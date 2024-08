Como documentar requisitos de projeto eficazes com exemplos

O gerente de projeto tem a responsabilidade de validar, documentar e priorizar os requisitos do projeto. Essas tarefas são fundamentais para o sucesso do projeto, mas vêm acompanhadas de um conjunto de desafios.

Muitos projetos modernos fazem parte de ecossistemas ou programas maiores, em que seu sucesso depende da coordenação de vários projetos interdependentes. A definição de requisitos torna-se complexa porque envolve o alinhamento de objetivos entre diferentes iniciativas, gerenciamento de dependências e manter uma arquitetura de projeto bem coordenada.

Neste guia, apresentaremos estratégias, ferramentas e técnicas para descobrir o verdadeiro objetivo por trás do projeto solicitado e como traduzi-lo para a equipe do projeto. 🌐

Faça o download do Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp para acompanhar e começar a organizar suas tarefas!

Inicie o processo de requisitos do projeto com uma lista ClickUp

O que são requisitos do projeto?

Os requisitos do projeto são os padrões, fatores ou condições específicos que um projeto precisa atender para ser bem-sucedido. Os requisitos ajudam a equipe do projeto a entender quais são seus objetivos, quais são suas limitações e o que desejam alcançar.

Eles também garantem que todos os envolvidos no projeto saibam o que é esperado e que o projeto permaneça no caminho certo. Os requisitos abrangem aspectos como o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quanto custará.

Ao manter o controle dos requisitos e verificar regularmente se o os marcos estão sendo cumpridos se os gerentes de projeto não estiverem trabalhando com o mesmo objetivo, poderão reduzir os riscos, fazer boas escolhas e manter o foco no cumprimento dos prazos!

Apresente os requisitos do seu produto com os membros da equipe designados usando uma visualização de lista incorporada no ClickUp

Saiba mais sobre_ planejamento do gerenciamento de requisitos !

Por que a coleta de requisitos do projeto é importante?

Entender e reunir os requisitos do projeto é um processo vital no gerenciamento de projetos. Ele garante que haja alinhamento e entendimento entre todas as partes envolvidas no projeto, desde os membros da equipe até as partes interessadas e os usuários finais.

Essa visão compartilhada, obtida por meio de um processo transparente, define expectativas claras e forma uma faceta fundamental do planejamento, da execução e do controle eficazes do projeto. A coleta de requisitos auxilia na criação de um planejamento realista planos de projeto realistas, cronogramas, orçamentos e informa as decisões relativas à alocação de recursos, atribuições de tarefas e programação de projetos.

Ele serve como referência para medir o progresso do projeto e estabelece metas tangíveis e definíveis para a equipe se esforçar. É também uma medida proativa que ajuda a identificar possíveis problemas e riscos e a mitigá-los logo no início do estágio de planejamento. Essa abordagem antecipada diminui a probabilidade de surpresas desagradáveis mais tarde, reduzindo os atrasos do projeto ou possíveis excessos de custos.

Os diferentes tipos de documentos de requisitos do projeto

Todo projeto bem-sucedido depende de uma sólida compreensão de seus requisitos. Os requisitos do projeto estabelecem a base para o planejamento, a execução e o sucesso final do projeto. Vamos nos aprofundar nos quatro tipos distintos de requisitos de projeto que os gerentes de projeto e partes interessadas precisam alinhar antes de iniciar qualquer trabalho.

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem funcionalidades, ações e comportamentos específicos que o produto ou serviço final do projeto deve apresentar. Os requisitos funcionais geralmente são expressos em termos claros e mensuráveis. Não há espaço para ambiguidade! Esses requisitos são vitais, pois formam a base para projetar, desenvolver e testar os principais recursos do projeto.

