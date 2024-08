O que são metas extensas? (Exemplos, perguntas frequentes)

Todos nós temos uma meta que pode parecer boa demais para ser verdade, como investir dinheiro no mercado de ações e se tornar um milionário. 💰

Essas metas geralmente são difíceis de documentar, o que as torna aparentemente impossíveis de alcançar.

Felizmente, você pode usar as metas de alongamento para registrar, acompanhar e atingir metas maiores do que a vida.

As metas extensas são intencionalmente difíceis de serem atingidas, mas motivam empresas, equipes e indivíduos a saírem da zona de conforto e almejarem algo mais alto.

Neste artigo, definiremos metas ambiciosas e veremos três exemplos. Também abordaremos a definição de metas ambiciosas, suas quatro principais vantagens e três grandes limitações. Em seguida, exploraremos a melhor maneira de monitorar as metas ambiciosas, juntamente com as perguntas frequentes relacionadas.

Vamos começar!

O que são metas estendidas?

Metas de alongamento são metas que estão além de sua capacidade de trabalho atual.

Elas têm dois recursos exclusivos.

Primeiro, as metas ambiciosas geralmente são desafiadoras de serem atingidas. Elas não são totalmente práticas ou racionais. As metas ambiciosas também levam em conta o melhor resultado possível para qualquer atividade.

Em segundo lugar, as metas ambiciosas dependem de novidade. Você precisa adotar uma abordagem totalmente nova em relação à sua meta existente.

Dessa forma, as metas ambiciosas o incentivam a obter vitórias maiores e melhores.

Agora que já discutimos a definição de metas ambiciosas, vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

3 Exemplos de metas ambiciosas

Veja como as metas ambiciosas podem fazer parte de diferentes níveis de uma organização:

1. Metas de expansão da organização

Em um nível organizacional, as metas ambiciosas são declarações de visão que não têm um cronograma específico.

Por exemplo, se as nossas águias jurídicas favoritas da Suits estivessem buscando aumentar a receita de primeira linha em 2021, a meta de extensão poderia ser assim:

"Aumentar a receita de primeira linha em 120% e tornar-se o escritório de advocacia nº 1 nos EUA."

Você provavelmente acha que metas financeiras como essa parecem loucura.

Mas esse é o ponto!

2. Metas de gerenciamento

Os gerentes estabelecem expectativas para que suas equipes alcancem ótimos resultados. No caso de uma equipe de vendas que tenha um desempenho excepcional, um gerente pode definir uma meta ambiciosa semelhante a esta:

"Triplicar a cota individual de vendas dos membros da equipe até o final de 2021."

3. Metas individuais de expansão

Definir metas ambiciosas para os indivíduos de uma equipe pode ajudá-los a assumir novas responsabilidades e expandir seus talentos. ✨

Por exemplo, um membro da equipe que nunca assumiu uma função de liderança pode definir metas individuais para gerenciar um projeto inteiro de forma independente.

Na próxima vez que você definir uma meta pessoal, canalize um pouco da confiança de Harvey Specter e amplie suas metas.

3 etapas essenciais para definir metas ambiciosas

Aqui estão algumas das principais etapas que você precisa seguir para definir metas e ampliá-las:

1. Dedique tempo à definição de metas

O que a definição de metas ambiciosas para a sua equipe e a preparação para uma batalha no tribunal têm em comum?

Ambos exigem tempo e planejamento extensivo.

É preciso certificar-se de que as metas ambiciosas estejam alinhadas com o trabalho da sua equipe e metas de desenvolvimento pessoal .

Também é fundamental considerar a carga de trabalho atual da sua equipe e os recursos disponíveis antes de definir metas ambiciosas.

2. Concentre-se nas áreas principais

Se você cobrir muitas áreas em suas metas ambiciosas, correrá o risco de sobrecarregar a si mesmo e a sua equipe. Como resultado, você pode não conseguir nada no final.

É melhor escolher uma ou duas áreas de foco para a linha de trabalho da sua equipe e usá-las para definir as metas de expansão.

3. Use metas SMART

Falamos sobre a definição de metas ambiciosas para registrar todas as suas metas impraticáveis, mas extraordinárias, até agora.

Mas você deve estar se perguntando: como faço para acompanhar essas metas e ver se estou fazendo algum progresso?

É aqui que as metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e com Prazo Determinado) entram em ação.

Por definição, Metas SMART são exatamente o oposto das metas ambiciosas.

São metas práticas, alcançáveis e próximas.

Mas isso não é uma metas extensas vs. metas SMART cenário.

Metas extensas e metas SMART são uma combinação perfeita. 😍

Veja como você pode usá-los juntos:

Passo 1: Escreva suas metas ambiciosas

Escreva suas metas ambiciosas Etapa 2: Divida cada meta ambiciosa em etapas menores e metas SMART alcançáveis

Essas etapas facilitarão sua agenda de definição de metas ambiciosas.

Entretanto, seria útil se você considerasse alguns fatores antes de usar metas ambiciosas.

