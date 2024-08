15 melhores aplicativos de planejamento diário em 2024 (recursos, preços)

Vou começar com uma confissão: Sou um pouco obcecado por aplicativos de produtividade e planejamento. Estou sempre procurando os aplicativos melhores, mais eficazes e mais agradáveis de usar para planejar meu dia e fazer meu trabalho.

Isso significa que já experimentei dezenas de opções, desde as mais completas ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, até o simples uso de papel e caneta.

Com base na minha experiência e nos testes realizados pela equipe do ClickUp, elaborei uma lista dos melhores aplicativos de planejamento diário para qualquer necessidade ou desejo.

Antes de entrarmos em cada um deles, uma introdução sobre o que eu estava procurando.

O que é um aplicativo de planejamento diário?

Um aplicativo de planejamento diário é uma ferramenta de produtividade que permite organizar as tarefas, reuniões e atividades de comunicação que você precisa concluir a cada dia.

Diferentemente das ferramentas de gerenciamento de projetos, que se concentram na entrega do trabalho dentro do cronograma e dos recursos, a maioria dos aplicativos de planejamento diário ajuda os indivíduos e as equipes a concordar com o que pode e será feito a cada dia.

Por que você precisa de um aplicativo de planejamento diário?

Os aplicativos de planejamento diário são ferramentas poderosas para organizar e assumir o controle do seu dia. Eles ajudam as pessoas e as equipes das seguintes maneiras.

Claridade: Ao passar por várias ferramentas, como e-mail, Slack, gerenciamento de projetos, etc., você pode planejar, priorizar e fazer o trabalho que importa.

Foco: Os aplicativos de planejamento diário forçam você a pensar sobre o quanto pode ser feito em um dia. Dessa forma, você se concentrará nas coisas importantes.

Gerenciamento: Dependendo do seu cargo, você pode ter meia dúzia de reuniões e uma centena de e-mails para processar. Os aplicativos de planejamento diário mantêm você em dia com essas atividades.

Previsibilidade: Usando um aplicativo de planejamento diário, você pode dividir grandes projetos em pequenas tarefas, trazendo previsibilidade ao seu dia de trabalho.

Produtividade: Os aplicativos de planejamento diário eliminam a sobrecarga de informações. Isso evita que você fique sobrecarregado com as notificações do Slack ou com as caixas de entrada de e-mail exigentes e se concentre no trabalho programado.

O que você deve procurar nos aplicativos de planejamento diário?

Meu dia é um pouco aleatório, com vários eventos/reuniões pré-agendados, tarefas com prazos claros e alguns trabalhos urgentes que estão chegando. Portanto, eu precisava de um aplicativo de planejamento diário com os seguintes recursos para me manter à frente do meu trabalho.

Visualização de data: Marcar uma data ou atribuir um prazo a cada tarefa e visualizá-las por dia/semana/mês. Isso significa que, se eu tiver um prazo para algo uma semana depois, posso atribuir esse prazo e ser lembrado nessa data futura.

Agendamento: Capacidade de criar tarefas e reuniões em uma programação diária, de preferência integrada a um calendário. Meus colegas enviam convites pelo Google Agenda. Meu aplicativo de planejamento diário precisa incorporar isso automaticamente à minha agenda.

Gerenciamento de tarefas:

/Manter o controle das tarefas/

com descrições adicionais, comentários, listas de verificação e muito mais. Cada tarefa vem com uma lista de requisitos e critérios de aceitação que precisam estar no aplicativo de planejamento diário.

Bloqueio de tempo: Bloqueio de tempo para cada tarefa com base em estimativas e comparação do tempo monitorado com esse tempo. Imagine ter cinco reuniões de uma hora e quatro tarefas de 90 minutos em um único dia! Para evitar isso, preciso de um recurso de bloqueio de tempo.

Relatórios: Capacidade de gerar automaticamente planilhas de horas, medir KPIs e acompanhar o progresso. Qualquer coisa que reduza o trabalho administrativo e crie visibilidade é um grande bônus.

Compatibilidade: Integrar e trabalhar com várias ferramentas empresariais populares, para que eu possa colaborar com colegas e clientes na plataforma de sua escolha.

Acessibilidade: Ter aplicativos da Web, móveis e de desktop para acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Essa é apenas a base. Para apoiar o gerenciamento de projetos e a produtividade pessoal,

/aplicativos de planejamento digital/

também serão bons se incluírem recursos de automação, IA, integrações e muito mais.

Com base nesses parâmetros, vamos ver como se saem os 15 melhores aplicativos de planejamento diário pagos e gratuitos.

