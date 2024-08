mais de 60 exemplos de OKRs - Como escrever OKRs eficazes 2024

Os OKRs - uma das metodologias mais populares de gerenciamento de metas usadas por empresas como Google, Netflix e Twitter - são o molho secreto para criar alinhamento em torno de metas e objetivos mensuráveis em uma organização.

Quando usadas adequadamente, as equipes podem atingir as metas de hoje e, ao mesmo tempo, progredir para os desafios de amanhã. Caso contrário, isso criará barreiras ao gerenciamento de projetos e, em última análise, prejudicará o sucesso de uma empresa.

Pode ser intimidador implementar um sistema de definição de metas como os OKRs. por onde começar? Quais são os objetivos certos para focar? Como podemos medir os resultados? Precisamos definir OKRs da empresa, OKRs individuais ou ambos?_ 🤔

Se você estiver no meio de uma reestruturação em sua empresa, procurando por OKRs da empresa, ou se estiver procurando por OKRs individuais, ou ambos? objetivos inspiração para o próximo trimestre, ou buscando dicas de redação para melhorar seus objetivos e principais resultados - nós temos o que você precisa!

Se você gosta mais de aprender visualmente, confira este vlog sobre como escrever OKRs eficazes!

Vamos começar!

O que são OKRs?

OKR (Objectives and Key Results, objetivos e principais resultados) é uma estrutura de estabelecimento de metas que ajuda uma empresa a definir as metas individuais e da empresa e, ao mesmo tempo, a criar uma maneira de medi-las.

A estrutura de OKR tem dois componentes:

Objetivos: Metas que especificam o que você deseja alcançar

Metas que especificam o que você deseja alcançar Resultados-chave: Métricas que acompanham seu progresso para atingir seus objetivos

Em uma frase: **Você completa um conjunto de resultados-chave para atingir seu objetivo

Mais de 60 exemplos de OKRs de equipe

Navegue pela nossa biblioteca de exemplos de OKRs abaixo e sinta-se à vontade para usar qualquer exemplo como um ponto de partida para os OKRs da sua equipe!

Exemplos de OKRs de marketing de conteúdo

**Criar artigos úteis e informativos no blog

Entrevistar 20 líderes de opinião do setor Direcionar 1 milhão de visitantes de tráfego orgânico para o blog até [data] Obter 400 downloads de PDFs neste trimestre

**Otimize o SEO (Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de pesquisa) de cada postagem do blog

Incluir pelo menos sete links internos por post do blog Atingir 80-100 emPontuação de SEO por post do blog3. Incluir texto alternativo descritivo para cada imagem estática e GIF por post do blog

**Melhorar a documentação do processo do blog

Auditar o processo atual do blog a cada duas semanas Reduzir os ciclos de feedback dos chefes de departamento de cinco para dois dias Criar um painel de controle do processo do blog para eliminar 100% dos gargalos

Exemplos de OKR de operações criativas

**Implementar um processo de solicitações criativas em toda a empresa

Usar um balanced scorecard para identificar de 10 a 15 solicitações comuns e criar modelos de tarefas Reduzir o backlog de solicitações em 60% em todos os departamentos Aumentar a pontuação de satisfação da equipe em 85% até o final de [date]

Criar um Creative Learning Wiki como uma única fonte de verdade para todos os membros da equipe criativa

Diminuir em 55% as solicitações de e-mails únicos na caixa de entrada compartilhada Desenvolver três tutoriais em vídeo para reduzir as reuniões de treinamento presenciais Identificar um proprietário e três coautores para otimizar odocumento wiki **Maximize a produtividade da equipe criativa Reduzir o tempo médio de aprovação das solicitações do departamento de três dias para um dia Auditar o calendário da equipe a cada duas semanas para verificar a relevância das reuniões Aumentar a taxa de conclusão de tarefas no prazo de 60% para 90%

