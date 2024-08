Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos

Procurando novos modelos de gerenciamento de projetos?

Se você está acompanhando vários projetos ou precisa de mais informações sobre o plano do projeto no processo de planejamento de projetos, os detalhes são essenciais. É por isso que os modelos de gerenciamento de projetos economizam muito tempo dos gerentes e das equipes ao iniciarem o conceito ou o plano de projeto mais recente.

Os modelos de gerenciamento de projetos evitam que as equipes comecem do zero a cada novo projeto, simplificam os processos existentes e ajudam os membros a pensar de forma mais proativa sobre como estão executando suas tarefas diárias.

Além disso, eles são repletos de recursos para gerenciar o trabalho pesado para você. Seja por meio de automações de fluxo de trabalho, fluxos de trabalho pré-criados, plug-and-play documentos de processo ou rastrear os resultados do projeto, a organização de tarefas e documentos sempre criará um sistema mais gerenciável.

Há centenas de modelos disponíveis para complementar praticamente qualquer software de gerenciamento de projetos -Mas nem todo modelo gratuito é adequado a todos os projetos! Neste artigo, abordaremos tudo o que os modelos de gerenciamento de projetos podem fazer pela sua equipe, os recursos obrigatórios e 15 modelos personalizáveis para aprimorar seu processo de gerenciamento de projetos no ClickUp!

O que é um modelo de gerenciamento de projeto?

Os modelos de gerenciamento de projetos são projetados para ajudar as equipes a a economizar tempo e trabalhe de forma mais eficiente com fluxos de trabalho pré-construídos, visualizações de projeto e tarefas para agilizar os estágios iniciais do seu projeto até a conclusão.

Como se fossem o Mad Lib mais complicado que você encontrará, os modelos de gerenciamento de projetos facilitam a inserção de suas informações em modelos personalizados estruturas de gerenciamento de projetos para que sua equipe possa simplesmente começar.

Arraste e solte qualquer tarefa na próxima coluna para atualizar automaticamente seu status com a visualização de quadro semelhante ao Kanban do ClickUp

Os melhores modelos também são personalizáveis, alinham-se perfeitamente com seus processos e pilha de tecnologia atuais e ajudam a criar uma abordagem padronizada para todos os seus projetos futuros.

Esses modelos também são bastante complexos, com estruturas prontas para a criação de tarefas, cronogramas de projetos e documentação adequada. Você colherá uma lista enorme de benefícios para continuar simplificando e ampliando suas práticas recomendadas de gerenciamento de projetos, incluindo

Aumento da eficiência por meio de uma melhor organização

Gerenciamento eficaz do tempo para manter o controle

Documentação consistente para alinhar as equipes nos projetos atuais e dar sentido aos trabalhos anteriores

Melhor colaboração entre membros, gerentes e participantes

Mas qual é a aparência dessa estrutura de planejamento de projeto pré-empacotada?

Recursos a serem procurados em modelos gratuitos de gerenciamento de projetos

Pode haver uma infinidade de modelos de gerenciamento de projetos para escolher, mas nem todos têm o mesmo impacto! Há vários recursos importantes que devem ser observados para garantir que o modelo leve a sua equipe ao sucesso.

Esses recursos são essenciais para a criação de um plano de projeto adequado, priorização de projetos e gerenciamento de tarefas - e eles podem ser de várias formas!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Ao procurar seu próximo modelo de gerenciamento de projetos, invista no modelo que oferece os seguintes recursos (e mais!):

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Esses recursos estabelecem a base para um modelo de gerenciamento de projetos de alta qualidade, mas pode haver recursos adicionais que se adaptem aos processos exclusivos da sua equipe para melhor planejamento e execução do projeto . Tenha esses recursos em mente ao navegar por 15 dos melhores modelos de gerenciamento de projetos para o único ferramenta de produtividade que realmente pode fazer tudo - ClickUp!