Bônus *Metas SMART do aluno*

2 fatores a considerar antes de definir metas ambiciosas

Você pode analisar dois fatores-chave para prever se o uso de metas ambiciosas beneficiará sua equipe:

1. Desempenho recente

Uma equipe que teve sucesso recente tem maior probabilidade de aceitar metas ambiciosas.

A vitória afeta a atitude da sua equipe e a torna disposta a aceitar desafios.

No entanto, se eles não estiverem tendo um bom desempenho e você decidir sobrecarregá-los com metas ambiciosas, eles provavelmente não reagirão bem.

Para um melhor gerenciamento do desempenho, é fundamental avaliar regularmente o sucesso da sua equipe e ajustar suas metas.

Confira o metas e objetivos de alto desempenho Exemplos que você pode usar em sua empresa!

2. Disponibilidade de recursos

Uma equipe com bons recursos pode lidar com um fracasso. Ela também está mais bem posicionada para inovar e ser criativa.

E todos esses fatores são cruciais para atingir metas ambiciosas. ⭐️

Se a sua equipe estiver com dificuldades, experimentar uma meta ambiciosa (especialmente uma meta financeira ambiciosa) pode não ser a melhor ideia.

Você não gostaria de colocar a sua equipe em uma situação em que ela tenha traçado metas audaciosas e depois perceba que você não tem os recursos para apoiá-las. 👀

Benefícios das metas ambiciosas

Vamos ver como as metas ambiciosas podem ajudar a aumentar a produtividade da sua equipe.

1. Aumenta a criatividade

Na maioria dos casos, você pode atingir metas comuns simplesmente dedicando mais horas ao trabalho.

Por outro lado, as metas ambiciosas podem ajudar você e sua equipe a sair da zona de conforto e fazer a criatividade fluir. 💡

Você se veste, usa um pouco de energia cerebral significativa e aborda o problema de forma inovadora. Esse processo criativo pode resultar em descobertas e ideias para a solução de problemas.

2. Torna sua equipe ambiciosa

Metas ambiciosas podem inspirar sua equipe a imaginar uma meta aparentemente impossível e persegui-la.

Se você achar que sua equipe é conservadora com suas metas e ambições, as metas ambiciosas podem ajudá-la a expandir seus limites.

3. Aumenta a confiança

A confiança não vem de palestras motivacionais.

Ela vem de realizações reais.

Definir e atingir metas ambiciosas pode aumentar sua confiança em muitas vezes.

Por exemplo, digamos que você seja o gerente de produto de um novo aplicativo de namoro chamado Rhoo. Você definiu uma meta ambiciosa para criar um bate-papo por vídeo totalmente funcional no aplicativo em 4 semanas.

Você acha que isso é possível com a ajuda de um aPI de bate-papo por vídeo mas sua equipe acha que isso é difícil (e é, mas esse é o objetivo das metas de expansão!) e está preocupada.

Para abordar as preocupações da equipe, você divide essa meta ambiciosa em várias metas SMART. Você descobre que a pontuação média de confiança da equipe é 5 de 10. E parece que citações motivacionais e vídeos não mudam muito esse sentimento.

Alguns meses depois, sua equipe atingiu 2 das 3 metas SMART. Agora você pede à sua equipe que avalie o grau de confiança que sente - e a pontuação média é 9 de 10!

4. Permite que você mantenha o controle

Definir uma meta ambiciosa é uma maneira de exercer o autocontrole mesmo quando as circunstâncias não estão a seu favor.

Ela estabelece um roteiro para toda a equipe. 🗺

Semelhante à forma como Harvey prevê o resultado de um julgamento antes mesmo de ele começar. O poder!

As metas extensas ajudam todos a se concentrarem em marcadores específicos e a permanecerem no caminho certo com suas metas de negócios.

Agora, apesar dessas vantagens, as metas ambiciosas têm suas limitações. Então, vamos dar uma olhada.

3 Limitações da definição de metas ambiciosas

Assim como em um drama de tribunal com dois lados opostos, nosso caso das metas ambiciosas tem um lado negativo.

Vamos dar uma olhada em três limitações da definição de metas ambiciosas:

1. Aumento do esgotamento na equipe

É claro que uma meta desafiadora pode levar nossa equipe a ter um desempenho melhor.

No entanto, não conseguir atingir sua meta de alongamento pode ferir sua confiança em suas habilidades. Isso também pode reduzir significativamente o envolvimento dos funcionários .

Você não quer que sua equipe se esforce mais apenas para se sentir esgotada e desmotivada.

Imagine todos os advogados associados do filme Suits caídos sobre suas mesas no bullpen.

Sim, também não queremos isso para nossas equipes! 🙅🏽‍♀️

2. Assumir riscos excessivos dentro da equipe

Metas ambiciosas podem fazer com que sua equipe se fixe em medir os resultados. Essa prática pode torná-la propensa a assumir riscos excessivos.

Assumir riscos pode fazer com que eles percam de vista o panorama geral e a meta original.