Exemplos de OKR de sucesso do cliente

**Aprimorar os recursos e o treinamento dos membros da equipe de Sucesso do Cliente

Criar planos de desenvolvimento pessoal com 100% da equipe Aumentar a taxa de sucesso das tarefas de 80% para 95% Enviar de 5 a 8 oportunidades de treinamento e coaching

**Ajudar nossos clientes como uma voz interna para garantir que suas contribuições impulsionem os resultados da empresa

Entrevistar 30 clientes todos os meses para fornecer sugestões para melhorar o uso de produtos/serviços Diminuir as reclamações relacionadas a produtos de 45 para 20 Contratar dois gerentes de sucesso do cliente

**Fornecer à equipe o suporte necessário para ter sucesso e atingir as metas de toda a empresa

Auxiliar na realização de quatro sessões de treinamento Manter um tempo máximo de resposta de 24 horas na fila de suporte Ter êxito emintegrar 12 novos clientes ### Exemplos de OKR de suporte ao cliente

**Criar um padrão definido de treinamento para promover o desenvolvimento e o crescimento da carreira

Documentação definida de 3 responsabilidades principais: Líder, Gerente e Especialista Departamento de suporte ao lançamentoplano de crescimento e estrutura organizacional por [data] (Dê uma olhada nestes modelos de SOP &Software de POP!) Lançamento da "certificação" de líder e gerente e desenvolvimento/treinamento contínuo de habilidades por [date]

🏆 Monitoramento eficiente da consistência do suporte com medidas de desempenho

Criar um painel de feedback loop entre gerentes, líderes e membros da equipe Aumentar a taxa de feedback do cliente de 8,9 para 9,9 Melhorar a pontuação de satisfação dos funcionários de 7,6 para 8,9

**Maximizar a eficiência da equipe de suporte para responder aos clientes com urgência e otimismo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano

Lançar o plano de reorganização da equipe até [data] Promover dois líderes Aumentar a porcentagem de tíquetes de suporte resolvidos por semana de 60% para 80%

Exemplos de OKR de engenharia

**Reduzir o número de tarefas de bugs relatadas pelo cliente após grandes lançamentos

Encontrar 30-50 voluntários em toda a organização para testar recursos antes do lançamento Reduzir o tempo de correção de bugs críticos em produção de 24 horas para 16 horas AuditoriaTeste de controle de qualidade a cada três semanas para aumentar a eficiência

**Implementar o gerenciamento ágil em toda a equipe de engenharia

Realizar um projeto piloto de teste nos primeiros quatro meses para obter feedback e resultados individuais Implementar relatórios de desempenho automatizados por [trimestre e ano] Lançar um painel de comunicação para todos os problemas e riscos até [trimestre e ano] (confira estesmodelos de plano de comunicação)

Melhorar a taxa de resposta para bugs críticos nos testes

Contratar sete engenheiros até [data] Melhorar o tempo de resposta de 20 para dez minutos Auditar reuniões não críticas no calendário da equipe a cada duas semanas para determinar se são necessárias

Exemplos de eventos OKR

Organizar uma conferência presencial bem-sucedida do setor em [ano]

Atingir 40.000 participantes registrados Obter classificação de 9,5 para os participantes Escanear 1.200 crachás durante o evento

**Criar uma equipe de eventos de alto desempenho

Contratar quatro novos coordenadores de eventos até o final do trimestre Participar de 3 a 5 aulas de treinamento em eventos a cada dois meses Definir e acompanhar de 8 a 10 tarefas de contribuição individual até [data]

Impulsionar o ROI recorde do evento de marketing

Aumentar a porcentagem de envolvimento pós-show de 12% para 40% Organizar sessões de treinamento para todos os voluntários no local um mês antes do evento Gerar 500 mil em pipeline de vendas do evento até [data]

Exemplos de OKR de operações do escritório executivo

**Crescer e alinhar toda a organização por meio de reuniões mensais da empresa

Criar de 5 a 7 tópicos mensais para transparência de alto nível Colete de 10 a 15 pesquisas pós-reunião para avaliação (confira estasAlternativas do SurveyMonkey) Aumentar a taxa de participação de 70% para 90%

