10 modelos gratuitos de mapas mentais

Ao gerenciar um projeto ou simplesmente fazer um brainstorming, seus pensamentos e novas ideias podem ficar emaranhados como um fio depois que um gato termina de brincar com ele. A mapa mental é como uma agulha de tricô - ele o ajuda a tecer ideias em um belo suéter de um plano! 🧶

Os modelos de mapas mentais permitem que você visualize e organize conceitos e informações, fornecendo uma estrutura pronta que pode ser usada imediatamente. Qualquer pessoa, desde estudantes até gerentes de projeto, pode se beneficiar dessa ferramenta para planejamento, tomada de decisões e solução de problemas.

Neste artigo, compartilharemos 10 de nossos modelos favoritos de mapas mentais. Aproveite seus inúmeros benefícios e veja seu processo de aprendizagem, ensino ou planejamento de projetos se desvendar!

O que é um modelo de mapa mental?

Um modelo de mapa mental é um mapa mental digital pré-construído que oferece a você uma estrutura para iniciar suas sessões de brainstorming . Esses mapas digitais têm muitas vantagens sobre os mapas em papel e caneta.

Eles permitem mais espaço e liberdade para cometer erros e modificações. Eles também oferecem funcionalidades adicionais, como a adição de mídia, links e outros elementos.

Os mapas mentais são semelhantes a mapas conceituais que são ótimos para delinear relações complexas entre vários conceitos principais. Outra ferramenta relacionada é o fluxograma que é um diagrama que descreve um passo a passo de um processo ou sistema.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

10 modelos de mapas mentais gratuitos

Seja para uso pessoal, para ensinar na escola ou planejamento de projetos , um modelo de mapa mental ajuda a dar vida aos conceitos 🌱

Selecionamos 10 dos nossos favoritos para você começar. Eles funcionam em

ClickUp

o Google Docs, o Word e o Google Docs, e a melhor parte é que a maioria deles é gratuita. Dê uma olhada na nossa lista principal e escolha um modelo que corresponda ao seu estilo de pensamento.

1. Modelo de mapa mental simples do ClickUp

Modelo de mapa mental simples do ClickUp

O modelo Modelo de mapa mental simples da ClickUp permanece fiel ao seu nome - é a nossa ferramenta de mapeamento mental mais direta para visualizar ideias e tarefas.

Nesse modelo de mapa mental, o conceito principal é chamado de raiz, enquanto os subtópicos são nós. Suas relações são representadas por conectores, que você pode codificar por cores para introduzir uma camada adicional de informações.

O modelo vem em dois modos:

Modo de tarefa: Os nós são interativos e representam tarefas. Clique neles para abrir a janela de tarefas e revelar ou adicionar mais detalhes sobre elas, como responsáveis, listas de verificação e anexos. Você também pode adicionar comentários e acompanhar o tempo Modo em branco: Os nós são estáticos e não incluem nenhuma informação adicional. Esse modo é destinado à visualização e não ao planejamento de projetos

Esse modelo de mapeamento mental é o mais intuitivo possível - todas as opções estão a um clique de distância. Arraste e solte os nós para movê-los e clique duas vezes neles para editar o texto. Aumente e diminua o zoom e navegue pelo modelo expandindo e recolhendo camadas - para fazer anotações, gerar ideias e colaborar em tempo real com a sua equipe. Faça o download deste modelo

2. Modelo de mapa mental em branco para quadro branco do ClickUp

Modelo de mapa mental em branco para quadro branco do ClickUp

Se você preferir algo mais colorido e interativo, dê uma olhada neste Modelo de quadro branco de mapa mental em branco do ClickUp e começar com uma tela em branco. É um mapa mental em Quadro branco do ClickUp permitindo mais flexibilidade e liberdade para expressar sua criatividade. 🌈

Com um design de mapa mental no Whiteboards, você pode não apenas criar vários mapas mentais, mas também decorá-los com outros elementos, como:

Texto

Imagens

Vídeos

Notas adesivas

Documentos

Cartões de sites

Os elementos visuais do modelo fornecem percepções adicionais sem sobrecarregar o mapa. Sinta-se à vontade para rabiscar, adicionar outras formas e modificar o esquema de cores - qualquer coisa para transmitir seu ponto de vista!

