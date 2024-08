OKRs vs KPIs - Aprenda a diferença e veja como eles se comparam

Confuso entre um OKR e um KPI ?

OKRs e KPIs são uma dupla dinâmica no mundo da definição de metas e medição de desempenho .

No entanto, assim como qualquer grande dupla, eles precisam desempenhar papéis diferentes para executar uma missão sem falhas.

Enquanto o OKR analisa de perto os processos e o quadro geral, o KPI se concentra no resultado e nas metas atingíveis

Neste artigo, daremos uma olhada em cada um deles em detalhes, como eles diferem na abordagem e como podem ser usados juntos. Também destacaremos um software de gerenciamento de projetos que possa lidar com ambos os métodos.

Vamos começar a investigar! 🔎

O que é um OKR?

OKR significa objetivos e resultados-chave.

É uma estrutura de definição de metas que o ajuda a desenvolver metas e a conceber uma maneira de medi-las.

Vamos detalhar ainda mais os OKRs em dois componentes.

Seus objetivos são as metas específicas que você deseja atingir, e os resultados-chave são as métricas que acompanham seu progresso para atingir essas metas.

Quando você completa seus principais resultados, você atinge seus objetivos.

Basicamente, você é um detetive que precisa reunir todas as pistas (resultados-chave) antes de solucionar o caso (o objetivo).

Os OKRs geralmente são usados para definir metas trimestrais .

Portanto, a cada trimestre, você precisa concluir um ciclo de OKR que tem três etapas simples:

Definir: criar grandes metas para sua empresa. Essas metas devem ser inspiradoras e acionáveis

criar grandes metas para sua empresa. Essas metas devem ser inspiradoras e acionáveis Alinhar: garantir que os objetivos de cada equipe estejam alinhados com a estratégia da empresa

garantir que os objetivos de cada equipe estejam alinhados com a estratégia da empresa Alcançar: garantir que as equipes estejam trabalhando e acompanhando seus OKRs. Isso pode ser feito por meio de check-ins semanais

Verificar alguns_ Benefícios de OKR e Alguns exemplos de OKR ou OKR templates **que usamos no ClickUp!

Quais são os diferentes tipos de OKRS?

A estrutura de OKR tem tudo a ver com ser Ágil e criar metas de OKR que funcionem para você, portanto, é claro, existem diferentes tipos:

OKR aspiracional: Semelhante a ummeta de expansãoos OKRs aspiracionais são metas gloriosas que você deseja atingir, mas sabe que pode não atingir completamente **OKR comprometidos: são as metas que você deve atingir **OKR estratégicos: concentram-se na visão mais ampla e geralmente são de longo prazo **OKR tático: para equipes de nível mais baixo que trabalham em projetos individuais de curto prazo OKRs individuais: concentram-se no rastreamento de resultados individuaisdesempenho individual dos funcionários e no aumento do engajamento deles no processo de OKR

Como definir OKRs?

Ao definir seus OKRs, você deve sempre ter alguma forma de garantir que a meta seja alcançável.

Para fazer isso, você precisa seguir esta fórmula simples:

Eu vou: ( objetivo )

Como medido por: (conjunto de resultados-chave)

Aqui está um exemplo de OKR:

Objetivo OKR: Aumentarei a receita anual da minha empresa em 50%, conforme medido por:

Resultado-chave 1: Aquisição de 100 novos clientes

Resultado-chave 2: Aumento dos leads de marketing em 40%

Resultado-chave 3: Aumento da retenção de clientes para 90%

Ao realizar as ações acima metas de vendas (principais resultados), você atinge seu objetivo.

Confira estas informações úteis_ dicas sobre como escrever OKRs eficazes e_ **Exemplos de OKR de produto .

E se você precisar de ajuda com o gerenciamento de metas, experimente Metas do ClickUp recurso.

Com as Metas do ClickUp, você pode criar metas e dividi-las em Targets menores.

Depois de definir uma Meta, você pode verificar se está indo bem, acompanhando como o seu progresso em atingir essa Meta (resultado principal) contribuiu para a sua Meta (objetivo).

Use as Goal Folders para organizar facilmente suas metas no ClickUp

Erros comuns de OKR

1. Criar OKRs em um vácuo

Criar OKRs no vácuo significa que você está tomando decisões sem prestar atenção ao que os outros departamentos da sua empresa estão fazendo.

_O resultado?

Seus objetivos não estarão realmente alinhados com o objetivo organizacional.