Melhorar os procedimentos de gerenciamento de informações até o final do [trimestre e ano]

Obter e testar software baseado em nuvem para lançamento em [data] Processar mudanças de política de 24 horas para oito horas Aumentar o índice de satisfação dos funcionários no escritório de 7,8 para 9,8

**Lançar um programa bem-sucedido e empolgante de brindes da empresa para funcionários do escritório e remotos

Oferecer uma nova opção de produto a cada trimestre Enviar pacotes em até 11 dias úteis Estabeleça um sistema de pontos de recompensa para obter brindes gratuitos da empresa

Exemplos de OKR de instalações

**Manter um escritório de classe mundial

Implementar treinamento trimestral para a equipe de instalações Aumentar o índice de satisfação do escritório de 88% para 98% Reduzir os gastos com material de escritório de 20% para 10%

Implementar um sistema bem-sucedido de reserva de salas de conferência on-line até [trimestre e ano]

Obter e testar de 3 a 5 softwares de reserva com recursos móveis Avaliar o uso atual da sala para propor de 5 a 8 soluções para o design e os custos do local de trabalho Reduzir os conflitos de reserva de 20% para 12% até o final do trimestre

Simplificar todas as solicitações de operações departamentais em sistema de bilhetagem **para gerenciamento e rastreamento

Diminuição do tempo gasto na alternância entre caixas de entrada e correios de voz de 14% para 5% Redução do tempo de resolução de 24 horas para dez horas Criar uma base de conhecimento para 10 a 20 solicitações mais comuns que podem ser resolvidas sem a criação de um tíquete

Exemplos de OKRs financeiros

**Impulsionar o crescimento da carreira individual

Oferecer um programa de treinamento personalizado para membros da equipe qualificados Oferecer dois funcionários por mês para acompanhar os membros da equipe de liderança Realizar seminários educacionais gratuitos para todos os membros da equipe a cada seis semanas

**Implementar um processo de gerenciamento de compras

Integrar todas as solicitações de compras ao software baseado em nuvem até [data] Apresentar de 3 a 6 propostas para compras acima de US$ 10 mil Ajustar os níveis de gastos em todos os departamentos em 30% sem sacrificar a qualidade

**Manter registros precisos em todos os momentos

Reduzir o tempo de carregamento de contratos e pagamentos de duas horas para 30 minutos Obter pontuação de 89 ou mais em auditorias externas Diminuição do tempo gasto com o rastreamento de recibos e registros de duas semanas para três dias

Recursos Humanos OKR Exemplos

**Entrevistar candidatos de qualidade

Desenvolver materiais de treinamento de 5 a 7 para coordenadores de RH para desenvolver habilidades de entrevista Propor de 7 a 10 tarefas manuais para automatizar usandoSoftware de RH3. Implementar umprograma de indicação de funcionários até o final do trimestre

**Fortalecer a comunicação para atualizações das políticas dos funcionários

Diminuir os tíquetes de ajuda de 20% para 8% Criar um vídeo de 2 a 4 minutos para atualização e conscientização da política Criar e lançar um canal de comunicação nos primeiros 20 dias em [date]

Ofereça programas de desenvolvimento para ajudar todos os membros da equipe a atingirem seus objetivos career goals

Lançar cinco roteiros de carreira todos os meses Manter a taxa de retenção de funcionários acima de 80% Criar programas profissionais on-line gratuitos e disponíveis 24/7/365 para as 10 principais funções

Exemplos de OKR de tecnologia da informação

**Tornar-se um local de trabalho que prioriza a mobilidade

Obter e implementar um software compatível com dispositivos móveis nos primeiros 30 dias de [data] Diminuir o tempo médio de resposta de tíquetes via celular de uma hora para 15 minutos Aumentar o número de vídeos e materiais de treinamento de um para quatro