Exemplos de requisitos funcionais incluem:

Autenticação do usuário : O sistema deve permitir que os usuários façam login de forma segura com um nome de usuário e uma senha

: O sistema deve permitir que os usuários façam login de forma segura com um nome de usuário e uma senha Processamento de pagamentos : o aplicativo deve processar transações com cartão de crédito e gerar recibos de pagamento

: o aplicativo deve processar transações com cartão de crédito e gerar recibos de pagamento Validação de entrada de dados: o sistema deve aplicar regras de validação de dados para obter informações precisas e consistentes

Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais concentram-se nos atributos e nas características de qualidade do produto ou serviço final do projeto. Ao contrário dos requisitos funcionais, eles não descrevem ações ou funcionalidades específicas. Em vez disso, os requisitos não funcionais estabelecem critérios para avaliar o desempenho geral, a segurança, a usabilidade e a escalabilidade do projeto.

Eles são essenciais para atender a partes interessadas no projeto expectativas e garantir o sucesso do projeto além de suas funcionalidades principais. Exemplos de requisitos não funcionais incluem:

Desempenho : O aplicativo deve responder às solicitações do usuário dentro de dois segundos em 90% das interações

: O aplicativo deve responder às solicitações do usuário dentro de dois segundos em 90% das interações Segurança : O sistema deve estar em conformidade com os padrões do setor para proteção e criptografia de dados

: O sistema deve estar em conformidade com os padrões do setor para proteção e criptografia de dados Usabilidade: a interface do usuário deve ser intuitiva e acessível a pessoas com deficiência

Gerencie a avaliação de requisitos, a medição do progresso e a ação corretiva no ClickUp

Requisitos técnicos

**Os requisitos técnicos abrangem os aspectos técnicos do projeto, incluindo hardware, software, plataformas e tecnologias necessárias para a execução bem-sucedida do projeto. Esses requisitos fornecem orientação para a equipe de desenvolvimento, e a pilha de tecnologia escolhida se alinha aos objetivos do projeto.

A compreensão dos requisitos técnicos é fundamental para garantir uma solução bem integrada e compatível. Exemplos de requisitos técnicos incluem:

Compatibilidade do sistema operacional : O aplicativo deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux.

: O aplicativo deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. Sistema de gerenciamento de banco de dados : o projeto usará o Oracle como o principal sistema de gerenciamento de banco de dados

: o projeto usará o Oracle como o principal sistema de gerenciamento de banco de dados Linguagens de programação: O sistema será desenvolvido usando Python e JavaScript

Requisitos de negócios

**Os requisitos de negócios definem os objetivos e os resultados de alto nível que o projeto pretende alcançar a partir de uma perspectiva de negócios. Eles fornecem um contexto mais amplo para o projeto e o alinham com as metas organizacionais. Compreender os requisitos de negócios é fundamental para que os gerentes de projeto comprovem que o projeto oferece valor tangível e atende às necessidades da liderança.

Exemplos de requisitos de negócios incluem:

Aumentar a participação no mercado : O projeto deve contribuir para um aumento de 10% na participação de mercado dentro de seis meses após o lançamento

: O projeto deve contribuir para um aumento de 10% na participação de mercado dentro de seis meses após o lançamento Redução de custos: _O aplicativo deve reduzir os custos operacionais automatizando processos manuais_es

_O aplicativo deve reduzir os custos operacionais automatizando processos manuais_es Satisfação do cliente: o produto final do projeto deve aumentar a satisfação do cliente ao simplificar os serviços de suporte

Adicione os requisitos das partes interessadas à seção apropriada fases do projeto em um quadro ClickUp de arrastar e soltar

Como escrever e documentar os requisitos do projeto

Etapa 1: Definir o escopo e os objetivos do projeto

A primeira etapa na definição dos requisitos é criar um documento do projeto que descreva o escopo e os objetivos do projeto o escopo e os objetivos do seu projeto . Isso o ajudará a definir os limites do que o projeto deve realizar, além de fornecer um roteiro de como chegar lá. Não se esqueça de incluir os nomes dos participantes relevantes do projeto para cada função ou equipe, para que todos estejam na mesma página sobre a propriedade.

Confira mais informações essenciais documentação do projeto !

Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e simplifique a comunicação em tempo real para enviar projetos mais rapidamente com os quadros brancos ClickUp

Etapa 2: Reunir requisitos comerciais e das partes interessadas

Depois que o escopo e os objetivos forem definidos, é hora de passar para a elicitação de requisitos. Esse processo envolve o envolvimento das principais partes interessadas para reunir requisitos, contexto e conhecimento sobre o que precisa ser incluído no projeto entregáveis .

Durante essas sessões, faça perguntas que o ajudem a determinar os requisitos funcionais e não funcionais do seu projeto. Certifique-se de documentar suas descobertas, pois isso o ajudará a criar um conjunto abrangente de requisitos claros!

Bônus:_ **Ferramentas de gerenciamento de requisitos !

Etapa 3: documentar os requisitos

Depois que todos os requisitos tiverem sido reunidos, é importante criar um único documento que descreva todos os requisitos. Esse documento deve incluir não apenas os requisitos funcionais, não funcionais e do usuário, mas também quaisquer restrições ou suposições feitas durante o processo.

Bônus: adicione um cronograma e um orçamento estimados para o projeto com base nos requisitos coletados. Isso o ajudará a criar um plano realista para a implementação!

Etapa 4: revisar e validar os requisitos

Depois que os requisitos do projeto tiverem sido documentados, é importante revisá-los com os principais interessados e validar se estão corretos. Esse processo deve incluir uma revisão de todas as suposições feitas durante os workshops de elicitação de requisitos, bem como a validação de todas as restrições que possam ter sido identificadas.

Use o ClickUp Docs para documentar os requisitos e o escopo do projeto em um só lugar

Essa também é uma oportunidade de discutir como as alterações nos requisitos podem afetar outros aspectos do projeto. Quando todas as partes interessadas estiverem de acordo com os requisitos, o documento poderá ser finalizado e compartilhado com o grupo coletivo!

Etapa 5: Monitorar e controlar os requisitos

O monitoramento e o controle dos requisitos do projeto farão parte da sua carga de trabalho diária para apoiar a equipe do projeto. Ao monitorar de perto os requisitos, os gerentes de projeto podem avaliar o desvio de escopo e fazer ajustes para manter o foco do projeto. Isso minimiza o impacto sobre o cronograma, os custos e a estabilidade geral do projeto.

Para controlar efetivamente os requisitos do projeto, a implementação de um processo formal de controle de mudanças economizará tempo. Esse processo avalia e aprova as alterações de requisitos para alinhar-se às metas do projeto.

A utilização de um matriz de rastreabilidade de requisitos (RTM) links resultados do projeto para requisitos específicos, proporcionando visibilidade clara do progresso. (Mais sobre isso adiante!)

Envie à equipe de gerenciamento de projetos uma lista de controle de qualidade no ClickUp

5 estratégias para gerenciar os requisitos do projeto

Um plano detalhado e bem estruturado será a fonte da verdade para gerenciar os requisitos de um projeto e atingir as metas desejadas. Aqui estão cinco estratégias que o ajudarão a gerenciar os requisitos do projeto com eficiência!

1. Obtenha insights dos líderes do projeto

Priorizar os requisitos coletados é uma tarefa inegociável para a equipe do projeto. Esse processo traz alinhamento entre todas as partes interessadas sobre os requisitos do projeto metas e objetivos do projeto e mantém o projeto no caminho certo.

Compreender as relações entre os requisitos e identificar os mais importantes para o sucesso do projeto são elementos-chave da priorização eficaz. Ao estabelecer prioridades claras, a equipe pode se concentrar na implementação dos recursos e das funcionalidades mais essenciais, maximizando o impacto do projeto e agregando valor às partes interessadas.

E o que é mais importante, isso abrange todas as dependências das quais você precisa estar ciente. Você poderá criar uma sequência lógica de atividades para que uma tarefa seja concluída antes que outra possa ser iniciada. Isso evita ineficiências e atrasos causados pelo fato de as tarefas serem realizadas fora de ordem!

