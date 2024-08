11 modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e no Excel

O gerenciamento de projetos é um negócio complicado. É preciso reunir a equipe certa, planejar uma estratégia matadora e encontrar as ferramentas certas para o trabalho.

No entanto, mesmo que você tenha todos esses elementos no lugar, tudo pode dar errado.

O culpado? O gerenciamento inadequado de tarefas. Sem uma organização adequada no nível da tarefa, até mesmo os melhores planos podem não corresponder às expectativas.

É aí que entram os modelos de gerenciamento de tarefas. Eles oferecem uma maneira fácil de organizar e priorizar tarefas garantindo que nada se interponha entre você e a perfeição do gerenciamento de projetos.

Desde simples planejadores de tarefas diárias até abrangentes quadros kanban se você não sabe o que fazer, existe um modelo que se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho ou ao da sua equipe. Neste artigo, apresentaremos 11 dos nossos modelos de gerenciamento de tarefas gratuitos favoritos para ajudar a simplificar seu fluxo de trabalho e otimizar a produtividade. Então, vamos começar!

O que é um modelo de gerenciamento de tarefas?

Um modelo de gerenciamento de tarefas é um documento que permite que indivíduos ou equipes planejem, priorizem e acompanhem tarefas específicas. Os modelos normalmente incluem recursos como datas de vencimento, responsáveis e porcentagens de conclusão para ajudá-lo a se manter organizado e no caminho certo com seus projetos.

Os modelos de gerenciamento de tarefas também costumam incluir várias exibições. Por exemplo, eles podem incluir uma visualização de quadro Kanban para que as equipes possam visualizar facilmente em que etapa do fluxo de trabalho cada tarefa se encontra. Além disso, eles podem incluir um gráfico de Gantt para que as equipes possam ver as próximas datas de conclusão e planejar seus dias e semanas de acordo com elas.

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Ao contrário de um modelo de gerenciamento de projetos que se concentra em resultados e metas comerciais mais amplos, um modelo de gerenciamento de tarefas é focado em tarefas específicas que compõem esses projetos maiores. Por esse motivo, os modelos de gerenciamento de tarefas são projetados para ajudar as equipes a concluir qualquer tarefa para a qual tenham sido designadas.

O que faz um bom modelo de gerenciamento de tarefas?

Um bom modelo de gerenciamento de tarefas é organizado e permite que as pessoas encontrem rapidamente o que precisam sem se distrair com a desordem. Isso pode ser feito por meio de um design inteligente e de várias opções de visualização que enfatizam diferentes partes do documento.

Ele também deve ser flexível e permitir que as pessoas ajustem o documento às suas próprias necessidades individuais. Isso significa que, independentemente de você estar planejando um projeto para toda a empresa ou apenas a sua terça-feira mais produtiva, esse modelo pode ajudá-lo a atingir suas metas.

Por fim, ele deve ser conveniente. Ninguém quer perder muito tempo preenchendo um documento de planejamento. Um bom modelo deve permitir a importação inteligente de dados a partir de qualquer software de gerenciamento de tarefas que você usa.

Dessa forma, você pode passar menos tempo otimizando seu modelo e mais tempo trabalhando, relaxando ou simplesmente sendo você mesmo.

11 Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas

Se estiver procurando uma maneira perfeita e gratuita de controlar todas as suas tarefas e projetos, confira esses 11 modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas do ClickUp e do Excel.

1. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Mantenha todas as suas tarefas organizadas em um só lugar com este modelo

Um melhor gerenciamento de tarefas é algo que toda equipe poderia usar. Mesmo que você ache que sua equipe já está fazendo um bom trabalho, sempre há espaço para melhorar o trabalho em equipe, a sinergia e o gerenciamento do tempo.

Para as equipes que querem levar o gerenciamento de tarefas para o próximo nível, o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é a solução perfeita. Esse modelo tem todos os recursos de que você precisa para se manter organizado e em dia com as tarefas que o ajudarão a concluir qualquer tarefa metas do projeto para as quais você está trabalhando.

Esse modelo inclui campos personalizados pré-criados para que você veja rapidamente quem é o responsável por essa tarefa e quando ele espera que ela seja concluída. Além disso, ele organiza as tarefas do projeto em três listas principais Itens de ação ideias e Backlog - para que você possa encontrar com flexibilidade as informações que está procurando.

Mas o verdadeiro poder desse modelo está em suas múltiplas visualizações. Pegue os dados que você inserir nesse modelo e organize-os automaticamente por prioridade, departamento ou status da tarefa. Dessa forma, você pode usar facilmente esse documento da maneira que for mais útil para você e sua equipe.