Como no modelo anterior, você pode mover os nós para onde precisar deles. Selecione o sinal de mais ao lado do nó para adicionar um subnó. Você pode adicionar conectores (setas) para indicar uma relação entre os nós, independentemente de sua camada ou posição.

Por padrão, crie um mapa mental on-line no modo em branco, de modo que os nós não estejam vinculados a tarefas. Você pode criar tarefas separadamente e colocá-las ao redor do mapa, se necessário. Baixar este modelo

3. Modelo de mapeamento mental do projeto ClickUp

Modelo de mapeamento mental do projeto ClickUp

Ao lidar com projetos complexos, é útil dividi-los em componentes para obter uma visão mais clara das tarefas em andamento e entender suas dependências. O Modelo de mapeamento de projeto do ClickUp é a ferramenta perfeita para isso.

Esse mapa mental gratuito vem com várias visualizações. A primeira é o Guia de Introdução, um documento que explica os diferentes elementos e como usá-los.

A próxima é a visualização Lista de ideias. É o lar de todos os seus dados. Nos campos, você pode resumir as principais informações sobre cada tarefa, como status, responsável, equipe e comentário. Em seguida, você pode agrupar, filtrar e classificar as tarefas para priorizá-las.

Por fim, o modelo contém uma visualização de mapa mental no modo de tarefa. Os nós e conectores aparecem em cores diferentes, indicando seus status. Você pode alterar as categorias e cores para se adequar melhor às suas necessidades fluxo de trabalho do projeto . Clique nas duas setas ao lado do texto do nó para gerenciar todos os detalhes da tarefa.

Observe que você também pode criar sem esforço um mapa mental para qualquer outro projeto. Crie uma hierarquia de tarefas na visualização List e, em seguida, adicione uma nova visualização de mapas mentais e pronto - o mapa aparecerá magicamente em segundos. ✨ Baixe este modelo

4. Modelo de mapa mental de gerenciamento de agência do ClickUp

Modelo de mapa mental de gerenciamento de agência do ClickUp

Gerenciar uma agência é como reger uma orquestra. Requer habilidade, precisão, criatividade e senso de ritmo para tornar o desempenho harmônico e dinâmico.

Esse Modelo de mapa mental de gerenciamento de agência da ClickUp ajuda você a reunir todas as ideias, tarefas e estratégias para criar uma sinfonia de produtividade. 🎶

Embora os modelos anteriores de mapeamento mental sejam fáceis de usar até mesmo para os usuários mais inexperientes, este é mais avançado e requer algum tempo para se acostumar. Felizmente, o modelo vem com um guia abrangente para ajudá-lo a dominar todos os seus recursos.

Ele ocupa um espaço inteiro e consiste em várias pastas, cada uma contendo várias listas e exibições. As pastas abrangem os aspectos mais importantes do gerenciamento de agências:

CRM : Listas de leads, negócios, contas e contatos

: Listas de leads, negócios, contas e contatos Escopo do trabalho : Documentos que descrevem o trabalho que você realizará para cada cliente

: Documentos que descrevem o trabalho que você realizará para cada cliente Faturamento e cobrança : Faturas e lista de acompanhamento de faturas

: Faturas e lista de acompanhamento de faturas PostSale Engagements : Negócios fechados, projetos e gerenciamento de recursos recebidos

: Negócios fechados, projetos e gerenciamento de recursos recebidos Projetos de clientes pequenos e grandes : Gerenciamento de projetos e documentos para reuniões on-line

: Gerenciamento de projetos e documentos para reuniões on-line Feedback do cliente: Formulário de feedback e resultados

O modelo vem com oito formulários pré-criados automações para otimizar seu fluxo de trabalho . Você pode editá-las e criar ações automatizadas personalizadas. Faça o download desse modelo

5. Modelo de mapa mental do fluxo de usuários do ClickUp

Este modelo de mapeamento de usuários permite criar representações visuais de ideias complexas, como fluxos de usuários, wireframes e diagramas de engenharia

Para criar a melhor experiência possível para o usuário, é preciso projetá-la cuidadosamente. Com este Modelo de fluxo de usuário da ClickUp , você pode mapear o processo para entender como ele se parece para o usuário. Dessa forma, os profissionais de criação podem detectar inconsistências e lacunas na lógica e corrigi-las antes que o aplicativo ou site entre no ar.

