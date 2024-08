O que é o gerenciamento de projetos com quadro branco?

É segunda-feira de manhã e você está no meio de uma sessão de brainstorming para resolver o problema que está atormentando seu projeto há semanas. Então, de repente, você tem uma ideia.💡🙌🏼

No calor do momento, você tira o som do microfone e começa a explicar a solução - com muitos gestos com as mãos - até que o líder da equipe diz: "Uhhh, isso é uma ideia" 💀

Em vez de deixar que o seu cérebro se afaste de você, e se você pudesse esboçar rapidamente a sua visão?

Melhor ainda, e se você pudesse apresentar e colaborar com a equipe na sua maquete sem perder o ritmo? Essa é a realidade da introdução do software de lousa digital em seu processo de gerenciamento de projetos. 🏆

De fato, quando as pessoas ouvem o termo "gerenciamento de projetos com quadro branco", provavelmente imaginam uma variação desse cenário exato. E, embora seja totalmente válido (e muito comum), esse exemplo apenas arranha a superfície dos infinitos benefícios que essa metodologia oferece!

Não é segredo para ninguém que o gerenciamento de projetos com quadro branco é a próxima grande novidade e não vai desacelerar tão cedo.

Mas se você acha que já conhece essa metodologia de projeto porque finalmente pendurou aquele mini quadro branco na sua cozinha, pense novamente, meu amigo.

Vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre o gerenciamento de projetos com quadro branco, incluindo o que é, como ele pode se alinhar ao seu fluxo de trabalho e os modelos necessários para aproveitar ao máximo seus benefícios.

O que é o gerenciamento de projetos em quadro branco?

Os quadros brancos digitais abrangem a colaboração, a criatividade e a abordagem eficiente do gerenciamento de projetos que você provavelmente está perdendo! Além disso, você nem precisa ser um gerente de projetos para se beneficiar do software de lousa digital . Eles são tão versáteis!

Use os quadros brancos do ClickUp como uma ferramenta de colaboração visual para qualquer necessidade

Representação e gerenciar quase todos os projetos visualmente é uma das maiores vantagens do gerenciamento de projetos com quadro branco, pois ajuda a encontrar conexões que talvez você não tenha reconhecido antes. Também é mais envolvente e acessível para pessoas que abordam seu trabalho de maneiras diferentes .

A natureza colaborativa do software de quadro branco também é uma grande vantagem benefício para as equipes ágeis que realizam a maior parte de seu trabalho de forma assíncrona, pois ele se mantém automaticamente atualizado com as informações mais recentes. Nesse caso, você pode pensar no seu quadro branco como seu próprio documento vivo!

A Detecção de Colaboração permite que as equipes trabalhem e editem simultaneamente nos quadros brancos do ClickUp

Mas, quer sua equipe esteja trabalhando em sprints ou se preparando para planejar a próxima conferência da empresa, o gerenciamento de projetos de quadro branco está lá para apoiá-lo. Antes de sua próxima iniciativa, tenha um quadro branco pronto quando estiver:

Criar um plano para o seu projeto

Listar e alocar os recursos do seu projeto

Entrar em contato com a sua equipe e fornecer feedback sobre praticamente qualquer coisa

Visualizar as últimas atualizações comacesso ao seu fluxo de trabalho* Manter-se no caminho certo e dentro do orçamento

Apresentação às partes interessadas

De tarefas-chave a marcos e até mesmo o próprio roadmap, tudo pode existir em seu quadro branco do início ao fim, fazendo com que ele pareça realmente infinito! Mostraremos a você. 🤗

Planeje e gerencie seu projeto em um quadro branco digital

As lousas virtuais dão às equipes o poder de serem criativas em seus processos diários, mas se você gerencia projetos em construção, tecnologia, imóveis ou, na verdade, em qualquer setor, o ciclo de vida do seu projeto geralmente seguirá os mesmos cinco estágios :

Brainstorming e estratégia

Escopo e planejamento

Início do projeto (execução)

Acompanhamento de resultados

Retrospectiva do projeto

Seu quadro permanecerá constante no ciclo de vida do projeto, portanto, é fundamental investir seu tempo em uma ferramenta rica em recursos e funcionalidades. Notas adesivas, texto, conectores e muitos recursos de incorporação são cruciais para concluir cada etapa do processo do projeto, mas o acesso a modelos personalizáveis para o seu caso de uso específico será o fator que realmente mudará o jogo na sua experiência com o quadro branco.

