Os 10 principais modelos de listas de tarefas gratuitas no Excel e no ClickUp para aumentar a eficiência

Se você costuma ter dificuldades para dar conta das tarefas do trabalho, das responsabilidades pessoais e das intermináveis listas de afazeres que a vida lhe impõe, não se preocupe - você não está sozinho. Embora se destacar no trabalho e, ao mesmo tempo, manter uma vida pessoal satisfatória seja um grande quebra-cabeça para muitos profissionais, isso pode ser resolvido se você se equipar com as ferramentas certas.

A humilde lista de tarefas é uma ferramenta simples, mas extremamente útil para aumentar a produtividade e recuperar o controle de seus compromissos pessoais e profissionais. Ela fornece um roteiro claro do que e quando precisa ser realizado, ajudando-o a gerenciar o tempo com sabedoria e a priorizar as tarefas de forma eficaz. 📑

Para ser prática, uma lista de tarefas precisa de um formato bem estruturado, mas criar uma do zero pode ser outra responsabilidade.

Felizmente, há uma grande variedade de modelos excelentes disponíveis gratuitamente. Neste artigo, apresentaremos a você 10 dos melhores modelos de lista de tarefas para revolucionar a forma como você gerencia suas responsabilidades diárias.

O que é um modelo de lista de tarefas?

Um modelo de lista de tarefas é uma estrutura pré-concebida para listar, priorizar, organizar e gerenciar eficientemente as tarefas diárias rastreamento de tarefas ou atividades. Ele vem em várias formas, de simples a complexas, e pode ser usado para fins profissionais e pessoais.

Esses modelos normalmente incluem componentes essenciais, como nomes de tarefas, descrições, datas de vencimento e indicadores de status. Alguns podem oferecer atributos adicionais como níveis de prioridade , dependências de tarefas e categorias para aprimorar ainda mais o gerenciamento e a priorização de tarefas.

O ClickUp 3.0 lhe dá a capacidade de transformar e alternar entre diferentes visualizações enquanto edita diretamente as tarefas com o ClickUp AI

Os modelos de lista de tarefas oferecem uma abordagem sistemática para gerenciar suas tarefas agenda diária coordenar projetos complexos ou organizar as atribuições da equipe. Eles o ajudam a controlar as responsabilidades e a garantir que as tarefas cruciais sejam concluídas no prazo, promovendo a responsabilidade e a transparência.

O que os torna ainda mais valiosos é sua flexibilidade - eles podem ser adaptados para atender às suas necessidades específicas, quer você esteja gerenciando um projeto de cliente ou organizando uma festa de aniversário. ⏳

O que faz um bom modelo de lista de tarefas?

Quando se trata de organização de tarefas, não existe uma solução única para todos. No entanto, você deve garantir que seu modelo de lista de tarefas tenha as seguintes qualidades:

Clareza: Os nomes e as descrições das tarefas devem ser concisos e não ambíguos, garantindo que os usuários possam entender rapidamente o que precisa ser feito Organização: O modelo fornece uma estrutura lógica para listar as tarefas, geralmente de forma sequencial ou priorizada Flexibilidade: Os usuários devem ser capazes de personalizá-lo para atender às suas necessidades pessoais ou profissionais específicas Gerenciamento de datas de vencimento: Permite a definição de datas de vencimento ou prazos, ajudando os usuários a controlar responsabilidades sensíveis ao tempo epriorizar o trabalho consequentemente Rastreamento de status: Bons modelos incluem indicadores de status ou caixas de seleção que permitem que os usuários marquem as tarefas como incompletas, em andamento ou concluídas Lembretes e notificações: Para ajudar os usuários a se manterem atualizados sobre as próximas tarefas ou itens atrasados

Personalize suas notificações para que sejam disparadas automaticamente quando o status de uma tarefa for alterado no ClickUp

10 modelos de listas de tarefas gratuitas indispensáveis em 2024

Nesta coleção com curadoria, escolhemos a dedo os 10 melhores modelos de listas de tarefas e afazeres em Excel e ClickUp .

