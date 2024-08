Analisamos os 10 melhores aplicativos de lista de tarefas em 2024 (gratuitos e pagos)

Não posso ser a única pessoa que vive com listas de tarefas! Essas aplicativos de lista de verificação diária tornaram-se meu assistente digital pessoal, ajudando-me a organizar tarefas, definir lembretes e priorizar o trabalho em um nível granular.

Ah, a quantidade de coisas que perdi (incluindo consultas ao dentista) e prazos, e acho que o meu ponto de inflexão foi quando estava organizando um evento e ele acabou virando uma bagunça.

Com as ferramentas certas e uma mudança de mentalidade, nada mais passa despercebido. Às vezes, superestimamos nossas habilidades cognitivas e não aceitamos ajuda.

Se você ainda não estiver usando um aplicativo de lista de tarefas, considere este o seu sinal para se juntar à festa. Essas ferramentas incríveis mantêm você no caminho certo ao lidar com várias tarefas com prazos e prioridades diferentes.

Passei muito tempo experimentando diferentes aplicativos de gerenciamento de tarefas. Com base na minha experiência e nos testes realizados pela equipe do ClickUp, compilei uma lista dos melhores aplicativos de lista de tarefas, tanto gratuitos quanto pagos.

Mas antes de passarmos à lista, vamos examinar rapidamente os recursos obrigatórios em um aplicativo de lista de tarefas.

O que você deve procurar em um aplicativo de lista de tarefas?

Interface amigável: O aplicativo deve ser intuitivo e fácil de navegar, com instruções claras e uma curva de aprendizado mínima (às vezes, tudo o que eu quero é uma lista de verificação simples para fazer um brain dump; o aplicativo que me levar mais rápido a isso vence. É por isso que adoro os widgets na tela inicial do meu telefone. Um toque e está tudo pronto)

O aplicativo deve ser intuitivo e fácil de navegar, com instruções claras e uma curva de aprendizado mínima (às vezes, tudo o que eu quero é uma lista de verificação simples para fazer um brain dump; o aplicativo que me levar mais rápido a isso vence. É por isso que adoro os widgets na tela inicial do meu telefone. Um toque e está tudo pronto) Compatibilidade entre plataformas : Você deve poder acessar as listas de tarefas de diferentes dispositivos sem problemas, seja um smartphone, um tablet ou um computador (Alterno entre meu telefone e meu laptop durante o dia, e depois há meu desktop para meu fluxo de trabalho pessoal. A disponibilidade e a segurança entre plataformas andam de mãos dadas. As ferramentas precisam ter uma experiência de desktop e móvel igualmente superior. Muitas vezes, as empresas priorizam a experiência na Web, e a experiência em dispositivos móveis é uma reflexão tardia)

: Você deve poder acessar as listas de tarefas de diferentes dispositivos sem problemas, seja um smartphone, um tablet ou um computador (Alterno entre meu telefone e meu laptop durante o dia, e depois há meu desktop para meu fluxo de trabalho pessoal. A disponibilidade e a segurança entre plataformas andam de mãos dadas. As ferramentas precisam ter uma experiência de desktop e móvel igualmente superior. Muitas vezes, as empresas priorizam a experiência na Web, e a experiência em dispositivos móveis é uma reflexão tardia) Opções de priorização e classificação de tarefas: Você deve poder priorizar as tarefas com base na urgência ou na importância, e o aplicativo deve oferecer várias opções de classificação, como por data de vencimento, categoria ou ordem personalizada (Uso tags como se minha vida dependesse disso. Com o grande volume de trabalho que acompanho, preciso obter as visualizações mais personalizadas para ser eficaz. faço isso com tags, sinalizadores de prioridade, diferentes tipos de visualização etc.). É essencial ter essa opção de personalização)_