15 Modelos de gerenciamento de projetos gratuitos para gerentes de projetos

Use os recursos acima para considerar as necessidades da sua equipe e o projeto típico para determinar o gerenciamento de projetos que melhor atende a você! Com os 15 modelos de gerenciamento de projetos personalizáveis e gratuitos listados abaixo, você certamente encontrará o modelo perfeito para qualquer caso de uso.

1. Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Deixar de planejar é igual a planejar o fracasso no gerenciamento de projetos, mas o Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp simplifica esse grande desafio com um modelo designado e pré-construído Espaço para gerenciar seu trabalho em pastas organizadas divididas por fase do projeto . Se você é novo no gerenciamento de projetos, esse modelo pode parecer um pouco complicado, mas estamos aqui para detalhar esse recurso abrangente para que você possa:

Visualizar e monitorar os recursos do seu projeto

Atribuir, gerenciar epriorizar suas tarefas com várias visualizações de fluxo de trabalho

Sincronize-se com as partes interessadas e trabalhe com a equipe sem suar a camisa

E muito mais! Esse modelo gratuito de gerenciamento de projetos é a sua solução completa, com uma lista flexível e um modelo semelhante ao Kanban Visualização do quadro para inserir as informações de suas tarefas e acompanhar o progresso imediatamente. Além disso, há seis status de tarefa personalizados para indicar se alguma itens de ação estão em andamento, abertos ou concluídos.

A produtividade realmente entra em ação com os itens adicionais do modelo ClickApps ! Acesse sete funcionalidades principais visualizando ou abrindo tarefas, inclusive:

Controle de tempo

Prioridades

Etiquetas

Campos personalizados

Avisos de dependência

Vários responsáveis

Sincronização de e-mail

E muito mais, independentemente do plano de preços que você usa! Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de gerenciamento de projeto de alto nível da ClickUp

Modelo de plano de gerenciamento de projeto de alto nível da ClickUp

O modelo Modelo de plano de gerenciamento de projeto de alto nível da ClickUp foi criado para definir e acompanhar as metas de longo prazo, os KPIs e o produto final da sua equipe a partir de uma visão panorâmica.

Esse modelo de gerenciamento de projetos para iniciantes mantém as coisas um pouco mais simples do que o primeiro modelo de gerenciamento de projetos, mas ainda assim tem um grande impacto com sua visualização de lista. Com três status personalizados e cinco campos personalizados predefinidos para estágios, aprovações e progresso em direção à conclusão, os gerentes podem visualizar uma verificação abrangente do pulso do projeto status do projeto mesmo com uma única olhada.

É nas cinco visualizações flexíveis que esse modelo de gerenciamento de projetos de alto nível realmente se destaca - incluindo uma visualização pronta para uso Entregáveis Exibição de lista, múltipla Quadro Kanban s, uma linha do tempo detalhada do projeto e, é claro, um Guia de Introdução para agilizar o processo de configuração. Faça o download deste modelo

3. Modelo de linha do tempo de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de linha do tempo de gerenciamento de projetos da ClickUp

E para todos os nossos gerentes de projeto que priorizam o visual, o Modelo de quadro branco de cronograma de projeto da ClickUp será sua nova referência! Gerenciamento de projetos no quadro branco está na moda - e por um bom motivo! Usando essa ferramenta altamente visual e colaborativa, é possível traçar rapidamente as principais atividades do seu projeto por estágio e por semana para ajudar a equipe a se manter no caminho certo.

E mais, Quadros brancos ClickUp são os únicos software de lousa digital com a capacidade de pegar qualquer texto, forma ou anotação e convertê-los diretamente em uma tarefa acionável. Isso significa que você pode agir no seu fluxo de trabalho a partir do quadro branco sem precisar reatualizar os status ou se afastar do trabalho.

