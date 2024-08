Modelos gratuitos de quadros de visão digitais para inspirar sua equipe

Por que você precisaria de um quadro de visão para o projeto de trabalho da sua equipe? Eles não servem para

planejamento pessoal, afirmações e metas de autocuidado

?

Eles certamente são ótimos para tudo isso, mas os quadros de visão também são uma ferramenta de negócios fantástica. Eles capturam as mesmas informações que você colocaria em listas e documentos, mas de forma visual. Além disso, eles são uma forma de comunicar a aparência e a sensação do seu produto em uma imagem. 🖼️

Antes de pegar a tesoura, os adesivos e a cola em bastão, lembre-se de que você precisa

manter as coisas eficientes

nos negócios. O produto final deve ser algo que possa ser compartilhado digitalmente por toda a sua equipe e empresa. E você quer evitar o brilho a todo custo.

É aqui que entra um modelo de quadro de visão no ClickUp. Ele lhe dá uma vantagem inicial na criação colaborativa de qualquer tipo de quadro de visão de que sua equipe precisa e na atualização dele à medida que o projeto avança.

Este artigo abordará algumas dicas básicas sobre modelos de quadros de visão. Também compartilharemos alguns dos nossos favoritos para que você possa ganhar uma estrela dourada da sua equipe (mesmo que não tenha conseguido uma em Artes e Ofícios). ⭐

O que é um modelo de quadro de visão?

Um quadro de visão pessoal - às vezes chamado de quadro dos sonhos, quadro de manifestação ou quadro de metas - é uma representação visual de suas metas pessoais de vida ou

metas profissionais

e desejos para o futuro. Geralmente, é uma colagem de palavras e imagens recortadas e coladas em um quadro, projetada para fornecer inspiração, motivação e pensamentos positivos.

Para uma empresa, um quadro de visão de produto é semelhante. Mas, em vez de metas de vida, ele se concentra nas metas de um produto no qual sua equipe está trabalhando. Ele captura os objetivos e o estado ideal do seu produto em um formato digital que sua equipe pode criar, revisar e consultar de forma cooperativa.

Quando você cria um quadro de visão, ele deve funcionar como uma ferramenta que orienta a criação de quadros de visão ao

capturando os OKRs de um produto ou projeto

. O modelo orienta a sua equipe nas tarefas de desenvolvimento de quadros de visão e pode até mesmo ajudar a equipe a tomar decisões sobre a visão por trás do seu produto.

A disposição, as cores e as imagens de um quadro de visão de produto capturam os aspectos emocionais e criativos do seu produto - não apenas o que ele faz, mas como ele faz os usuários se sentirem. Quando você cria um quadro de visualização, ele também o orienta na conexão da visão corporativa e da identidade da marca.

O que faz um bom modelo de quadro de visão?

Criar um quadro de visão não se trata apenas de criar virtualmente uma colagem de fotos. É um pequeno projeto em si, e um bom modelo de quadro de visão orienta a equipe durante o processo e sugere o layout.

Na maioria dos casos, você precisará de dois modelos: um para gerenciar o processo de criação do quadro e outro para ajudar na aparência do quadro de visão.

Aqui estão algumas características de um bom modelo de quadro de visão:

Concentra-se em aplicativos de negócios e não em metas pessoais

Inclui facilmente a visão e a marca de sua empresa

Oferece suporte a um ambiente em que os membros da equipe podem trabalhar juntos no quadro de visão ao mesmo tempo

Orienta você na representação das informações das partes interessadas, da segmentação do mercado, da marca, da funcionalidade e do mercado-alvo

Incentiva o uso de imagens, cores, textos, fontes, citações inspiradoras e outros tipos de mídia

Mantém todas as ideias do quadro de visão em um formato atraente e profissional, pronto para apresentação

Funciona dentro de sua ferramenta de projeto

Quem não gosta de ser gratuito? O uso de um modelo gratuito reduz a pressão quando você está criando um quadro de visão pela primeira vez

3 Modelos gratuitos de quadro de visão para usar em 2024

O lugar para começar a definir a visão de seu produto é com um desses modelos de quadro de visão fáceis de usar.

1. Modelo de quadro de visão ClickUp

Para se destacar da concorrência, é necessário ter uma visão clara do produto. Este modelo gratuito

Modelo de quadro de visão do ClickUp

ajuda sua equipe a descrever a função do produto, o mercado-alvo e os clientes e usuários.