Você deve poder priorizar as tarefas com base na urgência ou na importância, e o aplicativo deve oferecer várias opções de classificação, como por data de vencimento, categoria ou ordem personalizada (Uso tags como se minha vida dependesse disso. Com o grande volume de trabalho que acompanho, preciso obter as visualizações mais personalizadas para ser eficaz. faço isso com tags, sinalizadores de prioridade, diferentes tipos de visualização etc.). É essencial ter essa opção de personalização)_ Lembranças e notificações: As lembranças e notificações são essenciais para ajudá-loa manter o controle das tarefas e cumprir os prazos do projeto. (_Além da opção de receber lembretes, considero fundamental a capacidade de personalizar os tipos de lembretes e a forma de ser notificado. Caso contrário, você estará se afogando em um mar de notificações)

As lembranças e notificações são essenciais para ajudá-loa manter o controle das tarefas e cumprir os prazos do projeto. (_Além da opção de receber lembretes, considero fundamental a capacidade de personalizar os tipos de lembretes e a forma de ser notificado. Caso contrário, você estará se afogando em um mar de notificações) Recursos de colaboração: Para trabalhar em projetos de equipe, os recursos de colaboração, como compartilhamento de tarefas, comentários e atribuição de tarefas a membros da equipe, são cruciais _(Isso é muito importante para mim porque trabalho em vários departamentos, e frequentemente marco ou menciono pessoas e discuto em um tópico de tarefa para que possamos tomar uma decisão e nos alinhar. É importante poder fazer tudo isso em um só lugar

Para trabalhar em projetos de equipe, os recursos de colaboração, como compartilhamento de tarefas, comentários e atribuição de tarefas a membros da equipe, são cruciais _(Isso é muito importante para mim porque trabalho em vários departamentos, e frequentemente marco ou menciono pessoas e discuto em um tópico de tarefa para que possamos tomar uma decisão e nos alinhar. É importante poder fazer tudo isso em um só lugar Categorias ou tags personalizáveis: Você deve ser capaz de organizar as tarefas em categorias ou atribuir tags para facilitar a classificação e a filtragem para um gerenciamento de projetos eficaz

Esses recursos essenciais me ajudaram a filtrar as muitas ferramentas disponíveis no mercado e a selecionar as melhores para você.

Vamos começar!

Os 10 melhores aplicativos de lista de tarefas a serem usados em 2024

Os melhores aplicativos de lista de tarefas em uma olhada rápida:

1. ClickUp - o melhor aplicativo de lista de tarefas integrado à IA

O ClickUp é um aplicativo de lista de tarefas completo com muitos recursos de gerenciamento de projetos, colaboração e análise. Sua integração com IA o diferencia da maioria das ferramentas, oferecendo recursos que economizam tempo, melhoram a eficiência e mantêm você focado em trabalhos significativos que causam impacto. Tarefas do ClickUp é uma solução conveniente para dividir os projetos em pequenas partes e definir cada item de ação como uma tarefa separada.

Divida seus projetos em itens de ação gerenciáveis usando o ClickUp Tasks

Posso criar listas de verificação em qualquer parte do meu espaço de trabalho usando Listas de tarefas do ClickUp a lista de verificação de tarefas do ClickUp é uma lista de tarefas, seja em Tarefas, Documentos ou Notas. A lista de verificação do Task me ajuda a delinear um processo transparente para mim e minha equipe, enquanto a lista de verificação do Docs garante que eu possa marcar os itens de ação listados em um documento em Documentos do ClickUp .

Quando estou trabalhando em uma tarefa e tenho uma ideia inesperada (ou me esqueço de ir ao supermercado esta semana ou da minha temida consulta ao dentista), faço uma lista de verificação rápida no Bloco de Notas do ClickUp. Não preciso mudar de guia, portanto meu fluxo de trabalho não é interrompido.

