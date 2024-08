Colaboração no local de trabalho: 10 benefícios e exemplos de especialistas

A colaboração é uma das melhores maneiras de descobrir as melhores ideias da sua equipe.

Um ambiente de trabalho colaborativo ajuda a reunir diferentes conjuntos de habilidades e, na maioria das vezes, permite que os projetos sejam iniciados com eficiência. Verdadeiro colaboração em equipe mantém todos na mesma página, quer suas equipes estejam no escritório ou trabalhando remotamente .

O bom é que a colaboração bem-sucedida não está mais limitada a brainstorms no escritório e longas reuniões de diretoria. Algumas das melhores ideias surgem quando as pessoas nem sequer estão na mesma sala!

Mas somente quando você usa ferramentas de colaboração para otimizar seu processo. É como encontrar aquele canivete suíço resistente que ajuda suas equipes a colaborar, independentemente da circunstância.

No entanto, coisas como ferramentas de gerenciamento de projetos colaborativos são apenas uma peça do quebra-cabeça. Neste blog, veremos como os líderes podem promover o trabalho em equipe e a colaboração no local de trabalho, os gargalos mais comuns e algumas práticas recomendadas para toda a equipe. 💡

O que é colaboração no local de trabalho?

Colaboração no local de trabalho é quando dois ou mais funcionários trabalham juntos para atingir um objetivo comum - normalmente por meio do compartilhamento de conhecimentos especializados, habilidades, ideias e recursos como forma de beneficiar a empresa.

Um local de trabalho colaborativo gera soluções inovadoras reunidas e desenvolvidas por diversas equipes, às vezes em toda a organização. Ele permite que os membros de uma equipe individual recorram a um grupo maior para obter mais recursos e concluir um projeto com eficiência.

Benefícios da criação de equipes colaborativas no trabalho

Uma pesquisa da Queens University constatou que 75% dos funcionários acham que a colaboração é essencial no local de trabalho. Mas apenas cerca de 39% dos funcionários acreditam que sua empresa não é suficientemente colaborativa.

Estatísticas via Queens University of Charlotte

Uma cultura de equipe colaborativa promove um forte senso de comunidade entre os colegas de trabalho. Ela pode melhorar a colaboração no local de trabalho, o moral dos funcionários e a satisfação no trabalho -tudo isso enquanto reduz o estresse. O lado positivo da colaboração em equipe é aparentemente infinito, mas há muitos benefícios a serem considerados:

1. A colaboração bem-sucedida revela ideias criativas Ideias inovadoras e exclusivas tendem a vir à tona quando são colocadas na mesma "sala" É mais fácil ver conexões que, de outra forma, não seriam percebidas. E os membros da equipe podem conversar ativamente sobre as possibilidades e fazer um brainstorming das melhores respostas para os projetos da equipe.

Por exemplo, se um equipe de design fizer um brainstorming com os redatores em tempo real, cada grupo obtém informações sobre a função e os deveres específicos de cada um para produzir conteúdo digital de maneira eficiente.

Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e simplifique a comunicação em tempo real para enviar projetos mais rapidamente com os quadros brancos ClickUp

Ao compreender melhor o ponto problemático que estão abordando, eles podem combinar imagens e textos de maneira mais eficiente para maximizar o resultado. Considerar diferentes ideias em conjunto aumenta a probabilidade de se chegar a algo novo, soluções inventivas mais rapidamente .

2. A colaboração dos funcionários impulsiona a produtividade

Quando os funcionários trabalham com outros membros da equipe em um projeto, mais é feito em menos tempo graças aos seus esforços combinados. Quanto mais produtiva a equipe, mais rápido você fecha o ciclo de feedback.

Os comentários atribuídos garantem que itens de ação não são perdidos, independentemente de onde forem criados

E com um ciclo de feedback mais rápido, suas equipes iteram em novas ideias, fluxos de trabalho ou processos em tempo real. Em outras palavras, incentivar a colaboração no local de trabalho é uma das melhores maneiras de se manter competitivo. 🏆

3. A colaboração no local de trabalho melhora o moral (mesmo para equipes remotas)

Essa é importante. Quando os membros da equipe se sentem apoiados por seus colegas de trabalho, eles tendem a ficar mais felizes e motivados. Isso faz com que os funcionários tomem mais iniciativa e se apropriem de seu trabalho.