Visão geral dos aplicativos de planejamento diário

Visão geral dos aplicativos de planejamento diário

Os 15 melhores aplicativos de planejamento diário para usar em 2024

Sem nenhuma ordem específica, aqui estão os melhores aplicativos de planejamento diário que você pode usar em 2024. Para simplificar e facilitar para você, comparei os recursos, identifiquei para quem cada aplicativo é melhor e também incluí os preços.

Vamos começar?

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos com recursos exclusivos de planejamento diário para indivíduos e equipes.

O ClickUp combina recursos de gerenciamento de tarefas, agendamento, formulários, mapas mentais e dezenas de visualizações personalizáveis para oferecer flexibilidade completa de planejamento diário.

Adoro o ClickUp por sua capacidade de fazer tudo e mais um pouco. A hierarquia de espaço de trabalho > pastas > listas > tarefas > subtarefas proporciona uma granularidade imensa. Os modos de exibição de calendário, linha do tempo e gráfico de Gantt garantem que eu não me exceda na programação e não fique para trás.

O ClickUp Brain é fantasticamente integrado em vários aspectos da ferramenta. Especialmente como escritor, o ClickUp Brain é um ótimo companheiro para gerar ideias, resumir longas postagens de blog, revisar, etc.

ClickUp: O melhor aplicativo de planejamento diário com tecnologia de IA

Entre todos os aplicativos de planejamento diário disponíveis no mercado atualmente, os recursos de IA do ClickUp são incomparáveis.

/Cérebro do ClickUp/

é a primeira rede neural do mundo que conecta tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa com IA.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Gerar listas de tarefas e adicionar a /Tarefas do ClickUp/

Resumir tarefas concluídas e publicar atualizações

Faça perguntas para ajudar a priorizar, como: Em que devo trabalhar em seguida? Quais são as tarefas mais urgentes? Quais tarefas estão bloqueadas?

Transforme a voz de suas reuniões e clipes em transcrições de texto

Transcrições automáticas com o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Brain como seu assistente pessoal e companheiro de planejamento

/Visualização do calendário do ClickUp/ para ver tarefas/eventos em um dia/semana/mês

Integrações bidirecionais com os calendários do Google e do Outlook para sincronização em tempo real

Controle de tempo para bloqueio de calendário e planejamento diário granular

Metas e relatórios de progresso

O ClickUp também inclui dezenas de modelos para casos de uso de planejamento diário e gerenciamento de projetos. Planeje seus dias com

/Modelo de planejador diário do ClickUp/

. Adicione e categorize tarefas, defina datas de vencimento e prioridades, marque-as e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar.

/Faça o download deste modelo/

Limitações do ClickUp

O ClickUp é mais do que apenas um planejador diário. É um espaço de trabalho de produtividade com recursos abrangentes para gerenciamento de projetos. Isso pode ser esmagador para novos usuários e causar uma curva de aprendizado acentuada.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: /Entre em contato para obter preços/

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

Aplicativos disponíveis

O aplicativo ClickUp é

/disponível para download/

no

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple Watch

Em breve no Meta Quest - basicamente em todos os lugares

2. Calendário do Google

Fonte: Calendário do Google

O Google Agenda é um dos mais populares

/calendários on-line/

disponíveis no mercado atualmente. A maioria dos usuários do Gmail/GSuite usa automaticamente o Google Calendar incluído no aplicativo de e-mail.

Como eu disse antes, eu programo muitos eventos no Google Calendar. Acrescento minhas próprias reuniões pessoais - como almoços, horário da academia, saída da escola etc. - para que ninguém espere que eu esteja on-line durante esses horários.

No entanto, o Google Agenda limita a capacidade de rastrear tarefas. Descobri que precisava de outra ferramenta de planejamento diário para compensar as limitações do Google Calendar.

Google Calendar: Melhor para bloqueio de tempo

Se você é um assessor, consultor ou coach, o Google Agenda é uma ótima maneira de programar todos os eventos do dia. Ele o ajuda a fazer uma programação razoável

/planos de produtividade/

(sem agendamento excessivo) e informar os colegas/clientes adequadamente.

Melhores recursos do Google Agenda

Recursos incorporados para criar listas de tarefas, prazos e gerenciamento de tarefas

Capacidade de ver vários calendários (pessoal, do trabalho, da escola etc.) em uma única exibição para um agendamento sem erros

Horário de trabalho e local de trabalho para opções automáticas de RSVP

Tarefas e eventos de membros da equipe em uma única exibição, facilitando a verificação da disponibilidade e o agendamento de reuniões

Calendários de grupo com membros da equipe para tarefas recorrentes, como feriados da equipe

Integrações com praticamente todas as outras ferramentas que você usa

Limitações do Google Calendar

O Google Calendar é basicamente um calendário com alguns outros recursos. Isso significa que os recursos de gerenciamento de projetos e relatórios são altamente limitados.