Anote ideias, listas de tarefas e notas para si mesmo no ClickUp Notepad enquanto estiver trabalhando

Também prefiro criar tarefas no ClickUp Docs porque é muito simples. O processo é parecido com o seguinte:

Destaque o texto em um documento Clique em + Task na barra de ferramentas Clique em Select List e escolha uma lista Clique em Create

Depois de criar as tarefas, eu as atribuo aos membros da equipe e defino prazos. O recurso de edição em tempo real permite que eu colabore sem problemas com a minha equipe remota.

Gerencie sua lista de tarefas em colaboração com sua equipe usando o ClickUp Docs

Para tarefas que não requerem intervenção manual, eu uso o Cérebro ClickUp . Ele automatiza a criação de tarefas e o planejamento de subtarefas, responde a perguntas sobre tarefas e documentos (quando estou com pressa e procuro informações específicas) e resume os detalhes da tarefa.

Resuma os detalhes da tarefa com o ClickUp Brain

Para testar o quão intuitiva é essa ferramenta de IA, criei uma tarefa chamada "Projetar um programa de treinamento de funcionários" e adicionei os membros da minha equipe para discutir como planejaremos o programa. Usamos os comentários da tarefa para abordar nossas metas e a abordagem que queremos adotar para o treinamento.

Em poucos dias, o ClickUp Brain começou a recomendar subtarefas personalizadas (depois de refletir sobre o contexto da tarefa), como identificar as necessidades dos funcionários e as lacunas de habilidades, conectar-se com especialistas no assunto para criar módulos de treinamento e determinar o cronograma do programa.

Mudança de jogo!

O ClickUp também tem vários recursos prontos para uso modelos de listas de tarefas e Modelos GTD para ajudá-lo a organizar as tarefas de forma mais sistemática.

Estes são os meus favoritos:

Identifique as prioridades das tarefas e aumente a produtividade com o modelo Work To Do do ClickUp

Este modelo alinha suas ações diárias com suas metas semanais. Use-o para criar um lista de prioridades com base na importância, urgência ou esforço, organizar projetos com listas, subtarefas e prazos e acompanhar o progresso usando gráficos de Gantt ou quadros Kanban.

Além de mantê-lo organizado, o modelo permite que você trabalhe sem estresse, pois tem visibilidade das tarefas que precisam de atenção imediata e da distância que separa você de suas metas.

Crie uma lista de tarefas semanal, acompanhe o progresso e sinta-se inspirado a trabalhar para atingir suas metas de curto prazo com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Use este modelo para definir uma agenda prática para a próxima semana. Organize tarefas semelhantes em categorias, defina lembretes para tarefas urgentes e mantenha um registro do progresso em relação às datas de vencimento definidas.

Você pode personalizar o modelo para torná-lo adequado à criação de listas de tarefas pessoais e profissionais.

Planeje sua rotina diária e crie hábitos produtivos com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Este modelo é o seu planejador de rotina diária para criar hábitos saudáveis e manter-se em dia com eles. Ele ajuda você:

Manter-se organizado com as tarefas cotidianas e os compromissos profissionais

Definir metas atingíveis que contribuam para seu sucesso a longo prazo

Verificar o progresso regularmente

Gerenciar prioridades para não perder tarefas importantes

Ao verificar as tarefas de sua lista, você recebe um impulso de motivação que o impulsiona a trabalhar mais. Não se esqueça de dar um tapinha em suas costas por suas conquistas, grandes ou pequenas!

O ClickUp funciona para equipes multifuncionais de todos os tamanhos, de pequenas empresas a grandes corporações. Ele suporta mais de 1.000 integrações com outros aplicativos, como GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly e Zendesk. Portanto, mesmo que você tenha uma pilha de tecnologia carregada, o ClickUp pode se adaptar rapidamente ao seu fluxo de trabalho.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerencie sua lista de tarefas do ClickUp no desktop, telefone ou navegador

Escolha entre mais de 15 visualizações personalizáveis para configurar, visualizar e acompanhar o progresso de sua lista de tarefas de uma forma que funcione para você

