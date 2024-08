10 modelos gratuitos de propostas orçamentárias em Excel e ClickUp

Quando você estiver procurando um modelo de proposta de orçamento para solicitar dinheiro de partes interessadas, investidores, doadores ou fontes de financiamento internas, um bom modelo o ajudará a acertar na primeira vez.

Temos tudo o que você precisa saber sobre como escolher o modelo certo em nossa análise de 10 modelos gratuitos de proposta de orçamento. Confira nossas recomendações abaixo!

O que é um modelo de proposta orçamentária?

Um modelo de proposta de orçamento é um documento pré-projetado que ajuda você a criar uma apresentação estratégica para solicitar financiamento ou aprovação para desenvolvimento do projeto ou empresas. Essas apresentações detalham os custos estimados, as projeções de receita e os recursos necessários.

Um modelo detalhado de proposta orçamentária oferece às partes interessadas, aos investidores ou aos tomadores de decisão uma visão abrangente da viabilidade financeira de um projeto.

Usadas com eficácia, as propostas orçamentárias ajudam a garantir o financiamento necessário e facilitam a alocação eficiente de recursos.

O que faz um bom modelo de proposta orçamentária?

Boas propostas orçamentárias devem ser organizadas, fáceis de personalizar e permitir análises e revisões. Atualizações em tempo real e recursos de colaboração também são úteis, especialmente quando se trabalha com equipes.

Aqui estão algumas das principais qualidades que você deve procurar em um modelo de proposta orçamentária:

Claridade: O modelo de proposta de orçamento deve ser configurado de forma a permitir que os leitores entendam facilmente as metas, o escopo, o orçamento e os custos diretos (ou indiretos) do projeto

O modelo de proposta de orçamento deve ser configurado de forma a permitir que os leitores entendam facilmente as metas, o escopo, o orçamento e os custos diretos (ou indiretos) do projeto Fácil de personalizar: Escolha um modelo que possa ser personalizado de acordo com seu setor e o tipo de informação financeira que você precisa documentar

Escolha um modelo que possa ser personalizado de acordo com seu setor e o tipo de informação financeira que você precisa documentar Abrangente: Não economize quando se trata de apresentar as informações importantes. Procure um modelo que possa abranger todos os detalhes importantes de um projeto específico, incluindo custos diretos e indiretos para sua amostra de proposta de orçamento

Não economize quando se trata de apresentar as informações importantes. Procure um modelo que possa abranger todos os detalhes importantes de um projeto específico, incluindo custos diretos e indiretos para sua amostra de proposta de orçamento Revisão e análise: Um bom modelo de proposta orçamentária deve permitir revisões e análises regulares para acomodar mudanças nas circunstâncias ou nos objetivos

Um bom modelo de proposta orçamentária deve permitir revisões e análises regulares para acomodar mudanças nas circunstâncias ou nos objetivos Gratuito ou de baixo custo: Por que pagar por um modelo de proposta orçamentária quando há tantos modelos de alta qualidade disponíveis?

Ao incorporar esses elementos, seu modelo de proposta de orçamento se torna uma ferramenta valiosa para apresentar um plano financeiro bem estruturado e convincente.

10 modelos de proposta orçamentária para usar em 2024

Criar uma proposta orçamentária é muito mais fácil com os modelos de negócios certos. Aqui estão dez modelos de proposta de orçamento gratuitos para você começar!

1. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

O incrível Modelo de proposta orçamentária do ClickUp é a ferramenta definitiva para ajudá-lo a garantir o financiamento de projetos futuros e, ao mesmo tempo, impressionar as partes interessadas e os possíveis investidores.

Com esse modelo, você encontrará tudo bem organizado. Em primeiro lugar, a página "Resumo de pessoal" cobre todas as despesas relacionadas à mão de obra, garantindo que todos recebam sua parte justa.

Em seguida, a página "Materials and Equipment" (Materiais e equipamentos) cuida das despesas necessárias plano de projeto materiais e equipamentos que mantêm as coisas funcionando sem problemas.

É claro que não podemos nos esquecer da "Logística"! Ela cuida de todas as despesas de transporte, para que tudo chegue onde precisa chegar e para que você conheça todos os custos diretos e indiretos associados.