Preços do Google Agenda

Gratuito

Business Starter: US$ 7,2/mês por usuário

Business Standard: US$ 14,4/mês por usuário

Business Plus: US$ 21,6/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

GêmeosCalendário de IA: Adicione a qualquer plano para um teste gratuito de 14 dias

Classificações e análises do Google Calendar

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Google Agenda está disponível nas versões para Android, iOS e Web.

**Bônus: Escolha entre estes

/modelos de bloqueio de tempo/

para organizar seu tempo de forma eficaz e consistente.

3. Noção

Fonte: Notion

O Notion começou como um aplicativo de anotações, que agora se expandiu para incluir uma ampla gama de recursos de produtividade e planejamento diário. Com o Notion, você pode criar documentos, escrever Wikis da empresa, gerenciar projetos e planejar o trabalho para cada dia.

Eu usava o Notion como um aplicativo de documentação para acompanhar as ideias que tinha para artigos, feedback de colegas/partes interessadas, listas de verificação de qualidade, etc. Usei-o amplamente para gerenciar guias de estilo, permitindo fácil acesso a eles sempre que necessário.

No entanto, como planejador diário, achei que o Notion não tinha a capacidade de controlar o tempo, criar estimativas, bloquear o tempo, etc., que são fundamentais para a produtividade.

Notion: Melhor para planejamento diário baseado em gestão do conhecimento

O Notion é um recurso fantástico para pessoas criativas, bem como para trabalhadores do conhecimento que reúnem dados díspares para resolver problemas complexos.

Se o seu trabalho envolve mais do que um punhado de tarefas simples - como comprar leite ou pagar salários - o Notion pode ajudar a consolidar suas informações para você.

Você pode criar tarefas e documentos com rótulos personalizados, etiquetas, proprietários, alternâncias, tarefas e muito mais. Você também pode usar a visualização de calendário para acompanhar o trabalho em andamento.

Melhores recursos do Notion

Ferramenta flexível de gerenciamento de conhecimento com uma ampla gama de recursos personalizáveis

Capacidade de carregar imagens, incorporar vídeos, etc. para um contexto completo

mais de 10.000 modelos para projetos pessoais, profissionais e escolares

Notion AI para fazer brainstorming de ideias sem a necessidade de um mecanismo de pesquisa, gerar respostas e preencher automaticamente tabelas, tudo em tempo real

Limitações de noções

O Notion tem a reputação de ser difícil de entender para novos usuários. A flexibilidade do aplicativo pode tornar mais difícil para as pessoas criarem seus próprios sistemas dentro do Notion.

Preços do Notion

Grátis

Plus: US$ 10/mês por usuário

Business: US$ 18/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Notion AI: adicione a qualquer plano por US$ 10/mês por usuário

Classificações e avaliações do Notion

Aplicativos disponíveis

O Notion está disponível para download no macOS, Windows, Android e iOS

4. Relógio

Fonte: Clockify

O Clockify é um aplicativo popular de controle de tempo para monitorar a produtividade, a presença e as horas faturáveis. Seu foco é o gerenciamento do tempo, com recursos como cronômetro, calendário, planilhas de horas, relatórios de atividades, agendamento, aprovações e faturamento.

Como um aplicativo criado para planejar e controlar o tempo, o Clockify é perfeito para o planejamento diário. Eu costumava agendar tarefas em um calendário na noite anterior, para saber exatamente o que precisava fazer a cada dia. Também foi fantástico poder ver quanto tempo gastei em uma tarefa durante vários dias nos relatórios.

Clockify: Melhor para freelancers e equipes pequenas que faturam por tempo

Se você é um freelancer ou proprietário de uma pequena empresa, o Clockify é perfeito para monitorar e acompanhar as horas faturáveis. Embora não tenha sido projetado como um planejador, o Clockify permite que os usuários agendem trabalhos, tarefas, turnos e folgas.

Com base nessas entradas de tempo, você também pode criar automaticamente planilhas de horas e faturas para um faturamento mais simplificado.

Melhores recursos do Clockify

Recursos simples e avançados de controle de tempo

Rastreamento automático em aplicativos e sites que você usa regularmente

Capacidade de atribuir tarefas a membros da equipe, criar marcos e obter insights sobre a sobrecarga de trabalho

Modelos para carregar atividades recorrentes a cada semana

Limitações do Clockify

Os recursos de gerenciamento de tempo do Clockify superam seus recursos de planejamento diário. Como resultado, os usuários são forçados a usar os recursos de agendamento também para o planejamento.