Depois de definir o básico, você pode se aprofundar e representar os problemas que seu produto abordará e os recursos necessários para ter sucesso. Quando a equipe começar a organizar o projeto do quadro de visão, encontrará quatro campos personalizados úteis e diferentes categorias para cada tarefa na lista de tarefas:

**Visão: Resuma o panorama geral e a sensação geral, seja para o produto inteiro ou para algum subconjunto do produto ou projeto

**Necessidades: Compartilhe o que é necessário para concluir as tarefas de cada parte do seu quadro de visão como uma equipe

Grupo-alvo: Escolha entre um conjunto de grupos demográficos predefinidos para que você possa atribuir um público e um propósito a cada parte de sua visão

Escolha entre um conjunto de grupos demográficos predefinidos para que você possa atribuir um público e um propósito a cada parte de sua visão **Metas de negócios: Coloque o produto, o projeto ou as tarefas em contexto identificando o impacto que você espera ter em seus negócios - grandes ou pequenos

Este modelo de projeto de nível intermediário orienta a sua equipe na coleta das ideias que deseja incluir no seu quadro de visão. Ele divide seu projeto em visão, grupos-alvo, metas de negócios e necessidades.

Para cada um deles, os membros da equipe podem atribuir e executar tarefas de forma colaborativa,

priorizar cada etapa

desenvolver listas de verificação e compartilhar mídias que serão colocadas no quadro de visão.

O modelo também fornece um guia prático "Comece aqui" para os membros da sua equipe sobre como aproveitar o modelo e desenvolver um excelente quadro de visão. O guia explica a estrutura do projeto definida no modelo, bem como uma visão geral útil do que é um quadro de visão e por que você precisa de um para o seu produto.

Esses são bons lembretes que toda a sua equipe pode consultar ao trabalhar no seu próprio quadro de visão.

E como o modelo cria seu projeto de quadro de visão no ClickUp, você tem controle de tempo, bate-papo, documentação e cronograma,

planejamento de tarefas diárias

e até mesmo a geração de texto com IA como parte do processo. Você também pode usar o ClickUp Whiteboard para criar seus gráficos.

2. Modelo de quadro branco do ClickUp Vision Board

Também oferecemos um modelo de quadro de visão gratuito para pensadores visuais com elementos de design de quadro branco que alcançam exatamente o que você precisa. O

Modelo de quadro branco do ClickUp Vision

complementa o modelo de quadro de visão orientado a projetos também.

Ele fornece uma estrutura direta para delinear e especificar os objetivos do seu produto e como é o estado ideal do produto. Ou use-o como um quadro de humor para inspiração do produto para fazer um brainstorming colaborativo de tudo, desde o design até o marketing.

O modelo é codificado por cores, dividindo o quadro de visão em:

Visão

Grupo-alvo

Necessidades

Produto

Valor

Cada uma dessas seções vem com ícones descritivos que você pode manter ou modificar para refletir o estilo da sua empresa ou marca. Este modelo dá início à parte criativa da definição da visão do seu produto. Se você admira modelos de quadros de visão coloridos e elegantes, como os oferecidos pelo Canva, este é o modelo ideal para você. Ele oferece a você o apelo visual de um quadro de visão artístico, além da funcionalidade e da integração das ferramentas do ClickUp.

Esse modelo gratuito se conecta diretamente ao

Quadro branco do ClickUp

do ClickUp, onde você tem acesso a todas as

ferramentas de design

que você precisa. Você pode adicionar texto, imagens, ícones, vídeos e muito mais diretamente de uma interface simples de usar incorporada ao seu

ferramenta de gerenciamento de projetos

com todos os recursos de colaboração que você usa todos os dias.

Este também é um modelo de quadro de visão que pode ser impresso, portanto, se quiser, você pode colocá-lo em um cartaz e modificá-lo no mundo físico. como um arquivo PDF. Este modelo é um ponto de partida para dar vazão à sua criatividade.

3. Modelo ClickUp de visão para valores

Os termos "visão" e "valores" são muito usados. Mas eles são mais do que palavras-chave que fazem uma apresentação parecer convincente. Sem uma visão e os valores necessários para concretizá-la, os projetos e produtos podem ficar aquém do esperado ou parecer vazios.

É claro que passar do quadro geral da visão do seu produto para os detalhes importantes, como os valores necessários para chegar a essa visão, exige tempo e esforço. Às vezes, pode ser difícil entender esse processo de pensamento, especialmente se você vem de um lado mais técnico. Mas não se preocupe. Temos um modelo para isso também.

Modelo de visão para valores do ClickUp

orienta você e sua equipe no processo de mapeamento de tudo o que é necessário para documentar completamente o rumo que você deseja dar à sua empresa ou projeto. Pense nele como uma planilha que você preenche antes de criar seu quadro de visão digital.

Ela inclui seções sobre:

Visão

Missão

Estratégias, incluindo vantagens competitivas e estratégia de produto

Objetivos corporativos, incluindo metas e métricas

Itens de ação

Valores do cliente

Segmentos de clientes

O modelo aproveita todos os recursos disponíveis em um documento do ClickUp e seu layout é atraente e chama a atenção, portanto, você não precisa contratar um artista gráfico para limpá-lo. Há espaços reservados para o nome e a marca do seu produto e ícones para cada seção.

E há muito suporte incorporado. O modelo inclui notas que explicam a finalidade de cada seção e a melhor forma de preencher essa parte do documento, para que você e sua equipe possam esclarecer seus valores e sua visão juntos.

