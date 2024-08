Metas vs. objetivos: O que são e como usá-los

Pronto para aprender sobre a diferença entre objetivos e objetivos?

A definição de metas e objetivos pode ter processos semelhantes, mas cada um precisa ser abordado de forma diferente.

Neste artigo, nós o ajudaremos a resolver o debate entre objetivos e metas, destacando as diferenças entre os dois, como eles funcionam juntos e a melhor ferramenta para ajudá-lo a monitorar ambos!

Vamos começar com isso.

O que são metas?

**Uma meta é um resultado desejado que você quer alcançar

As metas da empresa são uma bússola - dando à sua equipe uma ideia do que ela precisa alcançar e da direção que precisa seguir.

Basicamente, elas são as intenções gerais da empresa e podem ajudar a orientar a declaração de missão. Elas o ajudam a se concentrar no que você deseja alcançar.

No entanto, as metas orientadas para resultados tratam apenas dos resultados finais - elas não informam como você chegará lá.

_Isso não significa que a definição de metas não seja importante!

A definição de metas é realmente importante porque dá à sua equipe foco no objetivo a que se propõem, dando-lhes clareza sobre tudo, o que aumentará sua motivação e produtividade!

O que são objetivos?

os objetivos definem o que a sua* equipe precisa fazer para atingir a meta.

Eles são declarações específicas e mensuráveis que têm uma meta definida para a sua equipe alcançar.

Em outras palavras, eles transformam metas orientadas para resultados em metas orientadas para processos, de modo que possa haver realizações mensuráveis na direção certa.

Por exemplo:

Digamos que você queira aumentar a receita da sua empresa.

Para fazer isso, um de seus objetivos de marketing é aumentar o número de clientes em 20%.

Aqui, sua meta é aumentar a receita, enquanto seu objetivo seria aumentar os clientes em 20%!

Metas vs. Objetivos: Quais são as principais diferenças?

A principal diferença entre metas e objetivos é que as metas têm um escopo mais amplo e ajudam a criar visão e direção, enquanto os objetivos são metas mais específicas e descrevem ações tangíveis para atingir um resultado final.

Aqui estão algumas das principais diferenças entre

objetivos

e objetivos detalhados:

1. Escopo

Metas:

As metas são declarações comparativamente mais gerais, portanto, seu escopo pode ser amplo.

E, em alguns casos, elas nem precisam ser limitadas a uma equipe ou projeto - metas amplas e orientadas para resultados podem até ser seguidas por toda a organização!

Por exemplo:

Se a meta final for "apenas ganhar mais dinheiro", "todos" os membros de uma organização podem alinhar seus esforços para atingir essa meta.

Objetivos:

Objetivos do projeto

são mais específicos do que as metas e geralmente se referem a um processo específico, como vendas e marketing.

Por exemplo:

Se estivermos falando de objetivos de vendas e marketing, você poderá ter objetivos de processo como um aumento de 20% no número de clientes potenciais em seu funil de vendas.

2. Período de tempo

Metas:

As metas de uma organização têm um período de tempo mais longo do que os objetivos.

Por exemplo, um prazo ideal para as metas de uma empresa da Fortune 500 é em torno de

três a cinco anos

enquanto as escolas e

institutos de aprendizado precoce

preferem usar metas anuais.

Objetivos:

Os objetivos eficazes têm uma meta específica definida em um período de tempo curto ou médio.

Por exemplo, objetivos comuns de curto prazo podem durar até

trimestre financeiro

. Sua equipe precisa se apressar para atingir seus objetivos dentro desse prazo.

| metas | Objetivos |
| ----------- | ---------------------------------------- |
| Escopo | Declarações amplas e gerais | Alvos estreitos e específicos |
| Especificidade | Resultado geral desejado | Ações tangíveis |
| Medição | Provavelmente por trimestres ou anos | Provavelmente por dia, semana ou mês |
| Cronograma | Longo prazo | Curto ou médio prazo |
| Estratégia | Útil para definir uma direção ou visão | Útil para planejar etapas em direção a um resultado final |
| Número de metas limitadas por categoria de negócios | Vários objetivos para uma meta ou processo |

Objetivos vs. Metas: Como eles funcionam juntos?