E, como o trabalho já está tão bem organizado no quadro branco, esse modelo de linha do tempo do projeto é o recurso ideal para ter à mão em reuniões e apresentações com as partes interessadas, a fim de evitar riscos ao projeto. Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerente de projeto da ClickUp

Modelo de gerente de projeto da ClickUp

Por mais valiosos que sejam os modelos de gerenciamento de projetos anteriores, você precisa de um sólido entendimento das práticas recomendadas e dos fundamentos do gerenciamento de projetos para poder usá-los em toda a sua extensão. As Modelo de gerente de projeto do ClickUp está aqui para ajudá-lo a obter esse conhecimento.

Este Documento do ClickUp o modelo de declaração de propósito (SOP) fornece a estrutura para uma redação de declaração de propósito (SOP) para aqueles que estão buscando diplomas de ensino superior, como MBA ou MSc. Esses programas são essenciais para cobrir os fundamentos e os detalhes do gerenciamento de projetos, e esse modelo gratuito é o ponto de partida perfeito para destacar as qualificações, as habilidades exclusivas e a experiência que você já possui para ajudá-lo a ter sucesso nesses programas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de cronograma de projeto da ClickUp

Modelo de cronograma de projeto da ClickUp

Elaborar o cronograma do projeto da sua equipe pode ser uma tarefa assustadora, especialmente para projetos mais complexos e equipe multifuncional s. A equipe Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos da ClickUp simplifica essa tarefa com uma lista formatada para detalhar tudo, desde a fase do projeto até os possíveis gargalos.

Embora esse seja um modelo de lista, essa não é a única visualização de projeto que você encontrará aplicada ao seu espaço de trabalho. Você também verá uma exibição de tabela pré-criada para avaliar os riscos ou problemas do projeto, um cronograma de projeto usando a linha do tempo e a exibição de Gantt e um quadro Kanban para visualizar os status de tarefas individuais.

Usando esse quadro Kanban com o modo de exibição de quadro do ClickUp, você também terá acesso imediato às principais informações por meio de campos personalizados para saber o status exato do projeto, exatamente como você o criou. Assim, ao ver o quadro geral de suas tarefas, você também pode obter rapidamente detalhes como colaboradores, nível de risco, taxa de progresso e muito mais. Faça o download deste modelo

6. Modelo de Carta de Projeto por ClickUp

Modelo de Carta de Projeto da ClickUp

A carta de projeto é um documento formal curto que descreve todo o seu projeto e é criado à medida que você elabora o plano do projeto. Ele desempenha um papel importante na definição de seu escopo do projeto o escopo do projeto é composto por: escopo do projeto, entregáveis, principais participantes, orçamento e o trabalho a ser realizado.

Esse Modelo de Carta de Projeto do ClickUp torna isso mais fácil com um esboço detalhado aplicado diretamente a um documento do ClickUp. Nas seções e tabelas pré-formatadas, será solicitado que você preencha todas as informações necessárias para que seu projeto saia do papel e entre em ação. Faça o download deste modelo

7. Modelo de bloqueio de horário por ClickUp

Modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Como gerente de projeto, você precisa de estratégias fáceis, mas funcionais, para acompanhar o status e o cronograma do seu projeto, de modo a saber em que tarefa cada membro da equipe precisa trabalhar e o tempo restante alocado para cumprir o cronograma. Uma das melhores maneiras de conseguir isso é por meio do bloqueio de tempo!

Use isso Modelo de bloqueio de agendamento do ClickUp para ajudá-lo a monitorar seus eventos passados, atuais e futuros. Ao aplicar esse modelo de lista ao seu espaço de trabalho, você terá acesso instantâneo a quatro status personalizados, cinco campos personalizados e sete visualizações de projeto, incluindo

Visualização de lista para as próximas atividades

Visualização de formulário para solicitações de agendamento

Visualizações de calendário mensal, diário e semanal para gerenciamento ideal do tempo

E muito mais! Faça o download deste modelo

8. Modelo de relatório de status de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de relatório de status de gerenciamento de projetos da ClickUp

O modelo Modelo de relatório de status de gerenciamento de projeto do ClickUp manterá as partes interessadas bem informadas e seus projetos executivos no caminho certo por meio de suas sete visualizações de trabalho flexíveis, 11 campos personalizados, quatro status personalizados e muito mais.