Sua equipe estaria se concentrando em "perder pouco" em vez de "ganhar muito"

3. Comportamento antiético

Se a sua equipe estiver perseguindo metas impossíveis, é provável que ela esteja encostada na parede e sobrecarregada. Como resultado, eles podem tentar atingir suas metas por qualquer meio necessário... mesmo que isso signifique cortar custos para conseguir fazer isso.

Um problema como esse acaba se resumindo ao caráter do membro da equipe, mas até mesmo Harvey Specter infringiu a lei sob pressão. 👀

Agora que já discutimos os prós e os contras das metas de expansão, vamos falar sobre o rastreamento delas.

Como rastrear metas estendidas

Definir as metas ambiciosas certas para a sua equipe é apenas o começo. Para ver os resultados, você deve acompanhar regularmente o seu progresso.

Com as metas corretas ferramenta de gerenciamento de metas você pode superar seus desafios de controle de metas!

A ferramenta de definição de metas como Clique emUp permite que você acompanhe seu progresso em direção às metas de expansão por meio de vários parâmetros, como metas SMART, KPIs e OKRs .

o ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de produtividade e gerenciamento de projetos usadas por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

Ele tem TODOS os recursos de que você precisa para criar e gerenciar suas metas com facilidade.

Aqui está uma breve olhada em alguns deles Recursos do ClickUp :

Metas do ClickUp Crie diferentes tipos de metas rastreáveis, incluindo:

Metas de equipe Acompanhe as metas de alongamento para toda a equipe Metas do Sprint : monitorar o progresso de sua equipe ágil e Scrum Sprints Metas pessoais: Crie o hábito diário de acompanhar seu progresso em direção às metas pessoais OKRs: Use os Objetivos e Metas do ClickUp para configurar um Objetivos e estrutura de resultados-chave . Use os OKRs para acompanhar seu progresso em direção às metas

Acompanhe as metas de alongamento para toda a equipe Metas : objetivos que ajudam a monitorar qualquer meta específica. Você pode medir uma Meta de diferentes maneiras, inclusive:

Números: qualquer valor de zero a infinito Verdadeiro/Falso: condição de tarefa que é completa ou não completa Moeda: qualquer quantia de dinheiro Tarefas: uma tarefa ou lista de tarefas que precisam ser concluídas

: objetivos que ajudam a monitorar qualquer meta específica. Você pode medir uma Meta de diferentes maneiras, inclusive: Scorecards semanais: saber em qual meta os membros da sua equipe trabalharão durante a semana

saber em qual meta os membros da sua equipe trabalharão durante a semana Painéis de controle **Obtenha uma visão geral de todas as atividades em sua equipeEspaço de trabalhoincluindo o progresso das metas, o tempo gasto para alcançá-las e muito mais

E a melhor parte?

Perguntas frequentes sobre a meta estendida

1. Qual é a diferença entre metas SMART e metas de alcance?

As metas de alcance e as metas SMART são diferentes com base em dois fatores principais:

Diferença de propósito: uma meta ambiciosa nos inspira a sermos mais ambiciosos e a nos concentrarmos no panorama geral. Uma meta SMART se concentra em um plano de ação concreto que pode ajudar a atingir uma meta ambiciosa.

uma meta ambiciosa nos inspira a sermos mais ambiciosos e a nos concentrarmos no panorama geral. Uma meta SMART se concentra em um plano de ação concreto que pode ajudar a atingir uma meta ambiciosa. Diferença no prazo: uma meta ambiciosa não tem um prazo específico. Uma meta SMART, por outro lado, tem prazo determinado.

Tanto as metas inteligentes quanto as metas ambiciosas são medidas eficazes de produtividade. A combinação das duas criará uma meta prática que é orientada para os resultados.

2. O que você deve fazer se não conseguir atingir sua meta ambiciosa?

O cumprimento de uma meta ambiciosa geralmente é visto como um exemplo de excelência humana.

Mas o fato de não conseguir concluir não deve ser visto de forma negativa.

Com as metas ambiciosas, atingi-las não é a principal prioridade. Em vez disso, seu principal objetivo é aumentar a motivação da sua equipe e ajudá-la a atingir uma meta maior.

Normalmente, você pedirá à sua equipe que atinja 60-70% de um OKR para uma meta ambiciosa em vez de 100%.

É hora de atingir suas metas ambiciosas

Uma boa meta ambiciosa pode permitir que você e sua equipe alcancem uma grande meta e sejam criativos. Elas são uma ótima maneira de garantir que você se mantenha motivado e no caminho certo para alcançar sua visão.

A visualização de suas metas ambiciosas por meio de metas SMART e OKRs dividirá suas metas significativas e ambiciosas em tarefas mensuráveis e pequenas vitórias.

E com a ajuda de um criador de projetos e de uma ferramenta de gerenciamento como o ClickUp, a definição e o acompanhamento de metas ambiciosas são mais fáceis do que nunca!

Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo canalize seu Harvey Specter interior e comece a atingir suas metas como um profissional!