Cada um deles foi habilmente projetado para atender a necessidades específicas e elevar sua experiência de gerenciamento de tarefas. Eles também são fáceis de usar, personalizáveis e totalmente gratuitos. 🆓

1. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

O ClickUp Daily Task Template é perfeito para gerenciar tarefas diárias e manter o controle de todo o seu dia

O modelo Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é seu parceiro em organização das tarefas cotidianas desde as mais rotineiras até as mais críticas. Ele permite que você assuma o controle do seu dia, definindo metas, atribuindo prazos, categorizando tarefas, configurando lembretes e priorizando o trabalho.

A melhor parte? Ele é altamente personalizável, permitindo que você o adapte às suas necessidades e preferências.

Com esse modelo, você tem o poder de levar a organização de suas tarefas para o próximo nível por meio de Campos Personalizados. Você pode organizar as tarefas de acordo com categorias específicas, como tipo, local ou qualquer outro critério relevante, o que simplifica a visualização e a organização de sua carga de trabalho.

Acompanhe e mantenha facilmente as sequências com atributos personalizáveis para um gerenciamento eficaz das tarefas diárias. ✅

Use o modo de exibição de lista do modelo para uma exibição detalhada dos itens a fazer, mude para o modo de exibição Kanban para gerenciar facilmente os status das tarefas ou escolha o modo de exibição de tabela se preferir um formato semelhante a uma planilha. Você também pode integrar esse modelo ao seu ferramentas de gerenciamento de tarefas garantindo que ele se harmonize sem esforço com seu fluxo de trabalho diário. Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Combine sua lista de verificação diária e seu calendário diário com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Se você deseja controlar suas horas de trabalho, expectativas e metas com precisão, o Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp está de olho em você. Não se trata apenas de um calendário; é uma poderosa ferramenta organizacional que oferece uma visão holística de suas tarefas semanais, quinzenais ou mensais.

Use-o como um roteiro claro para planejar e priorizar todas as suas tarefas com base em sua função e responsabilidades ou como seu modelo de lista de tarefas semanais para vários projetos. 🗓️

O que torna esse modelo ainda mais conveniente e funcional são suas exibições personalizadas. Imagine ter uma semana inteira cheia de reuniões pela frente. A visualização Meeting Request oferece uma visão geral rápida de todos os seus próximos compromissos, as tarefas associadas e seus prazos. Isso garante que você esteja sempre bem preparado e no controle de seus compromissos.

Agora, imagine trabalhar em uma equipe em que as tarefas são atribuídas com base nas funções. A visualização By Role ajuda você a classificar as tarefas de acordo com quem é responsável por elas. Isso facilita a delegação de tarefas e promove a responsabilidade, garantindo que todos saibam o que precisam fazer e quando.

Por fim, há a visualização Schedules. É como um mapa visual do seu dia ou da sua semana, organizando as tarefas em ordem cronológica. Isso o ajuda a planejar seu tempo de forma eficaz, alocando espaços para tarefas, reuniões e até mesmo pequenos intervalos. Trata-se de manter o controle das coisas e aproveitar ao máximo seu precioso tempo.

Você também pode rastrear o progresso das tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído, e categorizar as tarefas usando campos personalizados, como Categoria, Recursos, Nível de Produtividade e Função. Faça o download deste modelo

3. Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Cumpra com sucesso todas as obrigações futuras com o modelo ClickUp Work To Do

Com o Modelo de trabalho a fazer do ClickUp com o ClickUp Work To Do Template, você pode priorizar facilmente as tarefas por importância, esforço ou urgência, garantindo que você se concentre no que é mais importante. Organizar projetos em listas, completas com suas tarefas relacionadas, subtarefas e datas de vencimento associadas, para que você esteja sempre em dia com os prazos. Além disso, você pode acompanhar visualmente seu progresso por meio de quadros Kanban intuitivos ou gráficos de Gantt.

Esse modelo oferece três visualizações distintas, adaptadas às suas necessidades:

Lista de tarefas

Calendário semanal

Calendário mensal

Na visualização Lista de Tarefas, você encontrará uma lista abrangente de atividades organizadas por seus prazos de conclusão, sejam eles diários, semanais ou mensais. Você pode acompanhar detalhes adicionais no lado direito do modelo, como status da tarefa, datas de vencimento e prioridade. Além disso, o campo Tipo de tarefa permite especificar o departamento responsável, acrescentando um toque de responsabilidade ao seu gerenciamento de tarefas. 💼