Se você tem metas, mas não tem

objetivos mensuráveis

para apoiá-los, você não conseguirá sentir o doce sabor do sucesso (e da espuma)!

Veja como sua empresa pode usar metas e objetivos juntos para ajudá-lo a alcançar o sucesso:

Usar metas e objetivos juntos - Etapa 1: Definir metas

Suas metas de negócios devem estar alinhadas com as da sua empresa

declaração de missão

Isso garante que suas metas sejam relevantes e relacionáveis aos seus clientes e funcionários. E, depois de conseguir isso, suas equipes devem ser motivadas a trabalhar juntas e atingir uma meta juntas!

Por exemplo:

Uma startup pode ter como objetivo: Identificar a adequação do produto ao mercado (Veja como este startup usa o ClickUp para rastrear OKRs !)

Uma empresa da Fortune 500 pode ser: Expandir para o mercado do Sudeste Asiático

Mas isso não termina com apenas a definição de um conjunto de metas para sua empresa.

Quando terminar de definir as metas, você precisará dividi-las em objetivos mensuráveis:

Usando metas e objetivos juntos - Etapa 2: Criar objetivos SMART

Após o processo de definição de metas, você precisa definir os objetivos que podem ajudar sua equipe a alcançá-las.

No entanto, há algumas regras que você precisa seguir ao definir os objetivos.

Tudo o que você precisa fazer é criar objetivos SMART!

e, embora sim, isso signifique tornar seus objetivos mais sensatos, há mais do que isso:_

S.M.A.R.T é um acrônimo que significa tornar seus objetivos Sespecíficos, Measurable, Attainable, Relevant e Timed.

Você já deve ter ouvido falar de

Metas SMART

então, por que estamos chamando-as de objetivos SMART?

É tudo uma questão de contexto.

Estamos falando de metas e objetivos, e já mencionamos que os objetivos são o que você precisa fazer para atingir suas metas. É por isso que faz sentido falar em objetivos SMART.

Vamos ver esse processo em ação:

1. Objetivos específicos

Um objetivo específico é: Aumentar as vendas de "Rum Ham" para novos clientes (uma decisão questionável, mas pelo menos é específica!)

2. Objetivos mensuráveis

Você também deve ser capaz de acompanhar o progresso de seu objetivo e os principais marcos do negócio.

_Por quê?

De que outra forma você poderia verificar se está no caminho certo ou não?

Portanto, embora "aumentar as vendas de presunto Rum" seja um bom objetivo, ele não tem uma medida clara.

O objetivo mensurável seria Aumentar as vendas para novos clientes em 200%.

3. Objetivos atingíveis

Seu objetivo também deve estar fundamentado na realidade.

Embora fosse bom aumentar as vendas em 200%, eles simplesmente não têm membros de equipe suficientes para promover o produto.

Nesse caso, um objetivo mais atingível é: Aumentar as vendas para novos clientes em 30%.

4. Objetivos relevantes

Os objetivos inteligentes devem ser importantes para a missão da empresa. Os objetivos devem sempre estar vinculados a algo que possa ajudar o negócio a crescer, melhorar a satisfação do cliente e assim por diante.

Digamos que você seja uma empresa de SaaS. Talvez você deva pensar duas vezes antes de introduzir serviços feitos para você que exijam intervenção humana. Isso não tem relação com a forma como os modelos de crescimento de SaaS funcionam e implica que você não se adapta ao mercado do produto ou não tem uma estratégia de crescimento escalável.

5. Objetivos programados

Os objetivos não podem durar para sempre.

Você precisa criar um prazo para eles, caso contrário, continuará a lidar com eles incessantemente e perderá de vista sua meta!

Portanto, agora o objetivo SMART final é:

Até outubro de 2024, as vendas para novos clientes devem ter aumentado em 30%.

Dessa forma, com um objetivo inteligente, sua equipe sabe exatamente o que fazer e como fazer.

Usando metas e objetivos juntos - Etapa 3: criar estratégias e táticas

Depois de definir as metas mensuráveis, sua equipe precisa descobrir como eles vão atingir esses objetivos e alcançar suas metas finais.

É aí que entra sua estratégia de metas.

Uma estratégia de metas é uma série de etapas ou tarefas que precisam ser realizadas para atingir o objetivo ou a meta.