Você deve comunicar seus OKRs a toda a empresa. Dessa forma, equipes multifuncionais e os indivíduos têm um objetivo comum e podem ser transparentes sobre as tarefas e os projetos em que estão trabalhando. Esse tipo de transparência incentiva a colaboração da equipe e responsabilidade.

2. Não definir objetivos desafiadores

Isso vai contra toda a estrutura de OKR!

Definir metas ambiciosas é um fator crítico de sucesso. Se você não for ambicioso o suficiente, como pode esperar que sua equipe atinja todo o seu potencial e chegue à lua? 🌚

Learn the 7 etapas para definir com eficiência as metas da equipe .

3. Definição de resultados-chave pouco claros

Seus principais resultados determinam o sucesso de seus objetivos. Portanto, a definição de resultados-chave vagos levará a objetivos ineficazes. Aqui está um exemplo de um KR pessoal pouco claro:

Objetivo: Acordar mais cedo (Por quê?)

Resultados-chave:

Definir um alarme (Quando?)

Ir para a cama mais cedo (A que horas?)

Anotar coisas para fazer (Quais coisas e por quê?)

Bônus:_ SoftwareOKR para startups !

O que é um KPI?

KPI significa indicador de desempenhochave.

As metas do KPI visam apenas os objetivos chave do negócio.

Daí o nome 😉

A estrutura do KPI se concentra no resultado e não nas atividades.

Por exemplo, os KPIs se preocupam com a forma como o detetive resolveu o caso, e não com o número de horas que o detetive dedicou a esse caso. Os KPIs são uma ótima ferramenta para acompanhar o desempenho geral de uma empresa e manter os membros da equipe responsáveis.

Você pode manter os membros da sua equipe ainda mais responsáveis usando Relatórios do ClickUp. Com os relatórios detalhados do ClickUp, você terá tudo o que precisa para gerenciamento de desempenho .

Veja todos os seus registros de tempo e exiba-os em grupos personalizáveis nos ClickUp Dashboards

Aqui estão os relatórios incrivelmente detalhados que você pode usar para acompanhar o desempenho de sua equipe:

Task Completed Report: determina quantas tarefas cada membro da equipe concluiu

determina quantas tarefas cada membro da equipe concluiu **Relatório Worked On: veja o número de tarefas em que cada membro trabalhou em um dia, semana ou mês específico

**Relatório Who's Behind: identifica o membro da equipe que precisa melhorar seu desempenho, visualizando o número de "trabalhos em andamento" ou tarefas inacabadas

**Relatório de tempo rastreado: determine quanto tempo cada membro da equipe leva para concluir uma tarefa

Está procurando mais relatórios? Confira nosso guia definitivo sobre_ Relatórios de KPI.

Quais são os diferentes tipos de KPIs?

Aqui estão os cinco KPIs mais usados:

Indicadores quantitativos: esses são indicadores que podem ser medidos por um número. Por exemplo, o número de casos resolvidos Indicadores qualitativos: são características de um negócio. Por exemplo, opiniões e traços. Um indicador qualitativo comum é a satisfação dos funcionários **Indicadores principais: preveem o resultado de um processo e confirmam tendências de longo prazo. Por exemplo, o número de novos casos Indicadores de atraso: são usados para medir o sucesso ou o fracasso de um processo no final de um período de tempo Indicadores de entrada: medem o número de recursos utilizados. Por exemplo, o número de experimentos realizados para resolver um caso

BTW, aqui estão mais alguns dicas de gerenciamento de recursos !

Como definir KPIs?

Semelhante ao Estrutura de metas SMART se você tem uma meta SMART, seus KPIs devem se concentrar em três fatores principais de sucesso: especificidade, mensurabilidade e relevância.

Específico: Enquanto você alcança sua metas e objetivos os KPIs existem para medir seu desempenho até o T. Mas, para obter resultados precisos, seus KPIs precisam ser o mais específicos possível.

Mensurável: Cada KPI definido precisa ser mensurável, para que você possa ver facilmente como as coisas estão indo. Dessa forma, você pode verificar se as coisas estão no caminho certo.

Relevante: Como você está usando KPIs para acompanhar o desempenho em áreas chave, sua métrica de KPI deve ser relevante para o que você estiver fazendo.