2. Conduzir workshops de elicitação de requisitos

Os workshops de elicitação de requisitos são essencialmente sessões de brainstorming para discutir os requisitos de um projeto. Esses workshops envolvem as partes interessadas de departamentos relevantes, como desenvolvimento, marketing, vendas e TI, que se reúnem para fazer um brainstorming e refinar as ideias em requisitos tangíveis do projeto. Durante essas sessões, ferramentas como mapas mentais ou quadros brancos digitais podem ser usadas para colaborar em tempo real ou de forma assíncrona.

Transforme ideias em tarefas em um ClickUp Mapa mental para membros da equipe do projeto

Depois que todos os requisitos tiverem sido avaliados e priorizados, a equipe do projeto pode passar a desenvolver o plano detalhado do projeto. Isso incluirá um cronograma, um orçamento, alocação de recursos e quaisquer outros recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto.

Consulte seu mapa mental ou quadro branco do workshop e continue obtendo informações conforme necessário!

3. Siga um processo ágil de gerenciamento de projetos

No atual cenário de negócios em ritmo acelerado e em rápida evolução, o gerenciamento ágil de projetos se tornou uma abordagem essencial para a entrega bem-sucedida de projetos. As metodologias ágeis são projetadas para se adaptar às mudanças, promover a colaboração e priorizar as necessidades dos clientes, o que as torna adequadas para lidar com as complexidades dos projetos modernos.

O gerenciamento ágil de projetos é excelente para se adaptar às mudanças, priorizar as necessidades dos clientes, promover a colaboração, acelerar o tempo de colocação no mercado e fomentar a melhoria contínua .

Ao configurar um sistema ágil de gerenciamento de requisitos, é importante considerar o seguinte:

Estabelecer funções e responsabilidades para cada parte interessada

Criar um conjunto de critérios para determinar quando devem ou não ser feitas alterações nos requisitos

Definir um processo claro para gerenciar as alterações nos requisitos do projeto

Estabelecer mecanismos de relatório que permitam que os participantes acompanhem o progresso e resolvam possíveis problemas

Estabelecer canais de comunicação entre os participantes para que todos sejam notificados de quaisquer alterações ou atualizações

Crie o modelo perfeito Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível com a visualização de quadro no ClickUp

4. Aplique um processo de controle de alterações

A criação de um processo robusto de controle de mudanças é essencial para gerenciar as mudanças nos requisitos do projeto e garantir que elas sejam devidamente avaliadas, aprovadas e implementadas.

Aqui está um guia rápido passo a passo para criar um processo eficaz de controle de mudanças!

Defina as categorias de mudanças: Identifique os diferentes tipos de mudanças que podem ocorrer durante o projeto, como mudanças de escopo, modificações de requisitos, ajustes de cronograma ou realocações de recursos. A categorização das mudanças ajuda a entender seu impacto e a definir os níveis de aprovação adequados.

Formular procedimentos de solicitação de mudanças: Estabeleça procedimentos claros para o envio de solicitações de mudança. Defina o formato, a documentação e as informações necessárias que as partes interessadas devem incluir em suas solicitações de mudança. Isso verifica se as solicitações de mudança estão bem estruturadas e incluem todos os detalhes necessários para a avaliação.

Realizar uma avaliação de mudanças e análise de impacto: Desenvolver critérios para avaliar as solicitações de mudança. Determine quem será responsável por avaliar as mudanças propostas e realizar uma análise de impacto. Essa análise deve considerar fatores como cronograma do projeto orçamento, disponibilidade de recursos e possíveis riscos.

Projete um processo de aprovação e revisão: Designe uma autoridade de aprovação ou um conselho de controle de mudanças responsável por analisar e aprovar ou rejeitar as solicitações de mudanças. Estabeleça um cronograma de revisão regular para avaliar prontamente as solicitações de mudança, evitando atrasos na execução do projeto.

Implementar um plano de comunicação: Informar todas as partes interessadas relevantes sobre as solicitações de mudança, avaliações e decisões. Mantenha a documentação detalhada de cada solicitação de mudança, do processo de avaliação e da decisão final para proporcionar total transparência e responsabilidade.