Essa tarefa pode parecer entediante, mas esse modelo de mapeamento mental não é. Ele usa formas, cores e gráficos divertidos para transmitir diferentes etapas e elementos, tornando o processo muito mais dinâmico para mostrar sua ideia principal.

Nesse modelo, as diferentes formas representam terminais, atividades e pontos de decisão. Você pode adicionar conectores para indicar a direção do fluxo e anexar capturas de tela para mostrar a aparência de cada etapa do ponto de vista do usuário. Assim como em outros modelos de quadro branco, você pode inserir elementos adicionais, trabalhar com estilos e visualizações diferentes para agregar mais valor. Faça o download deste modelo

6. Modelo de mapa mental de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Modelo de mapa mental de rastreamento de bugs e problemas

Para garantir que seu produto funcione e seja bem vendido, os desenvolvedores precisam trabalhar constantemente para aperfeiçoá-lo. Como isso envolve muitas informações, eles precisam de uma maneira de organizá-las e visualizá-las. É isso que o Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp tem tudo a ver!

É um poderoso ferramenta de comunicação conectando as equipes de engenharia, suporte e produtos, bem como os clientes e outras partes interessadas. Ela ajuda a reduzir as reuniões mundanas e desnecessárias e, ao mesmo tempo, garante que todos sigam as etapas corretas para rastrear problemas e bugs.

Esse modelo em nível de pasta contém várias listas e exibições:

Guia do modelo

Lista mestre de defeitos

Bugs relatados

Limitações e soluções alternativas

Documentos da equipe (processos e perguntas frequentes)

Na pasta principal, você também pode encontrar o Formulário de envio de bugs. Distribua-o entre os usuários para coletar feedback. Após o preenchimento, o ClickUp o transformará automaticamente em uma tarefa para economizar seu tempo. Você também pode adicionar automações e integrá-las às suas ferramentas de desenvolvimento favoritas, como GitHub, GitLab e BitBucket.

Crie um mapa mental a partir de qualquer uma das listas para visualizar o trabalho que você tem pela frente ou para criar uma lista de tarefas esboçar o relatório de bugs e os processos de resolução. Para isso, vá até sua lista de opções e adicione uma nova visualização de mapa mental. Selecione a estrutura de tarefas para usar a hierarquia existente e manter o mapa interativo. Faça o download deste modelo

7. Modelo de mapeamento mental da qualidade do projeto no Word por Template.net

Use o modelo de mapa mental de qualidade de projeto do Microsoft Word da Template.net para criar um plano sólido de garantia de qualidade e assegurar a satisfação do cliente

Como fornecedor de produtos ou serviços, é seu dever assegurar que seus clientes estejam recebendo o valor do seu dinheiro. Isso faz com que eles voltem sempre, promove a fidelidade de longo prazo e fortalece sua marca. 💪

A maneira mais eficaz de conseguir isso é por meio de um sólido plano de garantia de qualidade do projeto. Use o modelo de sessão de mapeamento mental da qualidade do projeto no Word da Template.net para elaborar o plano e visualizar sua estrutura.

O modelo tem três ramificações principais:

Gerenciamento da qualidade: Abordagem proativa, inclui instruções para evitar problemas e promover a qualidade desde o início Plano de gerenciamento da qualidade: Descreve as estratégias e os recursos que precisam ser empregados para garantir a qualidade Controle de qualidade: Abordagem reativa, refere-se ao monitoramento e à inspeção de produtos, serviços e processos, além da detecção e do tratamento de problemas

Para fazer o download desse modelo ou de outros exemplos de mapas mentais, você precisa assinar um dos planos pagos da Template.net. Baixar este modelo

8. Modelo de mapas mentais de histórias curtas no Word por Template.net

O modelo de mapa mental de história curta do Microsoft Word da Template.net é um assistente confiável para qualquer contador de histórias

Embora menos grandiosos do que os romances, os contos ainda exigem muito trabalho. Afinal de contas, é preciso colocar todo um universo de criatividade em uma pequena constelação. 🌌

Felizmente, existem muitas ferramentas úteis para ajudá-lo a organizar as informações e criar uma história envolvente. Uma delas é este modelo de mapas mentais de histórias curtas no Word da Template.net.