Esse modelo amigável para iniciantes relatório de status do projeto foi criado para ajudá-lo a supervisionar melhor vários projetos ao mesmo tempo, para que você possa obter rapidamente as principais conclusões de qualquer projeto em qualquer visualização. E com tantos campos personalizados para anexar informações importantes a cada tarefa, você pode filtrar, ordenar e localizar rapidamente itens de ação ou coisas como alocação de recursos e orçamento de projetos em tudo com facilidade. Faça o download deste modelo

9. Modelo de gerenciamento de projeto Agile Scrum da ClickUp

Modelo de gerenciamento de projeto Agile Scrum da ClickUp

Às vezes, pode parecer que as equipes ágeis estão trabalhando sem parar para iterar, iterar e iterar novamente. Isso requer muito planejamento estratégico, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos e a Modelo de gerenciamento do Agile Scrum da ClickUp para garantir que tudo ocorra sem problemas todas as vezes!

Esse monstro de modelo aplica um espaço designado para Scrum ágil para encontrar soluções e padronizar a entrega de seus produtos, incluindo backlogging, planejamento de sprint, standups, revisões e retrospectivas, para que você consiga atingir todas as fases do projeto.

Este modelo de planejamento de projeto começa em um quadro branco ClickUp estruturado para mapear os fluxos de usuários e os fluxos de trabalho da equipe. A partir daí, você pode começar a criar, delegar e rastrear tarefas usando 30 status de tarefas carregadas! Além disso, você também terá acesso a 13 ClickApps para pontos de sprint, controle de tempo, prioridades, limites de trabalho em andamento, estimativas de tempo, dependências, campos personalizados e muito mais. Faça o download deste modelo

10. Modelo de controle de reuniões de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de controle de reuniões de gerenciamento de projetos da ClickUp

As atas de reunião são extremamente úteis para lembrar os próximos passos e as principais conclusões, mas o acompanhamento das reuniões em uma lista flexível garante uma fase de planejamento e preparação mais tranquila ao gerenciar qualquer solicitação de projeto. As Modelo de controle de reuniões de gerenciamento de projetos da ClickUp é perfeito para ficar por dentro de importantes check-ins, como revisões trimestrais, reuniões semanais 1-1, reuniões de início de projeto e muito mais. Faça o download deste modelo

11. Modelo criativo e de design da ClickUp

Modelo de criação e design da ClickUp

Gerenciamento de projetos criativos e de design é onde as coisas começam a ficar um pouco complicadas!

Os detalhes do projeto mudam e as equipes criativas ou de design enfrentam várias rodadas de feedback para garantir que as partes interessadas fiquem satisfeitas com os resultados. E como as solicitações de design podem ser interpretadas de mil maneiras diferentes, as edições podem ficar um pouco exageradas às vezes.

As Modelo de criação e design da ClickUp é uma pasta obrigatória para todas as equipes de criação.

Esse modelo de criação e design começa com um quadro branco colaborativo do ClickUp e orienta você durante todo o processo criativo com fluxos de trabalho pré-construídos de ponta a ponta para documentar e executar solicitações de qualquer tipo. Faça o download deste modelo

12. Modelo de gerenciamento de projeto orçamentário da ClickUp

Modelo de gerenciamento de projeto orçamentário da ClickUp

No gerenciamento de projetos, a determinação do orçamento do projeto é crucial para o sucesso de qualquer projeto.

Os modelos de orçamento de projeto podem ajudar o gerente de projeto a analisar as despesas, elaborar estratégias alocação de recursos decisões e identificar riscos ao gerenciar vários projetos! É por isso que é tão importante ter um recurso como o Modelo de gerenciamento de projetos orçados da ClickUp útil para cada novo conceito.

