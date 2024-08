Como definir níveis de prioridade para tarefas (quando tudo é importante)

Com uma lista interminável de tarefas olhando para você, é difícil saber por onde começar. É aí que entram os níveis de prioridade das tarefas.

Quando você divide sua carga de trabalho em tarefas gerenciáveis - com base no que é mais importante -, você pode colocar seus esforços onde eles são mais importantes. Um plano priorizado significa menos estresse, melhor produtividade e uma mentalidade de trabalho mais feliz. 🧘

Saiba mais sobre os níveis de prioridade, incluindo as melhores maneiras de definir níveis de prioridade para você e sua equipe. Em seguida, descubra cinco modelos de níveis de prioridade para ajudá-lo a realizar o trabalho mais rapidamente.

O que são níveis de prioridade?

Os níveis de prioridade ajudam você a estruturar as tarefas com base em vários fatores, inclusive prazos, importância, urgência e valor. A escala de prioridade é normalmente usada para projetos específicos, metas ou tarefas individuais listas de tarefas mas também pode ser estabelecida como uma estrutura para toda a empresa.

O objetivo de um status de prioridade é facilitar aos membros da equipe a divisão do tempo e o foco nas tarefas de maior prioridade. Isso também garante que os recursos sejam alocados adequadamente para os projetos e fases de trabalho corretos.

As equipes de suporte e os departamentos de TI também usam níveis de prioridade para atender às solicitações de serviço. Eles ajudam a simplificar Gerenciamento de incidentes permitindo que os funcionários trabalhem nos problemas mais urgentes. Eles podem dividir o trabalho com base na prioridade do incidente, no efeito potencial de um incidente e na satisfação geral do cliente.

Como resultado, os membros da equipe são mais produtivos, eficientes e adaptáveis. Eles têm autonomia para trabalhar nas tarefas mais importantes, escalar os problemas quando eles surgirem e automatizar o trabalho menos importante. 💪

Quais são os benefícios de definir níveis de prioridade para as tarefas?

A definição de níveis de prioridade aumenta a eficiência geral e a saúde da sua equipe. Ao saber qual trabalho é o mais urgente ou valioso, sua equipe pode monitorar as métricas e atingir as metas mais rapidamente do que antes.

Graças a Ferramentas de priorização se a sua equipe estiver preparada para trabalhar, eles não ficarão atolados em um trabalho chato nem se perderão em uma lista de tarefas enorme. Aqui estão os principais benefícios de definir níveis de prioridade para as tarefas de sua equipe. ✍️

Maior produtividade

Melhor eficiência leva ao aumento da produtividade. Ao estabelecer níveis de prioridade, os processos de negócios são executados sem problemas e as equipes podem planejar as próximas etapas. Elas podem categorizar seu trabalho com base em tarefas de maior prioridade e criar listas de tarefas diárias, semanais e mensais gerenciáveis.

Como existe um plano sólido baseado em prioridades, os membros da equipe podem lidar com obstáculos e desafios imprevistos à medida que eles surgem. Eles podem planejar soluções alternativas e ajustar os cronogramas para acomodar o problema, em vez de ficarem presos na lama.

Eficiência aprimorada

Priorize seu trabalho com base nas tarefas com o maior impacto ou a maior urgência. Isso naturalmente leva a uma maior eficiência, já que você está trabalhando em tarefas importantes em vez de se perder em um trabalho ocupado.

Além disso, os níveis de prioridade e Software de gerenciamento de tarefas suporte melhor Tomada de decisões habilidades.

Defina prioridades no ClickUp para distinguir melhor o que precisa ser feito agora e o que pode esperar

Melhor gerenciamento do tempo

Com as tarefas classificadas por nível de prioridade, as equipes podem gerenciar seu tempo com mais eficiência. Em vez de passar uma ou duas horas pela manhã se debatendo em uma caixa de entrada lotada, elas começam o dia trabalhando profundamente em uma tarefa orientada por metas.