As visualizações de calendário são onde a mágica acontece. Use o editor simples de arrastar e soltar para agendar ou reprogramar tarefas criando um roteiro visual para seu trabalho. Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Gerencie facilmente tarefas em toda a equipe e use exibições personalizadas, como a exibição de quadro, para delegar trabalho com mais eficiência

O modelo Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é sua solução definitiva para manter-se organizado e lidar com as tarefas de forma eficiente, independentemente das metas do projeto. Esse modelo pega as informações que você insere e as agrupa automaticamente por prioridade, departamento ou status da tarefa. Com campos personalizados pré-criados, você terá uma visão rápida da propriedade da tarefa e das datas de conclusão previstas, garantindo transparência e clareza. 🌞

Sua equipe pode usar a visualização Lista do modelo para organizar meticulosamente os detalhes da tarefa, como propriedade e prazos, semelhante a um lista de tarefas avançada . As tarefas do projeto são classificadas em três listas principais - Itens de ação, Ideias e Backlog - permitindo que você encontre as informações necessárias sem esforço.

Enquanto isso, o modo de exibição Board permite planejar e priorizar tarefas organizando notas adesivas em um quadro Kanban. A visualização Box oferece insights sobre a distribuição do trabalho, ajudando na atribuição inteligente de tarefas, enquanto a visualização Calendar simplifica a programação com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Faça o download deste modelo

5. Modelo de tarefas simples do ClickUp

O ClickUp Simple To-Dos Template facilita o gerenciamento de tarefas e aumenta a produtividade

Apresentando o Modelo de tarefas simples do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, onde a eficácia encontra a simplicidade. Esse modelo oferece uma abordagem direta para o gerenciamento de tarefas sem complicações ou distrações desnecessárias. 🎯

Comece com a Visão de lista como sua lista de tarefas principal, onde as colunas exibem detalhes essenciais como responsáveis, datas de vencimento, tags de prioridade e comentários. A coluna de status oferece um menu suspenso com categorias personalizáveis, como Bloqueado, Concluído, Em andamento e A fazer.

Quer uma visão geral de todas as suas tarefas? Vá para a visualização All Tasks.

Precisa priorizar? A visualização Prioritized Tasks tem tudo o que você precisa.

Torne suas tarefas mais informativas incluindo subtarefas, listas de verificação e anexos. Experimente várias exibições, como Board e Gantt, e refine a exibição de suas tarefas usando filtros para encontrar a melhor opção para seu fluxo de trabalho. Faça o download deste modelo

6. Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp

Exibir somente a próxima ação de uma tarefa para um modelo de lista de tarefas mais limpo no ClickUp

Cansado de se esforçar para se lembrar de suas tarefas e compromissos diários? O Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp foi projetado para simplificar não apenas as atividades relacionadas ao trabalho, mas também as responsabilidades cotidianas, como limpar, passar aspirador de pó ou ir à academia.

O modelo de lista de tarefas inclui um formato de lista básico para visualizar tarefas pessoais ou profissionais categorizadas como A fazer ou Concluídas.

Esse modelo modelo de gerenciamento de tarefas fornece uma estrutura clara para adicionar suas tarefas diárias, completa com rótulos para datas de vencimento, prioridades e status de tarefas. É a chave para estruturar seu dia e manter o controle das tarefas, independentemente de seu tamanho ou importância.

Você encontrará uma variedade de visualizações, incluindo Lista, Quadro e Doc, permitindo que você aborde suas tarefas da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho. Suas poderosas opções de personalização diferenciam esse modelo - adicione campos, priorize tarefas e configure facilmente lembretes. Faça o download deste modelo

7. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Organize e planeje todas as suas atividades em um só lugar com o modelo de lista de atividades do ClickUp

O modelo Modelo de lista de atividades do ClickUp pode transformar o caos de suas tarefas em um sistema bem organizado e eficiente. É um modelo versátil que abrange tudo, desde a criação de listas de tarefas e listas de verificação para gerenciar cronogramas de projetos e sprints. Com esse modelo, você pode organizar todas as suas atividades em um só lugar, facilitando a priorização e o planejamento com precisão. 🙌

Use os Campos personalizados do modelo para:

Especificar o nome do projeto

Atribuir um gerente de projeto

Acompanhar o progresso da conclusão

O que é ainda mais conveniente é que esse modelo estrutura as atividades como subtarefas, permitindo que você forneça detalhes detalhados de cada uma delas, inclusive as dependências entre as atividades. É uma solução abrangente para o gerenciamento eficaz de atividades e o planejamento de projetos, simplificando tarefas complexas e garantindo que seus projetos sejam executados sem problemas. Faça o download deste modelo