Personalize os tipos de tarefas adicionando suas convenções de nomenclatura aCampos personalizados do ClickUp* Monitore sua produtividade diária resumindo as tarefas no final do dia com os Standups de IA do ClickUp

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para iniciantes. Mas o ClickUp tem amplos recursos e está pronto para usarmodelos de gerenciamento de tarefas para ajudá-lo a começar rapidamente

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre (ideal para pessoas físicas)

(ideal para pessoas físicas) Ilimitado: $7/usuário por mês (ideal para equipes pequenas)

$7/usuário por mês (ideal para equipes pequenas) Business: $12/usuário por mês (ideal para equipes de médio porte)

$12/usuário por mês (ideal para equipes de médio porte) Enterprise: Preço personalizado (ideal para gerenciar várias equipes grandes)

Preço personalizado (ideal para gerenciar várias equipes grandes) o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações) Os usuários adoram a capacidade de criar intuitivamente tarefas, subtarefas e listas de verificação no ClickUp e o classificam como um dos principais aplicativos de gerenciamento de projetos.

"Gosto de poder criar minha lista de verificação do dia a dia, rastrear ideias para depois e me lembrar dos acompanhamentos."

2. Todoist - melhor para colaboração

via Todoist Criar uma lista de tarefas não é suficiente. Você deve ser capaz de colaborar com os membros da equipe para manter o ritmo. É aí que o Todolist entra em ação.

Adoro a interface minimalista desse aplicativo de lista de tarefas, principalmente porque facilita muito o compartilhamento de tarefas. Não apenas o compartilhamento, o Todoist permite atribuir tarefas a membros da equipe e acrescentar detalhes adicionais usando comentários.

Também encontrei a opção de tornar determinados projetos privados se você quiser limitar o acesso a dados confidenciais. É uma adição inteligente para manter a confidencialidade de planos de produtos, cotações e outros dados internos.

Projetado para aumentar os esforços e a produtividade da equipe, o Todlist é um aplicativo inteligente de gerenciamento de tarefas para equipes de pequeno e médio porte.

Melhores recursos do Todoist

Concentre-se nas tarefas relevantes com visualizações flexíveis

Priorize as tarefas sensíveis ao tempo e as marque mais rapidamente

Defina datas de vencimento recorrentes de forma intuitiva com o reconhecimento de datas

Sincronize sua lista de tarefas no desktop, Android, iOS, wearables e extensões de navegador

Limitações do Todoist

A integração do calendário poderia ter sido mais eficiente

A estruturação de subtarefas parece confusa

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: $5/usuário por mês

$5/usuário por mês Empresarial: $8/usuário por mês

$8/usuário por mês Colaboração: Preços personalizados

Preços personalizados Avançado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

A maioria dos usuários preferem Todoist em vez de outros aplicativos de gerenciamento de tarefas por causa de sua simplicidade e de seus recursos de colaboração avançados.

_O Todoist é simples de instalar e tem uma abordagem centrada no usuário É ideal para produzir listas de tarefas personalizadas e bem detalhadas (útil para organizar várias fases de grandes eventos) Podemos distribuir facilmente as tarefas aos membros da equipe, especialmente quando várias pessoas com diferentes conjuntos de habilidades estão envolvidas em um projeto

3. TickTick - o melhor para manter o foco

via TickTick Às vezes, olhar para uma longa lista de verificação de tarefas parece esmagador. Você tenta realizar todas elas ao mesmo tempo. Mas a ciência da troca de contexto nos diz que a multitarefa é um assassino da produtividade - o segredo para cumprir todas as tarefas é concentrar-se em um trabalho de cada vez. É nisso que o TickTick ajuda.

Experimentei o timer Pomo, que permite reservar pequenos blocos de tempo para se concentrar em uma tarefa com base no método Pomodoro sistema de produtividade . Embora não seja ideal pausar o cronômetro Pomodoro, o TickTick oferece esse recurso caso surja algo urgente.