Adicionar mudanças aprovadas: Depois que uma solicitação de mudança for aprovada, incorpore as mudanças no plano do projeto e comunique as atualizações à equipe do projeto e a outras partes interessadas. Acompanhe o progresso da implementação para ver se as alterações foram executadas adequadamente.

Monitorar e medir o impacto: Monitore continuamente o impacto das mudanças aprovadas sobre o andamento, o orçamento e o escopo do projeto. Analise regularmente a eficácia do próprio processo de controle de mudanças para identificar áreas de melhoria.

5. Use uma Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM)

Uma matriz de rastreabilidade de requisitos (RTM) reúne todas as estratégias que abordamos em um único local digital. Seu objetivo é estabelecer e manter um vínculo claro entre os requisitos do projeto e os entregáveis do projeto. Veja a seguir como usar uma RTM:

Identificação dos requisitos : Comece listando todos os requisitos do projeto na primeira coluna da matriz

: Comece listando todos os requisitos do projeto na primeira coluna da matriz Mapeamento de entregáveis : Nas colunas seguintes, mapeie cada requisito para os entregáveis correspondentes do projeto, como documentos de design, módulos de código, casos de teste e manuais do usuário. Isso estabelece uma relação direta entre o que precisa ser entregue e os requisitos que orientam essas entregas

: Nas colunas seguintes, mapeie cada requisito para os entregáveis correspondentes do projeto, como documentos de design, módulos de código, casos de teste e manuais do usuário. Isso estabelece uma relação direta entre o que precisa ser entregue e os requisitos que orientam essas entregas Verificação e validação : Durante a execução do projeto, o RTM ajuda a garantir que cada requisito seja atendido. À medida que cada entregável for concluído, verifique e valide se ele atende aos requisitos associados listados no RTM

: Durante a execução do projeto, o RTM ajuda a garantir que cada requisito seja atendido. À medida que cada entregável for concluído, verifique e valide se ele atende aos requisitos associados listados no RTM Análise de impacto : Quando houver alterações nos requisitos ou no escopo do projeto, use o RTM para realizar a análise de impacto. Determine quais entregáveis são afetados pelas alterações e avalie suas implicações no cronograma e nos recursos do projeto

: Quando houver alterações nos requisitos ou no escopo do projeto, use o RTM para realizar a análise de impacto. Determine quais entregáveis são afetados pelas alterações e avalie suas implicações no cronograma e nos recursos do projeto Controle de escopo : O RTM ajuda no controle do escopo ao fornecer uma compreensão clara da cobertura dos requisitos. Qualquer novo requisito deve ser adicionado à matriz, e a equipe deve verificar se todos os entregáveis relevantes foram identificados e abordados

: O RTM ajuda no controle do escopo ao fornecer uma compreensão clara da cobertura dos requisitos. Qualquer novo requisito deve ser adicionado à matriz, e a equipe deve verificar se todos os entregáveis relevantes foram identificados e abordados Canal de comunicação : A RTM promovea transparência entre os participantes do projeto. Ele fornece uma visão abrangente de como cada requisito contribui para as entregas do projeto, facilitando a comunicação do progresso e do status às partes interessadas

: A RTM promovea transparência entre os participantes do projeto. Ele fornece uma visão abrangente de como cada requisito contribui para as entregas do projeto, facilitando a comunicação do progresso e do status às partes interessadas Documentação do projeto: O RTM serve como uma parte crucial da documentação do projeto. Ele ajuda nas auditorias de conformidade e regulatórias, demonstrando o alinhamento entre os requisitos e o produto entregue

Comece a usar o Modelo de matriz de rastreabilidade do ClickUp !

Gerencie os requisitos do seu projeto na era digital

A redação dos requisitos do projeto é um pilar fundamental da configuração de todo o corpo de gerenciamento de projetos para o sucesso de qualquer projeto. Os requisitos bem definidos e estruturados servem como o plano que orienta todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento e a execução até o monitoramento e o controle.

Ao investir tempo e esforço no processo de coleta de requisitos, os gerentes de projeto e as partes interessadas podem definir expectativas claras, mitigar riscos e alinhar todos os membros da equipe em direção a um objetivo comum!