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é perfeito para equipes de todos os tamanhos que desejam manter-se organizadas enquanto suas cargas de trabalho . Comece hoje mesmo no link abaixo! Faça o download deste modelo

2. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp por departamento

Veja facilmente no que cada equipe está trabalhando no momento

Você está tendo dificuldades para se manter organizado quando se trata de iniciativas entre departamentos?

Ao trabalhar com vários departamentos ou equipes em um único objetivo, pode ser necessário muito trabalho para manter a organização, mas nosso Modelo de gerenciamento de tarefas por departamento da ClickUp pode ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Esse modelo organiza todas as suas tarefas com base no departamento encarregado de realizá-las. Além de ver quais tarefas estão em andamento, você também pode obter informações como datas de término, níveis de prioridade ou porcentagens de conclusão.

Você nunca mais receberá mensagens perguntando quem está encarregado de qual tarefa e quando deve esperá-la. Esse documento oferece a todos uma visão panorâmica do que está acontecendo em toda a equipe do projeto.

Não está na hora de seu departamento receber a ajuda organizacional de que tanto precisa? Faça o download deste modelo hoje mesmo para começar. Faça o download deste modelo

3. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp por prioridade

Classifique todas as suas tarefas na visualização List por prioridade para saber onde cada tarefa se encontra e o que precisa de atenção primeiro

Em qualquer organização, há centenas ou milhares de tarefas em andamento ao mesmo tempo.

É inevitável que algumas sejam mais importantes do que outras. Por exemplo, adicionar biografias de funcionários ao seu site pode ser um toque agradável, mas é menos importante do que finalizar o lançamento de um novo produto.

Se quiser garantir que sua equipe esteja trabalhando nas tarefas mais importantes, obtenha uma cópia de Modelo de gerenciamento de tarefas por prioridade do ClickUp . Esse modelo permite que você veja todas as tarefas abertas da sua equipe organizadas por nível de prioridade.

Com essa visualização, você pode garantir que os membros da equipe sempre priorizem as tarefas mais importantes primeiro. Dessa forma, você ou os membros da sua equipe podem evitar gargalos de forma proativa e levar projetos importantes para a linha de chegada a tempo. Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Gerencie facilmente tarefas em toda a equipe e use visualizações personalizadas, como a Board view, para delegar o trabalho com mais eficiência

Você acha que muitas de suas tarefas exigem muita colaboração?

Se sim, o Modelo de quadro de gerenciamento de tarefas do ClickUp foi criado para você. Esse modelo apresenta um design clássico de quadro kanban, facilitando a visualização pelas equipes do estágio em que cada tarefa se encontra no fluxo de trabalho.

A visualização do quadro também facilita muito a colaboração com outras partes interessadas e a adição de notas ou descrições para cada tarefa. Além disso, ele é totalmente personalizável, para que você possa adaptá-lo ao seu fluxo de trabalho.

Com apenas alguns toques no teclado, adicione datas de vencimento, responsáveis e descrições a cada tarefa para manter os projetos organizados e em andamento.

Você também pode adicionar o tempo previsto para a conclusão, de modo que as pessoas possam pegar as tarefas com base no tempo que ainda lhes resta no dia. Isso ajuda a acelerar o andamento dos projetos e a manter todos em dia com as tarefas. Faça o download deste modelo

5. Modelo de calendário de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Veja suas tarefas em uma visualização de calendário mensal para programar suas prioridades

Você tem dificuldade para lembrar o dia de vencimento de determinadas tarefas? O gerenciamento do tempo é uma habilidade que você simplesmente não consegue dominar?

Se sim, então você precisa do Modelo de calendário de gerenciamento de tarefas do ClickUp . Esse modelo permite planejar suas tarefas em formato de calendário para que você possa ver facilmente quando cada tarefa deve ser concluída.

Essa visualização torna gerenciar as cargas de trabalho dos membros da equipe e entregas muito mais fáceis, permitindo tempos de conclusão de projeto mais rápidos. Isso também ajuda os gerentes a identificar possíveis gargalos logo no início, como, por exemplo, se várias tarefas importantes tiverem de ser concluídas no mesmo dia.

A visualização do calendário também permite que você planeje sua própria agenda com mais eficiência. Se você souber que o Projeto A está programado para terminar no final do mês, poderá garantir que tudo esteja pronto para que o Projeto B possa começar quando estiver concluído.

A melhor parte é que, se você já estiver no ecossistema do ClickUp, suas informações poderão ser importadas automaticamente para esse prático formulário de calendário. Faça o download desse modelo

6. Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp

Mantenha as coisas simples com este modelo perfeito de gerenciamento de tarefas

Para muitos de nós, manter o controle de nossas tarefas é uma tarefa de tempo integral que consome muito mais tempo do que provavelmente gostaríamos.

Isso não se refere apenas ao trabalho. Todos nós temos que nos lembrar de compromissos, aniversários e muito mais.

Se você passa muito tempo lembrando o que deveria estar fazendo hoje, considere experimentar o Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp .

Esse modelo facilita a criação de um sistema organizacional abrangente e intuitivo que mantém o controle de suas tarefas e metas diárias .

Ele apresenta uma variedade de exibições, como exibição de lista, exibição de quadro e exibição de documento, para oferecer a flexibilidade de estruturar suas tarefas da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho.

Esse modelo também inclui opções avançadas de personalização que permitem adicionar campos, priorizar tarefas e até mesmo configurar lembretes. Com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você pode estruturar facilmente o seu dia e ficar por dentro do que precisa ser feito - não importa se é grande ou pequeno. Faça o download desse modelo

7. Modelo de gerenciamento de tarefas de status do ClickUp

Organize seu dia com este modelo simples de gerenciamento de tarefas de status

Imagine o seguinte: Você tem uma lista enorme de tarefas a fazer, mas não sabe o que já foi feito e o que ainda precisa ser feito. Para piorar a situação, parece que a lista está sempre crescendo, não importa o quanto você tente limitá-la.

Se isso lhe parece familiar, então você precisa do Modelo de gerenciamento de tarefas de status do ClickUp . Esse modelo mantém seu tarefas diárias em um quadro kanban de fácil visualização. Você verá facilmente o que começou, o que terminou e o que ainda precisa ser feito.

Para melhorar ainda mais, se você já tiver tarefas configuradas no ClickUp, esse modelo não exigirá que você insira dados novamente. Basta adicionar a visualização e o ClickUp importará todos os dados de suas tarefas existentes.

Com esse modelo, você pode diferenciar facilmente entre as tarefas pendentes e as pendentes, para que nunca se esqueça de nada que precise ser feito hoje. Faça o download desse modelo hoje mesmo e torne a desorganização uma coisa do passado. Faça o download deste modelo

8. Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

Manter-se organizado e produtivo com um plano diário focado usando o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Você já desejou poder planejar seus dias e semanas com mais eficiência? O Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp foi projetado especificamente com isso em mente.

Em vez de ficar constantemente alternando entre a agenda de papel, as anotações de tarefas e o calendário, você pode centralizar tudo nessa agenda diária fácil de usar. Use-a para manter suas horas planejadas e coordenadas com pontos para cada nova tarefa, evento ou compromisso do seu dia.

Além disso, com seu formato de fácil visualização, você pode examinar criticamente seus compromissos de tempo e decidir se tem muita coisa para fazer para cumprir todas as suas obrigações. Essa agenda também é essencial para ajudá-lo a se lembrar de todas as pequenas coisas que estão em sua mente.

Nunca mais perca o sono por perder uma consulta médica ou esquecer o aniversário de um amigo. Com esses eventos já registrados, você pode acordar, verificar sua agenda e terminar tudo o que precisa no prazo. Sua agenda também pode acompanhar os outros documentos que mantêm sua vida organizada.

Por exemplo, você pode incluir um link para seu documento de gerenciamento de tarefas de e-mail para que você possa clicar lá durante o bloco de tempo que reservou para responder aos e-mails. Além disso, seu planejador não precisa ser apenas para tarefas e compromissos sérios.

Ele também pode ajudá-lo a reservar tempo para os hobbies e hábitos que você gosta de fazer. Por exemplo, use sua agenda para incluir tempo para exercícios diários, práticas de meditação ou apenas um banho terapêutico na banheira.

Esse modelo também inclui opções avançadas de personalização, como tarefas recorrentes e datas de vencimento específicas, permitindo que você planeje seu dia com facilidade. Isso significa menos tempo planejando e mais tempo fazendo. Portanto, se você quiser aproveitar melhor cada dia, este modelo é exatamente o que você precisa. Comece a usar no link abaixo. Faça o download deste modelo

9. Modelo de lista de tarefas do projeto ClickUp

Visualização de lista do ClickUp de tarefas que se estendem até a métrica North Star

O modelo Modelo de lista de tarefas do ClickUp fornece uma plataforma organizada para rastrear todas as suas tarefas em um só lugar. Facilmente personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico, esse modelo não apenas exibe uma lista abrangente de suas tarefas, mas também seu progresso em cada uma delas.