O diagrama se divide em cinco partes, cada uma representando um aspecto essencial da narrativa:

Cenário

Enredo

Conflito

Personagens

Tema

Você pode adicionar mais ramificações para mapear ideias específicas. Esse modelo intuitivo Mapa mental de palavras permite que você conecte e amplie visualmente os elementos de sua história, garantindo uma narrativa coesa e atraente para marketing ou qualquer outra finalidade. Faça o download deste modelo

9. Em branco Modelo de mapa mental no Google Docs por GDoc

Oriente seu processo de pensamento com o modelo de mapa mental em branco do Google Docs da GDoc

Se o planejamento é um ponto problemático para você, experimente isto Modelo de mapa mental em branco no Google Docs por GDoc . Ele fornece uma estrutura sólida e multifuncional para estruturar e organizar suas ideias e planos. 🛠️

Dos exemplos de mapas mentais desta lista, este não poderia ser mais fácil. Siga as instruções de download e abra o modelo no Google Docs. Preencha-o caixa a caixa, marque as caixas de seleção ao lado das tarefas à medida que as concluir e veja tudo se concretizar ao registrar mais ideias no documento.

Com mais de 12 nós de subtópicos, o modelo oferece muito espaço para você idealizar, mas sempre é possível expandi-lo. Seu design minimalista é limpo e não distrai das questões importantes. Faça o download deste modelo

10. Modelo de mapa mental de gerenciamento de projetos no Google Docs por GDoc

Use este modelo de mapa mental de gerenciamento de projetos do Google Docs da GDoc para lidar com qualquer projeto com facilidade

O início costuma ser a parte mais difícil do gerenciamento de projetos. Mesmo que você tenha uma ideia excepcional, colocá-la em palavras e definir metas acionáveis pode parecer uma maratona interminável às vezes. 😮‍💨

É aí que entra o modelo de mapa mental de gerenciamento de projetos do GDoc no Google Docs. É a sua ferramenta ideal para criar estratégias para as próximas etapas de qualquer projeto e acompanhar todos os seus aspectos cruciais.

Esse modelo vem pré-preenchido, o que lhe dá uma base sólida para trabalhar ao começar a planejar, e permite inserir o logotipo da sua marca para torná-lo seu. O modelo inclui as seguintes etapas do projeto:

Integração do projeto Gerenciamento do cronograma Gerenciamento de custos Gerenciamento de riscos Gerenciamento de aquisições

Você sempre pode modificar o modelo para que ele se ajuste melhor ao projeto atual ou ao seu fluxo de trabalho preferido. Faça o download deste modelo

O que faz um bom modelo de mapa mental?

Um mapa mental eficaz deve acompanhar e permitir que você visualize seu processo de pensamento. Para atingir esse objetivo, um bom modelo de mapa mental precisa ter:

Ter um layout limpo : Uma hierarquia lógica que proporcione mais clareza e defina os principais tópicos, subtópicos e suas relações

: Uma hierarquia lógica que proporcione mais clareza e defina os principais tópicos, subtópicos e suas relações Ser bem projetado : Formas, cores e outros elementos visuais tornam o documento mais envolvente e esteticamente agradável

: Formas, cores e outros elementos visuais tornam o documento mais envolvente e esteticamente agradável Permitir a personalização : O modelo precisa ser adaptável a vários usos e finalidades

: O modelo precisa ser adaptável a vários usos e finalidades Facilitar a comunicação: Colaboração em tempo real recursos, como anotações e comentários, ajudam a fazer brainstorming em equipe

Escolha os melhores modelos de mapas mentais para seu projeto

Não tem certeza de qual modelo escolher? Confira um breve resumo de seus benefícios mais notáveis:

Independentemente da finalidade ou do escopo do projeto, os mapas mentais tornam os conceitos complexos e processos mais claros e mais gerenciáveis. Comece a usar esses modelos hoje mesmo e mapeie seu caminho para o brilhantismo! 🦸

Talvez você também goste de nossa opinião sobre o top_

10 ferramentas de IA para mapeamento mental e brainstorming em 2024