**Otimizar os custos de software

Defina, acompanhe e gerencie os termos de preços para os três principais sistemas comerciais críticos Proponha de 3 a 5 modelos operacionais a serem adotados até [data] Reduzir os gastos mensais com software de US$ 10 mil para US$ 5 mil

**Reduzir a pilha de tecnologia de comunicações

Reduzir o uso de software e aplicativos de 12 para três Realizar auditorias a cada quatro semanas para avaliar as cargas de trabalho individuais e o uso de software Melhorar a eficiência operacional de 78% para 89%

Exemplos de OKRs jurídicos

**Alinhar as comunicações internas do departamento

Publicar de 5 a 8 recursos visuais de fluxo de trabalho Proponha de 3 a 5 soluções para uma ferramenta de comunicação que prioriza os dispositivos móveis Obter uma pontuação de 90 em pesquisas de comunicação interna

**Realizar iniciativas e atividades estratégicas

Aumentar a taxa de conclusão de metas de 74% para 89% Reunir-se com 10 a 15 membros da equipe para tratar de necessidades e problemas específicos da função Crie um plano de uso de dados e publique-o nos primeiros 30 dias de [quarter]

Implementar um processo de entrada de revisão

Aumentar o prazo de aprovação de três dias para um dia Criar quatro níveis para categorizar o tipo de solicitação Desenvolver novos contratos de formulário a serem lançados até [data]

Exemplos de OKR de marketing

Lançar a reformulação da marca em [data]

Aumentar o Net Promoter Score (NPS) de 30 para 45 ou mais Obter de 3 a 5 agências de marketing para ativos e mensagens Realizar quatro prévias públicas antes da data de lançamento

Lançar com sucesso a campanha de podcast em [ano e trimestre]

Escrever 15 posts de blog para ajudar a promover o podcast Ganhar 5.000 assinantes de podcast no primeiro mês de lançamento Obter 40 convidados em potencial por [data]

🏆 **Melhorar a retenção de clientes **e o valor da vida útil do cliente (CLV)

Compartilhe 20 estudos de caso de clientes por [date] Aumentarboletim informativo por e-mail as taxas de abertura de 40% para 60% Aumento das menções positivas dos clientes de 50 para 80

Exemplos de OKR de integração

**Oferecer uma experiência de integração positiva para funcionários remotos

Enviar todo o acesso a hardware e aplicativos dentro de três dias da data de início Substitua os manuais e guias baseados em texto por recursos visuais até [date] Implementar o painel de integração para reduzir a sobreposição de trabalho de 12% para 5%

**Dimensionar a equipe de integração

Contratar dois coordenadores até [data] Oferecer de 5 a 7 cursos on-line para crescimento contínuo Realizar treinamento específico para a função a cada oito semanas

**Projetar programa de integração

Simplificar todas as tarefas e a documentação de RH em uma lista de tarefas por função até [data] Desenvolver ferramentas de treinamento de produtos até [date] Determinar um coordenador de integração para supervisionar as atividades de integração de cada departamento

Exemplos de OKR de produto

**Implementar testes detalhados do produto para cada lançamento importante

Melhorar o registro de testes de 20% para 35% Realizar entrevistas de teste com dez contas-chave Aumentar a velocidade de resolução de bugs de produtos em 75%

**Criar e liderar uma equipe de produtos de classe mundial

Contratar 2 designers de UX e 3 gerentes de produto até [data] Realizar seis sessões individuais de treinamento de produto para os novos contratados em até 60 dias após a data de início Avaliar de 3 a 5 colaboradores individuais que vão além de suas funções para melhorar os processos e o produto

**Aumentar o aprendizado de produtos em toda a organização

Organizar cinco sessões de almoço e aprendizado para apresentar novos recursos antes do lançamento tardio Aumentar o tempo de aprendizado com cada departamento de 5% para 15% Realizar cinco sessões multifuncionaiscompartilhamento de conhecimento sessões

