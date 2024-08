10 melhores aplicativos de agenda e planejamento de IA em 2024

Você está cansado de agendar manualmente todos os seus compromissos e reuniões? Bem, não tenha medo - os calendários com tecnologia de IA estão aqui!

Esses calendários usam inteligência artificial de ponta para tornar sua vida mais fácil, mais organizada e muito mais divertida. Confie em nós, eles revolucionarão seu dia de trabalho.

Portanto, sem mais delongas, vamos nos aprofundar nos assistentes de calendário com IA que estão revolucionando o mundo do trabalho. De widgets práticos a agendamento inteligente e lembretes personalizados de listas de tarefas, esses calendários têm de tudo. ✨

O que você deve procurar nos aplicativos de calendário com IA?

IA aplicativos de calendário devem fazer mais do que automatizar o agendamento de compromissos ou o reagendamento de reuniões recorrentes. Com os poderosos aplicativos de Ferramentas de IA você pode pedir muito mais do seu aplicativo de agendamento.

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar em seu assistente de calendário com IA:

Programação inteligente: Encontre um planejador de IA que possa procurar os melhores horários para reservar ou agendar reuniões, tarefas importantes e intervalos

Templates : Começar do zero nem sempre é fácil, portanto, encontre uma opção commodelos de cronograma de trabalho para lhe dar algo em que basear sua semana de trabalho

Recursos de colaboração: Se você usar seusoftware de gerenciamento de tarefas para trabalhar com freelancers ou membros da equipe, procure recursos de colaboração como ajuste de fuso horário e links automáticos ou personalizados para reuniões de equipe

Conveniência: Procure recursos que mudem o jogo, como blocos de tempo do tipo arrastar e soltar e a capacidade de programar tarefas separadamente para o horário pessoal e o horário de trabalho, ou para determinar janelas de disponibilidade

Não é preciso se preocupar em pedir muito dos atuais aplicativos com tecnologia de IA aplicativos de planejamento diário ! Pense nas coisas que tomam tempo quando você está programando seu fluxo de trabalho e encontre um aplicativo que as automatize.

Os 10 melhores planejadores e calendários de IA para usar em 2024

Pronto para automatizar seu gerenciamento de tarefas? Prepare-se para dar adeus ao incômodo da programação e dar as boas-vindas a um mundo de gerenciamento de tempo conveniente!

</div>

Obtenha uma visão completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Temos centenas de ferramentas de IA baseadas em pesquisas para cobrir todas as funções e casos de uso, para que você possa dedicar mais tempo às coisas importantes. Por exemplo, Tarefas do ClickUp faz parte do nosso software de agendamento de tarefas que pode ajudá-lo a planejar, organizar e colaborar em qualquer projeto. O ClickUp oferece uma visualização avançada do Calendar para gerenciar vários calendários ou agendar reuniões em uma única exibição. Ele também possui ferramentas avançadas de gerenciamento de tarefas, incluindo subtarefas, tópicos de comentários, tags, listas de verificação, campos personalizados, tarefas recorrentes e até mesmo a funcionalidade de transferência automatizada!

Embora o ClickUp Brain não tenha a opção de agendar tarefas (ainda!), o recurso de inteligência artificial usa o processamento de linguagem natural para uma escrita, brainstorming e comunicação claros e assistidos por IA. Os usuários também podem acessar modelos de gerenciamento de tempo quadros brancos, Prompts do ChatGPT , bate-papo em tempo real e vários outros recursos para facilitar a vida. 🌻

Além disso, o AI Project Manager do ClickUp Brain oferece recapitulações instantâneas e atualizações de progresso das tarefas na visualização Calendar, para que você não precise alternar para outra tela para verificá-las.

Economize tempo com o ClickUp Brain

Tem muita coisa acontecendo e não consegue descobrir o que fazer primeiro? Basta perguntar ao ClickUp Brain. Faça uma pergunta personalizada ou use um dos prompts embutidos, como:

Quais são minhas tarefas urgentes?

_Em que devo trabalhar em seguida?

_Quais são as minhas tarefas atrasadas?

_Quais tarefas estão abertas e atribuídas a mim?

O AI Knowledge Manager do ClickUp verificará as tarefas abertas e as prioridades para ajudá-lo a descobrir o que precisa de atenção.

Melhores recursos do ClickUp:

O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM, incluindo Zoom, Gmail, Google Calendar, Outlook, Calendly, Microsoft Excel, Slack e Chrome

Personalize seu gerenciamento de tempo com mais de 35 ClickApps que podem ajudar na automação de tarefas, atribuição de Sprint Points e adição de dados de campos personalizados

Simplifique a colaboração com sua equipe usando vários responsáveis, tópicos de comentários para qualquer tarefa, gravações de tela compartilháveis e a capacidade de atribuir comentários como itens de ação

Use em qualquer dispositivo ou sistema operacional, incluindo MacOS, Android, Windows, Linux, iOS e navegadores da Web

Obtenha atualizações de tarefas em tempo real em seu Calendar com a ajuda do AI Project Manager do ClickUp Brain

Conte com a ajuda do Knowledge Manager com tecnologia de IA para localizar suas tarefas urgentes e atrasadas

Agende ou marque reuniões, atualize tarefas e otimize seu dia de trabalho com uma interface de usuário intuitiva, recursos de arrastar e soltar, tutoriais detalhados, comunicação em tempo real, notificações personalizáveis, várias exibições de calendário eModelo de planejador de calendário do ClickUp

Assuma o controle de sua agenda e atinja suas metas com o modelo de planejamento de calendário do ClickUp

Limitações do ClickUp:

Algumas avaliações relatam uma curva de aprendizado ao usar os recursos do ClickUp pela primeira vez (resolvemos isso com vários tutoriais gratuitos)

O ClickUp AI não está disponível no plano gratuito para sempre

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário pago anualmente

US$ 7/mês por usuário pago anualmente Empresarial: $12/mês por usuário pago anualmente

$12/mês por usuário pago anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.400+ avaliações)

4,7/5 (8.400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Recuperar

via Recuperar O Reclaim é para todos os fãs do Google. Use essa ferramenta inteligente para gerenciar uma agenda lotada com bloqueio automático de tempo e rotinas convenientes, tudo isso sem sair do Google Agenda.

Você pode usar o Reclaim para otimizar o agendamento de reuniões, o planejamento de viagens e os eventos do calendário pessoal. Entenda para onde seu tempo está indo ao longo da semana para encontrar os melhores horários para o que quer que você esteja fazendo a cada dia e agendar melhor as reuniões.

Melhores recursos do Reclaim:

Os principais recursos de bloqueio de tempo e colaboração ajudam você a atribuir epriorizar o trabalho para cada membro da equipe

Integra sua lista de tarefas com o Google Agenda para facilitar o acompanhamento de tudo o que precisa ser feito

Os recursos de IA podem agendar reuniões automaticamente para os membros e usuários da sua equipe, definindo dias sem reuniões para um foco sério e profundo no trabalho

O agendamento inteligente ajuda a encontrar tempo para as coisas prioritárias que você deseja fazer primeiro, a encontrar hábitos de planejamento e tarefas que você faz regularmente durante as horas em que terá largura de banda para elas

Recupere limitações:

Alguns usuários acham que a versão gratuita é muito limitada para ser útil

A falta de um recurso de comentários incorporado pode prejudicar a colaboração de algumas equipes

Preços do Reclaim:

Lite: Gratuito

Gratuito Starter: US$ 8/mês por usuário pago anualmente

US$ 8/mês por usuário pago anualmente Empresarial: $12/mês por usuário pago anualmente

$12/mês por usuário pago anualmente Enterprise: $18/mês por usuário pago anualmente

Reclaim classificações e críticas:

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: N/A

3. Trevor

via Trevor Trevor é um aplicativo de planejamento de IA que usa bloqueio de tempo para agendar tarefas importantes no trabalho e na vida pessoal usando um sistema de arrastar e soltar. Gerencie visualmente tudo o que está competindo por sua atenção, desde o tempo de viagem até as tarefas atrasadas, em tempo real, usando um painel conveniente.

Essa ferramenta de agendamento pode ajudá-lo a concentrar sua atenção em tarefas individuais, atribuir automaticamente durações às suas tarefas e lembrá-lo dos prazos futuros. Deixe que seu assistente de agendamento com IA atribua durações de tarefas, forneça sugestões e elabore planos de ação para que você se sinta um super-herói. 🦸

Melhores recursos do Trevor:

Integração com Todoist, Microsoft Outlook, Google Calendar e Google Tasks para facilitar sua vida e gerenciar a disponibilidade de forma mais eficaz (especialmente para seus contatos)

Os recursos de agendamento automatizado usam algoritmos inteligentes de bloqueio de tempo para mantê-lo atualizado

Veja todas as suas tarefas pessoais e de trabalho em um só lugar para um gerenciamento conveniente do calendário e uma experiência de usuário simples

Arraste e solte tarefas para novos dias para que você possa lidar com cancelamentos e com as inevitáveis surpresas da vida

Limitações do Trevor:

A falta de feedback dos usuários em sites de avaliação populares pode tornar difícil saber o que esperar

O plano gratuito não tem acesso a muitos recursos e ferramentas

Preços do Trevor:

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 29,99/ano por usuário pago anualmente

Avaliações e resenhas do Trevor:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Movimento

via Movimento O Motion usa o aprendizado de máquina para ajudar a planejar os seus dias e os da sua equipe. Deixe que esse ajudante de agendamento aproveite o poder da IA para criar programações diárias viáveis a partir de suas muitas reuniões, tarefas e projetos.

Use-o como um plug-in de navegador para agendar acompanhamentos, compartilhar links de agendamento e participar de chamadas de qualquer página sem a necessidade de entrar e sair do seu calendário. Ou use-o como um assistente pessoal móvel ou de desktop para que você possa levá-lo para qualquer lugar.

melhores recursos do #### Motion:

A integração com ferramentas populares facilita para pequenas empresas e gerentes de projeto ocupados o controle de tudo em um painel conveniente

Minimizartroca de contexto e proteja o tempo de trabalho ininterrupto com a priorização automática do trabalho

O Motion funciona como um assistente virtual inteligente, criando seus dias de trabalho, reprogramando trabalhos não realizados e limitando reuniões para que você possa se concentrar

Adicione um tempo de buffer, para que você tenha um momento para respirar entre as tarefas e proteja seus fins de semana para minimizar o estresse

Limitações do Motion:

Alguns usuários relatam problemas com tarefas priorizadas que não aparecem no calendário do Motion

Algumas avaliações mencionam que muitos dos recursos exigem muitos cliques, o que pode consumir mais tempo do que outros assistentes de calendário com IA

Preços do Motion:

Individual: $19/mês pago anualmente

$19/mês pago anualmente Equipe: US$ 12/mês por usuário pago anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Motion:

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 3,7/5 (mais de 10 avaliações)

5. Clara

via Clara O Clara é um sistema de software de assistente virtual que simplifica o agendamento individual e de equipes. Use um software inteligente diretamente de sua caixa de entrada para agendar e reagendar seus compromissos, de modo que tudo o que você precisa fazer é chegar no horário. 🤩

Clara se comunica usando linguagem natural por e-mail, interagindo com membros da equipe e clientes exatamente como você faria. Coloque Clara em CC em qualquer e-mail e seu assistente virtual com IA coordenará os horários, fará o acompanhamento para comunicação oportuna, finalizará os horários das reuniões e os adicionará ao seu calendário para você.

melhores recursos do #### Clara:

Clara trabalha diretamente de sua caixa de entrada, portanto, não há necessidade de baixar um aplicativo ou programa de desktop

Minimiza as tarefas tediosas e repetitivas e economiza horas todos os meses ao lidar com os e-mails de ida e volta frequentemente necessários para coordenar as agendas

Agenda reuniões, define lembretes e cria links de reuniões para você assim que o horário é confirmado

Aprende suas preferências para reduzir o reagendamento

Limitações da Clara:

Recursos limitados em comparação com outros calendários de IA e software de agendamento

Os usuários devem pagar pela associação de nível superior para alterar o nome "Clara" e disfarçar o uso de IApara se comunicar com os clientes e clientes

Preços da Clara:

Essencial: US$ 99/mês por usuário pago mensalmente

US$ 99/mês por usuário pago mensalmente Profissional: US$ 199/mês por usuário pago mensalmente

US$ 199/mês por usuário pago mensalmente Executivo: US$ 399/mês por usuário pago mensalmente

Avaliações e resenhas da Clara:

G2: 4,5/5 (2+ avaliações)

4,5/5 (2+ avaliações) Capterra: N/A

6. No sentido horário

via No sentido horário O Clockwise é um calendário com IA que otimiza suas semanas de trabalho criando programações mais inteligentes para você e toda a sua equipe. Deixe que esse poderoso assistente virtual transforme suas preferências em programações que economizam seu tempo e o ajudam a dar o melhor de si.

Esse planejador de IA pode mover automaticamente reuniões flexíveis, evitar conflitos de agendamento e encontrar os horários mais eficientes para cada evento de trabalho. O sentido horário cria blocos de trabalho ininterruptos tempo de foco para que você possa encontrar seu estado de fluxo.

Melhores recursos no sentido horário:

Integração com ferramentas como Google Calendar, Asana e Slack

Agendamento automático de reuniões de colegas de trabalho no calendário de cada membro da equipe para manter todos na mesma página

Minimiza as distrações e notificações durante o tempo de foco para maximizar seu dia de trabalho

O painel do gerente de projetos fornece insights rápidos sobre a largura de banda da equipe com análises em tempo real

Limitações no sentido horário:

Os usuários relatam falta de integração e sincronização com algumas ferramentas, como o Salesforce

Algumas avaliações mencionam uma interface pouco intuitiva e problemas para excluir eventos do calendário

Preços do Clockwise:

Gratuito

Equipes: US$ 6,75/mês por usuário pago anualmente

US$ 6,75/mês por usuário pago anualmente Empresarial: US$ 11,50/mês por usuário pago anualmente

US$ 11,50/mês por usuário pago anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Clockwise avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: N/A

7. Kronologic

via Kronologic O Kronologic é um calendário de IA projetado para equipes de vendas. Ele envia informações oportunas convites para reuniões no momento certo com a mensagem certa. Aumente seu envolvimento, suas taxas de conversão e sua receita. 💸

Usando um sistema de engajamento de vendas orientado por IA, o sistema Calendar First da Kronologic entra em contato com leads qualificados dos calendários de seus representantes para aumentar suas taxas de aceitação com um clique. Você pode usá-lo para coisas como solicitações de demonstração, leads de chatbot, leads de eventos virtuais, vendas cruzadas, vendas adicionais e conversão de freemium.

Melhores recursos da Kronologic:

Integrações com ferramentas populares, como Salesforce, HubSpot e Microsoft Office 365

Projetado para equipes de vendas de alto volume em setores como B2B, finanças, construção, segurança, software e automotivo

Vários produtos e funcionalidades, incluindo e-mail, convite, representantes e Quick Launch

O assistente de IA negocia os detalhes da reunião para que seus representantes possam se concentrar nas vendas e evitar as idas e vindas do agendamento

Limitações do Kronologic:

Algumas avaliações mencionam uma curva de aprendizado acentuada ao usar a interface pela primeira vez

Alguns usuários relatam reuniões agendadas sem levar em conta os diferentes fusos horários, resultando em perda de tempo e leads perdidos

Preços da Kronologic:

Individual: $6/mês pago mensalmente

$6/mês pago mensalmente **Pequena equipe: $112/mês por usuário pago anualmente

Equipes: US$ 1.000/mês por equipe de 10 usuários pagos anualmente

US$ 1.000/mês por equipe de 10 usuários pagos anualmente Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Kronologic:

G2: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

4,2/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,6/5 (5+ avaliações)

8. Calendário

via Calendário O Calendar é um planejador de IA projetado para ajudar as equipes a organizar suas reuniões e controlar o tempo gasto em tarefas todos os dias. Aproveite o poder do aprendizado de máquina para obter sugestões inteligentes sobre quando, onde e como realizar as reuniões mais eficazes.

Com um painel simples, o Calendar oferece uma visão de cima para baixo da sua semana de trabalho para ajudá-lo a manter o controle e planejar dias eficazes. Use os recursos de colaboração para garantir que os membros da sua equipe estejam na mesma página.

Melhores recursos do Calendar:

Integra-se a mais de 12 ferramentas, incluindo Google Calendar, iCloud Calendar e Zoom

Crie intervalos de tempo usando modelos de reunião on-line e páginas de agendamento personalizáveis para manter o controle do seu dia

Compartilhe links de calendário personalizados e permita que o destinatário agende uma reunião com base em sua disponibilidade on-line

O aplicativo de agendamento adiciona automaticamente as reuniões ao seu calendário para evitar o envio de e-mails e economizar seu tempo

Limitações do calendário:

Os recursos avançados não estão disponíveis na versão gratuita

Algumas avaliações mencionam recursos de personalização limitados

preços do #### Calendar:

Básico: Gratuito

Gratuito Standard: US$ 20/mês por usuário pago anualmente

US$ 20/mês por usuário pago anualmente Pro: US$ 24/mês por usuário pago anualmente

US$ 24/mês por usuário pago anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Calendar avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

4,7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 5/5 (2+ avaliações)

9. Todoist

via Todoist O Todoist existe desde 2007 como um aplicativo de lista de tarefas e gerenciador de tarefas criado para organizar seu trabalho e sua vida pessoal. Recupere a clareza do seu dia organizando todas as suas tarefas em um painel visual.