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação Modelos de quadro branco são o segredo para economizar tempo em tudo, desde mapeamento de conceitos para acompanhar suas próximas etapas. Eles aplicam diagramas pré-formatados, estruturas organizadas e gráficos diretamente no seu quadro e são recursos essenciais para reduzir a margem de erro nos estágios iniciais do seu projeto.

Projetado com os gerentes de projeto em mente e criado para ser personalizado para equipes de todos os setores, o vasto Biblioteca de modelos oferece vários modelos de fluxogramas, mapeamentos, brainwriting, stand-ups e planejamento para otimizar seus fluxos de trabalho e agilizar o tempo de resposta usando os quadros brancos.

Com o modelo certo em mãos, você pode avançar para a próxima fase do seu projeto no ClickUp sem precisar clicar fora ou sair do quadro branco que criou.

Mas vamos mostrar a você como isso realmente é.

Fase 1: Abordar sua estratégia com quadros brancos de gerenciamento de projetos

Antes de o projeto existir, há um problema a ser resolvido e um grupo de pessoas que podem se beneficiar dele (seu público-alvo). 💜

Na fase de brainstorming, seu quadro branco de gerenciamento de projetos é o quadro de visão do que está por vir, carregado com a pesquisa principal, sua proposta de valor, metas imediatas expectativas e muito mais. Basicamente, tudo o que você precisa para criar uma estratégia de projeto!

Embora você sempre possa começar com uma tela limpa e inserir seu trabalho à medida que avança, provavelmente perderá alguns dos principais recursos que fazem os quadros brancos realmente brilharem. Além disso, olhar para uma tela em branco é um ponto de partida intimidador. Em vez disso, sugerimos começar com um modelo personalizável (ou dois!) para iniciar seu processo de brainstorming alguns passos à frente.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Modelos pré-criados como Modelo de quadro branco do ClickUp Mood Board funciona como um trampolim para seu processo criativo. Suas formas codificadas por cores e sua natureza visual são ideais para fazer com que as equipes comecem a pensar nos itens de ação mais importantes, como

Como os clientes se conectarão com sua marca

Como você acompanhará o progresso do projeto ao longo do caminho

Escolhas de marca, estilo e detalhes que fazem toda a diferença

A meta de longo prazo do seu projeto - ou seja, como você determinará se ele é um sucesso

Mas esse modelo é apenas o primeiro passo! Quanto mais contexto você puder adicionar ao seu Whiteboard nesta etapa, mais valioso ele será no futuro. A partir daqui, você pode incorporar mídia, imagens e até mesmo sites de terceiros ao seu Whiteboard para dar início à sua sessão de design thinking.

Quando a inspiração surgir, seu quadro branco estará pronto com ferramentas de desenho, formas e notas adesivas do tipo clique e arraste para capturar maquetes, wireframes e muito mais. Assim, ao levar seu projeto para a segunda fase, você pode continuar aproveitando o trabalho que já fez para mapear suas próximas etapas - literalmente. 🗺

Fase 2: Planejamento de projeto como um profissional

Com as informações já acumuladas no seu quadro, é hora de começar a se aprofundar na fase de planejamento. 🤓

Essa etapa do processo se concentra principalmente em como você equilibrará o orçamento e o tempo daqui para frente e, essencialmente, onde você constrói um plano para o projeto. Tudo o que suas lousas digitais nasceram para fazer!