Exemplos de OKRs de Relações Públicas e Comunicações

**Criar uma estratégia de preparação para a promoção de prêmios

Publicar três histórias originais da marca toda semana Promover por meio de 5 notícias do setorcomunicados à imprensa3. Aumentar a presença no Reddit de 15% para 28%

**Melhorar os lançamentos de parcerias

Criar um kit de garantia criativa modelado por [date] Auditar os ativos a cada quatro semanas para as atualizações necessárias Aumentar as atividades de divulgação de 20% para 40%

**Melhorar as atualizações do programa de afiliados

Converter influenciadores em afiliados de 8% para 20% Entrevistar dez afiliados atuais para obter feedback Gerar mais de US$ 90 mil em receita até [date]

Exemplos de OKR de controle de qualidade

**Definir políticas claras para a conclusão de tarefas

Publicar o guia oficial de critérios até [data] Aumentar a pontuação dos testes de automação de 75% para 89% A validação de dados é concluída em uma hora após o teste

**Melhorar as reuniões e os processos multifuncionais

Identificar um líder em cada departamento para obter feedback de comunicação quinzenalmente Compartilhe o progresso dos trabalhos inacabados e concluídos duas horas antes do final do dia de trabalho Reduzir as reuniões de equipe de duas vezes por dia para uma vez por dia sem sacrificar a qualidade

**Estabelecer um processo de atribuição de bugs

Manter o tempo de resposta da revisão em menos de oito horas em todas as tarefas Criar uma lista mestre de recursos e líderes de equipe até [data] Identificar de 5 a 7 categorias de gravidade de bugs até [data]

Exemplos de OKR de vendas

**Aumentar o sucesso da demonstração de entrada

Realizar três testes de botão de solicitação por mês Aumentar os envios de formulários de solicitação de demonstração de 40% para 60% Coletar 20 depoimentos de usuários

**Aumentar as atividades de contratação e treinamento

Contratar quatro líderes de equipe de vendas até [data] Exigir a participação em um webinar de vendas de uma empresa e uma startup por mês Colaborar com a equipe de produtos para produzir um wiki de conhecimento até [date]

**Aumentar o envolvimento do cliente

Aumentar o índice de satisfação do cliente de 50% para 89% Publicar 15 perguntas frequentes sobre o cliente até [data] Implementar de 5 a 7 estratégias para planos de apresentação pessoal para clientes corporativos

Exemplos de OKR de mídia social

**Melhorar o conteúdo e o engajamento no Linkedin

Aumentar as postagens mensais de liderança de 20 para 50 Aumentar as impressões do público de 16.00 para 20.000 Manter as postagens de conteúdo de vídeo em 4 por semana

**Aumentar o reconhecimento e o engajamento da marca

Aumentar a taxa de resposta aos comentários nas mídias sociais de 45% para 65% Aumentar o número de menções e respostas no Twitter de 2.000 para 4.000 até [data] Fonte 3-5ferramentas potenciais de gerenciamento de mídia social por [date]

🏆 Melhorar a estratégia de conteúdo de mídia social

Aumentar o índice de satisfação do cliente de 78 para 89 Contratar dois especialistas em conteúdo social até [data] Proponha de 2 a 4 estratégias até [data] para promover e distribuir conteúdo

Exemplos de OKR de Talento e Desenvolvimento

**Criar programas de desenvolvimento de gerentes

Propor um plano financeiro para implementação de custos e recursos tecnológicos até [data] Entrevistar 20 gerentes paradeterminar as lacunas no desenvolvimento da carreira Usesoftware de gerenciamento de talentos para identificar cinco funções principais para realizar um teste piloto por [date]

🏆 Boost engajamento dos funcionários

Lançar o programa de treinamento de desempenho por [date] Entrevistar 200 membros da equipe para obter feedback sobre oportunidades de aprendizagem Alocar 20 horas por membro da equipe de T&L por mês para conformidade de treinamento