Graças aos níveis de prioridade, as pessoas podem configurar seu dia de acordo com o trabalho que precisa ser feito. Isso significa menos tempo perdido pensando por onde começar. 🤷

Alocação aprimorada de recursos

Para os gerentes, há diferenças importantes entre Gerenciamento de projetos versus gerenciamento de tarefas . Não basta gerenciar tarefas alocando-as a diferentes membros da equipe. Ao lidar com grandes projetos, você também precisa considerar como alocar recursos.

Com os níveis de prioridade, você pode ver onde os recursos são mais valiosos. Isso inclui determinar qual estágio do projeto precisa de mais financiamento ou recursos externos. Ao identificar as necessidades e prioridades, os recursos são alocados e usados com mais eficiência.

Entenda rapidamente quem na sua equipe está com pouco ou muito trabalho, para que possa realocar facilmente seus recursos

Tipos de níveis de prioridade

Quando se trata de níveis de prioridade, há pequenas nuances no nome ou na categoria. Em geral, os níveis são divididos em tarefas de alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade e sem prioridade. E isso dependerá muito da sua empresa e do projeto em que está trabalhando.

Ao criar os níveis de prioridade das tarefas, considere o nível de impacto, a urgência, a importância e o valor de cada tarefa. As tarefas de prioridade mais baixa não serão tão importantes, valiosas ou urgentes quanto outras tarefas. O trabalho que requer um trabalho pesado pode não ser tão valioso quanto as tarefas que podem ser realizadas mais rapidamente ou com menos recursos.

6 maneiras de definir níveis de prioridade para sua equipe

Pronto para aproveitar os níveis de prioridade em sua equipe? Aqui, mostraremos diferentes maneiras de definir níveis de prioridade para seus colegas. Quando terminar, você terá fluxos de trabalho mais tranquilos, melhor produtividade e funcionários felizes. ✨

1. Organizar tarefas com base no impacto e na urgência

Antes de começar a priorizar o trabalho, defina quais tarefas devem ser realizadas. Reúna a equipe e faça um brainstorming sobre o trabalho que deve ser realizado para atingir suas metas. Divida essas tarefas em tarefas gerenciáveis em uma base diária, semanal e mensal. 🎯

Use uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos como ClickUp para criar tarefas. Atribua cada Tarefa ClickUp para um membro da equipe e adicione prazos. Certifique-se de que os prazos sejam realistas e alcançáveis. Também é uma boa ideia incluir um tempo de reserva para permitir flexibilidade caso surjam desafios.

Em seguida, analise cada tarefa e determine as mais importantes. Divida as tarefas em grupos com base no impacto e no nível de trabalho. Priorize as tarefas que tenham o menor esforço e o maior impacto. Prioridades de tarefas do ClickUp do ClickUp é simples e fácil de usar. Há quatro bandeiras de cores diferentes, para que a sua equipe saiba exatamente quais tarefas precisam ser feitas primeiro e quais são as próximas. As quatro bandeiras incluem Urgente, Alta, Normal e Baixa. 🚩

Cada membro da equipe pode classificar sua lista de tarefas por prioridade ou soltar as tarefas urgentes na Bandeja de Tarefas para sempre ver essas tarefas em qualquer lugar do espaço de trabalho. Os filtros personalizados salvos permitem que você visualize sua lista de tarefas com base na prioridade, enquanto as dependências destacam as tarefas que bloqueiam outras.

2. Use um calendário para definir prazos para manter a equipe no caminho certo e se ajustar aos bloqueios

Um aspecto fundamental do Gerenciamento de prioridades é definir um cronograma e prazos. Dessa forma, você pode ver quais tarefas afetam diretamente o cronograma do projeto, especialmente aquelas que têm o potencial de atrapalhar todo o projeto. Ter um calendário que liste as tarefas e seus níveis de prioridade é uma maneira infalível de atingir suas metas. 🗓️

Organize projetos, planeje cronogramas e visualize o trabalho da sua equipe em um calendário flexível que mantém todos na mesma página Visualização do calendário do ClickUp mantém você no caminho certo em um espaço de trabalho visualmente agradável. Lide facilmente com vários projetos em uma única visualização, graças às opções de codificação de cores personalizadas para cada status de tarefa.