Entenda rapidamente quem é responsável por qual tarefa e quando se espera que ela seja concluída. Este modelo categoriza as tarefas em Itens de ação, Ideias e Backlog, facilitando a navegação pelas tarefas. O modelo também oferece várias opções de visualização, permitindo que você organize as tarefas por prioridade, departamento ou status da tarefa.

Esse modelo é ideal para equipes e indivíduos que buscam eficiência e gerenciamento organizado de tarefas. Sua integração com o ClickUp significa que não há entrada duplicada de dados, economizando seu precioso tempo. O modelo de lista de tarefas do ClickUp é uma ferramenta perfeita para manter o controle das tarefas e atingir as metas do projeto com eficiência. Faça o download deste modelo

10. Modelo de organizador de tarefas do Microsoft Excel

Via Vertex42

Algumas pessoas precisam se manter organizadas, mas não querem incorporar um sistema totalmente novo em suas vidas. Elas já usam dez plataformas diferentes e não estão interessadas em uma 11ª.

Para essas pessoas, este Modelo de controle de tarefas da Microsoft no Excel é uma ótima opção. Ele permite que você crie uma lista abrangente das tarefas que precisa realizar, tudo dentro dos limites familiares do Excel.

Esse modelo do Excel é uma ótima opção para qualquer pessoa familiarizada com o Excel que não queira investir tempo em um sistema de gerenciamento de tarefas mais abrangente. Ele pode não ser bonito, mas inclui todos os elementos básicos, como uma lista personalizável de tarefas, datas de vencimento e porcentagem de conclusão. Há até mesmo um local para anotações onde você pode colocar links importantes, datas de início ou o orçamento de seu projeto. Além disso, você pode personalizar facilmente esse modelo de rastreador de tarefas para atender às suas necessidades específicas. Se você estiver rastreando tarefas para um único projeto ou para uma organização inteira, este documento pode ajudá-lo a ficar um passo à frente.

Portanto, se você deseja gerenciar suas tarefas dentro do ecossistema do Office, o modelo de rastreamento de tarefas do Excel é a solução perfeita para você. Faça o download desse modelo

11. Modelo de gerenciador de tarefas diárias do Excel

Por meio de modelos da Microsoft

Manter-se no caminho certo todos os dias é uma habilidade por si só. Muitos de nós temos toneladas de tarefas em andamento que precisam de nossa atenção, portanto, acompanhar todas elas e realizá-las a tempo requer um pouco de organização.

Se você está simplesmente procurando uma maneira fácil de manter seus dias organizados, não precisa procurar mais do que o Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do Microsoft Excel . Este modelo de lista de tarefas de projeto permite visualizar e organizar suas tarefas diárias em um formato simples e fácil de ler. Dessa forma, você pode acompanhar os prazos e priorizar suas tarefas lista de tarefas para que nada passe despercebido.

Outro truque útil desse modelo gratuito é que ele destacará automaticamente todas as tarefas que devem ser realizadas hoje. Essas entradas destacadas são fáceis de identificar, para que você nunca perca nada que precise ser feito o mais rápido possível. Esse recurso pode não significar muito se a sua vida for bastante tranquila (sorte sua), mas pode ser um salva-vidas se o número de tarefas só parece aumentar.

Não tem certeza se os modelos do Excel para gerenciamento de tarefas são adequados para você? Então confira nosso guia para Alternativas do Excel para encontrar algo mais adequado para você. Faça o download deste modelo

Gerencie as tarefas do projeto com os modelos do Task Tracker

Os modelos de gerenciamento de tarefas são uma ótima maneira de se manter organizado e garantir que você conclua suas tarefas bem antes do prazo. Independentemente do tipo de equipe de projeto que você tenha, é provável que haja um modelo de gerenciamento de tarefas que possa ajudar a simplificar o fluxo de trabalho, gerenciar as tarefas do projeto e otimizar a produtividade.

Se a sua empresa estiver procurando uma maneira fácil de melhorar o gerenciamento de tarefas em seus fluxos de trabalho, procure o ClickUp. Nosso recursos de gerenciamento de tarefas permitem que você faça mais do que apenas acessar nossos modelos predefinidos.

Você também pode usar ClickApps para personalizar sua experiência, adicionar tags e subtarefas ou até mesmo aumentar a colaboração com tópicos de comentários em tempo real.

Com o ClickUp, o gerenciamento de tarefas não precisa ser tão... trabalhoso. Veja a diferença que um pouco de organização pode fazer em sua empresa inscrevendo-se em uma conta gratuita hoje.

Boa organização! 🎉