Aqui estão alguns exemplos de KPIs para metas comuns:

Resolver casos mais rapidamente: reduzir o tempo necessário para resolver casos em 8% até agosto de 2020 Obter mais clientes: aumentar as vendas de mercadorias on-line para US$ 500.000 até novembro de 2020 Aumentar o tráfego orgânico da Web: aumentar o tráfego do site em 30% até julho de 2020 Aumentar a receita: aumentar nossa receita anual em 7% até dezembro de 2020

Quer ainda mais exemplos? Dê uma olhada em nosso_ guia sobre KPIs de RH e estes_ mais de 50 exemplos de KPIs! No entanto, para monitorar seus KPIs com eficiência, você precisará de um painel de KPIs.

Mas não se preocupe, depois de muita investigação, descobrimos ClickUpPainéis de controle só para você.

Vamos dar uma olhada:

Cada Dashboard pode ter diferentes Widgets personalizados . Use-os para monitorar uma métrica de desempenho escolhida em um estilo de sua escolha.

Crie e gerencie seus Dashboards na barra lateral do ClickUp

Erros comuns de KPI

Se você não definir seus KPIs corretamente, eles acabarão parecendo fantásticos no papel, mas não tão fantásticos quando você realmente tentar implementá-los.

Para ajudá-lo a evitar isso, vamos dar uma olhada nos dois erros comuns de KPI:

1. Não ter KPIs suficientes

Você precisa ter mais de um KPI. Se estiver olhando apenas para metade do quadro, obterá apenas metade dos resultados!

2. Ser muito vago

Às vezes, os KPIs falham porque não são tão específicos.

Por exemplo, dizer apenas: resolver mais casos ou obter mais clientes não é o suficiente 💇

Para que seus KPIs sejam bem-sucedidos, eles precisam ter indicadores específicos que sejam relevantes para o objetivo de sua empresa e possam ser medidos ao longo do tempo. Portanto, nosso KPI é: Diminuir o tempo necessário para resolver casos em 8% até agosto de 2020 para que nossos detetives tenham mais tempo para resolver outros casos

Esse é um KPI específico porque os detetives sabem quem precisa fazer isso, o que se espera deles, quando precisam fazer isso e por que estão fazendo isso.

Diferenças entre OKR e KPI

Aqui está um gráfico que resume todas as diferenças entre OKR e KPI:

Como os OKRs e os KPIs podem trabalhar juntos para atingir as metas de negócios

Além do fato de que ambos OKRs e KPIs são usados para medir o desempenho em sua empresa, aqui estão algumas outras razões pelas quais você precisa de ambos:

1. Você precisa usar ferramentas de definição de metas para implementar métricas de desempenho

Você precisa de OKRs para definir objetivos específicos, mas você também precisa revisar seus métricas regularmente, e é aí que entram os KPIs.

Sem ambos, você está perdendo a oportunidade de ter um desempenho ainda melhor.

Você pode usar um software OKR para fazer isso.

2. Eles estão conectados

Um KPI bem-sucedido pode ser um resultado importante em um OKR.

Espere, como?

Por exemplo, seu objetivo em seu OKR é tornar-se líder de mercado no setor de publicidade, e seu resultado mensurável é aumentar sua equipe em 50%. Para medir esse resultado-chave, você precisa contar o número de funcionários que possui.

E como você vai medir esse aumento na sua equipe?

Com uma fórmula de KPI.

3. Eles se complementam Os KPIs ajudam você a definir metas atingíveis e a manter sua equipe responsável, enquanto os OKRs ajudam a inspirar e incentivar sua equipe a alcançar resultados mais ambiciosos.

Como uma cereja em seu sundae.🍧

Você precisa ter os dois!

Conclusão

Agora que encerramos o caso entre KPI e OKR, vamos dar uma última olhada nas pistas que encontramos. 📝

Tanto os KPIs quanto os OKRs ajudam a medir o desempenho, mas de formas diferentes: Os KPIs são fundamentados, enquanto os OKRs são mais ambiciosos.

E usar os dois é como ter ambos ao seu lado; nenhuma meta é complicada demais para ser alcançada por essa dupla poderosa!

Mas para ajudá-lo a obter resultados ainda melhores, você precisa de um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Se precisar de ajuda para definir e gerenciar seus OKRs e KPIs, o ClickUp pode ajudá-lo em cada etapa do processo com recursos como Metas, Relatórios de Equipe e Painéis.

O ClickUp é a ferramenta perfeita para ajudá-lo a planejar meticulosamente e pensar fora da caixa. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !