10 melhores ferramentas e softwares de design de produtos em 2024

Os designers de produtos e suas equipes são responsáveis por tudo, desde a criação de protótipos até o design, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Como líder de produto, você também precisa gerenciar a equipe colaboração e verifique a análise do comportamento do usuário para ver o que está (e o que não está) funcionando durante todo o ciclo de vida do produto.

É muita coisa para gerenciar de uma só vez, não é?

A boa notícia é que você não precisa liderar esse circo sozinho. Software de design de produtos oferece à sua equipe um espaço de trabalho digital para gerenciar tudo, desde o design da interface do usuário até o gerenciamento de projetos e o mapeamento da jornada.

Neste guia, explicaremos como funciona o software de design de produtos e quais recursos você deve procurar. Incluiremos até mesmo análises das melhores ferramentas de design de produtos para dar início à sua busca pelo software perfeito processo de desenvolvimento de produtos plataforma. 🤩

O que é uma ferramenta de design de produto?

O software de design de produtos ajuda as equipes de produtos a visualizar, fazer mock-ups e iterar produtos na processo de design . Os desenvolvedores e os web designers profissionais usam essas ferramentas em vários estágios de seus processos, seja na coleta de pesquisas de usuários, na criação de mapas da jornada do cliente ou na criação de protótipos.

Em vez de tentar gerenciar o orçamento, as tarefas, as comunicações da equipe e os documentos separadamente, um software sólido de design de produtos reúne tudo em uma única plataforma para ajudar a sua equipe a fazer um trabalho melhor e mais rápido.

Esse software de design não apenas possibilita refinar suas ideias antes do desenvolvimento, mas também facilita muito o seu trabalho. Com a ferramenta certa, você nunca mais precisará procurar mockups, resumos de design ou folhas de especificações nunca mais.

O modelo de quadro branco de resumo de design é usado na condução do briefing inicial de um design. Preencha e compartilhe facilmente detalhes sobre o projeto de design, como solicitações do cliente, objetivos e muito mais

Quais recursos procurar em uma ferramenta de design de produto?

Há muitas opções de software de design de produtos no mercado, mas essas soluções nem sempre atendem aos requisitos certos. Procure ferramentas de design de produtos com funcionalidades como:

Gerenciamento de processos e fluxo de trabalho : É claro que um software sólido de modelagem 3D é legal e tudo mais, mas não seria melhor se ele também gerenciasse o processo de design? Ferramentas de design de produtos de alta qualidade oferecem uma estrutura baseada em nuvem para manter todas as partes interessadas, projetos e tarefas na mesma página

: É claro que um software sólido de modelagem 3D é legal e tudo mais, mas não seria melhor se ele também gerenciasse o processo de design? Ferramentas de design de produtos de alta qualidade oferecem uma estrutura baseada em nuvem para manter todas as partes interessadas, projetos e tarefas na mesma página Design de interface simples: Quem tem tempo ou capacidade mental para uma curva de aprendizado acentuada? Economize mais tempo optando por um software de design de produtos com uma interface de usuário simples. Opte por ferramentas de arrastar e soltar sempre que possível. Escolher uma ferramenta que seja compatível com dispositivos iOS, Mac e Android também ajuda na adoção por toda a equipe

Quem tem tempo ou capacidade mental para uma curva de aprendizado acentuada? Economize mais tempo optando por um software de design de produtos com uma interface de usuário simples. Opte por ferramentas de arrastar e soltar sempre que possível. Escolher uma ferramenta que seja compatível com dispositivos iOS, Mac e Android também ajuda na adoção por toda a equipe Modelos: O software de design de produtos deve economizar seu tempo. Procure uma ferramenta que incluamodelos de wireframe,modelos de lançamento de produtose outros. Para economizar mais tempo, procure soluções que ofereçam modelos para os documentos que você passa mais tempo criando

O software de design de produtos deve economizar seu tempo. Procure uma ferramenta que incluamodelos de wireframe,modelos de lançamento de produtose outros. Para economizar mais tempo, procure soluções que ofereçam modelos para os documentos que você passa mais tempo criando IA e automação: Transferências automatizadas de tarefas eFerramentas de redação de IA economizam muito tempo para as equipes de produtos. Quer se trate de automações baseadas em gatilho ougeradores de descrição de produtosopte por um software de design de produtos que lide com tarefas complicadas para você

10 melhores ferramentas de design de produtos em 2024

As ferramentas de design de produtos dão às equipes de design uma grande ajuda no processo de desenvolvimento. Obtenha uma ferramenta que celebre as grandes e loucas pensamento de design com recursos que apoiam as ambições da sua equipe. Confira estas 10 principais ferramentas de design de produtos para dar uma vantagem à sua equipe.

Converta seus conceitos de design de produto em tarefas no recurso ClickUp Whiteboard

É isso mesmo: O ClickUp é em partes iguais ferramenta de gerenciamento de projetos e ferramenta de design de produtos - mas há muito mais de onde isso veio. 🛠️ As equipes de produtos usam o ClickUp para gerenciar todos os documentos, roteiros e metas em um painel fácil de usar. Acompanhe problemas, gerencie sprints e gere automaticamente relatórios de projetos em um piscar de olhos.

Se você passa muito tempo vasculhando e-mails e mensagens do Slack, transfira tudo para o ClickUp. O ClickUp salva comentários em todas as tarefas e projetos para que suas comunicações sejam exibidas ao lado do seu trabalho. Visualização do bate-papo do ClickUp também é uma ferramenta útil em tempo real para compartilhar atualizações, links e muito mais sobre todos os seus projetos.

Se você estiver menos focado no lado do produto e trabalhar principalmente no design, há um ClickUp Workspace para isso também. As equipes de design usam o ClickUp para organizar suas grandes ideias em um espaço digital, mesmo que estejam a quilômetros de distância. Ele ainda ajuda a planejar a capacidade da equipe, gerenciar projetos de design e acompanhar o feedback e as aprovações em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Acesse centenas de modelos, como o Modelo de POP de design de produto do ClickUp para passar menos tempo escrevendo e mais tempo projetando

Quadros brancos ClickUp torne a colaboração criativa em tempo real muito fácil

Confie em IA do ClickUp para gerar cópias de relatórios, atualizações de e-mail, descrições de produtos e muito mais

Crie Documentos do ClickUp e conecte-os a seus fluxos de trabalho de design de produto com apenas um clique

Limitações do ClickUp

Os novos usuários às vezes acham os recursos do ClickUp impressionantes no início

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Figma

Via Figma Você lidera uma equipe de desenvolvimento? O Figma foi criado para a ideação digital, portanto, é perfeito para criar sites, aplicativos e praticamente qualquer experiência digital do usuário no processo de design.

Como toda a colaboração acontece de forma síncrona on-line, o Figma é ideal para equipes remotas de design de produtos. Use esse software de design de produtos para testar as opções de design, criar e testar protótipos e gerar códigos.

Melhores recursos do Figma

Co-criação em tempo real com sua equipe para projetar experiências de classe mundial

Crie protótipos realistas e receba feedback sobre a experiência para criar um produto melhor e mais rápido

Crie um repositório de ativos reutilizáveis com as bibliotecas compartilhadas do Figma

O FigJam é umquadro branco on-line para colaboração e brainstorming de produtos

Limitações do Figma

O Figma afirma que você pode exportar seu código para criar projetos reais, mas esse código é volumoso e propenso a falhas

As permissões e o controle de versão precisam de algum trabalho

Preços do Figma

Iniciante: Gratuito

Gratuito Figma Profissional: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente Figma Organização: US$ 45/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 45/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: $75/mês por usuário, cobrado anualmente

Figma classificações e comentários

G2: 4,7/5 (960+ avaliações)

4,7/5 (960+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (660+ avaliações)

3. InkyBay

Via InkyBay O InkyBay é um tipo muito especial de ferramenta de design de produtos. Ela permite que seus clientes personalizem seus próprios produtos configuráveis, portanto, se você vende camisetas, produtos promocionais ou outros artigos personalizados, essa é uma ótima ferramenta para você.

Basta instalar o InkyBay e permitir que seus clientes escolham um produto, texto e gráficos (ou um logotipo personalizado) com a ferramenta de design arrastar e soltar do InkyBay. A InkyBay envia o arquivo de impressão e sua equipe de design começa a trabalhar.

Melhores recursos do InkyBay

A InkyBay é compatível com o Shopify e o BigCommerce

O Visual Product Designer visualiza os produtos antes que os clientes façam o pedido

Adicione peças configuráveis, como opções de cores ou estilos, com o Configurador de Produtos

Informe à InkyBay quais produtos ou personalizações têm um custo adicional

Limitações da InkyBay

A InkyBay não vem com um conjunto de ferramentas de gerenciamento de projetos

Alguns usuários dizem que o aplicativo InkyBay congela com frequência

Preços do InkyBay

Inicial: $19,99/mês

$19,99/mês Avançado: $49,99/mês

$49,99/mês Profissional: $99,99/mês

$99,99/mês Ilimitado: $249,99/mês

Avaliações e resenhas do InkyBay

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

4. Esboço

Via Esboço Você é uma empresa exclusiva da Apple? O Sketch é um aplicativo para Mac que os designers de produtos usam para colaboração, prototipagem e muito mais. 💻

Marque outros usuários para compartilhar feedback diretamente sobre seus designs do Sketch. A plataforma ainda organiza seus designs, permite várias camadas de design e inclui atalhos personalizáveis para agilizar o trabalho.

Melhores recursos do Sketch

Crie e gerencie seus próprios ícones vetoriais no Sketch

Crie um modelo de design no Sketch para economizar tempo em projetos futuros

O Sketch funciona off-line se você não tiver acesso à Internet

Use as ferramentas baseadas no navegador do Sketch para criar protótipos e passar os projetos para o desenvolvimento

Limitações do Sketch

O Sketch só está disponível para dispositivos Mac, portanto, os adeptos do Windows estão sem sorte

Alguns usuários gostariam que a plataforma viesse com mais modelos

Preços do Sketch

Padrão: US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente Empresarial: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Mac \Licença única: US$ 120 por licença

Sketch avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 770 avaliações)

5. Forma Onshape

Via No formato Precisa de algo um pouco mais técnico? O Onshape é um software de design de produto CAD (computer-aided design) projetado especificamente para equipes ágeis. É uma plataforma de desenvolvimento nativa da nuvem, o que a torna perfeita para equipes de desenvolvimento de software.

Mas ele é muito mais do que uma poderosa ferramenta de software de design de produtos. O Onshape combina ferramentas de colaboração, integrações e suporte a vários dispositivos em uma única plataforma inteligente.

Melhores recursos do Onshape

Simule, renderize e automatize projetos no Onshape

Controle o gerenciamento de versões e lançamentos

Verifique a análise do seu projeto por funcionário, fornecedor ou versão

Organize e compartilhe documentos com vários projetos e usuários

Limitações do Onshape

Alguns usuários gostariam que o Onshape estivesse vinculado a mais aplicativos de design e engenharia

Outros usuários dizem que certos recursos, como alertas de administração e de recursos com falha, são difíceis de encontrar

Preços do Onshape

**Gratuito

Padrão: US$ 1.500 por usuário, cobrado anualmente

US$ 1.500 por usuário, cobrado anualmente Profissional: US$ 2.500 por usuário, cobrados anualmente

US$ 2.500 por usuário, cobrados anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Onshape avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 570 avaliações)

4,7/5 (mais de 570 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

6. SolidWorks

Via SolidWorks O SolidWorks é uma das ferramentas de design de produtos mais populares do mundo. Não se trata de um único produto, mas de um gigantesco conjunto de produtos que você combina para gerenciar o design, o gerenciamento de dados, a fabricação, o marketing e as simulações em uma única plataforma. 📚

O SolidWorks é popular para aplicativos de engenharia, portanto, se precisar de ajuda para modelar sistemas elétricos ou estruturas 3D, essa é a ferramenta ideal para você. Faça simulações de projetos com a sua equipe para reduzir a troca de e-mails e acelerar a iteração.

Melhores recursos do SolidWorks

Compartilhe projetos em 3D com sua equipe por meio da nuvem

Acompanhe todos os feedbacks e aprovações de projeto

Armazene todas as versões e dados de produtos na nuvem

Gerencie dados, aprovações e tarefas de projeto em um só lugar

Limitações do SolidWorks

O SolidWorks tem tantos planos e produtos que é difícil escolher a opção certa para suas necessidades

O SolidWorks é uma ferramenta de alto desempenho, portanto, você precisa de uma máquina bastante rápida para usá-lo

Preços do SolidWorks

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o SolidWorks

G2: 4,4/5 (mais de 530 avaliações)

4,4/5 (mais de 530 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

7. LabVIEW

Via LabVIEW Você trabalha com uma equipe de engenheiros? Se sim, o LabVIEW é indispensável. Essa é uma ferramenta de programação gráfica que faz pesquisas, validações e testes para você.

Essa é uma plataforma simples, projetada para as grandes ligas, portanto, pode ter muito poder de fogo se você quiser apenas um software de maquete. Mas se você trabalha com sistemas elétricos ou até mesmo com algo tão grande como missões espaciais, os recursos do LabVIEW são indispensáveis. 🚀

Melhores recursos do LabVIEW

Automatize sequências de teste e acesse-as remotamente

Aprenda os fundamentos do desenvolvimento de aplicativos com o treinamento gratuito do LabVIEW

Configure elementos de exibição interativa em seus projetos

Instale os drivers do LabVIEW para integrar automaticamente dados de hardware e instrumentos em seu sistema de teste

Limitações do LabVIEW

O LabVIEW é principalmente uma ferramenta gráfica de programação e teste, portanto não inclui recursos para gerenciamento de projetos de produtos

Alguns usuários dizem que o software pode ser volumoso e demorado

Preços do LabVIEW

LabVIEW Base: $528/ano

$528/ano Test Workflow Standard: $1.995

$1.995 Teste Workflow Pro: $3.995/ano

Avaliações e opiniões sobre o LabVIEW

G2: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

4,3/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

8. Fusão 360

Via Fusion 360 O Fusion 360 da Autodesk é uma ferramenta de software CAD 3D para projetar e fabricar produtos. Essa é uma ferramenta de modelagem 3D séria, portanto, é melhor para equipes de design industrial e de fabricação.

O Fusion 360 permite otimizar o desenvolvimento de produtos combinando a colaboração e o processo de design de produtos em uma única plataforma baseada em nuvem. Use esse software para testar seus projetos em um ambiente digital e fazer ajustes antes de passar para protótipos físicos caros.

Melhores recursos do Fusion 360

Economize tempo e recursos com os fluxos de trabalho automatizados do Fusion 360

Colaboração em projetos CAD em tempo real

Use o design generativo para criar projetos prontos para a fábrica

Simule projetos 3D em um ambiente de teste digital

Limitações do Fusion 360

Alguns usuários dizem que o Fusion 360 carece de atendimento ao cliente e suporte técnico

Outros usuários dizem que esse software CAD é altamente técnico e confuso para iniciantes

Preços do Fusion 360

uS$ 545 por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Fusion 360

G2: 4,5/5 (mais de 420 avaliações)

4,5/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

9. Adobe Creative Cloud

Via Adobe Creative Cloud Seja o Photoshop, o Acrobat Pro ou o Lightroom, você provavelmente já usou um produto da Adobe antes. A Adobe Creative Cloud é uma suíte de mais de 20 aplicativos criativos que as equipes de produtos usam para criar gráficos, visuais gerados por IA e vídeos atraentes.

A suíte da Adobe não é tão técnica quanto as outras ferramentas de design de produtos da nossa lista dos 10 melhores, mas sua facilidade de uso a torna adequada para equipes de praticamente qualquer tipo de empresa, inclusive startups. Ele não apenas inclui ferramentas de design, mas também dá acesso a colaboração em tempo real ferramentas, bibliotecas de elementos de marca e tutoriais úteis.

Melhores recursos da Adobe Creative Cloud

Crie modelos de designs de UX em tempo real com sua equipe

Crie suas próprias imagens, fontes, gráficos e ícones

O Adobe Dimension cria modelos 3D interativos para iteração de produtos

Use o Adobe Capture para converter seu smartphone em um software de design de produto em qualquer lugar

Limitações da Adobe Creative Cloud

Alguns usuários relatam problemas com licenciamento e atendimento ao cliente

Esses são programas pesados que funcionam na nuvem, portanto, falhas não são incomuns

Preços da Adobe Creative Cloud

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas da Adobe Creative Cloud

G2: 4,6/5 (mais de 35.700 avaliações)

4,6/5 (mais de 35.700 avaliações) Capítulo: 4,7/5 (mais de 7.160 avaliações)

10. InVision

Via InVision O InVision Prototype é um software de design de produtos sem código, perfeito para criar experiências on-line envolventes. Sua equipe de design pode comentar e marcar uns aos outros dentro de um protótipo para facilitar a colaboração, o que o torna a solução perfeita para equipes não técnicas. ✨

Se você já estiver usando o Sketch, a InVision se integra perfeitamente a essa ferramenta de design. Isso torna possível criar seus próprios designs no Sketch e converter tudo em um protótipo viável com a InVision.

Melhores recursos do InVision

Use os mapas de calor da InVision para identificar pontos de acesso em seus designs

Crie para qualquer dispositivo graças ao design responsivo da InVision

Compartilhe facilmente ativos entre os membros da equipe em tempo real

Itere em wireframes ou alterne variações de cores com apenas alguns cliques

Limitações do InVision

Embora a integração com o Sketch seja interessante, alguns usuários gostariam que a InVision tivesse mais plug-ins

Outros usuários dizem que têm problemas para incorporar ativos do InVision em outros softwares

Preços do InVision

Gratuito

Profissional: US$ 7,95/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 7,95/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

InVision ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 670 avaliações)

4,4/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 730 avaliações)