Lembre-se, nem todas as estratégias que você tentar darão certo - cabe a você tentar diferentes estratégias até finalmente atingir seu objetivo.

E quando você atingir objetivos suficientes, poderá atingir sua meta geral!

Como manter o controle de suas metas e objetivos

Depois de definir seus objetivos e metas de negócios, sua equipe precisa trabalhar junta para obter os resultados desejados.

Mas como você sabe se está no caminho certo?

Quando você está em um barco em águas desconhecidas, precisa de um guia turístico para ajudá-lo a descobrir onde está!

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp o ajudará a desenvolver e acompanhar suas metas e objetivos orientados a processos. Isso o ajudará a medir o desempenho anterior e a manter todos na mesma página.

**O que é?

ClickUp

?

A ClickUp é uma das maiores empresas de

ferramentas de gerenciamento de projetos remotos mais bem avaliadas do mundo

. Ela é usada por mais de 200.000 equipes em todo o mundo, incluindo equipes de

startups

e grandes corporações.

Ele tem todos os recursos de que você precisa para criar e gerenciar suas metas e objetivos com facilidade!

Veja mais detalhes sobre como:

Tipos de metas no ClickUp

Não importa qual seja o seu negócio ou quais sejam suas metas de negócios, o ClickUp o ajudará com elas.

Aqui estão alguns dos tipos de metas significativas que você pode criar e acompanhar no ClickUp:

Metas da equipe

Metas de Sprint

Metas pessoais

OKRs

1. Metas da equipe

quer que sua _equipe _se esforce e seja mais produtiva?

Experimente as Metas da equipe do ClickUp.

No ClickUp, as Metas são contêineres de alto nível que podem ser divididos em alvos tangíveis menores.

Essas metas são facilmente mensuráveis e, ao concluí-las, você também concluirá sua meta.

**Dessa forma, ao usar o ClickUp, as Metas são essencialmente os objetivos que ajudam você a atingir suas Metas!

Veja como você pode criar e

gerenciar a equipe

Metas no ClickUp.

**Etapa 1

Clique nesse lindo botão de troféu no ClickUp.

Em seguida, basta inserir suas metas na janela Goal exibida.

Por exemplo, a meta final da sua equipe poderia ser aumentar as vendas em 15%:

Etapa 2

Depois de definir a meta, você pode atribuí-la aos membros da sua equipe.

**Etapa 3

Agora que você definiu a meta, é hora de criar os objetivos.

No ClickUp, um objetivo = Meta

Portanto, basta adicionar seus Targets que o ajudarão a atingir suas metas mensuráveis.

E como você precisa medir essas metas, pode escolher entre uma variedade de unidades, como:

Números : Qualquer valor de 0 a infinito!

: Qualquer valor de 0 a infinito! **Verdadeiro/Falso: Uma condição foi atendida ou não foi atendida?

Currency : Qualquer quantia de dinheiro

: Qualquer quantia de dinheiro Tasks: Uma tarefa ou lista de tarefas que precisam ser concluídas.

Depois de definir cada meta, você pode atribuir cada uma delas a diferentes membros da equipe!

**Etapa 4

Agora, você pode começar a trabalhar em cada meta para atingir seus objetivos e metas mensuráveis.

Cada vez que sua equipe se aproximar de uma das metas

metas do projeto

eles podem atualizar os números em cada uma de suas metas do ClickUp.

_E aqui vem a melhor parte!

O ClickUp calcula automaticamente a porcentagem de progresso do objetivo com base nas metas.

Dessa forma, sempre que você ou sua equipe atualizarem uma das metas, seus objetivos gerais medirão seu progresso em tempo real. Isso pode dar aos membros da sua equipe um impulso motivacional, para que eles possam atingir mais objetivos!

B. Metas de Sprint

O ClickUp também é a ferramenta perfeita se você estiver gerenciando um

Equipe de desenvolvimento de software ágil

.

_Por quê?

Você pode usar o ClickUp para monitorar o progresso de seus projetos Agile e Scrum sprints!

Não, não é esse sprint!

Um sprint é um período de tempo em que uma equipe de desenvolvimento de software cria um modelo funcional de um produto.