8. Modelo de lista de tarefas priorizadas do Excel por Vertex42

Este modelo simplifica o processo de coleta, avaliação e controle de suas tarefas diárias

Entusiastas do Excel, aqui está uma ferramenta útil para suas necessidades de gerenciamento de tarefas: o Excel Prioritized To Do List Template by Vertex42. Esse modelo simplifica a coleta, a avaliação e o acompanhamento de suas tarefas diárias. Ele apresenta um design imprimível, preenchível à mão com um espaço dedicado para suas três principais prioridades. 🖨️

Na primeira coluna, liste suas tarefas ou projetos. Use as colunas subsequentes para definir datas de vencimento, atualizar status, especificar prioridades e adicionar notas. Você tem a flexibilidade de priorizar tarefas usando vários métodos, como símbolos, números ou formatação. Faça o download deste modelo

9. Modelo de lista de tarefas do Excel da TeamGantt

As opções claras de status do modelo facilitam o acompanhamento do progresso, enquanto a atribuição de datas de vencimento ajuda a priorizar as tarefas sem esforço

O modelo Lista de tarefas do Excel O modelo da TeamGantt é a sua passagem para o sucesso no gerenciamento de tarefas. Esse modelo simplifica o agendamento, a atribuição e o rastreamento de tarefas para vários projetos, tornando-o uma adição valiosa à sua coleção de modelos de lista de tarefas do Excel. Ele oferece adaptabilidade, quer você esteja lidando com tarefas críticas de trabalho ou projetos pessoais.

O modelo simplifica o gerenciamento de tarefas, permitindo que você crie uma lista de tarefas abrangente. Você pode facilmente adicionar tarefas, atribuir proprietários, definir datas de vencimento e acompanhar o status da tarefa. As opções claras de status facilitam o monitoramento visual do progresso e você pode priorizar as tarefas sem esforço, atribuindo datas de vencimento.

Você pode acompanhar seu progresso em tarefas de trabalho, garantindo que nunca perca um prazo, ou gerenciar seus projetos domésticos com mais eficiência, mantendo os custos sob controle e as tarefas dentro do cronograma. Faça o download deste modelo

10. Modelo de controle de tarefas diárias do Excel

Este modelo de lista de tarefas simplifica o acompanhamento de projetos oferecendo classificação e filtragem fáceis com base em datas de vencimento, prioridade e status

O modelo Excel Daily Task Tracker é uma ferramenta versátil para o gerenciamento eficiente de várias tarefas. Seu design amigável e visualmente atraente incorpora controles de filtragem incorporados, permitindo classificar e filtrar projetos com base em suas datas de vencimento, prioridade e status. Quer você prefira uma cópia digital ou impressa, este modelo é adequado para ambas as opções.

Com opções completas de personalização, você tem a liberdade de ajustar o texto, as imagens e outros elementos para atender às suas necessidades exclusivas. Você pode explorar um mundo de criatividade com acesso a uma grande variedade de fotos, gráficos, fontes e recursos dinâmicos, como animações, transições e vídeos. 🎨

Este modelo oferece uma solução direta e eficiente para o acompanhamento de tarefas, ajudando a evitar descuidos e aumentando sua produtividade. Faça o download deste modelo

Modelos de lista de tarefas: Visão geral

Aqui está uma breve visão geral do que você pode esperar de cada modelo:

Dê um xeque-mate em suas tarefas com os melhores modelos de listas de tarefas e de afazeres

Se as tarefas fossem seus soldados, os modelos de lista de tarefas seriam as estratégias e táticas que você aplicaria para assumir o controle delas e levá-las à vitória. Portanto, não tente apenas gerenciar as tarefas - comande-as com o modelo certo! 💂

De simples listas de tarefas a ferramentas detalhadas de acompanhamento de projetos, esses 10 modelos combinam simplicidade, flexibilidade e eficácia para atender às suas necessidades específicas. Se precisar de mais estruturas prontas para otimizar todos os tipos de atividades profissionais e pessoais, recomendamos que você confira A extensa biblioteca de modelos do ClickUp e aumente sua produtividade.