**Construir uma marca forte de empregador

**Manter um estúdio de classe mundial

Projetar um estúdio de mixagem de som por [data] Construir dez cenários sustentáveis para uso perpétuo Desenvolver materiais de treinamento para manuseio de equipamentos por [date]

🏆 Escala produção de vídeo equipe

Parceria com a equipe de Recrutamento para preencher quatro funções de cinegrafista de plantão Contratar dois editores e quatro coordenadores de vídeo Oferecer um seminário de treinamento para todos os membros da equipe a cada seis semanas

Executar uma nova ideação e **Processo de escrita Para todos os materiais de vídeo

Esclareça a função e as atribuições por [date] Entreviste dez membros da equipe para obter feedback sobre o processo atual Pesquisar o conteúdo de vídeo com melhor desempenho e com menos engajamento para propor de 3 a 6 estratégias de redação

Três benefícios dos OKRs

Claro, o Google e muitas outras empresas usam OKRs para gerenciar as metas de suas empresas. Mas por que eles usam isso?

1. Rápido de criar e fácil de usar

Muitas empresas levam semanas tentando desenvolver uma meta de grande escala, em vez de dedicar tempo para realmente atingir essa meta.

Mas escrever OKRs não é nada difícil - você só precisa identificar um objetivo, seus principais resultados e as iniciativas que serão tomadas para alcançá-los.

Além disso, os OKRs são muito simples de usar.

Você divide um objetivo mensurável em resultados simples que o ajudam a determinar rapidamente se o objetivo foi alcançado ou não.

2. Aumenta o foco e o comprometimento com as metas

Quando você define OKRs, está limitando seu foco a objetivos específicos e resultados-chave.

Por exemplo, sua empresa pode definir dois OKRs anuais, cada um com quatro resultados principais.

Dessa forma, a equipe só precisa se concentrar em lidar com esses 8 resultados-chave ao longo do ano!

E quando você puder se concentrar em no objetivo, você pode se comprometer totalmente com ele.

3. A abordagem bidirecional ajuda você a alinhar melhor as metas

Na maioria das empresas, a gerência de alto nível decide quais são as metas e todos os demais devem segui-las.

Essa é uma abordagem em cascata para a definição de metas.

Quando suas metas contêm apenas insights da gerência de alto nível, você não consegue alinhá-las às metas dos próprios funcionários, reduzindo o envolvimento deles.

Mas quando você está definindo OKRs, a história é outra.

Em vez de uma abordagem em cascata, o processo é bidirecional - o processo de definição de OKRs inclui todos na empresa! Aqui, a alta gerência e todos os demais relacionam seus objetivos e principais resultados para criar um plano coeso.

Você também pode criar OKRs para toda a empresa, onde toda a organização se compromete com as mesmas metas, como a missão da empresa.

OKRs Comprometidos vs. Aspiracionais

Há dois tipos de metas na metodologia OKR que você deve conhecer: comprometidas e aspiracionais.

**OKRs comprometidos

Os OKRs comprometidos são as metas acordadas e priorizadas para alcançar o sucesso da empresa. Pessoas, recursos e cronogramas são reorganizados para garantir que eles sejam cumpridos. As empresas querem atingir 100% de seus OKRs comprometidos.

OkRs de aspiração

Os OKRs aspiracionais (moonshots) são ambiciosos e mais difíceis de realizar, mas nos levam a pensar fora da caixa e a inovar. Ao contrário dos OKRs comprometidos, eles não têm um caminho claro para a conclusão ou conhecimento real de como chegar lá. Portanto, se você tiver concluído pelo menos 70% de seus OKRs aspiracionais, considere isso um sucesso!

para saber mais sobre os fundamentos dos OKRs, confira nossa post detalhado sobre OKRs ._

Dicas de redação de OKRs

Independentemente do setor ou do mercado em que você atua, os concorrentes estão sempre aproveitando as oportunidades para abordar os pontos problemáticos do seu público-alvo compartilhado. Se você planeja ficar à frente da concorrência, sua equipe deve ter a direção, os recursos e as métricas mais diretos.