Como o novo documento ficará dentro de um projeto do ClickUp, sua equipe poderá trabalhar nas seções em conjunto, colaborando à medida que as iterações forem feitas. E depois que tudo estiver resolvido, você terá um documento atraente e de alta qualidade que poderá ser usado como referência na sua equipe e compartilhado com todas as partes interessadas.

Benefícios de usar um quadro de visão para sua equipe

A maioria das equipes usa um quadro de visão porque uma imagem vale mais do que mil palavras. No entanto, o ato de criar um quadro de visão é ainda mais importante. O processo criativo de pegar as ideias da sua equipe e consolidá-las em gráficos e textos ajuda a equipe a pensar e tomar decisões sobre o seu produto.

Suponha que sua equipe tenha a tarefa de desenvolver uma nova campanha de marketing digital para mídias sociais. Provavelmente, você tem vários e-mails e propostas descrevendo suas métricas, dados demográficos alvo, estilo gráfico, mensagens de marca e uma dúzia de outras coisas que sua equipe precisa saber para executar uma campanha bem-sucedida.

Colocá-los na frente de um

quadro branco digital

com um modelo de quadro de visão bem projetado é como despejar todas as ideias de um projeto em um funil e terminar com uma visão focada e completa do que sua equipe está tentando produzir.

Uma vez compartilhado, o quadro de visão mantém a equipe focada na tarefa e pode tirá-la do meio do caminho para analisar o panorama geral do projeto. E não se esqueça de que algumas pessoas aprendem e se comunicam visualmente, e a natureza gráfica de um quadro de visão pode economizar horas de e-mails e conversas.

Em resumo, um ótimo quadro de visão pode ajudá-lo a:

Identificar se o seu produto está acima do padrão

Verificar se seu produto atende aos requisitos de sua empresa

Criar uma estratégia de produto

Aprimorar os recursos do produto

Compreender as necessidades do seu mercado-alvo e desenvolver planos de ação

Promova a colaboração da equipe e a definição de metas, mantendo todos trabalhando em prol de um objetivo unificado

Os benefícios de criar e usar um quadro de visão dependem de um fator importante. Sua equipe precisa usar essa poderosa ferramenta durante todo o projeto. Comece com um bom modelo de quadro de visão que permita que a equipe crie, modifique e consulte regularmente, e não como algo preso em uma parede virtual em outro lugar.

Perguntas frequentes sobre o modelo de quadro de visão

Como as equipes têm ideias para o quadro de visão?

Quando as equipes se reúnem para criar um quadro de visão, é importante promover a colaboração e a comunicação aberta. Comece agendando uma

sessão de brainstorming

em que todos podem contribuir com suas ideias e visões para o futuro da equipe.

Incentive os membros da equipe a compartilhar suas metas, aspirações e valores. Adote uma abordagem coletiva para coletar inspiração visual, como imagens, citações e símbolos, que representem a visão compartilhada da equipe.

Um quadro de visão virtual é melhor do que um quadro de visão físico?

Embora os quadros de visão tradicionais sejam colagens físicas criadas em pôsteres ou quadros de cortiça, você também pode criar quadros de visão digitais usando ferramentas ou aplicativos on-line. Tanto os quadros de visão físicos quanto os digitais podem ser eficazes na visualização de suas metas e aspirações.

Que perguntas devo fazer a mim mesmo antes de criar um quadro de visão?

Refletir sobre o ano passado e o que você mudaria ou melhoraria é um ponto de partida útil. Perguntar a si mesmo o que você mais precisa no momento, o que você ama na vida e que história está contando a si mesmo sobre si mesmo também pode fornecer insights valiosos.

Use modelos de quadro de visão para inspirar sua equipe

É sempre melhor saber para onde você está indo antes de iniciar um novo produto ou projeto. Os quadros de visão são uma ferramenta poderosa para capturar o que a sua equipe precisa saber e mantê-la

na mesma direção

durante todo o projeto.

Criativo ou técnico, colaborador individual ou líder de equipe, todos têm o mesmo problema no início de um projeto - descobrir por onde começar. Mas com os modelos de quadro de visão do ClickUp, você tem um ponto de partida comprovado e eficiente para a jornada do seu quadro de visão. E você iniciou esse processo em uma plataforma colaborativa e fácil de usar.

Esses modelos de quadro de visão o ajudam a gerenciar o processo de criação do quadro de visão, a apresentá-lo em um quadro branco do ClickUp e a documentar o panorama geral. Um deles até orienta sua equipe no processo de ancorar sua visão em seus valores. Pense neles como um kit de quadro de visão em que você tem tudo o que precisa para começar. 🏃

Se você já é um usuário do ClickUp, adicione um modelo ao seu espaço de trabalho agora. Se você ainda não experimentou nossa poderosa plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos,

e dê uma olhada nele - glitter opcional. ✨