Preços do Clockify

Gratuito com controle ilimitado

Básico: US$ 4,99/mês por usuário

Padrão: US$ 6,99/mês por usuário

Pro: US$ 9,99/mês por usuário

Enterprise: US$ 14,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Clockify

G2: /4.5/5/ (mais de 150 avaliações)

Capterra: /4.7/5/ (mais de 4.800 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Clockify está disponível para download no macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge e Linux.

5. Todoist

Fonte: Todoist

O Todoist é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas simples e prática. Seu design minimalista permite que você registre as tarefas com a mesma naturalidade com que as escreve em um pedaço de papel. Em seguida, você pode organizar todas as suas tarefas em projetos e adicionar prioridades/rótulos.

Meu recurso favorito é a "visualização de hoje", que ajuda a se concentrar nas tarefas que devem ser realizadas hoje sem as distrações de todo o resto. Ao contrário de uma visualização de calendário, que exibe as tarefas da semana/3-4 dias de cada vez, a visualização de hoje ajuda a permanecer no presente, evitando a sobrecarga de pensamentos sobre o futuro.

Entretanto, para controlar o tempo, agrupar tarefas em projetos etc., o Todoist é limitado. Todoist é limitado. Eu me vi gerenciando projetos em uma ferramenta mais abrangente e recorrendo ao Todoist apenas para tarefas diárias simples. Com o tempo, o gerenciamento de várias ferramentas se tornou entediante.

Todoist: Melhor para planejamento em movimento

O Todoist oferece recursos intuitivos e compatíveis com dispositivos móveis para gerenciar tarefas. Seu design minimalista faz com que seja um prazer usá-lo, mesmo para aqueles que não são tecnologicamente experientes.

Melhores recursos do Todoist

Interface simples e minimalista para registro de tarefas

Visualizações flexíveis, especialmente a visualização de calendário, para ver as tarefas em uma linha do tempo

Compartilhamento de projetos, colaboração e comentários

mais de 80 integrações para troca de informações, comunicação e automação

Visualização da produtividade por semana e mês para manter os membros da equipe no caminho certo (além do Todoist Karma para concluir tarefas!)

Limitações do Todoist

Os recursos para equipes são limitados

Os usuários afirmam que o aplicativo não oferece a possibilidade de adicionar divisões de tempo para cada tarefa

Alguns usuários enfrentam problemas de sincronização ao integrá-lo ao Google Agenda

Preços do Todoist

Iniciante: US$ 0

Pro: US$ 5/mês por usuário

Business: US$ 8/mês por usuário

Classificações e resenhas do Todoist

G2: /4.4/5/ (mais de 750 avaliações)

Capterra: /4.6/5/ (mais de 2.400 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Todoist está disponível para download no Android, iOS, Windows, macOS e Linux

O aplicativo também tem versões para Web e Apple Watch

6. Any.do

Fonte: Any.do

O Any.do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas para indivíduos, famílias e equipes. A parte mais interessante do Any.do é que ele oferece um módulo especialmente projetado para o planejamento diário, que inclui:

Visualização privada de tudo o que é relevante para você

Novo começo todos os dias para planejar com base nas suas necessidades

Notificações push e fluxo de trabalho guiado para planejar o dia

Integração de calendário para gerenciar eventos e tarefas em um só lugar

Exibições personalizáveis com base em suas preferências

Usei o Any.do por um curto período de tempo quando tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo - um gato em cirurgia, um filho no time de futebol da escola, férias próximas, além de várias tarefas de redação.

Para gerenciar tudo isso junto, sem perder o pessoal para o trabalho, o Any.do é uma ótima ferramenta. Os recursos de foco também são ótimos para minimizar a sobrecarga de produtividade.

Any.do: Melhor para integrar planos pessoais e profissionais em uma única ferramenta

Com o Any.do, você pode gerenciar todos os aspectos de sua vida sem que um interfira no outro.

Os melhores recursos do Any.do

Sugestões inteligentes personalizadas emcomo se concentrar e no que focar

Integrações com várias ferramentas de gerenciamento de projetos para consolidar as necessidades pessoais e profissionais

Pronto para usomodelos de listas de tarefas para vários casos de uso

Limitações do Any.do

Os usuários estão insatisfeitos com o nível de detalhes da tarefa que podem ser adicionados a cada item de tarefa

Alguns usuários também mencionam que ele não é adequado para estruturas específicas de gerenciamento de tarefas, como o GTD

Preços do Any.do

Pessoal: US$ 0

Premium: US$ 5,99

Família: US$ 9,99/mês para 4 usuários

Equipes: US$ 7,99/mês por membro

Classificações e avaliações da Any.do

G2: /4.2/5/ (mais de 150 avaliações)

Capterra: /4.4/5/ (mais de 150 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Any.do está disponível para download no telefone (Android e iOS), iPad, desktop (Windows, macOS), web e relógio inteligente.