De fato, pesquisas mostram que os funcionários que colaboram são cerca de 17% mais satisfeitos com seu trabalho. Se o objetivo é cultivar um ambiente de trabalho produtivo baseado no trabalho em equipe a última coisa que você quer é que os membros da equipe se sintam desmotivados ou fora do circuito porque não estão trabalhando juntos para enfrentar os desafios.

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar e envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp

Isso pode ser particularmente complicado com equipes remotas e colaboração virtual. Mas ter um local centralizado para que todo o trabalho de suas equipes seja feito é crucial para manter a sincronia.

4. A colaboração limita o estresse e a ansiedade no local de trabalho

Ter um ambiente colaborativo reduz os níveis de estresse em reduzindo a ansiedade no local de trabalho . Há menos estresse quando os funcionários dividem as tarefas, compartilham as cargas de trabalho e ajudam os membros da equipe a colaborar usando seus conjuntos de habilidades específicas.

Uma pesquisa da Harvard Business Review constatou que 92% dos funcionários que sofrem de estresse no trabalho se devem à dinâmica da equipe. Sem uma colaboração eficaz, a identificação de lacunas nos processos pode passar despercebida e atrasar (e irritar) sua equipe.

Mas quando as equipes compartilham conhecimento e trabalham juntas, há uma oportunidade maior de fluxos de trabalho sincronizados e melhor dinâmica de equipe.

5. A colaboração eficaz constrói relações de trabalho mais fortes

O trabalho em conjunto gera confiança. Se um membro da equipe confia em seus colegas de trabalho, esse trabalhador estabelece melhores relações de trabalho.

Colaboração significa trabalhar com perspectivas diferentes. Mas saber quem disse o quê é importante para trabalhar em prol dos mesmos objetivos.

O recurso Annotation do ClickUp permite que as equipes atribuam comentários aos arquivos para uma colaboração mais rápida

Os benefícios de cultivar melhores relações de trabalho por meio da colaboração também contribuem para reduzir as taxas de rotatividade. Colaboração e comunicação da equipe no trabalho foram associadas a uma redução de 50% nas taxas de rotatividade de funcionários.

Bônus:_ Aplicativos e ferramentas de comunicação da equipe

6. Equipes unificadas surgem da colaboração eficiente

Remota ou trabalho híbrido é a norma nos dias de hoje. Isso significa que é importante encontrar maneiras de manter sua equipe conectada. Como líder de equipe, você deve primeiro demonstrar colaboração e tomar a iniciativa quanto às habilidades de comunicação que espera para realizar o trabalho.

Não importa se você tem algumas pessoas no escritório ou trabalhadores remotos espalhados por todo o mundo - os líderes de equipe devem incentivar os funcionários a evitar silos, comunicar-se com outras equipes e encontrar soluções para seus gargalos.

A hierarquia exclusiva do ClickUp oferece a flexibilidade de organizar equipes de qualquer tamanho

Essa colaboração consistente ocorre quando a equipe desenvolve confiança e trabalha em uníssono. Mas eles precisam das ferramentas de colaboração certas para se conectar a outras pessoas em um local de trabalho digital.

Trabalhar em projetos juntos e realizar reuniões semanais por videoconferência permite que as equipes e os funcionários remotos se conectem em um nível mais profundo e formem relacionamentos melhores.

Como incentivar a colaboração eficaz no trabalho

Saber que a colaboração no local de trabalho é positiva é uma coisa. Mas incentivá-la o suficiente para que ela se mantenha é outra. Portanto, considere algumas ideias práticas.

1. Use ferramentas de colaboração de projetos

Pesquisas sugerem que as ferramentas de colaboração digital têm o potencial de liberar mais de uS$ 100 bilhões em valor para as empresas. Por quê? Porque eles aumentam diretamente a produtividade em até 20% a 30%.

Esse é um aumento significativo!

A Detecção de Colaboração permite que as equipes trabalhem e editem simultaneamente nos quadros brancos do ClickUp

E é isso que plataformas de gerenciamento de projetos colaborativos como o ClickUp foram projetadas para alcançar. Com o ClickUp como seu "sistema operacional" de colaboração, seus subordinados diretos têm mais facilidade para colaborar com recursos úteis como:

2. Organize sessões de formação de equipes Sessões de formação de equipes são uma ótima maneira de incentivar os colegas de trabalho a criar confiança e derrubar quaisquer barreiras entre eles. A solução de problemas ou esportes baseados em equipes ajudam a criar vínculos e permitem que os colegas de trabalho se vejam sob uma nova perspectiva.