Configure o calendário como uma visualização diária, semanal ou mensal e compartilhe-o facilmente com a sua equipe. Gerencie seu trabalho arrastando e soltando tarefas em sua lista de tarefas diárias com base no nível de prioridade.

O recurso de sincronização bidirecional permite que você veja suas tarefas diretamente no Calendário do Google . Isso facilita a realização de reuniões com clientes para discutir questões críticas ou participar de uma chamada da equipe para resolver obstáculos.

3. Estabeleça bloqueios de tempo para dividir seu trabalho em partes facilmente gerenciáveis

No mundo de hoje, as distrações estão sempre à sua porta - ou em sua mesa. É fácil sair dos trilhos, desde a vontade de verificar as mídias sociais até os colegas de trabalho que passam para conversar ou as crianças que entram e saem do seu escritório em casa. ⌛️

Seja proativo e evite essas distrações usando o bloqueio de tempo. Essa técnica divide seu dia em seções ou "blocos" de tempo. Cada bloco de tempo é dedicado a uma lista de tarefas ou grupo de tarefas de um projeto específico.

Dessa forma, você pode se concentrar no trabalho profundo e fazer as coisas dentro de um período de tempo alocado. Todas as tarefas restantes ou incompletas são adicionadas ao próximo bloco de tempo para esse tipo de trabalho.

Aprimore a organização de suas tarefas adicionando tags personalizadas e usando as opções de filtro no ClickUp

No ClickUp, crie tarefas e atribua níveis de prioridade a cada uma delas. Preencha detalhes como estimativas de tempo, datas de vencimento, listas de verificação de tarefas e etiquetas. ✅

Em seguida, use a visualização de lista para criar um bloco de tempo diário para seu trabalho. Adicione tarefas a blocos diferentes para o trabalho da manhã e da tarde. Comece o dia abrindo essa planilha de bloco de tempo e concluindo suas tarefas mais urgentes.

4. Crie fluxos de trabalho usando mapas mentais que desenham conexões entre tarefas e destacam dependências

Priorizar o trabalho é mais do que apenas identificar o que é mais importante ou valioso para seus objetivos. É preciso planejar e estabelecer conexões entre as diversas tarefas das equipes. É nesse ponto que Mapas mentais do ClickUp entrar. 🗺️

Comece estabelecendo um projeto ou meta principal e adicione ramificações para as tarefas que devem ser concluídas para alcançar o sucesso. Desenhe conexões e relacionamentos entre as tarefas para enfatizar o trabalho que bloqueia outras tarefas.

Crie tarefas instantaneamente e mova-as diretamente no Mapa mental sem precisar alternar as visualizações. A função integrada Software de automação de tarefas permite atribuir rapidamente tarefas de forma automática a membros relevantes da equipe e adicionar datas de vencimento.

5. Organize tarefas em um quadro Kanban para visualização rápida do seu fluxo de trabalho Gerenciamento de tarefas pode ser confuso e intimidador. Para muitos de nós, é difícil ver nosso conjunto de tarefas como parte de um quadro maior.

Quadros Kanban ajudam a visualizar fluxos de trabalho e processos, para que você tenha melhores percepções sobre como as tarefas estão conectadas. Visualizações do ClickUp Board facilitam a visualização do fluxo de trabalho, desde as tarefas mais simples até o trabalho crítico. As colunas permitem que você organize grupos de tarefas relacionadas, enquanto os cartões de tarefas individuais fornecem uma visão mais profunda do trabalho. 🔍

Divida as tarefas nas colunas To Do (A fazer), Work in Progress (Trabalho em andamento) e Done (Concluído) para ver facilmente a situação de cada membro da equipe. Adicione sinalizadores de prioridade ao trabalho que precisa ser concluído rapidamente e destaque os problemas à medida que eles surgirem.

Agrupe tarefas por importância relativa ou níveis de gravidade em um quadro do ClickUp

6. Simplifique as comunicações para definir expectativas e reserve um tempo para revisões regulares do processo

Seja criando acordos de nível de serviço (SLAs) para clientes ou criando planos de comunicação para sua equipe interna, é importante transmitir informações vitais. Defina notificações no ClickUp para alertar a equipe quando as prioridades forem alteradas ou adicionadas às tarefas.