Observando as principais ideias das sessões de brainstorming, você pode arrastar, copiar ou desenhar conexões entre os objetos no quadro para definir o escopo de um projeto cronograma realista para seu projeto . Esse também é o momento em que as dependências iniciais das tarefas vêm à tona e equipe multifuncional membros da equipe multifuncional começam a se juntar ao seu quadro. Mas com os vários recursos de colaboração do Whiteboards, alinhar a equipe nunca foi tão fácil. 😎

Os cursores ao vivo permitem que você veja quem está no quadro, o que está fazendo e trabalhe ao lado deles sem sobreposição - um recurso importante quando você está constantemente trabalhando com novos feedbacks, mencionando outras pessoas para revisão e estruturando suas melhores ideias.

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Este também é o estágio para colocar os Doc cards em uso. Incorpore e interaja com os documentos do ClickUp diretamente do seu quadro branco com um menu fixado na tela ou um atalho de teclado prático para acessar seu trabalho ainda mais rapidamente. 🔥

À medida que você se ramifica a partir do seu quadro de humor, você pode fazer movimentos formativos para frente a partir do mesmo quadro com técnicas como o mapeamento mental para avaliar um plano de ataque aproximado. Para nós, a aplicação do Modelo de mapeamento de histórias de usuários da ClickUp é a próxima etapa natural.

Crie e personalize seu mapa de histórias de usuários com um modelo de quadro branco flexível e pré-formatado no ClickUp

A etapa de planejamento é pesada e esse modelo entende isso. Por si só, esse modelo de quadro branco divide a jornada de um usuário com seu produto em partes pequenas. Essas partes menores podem ajudá-lo a tomar decisões importantes sobre o seu roteiro e facilitar o processo de planejamento do seu projeto requisitos, escopo e fluxo do projeto das tarefas a serem executadas.

Ter um modelo de quadro branco pronto para apresentação com opções de formatação avançadas, pesquisa e documentos incorporados e conectores claros é um divisor de águas no planejamento de projetos. Esses recursos são a diferença entre ter um plano de jogo pronto para aprovação imediata das partes interessadas ou precisar de mais tempo para preparar algo apresentável.

Check out these_ Modelos de storyboard_ !

Fase 3: Iniciando as coisas com o pé direito

É na fase inicial que os quadros brancos ClickUp levam a melhor nessa metodologia de gerenciamento de projetos. Mas não acredite apenas em nossa palavra. Veja você mesmo!

Nesta fase do jogo, você fez a pesquisa, identificou seu público, criou um roteiro e determinou quais habilidades são necessárias para dar vida ao projeto - você está pronto para executar!

Observando o roteiro e os fluxos de usuários mapeados no quadro, você poderá ver os objetos de espaço reservado que representam as tarefas e os principais marcos do projeto. E, como você está usando o ClickUp Whiteboards, também poderá converter essas formas e notas adesivas do quadro branco em tarefas acionáveis do ClickUp conectadas ao seu fluxo de trabalho. 🏆

Coloque seus planos em prática convertendo suas notas adesivas diretamente em tarefas usando o modelo de plano de ação para quadros brancos do ClickUp

Mesmo que você divida o trabalho entre as equipes, tudo estará vinculado ao seu quadro branco. Nesse caso, o quadro se torna o ponto de encontro central em seu espaço de trabalho, onde os membros podem se reunir a qualquer momento, especialmente durante as reuniões de revisão semanais.

Como qualquer texto, nota e forma pode ser convertido diretamente em um item de ação em sua linha do tempo, os membros podem acompanhar as próximas etapas imediatamente após qualquer reunião ou ideia inovadora.

A possibilidade de atribuir e atualizar suas tarefas em qualquer etapa do ciclo de vida do projeto é o que torna o ClickUp Whiteboards uma ferramenta tão poderosa e o que torna essa metodologia tão eficiente para a equipe.

Fase 4: Acompanhamento do progresso à medida que você avança

A esta altura, você já nos ouviu elogiar os quadros brancos por fornecerem às equipes uma fonte de verdade referenciável - um documento vivo (e altamente visual) que está vinculado ao seu fluxo de trabalho, incorporado aos seus ClickUp Docs e atualizado automaticamente com as informações mais recentes à medida que o cronograma avança.