É por isso que escrever OKRs eficazes é importante para entender como o trabalho diário e o desempenho da equipe afetam o panorama geral. Ninguém quer gastar tempo em projetos que não deveriam ter sido iniciados. Ou perder horas de seu dia procurando informações para concluir suas tarefas.

Antes de nos aprofundarmos em como criar OKRs, vamos analisar a diferença entre objetivos, resultados-chave e tarefas.

_Espere, os principais resultados não são a mesma coisa que as tarefas?

Os principais resultados são efeitos, não tarefas. (Dica: é aqui que você converterá "bons OKRs" em "OKRs eficazes"!)

Você provavelmente já viu essa fórmula de OKR: ⬇️

*

Um truque para ajudar a diferenciar um resultado-chave e uma tarefa é lembrar:

Resultado-chave = meta 🥅

Tarefa = as táticas/atividades para chegar lá 🤾‍♀️

Agora que sabemos a distinção entre objetivo, resultado-chave e tarefa, vamos nos aprofundar nas dicas de redação!

🏆 Dica nº 1: Escolha entre 3 e 5 objetivos

Um objetivo responde à pergunta: Qual é o problema imediato, a mudança ou o resultado desejado que queremos?

Procure estabelecer objetivos trimestrais em vez de anuais para gerenciar as metas com mais facilidade

Incentive suas equipes a enviar-lhe a lista de problemas e questões priorizadas

O objetivo escrito não deixa margem para interpretação? (Se todos responderem de forma diferente, isso significa que o objetivo não está alinhado)

🎯 Dica nº 2: Escolha entre 3 e 5 resultados-chave por objetivo

Um resultado-chave responde à pergunta: Como saberemos se atingimos nosso objetivo?

Cada resultado-chave tem prazo, é específico e inclui um número

As equipes devem elaborar e escrever os principais resultados, não a liderança sênior. As equipes são os especialistas no assunto e os proprietários do trabalho

Designe um campeão de resultados-chave para monitorar e liderar reuniões semanais/mensais de check-in de OKRs

📘 Dica nº 3: use terminologia distinta e básica

Os objetivos e os principais resultados devem ser fáceis de serem compreendidos por outras pessoas. Infelizmente, o jargão da empresa exclui as pessoas que não têm os recursos para decodificá-lo, e não é produtivo (nem justo!) contar com os funcionários para que perguntem o que significa.

💬 Dica nº 4: Comunique-se para promover uma excelente cultura corporativa

As empresas devem usar uma plataforma de comunicação com os funcionários disponível tanto no celular quanto no computador para atender às necessidades de necessidades de uma força de trabalho híbrida . Essa também é uma oportunidade para os funcionários conhecerem as grandes e pequenas vitórias de diferentes departamentos. Aqui estão alguns lugares para mencionar OKRs:

Ferramenta de gerenciamento de projetos

Townhall/reuniões gerais* Reuniões semanais/mensais do departamento

Planos de desempenho individual

Planos de fundo da área de trabalho

Boletins informativos internos

⚙️ Dica nº 5: Use a software gratuito de gerenciamento de projetos Uma ferramenta de gerenciamento de projetos é um ativo valioso para mesclar alinhamento, responsabilidade e envolvimento em um só lugar. Se estiver tentando ajudar sua equipe a se concentrar no trabalho mais importante, automatizar os relatórios de progresso e atingir a meta mais rapidamente, confira

ClickUp .

O ClickUp leva o gerenciamento de definição de metas a um passo adiante com um aplicativo dedicado Metas no ClickUp são contêineres de alto nível que dividem seus objetivos em metas pequenas e mensuráveis.

Seus objetivos = Metas do ClickUp 🏆

Seus principais resultados = Metas do ClickUp 🎯

Suas atividades = Tarefas do ClickUp 📋