Com espaços de trabalho personalizáveis, filtros e roteiros de equipe, o Todoist é útil tanto para freelancers quanto para empresas, e quase não mostra sua idade. E você pode usar seu reconhecimento de linguagem natural para preencher instantaneamente sua lista de tarefas e economizar horas toda semana.

Já sabe que o Todoist não é para você? Confira nossa lista de Alternativas ao Todoist para opções semelhantes.

Melhores recursos do Todoist:

Melhores recursos do Todoist:

Integração com mais de 100 ferramentas e aplicativos para expandir a funcionalidade e tornar seus dias de trabalho mais convenientes

Classificação automática de tarefas, lembretes e filtros personalizados permitem que o Todoistajude a priorizar seu trabalho para obter eficiência, seja sua disponibilidade para uma reunião de grupo ou para atender à sua própria agenda

Crie projetos, tarefas e subtarefas para manter seu trabalho e projetos pessoais organizados

Compartilhe projetos com membros da equipe e adicione extensões compatíveis com a equipe para maximizar a funcionalidade para todos

Limitações do Todoist:

Algumas análises mencionam uma curva de aprendizado acentuada ao aprender a usar a interface

Alguns usuários relatam problemas técnicos ao criar novas tarefas

Preços do Todoist:

Personal Beginner: Gratuito

Gratuito Personal Pro: US$ 4/mês por usuário pago anualmente

US$ 4/mês por usuário pago anualmente Equipe Starter: Gratuito (atualmente em versão beta)

Gratuito (atualmente em versão beta) Team Business: US$ 6/mês por usuário pago anualmente

Avaliações e resenhas do Todoist:

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

10. Lindy

via Lindy.ai A Lindy é a mais nova ferramenta desta lista, pois ainda está em versão beta! É um calendário de IA e um assistente virtual que aumenta a eficiência e a produtividade de tarefas pessoais e profissionais.

A Lindy tem vários recursos, desde o gerenciamento de calendário até a elaboração de e-mails e a automação de tarefas, cada um deles projetado para ajudá-lo a gerenciar seus dias de forma mais eficaz, ajudando-o a ter um pouco mais de disponibilidade em seu dia. Inscreva-se agora na lista de espera do teste beta para estar entre os primeiros a testar esse calendário e planejador de dia com IA.

melhores recursos do #### Lindy:

Integração com dezenas de ferramentas populares para sincronizar tudo o que você precisa para seu fluxo de trabalho em um espaço simples

Opções de personalização para casos de uso específicos, comocalendários de recursosmarketing, vendas e recrutamento, permitem que você adapte a Lindy ao seu cargo

Elimine as comunicações de ida e volta para o agendamento de reuniões e deixe a IA da Lindy simplificar o processo

Resolução automática de conflitos de agendamento com priorização inteligente

Limitações do Lindy:

Nenhuma estrutura de preços ou data de lançamento definida

A falta de avaliações nas principais plataformas de avaliação limita as informações aos possíveis usuários

Preços da Lindy:

As informações sobre preços estarão disponíveis quando o Lindy sair da versão beta

Avaliações e resenhas do Lindy:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Planeje o sucesso com os aplicativos de planejamento e calendário da IA

Com 10 fantásticos assistentes de calendário e planejadores de IA para escolher, você está pronto para planejar o seu caminho para o sucesso! É hora de aproveitar o poder da IA para que você possa se manter organizado, produtivo e no topo do seu jogo todos os dias.

Pare de passar horas incontáveis descobrindo horários de reuniões, agendando e reagendando tarefas e tentando organizar seu calendário on-line .

Chegou a hora de as pessoas em todo o mundo aproveitarem a poderosa tecnologia de hoje para ter mais tempo para as coisas boas da vida. Happy hour, aqui vamos nós! 🍸

Vá em frente e experimente um - seu futuro eu vai lhe agradecer! Registre-se no ClickUp gratuitamente agora .