Os líderes de equipe podem organizar reuniões de equipe e sessões de construção remotamente ou com uma equipe híbrida com a ajuda de videoconferência. Quebra-gelos virtuais ou testes de equipe permitem que os colegas de trabalho se conheçam melhor, mesmo em um local de trabalho digital.

Se você está procurando uma maneira de quebrar o gelo com seus novos funcionários ou equipes existentes, este modelo de quadro branco é o lugar perfeito para começar

Precisa de um bom lugar para começar? Modelo de quadro branco para quebrar o gelo do ClickUp é ótimo para colaboração remota e para eliminar a tensão nervosa do local de trabalho, especialmente em reuniões virtuais em que ninguém quer falar.

3. Convide as pessoas para um brainstorming

Ao se deparar com um desafio, o brainstorming é uma maneira eficaz de permitir que os membros da equipe compartilhem ideias e seus pontos de vista para colaborar com sucesso.

No entanto, para facilitar o processo de brainstorming, ele deve ser feito com o entendimento de que a criatividade é incentivada e que vale a pena ouvir todas as ideias.

Os líderes de equipe devem criar um espaço seguro para que todos possam fazer brainstorming. Uma ótima maneira de fazer isso é pedir explicitamente que todos participem ativamente e pratiquem suas habilidades de escuta ativa. Incentive as discussões em grupo para criar um espaço de trabalho colaborativo seguro para que as ideias sejam ouvidas sem julgamento.

4. Integrar a colaboração entre equipes

A colaboração entre equipes é outra ótima maneira de promover o trabalho em equipe no local de trabalho. As empresas que incentivam equipes multifuncionais oferecem oportunidades para que diferentes departamentos e funcionários com habilidades variadas trabalhem juntos e aprendam uns com os outros.

Isso não só melhorará a colaboração, mas permitirá que os funcionários compartilhem informações importantes e impulsionem a inovação e a produtividade.

Bloqueadores comuns da colaboração no local de trabalho

Apesar dos benefícios da colaboração no trabalho, há muitos obstáculos que as equipes precisam superar. Muitos bloqueios decorrem da falta de algo - sejam ferramentas, habilidades interpessoais ou fluxos de trabalho existentes - em vez de trabalhar com um excesso de algo.

Entretanto, um dos obstáculos mais comuns à colaboração no local de trabalho é a falta de software de colaboração que libera os funcionários e dá a eles tudo o que precisam para resolver problemas com eficiência.

De fato, um Gartner constatou que cerca de 80% dos trabalhadores que usam ferramentas de colaboração mantêm a produtividade e a eficiência no local de trabalho.

Vamos dar uma olhada nos detalhes de alguns bloqueadores comuns.

Ferramentas de trabalho desarticuladas: É muito comum ver equipes trabalhando com um punhado de aplicativos sem nenhum fluxo de trabalho ou processo de trabalho real. Enquanto uma pessoa pode usar uma ferramenta para documentação, outra pode usar uma plataforma diferente para gerenciamento de tarefas. Se essas duas ferramentas não estiverem se comunicando - ou não existirem na mesma plataforma -, haverá falhas de comunicação, problemas de visibilidade e atrasos na execução das tarefas cronogramas de projetos ficam no caminho

Entenda onde está todo o seu trabalho em um piscar de olhos, organizando as tarefas com opções flexíveis de classificação, filtragem e agrupamento na visualização de lista do ClickUp

Informações isoladas : Processos de trabalho desarticulados também produzem projetos em silos, bloqueando informações importantes necessárias para a realização dos projetos

: Processos de trabalho desarticulados também produzem projetos em silos, bloqueando informações importantes necessárias para a realização dos projetos Falta de confiança : A falta de confiança entre os colegas de trabalho bloqueia a colaboração, pois as pessoas podem relutar em compartilhar suas habilidades e conhecimentos com outras pessoas

: A falta de confiança entre os colegas de trabalho bloqueia a colaboração, pois as pessoas podem relutar em compartilhar suas habilidades e conhecimentos com outras pessoas Comunicação deficiente : Sem uma comunicação adequada, os membros da equipe podem não entender o que se espera deles, o que leva a erros de comunicação e confusão

: Sem uma comunicação adequada, os membros da equipe podem não entender o que se espera deles, o que leva a erros de comunicação e confusão Objetivos não claros : Se os objetivos de um projetoobjetivos principais não estiverem claros, será um desafio para as equipes coordenarem seus esforços para produzir um trabalho de alto nível.

