - ou uma ideia a cada minuto - até que a tela seja preenchida. ‍A cada minuto, você deve passar para a próxima solicitação, independentemente do progresso que tenha feito em seu quadrado. Você só tem um minuto por quadrado, portanto, se não passar para o próximo quando chegar a hora, você perderá o fluxo de ideias e ficará para trás.

Essa estratégia funciona melhor durante o estágio de ideação, quando você já tem algumas ideias básicas para expandir e ajudar a surgir mais rapidamente ideias novas e mais fortes. A meta é apresentar uma variedade de novas ideias em um curto espaço de tempo, portanto, se quiser voltar a uma delas depois de passados os oito minutos, ainda terá a chance!

8. Prototipagem

A prototipagem é, de fato, uma abordagem de ideação! Antes de prosseguir para a próxima fase do processo de seu projeto, os protótipos ajudam a definir todos os detalhes, problemas e conceitos finais.

Os protótipos mantêm as coisas visíveis, o que é um benefício fantástico de usá-los em seu processo de brainstorming. Quando sua equipe pode ver o conceito, é muito mais fácil apoiá-lo e oferecer feedback construtivo.

Seu protótipo pode ser tão simples ou tão detalhado quanto você quiser. No entanto, ter pelo menos uma ideia aproximada do que será o seu trabalho pode funcionar como um trampolim e, por fim, ajudá-lo a definir as especificações, o design e a funcionalidade.

Mostre uma maquete de suas ideias desenhando à mão livre, adicionando mídia ou imagens para orientar o planejamento do protótipo no ClickUp Whiteboards

Você pode criar um protótipo rápido e de baixa fidelidade com tinta e papel se estiver apenas começando, ou usar um quadro branco digital para desenhar, organizar e compartilhar seu protótipo com a equipe.

9. Brainstorming

Usamos muito esse termo, mas o que ele realmente significa?

Brainstorming é uma das técnicas de ideação que combinam a solução não oficial de problemas com o pensamento lateral. Basicamente, o objetivo é proporcionar um espaço seguro, sem regras, para que os membros da equipe apresentem ideias malucas. Algumas dessas ideias são transformadas em soluções exclusivas e inovadoras, enquanto outras catalisam novas ideias.

Para usar o técnica de brainstorming comece descrevendo o problema que está tentando resolver e determinando as metas de uma possível solução. Em seguida, antes de reunir a equipe, crie soluções por conta própria.

Os participantes não devem ser solicitados, repreendidos ou recompensados por suas contribuições. Isso mantém o espaço de brainstorming solidário e incentiva o fluxo de todas as ideias (sem sufocar as outras).

Tente Modelo de brainstorming do ClickUp para seu próximo exercício de ideação!

10. Esboço

Os elementos visuais geram mais ideias e oferecem uma perspectiva mais ampla. A ideia aqui é desenvolver desenhos atraentes que possam ser revisitados e expandidos, pendurando-os na sala de reuniões ou armazenando-os em um quadro branco digital colaborativo.

Os esboços devem ser simples, com informações suficientes para comunicar sua mensagem, e devem estar acessíveis para que outros membros da equipe possam contribuir com eles, se desejarem! Essa é a parte colaborativa. Isso também ajuda as pessoas a não ficarem emocionalmente ligadas às suas pequenas obras de arte.

Isso lembra a todos que a criação de novas ideias é realmente um esforço de grupo. E você pode pensar de forma mais livre e imaginativa sobre seus conceitos esboçando-os. Assim, você se concentra em tirar a ideia da cabeça em vez de se preocupar com a qualidade do desenho.

Pode ser uma figura de palito ou algumas formas rotuladas, mas os esboços permitirão que você capture ideias e as compartilhe com outras pessoas mais rapidamente.

Adicione esboços, textos, imagens e muito mais para agilizar o processo de feedback em qualquer desenho rápido ou mockup no ClickUp Whiteboards

11. Escrita cerebral

O brainwriting é uma abordagem ligeiramente diferente do brainstorming. Em vez de gritar os conceitos, a equipe os anota. As ideias de cada membro são então encaminhadas para outra pessoa, que as lê e acrescenta seus próprios pensamentos ou ideias (se houver).

Essa técnica visa a aliviar o estresse e a ansiedade associados ao compartilhamento de ideias entre o grupo. Na verdade, nem todo mundo se sente confortável o suficiente para compartilhar novas ideias logo de cara, outros têm dificuldades para falar em público.

Além disso, muitos simplesmente chegam às suas melhores ideias quando estão sob menos estresse. Outra grande vantagem do brainwriting? Ele pode ser feito de forma assíncrona! Esse, meu amigo, é realmente o futuro do trabalho.

Comece a usar técnicas de ideação no ClickUp!

Ponto em branco: para ter uma sessão de ideação bem-sucedida, mantenha o foco em seu objetivo, evite julgamentos e estabeleça regras básicas para qualquer estratégia que escolher. Mesmo com um suprimento infinito de técnicas de ideação, você corre o risco de perdê-las sem um sistema para mantê-las sob controle.

E não se sinta pressionado a escolher apenas uma - experimente todas! Cada equipe é diferente, talvez sejam necessárias algumas tentativas para encontrar o ponto ideal, mas confie no processo e as ideias surgirão. Além disso, com um software de gerenciamento de ideias como o ClickUp com modelos, recursos e automações criado para lidar com essas mesmas técnicas, você não perderá tempo em aplicá-las à sua próxima sessão de ideação.

Desenhe Mapas Mentais do zero, arraste conexões entre os nós e transforme-os instantaneamente em tarefas no ClickUp!

As técnicas de ideação focada ajudam a aumentar a eficiência do processo criativo e a economizar tempo e despesas da equipe.

Os recursos do ClickUp software de mapeamento mental transforma suas ideias em um mapa claro e esboço visual personalizável enquanto seu quadros brancos digitais colaborativos dão a você o poder criativo para criar praticamente qualquer coisa - e agir imediatamente.

O ClickUp é sua solução completa de gerenciamento de trabalho para todas as coisas relacionadas a ideação e brainstorming. Acesse tarefas ilimitadas, mapas mentais do ClickUp, quadros brancos, 100 MB de armazenamento e muito mais gratuitamente, para sempre. Em seguida, simplifique ainda mais os processos de sua equipe remota e presencial com mais de 1.000 integrações disponível em todos os planos . Então, o que está esperando?