A página "Event" (Evento) rastreia todas as despesas que surgem durante a execução real de um evento!

Por último, mas não menos importante, temos a página "Summary" (Resumo). É aqui que toda a mágica acontece, com um detalhamento do orçamento apresentado em um elegante gráfico de pizza. Além disso, você encontrará "Termos e condições" e "Signatários" para a aprovação final!

Com o Modelo de Proposta Orçamentária gratuito do ClickUp, as apresentações e os orçamentos propostos nunca foram tão fáceis. Prepare-se para fazer suas partes interessadas, investidores, doadores e tomadores de decisão sorrirem! 😄 Faça o download deste modelo

2. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

Registre e compartilhe receitas e despesas básicas com Modelo de orçamento simples do ClickUp o ClickUp é um modelo gratuito para ajudá-lo a gerenciar um orçamento simples.

O modelo inclui exibições e campos personalizados para ajudá-lo a estimar sua renda e suas despesas mensal e anualmente.

O modelo de orçamento simples pode ser usado para uma carta de proposta de várias maneiras:

Gerenciamento de despesas : Registre as despesas estimadas dos custos de seu projeto ou proposta de negócios, detalhe as despesas e mantenha seu plano orçamentário organizado

: Registre as despesas estimadas dos custos de seu projeto ou proposta de negócios, detalhe as despesas e mantenha seu plano orçamentário organizado Projeção de receita : Prever a receita potencial para apresentar sua proposta a possíveis investidores ou partes interessadas

: Prever a receita potencial para apresentar sua proposta a possíveis investidores ou partes interessadas Colaboração : Vários usuários podem atualizar e monitorar o orçamento em tempo real, ou aprendercomo delegar usando ferramentas de colaboração

: Vários usuários podem atualizar e monitorar o orçamento em tempo real, ou aprendercomo delegar usando ferramentas de colaboração Atualizações de status : Acompanhe o status das tarefas, permitindo monitorar o progresso e garantir que você esteja dentro do orçamento, e configure notificações para atualizar os membros da equipe sobre as alterações

: Acompanhe o status das tarefas, permitindo monitorar o progresso e garantir que você esteja dentro do orçamento, e configure notificações para atualizar os membros da equipe sobre as alterações Personalização: O modelo altamente personalizável permite adaptar as receitas e despesas de acordo com os requisitos da sua proposta comercial, adicionando ou removendo seções conforme necessário

Para usá-lo, basta inserir seus dados nos campos relevantes do modelo. Também é fácil compartilhar com outras partes interessadas para transparência e colaboração. Faça o download deste modelo

3. Modelo de orçamento de evento ClickUp

O modelo de orçamento de eventos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, gerenciar e acompanhar as despesas do seu evento

O modelo Modelo de orçamento de evento do ClickUp é uma ferramenta poderosa criada para agilizar e simplificar o processo de planejamento e orçamento de eventos. Não importa se você está organizando uma pequena reunião ou um evento de grande escala, este modelo tem tudo o que você precisa! 🎉

Com o modelo de orçamento de eventos, você pode registrar facilmente todas as despesas relacionadas ao evento, garantindo que nada seja esquecido. Ele permite estimar e alocar os custos de vários aspectos do seu evento, inclusive os custos totais, como local, serviço de bufê, decoração, marketing, entretenimento e muito mais.

O modelo altamente personalizável ajuda você a criar propostas detalhadas e convincentes. Você pode apresentar uma imagem clara dos custos, da receita e da viabilidade geral do evento a possíveis investidores ou partes interessadas, aumentando suas chances de obter aprovação ou financiamento. Faça o download deste modelo

4. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Quer assumir o controle de sua conta bancária pessoal? Com Modelo de orçamento pessoal do ClickUp você dominará a arte da administração do dinheiro sem esforço!

Descubra o poder de um orçamento bem planejado ao priorizar suas metas, economizar para o futuro e tomar melhores decisões financeiras. O modelo de fácil utilização do ClickUp permite que você registre facilmente suas receitas, despesas e economias, facilitando a elaboração do orçamento.