: Se os objetivos de um projetoobjetivos principais não estiverem claros, será um desafio para as equipes coordenarem seus esforços para produzir um trabalho de alto nível. Fraca liderança da equipe ou da empresa : Quando os colegas de trabalho não têm um líder forte ou uma empresa que promova a colaboração eficaz, não é fácil manter o projeto nos trilhos e todos na mesma página

: Quando os colegas de trabalho não têm um líder forte ou uma empresa que promova a colaboração eficaz, não é fácil manter o projeto nos trilhos e todos na mesma página Competição e esgotamento dos funcionários: Os colegas de trabalho que estão competindo entre si podem ser menos propensos a compartilhar recursos ou ajudar uns aos outros. E se os membros da equipe não souberem quais são as suas responsabilidades, eles podem pisar uns nos outros, o que leva a problemas de retenção de funcionários e participação igualitária

Leve seu gerenciamento de tempo um passo adiante com a visualização de carga de trabalho do ClickUp e veja como o tempo estimado por tarefa se compara ao tempo total da semana.

Princípios de colaboração no local de trabalho

Os princípios de colaboração no local de trabalho definem como os colegas de trabalho devem interagir uns com os outros e como os projetos devem ser gerenciados. Com princípios claros, as equipes têm mais facilidade para trabalhar em prol do mesmo objetivo.

Além disso, a promoção da colaboração incentiva a confiança e o respeito, que são essenciais para a produtividade. Alguns dos princípios mais importantes são:

Respeito : Todos os membros da equipe devem respeitar as opiniões e a criatividade uns dos outros, evitando críticas que não sejam construtivas. Embora esse seja um princípio com nuances, definir as expectativas desde o início ajuda as equipes a manter cada princípio

: Todos os membros da equipe devem respeitar as opiniões e a criatividade uns dos outros, evitando críticas que não sejam construtivas. Embora esse seja um princípio com nuances, definir as expectativas desde o início ajuda as equipes a manter cada princípio Mente aberta : Os membros da equipe não devem rejeitar novas ideias e perspectivas, mas sim estar abertos a elas

: Os membros da equipe não devem rejeitar novas ideias e perspectivas, mas sim estar abertos a elas Um propósito compartilhado: Os membros da equipe devem estar cientes do objetivo comum para o qual estão trabalhando e de como estão contribuindo para ele. É nesse ponto que ferramentas centralizadas comoClickUp ajudam na manutenção e no acesso às principais informações da equipe com oDocumentos do ClickUp e espaços de trabalho compartilhados.

Com os relacionamentos ClickUp, é simples vincular tarefas e documentos do espaço de trabalho

Cooperação : A equipe precisa coordenar seus esforços e recursos para obter o melhor ROI dentro das restrições da equipe.

: A equipe precisa coordenar seus esforços e recursos para obter o melhor ROI dentro das restrições da equipe. Responsabilidade: Todos devem assumir a responsabilidade por suas próprias ações e ser responsabilizados por sua parte no projeto. Isso funciona bem se você atribuir a responsabilidade pela tarefa ao membro certo da equipe. Aumente a visibilidade atribuindo tarefas em um painel para que todos saibam pelo que cada um é responsável o tempo todo. Isso é ainda mais importante ao gerenciar funcionários remotos

Colabore em todas as suas equipes com o ClickUp

Criar um ambiente colaborativo no local de trabalho beneficia muito os funcionários e a organização em termos de aumento da criatividade, produtividade, moral e espírito de equipe. Ao incentivar a comunicação aberta, fornecer feedback e reconhecimento positivos e promover um ambiente de confiança, as empresas estimulam um forte senso de trabalho em equipe e colaboração.

Isso não só ajudará a melhorar o desempenho individual, mas também levará a um melhor desempenho geral da equipe. O trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Mas o ClickUp faz isso acontecer.

Independentemente de sua equipe estar trabalhando remotamente ou não, você ainda precisa de um espaço centralizado para colaboração. E isso significa que sua equipe tem acesso a ferramentas digitais para iniciar uma sessão de brainstorming, marcar um colega de equipe sem que uma mensagem se perca no e-mail ou simplesmente refinar seu sistema de compartilhamento de arquivos em um local universalmente pesquisável.

Com o ClickUp, isso é possível. Então, comece hoje mesmo e crie seu espaço de trabalho gratuito para começar a colaborar com sua equipe.