Veja como você pode acompanhar as metas do sprint no ClickUp:

Criar uma meta

Defina uma data de vencimento para sua meta de sprint

Defina um conjunto de metas que o ajudarão a atingir a meta do sprint

Adicione essas metas como tarefas

Agora, tudo o que você precisa fazer é continuar atingindo suas metas e poderá ver a porcentagem de progresso da meta de sprint atualizada em tempo real!

C. Scorecards semanais

A maioria das ferramentas de definição de metas permite que você apenas acompanhe seus próprios objetivos e metas.

No entanto, o ClickUp permite que você acompanhe também as metas individuais dos membros da sua equipe! No ClickUp, sua equipe pode criar objetivos e tarefas semanais que precisam ser alcançados e compartilhá-los com a equipe.

Os Scorecards semanais ajudam os gerentes a ter uma visão geral do que todos estão fazendo. Você também pode ver como todos estão contribuindo para atingir a meta.

Isso motiva sua equipe a trabalhar em conjunto e a atingir metas mais mensuráveis!

Mas espere, os Scorecards não são a única maneira de os gerentes manterem o controle sobre sua equipe!

Eles podem usar o Exibição de caixa e Perfis para ver em quais tarefas os membros da equipe estão trabalhando.

D. Metas pessoais

O ClickUp não é apenas para negócios.

Você pode usar o ClickUp para criar metas pessoais também!

O ClickUp permite que você personalize Permissões para todas as suas metas e objetivos. Você pode escolher quem pode visualizar ou editar suas metas ou pode mantê-las totalmente privadas.

Nota: Você pode até personalizar as permissões para a meta do seu projeto também. Dessa forma, você pode personalizar o que determinados membros da equipe ou clientes podem fazer quando se trata de suas metas.

E. OKRs Tempo para uma pergunta de questionário pop:

O que há de comum entre Spotify, Netflix e Amazon?

_Não, não é o fato de todos eles reduzirem a produtividade!

Todas as três empresas usam OKRs!

Objetivos e principais resultados Os OKRs são uma estrutura de definição de metas usada pelas organizações para definir e medir metas para sua empresa e seus funcionários. Ela divide cada objetivo em um conjunto de resultados-chave que o ajudarão a atingir esse objetivo.

A estrutura de OKR pode parecer assustadora, mas é muito fácil.

**Tudo o que você precisa é do ClickUp.

No entanto, na terminologia OKR, Objetivos = Metas

Para esclarecer qualquer confusão, dê uma olhada nesta tabela:

Portanto, ao definir as metas do ClickUp, você está definindo seus objetivos OKR

E quando estiver definindo suas metas ClickUp, estará definindo seus principais resultados

Com exceção dessa mudança de nome, tudo continua igual!

Dessa forma, se você quiser seguir a abordagem OKR, basta usar as etapas que descrevemos na seção Ponto das metas da equipe e você estará bem!

Nota: Os OKRs não devem ser confundidos com KPIs (Indicadores-chave de desempenho).

Os OKRs ajudam você a rastrear suas metas, enquanto os indicadores de desempenho medem o sucesso de um processo contínuo.

Mas ainda não terminamos! Mestres do Scrum e Gerentes de projeto ágeis recebem toneladas de gráficos úteis para acompanhar como estão progredindo em direção a seus objetivos, como:

Gráficos de queima destaca as tarefas do projeto que sua equipe remota concluiu até o momento

Gráficos de queima : destaca a quantidade de trabalho restante em um projeto

destaca a quantidade de trabalho restante em um projeto Gráficos de velocidade **Determina a taxa de conclusão de tarefas da sua equipe

**Determina a taxa de conclusão de tarefas da sua equipe **Fluxo cumulativo **Visualiza o progresso do projeto em um período de tempo

Muito bem, agora terminamos.

Metas Vs. Objetivos Conclusão

Vamos encerrar o debate sobre metas versus objetivos aqui mesmo.

Metas e objetivos não são termos intercambiáveis.

As metas são um resultado que você deseja alcançar e os objetivos o ajudam a descobrir como chegar lá.

No entanto, você precisa de ambos para ter sucesso

Criar metas e objetivos inteligentes para sua empresa pode dar à sua equipe o impulso de que ela precisa!

Mas lembre-se de que, ao criar metas e objetivos, você também precisa de uma maneira de monitorá-los.