Pense neste modelo como o segredo mais bem guardado para o gerenciamento de projetos de números. Essa ferramenta fácil de usar e intuitiva é ideal para acompanhar cronogramas de projetos e várias atividades para que você permaneça dentro dos recursos e requisitos predefinidos para qualquer projeto. Faça o download deste modelo

13. Modelo de manual de gerenciamento de projetos da ClickUp

Modelo de manual de gerenciamento de projetos da ClickUp

Já vimos muitos modelos de planos de projetos de listas e espaços, mas o Modelo de manual de gerenciamento de projetos da ClickUp tem uma abordagem um pouco diferente para lidar com planos de projetos! Com uma pasta pré-criada para o seu espaço de trabalho, esse modelo de plano amigável para iniciantes será o novo melhor amigo do seu gerente de projeto para padronizar o processo de preparação de qualquer tipo de projeto.

Ele se baseia no alinhamento de seus objetivos do projeto com os objetivos gerais e as operações tradicionais da sua empresa, para que todos os membros da equipe se sintam prontos e qualificados para realizar as tarefas que lhes cabem. Isso é especialmente verdadeiro para membros de equipes multifuncionais que precisam acomodar uma série de processos diários.

O modelo simples de manual de projeto funciona como um manual e definirá expectativas consistentes e trará a tão necessária previsibilidade à programação diária de todos. Faça o download deste modelo

14. Modelo de gerenciamento de projeto de construção da ClickUp

Modelo de gerenciamento de projeto de construção da ClickUp

Como qualquer equipe de software, os profissionais de gerenciamento de projetos de construção têm muito o que fazer, o tempo todo. O Modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp foi criado para todos os gerentes de canteiros de obras para supervisionar construções, atualizações, dependências e cronogramas complexos.

Mas essa não é a única pessoa que se beneficiaria com esse modelo! Esse modelo de nível espacial traz um conjunto avançado de recursos, como 30 status de tarefas, 14 campos personalizados, 11 ClickApps e cinco visualizações de projetos para ajudar os administradores de contratos, desenhistas e empreiteiros a simplificar seus processos de planejamento e agendamento. Faça o download deste modelo

15. Planejamento de um modelo de projeto por ClickUp

O modelo de planejador de projeto do ClickUp permite gerenciar comunicações, progresso e entrega para atingir suas metas

O modelo Planejamento de um modelo de projeto por ClickUp usa seu espaço de trabalho em todo o seu potencial, criando tarefas em qualquer lista e movendo-as facilmente para outras listas.

Os modelos de planejamento de projetos ajudam as equipes a atingir suas metas dentro do escopo, do cronograma, do orçamento e dos recursos determinados. Ele permite que as partes interessadas acompanhem facilmente o status do projeto por meio de cronogramas de projeto visualmente atraentes e fáceis de entender, para que possam planejar melhor as mudanças e gerenciar proativamente os riscos.

O modelo de planejamento de projeto gratuito do ClickUp ajuda os gerentes de projeto a manter o projeto em dia do início ao fim. Use esse modelo para garantir que todos na sua equipe tenham acesso às mesmas informações, expectativas, decisões e suposições. Faça o download deste modelo

Inicie o planejamento do projeto com modelos gratuitos de gerenciamento de projetos

Qualquer um desses 15 modelos levará seu projeto aonde ele precisa chegar, pois todos foram criados por ClickUp !

O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para centralizar todo o seu trabalho entre aplicativos em um único espaço de trabalho colaborativo. Com dezenas de recursos gratuitos de gerenciamento de projetos, um crescente Biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações com o ClickUp, é possível criar soluções para equipes de qualquer caso de uso.

Comece a usar qualquer um dos modelos para lidar com seu próximo plano de projeto ou para assumir o controle do cronograma do projeto quando se inscrever no ClickUp hoje !