Para mim, a produtividade pessoal consiste em manter o foco em uma coisa, evitar distrações e realizar um trabalho profundo o suficiente. O TickTick me ajudou com isso.

Também adorei a rapidez com que pude adicionar tarefas usando o recurso de entrada de voz e sincronizar o cronômetro em todos os meus dispositivos. Esse aplicativo de tarefas é ideal para profissionais que desejam manter a produtividade concentrando-se em períodos curtos de trabalho profundo.

Entretanto, ele funciona melhor para tarefas pessoais. Talvez seja necessário procurar outro aplicativo para colaborar com sua equipe em listas de tarefas.

Melhores recursos do TickTick

Define automaticamente lembretes quando você adiciona informações de data e hora de vencimento a uma tarefa

Compartilhe sua lista de tarefas com outras pessoas

Gamificar o progresso da tarefa com o Achievement Score

Organize as tarefas em pastas, listas, tarefas e itens de verificação

Limitações do TickTick

A visualização Calendar não está disponível na versão gratuita

Recursos limitados de colaboração

Preços do TickTick

Gratuito

Básico: US$ 2,99/usuário por mês (plano anual por US$ 35,99)

Avaliações e resenhas do TickTick

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4. Any.do-best para integração com o WhatsApp

via Qualquer.do Você se sente sobrecarregado com o excesso de aplicativos e está procurando algo que se adapte à sua rotina diária? O Any.do pode ser uma boa opção.

Todos nós usamos aplicativos de mensagens ou de mensagens de texto com bastante frequência, e o Any.do funciona em cima disso. Ele permite que você configure lembretes diretamente do WhatsApp, mesmo sem abrir o aplicativo Any.do.

Eu integrei o Any.do ao WhatsApp e a experiência foi perfeita. Sempre que eu adicionava uma tarefa com uma linha do tempo, recebia um lembrete no WhatsApp. Mas esse recurso está disponível apenas nos planos pagos. Se você não usa o WhatsApp, pode integrar convenientemente a ferramenta com a Siri e o Apple Reminders se estiver em um dispositivo Apple.

Se o seu trabalho envolve muita interação externa com pessoas, como ligações de vendas ou reuniões, talvez valha a pena experimentar um aplicativo de produtividade focado em mensagens. Entretanto, se estiver tentando fazer um trabalho profundo, os aplicativos de mensagens são uma grande fonte de distração. Recorrer a eles para torná-lo mais produtivo pode acabar sendo contraintuitivo.

O Any.do pode ser adequado para indivíduos e equipes de pequeno ou médio porte que procuram aplicativos de tarefas simples. Entretanto, equipes maiores e empresas podem precisar de algo mais avançado.

Melhores recursos do Any.do

Crie quadros privados para gerenciar informações confidenciais

Atribuir automaticamente tarefas, prazos e status do projeto

Crie quadros ilimitados para gerenciar seu fluxo de trabalho

Sincronize o conteúdo em seu desktop, laptop, tablet, celular e wearables

Limitações do Any.do

Função de calendário limitada: a ferramenta define intervalos de 30 minutos como padrão, que não podem ser personalizados

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 5,99/usuário por mês

US$ 5,99/usuário por mês Equipes: $7,99/usuário por mês

$7,99/usuário por mês Família: $9,99 (para 4 usuários por mês)

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

5. Things 3 - o melhor para gerenciamento de tarefas no iOS

via Coisas 3 Se você prefere trabalhar com dispositivos Apple, o novíssimo aplicativo Things 3 é exatamente o que você precisa para simplificar o gerenciamento de tarefas.

Adorei o recurso de lembrete, que antes não existia no aplicativo. O analisador de datas em linguagem natural entende a hora que você digita e define os lembretes de acordo. Muito bacana.

Muito ocupado para digitar? Basta pedir à Siri para definir um lembrete no Things e pronto. Esse recurso é útil se você tiver que lidar frequentemente com tarefas urgentes - você receberá lembretes em todos os seus dispositivos para não perder prazos.

A linguagem de design é o que se espera de um aplicativo voltado para os usuários da Apple: limpo, elegante, minimalista e, o mais importante, funcional. A visão geral simples do que está por vir hoje, amanhã ou até mesmo na próxima semana é um grande salva-vidas.

O aplicativo Things 3 funciona melhor para acompanhar sua lista de tarefas pessoais, seja para compromissos de trabalho ou tarefas domésticas.

Melhores recursos do Things 3

Não se desorganize com um design minimalista e funcional

Divida grandes tarefas em pequenas partes com o Headlines

Acompanhe sua programação diária com a lista Today

Planeje a semana seguinte com a guia Upcoming (Próximos)

Limitações do Things 3

Disponível somente para Mac e iOS

Não há avaliação gratuita

Preços do Things 3

MacOS: US$ 49,99 (compra única)

US$ 49,99 (compra única) iPhone e Apple Watch: US$ 9,99 (compra única)

US$ 9,99 (compra única) iPad: US$ 19,99 (compra única)

Things 3 avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações) Muitos usuários sentem falta de recursos avançados, como classificação personalizada e exibições personalizadas para rastrear tarefas no Things.

O principal problema que tive com o Things é que eu queria mais maneiras de delinear e diferenciar as tarefas. Eu uso muito os códigos de cores e também as tags - as tags são ótimas no Things, mas eu poderia ter usado mais maneiras de separar tarefas e projetos para que fosse fácil ter uma ideia do que precisa ser feito em um piscar de olhos. Não quero ler todas as tarefas toda vez que dou uma olhada._

Entretanto, a maioria deles concorda com quão simples e intuitivo é o ele é um aplicativo básico de gerenciamento de tarefas.

Adorei a simplicidade e a estética do Things. Ele é intuitivo e simplesmente funciona. A sincronização é sólida como uma rocha em todas as plataformas. Ele tem os recursos essenciais de que preciso: Projetos, áreas, tarefas, notas e tags. Os cabeçalhos também são bons

6. Google Tasks - melhor para usuários do G-Suite

via Google Tasks O Google Tasks é um aplicativo gratuito de lista de tarefas que pode ser integrado ao Gmail e ao Google Agenda.

O que eu mais gostei nessa ferramenta é a opção de criar uma tarefa diretamente do Gmail. Por exemplo, quando um membro da equipe faz uma pergunta ou envia um item para revisão, você pode transformá-lo em um item de ação e ele aparecerá na sua lista de tarefas - uma salvação quando você tem muito o que fazer e pouco tempo para definir tarefas individuais.

Essa pode ser uma opção adequada para indivíduos ou empresas que trabalham no Gsuite e não precisam de recursos adicionais. Mas o desafio é que, uma vez que você tenha uma tarefa, as opções de colaboração são limitadas. Talvez seja necessário voltar ao aplicativo de bate-papo do local de trabalho para discutir a tarefa ou enviar um e-mail. A personalização das tarefas para adicionar prioridade, rótulos ou etiquetas ainda é limitada.

Suponha que você já esteja usando a ferramenta, mas esteja procurando recursos avançados, como gerenciamento de projetos e recursos de colaboração. Nesse caso, você pode integrar seu aplicativo Google Tasks ao ClickUp (com a ajuda do Zapier). Qualquer ação que você realizar em um aplicativo será refletida no outro, tornando seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente.

Melhores recursos do Google Tasks

Arrastar e soltar tarefas para alterar os níveis de prioridade

Rastreie uma tarefa até seu e-mail de origem, caso precise de mais contexto

Obter ajuda do Google Assistant para gerenciar melhor as tarefas

Rastreie e edite tarefas em qualquer dispositivo de sua escolha

Limitações do Google Tasks

Às vezes, as notificações push não são acionadas a tempo, fazendo com que você perca prazos importantes

Preços do Google Tasks

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Tasks

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

7. Microsoft To Do - o melhor para usuários do Microsoft 365

via Microsoft To Do O Microsoft To-Do é um dos aplicativos de lista de tarefas mais simples da nossa lista. Apesar dos recursos limitados, ele dá conta do recado - de graça.

Meu recurso favorito é a guia My Day (Meu dia). Ela oferece uma visão panorâmica do meu dia (incluindo tarefas pessoais e profissionais) e sugestões inteligentes para atualizar a lista em qualquer lugar.

Essa ferramenta funciona melhor para equipes que estão começando com um aplicativo de lista de tarefas ou para PMEs que procuram um aplicativo gratuito aplicativo de gerenciamento de tarefas .

Se você trabalha muito com o universo Microsft, pode integrar o To Do com o Outlook Tasks, facilitando o gerenciamento de todas as suas tarefas em um só lugar.

Melhores recursos do Microsoft To-Do

Integre a ferramenta com outros produtos da MS em sua pilha de tecnologia, como o Teams e o calendário do Outlook

Marque as tarefas como Importantes para manter-se no topo das prioridades

Planeje reuniões diárias e reuniões com clientes de forma eficaz e acesse seu aplicativo de lista de tarefas na Web, no Windows, no iPhone e no Android

Compartilhe sua lista de tarefas com os membros da equipe para mantê-los informados

Limitações do Microsoft To-Do

Muito dependente do ecossistema da Microsoft

Não há recurso de relatório para acompanhar o desempenho

Preços do Microsoft To-Do

Gratuito

Avaliações e resenhas do Microsoft To-Do

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

A favorito do público o Microsoft To-Do parece ser um aplicativo de lista de tarefas popular para equipes e indivíduos.

O Microsoft To-Do é muito fácil de usar e flexível. Ajuda-me a preparar uma agenda para o dia com planos, atividades e reuniões. As tarefas atribuídas a mim podem ser focadas com um melhor planejamento e execução. A integração perfeita com o ecossistema da Microsoft o torna acessível. Uma interface amigável com recursos de sincronização de calendário funciona muito bem. As tarefas criadas podem ser facilmente compartilhadas entre a equipe. Bom suporte ao cliente.

8. Remember the Milk - o melhor para uma interface de usuário divertida

via Remember o leite Talvez eu seja fã de ferramentas de gerenciamento de trabalho com aparência profissional, mas não pude deixar de ficar impressionado com o quanto esse aplicativo é adorável.

Quando estava mexendo em seus recursos, deparei-me com a Smart List - uma função que permite pesquisar tarefas usando critérios específicos. Por exemplo, você pode pesquisar tarefas que vencem esta semana para poder priorizá-las em relação a outras.

Embora seus recursos de colaboração sejam limitados à atribuição de tarefas a membros da equipe, indivíduos e pequenas empresas podem usá-lo para adicionar um elemento divertido ao seu fluxo de trabalho diário.

Os melhores recursos do Remember the Milk

Interface de usuário divertida e convidativa

Criação rápida de tarefas e definição de lembretes com o Smart Add

Receba lembretes no canal que você mais usa: e-mail, texto ou qualquer outro aplicativo

Limitações do Remember the Milk

Para compartilhar tarefas com os membros da equipe, é necessário primeiro adicioná-los aos seus contatos. Isso é inconveniente para equipes grandes

Preços do Remember the Milk

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 49,99/ano com compartilhamento ilimitado (plano mensal não disponível)

Avaliações e críticas do Remember the Milk

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

9. Habitica - o melhor aplicativo de lista de tarefas gamificado

via Habitica Quando a verificação de sua lista de tarefas parecer muito trabalhosa, o Habitica transforma sua lista de tarefas em um jogo. Que maneira fantástica de apimentar as coisas e aumentar a produtividade!