7. Sunsama

Fonte: Sunsama

A Sunsama é uma ferramenta de produtividade focada em permitir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. É um planejador diário digital que consolida os dados de todos os seus aplicativos para que sejam organizados de forma clara em uma visualização de linha do tempo.

Minha maior atração pela Sunsama foi sua capacidade de consolidar todas as comunicações. Em um determinado momento, eu tinha tarefas em uma ferramenta, eventos em outra, tarefas pessoais em outra lista, solicitações em e-mails - em qualquer dia, eu perdia uma coisa ou outra. A Sunsama prometeu resolver esse problema.

O ritual diário de revisar cada dia e planejar é bom. A capacidade de publicar automaticamente o plano no Slack também é bacana.

Com o passar do tempo, porém, percebi que consolidar tudo é mais complicado do que eu esperava. Eu estava lutando para priorizar as várias comunicações que chegavam todos os dias porque a Sunsama apresentava tudo como uma lista para mim.

Sunsama: melhor para planejamento diário em uma única janela

O foco da Sunsama é fazer com que as pessoas organizem a desordem em suas vidas profissionais e planejem ser produtivas.

Se você tiver informações relacionadas ao trabalho em e-mail, Slack, calendário, Notion, Trello, ClickUp ou Github, a Sunsama pode unificá-las em um só lugar, para que você possa marcá-las com estilo!

Melhores recursos da Sunsama

Planejamento diário guiado usando uma rotina passo a passo

Visualização diária unificada

Metas diárias com estimativas de tempo

Cronograma e agendamento

Limitações do Sunsama

A Sunsama é uma ferramenta de produtividade pessoal com pouco para equipes

A unificação de dados de várias fontes pode se tornar uma sobrecarga

Pode ser uma tarefa árdua importar e-mails não importantes/irrelevantes e depois descartá-los na Sunsama

Preços da Sunsama

teste gratuito de 14 dias

Assinatura mensal: US$ 20/mês

Assinatura anual: US$ 16/mês cobrados anualmente

Classificações e resenhas do Sunsama

Capterra: /4.7/5/ (mais de 20 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Sunsama está disponível para download em telefones (Android e iOS) e computadores

8. Plaky

Fonte: Plaky

O Plaky é um software de planejamento visual de projetos para equipes. Ele permite que as equipes criem tarefas, alinhem equipes, adicionem membros, comentem, acompanhem o progresso e gerenciem projetos. Seus recursos abrangem gerenciamento de tarefas, colaboração, relatórios e administração.

Para mim, é um convite irresistível quando um aplicativo é gratuito, então comecei a usar o Plaky. Para uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas, o Plaky fez o trabalho para mim. No entanto, depois de experimentar outros aplicativos com recursos mais abrangentes, não achei o Plaky nada de especial.

Plaky: Melhor para pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos

O Plaky é um aplicativo gratuito de planejamento diário que atende às necessidades de pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos de forma econômica. Excelente para equipes pequenas, o Plaky permite que as pessoas de todos os departamentos centralizem toda a comunicação e colaborem em tempo real.

Melhores recursos do Plaky

Fluxos de trabalho de integração simples

Modelos prontos para casos de uso de marketing, RH, vendas, CRM e desenvolvimento de software

Projetos, tarefas e usuários ilimitados

Limitações flexíveis

O Plaky pode ser limitante para projetos de nível empresarial que precisam de personalizações complexas.

Preços do Plaky

Gratuito para sempre

Pro: US$ 4,99/mês por usuário

Enterprise: US$ 10,99/mês por usuário

pacote cake.com: US$ 15,99/mês por usuário

Classificações e resenhas vagas

Aplicativos disponíveis

O Plaky está disponível para download nas versões para telefone (Android e iOS) e Web.

9. TickTick

Fonte: TickTick

O TickTick é uma ferramenta abrangente para organizar todos os aspectos da vida. Além de planejar cada dia, você pode usar o TickTick para organizar seus afazeres, tarefas, metas e eventos.

O TickTick é outro aplicativo que foi muito eficaz na consolidação do trabalho e da vida em um único lugar. A interface amigável é convidativa. O cronômetro Pomodoro foi uma maneira mais simples e organizada de controlar o tempo. O gerador de ruído branco é o melhor amigo de um escritor.

TickTick: Melhor para organizar e concluir tarefas diárias em um cronograma

O TickTick vem com um timer pomodoro embutido que o ajuda a se concentrar nas tarefas que tem em mãos e a concluí-las de acordo com um cronograma. Isso é ótimo para pessoas que têm muitas coisas pequenas para fazer. E mais? Você também pode reproduzir ruído branco em segundo plano enquanto trabalha!

Por exemplo, se você for um gerente ou um profissional de sucesso do cliente, suas tarefas podem envolver a tomada de decisões, a revisão de documentos, o fornecimento de feedback etc., e cada uma delas pode ser realizada em 25 minutos. O TickTick é ótimo para isso.

Melhores recursos do TickTick

Capacidade de criar tarefas a partir de comandos de voz, e-mails, Siri e widgets

Análise automática de datas de prazos em lembretes

"Alerta irritante" para itens que você não pode perder

Níveis de prioridade e classificação

Visualizações de calendário personalizáveis

Limitações do TickTick

Os usuários estão desapontados com as limitações da versão gratuita

Os usuários também dizem que os tons de alerta e os alertas irritantes às vezes aumentam a ansiedade de notificação

Preços do TickTick

Plano mensal: US$ 3,99/mês

Plano anual: US$ 35,99/ano

Classificações e resenhas do TickTick

G2: /4.5/5/ (mais de 100 avaliações)

Capterra: /4.8/5/ (mais de 100 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O aplicativo TickTick está disponível para download no telefone (Android e iOS), iPad, desktop (Windows, macOS, Linux), versão Web e Apple Watch.

10. Estruturado

Fonte: Estruturado

O Structured é um aplicativo de produtividade multifuncional com IA integrada. Além de ser um planejador diário intuitivo, ele também é uma lista de tarefas, um calendário, um rastreador de hábitos, um cronômetro de foco e muito mais.

Gostei do Structured porque ele tinha recursos limitados. Evitando os sinos e assobios, o Structured me deu o mínimo necessário para planejar bem o meu dia. A visualização da linha do tempo é especialmente útil porque é uma visualização de lista com a qual me sinto confortável, mas justaposta em uma linha do tempo. A capacidade de adicionar cores personalizadas aos itens também foi divertida.

Estruturado: Melhor para quem tem muitas tarefas e compromissos

O Structured foi projetado para ajudá-lo a assumir o controle das inúmeras coisas que você precisa fazer. Assim, o aplicativo estrutura toneladas de tarefas e compromissos em uma única linha do tempo, ajudando-o a criar uma lista de prioridades e a marcar as coisas.

Melhores recursos do Structured

Interface simples e fácil de usar

Opções mínimas para gerenciamento de tarefas sem bagunça

Capacidade de personalização para atender a necessidades exclusivas

Limitações estruturadas

O Structured é simples e tem foco exclusivo. Ele não tem recursos complexos de gerenciamento de projetos para cuidar do panorama geral.

Preços do Structured

Plano gratuito

Structured Pro Mensal: US$ 2,99/mês

Structured Pro Yearly (anual): US$ 9,99/ano

Structured Pro Lifetime: US$ 29,99 por toda a vida

Classificações e avaliações estruturadas

App Store:

/4.8/5/ (mais de 24.000 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O Structured App está disponível para download em telefones (Android e iOS) e macOS.

11. Coisas 3

Fonte: Things 3

O Things 3 é um gerenciador de tarefas pessoais premiado. Ele combina eventos de calendário e tarefas para fornecer uma visão melhor de sua agenda. Ele permite que você planeje o seu dia pela manhã, elimine os atrasos à noite e as tarefas repetitivas para o futuro.

Como usuário de Mac, gostei da facilidade com que o Things 3 se integrou ao meu ecossistema, tanto no computador quanto no telefone. O aplicativo para Apple Watch é mais abrangente do que qualquer outra ferramenta de gerenciamento de tarefas que já usei.

Eu podia usar a barra de toque, o Hand-off, as ações rápidas da tela inicial, etc., quase como se fosse um aplicativo nativo! Pagamento único em vez de assinaturas mensais? Faça minha inscrição!

Things 3: Melhor aplicativo de planejamento diário para usuários da Apple

O Things 3 foi projetado para o ecossistema Apple do macOS, iOS, iPadOS e até mesmo do Vision Pro.

Ele tem um design intuitivo e nativo com o qual os usuários da Apple se sentirão imediatamente familiarizados. Os atalhos e comandos específicos da Apple também funcionarão no Things 3.

Melhores recursos do Things 3

Planejamento diário guiado e rituais de encerramento

Cabeçalhos para criar categorias e marcos dentro dos projetos

Listas de verificação para subtarefas

Agendamento inteligente orientado por linguagem natural com o Jump Start

Modo Slim e várias janelas

Limitações do Things 3

Limitado ao ecossistema da Apple. Se você tiver membros da equipe ou prestadores de serviços que usam outros sistemas operacionais, não será possível colaborar no Things 3

os aplicativos para iPhone, Apple Watch e iPad têm custo adicional

Preços do Things 3

Compra única de US$ 49,99

Classificações e resenhas doThings 3

G2: /4.4/5/ (mais de 20 avaliações)

Capterra: /4.9/5/ (mais de 100 avaliações)

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Things 3 está disponível para download no macOS, iOS, iPad e visionOS

12. Trello

Fonte: Trello

O Atlassian Trello é uma solução de gerenciamento de tarefas criada com base no método Kanban, usando cartões, listas e quadros. Desde o simples gerenciamento de tarefas até fluxos de trabalho complexos, o Trello pode lidar com todos os tipos de projetos com facilidade.

Nos primeiros dias de minha jornada de produtividade, o Trello era a solução completa. Eu tinha quadros para filmes que queria assistir, livros que queria ler, tarefas domésticas diárias/semanais/mensais, etc., além do meu trabalho. O simples quadro Kanban baseado em cartões foi meu ponto de entrada para o gerenciamento de projetos.

Com o tempo, precisei de algo mais específico para o planejamento do dia. O Trello parecia ótimo para projetos, divididos em tarefas, mas não conseguia acomodar as várias outras coisas, como eventos, respostas, reuniões, etc., que eu precisava enfrentar.

Trello: melhor para equipes que executam tarefas bem definidas

O Trello segue uma hierarquia de cartões e quadros. Quando você tem uma série de tarefas bem definidas, pode criar cartões para cada uma delas e organizar em quadros com raias para cada status.

O Trello é amplamente utilizado por equipes de desenvolvimento de software que criam cartões para cada recurso/estória de usuário que passa pelo pipeline.

Melhores recursos do Trello

Visão clara do pipeline de trabalho na forma de quadros, visualizações de calendário, linhas do tempo e muito mais

Automação sem código para processos repetitivos e tarefas recorrentes

Modelos testados por líderes do setor

Limitações do Trello

Para atividades que envolvem criatividade e solução de problemas mais complexas, os recursos limitados do Trello podem não ser suficientes

Espera-se que as equipes organizem seus fluxos de trabalho apenas como cartões, listas e quadros - nenhum outro formato funcionará

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,5/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Trello

Aplicativos disponíveis

O aplicativo Trello está disponível para download em telefone (Android e iOS), desktop (Windows e macOS) e Web

13. Microsoft Outlook

Fonte: Wikimedia Commons O Microsoft Outlook é uma das mais antigas ferramentas de gerenciamento de e-mail que sobreviveram. Principalmente, o Outlook permite que você envie e receba e-mails por meio de uma caixa de entrada estruturada. Como uma extensão disso, ele também inclui:

Calendário para agendamento de reuniões e eventos

Aplicativo de lista de tarefas

Gerenciamento de contatos

Recursos de anotações e registro em diário

Todos têm uma fase em que usavam o Outlook para gerenciar seus e-mails, assim como eu. Meu uso era principalmente para receber e responder a e-mails, embora eu também agendasse reuniões a partir dele. O Teams também está perfeitamente integrado.

No entanto, como eu não estava na pilha da Microsoft, a integração de ferramentas de terceiros se tornou um desafio.

Outlook: Melhor para equipes na pilha da Microsoft

A pilha de tecnologia da Microsoft é amplamente utilizada por equipes em todo o mundo. Para as equipes que já utilizam a Microsoft, o Outlook é um excelente espaço de trabalho consolidado.

O Outlook pode servir como o sistema de gerenciamento de tíquetes de fato, especialmente se a sua função de trabalho gira em torno de e-mail, como sucesso do cliente ou manutenção de software.

Melhores recursos do Microsoft Outlook

Gerenciamento multifuncional de e-mail

Combinação de e-mail, tarefas, eventos, contatos e notas em um único aplicativo

Integrações com outras ferramentas da Microsoft, como Teams e Office 365

Limitações do Microsoft Outlook

O Outlook não é a ferramenta de gerenciamento de e-mail mais intuitiva

Restrito à pilha da Microsoft

Preços do Microsoft Outlook

Preço autônomo uS$ 159,99 para 1 PC ou Mac

Para uso doméstico:

Família: US$ 9,99/mês para até 6 usuários Pessoal: US$ 6,99/mês para um único usuário

Para empresas (preço anual):

MS365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário MS365 Business Standard: US$ 12,5/mês por usuário MS365 Business Premium: US$ 22/mês por usuário MS365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário



Classificações e análises do Microsoft Outlook

Aplicativos disponíveis

O Microsoft Outlook está disponível para download no telefone (Android e iOS) e no desktop (Windows e macOS)

14. nTask

Fonte: nTask

o nTask é um software de gerenciamento de projetos de ponta a ponta com recursos para planejamento, execução, monitoramento e aprimoramento.

Comecei a usar o nTask quando a equipe de software da minha organização o preferiu para o gerenciamento de tarefas. Ele era abrangente e me deu uma visão panorâmica de como o software é desenvolvido. Aprendi muito. No entanto, para gerenciar meus próprios projetos e tarefas de redação, achei que ele não era suficientemente adaptável.

nTask: Melhor para equipes de desenvolvimento de software

o nTask foi projetado para dar suporte a equipes de desenvolvimento de software ágeis e de ritmo acelerado. O planejamento detalhado do projeto permite a alocação de recursos, cronogramas, orçamentos etc.

Com o nTask, você pode projetar seus próprios fluxos de trabalho, criar status personalizados ou usar status pré-construídos modelos de planejadores diários para se preparar para o sucesso.

Melhores recursos do nTask

Controle de tempo, planilhas de tempo automatizadas e fluxos de trabalho de aprovação

Controle de problemas com personalizações de gravidade e status

Sincronização de calendário para reuniões, agenda e notas de discussão

Gerenciamento de riscos e estruturas de solução

Relatórios com KPIs personalizados

limitações de tarefas

Os usuários consideram a interface caótica e difícil de usar

Em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos de software, o nTask pode ser limitado em termos de recursos

Preços do nTask

7 dias de teste gratuito

Premium: US$ 4/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

nClassificações e avaliações de tarefas

G2: /4.4/5/ (mais de 10 avaliações)

Capterra: /4.2/5/ (mais de 100 avaliações)

Aplicativos disponíveis

o nTask está disponível para download nas versões para telefone (Android e iOS) e Web.

15. Evernote

Fonte: Evernote

O Evernote é um dos aplicativos de anotações mais antigos. O que inicialmente era uma ferramenta para organizar notas e ideias em cadernos digitais, agora evoluiu para uma solução abrangente para gerenciar conhecimento, tarefas e programações.

Sou um usuário antigo do Evernote, ngl. Eu escrevia meu diário no Evernote, recortava artigos interessantes da Internet, salvava imagens para uso posterior, e assim por diante. Como um aplicativo de anotações, ele atendia a todas as minhas necessidades.

Quando minhas demandas de gerenciamento de projetos aumentaram, os recursos do Evernote ficaram aquém. Continuo a usar o Evernote para gerenciamento de conhecimento e, às vezes, também planejo meus dias nele. No entanto, ele não é o meu planejador diário principal.

Evernote: Melhor para produtividade pessoal e gerenciamento de trabalho

O Evernote é uma ferramenta digital fácil de usar, com flexibilidade e liberdade semelhantes às de um caderno físico. Com o Evernote, você pode criar notas com texto, imagens, áudio, digitalizações, PDFs e documentos.

Também é possível criar tarefas e agendar tarefas para gerenciar todo o seu trabalho em um só lugar.

Melhores recursos do Evernote

Captura de páginas da Web com o Web Clipper

Digitalização e armazenamento de arquivos, documentos e imagens, como notas de reunião, recibos, manuais e receitas de família

Conexão de reuniões (agenda) a notas de reunião (documentação e itens de ação)

Pesquisa com IA que também explora PDFs, documentos e imagens

Limitações do Evernote

Como uma ferramenta de anotações, o Evernote é limitado em seus recursos de gerenciamento de projetos

O planejamento diário ainda é manual, sem fluxos de trabalho ou modelos guiados

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Evernote

Aplicativos disponíveis

O Evernote está disponível para download em telefone (Android e iOS), desktop (Windows, macOS) e extensões da Web.

Bônus_: A cartilha definitiva sobre

/como planejar sua semana/

Faça melhores planos diários e execute-os de forma eficaz com o ClickUp

Quer você esteja separando batatas ou supervisionando a construção da Ponte do Brooklyn, seu trabalho deve ser planejado e executado um dia de cada vez. Os aplicativos de planejamento diário vêm repletos de recursos para ajudá-lo exatamente nisso.

Ferramentas como o Evernote e o Notion podem ajudar a documentar o conhecimento organizacional e a criar planos de trabalho a partir daí. O TickTick e o Structured trazem método para a loucura que é um dia de trabalho moderno.

O Plaky e o Trello são mais adequados para equipes de desenvolvimento de software. E o Sunsama unifica as inúmeras ferramentas de comunicação e informação que usamos atualmente.

Dependendo do seu trabalho e das suas preferências pessoais, qualquer um dos quinze acima pode ser o melhor aplicativo de planejamento diário para você.

Precisa de algo abrangente e flexível para crescer com seus negócios e necessidades?

/Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo/

.