Como o quadro branco nunca fica sem espaço e nunca precisa ser excluído, a fase de monitoramento e controle do seu projeto é mais simples do que nunca de acompanhar. Os gerentes de projeto podem consultar facilmente o quadro branco para localizar tarefas e marcos concluídos, ou até mesmo pesquisas iniciais e KPIs para determinar o sucesso do projeto em um piscar de olhos ou resolver quaisquer problemas.

No entanto, seus resultados não se restringem apenas ao seu quadro branco. Graças ao comando de barra /whiteboards, você pode visualizar e editar um quadro branco totalmente funcional em qualquer documento do ClickUp! Assim, você pode fazer edições, atualizações e colaborar com a equipe no seu quadro branco a partir de um documento. 🤯

Personalize facilmente o escopo de seu projeto Modelo de quadro branco adicionando documentos, tarefas e muito mais

Mas o problema é que nem todo software de quadro branco permite que você faça isso - apenas o ClickUp. 🔥

Pense nisso. Todo o seu trabalho fica dentro do seu espaço de trabalho. E como você pode incorporar e interagir com qualquer tarefa ou documento do ClickUp em seu quadro branco, é possível ver o progresso em tempo real sem precisar levantar um dedo.

Além disso, as ferramentas de desenho virtual para criar diagramas e maquetes podem ser encontradas em softwares em toda a Web, mas uma vez que esses esboços são feitos, eles basicamente perdem o valor. É somente quando você pode agir, acompanhar e gerenciar o trabalho no seu quadro branco que ele se torna uma parte viva do seu processo.

Para recriar os benefícios dos quadros brancos do ClickUp em outro software, seria necessária atenção constante, atualização manual e mensagens de ida e volta para mantê-los. E, na verdade, esse não é o uso mais produtivo do tempo de qualquer gerente de projeto. Em vez disso, você poderia investir uma fração desse tempo no ClickUp e ganhar algo ainda mais significativo e substancial para seu projeto a longo prazo.

Porque se trata apenas das criações em seu quadro branco - é o que seu quadro branco faz ferramenta de gerenciamento de projetos pode fazer com eles!

Fase 5: Retros para a vitória

É tentador deixar os projetos no passado depois que eles são concluídos, mas não deixe de fazer uma retrospectiva bem executada.

Use este modelo de quadro branco de retrospectiva do ClickUp para gerenciar e colaborar melhor em suas retrospectivas ágeis

Como se diz, a retrospectiva é 20/20, e as retrospectivas existem para ajudar as equipes de produtos a melhorar continuamente analisando os destaques e as armadilhas de projetos anteriores. Em seu Brainstorming de retrospectiva de sprint no quadro branco do ClickUp, você pode facilmente coletar feedback sobre práticas anteriores para aplicar em iterações futuras. Ferramentas de retrospectiva como essa tornam suas retrospectivas mais impactantes com a capacidade de adicionar dados, mídia, documentos e ferramentas de trabalho de terceiros ao seu quadro branco. Além disso, elas responsabilizam todos por fazer ajustes positivos nos próximos projetos, transformando sua opinião em itens de ação.

Torne o gerenciamento de projetos mágico com os quadros brancos ClickUp

O verdadeiro poder do gerenciamento de projetos em quadros brancos ganha vida quando você consegue conectar perfeitamente seus pensamentos ao seu fluxo de trabalho - um recurso que os quadros brancos ClickUp aperfeiçoaram!

A colaboração e a criatividade ganham um significado totalmente novo com as possibilidades de incorporação dos Whiteboards, os conectores nítidos, a edição em tempo real e, é claro, a capacidade de transformar qualquer coisa no quadro em uma tarefa acionável. Com uma lista crescente de recursos e planos ainda maiores à frente, os Whiteboards no ClickUp são o ponto de partida ideal para todos os aspectos do gerenciamento de projetos.

Importe seu trabalho de praticamente qualquer lugar em apenas 60 segundos e elimine guias e ferramentas desnecessárias de seu processo. E mais, O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas para tornar sua experiência a mais tranquila possível. Experimente você mesmo e nunca mais olhe para trás. 💜