Seja para beber mais água, ler mais livros ou trabalhar nas tarefas que você tem dificuldade para concluir, você pode definir qualquer hábito ou meta no aplicativo.

Achei o recurso Rewards muito motivador. Toda vez que eu marcava uma tarefa, recebia uma recompensa. Foi ótimo ter um misterioso animal de estimação digital para a empresa (essa foi a minha recompensa por ser superprodutivo, caso você esteja se perguntando)!

Com seu console altamente gamificado, você também pode se unir a outros Habiticanos para lutar contra monstros em uma batalha épica. Você ganha ouro ao vencer, que pode ser usado para desbloquear recompensas personalizadas (como pizza no café da manhã, assistir ao último episódio do seu programa favorito da Netflix ou qualquer coisa que o deixe feliz).

Ele funciona melhor para indivíduos e pequenas equipes que gostam do modelo gamificado, mas talvez seja melhor escolher um aplicativo diferente para o gerenciamento avançado de tarefas.

Melhores recursos do Habitica

Configure tarefas rapidamente com a interface de usuário simples e divertida

Mantenha a motivação com as recompensas do jogo

Participe de jogos com outros usuários

Desenvolva hábitos saudáveis enquanto joga

Limitações do Habitica

Casos de uso limitados - pode não funcionar para colaborações profissionais

Não se integra ao software de gerenciamento de projetos

Preços da Habitica

Básico: Gratuito

Gratuito Para grupos: $9/mês + $3/usuário

Avaliações e resenhas do Habitica

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Workflowy - melhor para criar listas de tarefas minimalistas

via Fluxo de trabalho O Workflowy é um aplicativo de lista de tarefas simples, mas poderoso, projetado para criar listas de tarefas sem desordem.

Fui imediatamente atraído por sua interface de usuário organizada. Ele tem uma barra lateral esquerda para navegar por toda a sua lista de tarefas, o que achei particularmente útil para ter uma visão geral das centenas de tarefas da minha lista. É fácil remover tarefas que não são mais relevantes ou movê-las para cima ou para baixo na lista.

Também adorei a facilidade de fazer anotações em listas com marcadores, transformá-las em tarefas e marcá-las. O Workflowy também permite agrupar itens semelhantes usando tags - uma pequena adição necessária para economizar tempo.

Os gerentes de projeto, profissionais de marketing ou profissionais que não são fãs de interfaces visuais pesadas adorariam esse aplicativo para fazer anotações diárias e criar listas de tarefas rápidas.

Melhores recursos do Workflowy

Encontre o que você está procurando com uma busca global

Adicionar contexto às tarefas com notas curtas

Inclua arquivos e imagens relevantes em suas tarefas

Compartilhe tarefas com os membros da equipe

Limitações do Workflowy

Você pode compartilhar tarefas, mas não há opção de colaboração

Não há opção para personalizar os elementos visuais da ferramenta (exceto o destaque)

Preços do Workflowy

Basic: Gratuito

Gratuito Workflowy Pro: $4,99/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Workflowy

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Escolhendo o melhor aplicativo de lista de tarefas em 2024

A maioria dos aplicativos que incluí nesta lista tem uma interface de usuário simples, o que os torna acessíveis a equipes com diferentes níveis de conhecimento técnico.

Embora todas essas ferramentas sejam boas para criar tarefas e marcá-las, muito poucas oferecem recursos avançados, como acompanhamento visual do progresso, colaboração com grandes equipes, atribuição de tarefas a vários membros da equipe simultaneamente, relatórios e análises e integração com IA.

As ferramentas mais simples são boas para uso pessoal, mas seus recursos limitados não serão suficientes para projetos complexos com equipes remotas ou multifuncionais.

Nesses casos, o ClickUp é um claro vencedor. Ele vincula a criação e o acompanhamento de tarefas ao gerenciamento de projetos assistido por IA, garantindo que sua equipe permaneça produtiva e eficiente e se mova em conjunto como uma entidade. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!