Siga nossas etapas simples para criar seu orçamento personalizado, alocando fundos com sabedoria e ajustando-os conforme necessário. Com o acompanhamento em tempo real, você ficará no controle de suas finanças como um profissional!

Evite as armadilhas comuns do orçamento definindo metas realistas, acompanhando regularmente seus gastos e criando um fundo de emergência.

Embora não tenha sido projetado especificamente para propostas comerciais, o modelo de orçamento pessoal do ClickUp certamente pode ser adaptado para essa finalidade, especialmente para empresas menores ou startups em que as finanças pessoais e comerciais podem estar intimamente ligadas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Modelo de orçamento empresarial do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudá-lo a criar argumentos de venda, propostas e solicitações de financiamento mais eficazes.

O modelo de proposta de orçamento gratuito e altamente personalizável fornece uma visão geral financeira clara que apresenta claramente despesas detalhadas, receita antecipada, projeções e lucros projetados.

O modelo de orçamento empresarial inclui várias exibições de quadro, pastas e listas para ajudá-lo a registrar as principais despesas da empresa.

Por exemplo, você pode acompanhar seu orçamento geral com a "Pasta de orçamento empresarial" Ela inclui as exibições "Overall Budget" (Orçamento geral) e "Budget Tracker by Store" (Rastreador de orçamento por loja) para ajudá-lo a analisar as despesas, identificar os geradores de custos e maximizar os lucros.

A pasta "Sales List" (Lista de vendas) oferece uma visão geral abrangente das vendas de sua empresa, agrupadas por tipo de produto e loja. a pasta "Costs of Goods Sold" ajuda a gerenciar com eficiência a mão de obra direta, as matérias-primas e os custos indiretos.

E você não terá problemas para manter suas despesas operacionais e os salários dos funcionários sob controle, graças às visualizações "Operational Expenses" (Despesas operacionais) e "Salaries List" (Lista de salários)!

O ClickUp Business Budget Template ajuda a registrar as despesas comerciais e pode ser uma excelente ferramenta gratuita para ajudá-lo a se preparar para propostas comerciais! Faça o download deste modelo

6. Modelo de relatório de orçamento do ClickUp

Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Crie propostas orçamentárias claras e concisas com o Modelo de relatório orçamentário do ClickUp . Ele inclui vários campos predefinidos que você pode usar para resumir o orçamento proposto, como receita, despesas e lucro. Além disso, o modelo permite que você personalize os campos para atender às necessidades específicas de sua proposta.

O modelo de relatório de orçamento também pode ajudá-lo a acompanhar seu orçamento ao longo do tempo para que você possa demonstrar, a clientes ou parceiros em potencial, que sua empresa é financeiramente sólida e que você tem um plano para gerenciar suas despesas.

Por fim, o modelo de proposta pode ajudá-lo a automatizar o processo orçamentário, economizando seu tempo e garantindo que seu orçamento esteja sempre atualizado.

Os clientes e parceiros em potencial apreciarão a organização e a clareza que você proporciona, graças ao modelo de relatório de orçamento do ClickUp. Faça o download deste modelo

7. Modelo de orçamento de filme do ClickUp

Modelo de orçamento de filme do ClickUp

Quando você estiver pronto para buscar financiamento para o seu filme, o Modelo de orçamento de filme do ClickUp pode lhe ajudar gerenciar orçamentos de projetos e elaborar propostas detalhadas.

O Modelo de orçamento de filme é altamente personalizável e permite que você inclua todas as despesas relacionadas ao seu filme, como salários, taxas de servidor, espaço de escritório, custos de mão de obra, guarda-roupa, bufê, cenário e despesas de viagem.

Toque em qualquer despesa para abrir uma visualização detalhada, na qual você pode adicionar tarefas e subtarefas, listas de verificação e anexos de arquivos como documentos de apoio.

Depois que sua proposta for aprovada, o sistema multifuncional do ClickUp Software de gerenciamento de projetos o ajudará a começar com tudo o que você precisa para gerenciar tarefas, entregáveis do projeto os resultados do projeto são apresentados na seção de resultados, pessoas, orçamentos, propostas e projetos para seu filme.