Programe uma tarefa para revisar regularmente os níveis de prioridade. Afinal de contas, prazos, obstáculos inesperados e mudanças na Requisitos do projeto podem afetar a prioridade de diferentes tarefas.

5 Modelos para definir níveis de prioridade

Aqui estão cinco de nossos modelos favoritos Modelos de priorização para começar a gerenciar melhor os horários de trabalho e atingir suas metas. 🛠️

1. Modelo de matriz de prioridades do ClickUp

Use este modelo de Matriz de Prioridade do ClickUp para identificar tarefas críticas plotadas por urgência, impacto e importância Modelo de matriz de prioridades do ClickUp facilita a identificação do trabalho mais importante. A matriz apresenta quatro blocos codificados por cores com base na importância e na urgência. Reúna a equipe e discuta as tarefas do projeto.

Trace cada tarefa com base em seu nível de importância e urgência. Quando terminar, atribua sinalizadores de prioridade a cada tarefa com base em sua discussão. Use filtros e exibições para ver rapidamente o trabalho mais urgente em sua lista de tarefas.

2. Modelo de matriz de priorização do ClickUp

Use o Modelo de Matriz de Priorização 3×3 do ClickUp para avaliar as tarefas com base em seus níveis de impacto e esforço

Para obter níveis de prioridade mais detalhados, use o Modelo de matriz de priorização do ClickUp . Ele divide as tarefas em nove blocos diferentes. O eixo x trata do esforço, dividindo o trabalho em categorias baixa, média e alta. No eixo y, você encontrará uma divisão do trabalho com base no impacto.

Usando essa matriz, sua equipe tem uma visão rápida das tarefas que mais afetam suas metas e quais delas exigem mais esforço. Dessa forma, você pode ir atrás dos frutos mais fáceis, lidando primeiro com o trabalho de baixo esforço e alto impacto. 🍇

3. Modelo de matriz de prioridade 2×2 do ClickUp

Use o quadro branco da matriz de prioridades 2×2 para ajudá-lo a organizar suas tarefas em tempo hábil

A Modelo de matriz de prioridade 2×2 do ClickUp é outra grade de quatro blocos que o ajuda a ver qual trabalho tem a prioridade mais alta. Dividido por importância e prioridade, você pode visualizar rapidamente as tarefas e melhorar a comunicação entre a equipe.

Arraste e solte as tarefas no modelo e adicione campos personalizados para detalhar ainda mais o trabalho. Use filtros e visualizações para acessar as informações necessárias para priorizar as tarefas.

4. Modelo de matriz de prioridade de ação ClickUp

Obtenha clareza sobre o que tem maior prioridade para avançar com o Modelo de Matriz de Prioridade de Ação do ClickUp Modelo de Matriz de Prioridade de Ação do ClickUp permite que você avalie a carga de trabalho da sua equipe e a canalize para uma lista de tarefas que aborde primeiro o trabalho mais importante. Comece participando de uma chamada colaborativa com sua equipe. Liste todas as suas tarefas e coloque-as nos quatro blocos com base no impacto e no esforço.

Em seguida, adicione sinalizadores de prioridade às tarefas urgentes ou de alta prioridade. Adicione-os à sua Bandeja de Tarefas para abrir e visualizar rapidamente as tarefas de maior prioridade ou de alto valor.

5. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Agrupar tarefas por níveis de prioridade de incidentes em uma lista do ClickUp

Usar Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para visualizar fluxos de trabalho e melhorar a colaboração entre a equipe. O modelo apresenta seis exibições para que você possa visualizar o trabalho da maneira que fizer mais sentido para você.

Adicione campos personalizados para ver quem está atribuído à tarefa, estimativas de tempo, orçamentos e arquivos relevantes. Atribua status personalizados para acompanhar o progresso e ver onde cada tarefa está no fluxo de trabalho. Os sinalizadores de prioridade permitem dividir o trabalho de acordo com a importância, para que a equipe saiba o que deve ser feito primeiro.

Priorize as tarefas de forma eficaz com o ClickUp