Para filmes grandes ou pequenos, o modelo gratuito de orçamento de filme ajudará a controlar suas despesas e compartilhá-las com os tomadores de decisão. Faça o download deste modelo

8. Modelo de orçamento mensal simples do Excel da Microsoft

Este modelo simples de orçamento mensal usa o poder do Excel para comparar sua renda mensal com suas despesas mensais e ajudá-lo a visualizar como elas se comparam

A versão gratuita Modelo de orçamento mensal simples da Microsoft fornece uma comparação visual de sua renda mensal em relação às despesas.

É um modelo fácil de usar que pode ser adaptado a praticamente qualquer cenário financeiro e permite que você personalize o texto, as imagens e muito mais.

O modelo divertido e amigável incentiva a criatividade com uma biblioteca inteira de fotos, gráficos e fontes que você pode adicionar ao seu orçamento.

Está criando uma apresentação ou proposta? Com esse modelo, você pode adicionar elementos envolventes, como animações, transições ou vídeos, para tornar as apresentações mais atraentes. Além disso, seus recursos de compartilhamento rápido facilitam o compartilhamento e a publicação do seu planejamento financeiro em várias plataformas. Faça o download deste modelo

9. Planilhas Modelo de orçamento mensal pessoal by Vertex42

Adaptável ao Google Sheets, Excel e Open Office, este modelo permite que você acompanhe e compare suas receitas e despesas

Os fãs do Google Sheets podem gostar do modelo gratuito Modelo de orçamento mensal pessoal por Vertex42 .

Adaptável ao Google Sheets, Excel e Open Office, este modelo permite que você acompanhe e compare suas receitas e despesas.

Você pode usar esse modelo para preparar propostas ou argumentos de venda por motivos pessoais, em praticamente qualquer formato com o qual você já se sinta confortável. Faça o download deste modelo

10. Modelo de orçamento mensal de negócios por Vertex42

Este modelo é útil para o orçamento de despesas trimestrais e outras despesas comerciais que ocorrem em épocas específicas do ano

Depois de definir seu orçamento pessoal, volte ao poço novamente para organizar as finanças de sua empresa com o Modelo de orçamento empresarial por Vertex42.

Esse modelo simples permite que você liste as receitas e as despesas e, em seguida, calcula automaticamente sua receita líquida para que você saiba qual é sua situação financeira.

A Vertex42 oferece uma planilha para prestadores de serviços e para varejistas, de modo que ela é organizada com base nas necessidades da sua empresa, independentemente do tipo de setor em que você atua. Faça o download deste modeloBônus: Ferramentas de gerenciamento de propostas

Escolhendo o melhor modelo de proposta de orçamento para sua equipe

Aqui está! 10 modelos de proposta gratuitos em Excel e ClickUp para você escolher.

Uma boa apresentação ou proposta precisa da melhor apresentação financeira possível, e é aí que um modelo de proposta orçamentária gratuito é útil. Eles abrangem todos os elementos de custo que você possa imaginar, desde custos de viagem, custos indiretos, custos diretos e muito mais para registrar e mostrar as despesas de qualquer projeto futuro.

Ao escolher o melhor modelo de orçamento para o orçamento do seu projeto, procure modelos altamente personalizáveis que permitam muitas análises e revisões.

Se você estiver trabalhando com uma equipe grande, também deverá encontrar um modelo com atualizações em tempo real e recursos de colaboração em equipe que permitam trabalhar em conjunto para garantir a melhor proposta possível. Modelos de planejamento de contas , modelos de planos operacionais e software de gerenciamento de escritório também são ótimas ferramentas para se ter em sua pilha ao criar propostas eficazes.

A compilação de um orçamento proposto é muito fácil com o ClickUp, e ele permite que você conduza monitoramento de projetos a partir da mesma plataforma.

O ClickUp é um poderoso ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo a gerenciar seu processo de proposta de orçamento do início ao fim.

Para começar a simplificar seu processo de proposta orçamentária, acesse a plataforma do ClickUp e explore nossa ampla seleção de modelos de orçamento.

Experimente o ClickUp hoje mesmo!